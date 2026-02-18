Mugur Isărescu: „România ar putea discuta despre adoptarea euro în aproximativ cinci ani, dacă deficitul bugetar scade sub 3%”

07:10

În timp ce războiul din Ucraina se apropie de împlinirea a patru ani, transformarea economiei care susține eforturile armatei ruse a devenit practic ireversibilă fără izbucnirea unei noi crize. Chiar dacă nu se va prăbuși de tot, ea nici nu își va mai putea reveni. A intrat în ceea ce alpiniștii numesc „zona morții”, acolo unde ritmul în care corpul se deteriorează este mai mare decât capacitatea sa de a se repara, arată o analiză The Economist.