Codul Rutier 2026: Ce amezi riscă șoferii care nu își curăță zăpada de pe mașină

13:00

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, i-a transmis deputatului USR Emanuel Ungureanu, în şedinţa de plen de miercuri, că nu îi mai dă cuvântul de la tribună dacă nu vine îmbrăcat în sacou. Emanuel Ungureanu a cerut să se adreseze plenului pentru a explica votul pe care l-a dat la proiectul de lege privind instituirea Anulului […] © G4Media.ro.