Mugur Isărescu: „România ar putea discuta despre adoptarea euro în aproximativ cinci ani, dacă deficitul bugetar scade sub 3%”
Digi24.ro, 18 februarie 2026 12:20
România ar putea începe discuțiile concrete privind aderarea la zona euro în aproximativ cinci ani, însă doar în condițiile în care deficitul bugetar va fi redus sub pragul de 3% și economia va reuși să mențină o creștere sustenabilă, a declarat miercuri guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, în conferința de presă de prezentare a Raportului asupra inflației - februarie 2026.
Acum 15 minute
12:40
BNR a prezentat noile estimări privind inflația. Isărescu: „Prognoza nu include plafonarea prețului la gaze” # Digi24.ro
Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a declarat miercuri, în conferința de prezentare a Raportului trimestrial asupra inflației, că prognoza actuală a BNR este construită pe scenariul în care plafonarea prețului la gaze dispare, instituția luând în calcul doar măsurile oficial adoptate.
12:40
Friedrich Merz: „Nu este o opțiune” ca Germania să dețină bombe atomice, dar ar putea transporta arme nucleare americane # Digi24.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a explicat miercuri că Germania ar putea oferi avioane militare capabile să transporte bombe atomice, insistând în acelaşi timp că nu este vorba ca ţara sa să dispună de propriile arme nucleare în cadrul unei eventuale „umbrele nucleare” europene de descurajare.
Acum 30 minute
12:30
ANPIS a recuperat peste 370.000 de lei și a dispus peste 100 de măsuri corective pentru alocații și indemnizații acordate necuvenit # Digi24.ro
Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a dispus 139 de măsuri corective și a recuperat sume necuvenite în valoare totală de 373.844 de lei, în urma campaniei naționale privind respectarea condițiilor legale pentru acordarea alocației lunare de plasament și a indemnizației de sprijin pentru tinerii care au împlinit 18 ani, desfășurată în ultimele trei luni ale anului trecut.
Acum o oră
12:20
12:10
Ce amenzi riști dacă nu cureți zăpada de pe trotuarul din fața blocului. Sancțiuni pentru locatarii care o mută pe carosabil # Digi24.ro
În maximum 24 de ore de la oprirea ninsorii, proprietarii și operatorii economici care nu curăță trotuarele din fața clădirilor riscă amenzi de până la 2.000 de lei. Potrivit datelor comunicate pentru Digi24.ro de către Primăria Municipiului București, obligația revine atât persoanelor fizice, cât și celor juridice.
12:10
O rusoaică a purtat pancarta cu numele Ucrainei la ceremonia de deschidere a JO de iarnă. „Trebuie să fiu îngrijorată” # Digi24.ro
Anastasia Kucherova, o rusoaică stabilită la Milano, şi-a exprimat opoziţia faţă de războiul Rusiei împotriva Ucrainei printr-un gest simbolic: a purtat pancarta echipei Ucrainei în timpul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano Cortina.
12:10
Avioanele Air Force One renunță la culorile legendare din era Kennedy, adoptând un design dorit de Trump. Va fi și o dungă aurie # Digi24.ro
Avioanele Air Force One vor primi o nouă schemă de culori roșu, alb și albastru, în conformitate cu viziunea președintelui american Donald Trump pentru aeronave,relatează presa americană, citată de Deutschw Welle.
12:00
București, sub nămeți. Ninsori abundente și sute de apeluri de urgență. Ciprian Ciucu: „Capitala nu e paralizată” # Digi24.ro
Bucureștiul se confruntă astăzi cu una dintre cele mai dificile zile ale iernii, după ce ninsorile abundente din ultimele ore au depus, în unele zone ale Capitalei, un strat de zăpadă care depășește 50 de centimetri. Deși marile bulevarde au fost curățate pe parcursul nopții, situația rămâne complicată pe străzile secundare și pe trotuare. Primarul general Ciprian Ciucu le-a cerut bucureștenilor să nu iasă din casă dacă nu este absolut necesar și să renunțe la folosirea mașinii personale, pentru a facilita intervenția utilajelor și accesul ambulanțelor către spitale, în condițiile în care sute de apeluri au fost înregistrate în urma ninsorii abundente.
