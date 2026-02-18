Ce prevede proiectul de lege privind pensiile magistraților, declarat constituțional de CCR. Principalele schimbări
Digi24.ro, 18 februarie 2026 14:50
Legea de reformă a pensiilor magistraților a trecut astăzi de Curtea Constituțională, după cinci amânări, și urmează să fie promulgată de președintele Nicușor Dan. Proiectul, care reprezintă un jalon important din PNRR, va duce la creșterea vârstei de pensionare pentru magistrați și, de asemenea, schimbă și procentajul maxim din venit pe care aceștia îl pot primi ca pensie.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
15:30
„Batogul de sturion” din Tulcea, un nou produs românesc protejat în UE. Comisia Europeană i-a acordat statutul IGP # Digi24.ro
Comisia Europeană a aprobat miercuri înregistrarea „Batogului de sturion” din Tulcea în registrul produselor cu Indicație Geografică Protejată (IGP), oferindu-i astfel protecție la nivelul Uniunii Europene. Decizia recunoaște legătura strânsă dintre acest produs tradițional și aria geografică a județului Tulcea, precum și reputația câștigată prin procesul său specific de preparare, bazat pe materie primă provenită din acvacultură.
15:30
CSM, după decizia Curții Constituționale cu privire la pensiile magistraților: „Efecte grave asupra funcționării sistemului judiciar” # Digi24.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) subliniază, într-un comunicat de presă transmis pe 18 februarie, că „a luat act” de decizia prin care Curtea Constituțională a declarat modificările aduse pensiilor speciale ale magistraților drept constituționale. CSM subliniază că noul cadru legislativ „va produce efecte grave asupra funcționării sistemului judiciar”.
Acum 30 minute
15:10
Proiect de OUG: Impozit mai mare pentru construcțiile ilegale și reguli noi pentru impozitul auto. Ce se schimbă pentru proprietari # Digi24.ro
Un proiect de ordonanță de urgență pus în consultare publică de Ministerul Dezvoltării introduce noi reguli privind impozitarea clădirilor și a mijloacelor de transport, inclusiv sancțiuni fiscale mai mari pentru construcțiile realizate fără autorizație și schimbări în modul de plată a impozitului auto în anumite situații. Scopul declarat este simplificarea regulilor fiscale, reducerea erorilor și descurajarea construcțiilor făcute fără autorizație.
15:10
Aproape jumătate dintre americani l-ar descrie pe Trump drept corupt, rasist şi crud. Sondaj îngrijorător pentru republicani # Digi24.ro
Aproape jumătate dintre americani l-ar descrie pe preşedintele Trump drept „corupt”, „rasist” şi „crud”, potrivit unui nou sondaj care conţine numeroase semne de avertizare pentru republicani înaintea alegerilor de la mijlocul mandatului, notează Axios.
Acum o oră
15:00
Preotul Calistrat a fost amendat de CNCD pentru că a numit doua femei „Vagaboande” și „Femei isterice”. „Dojana duhovnicească” # Digi24.ro
Preotul Constantin Chifan, cunoscut public drept „Părintele Calistrat”, a fost sancționat de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) pentru declarații publice considerate discriminatorii și pentru încălcarea demnității a două femei, în urma scandalului izbucnit la Mănăstirea Vlădiceni din județul Iași
15:00
Ce a spus Florin Iordache, întrebat dacă s-a întâlnit cu judecătorii CCR înaintea deciziei privind pensiile magistrațilorilor # Digi24.ro
Președintele Consiliului Legislativ Florin Iordache a declarat, miercuri pentru digi24.ro, întrebat dacă s-a văzut cu judecătorii CCR înaintea să declare constituțională legea privind pensiile magistraților, că nu a vizitat pe nimeni. „Avem același culoar de acces”, a explicat el.
