Giorgia Meloni face „un pariu de mare risc” și organizează un referendum pentru modificarea sistemului judiciar din Italia
Gândul, 18 februarie 2026 15:40
Premierul italian, Giorgia Meloni, urmează să organizeze un referendum constituțional pe 22 și 23 martie care vizează o reformă majoră a sistemului judiciar, scrie POLITICO. Consultarea populară este considerată „un pariu de mare risc” pentru că rezultatul acestui referendum ar putea valida agenda ei politică sau ar putea eroda imaginea de lider invincibil. Obiectivul principal […]
• • •
Acum 30 minute
15:40
15:30
Electrocasnicul din bucătărie care consumă cât 15 frigidere care merg simultan. Îți poate dubla factura la curent # Gândul
Te-ai întrebat vreodată care este aparatul din bucătărie ce îți poate crește serios factura la electricitate în 2026? Este un electrocasnic prezent în multe locuințe, dar care ajunge să consume energie cât aproximativ 15 frigidere care funcționează în același timp. Folosit la putere maximă, poate majora considerabil costurile lunare la curent. Electrocasnicul din bucătărie care […]
15:30
Reforma pensiilor magistraților, validată de CCR. Ilie Bolojan: „Nu ne mai putem permite pensionări la 50 de ani” # Gândul
Premierul României, Ilie Bolojan, a salutat decizia Curții Constituționale de validare a reformei pensiilor magistraților, pe care o consideră un moment important pentru recâștigarea încrederii publice în instituțiile statului. Șeful Executivului a declarat că măsura urmărește eliminarea unor inechități care au afectat percepția societății asupra sistemului de justiție și a subliniat că principiul de la […]
15:30
Scene ireale în Parlamentul României. Un deputat PSD sare la bătaie la un parlamentar Pace. Este implicată și Victoria Stoiciu în scandal # Gândul
În Senatul României este mai rău ca pe stadion. Doi senatori PSD au sărit să-i ia telefonul din mână unui coleg de la opoziţie, în cadrul şedinţei de miercuri, din plenul Senatului. Doi senatori de la PSD, Victoria Stoiciu şi Ionel Floroiu au sărit pe senatorul Liviu Iulian Fodoca ca să-i ia telefonul din mână, […]
Acum o oră
15:10
Primele simulări despre cum va arăta noul iPhone pliabil. Informații din presa de specialitate # Gândul
Au apărut primele zvonuri despre apariția unui nou iPhone pliabil, denumit provizoriu Fold. Rapoartele indică faptul că Apple adoptă o abordare deliberată și inovatoare, concentrându-se pe durabilitate , ușurință în utilizare și fiabilitate pe termen lung . Spre deosebire de mulți concurenți, Apple pare hotărâtă să rafineze conceptul de pliabil, mai degrabă decât să reproducă designurile existente. Această strategie ar putea […]
15:10
Gheorghe Piperea râde de gafele de protocol ale lui Nicușor Dan: Domnul președinte nu știe ce rol are el în viața lui # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, europarlamentarul Gheorghe Piperea a comentat prestația președintelui. În viziunea cunoscutului avocat, Nicușor Dan excelează la capitolul gafe, și în special gafe de protocol. Comentând prezența lui Nicușor Dan la reuniunea informală a liderilor UE de săptămâna trecută, care a avut loc la un mirific castel medieval din […]
15:10
Mirela Vaida a mers prin nămeţi 2,5 km ca să ajungă la un drum principal unde ar fi trebuit să vină o maşină ca s-o ducă la serviciu, în platourile de filmare de la Antena 1. Femeie prevăzătoare, că nu ştii ce se poate întâmpla pe drum, şi-a pus „mâncare şi apă” şi a plecat […]
15:00
Orban, după ce judecătorii CCR au decis că tăierea pensiilor magistraților este constituțională: O majoritate care nu răspunde la comenzile sistemului # Gândul
Fostul premier Ludovic Orban spune că decizia CCR privind pensiile magistraților arată formarea, în cadrul curții, a unei majorități care poate respinge orice tentative de blocare a reformelor. El a criticat judecătorii numiți de PSD pentru poziția de a se opune deciziei privind constituționalitatea actului nomativ. „Ura! CCR a decis, în sfârșit, că legea de […]
15:00
