Bustiera de un milion de euro: o sportivă și-a desfăcut bluza la Olimpiadă
Click.ro, 18 februarie 2026 14:50
O controversată patinatoare olandeză ar fi câștigat o sumă uriașă.
Acum 5 minute
15:30
Un obișnuit al momentelor tensionate, Vinícius, a fost în centrul atenției.
15:30
România exportă banane de 3,4 milioane de euro. Cum produce țara noastră fructul exotic și unde se duc bananele „românesti” # Click.ro
România, țară fără plantații tropicale, a devenit un surprinzător exportator de banane. Anul trecut exporturile au atins 3,4 milioane de euro, conform datelor Eurostat. În 2020, exporturile erau de 7,7 milioane de euro
Acum 15 minute
15:20
Blocaj total în Gara de Nord din cauza zăpezii! Sfaturile unui psiholog care așteaptă de ore întregi pe peron: „Creierul reacționează la impredictibil ca la o amenințare” # Click.ro
Blocaj total în Gara de Nord din cauza zăpezii!
Acum o oră
15:00
8 metode practice prin care poți ascunde cablurile electrice din locuință. Trucurile rapide care schimbă complet aspectul casei tale # Click.ro
Cablurile electrice la vedere pot strica aspectul unei amenajări moderne, dar există numeroase strategii prin care pot fi ascunse sau integrate estetic în decorul casei. De la soluţii permanente, la trucuri uşor de implementat, designerii de interior recomandă opţiuni potrivite pentru orice spaţiu.
14:50
Reptile rare, expediate în România în cutii de biscuiți și pungi de popcorn. Pedeapsa record pe care a primit-o un traficant de animale sălbatice # Click.ro
Un bărbat din Australia a primit o pedeapsă record pentru trafic de reptile, după ce a exportat ilegal exemplare rare, protejate prin lege, printre care șopârle pitice sudice, șopârle cu limbă albastră și dragoni cu barbă.
14:50
O controversată patinatoare olandeză ar fi câștigat o sumă uriașă.
14:50
3 zodii care au motive de bucurie după 18 februarie 2026. Universul e de partea lor, iar iubirea vine către acești nativi în mod natural # Click.ro
Pe 18 februarie 2026, trei zodii se bucură de o perioadă favorabilă și plină de energie pozitivă. Este o zi în care te simți special, apreciat și conectat la lucrurile care contează cu adevărat.
Acum 2 ore
14:30
Ce rivală crede că are Monica Odagiu în finala Selecției Naționale pentru Eurovision: „O admir foarte tare!” # Click.ro
Alexandra Căpitanescu este favorita Monicăi Odagiu.
14:30
Motivul pentru care e bine să consumi lapte cu usturoi. Rețeta miraculoasă de la bunicile noastre # Click.ro
Când frigul pătrunde până în oase și răceala începe să-și facă simțită prezența, multe persoane se întorc la tradițiile vechi, căutând remedii naturale care să sprijine organismul. Un astfel de tratament este celebrul lapte cu usturoi, cunoscut încă din vremuri străvechi pentru proprietățile sale te
14:20
„Hai afară, la zăpadă!” Vedetele au ieșit la lopată în cea mai dificilă zi din această iarnă: „Mi-am anulat întâlnirile, filmările...” # Click.ro
Și vedetele muncesc atunci când nu au ajutoare!
14:20
CCR decide: legea care crește vârsta de pensionare și scade pensiile magistraților este constituțională. Reacții # Click.ro
Curtea Constituțională a României a decis că legea privind reforma pensiilor magistraților este constituțională, respingând sesizarea formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție. Hotărârea permite reducerea cuantumului pensiilor de serviciu și creșterea vârstei de pensionare. Decizia a fost lua
14:10
Orașul din România unde șoferii sunt atenționați de machete din mărime naturală să reducă viteza în apropierea școlilor: „Trecătorii le salutau” # Click.ro
Autoritățile dintr-un oraș din vestul țării au implementat o soluție ingenioasă pentru a-i forța pe șoferi să reducă viteza în apropierea instituțiilor de învățământ.
14:10
Sportiva a reușit cel mai bun rezultat al carierei sale.
13:50
Cum se chinuie Ana Maria, soția lui Daniel Pavel, să se îngrașe? „Mănânc cartofi prăjiți!” # Click.ro
Ana Maria Pavel este prea slabă. Ce mănâncă pentru a mai pune careva kilograme?
