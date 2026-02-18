Isărescu: Avem un acord aproape permanent cu FMI / Nu e acord de finanţare, e acord de politici / Ei sugerau o corecţie fiscală având în centru nu majorarea TVA şi un impozit progresiv
News.ro, 18 februarie 2026 14:50
Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, afirmă că România are un acord aproape permanent cu Fondul Monetar Internaţional (FMI), dar acesta nu este de finanţare, ci de politici. El a explicat că specialiştii FMI au sugerat o corecţie fiscală care să aibă în centru impozitul progresiv şi nu majorarea TVA.
• • •
CSM, după decizia CCR: Noul cadru legislativ va produce efecte grave asupra funcţionării sistemului judiciar/ Creşterea vârstei de pensionare şi eliminarea pensiei de serviciu riscă să genereze plecări şi transformă profesia într-una neatractivă
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) afirmă, în urma decizie Curţii Constituţionale privind legea pensiilor magistraţilor, că acest nou cadru legislativ va produce ”efecte grave” asupra funcţionării sistemului judiciar. ”Creşterea din nou a vârstei de pensionare a magistraţilor şi eliminarea pensiei de serviciu nu doar că riscă să genereze plecări din sistemul judiciar, ci transformă profesia de magistrat într-una neatractivă pentru noile generaţii”, susţin reprezentanţii CSM.
Acum 15 minute
15:20
Cursuri suspendate, joi, în judeţul Brăila. Elevii vor învăţa online, cu excepţia celor din unităţile de învăţământ din municipiul Brăila
Cursurile în unităţile de învăţământ din judeţul Brăila vor fi suspendate, joi, în baza unei hotărâri adoptate de CJSU Brăila, din cauza ninsorilor. Elevii vor învăţa online, cu excepţia celor din municipiul Brăila.
15:20
Jocurile Paralimpice: Pentru a protesta faţă de participarea Rusiei, comisarul european Micallef nu va participa la ceremonia de deschidere
Comisarul european pentru tineret şi sport, Glenn Micallef, care urma să reprezinte Uniunea Europeană la ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice de la Milano-Cortina, a anunţat miercuri că nu va participa la eveniment, ca urmare a faptului că sportivilor ruşi şi belaruşi li s-a permis să concureze sub steagurile lor, relatează AFP.
Acum o oră
15:00
Rugby: Schimbări în lotul României care pregăteşte meciul cu Portugalia. Gontineac, Immelman şi Balan se alătură echipei
Naţionala de rugby a României întâlneşte Portugalia în ultimul meci din faza grupelor Campionatului European. Partida va avea loc duminică, 22 februarie, de la ora 19:30, pe Estádio Nacional Jamor, la Oeiras.
15:00
Dragoş Pîslaru, despre decizia CCR: Un moment de cotitură în tot ce înseamnă echitate şi sustenabilitate în sistemul de pensii din România. Voi informa oficialii europeni şi vom încerca să găsim o bază legală ca să nu pierdem banii europeni
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, afirmă, miercuri, după ce Curtea Constituţională a decis că legea pensiilor speciale ale magistraţilor este constituţională, că acesta este „un moment de cotitură în tot ce înseamnă echitate şi sustenabilitate în sistemul de pensii din România”. Ministrul mai spune că va informa oficialii europeni despre această decizie, după ce va fi promulgată de către preşedintele Nicuşor Dan şi apoi publicată în Monitorul Oficial şi că va încerca să găsească „o bază legală” aşa încât România să nu piardă 231 milioane de euro, bani europeni nerambursabili. „Comisia Euroepană nu ne-a trimis încă scrisoarea oficială” (n. red. privind neîndeplinirea jalonului 215 din PNRR).
15:00
Traficul rutier pe autostrada A7 Ploieşti-Adjud, reluat întrucât condiţiile meteo s-au îmbunătăţit
Traficul rutier pe autostrada A7 Ploieşti-Adjud, blocat în urma ninsorilor şi a viscolului, a fost reluat, miercuri după-amiază, după ce condiţiile meteo s-au îmbunătăţit, anunţă Centrul Infotrafic.
15:00
"Batog de sturion" devine al 16-lea produs românesc recunoscut şi înregistrat la nivel european
Comisia Europeană a aprobat adăugarea în registrul indicaţiilor geografice protejate (IGP) a IGP „Batog de sturion” din România.
14:50
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor: Curtea Constituţională a susţinut cauza justă. În România nu pot exista grupuri privilegiate, de neatins!
