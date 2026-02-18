Psihiatru, despre efectul Ro-Alert: De la avertizare necesară la anxietate socială
Acum 10 minute
12:50
LIVE Politicienii reacționează la decizia CCR. USR se laudă cu tăierea pensiilor magistraților # Cotidianul de Hunedoara
Prima reacție din sfera politică a venit din interiorul USR, care își asumă meritele pentru proiectul de lege. The post LIVE Politicienii reacționează la decizia CCR. USR se laudă cu tăierea pensiilor magistraților appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
12:40
Asociația Carusel a tras un semnal de alarmă referitor la situația oamenilor străzii, în contextul nopții „albe” care a acoperit Bucureștiul într-un strat masiv de zăpadă. The post „Am găsit oameni îngropați la propriu în zăpadă” appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Patru medici din Craiova, reținuți după ce au decontat fictiv peste 700 de şedinţe pentru un tratament # Cotidianul de Hunedoara
Patru angajați ai unei clinici din Craiova sunt acuzați că au decontat fictiv peste 700 de ședințe pentru tratarea litiazei renale. Prejudiciul estimat depășește 285.000 de lei. The post Patru medici din Craiova, reținuți după ce au decontat fictiv peste 700 de şedinţe pentru un tratament appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
12:20
VIDEO „Ce golani îs ăștia”. Eșec pentru coaliție la Senat. Nu a fost în stare să își strângă parlamentarii # Cotidianul de Hunedoara
Opoziția a blocat ședința de miercuri a Senatului, nemulțumită de modificările făcute de coaliție la ordinea de zi. The post VIDEO „Ce golani îs ăștia”. Eșec pentru coaliție la Senat. Nu a fost în stare să își strângă parlamentarii appeared first on Cotidianul RO.
12:20
12:10
„Vreau să fac un apel către populaţie să nu iasă din casă dacă nu e neapărat nevoie şi să nu folosească maşina personală, dacă nu trebuie”, a explicat Ciucu. The post VIDEO Ciucu: Bucureștiul nu e paralizat appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Zelenski la cuțite cu planul lui Trump: „Oamenii nu vor ierta SUA dacă cedăm Donbasul” # Cotidianul de Hunedoara
Zelenski respinge cedarea Donbasului și avertizează că ucrainenii nu vor ierta Statele Unite dacă sunt forțați să renunțe la teritorii. Deși negocierile de la Geneva sunt blocate politic, militarii au convenit un mecanism de monitorizare a păcii cu drone, sub coordonarea partenerilor americani. The post Zelenski la cuțite cu planul lui Trump: „Oamenii nu vor ierta SUA dacă cedăm Donbasul” appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Revistă britanică influentă: Georgescu, „Putin al României”. Simion, nuntă ca Zelea Codreanu # Cotidianul de Hunedoara
Jurnaliștii au vorbit, printre altele, despre nunta lui George Simion, făcută pe calapodul nunții lui Cordeanu, și despre legăturile lui Georgescu cu rușii. The post Revistă britanică influentă: Georgescu, „Putin al României”. Simion, nuntă ca Zelea Codreanu appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
11:50
ANM a emis avertizări Cod galben și Cod portocaliu de ninsori viscolite pentru Moldova, Muntenia, sud-estul Transilvaniei și București. Sunt așteptate depuneri importante de zăpadă și vânt puternic. The post Avertizări meteo: Cod galben și Cod portocaliu de ninsori și viscol appeared first on Cotidianul RO.
11:50
CSM reclamă, într-un comunicat de presă transmis miercuri, că instanţele din România se confruntă cu o situaţie fără precedent în ceea ce priveşte volumul de cauze aflate pe rolul acestora. The post Justiția sub presiune: Volum de dosare fără precedent appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Fiscul dă lovitura: S-au vândut tablourile ascunse de Darius Vâlcov în cimitir # Cotidianul de Hunedoara
Următorul eveniment al Galeriilor Artmark este Licitaţia de Artă Postbelică şi Contemporană, organizată joi, 19 februarie, de la ora 18.00, tot la Palatul Cesianu-Racoviţă şi online. The post Fiscul dă lovitura: S-au vândut tablourile ascunse de Darius Vâlcov în cimitir appeared first on Cotidianul RO.
