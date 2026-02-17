Ministrul Cătălin Predoiu, întâlnire cu directorul și adjunctul FBI

18:10

Cotidianul vă prezintă într-un serial în trei părți modul cum zeci de miliarde de lei au mers către primăriile și CJ-urile din țară, conduse de liderii cu influență din marile partide politice. Dincolo de jocurile de culise, cifrele brute arată cine sunt principalii beneficiari ai banilor din Anghel Saligny, un program unde nu sunt atâtea reguli și cerințe ca la fondurile europene.