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a transmis după decizia judecătorilor constituţionali de a admite reforma pensiilor magistraţilor, că CCR a susţinut cauza justă iar în România nu pot exista grupuri privilegiate, de neatins.
14:50
Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, afirmă că România are un acord aproape permanent cu Fondul Monetar Internaţional (FMI), dar acesta nu este de finanţare, ci de politici. El a explicat că specialiştii FMI au sugerat o corecţie fiscală care să aibă în centru impozitul progresiv şi nu majorarea TVA.
14:50
Programul Salon des Refusés, dedicat filmelor valoroase rămase în afara circuitului tradiţional de distribuţie, îşi găseşte o nouă casă la Apollo111 Cinema, unde va continua, în acelaşi format curatorial, să aducă în faţa cinefililor din Bucureşti titluri esenţiale ale cinemaului de autor contemporan. Primul eveniment va avea loc la 1 martie şi va aduce pe ecran filmul "I Was at Home, But…" (r. Angela Schanelec, Germania, 2019), distins cu Ursul de Argint pentru regie la Berlinala 2019. Biletele sunt disponibile pe apollo111.ro.
14:50
Cluj: Bărbat, arestat preventiv după ce a supus o fetiţă de nouă ani, aflată temporar în grija sa, la abuzuri sexuale
Un bărbat de 38 de ani din Apahida, judeţul Cluj, a fost arestat preventiv după ce a supus o fetiţă de nouă ani, aflată temporar în grija sa, mai multor abuzuri de natură sexuală. Procurorul de caz a solicitat arestarea motivând că bărbatul a profitat de vulnerabilitatea copilei, aflată departe de familie, şi arătând repercusiunile psihologice ale faptei asupra victimei.
14:50
Banca Naţională a României (BNR) estimează că rata inflaţiei va ajunge la 3,9% la finalul anului, în uşoară creştere de la prognoza anterioară de 3,7%, urmând să scadă la 2,9% în decembrie 2027, arată raportul publicat miercuri de banca centrală.
14:40
Adjunctul lui Rubio, Riley Barnes, numit emisarul SUA pentru Tibet, de Anul Nou tibetan. China denunţă un "amestec în afacerile interne"
Secretarul de Stat american Marco Rubio anunţă numirea adjunctului său Riley Barnes drept emisar al Statelor Unite însărcinat cu promovarea protecţiei tibetanilor, înfuriind Beijingul, care denunţă un ”amestec în afacerile interne” chineze, relatează AFP.
14:40
Cluj: Poliţist local, lovit cu maşina de un şofer al unei firme de transport alternativ care a refuzat să se legitimeze şi a plecat/ Şoferul, căutat de poliţişti
Un poliţist local a fost lovit cu maşina, miercuri, în centrul municipiului Cluj-Napoca, de un şofer al unei firme de transport alternativ de persoane, căruia îi ceruse să se legitimeze. Şoferul a refuzat şi a plecat de acolo, fiind acum căutat de poliţişti.
Acum 2 ore
14:30
Georgescu Gonţ obţine la ICCJ încetarea procesului penal al lui Dan Şova, pe motiv de prescripţie a faptelor
Firma de avocatură Georgescu Gonţ, specializată în drept penal, a anunţat un succes important pentru clientul lor, fostul senator şi ministru Dan Şova
14:30
Mircea Abrudean: România face un pas ferm împotriva privilegiilor nejustificate şi reuşeşte să ducă la capăt reforma pensiilor magistraţilor, cerută cu insistenţă de societatea românească
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, afirmă după decizia CCR prin care a declarat constituţională reforma pensiilor magistaţilor că România face astfel un pas ferm împotriva privilegiilor nejustificate şi reuşeşte să ducă la capăt reforma pensiilor magistraţilor, cerută cu insistenţă de societatea românească.
14:30
Brăila: Microbuz cu şapte persoane, înzăpezit pe DN 22, la Şuţeşti. Şoferul anunţă că a rămas fără combustibil
Un microbuz în care se află şapte persoane a rămas înzăpezit, miercuri, pe DN 22, în zona localitatea Şuţeşti, judeţul Brăila, iar şoferul a anunţat autorităţile că vehiculul a rămas fără combustibil.
14:20
Iranul şi Rusia urmează să desfăşoare un "exerciţiu naval comun" la Marea Oman, după o închidere parţială a Strâmtorii Ormuz
Iranul şi Rusia urmează să desfăşoare joi manevre militare în largul Iranului, după o nouă rundă de negocieri, marţi, între Republica islamică şi Statele Unite în Elveţia, anunţă miercuri agenţia iraniană de presă Isna, relatează AFP.
