Apollo111 Cinema deschide porţile Salon des Refusés

Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, afirmă că dacă apeşi puternic pe frână, bineînţeles că aduci inflaţia în jos, dar în acelaşi timp vii şi cu recesiune şi a explicat că acest lucru nu face bine în cazul unei ţări cu un deficit mare, cum este România. El a adăugat că deficitul trebuia corectat şi îl corectau pieţele care nu ne mai dau finanţare, iar acest lucru accentuează recesiunea, dar şi inflaţia. Isărescu a menţionat că în final se ajungea la crize sociale şi politice în ţară.