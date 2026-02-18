Consiliul Superior al Magistraturii insistă pentru sesizarea Curții de Justiție a UE pe tema pensiilor speciale ale magistraților și le sugerează judecătorilor să ”valorifice” această opțiune
18 februarie 2026
Consiliul Superior al Magistraturii a insistat miercuri într-un comunicat de presă pentru sesizarea Curții de Justiție a UE pe tema pensiilor speciale ale magistraților, după ce Curtea Constituțională a refuzat acest mecanism, și le-a sugerat judecătorilor să ”valorifice” această opțiune. CSM a criticat voalat CCR pentru că nu a sesizat instituția europeană: ”Consiliul apreciază că […] © G4Media.ro.
Oficialii ucraineni vor boicota Jocurile Paralimpice de iarnă din cauza deciziei de a permite rușilor să concureze sub propriul steag # G4Media
Oficialii ucraineni vor boicota Jocurile Paralimpice de iarnă de la Milano Cortina de luna viitoare din cauza participării unui număr mic de sportivi ruși și belaruși care au primit aprobarea să concureze sub steagurile lor, transmite Sky News. Sportivii ucraineni vor participa în continuare la Jocurile Paralimpice din 6-15 martie, dar ministrul sportului, Matviy Bidnyi, […] © G4Media.ro.
15:30
Învinsă de epuizare: Rybakina, campioana de la Australian Open, a abandonat în optimile de la Dubai # G4Media
Elena Rybakina s-a retras de la WTA Dubai chiar în timpul partidei din optimi cu Antonia Ruzic. Campioană recent la Australian Open, Rybakina a acuzat o stare de oboseală și renunțat în momentul în care scorul era 1-1 la seturi. După o oră și 37 de minute de joc, scorul era 1-1 la seturi (7-5, […] © G4Media.ro.
15:30
Curtea Constituțională explică sumar de ce a respins sesizarea pe legea privind pensile magistraților # G4Media
După decizia important luată miercuri, Curtea Constituțională a emis un comunicat de presă în care explică, sumar, de ce a respins sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție privind legea pensiilor magistraților, pentru care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea. Motivarea detaliată urmează să fie elbaorată și publicată în Monitorul Oficial. Iată comunicatul Curții: Curtea Constituțională […] © G4Media.ro.
15:30
VIDEO Ilie Bolojan: Reforma pensiilor magistraților este un pas esențial spre corectarea inechităților care au afectat încrederea oamenilor în stat / În luna martie vom veni cu un proiect de lege care va continua corecțiile # G4Media
Primul ministru Ilie Bolojan a salutat într-un mesaj video decizia luată miercuri, 18 februarie, de Curtea Constituțională privitor la pensiile magistraților și anunță că în luna martie va veni cu un alt proiect de lege care va continua corecțiile financiare. „Reforma pensiilor magistraților validată astăzi de Curtea Constituțională este un pas esențial spre corectarea inechităților […] © G4Media.ro.
15:20
O bancă chineză de stat a acordat împrumuturi de 289 miliarde de dolari la peste 130 de țări în cadrul iniţiativei „O Centură, un drum” a președintelui Xi Jinping # G4Media
Banca de Export-Import a Chinei avea la sfârşitul lunii ianuarie în bilanţurile sale împrumuturi restante în valoare de peste 2.000 de miliarde de yuani (289 de miliarde de dolari) acordate în sprijinul iniţiativei „O Centură, un drum” a preşedintelui Xi Jinping, a relatat miercuri postul public televiziune CCTV, preluat de agenția de știri Reuters, citată […] © G4Media.ro.
15:10
Permisul auto suspendat pentru neplata amenzilor de circulație. Propunerea Guvernului Bolojan în noua OUG cu tăieri de cheltuieli în administrație și creșterea colectării bugetare # G4Media
Șoferilor care nu își achită amenzile contravenționale în termen de 90 de zile de la scadență li se suspendă dreptul de a conduce, potrivit proiectului de Ordonanță de urgență a Guvernului Bolojan privind măsurile din administrație, în varianta agreată de coaliție, publicat miercuri în transparență decizională de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Conform proiectului […] © G4Media.ro.