14:20
Grindeanu: În aceste zile ne vom întâlni în coaliţie, să discutăm pe buget / Vorbim de un buget de vreo două mii de miliarde, PSD nu renunţă la acest pachet de solidaritate care înseamnă undeva până în 3,5 miliarde
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că în aceste zile se vom întâlni în coaliţie, să discute pe buget, primele discuţii. El a precizat că vorbim de un buget de vreo două mii de miliarde, astfel că PSD nu renunţă la acest pachet de solidaritate care înseamnă undeva până în 3,5 miliarde, care cuprinde măsuri pentru pensionari, cu acel ajutor one-off, CASS-ul pentru mare, veterani, foştii deţinuţi politici, persoanele cu dizabilităţi.
14:20
Isărescu, întrebat dacă există pericolul major al unei crize în HoReCa şi comerţ: Bineînţeles că există, pentru că avem o restrângere a cererii, mai ales în Horeca
Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, a afirmat că există pericolul major al unei crize în HoReCa şi în comerţ, deoarece înregistrăm o restrângere a cererii, mai ales în Horeca, dar a precizat că speră ca aceasta să fie depăşită treptat.
14:20
14:10
Sorin Grindeanu, după decizia CCR privind pensiile magistraţilor: De acum încolo, e treaba domnului ministru Pîslaru să-şi facă treaba de ministru, să nu pierdem acei bani
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, după decizia CCR prin care reforma pensiilor magistraţilor a fost declarată constituţională, că de acum încolo, e treaba ministrului Dragoş Pîslaru să-şi facă treaba de ministru, să nu pierdem banii europeni din PNRR.
14:00
Galaţi: 20 de maşini şi zeci de persoane, blocate pe trei drumuri din judeţ, din cauza zăpezii
Un număr de 20 de autoturisme în care se află mai multe persoane au rămas blocate, miercuri, din cauza zăpezii pe trei drumuri din judeţul Galaţi, intervenţiile fiind în desfăşurare, potrivit datelor transmise de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi.
14:00
Guvernatorul BNR, întrebat când ar putea România să intre în zona euro: Când vom aduce deficitul la 3% / Probabil că discutăm în cinci ani despre intrarea în zona euro
Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, afirmă că România ar putea intra în zona euro atunci când deficitul va fi redus la 3%. El a menţionat că cel mai probabil am putea discuta peste cinci ani despre acest obiectiv.
14:00
Jocurile Olimpice: România, locul 24 la schi fond, echipe stilul liber / Klaebo continuă să scrie istorie. A câştigat al zecelea aur olimpic la schi fond, un record
România s-a clasat, miercuri, pe locul 24 în proba de echipe stilul liber din cadrul competiţiei de schi fond de la Jocurile Olimpice de iarnă.
13:50
Baschet: Deandre Ayton (LA Lakers) a fost reţinut la aeroportul din Bahamas, fiind suspectat de posesie de marijuana
Jucătorul echipei Los Angeles Lakers, Deandre Ayton, a fost reţinut marţi pentru scurt timp la Aeroportul Internaţional Lynden Pindling din Bahamas, fiind suspectat că deţinea o cantitate mică de marijuana, au declarat pentru Reuters avocatul său şi două surse familiarizate cu acest caz.
13:50
Director ANM: România se confruntă cu cel mai sever episod de iarnă din acest sezon. Până la finalul iernii, e posibil să mai fie fenomene specifice datei din calendar/ Codul portocaliu pentru Bucureşti şi Ilfov, prelungit până la ora 16.00
România se confruntă cu „cel mai sever episod de iarnă” din sezonul 2025-2026, iar până la finalul iernii este posibil să mai „fenomene specifice” datei din calendar, afirmă Elena Mateescu, directorul Administraţiei Naţionale de Meteorologie. Potrivit sursei citate, meteorologii au prelungit Codul portocaliu pentru Bucureşti şi Ilfov până miercuri, la ora 16.00, fiind posibil ca stratul de zăpadă să depăşească jumătate de metru.
13:40
13:40
Preşedintele Nicuşor Dan: Salut decizia CCR privind reforma pensiilor magistraţilor. Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, aşteptat de societatea noastră
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, miercuri, că salută decizia Curţii Constituţionale privind reforma pensiilor magistraţilor iar recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, aşteptat de societatea noastră.
13:40
Isărescu: Intrarea în OCDE - cel mai important program de reformă al acestei ţări. Nu îl prezintă nimeni / Dacă intrăm în OCDE, înseamnă că am făcut un program major de reforme în această ţară
Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, consideră că intrarea în OCDE reprezintă cel mai important program de reformă al României, dar a menţionat că ”nu îl prezintă nimeni”. El a afirmat că se discută despre toate reformele şi fiecare declară altceva, dar dacă intrăm în OCDE înseamnă că am făcut un program major de reforme în ţară.