11:30
LIVE Condițiile meteo paralizează România. Restricții pe autostrăzi și zboruri anulate. Oameni fără curent electric, ambulanțe împotmolite # Cotidianul de Hunedoara
Peste 18.000 de persoane au rămas fără curent electric, iar în Giurgiu și Vrancea școlile au fost închise sau mutate online. MAI a mobilizat 8.000 de mijloace tehnice pentru a gestiona efectele codului portocaliu, reușind să mențină accesul echipajelor de ambulanță în zonele afectate. The post LIVE Condițiile meteo paralizează România. Restricții pe autostrăzi și zboruri anulate. Oameni fără curent electric, ambulanțe împotmolite appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Grupul PACE arată că ”politica externă a României nu este un exercițiu teoretic și nu poate fi tratată ca o zonă lipsită de răspundere”. The post Moțiune contra ministrului Oana Țoiu: AUR se alătură grupului PACE appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Cât costă gazul după 1 aprilie 2026. Schema de protejare a populației a fost publicată # Cotidianul de Hunedoara
Noua schemă de protecție a populației la gaze intră în vigoare la 1 aprilie 2026. Nu mai există plafon fix, ci o formulă reglementată de calcul a prețului. Facturile pot crește cu până la 8% în iarna 2026–2027. The post Cât costă gazul după 1 aprilie 2026. Schema de protejare a populației a fost publicată appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Kylian Mbappe a declarat că l-a auzit pe Gianluca Prestianni adresându-i aceeaşi remarcă rasistă lui Vinicius de mai multe ori. The post Mbappe își acuză adversarul de rasism appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Străduțele Bucureștiului, blocate după doar o noapte „albă”. Explicațiile unui primar de sector # Cotidianul de Hunedoara
Cotidianul a vorbit cu primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, despre situația străduțelor secundare din București și despre procesul de dezăpezire al Capitalei. The post Străduțele Bucureștiului, blocate după doar o noapte „albă”. Explicațiile unui primar de sector appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Tragedia s-a produs sâmbătă. Van Dyke a fost victima unui jaf la domiciliul său din Hone Creek, lângă Cahuita. The post O nouă tragedie zguduie lume sportului appeared first on Cotidianul RO.
11:00
„Dosarul” ca reflex modern: de ce contează ordinea în acte și cum îți construiești o rutină care economisește timp # Cotidianul de Hunedoara
Când documentele apar constant în viața de zi cu zi, ordinea devine o formă de eficiență. Un ghid practic pentru acte, arhivare și predictibilitate. The post „Dosarul” ca reflex modern: de ce contează ordinea în acte și cum îți construiești o rutină care economisește timp appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
10:50
Circulaţia a 22 de trenuri, suspendată din cauza ninsorilor şi a viscolului # Cotidianul de Hunedoara
Circulația a 22 de trenuri, suspendată din cauza ninsorilor și viscolului. Ruta Ploiești – București este închisă după căderea copacilor pe linia de contact, iar mai multe legături feroviare importante sunt afectate. The post Circulaţia a 22 de trenuri, suspendată din cauza ninsorilor şi a viscolului appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Champions League: Juventus, zdrobită la Istanbul. Real își ia revanșa la Lisabona # Cotidianul de Hunedoara
Marți seara s-a disputat manșa tur a primelor patru partide din play-off-ul pentru calificarea în optimile de finală din UEFA Champions League. The post Champions League: Juventus, zdrobită la Istanbul. Real își ia revanșa la Lisabona appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Pacea se decide la Geneva. Ucraina și Rusia, față în față sub presiunea lui Trump # Cotidianul de Hunedoara
Negocierile de la Geneva s-au reluat sub presiunea lui Donald Trump, care cere Ucrainei concesii rapide. Deși emisarul american vede „progrese semnificative”, Zelenski acuză Rusia de dispreț față de pace. The post Pacea se decide la Geneva. Ucraina și Rusia, față în față sub presiunea lui Trump appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Julia Sauter s-a calificat pentru programul liber în proba feminină de patinaj artistic # Cotidianul de Hunedoara
Julia Sauter s-a calificat pentru programul liber în proba feminină de patinaj artistic la JO de iarnă de la Milano Cortina. The post Julia Sauter s-a calificat pentru programul liber în proba feminină de patinaj artistic appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Patronul lui Șahtior Donețk, Rinat Ahmetov, a făcut o donaţie de 200.000 de dolari sportivului de la skeleton după descalificarea acestuia de la JO de iarnă Milano-Cortina 2026. The post Continuă epopeea lui Heraskevich și a căștii sale appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Autorii studiului avertizează că, atâta timp cât fluxurile de lucrători neautorizaţi continuă să scadă, creşterea ocupării forţei de muncă din SUA va rămâne sub presiune. The post Sudiu Fed: Imigrația în scădere frânează piața muncii appeared first on Cotidianul RO.