15:10
Comisia Europeană intenţionează să faciliteze accesul la finanţare al regiunilor de la frontiera estică a UE, printre care se numără și România # G4Media
Comisia Europeană a prezentat miercuri o nouă strategie al cărei obiectiv este facilitarea accesului la finanţări pentru regiunile Uniunii Europene vecine cu Rusia, Belarus şi Ucraina, transmite agenția de știri dpa, citată de Agerpres. Conform intenţiilor Comisiei, vor putea beneficia mai uşor de fonduri europene regiuni de frontieră din Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, […] © G4Media.ro.
15:00
BoardingPass: Președintele Nicușor Dan a plecat în SUA cu un avion închiriat de la Țiriac Air # G4Media
Președintele Nicușor Dan a plecat miercuri în SUA cu un avion privat închiriat de la Țiriac Air, scrie publicația specializată BoardingPass. Costul estimativ al unei curse București – Washington – București este de circa 170.000 – 200.000 de euro, potrivit sursei citate. Avionul, de tip Bombardier Global 6000, poate transporta 14 pasageri. Aeronava este înmatriculată […] © G4Media.ro.
15:00
Interlopul Florin Ghinea zis Ghenosu, vizat de percheziții într-un dosar de cămătărie și șantaj # G4Media
Interlopul Florin Ghinea zis Ghenosu, capul unui clan din Dâmbovița, este vizat de perchezițiile făcute miercuri de procurorii DIICOT într-un dosar de cămătărie și șantaj, potrivit unui comunicat al instituției. Ghenosu și alți membri ai clanului sunt acuzați că au oferit împrumuturi de bani cu dobândă unor persoane, cărora le-au luat ulterior terenuri în contul […] © G4Media.ro.
14:30
EXPLICATIV Ce înseamnă reforma pensiilor speciale ale magistraților: La cât crește vârsta de pensionare și cu cât se reduce cuantumul pensiei # G4Media
Ce înseamnă reforma pensiilor speciale ale magistraților, pe scurt: Creșterea vârstei de pensionare și reducerea cuantumului pensiei. Proiectul legii privind pensiile magistraților a fost pus în transparență decizională în 19 noiembrie 2025 și asumat de Executivul condus de Ilie Bolojan în 2 decembrie. Potrivit proiectului, pensia nu va depăși 70% din ultimul salariu net, iar […] © G4Media.ro.
14:30
DNA Craiova anchetează cum a alocat bani către comune Consiliul Județean Olt, condus de Marius Oprescu, prim-vicepreședinte PSD # G4Media
Direcția Națională Anticorupție a confirmat miercuri pentru publicația locală Concret în Olt existența unui dosar aflat în lucru la Serviciul Teritorial Craiova care vizează modul de repartizare și utilizare a sumelor alocate din fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Consiliului Județean Olt. Potrivit informațiilor G4Media e vorba de un dosar in rem, care privește […] © G4Media.ro.
14:30
Membrii comisiilor pentru apărare din Camera Deputaților și Senat au mers la Serviciul de Telecomunicații Speciale pentru a analiza raportul de activitate al instituției pe 2024 # G4Media
Membrii Comisiilor pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Camera Deputaților și Senat au efectuat marți, 17 februarie 2026, o vizită de lucru la sediul Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS), în cadrul căreia a fost prezentat și analizat Raportul de activitate al instituției pe anul 2024. În cadrul discuțiilor, conducerea STS a prezentat principalele […] © G4Media.ro.
14:20
Fritz: CCR a stabilit și formal ceea ce era clar pentru o țară întreagă / Zbateri vor mai exista. Dar decizia de azi deschide drumul spre reforme care să reducă din privilegii și influența intereselor speciale # G4Media
Liderul USR, Dominic Fritz, a declarat că CCR a stabilit miercuri și formal ceea ce era clar pentru o țară întreagă: că reforma pensiilor speciale și a vârstei de pensionare a magistraților e constituțională și legitimă. „Azi nu e o victorie, ci un gest de normalitate. E și o afirmare a democrației: greșelile politice din […] © G4Media.ro.
