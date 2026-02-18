Codul Rutier 2026: Ce amezi riscă șoferii care nu își curăță zăpada de pe mașină
G4Media, 18 februarie 2026 16:50
Noile reglementări ale Codului Rutier 2026 stabilesc sancțiuni drastice pentru șoferii care pornesc la drum fără să își curețe complet vehiculul de zăpadă sau gheață. Amenzile pot ajunge până la 4.050 de lei, iar în cazul unui incident rutier provocat de zăpadă căzută de pe mașină, șoferii pot fi obligați să plătească despăgubiri. Iarna nu înseamnă doar […]
Un episcop polonez este judecat pentru denunţarea tardivă a abuzurilor sexuale ale unor preoţi pedofili
Episcopul catolic Andrzej Jez din dioceza Tarnow din sudul Poloniei a compărut miercuri într-o instanţă din localitate într-un proces în care este acuzat că a denunţat cu întârziere abuzurile sexuale ale unor preoţi asupra unor copii, transmite Reuters, transmite Agerpres. Jez este cel mai înalt prelat catolic din Polonia acuzat de astfel de infracţiuni şi […]
Ministrul Energiei: Aproximativ 200.000 de locuinţe, deconectate de la reţeaua de energie electrică. 86.000 au fost deja reconectate
Aproximativ 200.000 de locuinţe au fost deconectate de la reţeaua de furnizare a energiei electrice, iar până la ora actuală au fost reconectate 86.000, a declarat, miercuri, la finalul şedinţei Comandamentului Energetic, ministrul Energiei, Bogdan Ivan. „Au avut loc aproximativ 200.000 de deconectări de furnizare a energiei electrice. Între timp, colegii mei s-au mobilizat din […]
Treizeci și opt de mineri au murit miercuri dimineață în urma unei explozii într-o mină de plumb din statul Plateau, în centrul Nigeriei, au declarat surse locale pentru agenția AFP, citată de Le Figaro. „Au fost confirmate 38 de decese, iar alte 27 de persoane au fost transportate de urgență la spital", a declarat pentru […]
În Franţa nu a mai plouat niciodată atât de mult. Ţara a înregistrat 35 de zile ploioase consecutive, cea mai lungă serie de zile cu precipitaţii de la începutul măsurătorilor, în 1959, a anunţat miercuri serviciul Météo-France, citat de AFP. Potrivit serviciului meteorologic francez, această serie de zile ploioase a fost înregistrată în perioada 14 […]
Judecătorul Alin Ene (CSM), ironic după decizia Curţii Constituţionale pe legea pensiilor speciale ale magistraţilor: Democraţia a murit. Ca orice hoţ care mai întâi neutralizează câinele de pază
Judecătorul Alin Ene este primul membru al CSM care reacţionează după decizia Curţii Constituţionale pe legea pensiilor speciale ale magistraţilor, într-un mesaj ironic pe Facebook, transmite Agerpres. „Democraţia a murit! Trăiască Guvernul! Einstein a învins: totul este relativ. Chiar şi Constituţia. Decizia de azi nu e doar despre pensiile magistraţilor. Este un prim pas dintr-o […]
Poluarea aerului poate contribui în mod direct la apariţia bolii Alzheimer, arată un studiu de specialitate
Persoanele cele mai expuse la poluarea atmosferică pot avea un risc mai mare de a dezvolta boala Alzheimer, o asociere care este mai semnificativă în cazul celor care au suferit un accident vascular cerebral, ceea ce sugerează că această categorie poate fi mai vulnerabilă, transmite agenţia de știri EFE, citată de Agerpres. Expunerea la poluarea […]
Apple lucrează la trei dispozitive noi: ochelari AI, pandantiv AI și AirPods echipate cu camere
Potrivit unor rapoarte recente, citate de TechRadar, Apple accelerează puternic dezvoltarea următoarei generații de tehnologie wearable bazată pe inteligență artificială. Până acum, chiar și cele mai bune Apple Watch au fost în mare parte limitate la sănătate și fitness și câteva funcții de comunicare ca extensie a telefonului, în timp ce AirPods Pro 3 au […]