Acum 4 ore
13:20
Un psihiatru explică efectele mesajelor Ro-Alert asupra creierului, după alerta de ninsori de la 4 dimineața # Click.ro
Miercuri dimineață, Bucureștiul s-a trezit sub cod roșu de ninsori, iar telefoanele au început să „țipe” încă de la 4:00 cu mesaje Ro-Alert, transformând o ninsoare de februarie într-o experiență tensionată. Pe rețelele sociale,
13:20
Zodiile „la dat de zăpadă”. Cum reacționează fiecare nativ când afară a nins și el trebuie să facă pârtie # Click.ro
Ninsorile abundente, trotuarele acoperite de omăt și diminețile în care găsești mașina îngropată până la oglinzi pot transforma o zi obișnuită într-un adevărat test de răbdare.
13:10
Alimentul popular pe care Mihail Pautov îl recomandă pentru digestie și slăbit: „Cel mai bun probiotic natural”. Susține și sănătatea creierului # Click.ro
Unul dintre alimentele de bază din meniul românilor poate să facă minuni pentru organism. Mihail Pautov mizează pe beneficiile sale extraordinare!
13:00
Ministerul Educației și Cercetării a stabilit oficial calendarul cursurilor și vacanțelor pentru anul școlar viitor. Elevii încep școala pe 7 septembrie 2026, iar anul de studiu va avea 36 de săptămâni de cursuri.
12:30
Scrisoarea emoționantă a Paulei Seling pentru fiica ei adoptată: „Ai venit când credeam că lumea nu ne mai poate surprinde”. Elena a împlinit 12 ani # Click.ro
Elena, fiica Paulei Seling, a împlinit 12 ani. Cu această ocazie, solista a publicat în mediul online o scrisoare emoționantă, în care a descris bucuria imensă pe care o poartă în suflet de când acesta face parte din familia ei.
12:20
Cine a fost, de fapt, mama președintelui Donald Trump. Cum a reușit să treacă de la o viață modestă la una privilegiată # Click.ro
Înainte de a deveni mama lui Donald Trump, Mary Anne MacLeod s-a născut și a crescut în Scoția, într-o familie modestă. La doar 18 ani, în 1930, a părăsit Marea Britanie pentru a căuta o viață mai bună în Statele Unite. Traversarea Atlanticului cu vaporul i-a adus un bagaj limitat și aproximativ 50
12:20
Ce fobie are Cristina Aiello de la „Desafio:Aventura”. Ce spaimă mare a tras în junglă: „A fost mușcată de…” # Click.ro
Cristina Aiello are fobie de insecte. Ce a pătimit în junglă?
12:10
Filmul de pe Netflix care a crescut căutările turistice cu 5.000%. Locațiile din peliculă au devenit cele mai vânate destinații # Click.ro
O ecranizare recentă a unui roman clasic a provocat o adevărată explozie a interesului turistic. În doar câteva zile de la premieră, zonele rurale din Yorkshire au devenit destinații preferate pentru fanii din întreaga lume
12:10
Ciprian Ciucu face apel la bucureșteni: „Nu ieșiți din casă dacă nu este neapărat nevoie” # Click.ro
În contextul ninsorilor abundente care afectează Bucureștiul și județul Ilfov, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a susținut miercuri o conferință de presă în care a oferit detalii despre starea operațiunilor de deszăpezire și măsurile luate pentru siguranța locuitorilor.
11:50
Cum reușesc călugării să atingă vârste impresionante și să-și păstreze vitalitatea până în ultima zi a vieții # Click.ro
Longevitatea excepțională a călugărilor a fascinat de secole oamenii. Multe dintre exemplele celebre, inclusiv monahi români și figuri antice precum Sfântul Antonie cel Mare, au depășit pragul de 90 sau chiar 100 de ani, menținându-și sănătatea și vitalitatea până la ultima zi.
Acum 6 ore
11:30
Secretele „plantelor zombie” din grădina lui Epstein. Substanța care ar fi putut controla victimele # Click.ro
Noi documente desecretizate din dosarul care vizează rețeaua lui Jeffrey Epstein aduc în atenție un element tulburător: interesul manifestat de finanțist pentru anumite plante cunoscute pentru efectele lor psihoactive extrem de periculoase. Potrivit unor e-mailuri incluse în cea mai recentă tranșă d
11:30
Radu Dragomir, soțul Danei Rogoz, a împlinit 59 de ani. Cum și-a sărbătorit actrița soțul: „Ne-am trezit amândoi la 4 dimineața, emoționați” # Click.ro
Aniversare importantă în familia Danei Rogoz! Soțul actriței, Radu Dragomir, a împlinit 59 de ani și a fost sărbătorit cu multă bucurie de soție și copii. Iată unde s-au aflat cei patru!
