Friedrich Merz intenționează să acorde spionilor puteri noi și vaste pe fondul temerilor că Donald Trump ar putea opri schimbul de informații
Gândul, 18 februarie 2026 17:10
Germania trece printr-o schimbare de paradigmă în politica sa de securitate, un proces cunoscut sub numele de Zeitenwende – „Punct de cotitură”. Guvernul lui Friedrich Merz pregătește un proiect de lege care vizează extinderea semnificativă a competențelor serviciilor de informații BfV (spionajul intern) și BND (spionajul extern), scrie POLITICO. Schimbarea vine în contextul în care […]
• • •
Acum 5 minute
17:30
The Economist dezvăluie planul Rusiei privind „cea mai mare afacere” cu Trump. 12 trilioane de dolari, în schimbul ridicării sancțiunilor # Gândul
Înainte de întâlnirea de anul trecut din Alaska, Rusia a pregătit ceea ce a descris ca fiind „cea mai mare afacere” din domeniul economic pentru Donald Trump, în valoare de 12 trilioane de dolari, în schimbul ridicării sancțiunilor, relatează The Economist. Publicația notează că SUA discută cu Rusia despre construirea unui centru de date pe […]
Acum 15 minute
17:20
Mirela Vaida, scandalizată că nu iese nimeni să dea zăpada. Vedeta Antena 1 s-a filmat cum înoată prin zăpadă # Gândul
Mirela Vaida a mers prin nămeţi 2,5 km ca să ajungă la un drum principal unde ar fi trebuit să vină o maşină ca s-o ducă la serviciu, în platourile de filmare de la Antena 1. Femeie prevăzătoare, că nu ştii ce se poate întâmpla pe drum, şi-a pus „mâncare şi apă” şi a plecat […]
17:20
Marcel Ciolacu a ieșit pe teren alături de echipele de intervenție, după ninsorile abundente: „Se intervine pentru remedierea situației” # Gândul
Marcel Ciolacu, președintele Consiliului Județean Buzău, a fost pe teren alături de vicepreședintele Adrian Petre și deputatul Romeo Lungu, pentru a verifica starea drumurilor, după ninsorile abundente. Președintele Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, a anunțat că autoritățile au acționat cu 66 de utilaje și 1800 de tone de material antiderapant, pentru îndepărtarea zăpezii de pe […]
17:20
Fostul șef al spionilor îl critică pe Nicușor Dan pentru ezitarea desemnării șefilor SRI și SIE: Atunci când ai 5 nume nu ai niciun nume! # Gândul
Fostul director al SIE, Silviu Predoiu, a comentat, în cadrul emisiunii Ai Aflat!, moderată de jurnalistul Ionuț Cristache, criza prelungită a ezitării lui Nicușor Dan în a numi șefi la conducerea serviciilor secrete. Astfel, apreciază fostul șef al spionilor, faptul că președintele Nicușor Dan ezită în fața unei liste cu un anumit număr de propuneri […]
17:20
Ungaria și Slovacia au încetat să livreze combustibil diesel Ucrainei din cauza întreruperii furnizării de petrol prin conducta „Drujba” # Gândul
Guvernul Ungariei a anunțat miercuri suspendarea livrărilor de combustibil diesel către Ucraina. Premierul maghiar Viktor Orban și premierul slovac Robert Fico îl consideră răspunzător pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski de blocarea conductei Drujba prin care Rusia livrează petrol Ungariei și Slovaciei. Conducerea ucraineană se apără: conducta Drujba ar fi fost avariată luna trecută din cauza […]
17:20
În timp ce drumurile din România sunt sub zăpezi, șeful CNAIR ar fi în concediu, dar nu știe dacă e în țară. De ce servicii speciale ar fi beneficiat pe Aeroportul Otopeni și ce explicații a dat Cristian Pistol în exclusivitate pentru Gândul # Gândul
În timp ce România se află sub avertizări severe de vreme rea, cu drumuri închise, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, ar fi în concediu. Gândul l-a contactat pe Cristian Pistol pentru un punct de vedere cu privire la situația drumurilor și la absența sa în această perioadă. […]
Acum 30 minute
17:10
Acum o oră
17:00
Amendă de 1.500 lei în februarie 2026, pentru toți românii care locuiesc la casă și fac această neglijență # Gândul
Autoritățile locale sunt foarte stricte cu proprietarii care nu își curată porțiunea de trotuar din fața casei, inclusiv acum, în februarie 2026. Și cum zăpada a atins și 50 de centimetri în Capitală, după ninsoarea viscolită de noaptea trecută, mulți bucureșteni riscă să fie amendați. Mai exact, neîndepărtarea zăpezii și a gheții de pe trotuarul adiacent […]
17:00
Carnavalul anual de la Rio de Janeiro a început în forță cu ritmuri de dans samba. 12 echipe școlare de samba, fiecare cu câte 3.000 de dansatori, au defilat pe o stradă îngustă cu o lungime de 700 de metri, acompaniați de decorațiuni florale gigantice. Prima școală de samba a declanșat un scandal politic: a […]
16:40