Prim-ministrul slovac Robert Fico a declarat miercuri stare de urgenţă în materie de aprovizionare cu petrol din cauza întreruperii livrărilor ruseşti prin oleductul Drjuba şi a ameninţat Ucraina cu măsuri de retorsiune dacă situaţia persistă, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Ţara a decis să scoată din rezerve 250.000 de tone din rezervele […]
Zeitenwende: Germania intenționează să acorde spionilor noi puteri extinse, în vederea unei posibile separări de Statele Unite
Germania ia măsuri pentru a-și consolida agenția de informații externe, acordându-i noi puteri extinse, în vederea unei posibile separări de Statele Unite. Planul survine în condițiile în care liderii germani și alți lideri europeni sunt din ce în ce mai îngrijorați de faptul că președintele american Donald Trump ar putea decide să oprească schimbul de […]
VIDEO Încăierare în Senat: doi parlamentari s-au îmbrâncit / Victoria Stoiciu (PSD): „Un coleg suveranist umbla să agreseze colegii"
O încăierare între doi senatori a avut loc, miercuri, în Parlamentul României, chiar în timpul ședinței de plen. În altercație au fost implicați senatorii Liviu Fodoca (Grupul PACE) și Ionel Floroiu (PSD). La incident a fost martoră senatoarea PSD Victoria Stoiciu, transmite Antena 3. Potrivit imaginilor din Senat, senatorul Fodoca o filma cu telefonul pe senatoarea […]
Mugur Isărescu: Dacă creşterea economică înseamnă din nou facilităţi fiscale, eventual pe 10-20 de ani, eu personal nu o susţin
Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, a afirmat miercuri că nu susţine o creştere economică bazată pe facilităţi fiscale, pe 10-20 de ani, transmite Agerpres. „Dacă creşterea economică, spun acum o răutate şi sunt conştient de ea, dacă creşterea economică înseamnă din nou facilităţi fiscale, că nu putem să avem creştere economică decât cu […]
Primarul Sectorului 1 vrea ca aleșii locali să ia act de încheierea contractului cu Romprest în vara lui 2026 / Societatea de salubrizare susține că o încetare forțată a contractului poate genera un prejudiciu de peste 1,12 miliarde lei
Consiliul Local al Sectorului 1 din Capitală va vota joi, 19 februarie, „ajungerea la termen" a contractului de delegare a serviciului de salubrizare pe 30 iunie 2026. Romprest, societatea de salubrizare, susține că denunțarea unilaterală a contractului de salubrizare de către aleșii locali din Sectorul 1 înainte de pronunțarea unei hotărâri judecătorești pe acest subiect […]
Situația deszăpezirii în București, actualizată la ora 15.00: aproape 300 de utilaje și 1.750 de muncitori pe teren. Marile bulevarde sunt la negru
Primăria Municipiului București a transmis, marți, situația actualizată a intervențiilor pentru deszăpezire în Capitală, valabilă pentru ora 15.00. Potrivit datelor comunicate de primăriile de sector responsabile cu deszăpezirea, și centralizate de Primăria Municipiului București, în cursul zilei au acționat pe străzile din București 298 de utilaje și 1.750 de muncitori, fiind utilizate 8.400 de tone […]
Consiliul Superior al Magistraturii insistă pentru sesizarea Curții de Justiție a UE pe tema pensiilor speciale ale magistraților și le sugerează judecătorilor să "valorifice" această opțiune
Consiliul Superior al Magistraturii a insistat miercuri într-un comunicat de presă pentru sesizarea Curții de Justiție a UE pe tema pensiilor speciale ale magistraților, după ce Curtea Constituțională a refuzat acest mecanism, și le-a sugerat judecătorilor să "valorifice" această opțiune. CSM a criticat voalat CCR pentru că nu a sesizat instituția europeană: "Consiliul apreciază că […]