Nicușor Dan a renunțat la Spartan pentru vizita în SUA. Pleacă la Consiliul Păcii cu un avion închiriat de la Ion Țiriac. Cât costă cursa # Gândul
Nicușor Dan va pleca în SUA cu un avion închiriat de la Ion Țiriac, conform informațiilor BoardingPass. Avionul este Bombardier Global 6000. Conform sursei citate, cursa ar costa 170.000-200.000 de euro dus-întors. Știre în curs de actualizare
15:00
Lucsor Impex SRL a inițiat rechemarea unor loturi de stafide „Furnicuța” din cauza prezenței unor reziduuri de pesticide neautorizate în Uniunea Europeană în aceste produse. Anunțul a fost făcut miercuri, 18 februarie, de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). „Siguranța produselor este prioritatea noastră” „ANSVSA informează publicul că Lucsor Impex SRL a […]
15:00
Temutul Ghenosu, adus la DIICOT București. Percheziții la cămătarii din Dâmbovița. Împrumutau victimele la dobânzi uriașe, apoi îi amenințau cu moartea pe cei care nu reușeau să achite datoria # Gândul
Percheziții la suspecți de cămătărie, șantaj și grup infracțional organizat din Dâmbovița. Liderul grupării ar fi temutul interlop Ghenosu, care ar urma să fie adus, miercuri, la DIICOT București pentru audieri, potrivit surselor Gândul. Suspecții împrumutau victimele cu bani, la dobânzi uriașe, apoi îi amenințau cu moartea pe cei care nu reușeau să achite datoria. […]
Acum 2 ore
14:40
Război în Ucraina, ziua 1.455. Zelenski: „Diplomația va funcționa numai dacă se pune mai multă presiune pe Moscova” # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 18 februarie 2026, în a 1.455-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a condamnat atacul de marți dimineață al Rusiei, care a avut loc cu câteva ore înainte de începerea la Geneva a unei noi runde de discuții de pace, insistând că […]
14:40
Dragoș Pîslaru a reacționat public după ce Curtea Constituțională a României a stabilit că legea care modifică pensiile speciale ale magistraților este constituțională. Parlamentarul susține că decizia marchează un moment istoric pentru reforma sistemului de pensii și pentru angajamentele asumate de România în relația cu instituțiile europene. Pîslaru: „Guvernul a reușit, pentru prima dată în […]
14:20
Carnea de melc, afacerea surpriză a României. Exporturile au depășit 20 mil. euro și sunt de patru ori mai mari decât importurile. Unde merg melci românești # Gândul
Exporturile României de carne de melc au crescut surprinzător în ultimul deceniu, de la 4,5 milioane la 20,7 milioane de euro, arată datele Eurostat. De altfel, aceasta este printre puținele piețe agroalimentare unde țara noastră are un excedent deoarece exporturile sunt de patru ori mai mari decât importurile. România are cinci firme producătoare de carne […]
14:20
Primăria Sectorului 5 anunță că intervine non-stop pe durata fenomenelor meteorologice nefavorabile, pentru ca arterele principale, drumurile de acces către spitale și instituții publice să fie perfect circulabile. „Echipele de intervenție acționează pe parcursul întregii nopți pentru a asigura șosele și străzi curate la primele ore ale dimineții. Prognozele meteo nu ne-au luat prin surprindere, […]
14:20
Macron vorbește despre libertatea de exprimare în India. Președintele francez nu vrea libertate de exprimare ca alibi pentru discursul instigator # Gândul
Aflat în vizită oficială în India, președintele Franței, Emmanuel Macron, a ținut o prelegere la Institutul de Științe Medicale unde a vorbit despre libertatea de exprimare, pe care o consideră o adevărată prostie dacă nimeni nu știe cum să se folosească de ea. Macron a spus că, în ciuda acestui drept, vrea să evite discursul […]
14:20
Coaliția intră în negocierile pe buget. Sorin Grindeanu: „PSD nu renunță la pachetul de ajutor social”. # Gândul
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că urmează zile decisive pentru legea bugetului. Liderii coaliției se întâlnesc în aceste zile împreună cu ministrul Finanțelor pentru primele discuții serioase. „În aceste zile ne vom întâlni în coaliție să discutăm despre buget, primele discuții”, a declarat Grindeanu. Guvernul pregătește și cele două ordonanțe de urgență, reforma administrației și […]