10:20
VIDEO „Iadul alb”: jurnaliștii români care acoperă vizita lui Nicușor Dan în SUA, blocați pe Aeroportul Otopeni # Cotidianul de Hunedoara
„Au fost zboruri anulate, multe dintre ele amânate, așa cum se întâmplă și cu zborul nostru de la Washington”, a transmis Elena Crângașu de la Aeroportul Otopeni. The post VIDEO „Iadul alb”: jurnaliștii români care acoperă vizita lui Nicușor Dan în SUA, blocați pe Aeroportul Otopeni appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Mihai Tentea şi George Iordache au fost performerii Team Romania la această ediție a JO de iarnă, aducând cea mai bună clasare după zeci de ani de așteptare. The post Excepțional: Rezultat istoric pentru România la JO de iarnă appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Europa vs. Giganții Tech. Europa sfidează amenințările lui Trump și atacă giganții tech # Cotidianul de Hunedoara
Europa intensifică lupta contra Meta, X și TikTok, investigând conținutul generat de AI și propunând interzicerea accesului minorilor pe platforme. Ofensiva provoacă tensiuni cu Donald Trump, care amenință cu represalii economice dacă giganții tech americani vor fi sancționați. The post Europa vs. Giganții Tech. Europa sfidează amenințările lui Trump și atacă giganții tech appeared first on Cotidianul RO.
09:50
VIDEO Restricții pe autostrăzi și zboruri anulate. Anunțul autorităților despre starea drumurilor # Cotidianul de Hunedoara
Peste 18.000 de persoane au rămas fără curent electric, iar în Giurgiu și Vrancea școlile au fost închise sau mutate online. MAI a mobilizat 8.000 de mijloace tehnice pentru a gestiona efectele codului portocaliu, reușind să mențină accesul echipajelor de ambulanță în zonele afectate. The post VIDEO Restricții pe autostrăzi și zboruri anulate. Anunțul autorităților despre starea drumurilor appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
08:50
„Liniile roșii” ale lui Trump blochează acordul cu Iranul. JD Vance anunță un dialog dificil # Cotidianul de Hunedoara
JD Vance avertizează că Iranul refuză „liniile roșii” ale lui Trump, în ciuda progreselor făcute în Elveția. Deși s-a convenit asupra unor principii directoare și Teheranul acceptă verificări nucleare, tensiunile dintre cele două state rămân la un nivel ridicat. The post „Liniile roșii” ale lui Trump blochează acordul cu Iranul. JD Vance anunță un dialog dificil appeared first on Cotidianul RO.
08:40
3 clauze abuzive care nu au ce să caute într-un contract de credit în 2026. Ai mare grijă ce semnezi la bancă! The post 3 clauze abuzive din contractele de credit appeared first on Cotidianul RO.