11:00
Dan Negru, reacție tranșantă despre „inflația de apocalipse” meteo din ultimele zile: „Am găsit cum erau prezentate iernile la TV, cândva.” VIDEO # Click.ro
În plină perioadă de vreme severă, cu ninsori abundente, viscol și temperaturi scăzute care au pus stăpânire pe mare parte din țară, Dan Negru a publicat pe Instagram un mesaj devenit rapid viral. Prezentatorul TV a ales să ofere o perspectivă diferită asupra fenomenelor meteo din aceste zile, criti
11:00
Peisajul unic pe Pământ, de pe o insulă grecească, riscă să fie pierdut definitiv din cauza unei „monstruozități” de cinci stele # Click.ro
O insulă grcească unică prin formațiunile sale vulcanice și peisajul asemănător Lunii este pe punctul de a dispărea. Presiunea turismului, dezvoltatea imobiliară din zonă și lipsa unei legi care să o protejeze
10:40
Descoperire surprinzătoare într-o pădure din Prahova. Doi soți au găsit un vas plin cu monede romane, evaluate la aproximativ 100.000 de euro: „Excepțional!” # Click.ro
O simplă ieșire în natură a unui cuplu s-a transformat într-o descoperire surprinzătoare. Doi soți din județul Prahova au găsit într-o pădure un tezaur important, care ar valora aproape 100.000 de euro.
10:20
Shia LaBeouf, reținut de poliție după un incident violent într-un club din New Orleans. Actorul a ajuns la spital. VIDEO # Click.ro
Actorul Shia LaBeouf a fost reținut de poliție marți, în primele ore ale dimineții, în New Orleans, fiind acuzat de agresiune, după un incident petrecut într-un club din apropierea zonei centrale a festivităților de Mardi Gras, potrivit informațiilor publicate de The Guardian.
09:40
Europa, avertizată de un calendar vechi de secole pentru 27-28 februarie și prima parte a lunii aprilie # Click.ro
Europa se află în fața unui posibil nou episod de iarnă dură, chiar în ultimele zile ale lunii februarie. Un calendar meteorologic vechi de sute de ani indică o schimbare bruscă și violentă a vremii. Prognoza vorbește despre ninsori,
09:40
Cât a plătit un român pentru roaming după ce telefonul său s-a conectat automat la rețeaua din Serbia: „Nu am fost atent” # Click.ro
„Roamingul involuntar” le-a adus românilor din județele de frontieră surprize neplăcute. Fără să fi trecut granița, mulți s-au trezit cu costuri uriașe la facturi, după ce telefoanele lor s-au conectat automat la rețelele operatorilor din țările vecine.
Acum 8 ore
09:30
Ilie Bolojan: „Sper ca, în al 12-lea ceas, CCR să ia o decizie privind pensiile magistraților” # Click.ro
Ilie Bolojan a afirmat că proiectul de reformă a fost elaborat cu respectarea deciziilor anterioare ale Curții Constituționale și a normelor fundamentale.
09:20
Primul papă american îl refuză pe Trump. Vaticanul nu va participa la „Consiliul pentru pace” și explică de ce # Click.ro
Vaticanul a decis să nu se alăture Consiliului pentru Pace creat de Donald Trump, o inițiativă care ar urma să gestioneze crize internaționale, inclusiv situația din Gaza. Sfântul Scaun consideră că rolul central trebuie să revină ONU
09:00
Tablourile confisate de ANAF de la Darius Vâlcov, vândute cu prețuri record. Cât s-a plătit pentru cele două capodopere „Car cu boi”, semnate de Nicolae Grigorescu # Click.ro
Tablourile confiscate de la fostul ministru de Finanțe, Darius Vâlcov, au fost vândute la licitație pentru sume impresionante. În total, au fost adjudecate 24 de lucrări de artă, de la picturi semnate de Nicolae Grigorescu și Nicolae Tonitza, până la opere realizate de...
09:00
Cum se vor calcula facturile la gaze după 1 aprilie 2026. Noua schemă pregătită de Guvern # Click.ro
Guvernul pregătește un nou sistem de calcul al prețului gazelor pentru populație, care va intra în vigoare de la 1 aprilie 2026, după expirarea actualei scheme de plafonare. Scopul este ca trecerea la piața liberă să se facă treptat, fără creșteri bruște ale facturilor.
09:00
România la JO 2026. Mihai Tentea și George Iordache au obținut cel mai bun rezultat la bob după 34 de ani. Cine sunt cei doi sportivi care au reușit această performanță # Click.ro
Delegația României a reușit, marți seară, o performanță remarcabilă la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, prin echipajul masculin de bob-2 format din pilotul Mihai Tentea și frânarul George Iordache.