Oficialii ucraineni vor boicota Jocurile Paralimpice de iarnă din cauza deciziei de a permite rușilor să concureze sub propriul steag
Oficialii ucraineni vor boicota Jocurile Paralimpice de iarnă de la Milano Cortina de luna viitoare din cauza participării unui număr mic de sportivi ruși și belaruși care au primit aprobarea să concureze sub steagurile lor, transmite Sky News. Sportivii ucraineni vor participa în continuare la Jocurile Paralimpice din 6-15 martie, dar ministrul sportului, Matviy Bidnyi, […]
Învinsă de epuizare: Rybakina, campioana de la Australian Open, a abandonat în optimile de la Dubai
Elena Rybakina s-a retras de la WTA Dubai chiar în timpul partidei din optimi cu Antonia Ruzic. Campioană recent la Australian Open, Rybakina a acuzat o stare de oboseală și renunțat în momentul în care scorul era 1-1 la seturi. După o oră și 37 de minute de joc, scorul era 1-1 la seturi (7-5, […]
Curtea Constituțională explică sumar de ce a respins sesizarea pe legea privind pensile magistraților
După decizia important luată miercuri, Curtea Constituțională a emis un comunicat de presă în care explică, sumar, de ce a respins sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție privind legea pensiilor magistraților, pentru care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea. Motivarea detaliată urmează să fie elbaorată și publicată în Monitorul Oficial. Iată comunicatul Curții: Curtea Constituțională […]
VIDEO Ilie Bolojan: Reforma pensiilor magistraților este un pas esențial spre corectarea inechităților care au afectat încrederea oamenilor în stat / În luna martie vom veni cu un proiect de lege care va continua corecțiile
Primul ministru Ilie Bolojan a salutat într-un mesaj video decizia luată miercuri, 18 februarie, de Curtea Constituțională privitor la pensiile magistraților și anunță că în luna martie va veni cu un alt proiect de lege care va contin
O bancă chineză de stat a acordat împrumuturi de 289 miliarde de dolari la peste 130 de țări în cadrul iniţiativei „O Centură, un drum” a președintelui Xi Jinping # G4Media
Banca de Export-Import a Chinei avea la sfârşitul lunii ianuarie în bilanţurile sale împrumuturi restante în valoare de peste 2.000 de miliarde de yuani (289 de miliarde de dolari) acordate în sprijinul iniţiativei „O Centură, un drum” a preşedintelui Xi Jinping, a relatat miercuri postul public televiziune CCTV, preluat de agenția de știri Reuters, citată […] © G4Media.ro.
Permisul auto suspendat pentru neplata amenzilor de circulație. Propunerea Guvernului Bolojan în noua OUG cu tăieri de cheltuieli în administrație și creșterea colectării bugetare # G4Media
Șoferilor care nu își achită amenzile contravenționale în termen de 90 de zile de la scadență li se suspendă dreptul de a conduce, potrivit proiectului de Ordonanță de urgență a Guvernului Bolojan privind măsurile din administrație, în varianta agreată de coaliție, publicat miercuri în transparență decizională de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Conform proiectului […] © G4Media.ro.
Comisia Europeană intenţionează să faciliteze accesul la finanţare al regiunilor de la frontiera estică a UE, printre care se numără și România # G4Media
Comisia Europeană a prezentat miercuri o nouă strategie al cărei obiectiv este facilitarea accesului la finanţări pentru regiunile Uniunii Europene vecine cu Rusia, Belarus şi Ucraina, transmite agenția de știri dpa, citată de Agerpres. Conform intenţiilor Comisiei, vor putea beneficia mai uşor de fonduri europene regiuni de frontieră din Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, […] © G4Media.ro.