14:50
Ce prevede proiectul de lege privind pensiile magistraților, declarat constituțional de CCR. Principalele schimbări # Digi24.ro
Legea de reformă a pensiilor magistraților a trecut astăzi de Curtea Constituțională, după cinci amânări, și urmează să fie promulgată de președintele Nicușor Dan. Proiectul, care reprezintă un jalon important din PNRR, va duce la creșterea vârstei de pensionare pentru magistrați și, de asemenea, schimbă și procentajul maxim din venit pe care aceștia îl pot primi ca pensie.
14:40
Mugur Isărescu avertizează asupra riscului de criză în HoReCa și comerț: „Există o restrângere a cererii, dar sperăm să fie depășită” # Digi24.ro
Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a declarat miercuri că există riscul apariției unor dificultăți majore în sectoare precum HoReCa și comerțul, în contextul unei restrângeri a cererii, însă a subliniat că situația ar putea fi depășită treptat în perioada următoare.
Acum 2 ore
14:20
SUA au refuzat să acorde licențe pentru producția de sisteme Patriot în România și Polonia, spune Zelenski # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că SUA au promis să acorde licențe pentru producția de sisteme de apărare aeriană pentru Patriot, dar în cele din urmă au refuzat. Ucraina a propus producția comună în Europa, în special cu România și Polonia, scrie UNN.
14:10
Președintele Senatului, despre decizia CCR: România face un pas ferm împotriva privilegiilor nejustificate # Digi24.ro
Președintele Senatului Mircea Abrudean a declarat că legea pensiilor ocupaționale ale magistraților este constituțională și a subliniat că decizia CCR confirmă „corectitudinea demersului Guvernului României”.
14:00
Cum va funcționa Consiliul Păcii și care sunt țările membre în organizația lui Trump. România merge ca „observator” # Digi24.ro
România a decis în ultimul moment să participe la Consiliul Păcii fondat de către Donald Trump. Administrația americană a refuzat să ofere prea multe detalii despre cum va funcționa acesta, cert este că Trump va fi liderul absolut al Consiliului. Digi24.ro prezintă mai jos informațiile pe care le avem până acum despre organizația care subminează ONU.
14:00
Prima reacție a Liei Savonea, după decizia CCR privind pensiile speciale: ÎCCJ va sesiza instituțiile europene competente # Digi24.ro
Lia Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, a subliniat, într-o reacție pentru Digi24.ro, că instanța supremă va sesiza instituțiile europene cu privire la modificările aduse pensiilor speciale ale magistraților, declarate constituționale de Curtea Constituțională a României.
14:00
Președintele USR Dominic Fritz a reacționat, miercuri, după decizia Curții Constituționale care a confirmat constituționalitatea reformei pensiilor speciale și a vârstei de pensionare a magistraților.
14:00
Grindeanu, reacție după decizia CCR privind tăierea pensiilor magistraților: „Acum Pîslaru să-și facă treaba” # Digi24.ro
Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat, miercuri, după decizia CCR privind tăierea pensiilor magistraților, că acum e momentul ca Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, să-și facă treaba „să nu pierdem” cele 230 de milioane de euro din PNRR.
13:50
Kelemen Hunor salută decizia CCR: „Nu pot exista grupuri privilegiate de neatins în România!” # Digi24.ro
Kelemen Hunor a reacționat după decizia Curții Constituționale privind reforma pensiilor magistraților și a afirmat că hotărârea confirmă posibilitatea creșterii vârstei de pensionare și reducerii valorii acestor pensii. „Grupurile privilegiate de neatins nu pot fi în România”, a adăugat președintele UDMR.
13:50
Prima reacție din CSM după decizia Curții Constituționale. Judecător: „Democrația a murit! Bun-venit în era post-constituțională” # Digi24.ro
Judecătorul Alin Ene a fost primul membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) care a venit cu o reacție publică după ce Curtea Constituțională a României (CCR) a respins sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) pe tema pensiilor speciale ale magistraților.