12:00
Rusia explică de ce a decis blocarea totală a aplicației Telegram: „Serviciile secrete străine au acces la corespondență” # Digi24.ro
Autoritățile ruse au decis să restricționeze funcționarea Telegram în Rusia, deoarece aplicația de mesagerie dezvăluie corespondența serviciilor secrete străine, a declarat ministrul dezvoltării digitale al Federației Ruse, Maksut Shadaev. „Dacă la începutul conflictului, Telegram era considerat un serviciu destul de anonim, utilizat de armata noastră, acum există multe fapte confirmate de autoritățile noastre care arată că serviciile secrete străine au acces la corespondența din Telegram”, a declarat Shadaev în timpul discursului său din Duma de Stat. Potrivit lui, datele obținute de serviciile secrete sunt utilizate împotriva armatei ruse în Ucraina.
12:00
Concluzii Munchen 2026: De ce Europa nu mai poate conta exclusiv pe garanția de securitate a SUA # Digi24.ro
A fost o abundență de idei în discursurile și dezbaterile Conferinței de Securitate de la Munchen, dar rămâne întrebarea: ce trebuie să reținem?
Acum 2 ore
11:40
Călin Georgescu a fost chemat azi la Tribunalul București, din cauza unor neînțelegeri între doi judecători # Digi24.ro
Doi judecători de la Tribunalul Bucureşti nu au reuşit să cadă de acord, miercuri, în legătură cu menţinerea controlului judiciar faţă de fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu în dosarul acestuia de propagandă legionară.
11:30
Boala arterială periferică reduce fluxul sanguin către membre, iar în formele avansate poate limita sever mersul sau poate pune în pericol țesuturile. În ultimii ani, tehnicile endovasculare au evoluat spre abordări care nu doar dilată vasul, ci și îndepărtează o parte din încărcătura aterosclerotică.
11:30
Opoziția a depus la Senat o moțiune simplă împotriva ministrei de Externe Oana Țoiu pentru susținerea Acordului UE-MERCOSUR # Digi24.ro
O moțiunea simplă a fost depusă, miercuri la Senat, împotriva ministrei Afacerilor Externe Oana Țoiu de către grupul parlamentar PACE, fiind susținută și de AUR. Aceștia îi reproșează ministrei USR modul în care aceasta a reprezentat România în procesul decizional european privind Acordul UE-MERCOSUR.
11:30
Cancelarul german Friedrich Merz susţine propunerile de restricţionare a utilizării reţelelor de socializare de către copii, invocând îngrijorări cu privire la timpul excesiv petrecut în faţa ecranelor şi impactul acestora asupra dezvoltării tinerilor.
11:20
Zelenski a anunțat sancțiuni împotriva lui Lukașenko, acuzând regimul său că susține războiul împotriva Ucrainei # Digi24.ro
Ucraina a impus sancțiuni împotriva dictatorului Aleksandr Lukașenko. Kievul își va intensifica eforturile pentru a contracara toate formele de sprijin acordat de Minsk agresiunii rusești și va colabora cu partenerii internaționali pentru a se asigura că sancțiunile au un impact global, relatează prm.ua.
11:10
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru # Digi24.ro
În cadrul negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina, Rusia intenționează să obțină de la NATO o promisiune „pe hârtie” că nu se va extinde spre est, a declarat pentru „Izvestia” ambasada Federației Ruse în Belgia. De asemenea, potrivit reprezentantului misiunii diplomatice, autoritățile ruse insistă asupra anulării deciziei summitului de la București din 2008, la care țările NATO au convenit că Ucraina și Georgia ar trebui să devină membre ale alianței în viitor.
11:10
Fostul președinte Yoon Suk-yeol riscă pedeapsa cu moartea. Democrații sud-coreeni cer sentință maximă # Digi24.ro
Partidul Democrat (DP) aflat la putere în Coreea de Sud a cerut miercuri pedeapsa maximă pentru fostul preşedinte Yoon Suk-yeol, care aşteaptă joi o sentinţă pentru insurecţie ce i-ar putea aduce pedeapsa cu moartea, din cauza încercării sale eşuate de a impune legea marţială în decembrie 2024.