BoardingPass: Președintele Nicușor Dan a plecat în SUA cu un avion închiriat de la Țiriac Air # G4Media
Președintele Nicușor Dan a plecat miercuri în SUA cu un avion privat închiriat de la Țiriac Air, scrie publicația specializată BoardingPass. Costul estimativ al unei curse București – Washington – București este de circa 170.000 – 200.000 de euro, potrivit sursei citate. Avionul, de tip Bombardier Global 6000, poate transporta 14 pasageri. Aeronava este înmatriculată […] © G4Media.ro.
Interlopul Florin Ghinea zis Ghenosu, vizat de percheziții într-un dosar de cămătărie și șantaj # G4Media
Interlopul Florin Ghinea zis Ghenosu, capul unui clan din Dâmbovița, este vizat de perchezițiile făcute miercuri de procurorii DIICOT într-un dosar de cămătărie și șantaj, potrivit unui comunicat al instituției. Ghenosu și alți membri ai clanului sunt acuzați că au oferit împrumuturi de bani cu dobândă unor persoane, cărora le-au luat ulterior terenuri în contul […] © G4Media.ro.
EXPLICATIV Ce înseamnă reforma pensiilor speciale ale magistraților: La cât crește vârsta de pensionare și cu cât se reduce cuantumul pensiei # G4Media
Ce înseamnă reforma pensiilor speciale ale magistraților, pe scurt: Creșterea vârstei de pensionare și reducerea cuantumului pensiei. Proiectul legii privind pensiile magistraților a fost pus în transparență decizională în 19 noiembrie 2025 și asumat de Executivul condus de Ilie Bolojan în 2 decembrie. Potrivit proiectului, pensia nu va depăși 70% din ultimul salariu net, iar […] © G4Media.ro.
DNA Craiova anchetează cum a alocat bani către comune Consiliul Județean Olt, condus de Marius Oprescu, prim-vicepreședinte PSD # G4Media
Direcția Națională Anticorupție a confirmat miercuri pentru publicația locală Concret în Olt existența unui dosar aflat în lucru la Serviciul Teritorial Craiova care vizează modul de repartizare și utilizare a sumelor alocate din fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Consiliului Județean Olt. Potrivit informațiilor G4Media e vorba de un dosar in rem, care privește […] © G4Media.ro.
Membrii comisiilor pentru apărare din Camera Deputaților și Senat au mers la Serviciul de Telecomunicații Speciale pentru a analiza raportul de activitate al instituției pe 2024 # G4Media
Membrii Comisiilor pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Camera Deputaților și Senat au efectuat marți, 17 februarie 2026, o vizită de lucru la sediul Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS), în cadrul căreia a fost prezentat și analizat Raportul de activitate al instituției pe anul 2024. În cadrul discuțiilor, conducerea STS a prezentat principalele […] © G4Media.ro.
Fritz: CCR a stabilit și formal ceea ce era clar pentru o țară întreagă / Zbateri vor mai exista. Dar decizia de azi deschide drumul spre reforme care să reducă din privilegii și influența intereselor speciale # G4Media
Liderul USR, Dominic Fritz, a declarat că CCR a stabilit miercuri și formal ceea ce era clar pentru o țară întreagă: că reforma pensiilor speciale și a vârstei de pensionare a magistraților e constituțională și legitimă. „Azi nu e o victorie, ci un gest de normalitate. E și o afirmare a democrației: greșelile politice din […] © G4Media.ro.
Grindeanu după decizia CCR: De acum încolo e treaba ministrului Pîslaru să-și facă treaba ca să nu pierdem banii / Despre buget: PSD în niciun caz nu renunță la pachetul de solidaritate de 3,5 miliarde lei # G4Media
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, după ce Curtea Constituțională a declarat constituțională legea privind pensiile magistraților, că „de acum încolo e treaba ministrului Pîslaru să-și facă treaba ca să nu pierdem banii” din PNRR pentru acest jalon. „Foarte bine că s-a clarificat acest subiect. Eu n-am comentat și nici nu comentez deciziile CCR. […] © G4Media.ro.