13:40
România, ţară invitată de onoare la Târgul de Carte de la Frankfurt 2028. Guvernul lansează oficial pregătirile pentru acest program cultural strategic
România va fi ţară invitată de onoare la Frankfurter Buchmesse în anul 2028, cel mai important târg de carte şi industrii creative din lume, cu o tradiţie de peste 500 de ani. Statutul marchează intrarea ţării noastre într-un program de expunere internaţională cu impact cultural, economic şi diplomatic major, anunţă MInisterul Culturii.
13:40
Guvernatorul BNR: Dobânzile în piaţă au scăzut fără să se deprecieze leul / Avem acest exces de lichiditate pe care, by the way, îl sterilizăm în fiecare seară, nu chiar bălteşte de tot
Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, declară că există un exces de lichiditate care este sterilizat în fiecare seară şi nu ”bălteşte de tot”, menţionând că unii sunt împotriva acestei măsuri şi consideră că astfel băncile sunt învăţate să fie ”puturoase”. Isărescu a mai afirmat că dobânzile în piaţă au scăzut, iar acest lucru nu a dus la deprecierea leului.
Acum 4 ore
13:30
UPDATE - Traficul rămâne închis pe A7 Ploieşti-Adjud şi pe tronsoane din opt drumuri naţionale, din cauza zăpezii şi a viscolului/ Restricţii de tonaj pe A2 Bucureşti-Cernavodă
Traficul rutier rămâne închis, miercuri după-amiază, pe autostrada A7 Ploieşti-Adjud şi pe tronsoane din opt drumuri naţionale, din cauza zăpezii şi a viscolului, anunţă Centrul Infotrafic. Totodată, sunt impuse restricţii de tonaj pe sectoare din A2 Bucureşti-Cernavodă. Pe DN 67, între Rânca şi Novaci, judeţul Gorj, se circulă controlat, în spatele utilajelor de deszăpezire şi al echipajelor de Poliţie.
13:30
Economistul Mario Draghi vine în mai în România, la evenimentul Tech Talks, organizat de Universitatea Politehnica Timişoara
Economistul Mario Draghi, fost preşedinte al Băncii Centrale Europene şi fost premier al Italiei, vine în România, la evenimentul Tech Talks, organizat de Universitatea Politehnica Timişoara, unde va avea un dialog public cu jurnalistul internaţional Richard Quest, despre viitorul tehnologiei şi rolul omului în societate.
13:30
Domeniul schiabil al staţiunii Sinaia rămâne închis, miercuri, din cauza viscolului puternic. Instalaţiile de transport pe cablu care urcă din staţiune în munţii Bucegi au pornit, însă funcţionează cu sincope, în funcţie de condiţiile meteo.
13:30
13:20
Manny Pacquiao a anunţat că îl va înfrunta pe fostul campion Ruslan Provodnikov, la Las Vegas, în 18 aprilie. Va fi doua sa ieşire din ring de la revenirea după retragerea de patru ani, relatează Reuters.
13:20
Ministerul Dezvoltării a pus în transparenţă Ordonanţa cu tăierile din administraţie / Reducere cu 10% a posturilor ocupate în administraţia locală, reducere a cheltuielilor de personal pentru administraţia centrală de 10%, cu excepţii
Ministerul Dezvoltării a publicat, miercuri, în transparenţă decizională, proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind măsurile din administraţie, în varianta agreată de coaliţie. Proiectul prevede o reducere cu 10% a posturilor ocupate în administraţia locală şi o reducere a cheltuielilor de personal pentru administraţia publică centrală de 10%. Pentru sistemele de învăţământ şi cultură, pentru spitalele publice şi serviciile publice de ambulanţă, dar şi pentru sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, proiectul pus în transparenţă decizională prevede excepţie de la reducerea de personal, cu măsuri compensatorii. Astfel, potrivit Ordonanţei, ar creşte vârsta de pensionare pentru militari, în sistemul de învăţământ va fi redus sporul pentru doctorat, iar în sistemul sanitar, între altele, va fi introdus un nou sistem de clasificare a spitalelor şi un sistem de salarizare după performanţă.