11:00
Patru angajați ai unei clinici din Craiova, reținuți pentru decontarea fictivă a peste 700 de ședințe pentru pietre la rinichi # Digi24.ro
Patru cadre medicale ale unei clinici din Craiova au fost reținute pentru 24 de ore, ele fiind acuzate că au decontat fictiv peste 700 de ședințe de spargere a pietrelor la rinichi cu unde de șoc pentru 170 de pacienți. Prejudiciul estimat depăește 285.000 de lei.
11:00
Starmer îi confirmă lui Trump: „Iranul nu trebuie să poată să dezvolte niciodată arme nucleare.” Ce au discutat cei doi lideri # Digi24.ro
Iranul nu trebuie să poată să dezvolte „niciodată” arme nucleare, a fost ideea subliniată de premierul britanic Keir Starmer şi preşedintele american Donald Trump în cursul unei discuţii telefonice purtate în noaptea de marţi spre miercuri, a declarat un purtător de cuvânt al executivului britanic, citat de EFE, potrivit Agerpres.
Acum 4 ore
10:40
Pe 5 februarie 2026, Putin a ținut un discurs la ceremonia de deschidere a Anului Unității Popoarelor Rusiei. Aceasta este ultima sa apariție publică în fața unui public numeros la momentul publicării acestui articol. A doua zi au avut loc două ședințe de lucru la Kremlin. De atunci, Kremlinul a trecut la publicarea de „conserve”, au aflat jurnaliștii de la „Sistema”. Astfel, Putin nu a mai apărut în fața camerelor de filmat timp de 11 zile. În această săptămână are programate câteva evenimente publice.
10:40
Bărbat de 61 de ani, găsit mort într-un taxi parcat în Sectorul 1. Poliția a fost alertată prin 112 # Digi24.ro
Un bărbat în vârstă de 61 de ani a fost găsit mort, miercuri dimineață, într-un taxi parcat pe o stradă din Sectorul 1 al Capitalei.
10:30
JD Vance dezminte că ar exista vreun conflict între el și șeful diplomației Marco Rubio. Ce spune despre ambițiile prezidențiale # Digi24.ro
Vicepreşedintele american JD Vance a afirmat marţi că nu există „niciun conflict” între el şi şeful diplomaţiei Marco Rubio, prezentat ca un posibil rival la viitoarele alegeri prezidenţiale. Într-un interviu acordat postului de televiziune Fox News, Vance a fost întrebat și în legătură cu ambițiile sale prezidențiale.
10:20
Papa Leon refuză invitația lui Trump de a participa la Consiliul pentru Pace. Motivul invocat # Digi24.ro
Vaticanul nu va participa la iniţiativa preşedintelui american Donald Trump denumită Consiliul Păcii, a declarat, marţi, cardinalul Pietro Parolin, adăugând că eforturile de gestionare a situaţiilor de criză ar trebui să fie coordonate de Organizaţia Naţiunilor Unite, potrivit Reuters.
10:20
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, va prezenta miercuri Raportul trimestrial asupra inflației. Care sunt noile prognoze # Digi24.ro
Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, va susține miercuri, la ora 11:00, o conferință de presă în cadrul căreia va prezenta noul Raport trimestrial asupra inflației, ediția februarie 2026, document care include cele mai recente evaluări privind evoluția prețurilor, factorii care influențează dinamica inflației și perspectivele acesteia pe termen mediu.
10:20
Șeful celui mai mare partid din Parlament, Sorin Grindeanu, vine azi la Digi24 să vorbească despre situația din Coaliție, bugetul țării, și să explice interminabilele obiecții PSD la adresa măsurilor propuse de premierul Ilie Bolojan.
10:20
Ambulanță blocată în zăpadă în Iași. O femeie care a născut a fost preluată cu o mașină a pompierilor # Digi24.ro
O ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean Iași, trimisă în misiune în satul Stânca, comuna Victoria, pentru a prelua o femeie de 34 de ani care tocmai născuse, a derapat la ieșirea din localitate din cauza zăpezii de pe carosabil și nu și-a mai putut continua deplasarea.