Deputata Raluca Turcan (PNL), despre decizia ce privește pensiile magistraților: Legea este constituţională. Știam asta de la bun început # G4Media
Deputatul PNL Raluca Turcan a declarat, miercuri, după decizia CCR privind constituţionalitatea legii pensiilor magistraţilor, că ştia acest lucru de la început, menţionând că premierul Ilie Bolojan a avut determinarea de a duce la bun sfârşit acest proiect pentru „echitate”. „Legea privind pensiile magistraţilor este constituţională. Ştiam asta de la bun început. Felicitări, Ilie Bolojan, […] © G4Media.ro.
Lia Savonea, reacție după ce CCR i-a respins sesizarea pe reforma pensiilor soeciale: Înalta Curte va utiliza toate mijloacele legale și instituționale pentru a apăra independența justiției, inclusiv prin sesizarea instituțiilor europene # G4Media
Lia Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, a declarat miercuri pentru G4Media, după ce Curtea Constituțională i-a respins sesizarea pe reforma pensiilor soeciale, că ”Înalta Curte va utiliza toate mijloacele legale și instituționale pentru a apăra independența justiției, inclusiv prin sesizarea instituțiilor europene”. ”Înalta Curte de Casație și Justiție a epuizat, în plan intern, […] © G4Media.ro.
Reguli noi pentru călătoria cu animalele de companie în Europa. Legea se aplică din 22 aprilie 2026 # G4Media
Începând cu 22 aprilie 2026, regulile UE privind călătoriile animalelor de companie se schimbă în întreaga Europă. Verificările se înăspresc, documentele contează mai mult, iar urmărirea digitală a viitorului trece acum de la „idee” la realitate. Ce se schimbă începând cu 22 aprilie 2026 Această schimbare vine în urma adoptării unui nou Regulament Delegat de către Comisia […] © G4Media.ro.
Charles Leclerc a stabilit cel mai bun timp în sesiunea de dimineață a primei zile de teste de F1 din Bahrain. Pilotul Ferrari a oprit cronometrul la 1:33.739. după 70 de tururi parcurse. Problemă „ciudată” la noile monoposturi din F1: „Poți pierde totul la start” Lando Norris, campionul mondial en-titre, a fost al doilea, el […] © G4Media.ro.
Batogul de sturion, al 16-lea produs românesc recunoscut şi înregistrat de Comisia Europeană # G4Media
Comisia Europeană a aprobat, miercuri, adăugarea produsului „Batog de sturion” din România în registrul său de indicaţii geografice protejate (IGP), informează un comunicat de presă al executivului comunitar, transmite Agerpres. „Batog de sturion” din România este un aliment obţinut din fileuri dorsale de sturioni din acvacultură. Acest soi de sturioni posedă caracteristici dezirabile, deoarece dieta […] © G4Media.ro.
BREAKING Reacția președintelui Nicușor Dan la decizia CCR: Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, așteptat de societatea noastră. # G4Media
Președintele Nicușor Dan a salutat miercuri decizia prin care CCR a validat reforma pensiilor speciale ale magistraților. Mesajul președintelui: ”Salut decizia Curții Constituționale privind reforma pensiilor magistraților. Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, așteptat de societatea noastră. Asigur toți magistrații că munca lor este respectată, iar importanța lor în […] © G4Media.ro.
BREAKING Proiectul de reformă a administrației, pus în dezbatere publică. Scade cu 10% bugetul pentru salarizarea bugetarilor, instituțiile decid cum aplică legea # G4Media
Ministerul Dezvoltării a pus miercuri în dezbatere publică proiectul de reformă a administrației publice locale și centrale, potrivit unui comunicat al instituției. Proiectul include ultimele decizii luate luni în ședința coaliției de guvernare. Proiectul vizează scăderea cu 10% a cheltuielilor de personal din instituțiile de stat. Citește mai jos documentele relevante: Proiect de Ordonanță de […] © G4Media.ro.