14:10
Grindeanu după decizia CCR: De acum încolo e treaba ministrului Pîslaru să-și facă treaba ca să nu pierdem banii / Despre buget: PSD în niciun caz nu renunță la pachetul de solidaritate de 3,5 miliarde lei # G4Media
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, după ce Curtea Constituțională a declarat constituțională legea privind pensiile magistraților, că „de acum încolo e treaba ministrului Pîslaru să-și facă treaba ca să nu pierdem banii” din PNRR pentru acest jalon. „Foarte bine că s-a clarificat acest subiect. Eu n-am comentat și nici nu comentez deciziile CCR. […] © G4Media.ro.
14:10
Deputata Raluca Turcan (PNL), despre decizia ce privește pensiile magistraților: Legea este constituţională. Știam asta de la bun început # G4Media
Deputatul PNL Raluca Turcan a declarat, miercuri, după decizia CCR privind constituţionalitatea legii pensiilor magistraţilor, că ştia acest lucru de la început, menţionând că premierul Ilie Bolojan a avut determinarea de a duce la bun sfârşit acest proiect pentru „echitate”. „Legea privind pensiile magistraţilor este constituţională. Ştiam asta de la bun început. Felicitări, Ilie Bolojan, […] © G4Media.ro.
14:00
Lia Savonea, reacție după ce CCR i-a respins sesizarea pe reforma pensiilor soeciale: Înalta Curte va utiliza toate mijloacele legale și instituționale pentru a apăra independența justiției, inclusiv prin sesizarea instituțiilor europene # G4Media
Lia Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, a declarat miercuri pentru G4Media, după ce Curtea Constituțională i-a respins sesizarea pe reforma pensiilor soeciale, că ”Înalta Curte va utiliza toate mijloacele legale și instituționale pentru a apăra independența justiției, inclusiv prin sesizarea instituțiilor europene”. ”Înalta Curte de Casație și Justiție a epuizat, în plan intern, […] © G4Media.ro.
14:00
Reguli noi pentru călătoria cu animalele de companie în Europa. Legea se aplică din 22 aprilie 2026 # G4Media
Începând cu 22 aprilie 2026, regulile UE privind călătoriile animalelor de companie se schimbă în întreaga Europă. Verificările se înăspresc, documentele contează mai mult, iar urmărirea digitală a viitorului trece acum de la „idee” la realitate. Ce se schimbă începând cu 22 aprilie 2026 Această schimbare vine în urma adoptării unui nou Regulament Delegat de către Comisia […] © G4Media.ro.
13:50
Charles Leclerc a stabilit cel mai bun timp în sesiunea de dimineață a primei zile de teste de F1 din Bahrain. Pilotul Ferrari a oprit cronometrul la 1:33.739. după 70 de tururi parcurse. Problemă „ciudată” la noile monoposturi din F1: „Poți pierde totul la start” Lando Norris, campionul mondial en-titre, a fost al doilea, el […] © G4Media.ro.
13:30
Batogul de sturion, al 16-lea produs românesc recunoscut şi înregistrat de Comisia Europeană # G4Media
Comisia Europeană a aprobat, miercuri, adăugarea produsului „Batog de sturion” din România în registrul său de indicaţii geografice protejate (IGP), informează un comunicat de presă al executivului comunitar, transmite Agerpres. „Batog de sturion” din România este un aliment obţinut din fileuri dorsale de sturioni din acvacultură. Acest soi de sturioni posedă caracteristici dezirabile, deoarece dieta […] © G4Media.ro.
13:30
BREAKING Reacția președintelui Nicușor Dan la decizia CCR: Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, așteptat de societatea noastră. # G4Media
Președintele Nicușor Dan a salutat miercuri decizia prin care CCR a validat reforma pensiilor speciale ale magistraților. Mesajul președintelui: ”Salut decizia Curții Constituționale privind reforma pensiilor magistraților. Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, așteptat de societatea noastră. Asigur toți magistrații că munca lor este respectată, iar importanța lor în […] © G4Media.ro.