13:50
Pîslaru, după decizia CCR: „Putem pune pe masă dovada îndeplinirii reformei”. Ce șanse sunt să mai primim cei 231 milioane de euro # Digi24.ro
Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a spus la Digi24 că România are dovada îndeplinirii reformei privind pensiile magistraților și că o va trimite la Bruxelles. Nu este însă o garanție că România va mai primi cei 231 de milioane de euro din PNRR care depindeau de acest jalon, pentru că decizia CCR vine cu câteva luni de întârziere.
13:40
Președintele Nicușor Dan a avut o primă reacție după decizia CCR de a diminua pensiile speciale ale magistraților. „Un gest de echitate așteptat de societate”, a subliniat șeful statului.
13:40
Ce spune Ministrul Justiției despre decizia CCR: „Justiția trebuie eficientizată. Să nu pierdem resursa umană” # Digi24.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a avut o primă reacție, la Digi24, cu privire la decizia CCR de a tăia pensiile magistraților. Acesta a declarat că „aveam mare nevoie să existe o finalitate a acestei proceduri”, însă „nu trebuie să pierdem resursa umană din Justiție”.
13:40
Estonia, gata să găzduiască arme nucleare pe teritoriul său, dacă va fi nevoie, spune șeful diplomației. „Doar în cooperare cu NATO” # Digi24.ro
Estonia nu exclude posibilitatea de a găzdui arme nucleare pe teritoriul său, ca parte a strategiei de apărare a NATO, au declarat doi miniștri estonieni, potrivit ERR.
13:40
Ministerul Dezvoltării a publicat proiectul de OUG privind reducerea cheltuielilor din administrație. Care sunt măsurile propuse # Digi24.ro
Ministerul Dezvoltării a publicat miercuri, 18 februarie, în transparență decizională un proiect de ordonanță de urgență care prevede reducerea unor cheltuieli din administrație, tăieri de posturi, limitarea unor cheltuieli de personal și măsuri pentru creșterea veniturilor autorităților locale. Documentul, agreat la nivelul coaliției de guvernare, face parte din planul Guvernului de reducere a deficitului bugetar și de eficientizare a administrației publice locale și centrale.
Acum 4 ore
13:30
Președintele Nicușor Dan a avut o primă reacție după decizia CCR de a diminua pensiile speciale ale magistraților. „Un gest de echitate așteptat de societate”, a subliniat șeful statului.
13:20
Primarul Capitalei explică de ce deszăpezirea costă diferit în sectoarele Bucureștiului. Cum a procedat Ciucu la Sectorul 6 # Digi24.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat miercuri, la Digi24, că operațiunile de deszăpezire în București se fac diferit în fiecare sector, în funcție de capacitatea operatorilor de salubrizare locali. El a amintit că în Sectorul 6, pe care l-a condus, a făcut o administrație proprie de salubrizare care iarna se ocupă și de deszăpezire, pentru a scădea costurile.
13:20
Ce urmează după „cel mai sever” episod de viscol și ninsori din această iarnă. Anunțul directorului ANM # Digi24.ro
Florinela Georgescu, director de prognoză al ANM, a declarat marți, la Digi24, că începând de miercuri, după episodul sever de viscol și ninsori abundente, temperaturile vor crește în sud-vestul și vestul țării. Ea avertizează însă că de sâmbătă ne putem aștepta din nou la zile și nopți geroase.
13:10
Prima reacție a premierului Ilie Bolojan după ce Curtea Constituțională a decis tăierea pensiilor speciale # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan salută decizia Curții Constituționale în privința pensiilor magistraților, transmite Guvernul. Oficialii mai anunță că se vor face demersuri pentru recuperarea banilor din PNRR.
13:00
PSD, nou atac la un ministru USR. Diana Buzoianu este chemată din nou la raport în Parlament # Digi24.ro
Partidul Social Democrat o cheamă în Parlament pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, să dea explicații pe 23 februarie cu privire la „blocarea investițiilor strategice” în cazul acumulării Mihăileni de pe râul Crișul Alb, din Hunedoara. La finalul anului trecut, Diana Buzoianu a fost vizată și de o moțiune simplă, care a trecut de vot cu ajutorul aleșilor AUR și PSD.