08:20
SONDAJ Tentația dictaturii în Europa. Cetățenii ar renunța la democrație pentru un lider „mână de fier” # Cotidianul de Hunedoara
Un sondaj POLITICO arată că 22% dintre europeni ar prefera dictatura în anumite condiții, pe fondul unei neîncrederi masive în partidele politice. În România, 66% dintre cetățeni sunt nemulțumiți de funcționarea democrației. The post SONDAJ Tentația dictaturii în Europa. Cetățenii ar renunța la democrație pentru un lider „mână de fier” appeared first on Cotidianul RO.
08:00
Vaticanul refuză să facă parte din „Consiliul Păcii” al lui Donald Trump, invocând necesitatea ca ONU să coordoneze crizele globale. În timp ce consiliul se întrunește la Washington pentru reconstrucția Gazei, Sfântul Scaun critică structura care exclude reprezentanții palestinieni. The post „Consiliul Păcii” fără Papă. Vaticanul refuză invitația lui Trump appeared first on Cotidianul RO.
07:40
VIDEO Iarna „aterizează” forțat în Capitală. Haos pe aeroporturile bucureștene. Întreg sectorul de transport afectat # Cotidianul de Hunedoara
Codul de ninsoare a lăsat 2.000 de oameni fără curent și a distrus 40 de mașini în București. Pompierii au intervenit la peste 100 de cazuri de arbori prăbușiți. Traficul feroviar pe Magistrala 300 este paralizat, în timp ce pe aeroporturi vizibilitatea este extrem de redusă. The post VIDEO Iarna „aterizează” forțat în Capitală. Haos pe aeroporturile bucureștene. Întreg sectorul de transport afectat appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
06:30
Ești epuizat și nu mai ai tragere de inimă la job? Medicul de familie îți poate da concediu medical! Află ce drepturi ai! The post Un nou motiv de concediu medical. Liber de la muncă dacă ai Burnout appeared first on Cotidianul RO.
06:00
Meseria care face valuri în România. Începătorii câștigă salarii medii de 9.000 de lei, bani în mână. Cât iei dacă ai experiență? The post Salarii de minimum 9.000 lei net pentru această meserie, fără experiență appeared first on Cotidianul RO.
05:20
Pentru ei s-a inventat Anghel Saligny. Cine sunt cei șase baroni locali campioni la bani bugetari # Cotidianul de Hunedoara
Mult hulit de unii și iubit de alții, Programul Anghel Saligny a însemnat pentru liderii locali cu greutate o vacă de muls din 2022 până azi. Întâmplător sau nu, cei mai câștigați au fost baronii PSD. Dar sunt și vreo doi liberali care au prins topul. Cotidianul a obținut de la Ministerul Dezvoltării cele mai noi date despre Programul Anghel Saligny. The post Pentru ei s-a inventat Anghel Saligny. Cine sunt cei șase baroni locali campioni la bani bugetari appeared first on Cotidianul RO.
05:20
Acum sau niciodată. CCR judecă azi tăierea pensiilor speciale, după cinci amânări # Cotidianul de Hunedoara
Ultima amânare a fost dată săptămâna trecută, când judecătorii au precizat că au nevoie să analizeze solicitarea ÎCCJ de sesizare a CJUE. The post Acum sau niciodată. CCR judecă azi tăierea pensiilor speciale, după cinci amânări appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
22:50
Aflat în vizită în SUA, Cătălin Predoiu, miunistrul de Interne, s-a întâlnit cu conducerea FBI The post Ministrul Cătălin Predoiu, întâlnire cu directorul și adjunctul FBI appeared first on Cotidianul RO.
22:20
Prim-ministrul Ilie Bolojan a anunțat că va pregătit bugetul până la finalul săptămânii viitoare, iar la început va fi adoptat pachetul pentru administrație, dar și cel de relansare economică. The post Ilie Bolojan anunță pregătirea bugetului la finalul săptămânii viitoare appeared first on Cotidianul RO.