13:20
BREAKING Proiectul de reformă a administrației, pus în dezbatere publică. Scade cu 10% bugetul pentru salarizarea bugetarilor, instituțiile decid cum aplică legea # G4Media
Ministerul Dezvoltării a pus miercuri în dezbatere publică proiectul de reformă a administrației publice locale și centrale, potrivit unui comunicat al instituției. Proiectul include ultimele decizii luate luni în ședința coaliției de guvernare. Proiectul vizează scăderea cu 10% a cheltuielilor de personal din instituțiile de stat. Citește mai jos documentele relevante: Proiect de Ordonanță de […] © G4Media.ro.
13:20
Bulgaria organizează alegeri parlamentare anticipate pe 19 aprilie, al optulea scrutin în doar cinci ani # G4Media
Bulgaria va organiza alegeri parlamentare anticipate pe 19 aprilie, a anunţat miercuri preşedinta Iliana Iotova, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Iotova l-a desemnat pe Andrei Ghiurov, viceguvernator al Băncii Naţionale Bulgare, pentru a conduce un guvern interimar cu misiunea de a pregăti viitoarele alegeri parlamentare. Scrutinul va fi cel de-al optulea în […] © G4Media.ro.
13:20
Echipajul de bob al României, lăudat de un multiplu campion olimpic: „Locul cinci este un succes enorm” # G4Media
România a ocupat locul 5 în proba de bob două persoane contând pentru Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina. Performanța excelentă bifată de Mihai Tentea și George Iordache nu a trecut neobservată, cei doi sportivi fiind lăudați de Andre Lange, expert Eurosport și de patru ori campion olimpic. „Românii sunt o surpriză pozitivă […] © G4Media.ro.
13:20
Pîslaru: Odată cu promulgarea din partea președintelui Nicușor Dan a legii privind pensiile magistraților, vom putea în sfârșit demonstra îndeplinirea reformei asumate în PNRR / Voi depune toate eforturile pentru a încerca să salvăm cele 231 de milioane de euro # G4Media
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat că, prin decizia de miercuri a Curții Constituționale, „s-a făcut dreptate”, iar odată cu promulgarea din partea președintelui Nicușor Dan, România va putea în sfârșit demonstra îndeplinirea reformei asumate în PNRR. Dragoș Pîslaru spune că va depune toate eforturile pentru a încerca să salveze cele 231 […] © G4Media.ro.
13:10
EXPLICATIV Ce înseamnă reforma pensiilor speciale ale magistraților: Creșterea vârstei de pensionare și reducerea cuantumului pensiei # G4Media
Ce înseamnă reforma pensiilor speciale ale magistraților, pe scurt: Creșterea vârstei de pensionare și reducerea cuantumului pensiei. Proiectul legii privind pensiile magistraților a fost pus în transparență decizională în 19 noiembrie 2025. Potrivit proiectului, pensia nu va depăși 70% din ultimul salariu net, iar vârsta de pensionare a magistraților va crește la 65 de ani […] © G4Media.ro.
13:10
Premierul Bolojan salută decizia Curții constituționale pe reforma pensiilor magistraților / Guvernul face demersuri pentru recupererea celor 230 de milioane de euro din PNRR aferenți acestei reforme # G4Media
Premierul Ilie Bolojan salută decizia Curții constituționale pe reforma pensiilor magistraților, iar Guvernul face demersuri pentru recupererea celor 230 de milioane de euro din PNRR aferenți acestei reforme. „Prim-ministrul Ilie Bolojan salută decizia Curții Constituționale în privința pensiilor ocupaționale ale magistraților. Ea confirmă corectitudinea demersului Guvernului României. Reforma pensiilor speciale a fost cerută cu insistență […] © G4Media.ro.
13:10
S-a încheiat carnavalul de la Veneţia / Turişti de 173 de naţionalităţi au vizitat oraşul-lagună # G4Media
Ediţia din 2026 a Carnavalului de la Veneţia, dedicată temei ”Olympus – Originile Jocului” şi încheiată marţi, a prilejuit prezenţa turiştilor din 173 de naţionalităţi în oraşul-lagună, au anunţat oficiali ai evenimentului, potrivit agenției de știri ANSA, citată de Agerpres. Potrivit Smart Control Room, majoritatea vizitatorilor străini care au vizitat Veneţia în această perioadă au […] © G4Media.ro.