13:10
Traficul rămâne închis pe autostrăzile A1 Bucureşti-Râmnicu Vâlcea, A7 Ploieşti-Adjud şi A0 Centura Bucureşti şi pe tronsoane din opt drumuri naţionale, din cauza zăpezii şi a viscolului
Traficul rutier rămâne închis, miercuri la prânz, pe autostrăzile A1 Bucureşti-Râmnicu Vâlcea, A7 Ploieşti-Adjud şi A0 Centura Bucureşti şi pe tronsoane din opt drumuri naţionale, din cauza zăpezii şi a viscolului, anunţă Centrul Infotrafic. Totodată, sunt impuse restricţii de tonaj pe alte artere rutiere.
13:10
Premierul Ilie Bolojan salută decizia Curţii Constituţionale în privinţa pensiilor ocupaţionale ale magistraţilor: Din acest moment, vom face demersurile pentru recuperarea banilor din jalonul PNRR aferent acestei reforme
Premierul Ilie Bolojan salută decizia Curţii Constituţionale în privinţa pensiilor ocupaţionale ale magistraţilor şi anunţă că, din acest moment, vor face demersurile pentru recuperarea banilor din jalonul PNRR aferent acestei reforme.
13:00
13:00
SUA urmează să lanseze negocieri, săptămâna viitoare, cu Mauritius, cu privire la prezenţa militară americană pe Insulele Chagos
Statele Unite anunţă că urmează să lanseze, săptămâna viitoare, negocieri cu Insula Mauritius privind problema prezenţei militare americane în acest arhipelag situat la Oceanul Indian, restituit de către Regatul Unit, relatează AFP.
13:00
Isărescu: Fiecare partid din coaliţie îşi protejează electoratul / Nu sunt neapărat ciocniri de orgolii, probabil că se face prea multă gălăgie / Sunt câteva posturi unde îl destituie pe premier dimineaţă, prânz, seara, se ceartă pe tăieri
Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, consideră că fiecare partid din coaliţie îşi protejează electoratul şi a precizat că acolo nu sunt neapărat ciocniri de orgolii şi că probabil se face prea multă gălăgie. El a menţionat că sunt câteva posturi de televiziune ”unde îl destituie pe premier dimineaţă, prânz, seara, taie de zor, se ceartă pe tăieri”. Isărescu a adăugat că nu îi place cuvântul ”tăieri” , considerând că este unul sângeros şi parcă cineva e tăiat la gât.
13:00
Co-scenaristul nominalizat la Oscar al filmului „It Was Just an Accident", eliberat din închisoarea iraniană
Mehdi Mahmoudian, co-scenaristul nominalizat la Oscar al filmului It Was Just an Accident, a fost eliberat dintr-o închisoare iraniană la 17 zile după arestarea sa, potrivit presei locale.
12:50
12:50
Jaqueline Cristian, locul 39 WTA, a fost eliminată, miercuri, în optimile de finală ale turneului de categorie WTA 1000 de la Dubai.
12:40
12:40
Bezalel Smotrich încurajează "emigraţia" palestinienilor din Cisiordania şi Fâşia Gaza, cu scopul stabilirii "suveranităţii" Israelului. "Vom elimina ideea unui stat arab terotist". "Vom anula, în mod oficial şi concret, blestematele de Acorduri de la Osl
Ministrul israelian al Finanţelor Bezalel Smotrich, de extremă dreapta, îndeamnă la ”încurajarea emigraţiei” palestinienilor din Cisiordania ocupată şi Fâşia Gaza, cu scopul stabilirii ”suveranităţii” Israelului în aceste teritorii palestiniene, relatează AFP.
12:40
Isărescu: Dacă apeşi pe frână puternic, bineînţeles că vii cu inflaţia în jos, dar vii şi cu o recesiune de toată frumuseţea / Deficitul îl corectau pieţele, nu ne mai dau finanţare şi asta accentua recesiunea, dar şi inflaţia
Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, afirmă că dacă apeşi puternic pe frână, bineînţeles că aduci inflaţia în jos, dar în acelaşi timp vii şi cu recesiune şi a explicat că acest lucru nu face bine în cazul unei ţări cu un deficit mare, cum este România. El a adăugat că deficitul trebuia corectat şi îl corectau pieţele care nu ne mai dau finanţare, iar acest lucru accentuează recesiunea, dar şi inflaţia. Isărescu a menţionat că în final se ajungea la crize sociale şi politice în ţară.
12:30
Galaţi: Un microbuz a lovit un tren staţionat în Chiraftei/ Nu sunt persoane rănite/ Traficul feroviar este blocat
Un microbuz a lovit, miercuri, trenul R 10385, care era oprit în localitatea Chiraftei, judeţul Galaţi. În urma incidentului nu sunt victime, dar traficul feroviar este blocat.