Bulgaria organizează alegeri parlamentare anticipate pe 19 aprilie, al optulea scrutin în doar cinci ani # G4Media
Bulgaria va organiza alegeri parlamentare anticipate pe 19 aprilie, a anunţat miercuri preşedinta Iliana Iotova, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Iotova l-a desemnat pe Andrei Ghiurov, viceguvernator al Băncii Naţionale Bulgare, pentru a conduce un guvern interimar cu misiunea de a pregăti viitoarele alegeri parlamentare. Scrutinul va fi cel de-al optulea în […] © G4Media.ro.
Echipajul de bob al României, lăudat de un multiplu campion olimpic: „Locul cinci este un succes enorm” # G4Media
România a ocupat locul 5 în proba de bob două persoane contând pentru Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina. Performanța excelentă bifată de Mihai Tentea și George Iordache nu a trecut neobservată, cei doi sportivi fiind lăudați de Andre Lange, expert Eurosport și de patru ori campion olimpic. „Românii sunt o surpriză pozitivă […] © G4Media.ro.
Pîslaru: Odată cu promulgarea din partea președintelui Nicușor Dan a legii privind pensiile magistraților, vom putea în sfârșit demonstra îndeplinirea reformei asumate în PNRR / Voi depune toate eforturile pentru a încerca să salvăm cele 231 de milioane de euro # G4Media
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat că, prin decizia de miercuri a Curții Constituționale, „s-a făcut dreptate”, iar odată cu promulgarea din partea președintelui Nicușor Dan, România va putea în sfârșit demonstra îndeplinirea reformei asumate în PNRR. Dragoș Pîslaru spune că va depune toate eforturile pentru a încerca să salveze cele 231 […] © G4Media.ro.
EXPLICATIV Ce înseamnă reforma pensiilor speciale ale magistraților: Creșterea vârstei de pensionare și reducerea cuantumului pensiei # G4Media
Ce înseamnă reforma pensiilor speciale ale magistraților, pe scurt: Creșterea vârstei de pensionare și reducerea cuantumului pensiei. Proiectul legii privind pensiile magistraților a fost pus în transparență decizională în 19 noiembrie 2025. Potrivit proiectului, pensia nu va depăși 70% din ultimul salariu net, iar vârsta de pensionare a magistraților va crește la 65 de ani […] © G4Media.ro.
Premierul Bolojan salută decizia Curții constituționale pe reforma pensiilor magistraților / Guvernul face demersuri pentru recupererea celor 230 de milioane de euro din PNRR aferenți acestei reforme # G4Media
Premierul Ilie Bolojan salută decizia Curții constituționale pe reforma pensiilor magistraților, iar Guvernul face demersuri pentru recupererea celor 230 de milioane de euro din PNRR aferenți acestei reforme. „Prim-ministrul Ilie Bolojan salută decizia Curții Constituționale în privința pensiilor ocupaționale ale magistraților. Ea confirmă corectitudinea demersului Guvernului României. Reforma pensiilor speciale a fost cerută cu insistență […] © G4Media.ro.
S-a încheiat carnavalul de la Veneţia / Turişti de 173 de naţionalităţi au vizitat oraşul-lagună # G4Media
Ediţia din 2026 a Carnavalului de la Veneţia, dedicată temei ”Olympus – Originile Jocului” şi încheiată marţi, a prilejuit prezenţa turiştilor din 173 de naţionalităţi în oraşul-lagună, au anunţat oficiali ai evenimentului, potrivit agenției de știri ANSA, citată de Agerpres. Potrivit Smart Control Room, majoritatea vizitatorilor străini care au vizitat Veneţia în această perioadă au […] © G4Media.ro.