21:30
Cod portocaliu de viscol: Restricții de circulație pe DN1 și cursuri suspendate în mai multe județe # Cotidianul de Hunedoara
Codul portocaliu de viscol emis de Administrația Națională de Meteorologie dă peste cap circulația rutieră, dar și desfășurarea cursurilor în mai multe școli. The post Cod portocaliu de viscol: Restricții de circulație pe DN1 și cursuri suspendate în mai multe județe appeared first on Cotidianul RO.
20:50
Decizia lui Isărescu. Cum se calculează de azi dobânzile românilor la bănci # Cotidianul de Hunedoara
Află cât cum se calculează dobânzile bancare de astăzi, după cea mai recentă decizie a BNR! The post Decizia lui Isărescu. Cum se calculează de azi dobânzile românilor la bănci appeared first on Cotidianul RO.
20:40
Indicatoare inedite care-i avertizează pe șoferi că se apropie de școli: Copii care țin în mâini semne de circulație # Cotidianul de Hunedoara
În orașul Lipova, din județul Arad, în mai multe zone, au fost montate machete cu copii care țin în mâini semne de circulație. The post Indicatoare inedite care-i avertizează pe șoferi că se apropie de școli: Copii care țin în mâini semne de circulație appeared first on Cotidianul RO.
20:30
20:20
Ședință de urgență la Ministerul Transporturilor din cauza codurilor de vreme rea # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Ciprian-Constantin Şerban a avut, marţi, discuţii cu responsabilii fiecărui mod de transport – rutier, feroviar, aerian şi naval, în contextul codurilor de avertizare meteorologică emise pentru perioada următoare. The post Ședință de urgență la Ministerul Transporturilor din cauza codurilor de vreme rea appeared first on Cotidianul RO.
20:10
SURSE Referendumul lui Nicușor Dan pentru București se va aplica. Liderii Coaliției au bătut palma # Cotidianul de Hunedoara
În urma discuției de astăzi de la Cotroceni, liderii Coaliției au decis că referendumul propus de Nicușor Dan când era primar general se va aplica. The post SURSE Referendumul lui Nicușor Dan pentru București se va aplica. Liderii Coaliției au bătut palma appeared first on Cotidianul RO.
19:30
UE privește România cu îngrijorare: Țara europeană cu cei mai mulți morți în accidente rutiere # Cotidianul de Hunedoara
Un raport recent al UE plasează din nou România pe primul loc în privința numărului persoanelor care își pierd viața din cauza accidentelor rutiere. The post UE privește România cu îngrijorare: Țara europeană cu cei mai mulți morți în accidente rutiere appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul în casație formulat fostul ministrul PSD Dan Șova. The post ÎCCJ l-a scăpat de condamnare pe Dan Șova. Motivul, prescrierea faptelor appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Mii de certificate de handicap, acordate fără drept. Ministrul Muncii amenință cu sesizări la Parchet # Cotidianul de Hunedoara
O analiză a Ministerului Muncii evidențiază mii de cazuri ale unor beneficiari de indemnizații aferente persoanelor cu dizabilități, obținute fără drept. The post Mii de certificate de handicap, acordate fără drept. Ministrul Muncii amenință cu sesizări la Parchet appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Discuții la Geneva privind încheierea războiului din Ucraina. Delegații ruși, ucraineni și americani, la aceeași masă # Cotidianul de Hunedoara
O nouă rundă de negocieri privind încetarea războiului provocat de Rusia în Ucraina a început astăzi la Geneva. The post Discuții la Geneva privind încheierea războiului din Ucraina. Delegații ruși, ucraineni și americani, la aceeași masă appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Reguli noi de intrare în Marea Britanie: Autorizația ETA devine obligatorie # Cotidianul de Hunedoara
O autorizaţie electronică de călătorie (ETA) permite călătoria în Regatul Unit pentru turism, pentru a vizita familia sau din anumite alte motive, pentru o perioadă de până la 6 luni. The post Reguli noi de intrare în Marea Britanie: Autorizația ETA devine obligatorie appeared first on Cotidianul RO.