14:00
Într-o comună din România aproape jumătate din locuitori primesc ajutor social. Este vorba despre comuna Socond, din Satu-Mare, care se confruntă cu o situație dificilă din punct de vedere financiar, dar și social. Concret, din cei 3.000 de locuitori din Socond, aproape jumătate, adică 1.400 de persoane beneficiază de ajutoare sociale, fapt care reflectă sărăcia […]
Acum 4 ore
13:50
Chilli con carne este un preparat care impresionează prin gustul bogat și combinația echilibrată de gusturi. Are carne, fasole și condimente, este sățios și plin de personalitate, fiind considerat preparatul ideal pentru mesele în familie sau momentele în care vrei să impresionezi musafirii care îți trec pragul. Deși nu are o listă de ingrediente complicată, […]
13:50
Lia Savonea, după decizia CCR: „Independența justiției trebuie apărată prin toate pârghiile disponibile”. Noi demersuri, inclusiv la nivel european # Gândul
Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, a reacționat după ce Curtea Constituțională a României a respins sesizarea instanței supreme privind legea pensiilor magistraților, anunțând că ICCJ va continua să folosească toate instrumentele legale și instituționale pentru apărarea independenței justiției. Declarația vine în contextul în care CCR a decis că legea este constituțională, […]
13:40
Prima reacție a lui Nicușor Dan după decizia CCR pe pensiile magistraților: „Un gest de echitate așteptat de societate” # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat după ce Curtea Constituțională a declarat constituțională legea care modifică pensiile magistraților, și spune că decizia reprezintă un pas important spre echitate socială. „Salut decizia Curții Constituționale privind reforma pensiilor magistraților. Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, așteptat de societatea noastră”, a transmis […]
13:40
Orașul în care un container „de locuit” se vinde cu doar 3.500 de lei, acum, în februarie 2026. Poate fi folosit și ca vestiar sau magazie # Gândul
Orașul în care un container de locuit se vinde cu doar 3.500 de lei, acum, în februarie 2026. Poate fi folosit și ca vestiar sau magazie. Orașul în care un container de locuit se vinde cu doar 3.500 de lei, acum, în februarie 2026 Un container de locuit pentru muncitori de pe șantier, dar care […]
13:40
Trenurile CFR, trase pe dreapta. Lista completă a tuturor trenurilor anulate pe 18 februarie include și rute foarte populare # Gândul
Condițiile de iarnă extremă afectează inclusiv traficul feroviar. O serie de anulări de trenuri a fost decisă la solicitarea operatorilor feroviari, care au invocat condițiile meteorologice nefavorabile. Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. informează publicul că, în contextul fenomenelor meteo adverse, operatorii de transport feroviar au solicitat anularea temporară a mai multor linii de […]
13:30
15 schiori au fost prinși într-o avalanșă devastatoare în California, iar 9 sunt încă dați dispăruți. Prognoza arată depuneri de zăpadă de 2,4 metri # Gândul
Nouă schiori sunt dați dispăruți în urma unei avalanșe produse în munții Sierra Nevada din California, iar alți șase, care au rămas blocați, au fost salvați ulterior, scrie Reuters. Avalanșa a avut loc în jurul orei 11:30 (ora locală) în zona Castle Peak, în apropiere de trecătoarea Donner Pass din munții Sierra Nevada, la nord […]
13:30
Ministerul Dezvoltării a publicat OUG-ul cu tăierile din administrație. Care sunt măsurile incluse # Gândul
Ministerul Dezvoltării a publicat miercuri, în transparență decizională, proiectul de Ordonanță de Urgență privind reforma administrației publice, un pachet amplu de măsuri care vizează reducerea cheltuielilor bugetare și creșterea colectării veniturilor. Documentul, agreat la nivelul coaliției de guvernare, prevede atât concedieri, cât și modificări fiscale și administrative. Reduceri de personal și plafonări salariale Una dintre […]