RedBull Racing și Aston Martin au avut probleme importante de fiabilitate miercuri dimineața, în cadrul testelor de Formula 1 de la Bahrain, transmite Racingnews365.com. Problemă „ciudată” la noile monoposturi din F1: „Poți pierde totul la start” Sursa citată vorbește despre „probleme majore” întâmpinate de cele două echipe din F1. Isack Hadjar nu a putut să […] © G4Media.ro.
Grindeanu în plenul Camerei Deputaților, către deputatul USR Emanuel Ungureanu, îmbrăcat cu un hanorac inscripţionat pe piept „recorder”: Nu vă mai dau cuvântul dacă veniţi în continuare îmbrăcat altcumva decât în sacou # G4Media
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, i-a transmis deputatului USR Emanuel Ungureanu, în şedinţa de plen de miercuri, că nu îi mai dă cuvântul de la tribună dacă nu vine îmbrăcat în sacou. Emanuel Ungureanu a cerut să se adreseze plenului pentru a explica votul pe care l-a dat la proiectul de lege privind instituirea Anulului […] © G4Media.ro.
Iranul şi Rusia vor desfăşura exerciţii militare navale în Marea Arabiei, în contextul discuțiilor dintre Republica Islamică şi Statele Unite # G4Media
Teheranul şi Moscova vor organiza joi exerciţii militare în largul coastei Iranului, în urma unei noi runde de discuţii în această săptămână între Republica Islamică şi Statele Unite, a anunţat miercuri agenţia de ştiri Isna, relatează agenția de știri AFP, informație preluată de Agerpres. Acest „exerciţiu naval comun” va avea loc în Marea Arabiei şi […] © G4Media.ro.
Avertisment din cercetare. Bogdan Drugă: O modificare legislativă aparent tehnică poate pune în pericol finanțarea cercetării și angajamentele europene ale României # G4Media
Text semnat de Bogdan Drugă, microbiolog acvatic, cercetător științific I, director al Institutului de Cercetări Biologice Cluj, Filiala a INCDSB București, și consilier onorific al președintelui Autorității Naționale pentru Cercetare (ANC): Ministerul Finanțelor a pus în transparență un proiect de lege privind relansarea economică și modificarea unor acte normative în domeniul fiscal-bugetar (Lege privind instituirea […] © G4Media.ro.
Știre în curs de actualizare. © G4Media.ro.
Jaqueline Cristian a fost eliminată de la turneul WTA de la Dubai în optimi, sportiva din România cedând, după un meci de mare luptă, contra campioanei en-titre a competiției, Mirra Andreeva. A cincea favorită la Dubai, Andreeva a avut câștig de cauză în două seturi, scor 7-5, 6-3. Meciul a durat o oră și 43 […] © G4Media.ro.
Ce caută Nicușor Dan lângă Donald Trump și Viktor Orban? Claritatea morală, înlocuită de independența solidară # G4Media
În sfârșit înțelegem conceptul ambiguu de ”independență solidară” introdus de președintele Nicușor Dan în Strategia de Apărare: jucăm la toate capetele. Realpolitik. Fostul activist pare să se transforme într-un Machiavelli cu accente MAGA. Dacă viscolul îi permite, șeful statului va merge în SUA la Consiliul pentru Pace, inventat de Trump ca să nu rateze nici […] © G4Media.ro.
Sorin Grindeanu: Sper că astăzi vom avea o decizie definitivă la Curtea Constituțională a României în subiectul pensiilor speciale / CCR a amânat de cinci ori luarea unei decizii # G4Media
Președintele PSD se așteaptă ca CCR să ia finalmente miercuri, 18 februarie, o decizie pe subiectul pensiilor magistraților, după ce Curtea Constituțională a amânat de cinci ori pronunțarea unei decizii în acest caz. „Sper că astăzi vom avea o decizie definitivă la Curtea Constituțională a României în subiectul pensiilor speciale. Este o temă care ne-a […] © G4Media.ro.
