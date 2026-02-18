Ce prevede proiectul de lege privind pensiile magistraților, declarat constituțional de CCR. Principalele schimbări

12:00

Bucureștiul se confruntă astăzi cu una dintre cele mai dificile zile ale iernii, după ce ninsorile abundente din ultimele ore au depus, în unele zone ale Capitalei, un strat de zăpadă care depășește 50 de centimetri. Deși marile bulevarde au fost curățate pe parcursul nopții, situația rămâne complicată pe străzile secundare și pe trotuare. Primarul general Ciprian Ciucu le-a cerut bucureștenilor să nu iasă din casă dacă nu este absolut necesar și să renunțe la folosirea mașinii personale, pentru a facilita intervenția utilajelor și accesul ambulanțelor către spitale, în condițiile în care sute de apeluri au fost înregistrate în urma ninsorii abundente.