13:30
Bucureștenii, lăsați să se descurce singuri în fața viscolului. Stații inaccesibile și pagube în lanț după ninsoare # Gândul
Ninsorile abundente și viscolul puternic au creat probleme majore în Capitală, unde numeroase zone au rămas blocate sub stratul consistent de zăpadă, iar intervențiile autorităților sunt considerate insuficiente de către locuitori. Deși municipiul se află sub avertizări severe de vreme rea, mai multe stații de transport public au rămas necurățate, iar circulația a fost îngreunată […]
13:10
Lovitură de teatru pentru Călin Georgescu! Este chemat la tribunal. Doi judecători nu au căzut de acord pe măsura controlului judiciar # Gândul
Se complică lucrurile pentru Călin Georgescu. Doi judecători de la Tribunalul București nu au căzut de acord asupra măsurii controlului judiciar în cazul fostului candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, motiv pentru care se va forma un complet de divergenţă. Zeci de oameni se află pe treptele tribunalului și îl așteaptă pe fostul candidat la alegerile […]
13:10
Toni Neacșu, după ce judecătorii CCR au decis că tăierea pensiilor magistraților este constituțională: „Este un precedent și pentru celelalte pensii de serviciu” # Gândul
Toni Neacșu, fostul membru al CSM, a susținut, într-o postare pe Facebook, după ce judecătorii CCR au decis că tăierea pensiilor magistraților este constituțională, ca această decizie creează un precedent periculos și pentru celelate pensii de serviciu. „Deci legea a trecut ca fiind constituțională. Votul a fost de 5-4 (nota redacției 6-3). Decizia nu mai […]
13:00
Iranul și Rusia își flexează mușchii în apropiere de „armada” lui Trump din Marea Arabiei. Cele două țări fac miercuri exerciții navale comune # Gândul
Iranul și Rusia vor efectua joi exerciții militare comune în Marea Arabiei și nordul Oceanului Indian, relatează agenția iraniană Fars, citată de Times of Israel. Manevrele militare comune ruso-iraniene au loc la doar câteva zile după ce Gărzile Revoluționare au efectuat exerciții militare în Strâmtoarea Ormuz. Manevrele militare comune pe mare între Rusia și Iran, […]
13:00
Administrația Prezidențială cere reguli pentru accesul copiilor la social media: limitele de vârstă trebuie stabilite prin lege și consultare publică # Gândul
Administrația Prezidențială susține necesitatea reglementării accesului minorilor la rețelele sociale, dar avertizează că simpla impunere a unor limite de vârstă nu este suficientă. Decizia ar trebui luată printr-un proces legislativ transparent, bazat pe date științifice și dialog cu experți și societatea civilă. Accesul copiilor la rețele sociale, problemă de siguranță publică Într-un răspuns oficial transmis […]
12:50
Opoziția depune o nouă moțiune simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Țoiu. Care sunt motivele # Gândul
O parte a opoziției parlamentare a depus în Senat o moțiune simplă împotriva ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, inițiată de grupul parlamentar PACE – Întâi România. Documentul critică modul în care România a fost reprezentată la nivel european, în special în negocierile privind acordul comercial UE-MERCOSUR, dar și conduita diplomatică a șefei diplomației române. Moțiunea, […]
12:50
Ministrul Transporturilor, la comandamentul pentru situații de urgență al CNAIR. „Toate instituțiile implicate sunt mobilizate” # Gândul
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare că va participa la comandamentul pentru situații de urgență al CNAIR, convocat în contextul ninsorilor abundente înregistrate în această perioadă. Ciprian Șerban a transmis că, deși episoadele de ninsoare sunt specifice sezonului rece, cantitățile mari de precipitații căzute într-un interval scurt […]
12:50
Cât a plătit un bucureștean pentru o cursă Bolt până la „Otopeni”. Mai scump cu ridesharing decât cu avionul # Gândul
