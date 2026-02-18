Consiliul Superior al Magistraturii insistă pentru sesizarea Curții de Justiție a UE pe tema pensiilor speciale ale magistraților și le sugerează judecătorilor să ”valorifice” această opțiune

10:50

Cancelarul german Friedrich Merz şi-a exprimat iritarea faţă de ovaţiile în picioare pentru secretarul de stat american Marco Rubio la Conferinţa de Securitate de la München, relatează miercuri agenția de știri dpa. „Nu am fost în sală şi, chiar dacă aş fi fost, mi-ar fi fost greu să mă ridic”, a declarat Merz în podcastul […] © G4Media.ro.