13:00
RedBull Racing și Aston Martin au avut probleme importante de fiabilitate miercuri dimineața, în cadrul testelor de Formula 1 de la Bahrain, transmite Racingnews365.com. Problemă „ciudată” la noile monoposturi din F1: „Poți pierde totul la start” Sursa citată vorbește despre „probleme majore” întâmpinate de cele două echipe din F1. Isack Hadjar nu a putut să […] © G4Media.ro.
13:00
Grindeanu în plenul Camerei Deputaților, către deputatul USR Emanuel Ungureanu, îmbrăcat cu un hanorac inscripţionat pe piept „recorder”: Nu vă mai dau cuvântul dacă veniţi în continuare îmbrăcat altcumva decât în sacou # G4Media
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, i-a transmis deputatului USR Emanuel Ungureanu, în şedinţa de plen de miercuri, că nu îi mai dă cuvântul de la tribună dacă nu vine îmbrăcat în sacou. Emanuel Ungureanu a cerut să se adreseze plenului pentru a explica votul pe care l-a dat la proiectul de lege privind instituirea Anulului […] © G4Media.ro.
12:50
Iranul şi Rusia vor desfăşura exerciţii militare navale în Marea Arabiei, în contextul discuțiilor dintre Republica Islamică şi Statele Unite # G4Media
Teheranul şi Moscova vor organiza joi exerciţii militare în largul coastei Iranului, în urma unei noi runde de discuţii în această săptămână între Republica Islamică şi Statele Unite, a anunţat miercuri agenţia de ştiri Isna, relatează agenția de știri AFP, informație preluată de Agerpres. Acest „exerciţiu naval comun” va avea loc în Marea Arabiei şi […] © G4Media.ro.
12:30
Avertisment din cercetare. Bogdan Drugă: O modificare legislativă aparent tehnică poate pune în pericol finanțarea cercetării și angajamentele europene ale României # G4Media
Text semnat de Bogdan Drugă, microbiolog acvatic, cercetător științific I, director al Institutului de Cercetări Biologice Cluj, Filiala a INCDSB București, și consilier onorific al președintelui Autorității Naționale pentru Cercetare (ANC): Ministerul Finanțelor a pus în transparență un proiect de lege privind relansarea economică și modificarea unor acte normative în domeniul fiscal-bugetar (Lege privind instituirea […] © G4Media.ro.
12:30
Știre în curs de actualizare. © G4Media.ro.
12:30
Jaqueline Cristian a fost eliminată de la turneul WTA de la Dubai în optimi, sportiva din România cedând, după un meci de mare luptă, contra campioanei en-titre a competiției, Mirra Andreeva. A cincea favorită la Dubai, Andreeva a avut câștig de cauză în două seturi, scor 7-5, 6-3. Meciul a durat o oră și 43 […] © G4Media.ro.
12:20
Ce caută Nicușor Dan lângă Donald Trump și Viktor Orban? Claritatea morală, înlocuită de independența solidară # G4Media
În sfârșit înțelegem conceptul ambiguu de ”independență solidară” introdus de președintele Nicușor Dan în Strategia de Apărare: jucăm la toate capetele. Realpolitik. Fostul activist pare să se transforme într-un Machiavelli cu accente MAGA. Dacă viscolul îi permite, șeful statului va merge în SUA la Consiliul pentru Pace, inventat de Trump ca să nu rateze nici […] © G4Media.ro.
12:20
Sorin Grindeanu: Sper că astăzi vom avea o decizie definitivă la Curtea Constituțională a României în subiectul pensiilor speciale / CCR a amânat de cinci ori luarea unei decizii # G4Media
Președintele PSD se așteaptă ca CCR să ia finalmente miercuri, 18 februarie, o decizie pe subiectul pensiilor magistraților, după ce Curtea Constituțională a amânat de cinci ori pronunțarea unei decizii în acest caz. „Sper că astăzi vom avea o decizie definitivă la Curtea Constituțională a României în subiectul pensiilor speciale. Este o temă care ne-a […] © G4Media.ro.