Ninsorile puternice care au afectat Capitala au dat peste cap atât traficul din oraș, cât și tarifele curselor de ridesharing. Prețurile au crescut brusc, în noaptea de marți spre miercuri, 18 februarie, pe fondul cererii ridicate și al numărului redus de șoferi disponibili. În unele cazuri, cursele au fost mai scumpe de câteva ori peste […]
12:50
Angajați din Guvern, trimiși în telemuncă din cauza codului roșu de vreme severă. Anunțul făcut de ministru # Gândul
O parte dintre angajații Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lucrează de acasă, după ce condițiile meteo extreme au determinat autoritățile să ia măsuri pentru siguranța personalului. Anunțul a fost făcut de ministrul Dragoș Pîslaru, în contextul codului roșu de vreme severă emis pentru București și Ilfov. Anunțul ministrului Dragoș Pîslaru „Am luat decizia ca pentru […]
12:40
Caramitru prezintă „cea mai șocantă hartă a României”. „Avem de 3 ori mai mulți primari per capita decât Polonia, de 5 ori mai mulți decât Bulgaria” # Gândul
Într-o nouă postare pe contul său de socializare, analistul economic Andrei Caramitru avertizează că, în contextul în care România a intrat oficial în recesiune, iar inflația a atins niveluri record, decidenții trebuie să ia măsuri rapide pentru stoparea risipirii banului public din cauza primarilor din localități aproape inexistente pe hartă. Cu alte cuvinte, susține economistul […]
12:20
Ninsori abundente și intervenții în Capitală, anunțul primarului general: „Capitala nu este efectiv paralizată” # Gândul
Primarul general Ciprian Ciucu a susținut o conferință de presă pe tema mobilizării generale pentru buna funcționare a Capitalei pe timp de iarnă. Asta după ce orașul a fost îngropat de nămeți după o noapte de ninsori abundente. „Capitala nu este efectiv paralizată” Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a dat asigurări bucureștenilor că toate bulevardele și […]
12:20
Înaintea deciziei CCR pe pensiile magistraților, Sorin Grindeanu reiterează consecințele: „Este o temă care ne-a costat extrem de mult” # Gândul
Curtea Constituțională urmează să dea astăzi una dintre cele mai așteptate decizii ale ultimilor ani privind pensiile magistraților, decizie amânată deja de cinci ori. Înaintea verdictului, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a cerut o hotărâre definitivă și tranșantă. „Sper că astăzi vom avea o decizie definitivă la Curtea Constituțională a României în subiectul pensiilor speciale”, a […]
12:20
CSM se plânge că are un volum de dosare de 4 ori mai mare față de media europeană. Omite să spună că are un buget record, cu 50% mai mare, în 2026 # Gândul
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) informează că instanţele din România se confruntă cu un număr de dosare excedentar, în condiţiile în care volumul de activitate s-a dublat la nivel intern pe parcursul ultimilor 10 ani, ajungând chiar de 4 ori mai mare faţă de media europeană. Potrivit CSM, volumul de 4 ori mai mare de […]
12:10
Mugur Isărescu avertizează că „scăderea cifrei de afaceri din comerț ar putea duce la o recesiune adevărată pentru întreg anul” # Gândul
Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a transmis, într-o conferință de presă pentru prezentarea noului Raport trimestrial asupra inflației, că România a intrat în recesiune tehnică, dar a evitat recesiunea anuală. Acesta a subliniat că țara noastră merge în continuare „pe o gheață destul de subțire”. Mugur Isărescu a precizat că consumul a scăzut […]
12:00
Un cetățean moldovean este acuzat de sabotaj în Polonia după ce a încercat să deraieze un tren cu combustibil pentru Ucraina # Gândul
Forțele de ordine din Polonia au reținut un cetățean moldovean care a încercat să deraieze un tren care transporta combustibil către Ucraina, scrie publicația poloneză RMF24. Autoritățile din Polonia au reținut un cetățean moldovean în vârstă de 25 de ani care s-a urcat în locomotivă după ce i-a cerut mecanicului să-l ducă în localitatea de […]
12:00