13:00
Merz dă de înțeles că ar putea abandona proiectul „superavionului” de 100 de miliarde de euro, din cauza disputei cu Franța # Digi24.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat, într-un interviu difuzat miercuri, că ţara sa nu are nevoie de acelaşi tip de avion de luptă ca şi Franţa, semnalând că Berlinul ar putea să abandoneze programul FCAS (Sistemul de luptă aerian al viitorului), de 100 de miliarde de dolari.
12:40
BNR a prezentat noile estimări privind inflația. Isărescu: „Prognoza nu include plafonarea prețului la gaze” # Digi24.ro
Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a declarat miercuri, în conferința de prezentare a Raportului trimestrial asupra inflației, că prognoza actuală a BNR este construită pe scenariul în care plafonarea prețului la gaze dispare, instituția luând în calcul doar măsurile oficial adoptate.
12:40
Friedrich Merz: „Nu este o opțiune” ca Germania să dețină bombe atomice, dar ar putea transporta arme nucleare americane # Digi24.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a explicat miercuri că Germania ar putea oferi avioane militare capabile să transporte bombe atomice, insistând în acelaşi timp că nu este vorba ca ţara sa să dispună de propriile arme nucleare în cadrul unei eventuale „umbrele nucleare” europene de descurajare.
12:30
ANPIS a recuperat peste 370.000 de lei și a dispus peste 100 de măsuri corective pentru alocații și indemnizații acordate necuvenit # Digi24.ro
Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a dispus 139 de măsuri corective și a recuperat sume necuvenite în valoare totală de 373.844 de lei, în urma campaniei naționale privind respectarea condițiilor legale pentru acordarea alocației lunare de plasament și a indemnizației de sprijin pentru tinerii care au împlinit 18 ani, desfășurată în ultimele trei luni ale anului trecut.
12:20
Mugur Isărescu: „România ar putea discuta despre adoptarea euro în aproximativ cinci ani, dacă deficitul bugetar scade sub 3%” # Digi24.ro
România ar putea începe discuțiile concrete privind aderarea la zona euro în aproximativ cinci ani, însă doar în condițiile în care deficitul bugetar va fi redus sub pragul de 3% și economia va reuși să mențină o creștere sustenabilă, a declarat miercuri guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, în conferința de presă de prezentare a Raportului asupra inflației - februarie 2026.
12:10
Ce amenzi riști dacă nu cureți zăpada de pe trotuarul din fața blocului. Sancțiuni pentru locatarii care o mută pe carosabil # Digi24.ro
În maximum 24 de ore de la oprirea ninsorii, proprietarii și operatorii economici care nu curăță trotuarele din fața clădirilor riscă amenzi de până la 2.000 de lei. Potrivit datelor comunicate pentru Digi24.ro de către Primăria Municipiului București, obligația revine atât persoanelor fizice, cât și celor juridice.
12:10
O rusoaică a purtat pancarta cu numele Ucrainei la ceremonia de deschidere a JO de iarnă. „Trebuie să fiu îngrijorată” # Digi24.ro
Anastasia Kucherova, o rusoaică stabilită la Milano, şi-a exprimat opoziţia faţă de războiul Rusiei împotriva Ucrainei printr-un gest simbolic: a purtat pancarta echipei Ucrainei în timpul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano Cortina.
12:10
Avioanele Air Force One renunță la culorile legendare din era Kennedy, adoptând un design dorit de Trump. Va fi și o dungă aurie # Digi24.ro
Avioanele Air Force One vor primi o nouă schemă de culori roșu, alb și albastru, în conformitate cu viziunea președintelui american Donald Trump pentru aeronave,relatează presa americană, citată de Deutschw Welle.