12:10
Deputatul liberal Gigel Știrbu: 60% din PIB – pragul pe care guvernarea Ciolacu l-a trecut fără responsabilitate. Guvernarea Partidul Social Democrat a promis stabilitate și protecție socială. În realitate, a lăsat în urmă o notă de plată istorică # G4Media
Deputatul PNL Gigel Știrbu îi atacă dur pe Marcel Ciolacu și colegii săi social-democrați, despre care spune că au îndatorat România la un nivel fără precedent, fiind preocupați doar să dea bine în ochii electoratului la următoarele alegeri. „60% din PIB – pragul pe care guvernarea Ciolacu l-a trecut fără responsabilitate România a depășit pragul […] © G4Media.ro.
12:10
VIDEO Ciprian Ciucu: Capitala nu este paralizată, nu există bulevarde principale blocate / Din experiența altor orașe, populația așteaptă, nu iese imediat din casă, se intervine mult mai ușor în prima zi / La noi există așteptarea ca imediat să fie totul la negru # G4Media
Primarul general, Ciprian Ciucu, a declarat, miercuri în jurul orei 11.00, că nu există bulevarde principale blocate, iar Capitala nu este paralizată. Edilul a precizat că, din experiența altor orașe, populația așteaptă, nu iese imediat din casă, se intervine mult mai ușor în prima zi, însă la noi există așteptarea ca imediat să fie totul […] © G4Media.ro.
12:10
EXCLUSIV Administrația Prezidențială: Reglementarea accesului minorilor la rețelele sociale este necesară. Limitele de vârstă trebuie să fie rezultatul unui proces legislativ transparent, bazat pe dialog cu experți și fundamentat pe date # G4Media
„Reglementarea accesului minorilor la rețelele sociale este necesară”, spune Administrația Prezidențială, într-un răspuns oficial trimis la solicitarea Edupedu.ro. La întrebarea „care este poziția președintelui României cu privire la limitarea accesului copiilor și adolescenților sub 15-16 ani la rețele sociale, în România?”, Administrația Prezidențială a răspuns că „deciziile privind forma concretă a acestor reglementări, inclusiv cele […] © G4Media.ro.
12:00
EXCLUSIV: Peste jumătate din câinii adoptați din România ajung în străinătate: Franța, Germania și Anglia, printre principalii adoptatori (VIDEO) # G4Media
Numărul adopțiilor este în continuă creștere în ultimii ani. În Capitală, anul trecut, ASPA a raportat un număr mai mare al solicitărilor cu aproape 40%. Este încurajator și, în același timp, o consecință a eforturilor autorităților, dar și a parteneriatelor pe care le încheie cu organizații neguvernamentale ce colaborează cu țările Uniunii Europene. Și asta […] © G4Media.ro.
11:50
Loturi de stafide „Furnicuţa”, provenite din Uzbekistan, retrase de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor din magazinele Lidl din cauza prezenţei unor reziduuri de pesticide # G4Media
Lucsor Impex SRL a iniţiat rechemarea unor loturi de stafide „Furnicuţa” din cauza prezenţei unor reziduuri de pesticide neautorizate în Uniunea Europeană în aceste produse, a informat miercuri Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), transmite Agerpres. „ANSVSA informează publicul că Lucsor Impex SRL a iniţiat rechemarea unor loturi de stafide ‘Furnicuţa’. Detalii […] © G4Media.ro.
11:40
Partidul de guvernământ din Coreea de Sud cere pedeapsa cu moartea pentru fostul preşedinte Yoon Suk-yeol, judecat pentru insurecție # G4Media
Partidul Democrat (DP) aflat la putere în Coreea de Sud a cerut miercuri pedeapsa maximă pentru fostul preşedinte Yoon Suk-yeol, care aşteaptă joi o sentinţă pentru insurecţie ce i-ar putea aduce pedeapsa cu moartea, din cauza încercării sale eşuate de a impune legea marţială în decembrie 2024, relatează agenția de știri EFE. „Este de bun […] © G4Media.ro.
11:40
„Lămâia a fost stoarsă aproape complet”. Cancelarul Friedrich Merz se opune creșterii taxelor în Germania # G4Media
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, respinge planurile fiscale ale SPD. El a declarat că, odată cu așa-numitul impozit pe avere, impozitul bisericesc și suprataxa de solidaritate, povara fiscală este deja de aproape 50%. Iar Merz a spus-o direct: „Lămâia a fost stoarsă aproape complet.” Cancelarul Friedrich Merz s-a opus cu hotărâre creșterii impozitelor pe veniturile mari, […] © G4Media.ro.