10:20
HARTĂ Meteorologii anunță noi coduri de vreme severă până mâine. Zonele în care va mai ninge și va fi viscol # Digi24.ro
ANM a actualizat avertizările cod galben și portocaliu de ninsori și viscol. Fenomenele meteo severe afectează mai mult de jumătate din țară, până mâine.
10:10
Rusia amenință cu ripostă navală dacă Europa continuă sechestrarea petrolierelor din Marea Baltică # Digi24.ro
Rusia a avertizat că ar putea recurge la o ripostă navală dacă statele europene continuă să sechestreze petroliere asociate „flotei fantomă”, rețeaua de nave folosită pentru a eluda sancțiunile occidentale. Amenințarea intervine pe fondul intensificării controalelor în Marea Baltică, unde mai multe nave au fost deja vizate de autorități.
10:10
Un șofer de TIR a fost la un pas să producă o tragedie în comuna Brebeni din județul Olt. Acesta circula cu anvelope de vară uzate, a derapat și s-a răsturnat într-o benzinărie.
10:00
Guvernul pregătește noua schemă pentru prețul gazelor după 1 aprilie 2026. Cum vor fi calculate facturile pentru populație # Digi24.ro
Ministerul Energiei a publicat marți seară un proiect de ordonanță de urgență privind măsurile aplicabile clienților finali casnici din piața de gaze naturale în perioada 1 aprilie 2026 - 31 martie 2027, după expirarea actualei scheme de plafonare și compensare a prețurilor. Documentul propune un nou mod de formare a prețului gazelor pentru populație și introduce măsuri menite să evite creșteri bruște ale facturilor, într-o perioadă de tranziție către liberalizarea completă a pieței.
10:00
Coreea de Sud vrea să reintroducă zona de interdicție aeriană la granița cu Coreea de Nord. Măsura, discutată cu armata # Digi24.ro
Coreea de Sud încearcă să reinstituie zona de interdicţie aeriană la frontiera cu Coreea de Nord, în baza pactului militar intercoreean din 2018 vizând reducerea tensiunilor, în prezent suspendat, a declarat miercuri ministrul sud-coreean al unificării, Chung Dong-young.
10:00
Capitala, sub nămeți: Trafic redus, trotuare înzăpezite și tramvaie blocate din cauza ninsorilor abundente # Digi24.ro
Bucureștiul se confruntă astăzi cu una dintre cele mai dificile zile ale iernii, după ce ninsorile abundente din ultimele ore au depus, în unele zone ale Capitalei, un strat de zăpadă care depășește 50 de centimetri. Deși marile bulevarde au fost curățate pe parcursul nopții, situația rămâne complicată pe străzile secundare și pe trotuare.
09:30
Ucraina şi Rusia urmează să reia discuţiile miercuri la Geneva, sub medierea SUA, pentru a încerca să găsească o ieşire din cei patru ani de război din Ucraina, după ce negocierile din ziua precedentă au arătat puţine semne de progres, relatează AFP, preluată de Agerpres.
09:30
Canada ia măsuri de apărare pentru a-şi reduce dependenţa faţă de SUA. „Nu ne mai permitem să ne bazăm pe alții” # Digi24.ro
Canada a lansat, marţi, planul său de miliarde de dolari pentru a-şi consolida armata, bazându-se mai mult pe companiile naţionale pentru a-şi reduce dependenţa faţă de Statele Unite, notează AFP, potrivit Agerpres.
09:20
20 de trenuri au fost suspendate din cauza ninsorilor. Ruta Ploieşti-Bucureşti, închisă din cauza copacilor căzuţi # Digi24.ro
Circulaţia a 20 de trenuri este suspendată, miercuri, din cauza ninsorilor şi a viscolului, anunţă compania CFR Călători, precizând că se intervine pentru eliberarea căii ferate. Ruta Ploieşti-Bucureşti este închisă de la ora 5.00, din cauza copacilor căzuţi.