08:40
Noi reguli de călătorie din 25 februarie. Taxe mai mari si controale stricte la intrarea într-o țară europeană # Click.ro
Călătoriile în Regatul Unit intră într-o nouă etapă administrativă, cu reguli mai stricte și costuri în creștere pentru vizitatori. Începând cu 25 februarie 2026, autorizația electronică de călătorie devine obligatorie, fără excepții de toleranță.
08:40
Elevii din alte două județe vor face cursuri online, după ce școlile s-au închis din cauza ninsorilor # Click.ro
Valul de ninsori abundente care a lovit sud-estul României a determinat autoritățile să ia măsuri preventive pentru siguranța elevilor. În județele Vrancea și Galați, cursurile școlare au fost suspendate pentru ziua de miercuri, iar toate unitățile de învățământ vor desfășura activități în sistem on
08:20
Trafic feroviar afectat pe Regionala București. Trenuri întârziate în Gara de Nord din cauza copacilor căzuți # Click.ro
Circulația trenurilor pe Regionala București este afectată miercuri dimineață, pe Magistrala 300, între stațiile Crivina și Brazi, după ce copacii doborâți de viscol au deteriorat liniile de contact.
08:10
Ciucu crește de zece ori chiriile pentru mii de locuințe convenabile: de la 115 lei la 980 lei pentru un apartament cu o cameră # Click.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță o majorare de zece ori a chiriilor pentru aproximativ 4.050 de locuințe administrate de Administrația Fondului Imobiliar (AFI). Tarifele nu au mai fost actualizate din 2007.
08:00
Zăpada paralizează Capitala. Autobuze înzăpezite și tramvaie blocate. STB intervine cu linii speciale # Click.ro
Stratul consistent de zăpadă și vântul puternic au transformat principalele artere ale capitalei în adevărate provocări pentru transportul în comun, iar Societatea de Transport București (STB) a decis să intervină rapid pentru a asigura deplasarea călătorilor.
07:40
Nativii din aceste 3 zodii se vor confrunta cu obstacole dificile în acest weekend. Primesc un ajutor nesperat și reușesc să iasă cu bine din aceste încercări # Click.ro
Weekendul care urmează se anunță plin de tensiuni și situații neprevăzute pentru trei zodii care vor fi nevoite să își testeze răbdarea, echilibrul emoțional și capacitatea de adaptare.
Acum 12 ore
07:30
Cod roșu de viscol în București și Ilfov! Strat de zăpadă de până la 50 cm, trafic paralizat și zboruri anulate # Click.ro
Bucureștiul și județul Ilfov se în această dimineață, până la ora 08:20, sub incidența unui cod roșu de ninsori viscolite, după ce un val sever de vreme rea a adus cantități impresionante de zăpadă și rafale puternice de vânt.
07:20
Minestrone este una dintre cele mai iubite supe italienești, renumită pentru combinația sa bogată de legume, verdețuri și paste, care aduce un gust autentic și reconfortant în orice anotimp.
06:10
Ce visează oamenii cu aproape 11 săptămâni înainte de moarte. Explicația uimitoare a cercetătorilor # Click.ro
O ipoteză tot mai discutată în literatura de specialitate sugerează că visele oamenilor pot suferi schimbări semnificative cu aproximativ 10–11 săptămâni înainte de moarte. În această perioadă, acestea devin mai frecvente, mai vii și adesea pline de simboluri, marcând o intensificare a activității s
05:10
Fiecare persoană funcționează pe baza unui tip dominant de energie, care influențează subtil, dar constant, modul în care reacționează la stres, cum gestionează relațiile, ce alimente îi priesc și cât de bine își menține claritatea mentală pe parcursul zilei.
04:10
De multe ori alegem să ignorăm îndoiala, mai ales atunci când vrem să avem încredere în cineva. Relațiile – personale sau profesionale – funcționează pe baza încrederii, iar suspiciunea constantă poate eroda conexiunile autentice.
03:50
Orice român recunoaște numele lui Mihai Morar, renumitul matinal de la radio, moderator de podcast și prezentator de la TV. El vine cu o recomandare pentru românii care doresc să vizioneze un serial de excepție în acest an, pe Netflix.
03:10
Boala Alzheimer poate fi detectată cu ani buni înainte de apariția simptomelor evidente. Cercetările recente arată că anumite probleme de sănătate apar frecvent înainte de diagnostic și ar putea fi primele semnale de alarmă.