O autospecială a Serviciului de Ambulanță Județean Iași, aflată în misiune în satul Stânca, din comuna Victoria, pentru preluarea unei femei în vârstă de 34 de ani, care tocmai a născut, a derapat la ieșirea din localitate din cauza zăpezii de pe carosabil. Cum echipajul de pe ambulanță nu a mai putut continua deplasarea, femeia […]
Acum 6 ore
11:40
Piperea lansează acuzații grave: Regimul kievean spală banii din ajutoarele primite în Europa și îi împarte # Gândul
Într-o ediție specială a emisiunii Ai Aflat!, europarlamentarul Gheorghe Piperea a comentat, alături de jurnalistul Ionuț Cristache, finanțarea exagerată pe care România o acordă Ucraina. În opinia cunoscutului avocat, membru AUR, o parte din ajutoarele financiare primite de Ucraina pentru a rezista în fața agresiunii ruse este folosită în scopuri oneroase. Invitatul a reamintit că […]
11:30
ROMPREST acuză Primăria Sectorului 1 că menține în mod voit subfinanțarea serviciilor de salubritate și că a reținut nelegal plățile restante datorate # Gândul
Administrația locală menține în mod voit subfinanțarea serviciului public și a reținut nelegal plățile restante datorate pentru serviciile de salubritate, deși există obligații certe, lichide și exigibile confirmate prin hotărâri judecătorești definitive privind sumele datorate, transmit reprezentanții ROMPREST SERVICE SA. Documentul integral poate fi consultat AICI. Subfinanțarea este menită să determine reducerea calității prestației de către Romprest, ca urmare a alocării insuficiente […]
11:30
„EXCLUSIV RAPID” cu eroul de la Berlin începe la 16:45, LIVE, pe canalul de YouTube – ProSport # Gândul
Fostul mijlocaș și antrenor al Rapidului, Vali Negru vine în studio la 20 de ani de la victoria de pe stadionul „Olimpic”, din Berlin, adusă de golul sau. Discutăm și despre ceea ce se întâmplă acum în Giulești. Jocul echipei lui Gâlcă arată din ce in ce mai rău și urmează derby-urile cu Dinamo și […]
11:30
Emisarul lui Trump anunță „progrese semnificative” în a doua zi a negocierilor de pace ruso-ucrainene. Zelenski: „Rusia nu e presată să facă concesii” # Gândul
Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a declarat că negocierile dintre Rusia și Ucraina de la Geneva au înregistrat „progrese semnificative”, însă liderii de la Kiev rămân sceptici. Președintele Volodimir Zelenski avertizează că pacea nu poate fi obținută prin concesii unilaterale în favoarea Moscovei. Emisarul lui Donald Trump în relația cu Rusia, Steve Witkoff, a […]
11:20
11:10
COSR, reacție în miez de noapte după evoluția peste așteptări a lui Mihai Tentea şi George Iordache la Jocurile Olimpice de iarnă # Gândul
În urma evoluțiilor extraordinare ale sportivilor Mihai Tentea și George Iordache la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, din Italia, Comitetul Olimpic și Sportiv Român a oferit o primă reacție, scrie PROSPORT. Cei doi sportivi din România au obținut un rezultat fabulos în proba de bob-2, clasându-se pe poziția a 5-a. România nu a […]
11:10
10:50
Emisarii lui Trump, între două crize majore. Negocierile simultane cu Iranul și Rusia la Geneva, percepute drept „ineficiente” la nivel internațional # Gândul
Abordarea rapidă și dublă a emisarilor lui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, implicați simultan, la Geneva, în negocieri privind programul nuclear iranian, dar și în războiul Rusia-Ucraina a stârnit mai degrabă un val de scepticism în rândul experților în politică externă în privința șanselor reale de succes. Trimișii Statelor Unite, Steve Witkoff și […]
10:40
În drum spre Washington, Lucian Mîndruţă a rămas blocat pe Otopeni, din cauza zăpezii. „Din ce știu eu, și președintele Nicușor Dan ar fi încă în București și nu știm cu ce și cum și când va ajunge” # Gândul
Lucian Mîndruţă a rămas blocat în Aeroportul Otopeni din cauza codului roşu de ninsoriu. Avionul cu care ar fi trebuit să ajungă la Washington, la reuniunea Consiliului pentru Pace, de joi, nu reuşeşte să iasă din nămeţi. Într-o filmare realizată pe fereastra aeroportului, Mîndruţă arată avionul blocat în nămeţi cu care jurnaliştii români ar fi […]