09:20
„O bătălie geopolitică”. Europa îşi înăspreşte poziţia faţă de marile companii de tehnologie, riscând tensiuni cu Washingtonul # Digi24.ro
Mai multe state europene intensifică presiunea asupra marilor platforme de socializare, pe fondul îngrijorărilor legate de siguranţa copiilor, într-o mişcare care riscă să provoace reacţii negative din partea Statelor Unite, unde îşi au sediul giganţi precum Meta şi platforma X, deţinută de Elon Musk.
09:10
Accident în Brăila: Un microbuz cu cinci oameni s-a răsturnat pe DN 21. Persoanele au fost transportate la Însurăței # Digi24.ro
Un microbuz în care se aflau cinci persoane s-a răsturnat, miercuri dimineaţa, în afara părţii carosabile, pe DN 21, între localităţile Viziru şi Însurăţei, potrivit informaţiilor transmise de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Brăila.
09:10
UE aprobă o doză mai puternică a medicamentului Wegovy pentru tratamentul obezității. Ce arată studiile # Digi24.ro
Comisia Europeană a aprobat miercuri o doză mai mare a medicamentului pentru obezitate Wegovy, produs de Novo Nordisk, oferind pacienţilor şi medicilor o opţiune care ar putea susţine o scădere în greutate mai accentuată, transmite Reuters.
09:10
Cât de ușor se poate cumpăra o mașină electrică asemănătoare celei care a luat foc în mers. RAR a emis 100 de cărți de identitate # Digi24.ro
Ministrul Transporturilor a trimis Corpul de Control la Registrul Auto Român, să verifice dacă au fost îndeplinite toate procedurile în cazul înmatriculării mașinilor similare cu cea în care o femeie a murit carbonizată în Capitală. Instituția spune că nu a primit, până în acest moment, date clare din partea autorităților pentru a identifica exact vehiculul implicat în incidentul de la sfârșitul săptămânii trecute.
Acum 6 ore
08:50
Iarnă extremă în România: Lista cu drumuri naționale și autostrăzi închise de viscol și ninsori, miercuri dimineață # Digi24.ro
Traficul rutier este închis, miercuri dimineaţă, pe autostrăzile A1 Bucureşti-Râmnicu Vâlcea, A3 Bucureşti-Braşov, A7 Ploieşti-Adjud, A0 Centura Bucureşti şi pe drumurile naţionale DN 22, DN 2B în Buzău şi Brăila, pe Centura Bucureşti (Ilfov) şi pe DN 23B în Vrancea, din cauza ninsorii şi a viscolului. Totodată, pe alte sectoare de drumuri au fost impuse restricţii de tonaj.
08:40
CCR discută sesizarea ÎCCJ pe legea privind pensiile magistraților. Surse: Azi va fi luată o decizie # Digi24.ro
Curtea Constituțională discută, astăzi de la ora 11.00, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiției (ÎCCJ) pe modificarea unor legi privind pensiile magistraților, după ce instituția a amânat în cinci rânduri pronunțarea asupra obiecției de neconstituționalitate. La ședința CCR de miercuri nu va mai exista o amânare, au declarat surse pentru Digi24.ro.
07:10
Cine controlează șantierele din România și în ce condiții pot autoritățile să oprească o lucrare de construcții # Digi24.ro
Executarea lucrărilor de construcții în România este permisă exclusiv pe baza unei autorizații legale de construire sau desființare, eliberată titularului unui drept real asupra imobilului, fie teren, fie clădire, identificat prin număr cadastral
07:10
În inima UE începe lupta pentru putere: Parlamentul European își remaniază conducerea peste un an, dar roțile influenței se învârt deja # Digi24.ro
Cu mai mult de un an înainte de remanierea de la jumătatea mandatului, care va avea loc la începutul anului 2027 şi va duce la realocarea funcţiilor de conducere din Parlamentul European, comploturile şi luptele au început deja pentru cele mai înalte funcţii din Parlamentul European. Remanierea va testa din nou aşa-numitul „cordon sanitar”, acordul informal între forţele centriste pentru a ţine extrema dreaptă departe de procesul decizional, scrie POLITICO.