12:00
București, sub nămeți. Ninsori abundente și sute de apeluri de urgență. Ciprian Ciucu: „Capitala nu e paralizată” # Digi24.ro
Bucureștiul se confruntă astăzi cu una dintre cele mai dificile zile ale iernii, după ce ninsorile abundente din ultimele ore au depus, în unele zone ale Capitalei, un strat de zăpadă care depășește 50 de centimetri. Deși marile bulevarde au fost curățate pe parcursul nopții, situația rămâne complicată pe străzile secundare și pe trotuare. Primarul general Ciprian Ciucu le-a cerut bucureștenilor să nu iasă din casă dacă nu este absolut necesar și să renunțe la folosirea mașinii personale, pentru a facilita intervenția utilajelor și accesul ambulanțelor către spitale, în condițiile în care sute de apeluri au fost înregistrate în urma ninsorii abundente.
12:00
Rusia explică de ce a decis blocarea totală a aplicației Telegram: „Serviciile secrete străine au acces la corespondență” # Digi24.ro
Autoritățile ruse au decis să restricționeze funcționarea Telegram în Rusia, deoarece aplicația de mesagerie dezvăluie corespondența serviciilor secrete străine, a declarat ministrul dezvoltării digitale al Federației Ruse, Maksut Shadaev. „Dacă la începutul conflictului, Telegram era considerat un serviciu destul de anonim, utilizat de armata noastră, acum există multe fapte confirmate de autoritățile noastre care arată că serviciile secrete străine au acces la corespondența din Telegram”, a declarat Shadaev în timpul discursului său din Duma de Stat. Potrivit lui, datele obținute de serviciile secrete sunt utilizate împotriva armatei ruse în Ucraina.
12:00
Concluzii Munchen 2026: De ce Europa nu mai poate conta exclusiv pe garanția de securitate a SUA # Digi24.ro
A fost o abundență de idei în discursurile și dezbaterile Conferinței de Securitate de la Munchen, dar rămâne întrebarea: ce trebuie să reținem?
11:40
Călin Georgescu a fost chemat azi la Tribunalul București, din cauza unor neînțelegeri între doi judecători # Digi24.ro
Doi judecători de la Tribunalul Bucureşti nu au reuşit să cadă de acord, miercuri, în legătură cu menţinerea controlului judiciar faţă de fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu în dosarul acestuia de propagandă legionară.
Acum 6 ore
11:30
Boala arterială periferică reduce fluxul sanguin către membre, iar în formele avansate poate limita sever mersul sau poate pune în pericol țesuturile. În ultimii ani, tehnicile endovasculare au evoluat spre abordări care nu doar dilată vasul, ci și îndepărtează o parte din încărcătura aterosclerotică.
11:30
Opoziția a depus la Senat o moțiune simplă împotriva ministrei de Externe Oana Țoiu pentru susținerea Acordului UE-MERCOSUR # Digi24.ro
O moțiunea simplă a fost depusă, miercuri la Senat, împotriva ministrei Afacerilor Externe Oana Țoiu de către grupul parlamentar PACE, fiind susținută și de AUR. Aceștia îi reproșează ministrei USR modul în care aceasta a reprezentat România în procesul decizional european privind Acordul UE-MERCOSUR.
11:30
Cancelarul german Friedrich Merz susţine propunerile de restricţionare a utilizării reţelelor de socializare de către copii, invocând îngrijorări cu privire la timpul excesiv petrecut în faţa ecranelor şi impactul acestora asupra dezvoltării tinerilor.
11:20
Zelenski a anunțat sancțiuni împotriva lui Lukașenko, acuzând regimul său că susține războiul împotriva Ucrainei # Digi24.ro
Ucraina a impus sancțiuni împotriva dictatorului Aleksandr Lukașenko. Kievul își va intensifica eforturile pentru a contracara toate formele de sprijin acordat de Minsk agresiunii rusești și va colabora cu partenerii internaționali pentru a se asigura că sancțiunile au un impact global, relatează prm.ua.