11:30
Poziția oficială a operatorului delegat privind situația actuală a serviciului de salubritate în Sectorul 1 al Municipiului București # G4Media
Ce se întâmplă în Sectorul 1 Administrația locală menține în mod voit subfinanțarea serviciului public și a reținut nelegal plățile restante datorate pentru serviciile de salubritate, deși există obligații certe, lichide și exigibile confirmate prin hotărâri judecătorești definitive privind sumele datorate. Subfinanțarea este menită să determine reducerea calității prestației de către Romprest, ca urmare a […] © G4Media.ro.
11:30
Nouă persoane arestate în Franța, inclusiv un asistent parlamentar, în cazul morții unui tânăr naționalist # G4Media
Nouă persoane, inclusiv un asistent parlamentar al deputatului LFI Raphaël Arnault, au fost arestate marți, 17 februarie, în cadrul anchetei privind moartea tânărului activist naționalist Quentin Deranque, a declarat procurorul din Lyon, Thierry Dran, pentru agenția de știri AFP, citată de france24.com. Aceste arestări vin în urma identificării mai multor suspecți, dintre care unii se […] © G4Media.ro.
11:30
Stratul de zăpadă din București se va dubla. ANM anunță peste 50 cm, primarii recomandă evitarea deplasărilor și a utilizării mașinii personale # G4Media
Bucureștiul se află sub incidența unui episod de iarnă intensă, iar meteorologii avertizează că stratul de zăpadă se va dubla în următoarele ore. În prezent, stratul de zăpadă a depășit deja 30 cm în mai multe zone ale Capitalei, iar depunerile continuă. Potrivit Administrația Națională de Meteorologie, municipiul București și județul Ilfov se află sub […] © G4Media.ro.
10:50
Ministrul Finanțelor, după ce datoria publică a depăşit pragul de 60% din PIB: Este efectul acumulărilor din trecut, nu al deciziilor punctuale, din ultimele luni # G4Media
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat miercuri că depășirea pragului datoriei publice de 60% din PIB ”nu înseamnă o criză” și a spus că acesta e efectul deciziilor din trecut, care au dus la apariția unor deficite bugetare enorme, finanțate tocmai prin împrumuturi. ”Astăzi s-a discutat despre faptul că datoria publică a României a depășit […] © G4Media.ro.
10:50
Cancelarul german Friedrich Merz, iritat de aplauzele pentru Rubio la Conferinţa de Securitate de la München: „Este totuşi vorba despre preşedintele american Donald Trump într-un ambalaj mai prietenos” # G4Media
Cancelarul german Friedrich Merz şi-a exprimat iritarea faţă de ovaţiile în picioare pentru secretarul de stat american Marco Rubio la Conferinţa de Securitate de la München, relatează miercuri agenția de știri dpa. „Nu am fost în sală şi, chiar dacă aş fi fost, mi-ar fi fost greu să mă ridic”, a declarat Merz în podcastul […] © G4Media.ro.
10:40
Forțele de intervenție anunță că au avut 160 de interventii miercuri dimineață în București pentru indepartarea a 183 de copaci rupti si 74 de auto avariate, 2 stalpi rupti, 3 cabluri de electricitate rupte, potrivit unui comunicat al Departamentului pentru Situații de Urgență. In judetul lfov au fost 3 interventii, o mașină avariată și 10 […] © G4Media.ro.
10:40
Flora Tabanelli, cea mai tânără medaliată din istoria Italiei: „Am crescut într-un refugiu montan, fără televizor sau rețele sociale. Mergeam la școală pe jos sau cu schiurile” / A luat pentru Italia prima medalie olimpică din istorie la schi freestyle # G4Media
Flora Tabanelli a cucerit medalia de bronz la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano Cortina și a devenit cea mai tânără medaliată din istoria Italiei, scrie Corriere della Sera. De asemenea, medalia de bronz la freestyle big air, este prima din istoria participării Italiei la Jocurile Olimpice. „Locuiam în munți, în Sestola, dar părinții […] © G4Media.ro.