07:10
Nevoia de reglementare a AI, tot mai stridentă: pericolul unei curse a înarmărilor cu inteligență artificială # Digi24.ro
Directorii generali din domeniul tehnologiei sunt angajaţi într-o „cursă a înarmărilor” cu inteligenţa artificială (AI), care riscă să distrugă umanitatea, a avertizat Stuart Russell, un proeminent informatician, într-un interviu acordat marţi pentru AFP, cerând guvernelor să intervină pentru a încetini acest ritm.
07:10
O tehnologie militară din vremea Revoluției Franceze a devenit crucială pentru Ucraina în războiul cu Rusia. Cum a renăscut în era AI # Digi24.ro
Reinventate ca lansatoare de drone cu rază lungă de acțiune ghidate cu ajutorul inteligenței artificiale, baloanele de mare altitudine sunt folosite de armata Ucrainei pentru a lansa atacuri cât mai adânc pe teritoriul Rusiei și sunt testate în Statele Unite și Europa pentru misiuni de supraveghere și în diverse alte roluri militare.
07:10
Localități sufocate de lefurile din primării. Cazul unei comune din Iași cu 13 angajați: „Recunosc, noi trebuie să fim desființați” # Digi24.ro
Una din trei localități din România consumă mai mult pe salariile propriilor angajați, într-un an, decât încasează. Informația apare într-o statistică a Ministerului Dezvoltării. Potrivit cifrelor, în unele din aceste peste o mie de localități, lefurile funcționarilor depășesc chiar și de patru ori veniturile localității. Sunt și comune unde, deși sunt puțini angajați, banii tot nu ajung. „De unde să aduni veniturile?”, se întreabă un primar de comună din Iași.
07:10
Treceri de pietoni, păzite de „copii”. Metoda inedită prin care un oraș a decis să-i determine pe șoferi să circule mai prudent # Digi24.ro
Metodă unică în România pentru evitarea tragediilor pe șosele. Primăria unui oraș din județul Arad a montat la trecerile de pietoni de lângă școli și grădinițe indicatoare sub formă de copii, care țin semne rutiere deasupra capului. Măsura inedită a atras imediat atenția șoferilor, care spun că circulă mai prudent acum. Astfel de indicatoare neconvenționale sunt folosite pentru siguranța rutieră în multe țări europene printre care Marea Britanie, Austria, Franța sau Polonia.
07:10
Economia Rusiei a intrat în „zona morții”. De ce Putin se teme mai mult de criza demobilizării decât de continuarea războiului # Digi24.ro
În timp ce războiul din Ucraina se apropie de împlinirea a patru ani, transformarea economiei care susține eforturile armatei ruse a devenit practic ireversibilă fără izbucnirea unei noi crize. Chiar dacă nu se va prăbuși de tot, ea nici nu își va mai putea reveni. A intrat în ceea ce alpiniștii numesc „zona morții”, acolo unde ritmul în care corpul se deteriorează este mai mare decât capacitatea sa de a se repara, arată o analiză The Economist.
07:10
Miercurea Cenușii 2026: Începe Postul Mare pentru catolici. Cele mai importante tradiții și obiceiuri. Ce simbolizează ritualul crucii # Digi24.ro
La 18 februarie 2026, credincioșii catolici din întreaga lume marchează Miercurea Cenușii, moment care inaugurează perioada Postului Mare și ocupă un loc central în calendarul liturgic creștin. Ziua simbolizează fragilitatea vieții și îndemnul spre reflecție și reîntoarcerea la valorile spirituale înainte de Paște.
07:10
Efectele radiațiilor de la Cernobîl s-au transmis între generații. Ce au descoperit experții în ADN-ul a peste 1.500 de copii # Digi24.ro
Efectele dezastrului nuclear de la Cernobîl nu s-au oprit la generația celor expuși în mod direct. Cercetătorii au descoperit modificări genetice și la copiii celor care au intrat în contact cu radiațiile după accidentul din 1986. Este pentru prima dată când se stabilește în mod clar o astfel de legătură de la o generație la alta.