11:10
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru # Digi24.ro
În cadrul negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina, Rusia intenționează să obțină de la NATO o promisiune „pe hârtie” că nu se va extinde spre est, a declarat pentru „Izvestia” ambasada Federației Ruse în Belgia. De asemenea, potrivit reprezentantului misiunii diplomatice, autoritățile ruse insistă asupra anulării deciziei summitului de la București din 2008, la care țările NATO au convenit că Ucraina și Georgia ar trebui să devină membre ale alianței în viitor.
11:10
Fostul președinte Yoon Suk-yeol riscă pedeapsa cu moartea. Democrații sud-coreeni cer sentință maximă # Digi24.ro
Partidul Democrat (DP) aflat la putere în Coreea de Sud a cerut miercuri pedeapsa maximă pentru fostul preşedinte Yoon Suk-yeol, care aşteaptă joi o sentinţă pentru insurecţie ce i-ar putea aduce pedeapsa cu moartea, din cauza încercării sale eşuate de a impune legea marţială în decembrie 2024.
11:00
Patru angajați ai unei clinici din Craiova, reținuți pentru decontarea fictivă a peste 700 de ședințe pentru pietre la rinichi # Digi24.ro
Patru cadre medicale ale unei clinici din Craiova au fost reținute pentru 24 de ore, ele fiind acuzate că au decontat fictiv peste 700 de ședințe de spargere a pietrelor la rinichi cu unde de șoc pentru 170 de pacienți. Prejudiciul estimat depăește 285.000 de lei.
11:00
Starmer îi confirmă lui Trump: „Iranul nu trebuie să poată să dezvolte niciodată arme nucleare.” Ce au discutat cei doi lideri # Digi24.ro
Iranul nu trebuie să poată să dezvolte „niciodată” arme nucleare, a fost ideea subliniată de premierul britanic Keir Starmer şi preşedintele american Donald Trump în cursul unei discuţii telefonice purtate în noaptea de marţi spre miercuri, a declarat un purtător de cuvânt al executivului britanic, citat de EFE, potrivit Agerpres.
10:40
Pe 5 februarie 2026, Putin a ținut un discurs la ceremonia de deschidere a Anului Unității Popoarelor Rusiei. Aceasta este ultima sa apariție publică în fața unui public numeros la momentul publicării acestui articol. A doua zi au avut loc două ședințe de lucru la Kremlin. De atunci, Kremlinul a trecut la publicarea de „conserve”, au aflat jurnaliștii de la „Sistema”. Astfel, Putin nu a mai apărut în fața camerelor de filmat timp de 11 zile. În această săptămână are programate câteva evenimente publice.
10:40
Bărbat de 61 de ani, găsit mort într-un taxi parcat în Sectorul 1. Poliția a fost alertată prin 112 # Digi24.ro
Un bărbat în vârstă de 61 de ani a fost găsit mort, miercuri dimineață, într-un taxi parcat pe o stradă din Sectorul 1 al Capitalei.
10:30
JD Vance dezminte că ar exista vreun conflict între el și șeful diplomației Marco Rubio. Ce spune despre ambițiile prezidențiale # Digi24.ro
Vicepreşedintele american JD Vance a afirmat marţi că nu există „niciun conflict” între el şi şeful diplomaţiei Marco Rubio, prezentat ca un posibil rival la viitoarele alegeri prezidenţiale. Într-un interviu acordat postului de televiziune Fox News, Vance a fost întrebat și în legătură cu ambițiile sale prezidențiale.
10:20
Papa Leon refuză invitația lui Trump de a participa la Consiliul pentru Pace. Motivul invocat # Digi24.ro
Vaticanul nu va participa la iniţiativa preşedintelui american Donald Trump denumită Consiliul Păcii, a declarat, marţi, cardinalul Pietro Parolin, adăugând că eforturile de gestionare a situaţiilor de criză ar trebui să fie coordonate de Organizaţia Naţiunilor Unite, potrivit Reuters.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.