Ministrul Justiției atrage atenția cu privire la plecarea magistraților după decizia CCR: „E tot mai dificil să asigurăm schemele de personal” # Gândul
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a comentat la Digi 24 decizia magistraților CCR de a aproba reducerea pensiilor magistraţilor şi creşterea vârstei de pensionare. Oficialul și-a exprimat îngrijorarea cu privire la resursa umană din justiţie și a precizat că este ”din ce în ce mai dificil” să se asigure schema de personal. „Aveam mare nevoie să […]
Acum 2 ore
16:30
Curtea Constituțională a României a respins miercuri sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților și a stabilit că actul normativ este constituțional. Decizia a fost luată după cinci amânări. Ședința judecătorilor CCR a durat mai puțin de o oră. Toți cei nouă judecători au […]
16:30
Cum traduce șeful spionilor schimbarea a 50 de ambasadori de Nicușor Dan: Am dormit 9 luni pe mine, nu am avut timp/Problema e justificarea lui # Gândul
Ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat! a prilejuit un dialog între jurnalistul Ionuț Cristache și fostul director al SIE, Silviu Predoiu pe tema schimbărilor pe care Nicușor Dan le efectuează în garnitura diplomatică a țării. Invitatul a criticat motivația prin care președintele a decis o schimbare dramatică a nu mai puțin a 50 de […]
16:20
CSM critică dur decizia CCR pe pensiile magistraților: „Va produce efecte grave asupra funcţionării sistemului judiciar. Riscă să genereze plecări” # Gândul
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) critică în termeni decizia magistraților Curții Constituționale (CCR) privind constituționalitatea legii pensiei magistraților, propusă de Guvern. „Consiliul Superior al Magistraturii a luat act de decizia Curţii Constituţionale a României privind conformitatea Proiectului de lege în domeniul pensiilor de serviciu ale magistraţilor cu Constituţia României, deciziile instanţei constituţionale fiind general obligatorii […]
16:10
Elveția este sub amenințarea avalanșelor. Autoritățile au emis cel mai înalt nivel de alertă, iar unele stațiuni montane sunt izolate complet # Gândul
Autoritățile din cantonul Valais, Elveția, au emis cel mai înalt nivel de alertă de avalanșă: nivelul 5 din 5. Institutul Federal pentru Studiul Zăpezii și Avalanșelor din Elveția a ridicat riscul de avalanșă la cel mai înalt nivel posibil în părți din Valais luni seară, ulterior acesta fiind coborât la nivelul 4 în după-amiaza zilei […]
16:00
Cu toții am mâncat măcar o dată renumiții hotdogi de la Ikea, însă un român a rămas uimit de prețul pe care l-a plătit pentru trei bucăți. Hotdogii de la Ikea pot fi oricând o alternativă la îndemână atunci când vrem să potolim foamea pe bani puțini. Un român care a vizitat celebrul magazin a […]
16:00
Silviu Predoiu: Nu putem să sperăm la o vizită bilaterală dacă noi refuzăm sistematic orice fel de participări la care este Trump/E o formă de frică # Gândul
Invitat în ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul director al Serviciului de Informații Externe (SIE), Silviu Predoiu, a analizat prestația lui Nicușor Dan pe cea mai importantă componentă a fișei postului unui președinte: politica externă. În viziunea fostului șef SIE, România nu se poate aștepta la un nivel satisfăcător al […]
16:00
Purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler, susține o conferință despre decizia CCR privind pensiile speciale ale magistraților # Gândul
Purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler, va susține declarații de presă la ora 16.00, în fața sălii de plen de la Camera Deputaților, despre reforma pensiilor speciale și decizia CCR.
15:40
Giorgia Meloni face „un pariu de mare risc” și organizează un referendum pentru modificarea sistemului judiciar din Italia # Gândul
Premierul italian, Giorgia Meloni, urmează să organizeze un referendum constituțional pe 22 și 23 martie care vizează o reformă majoră a sistemului judiciar, scrie POLITICO. Consultarea populară este considerată „un pariu de mare risc” pentru că rezultatul acestui referendum ar putea valida agenda ei politică sau ar putea eroda imaginea de lider invincibil. Obiectivul principal […]
Acum 4 ore
15:30
Electrocasnicul din bucătărie care consumă cât 15 frigidere care merg simultan. Îți poate dubla factura la curent # Gândul
Te-ai întrebat vreodată care este aparatul din bucătărie ce îți poate crește serios factura la electricitate în 2026? Este un electrocasnic prezent în multe locuințe, dar care ajunge să consume energie cât aproximativ 15 frigidere care funcționează în același timp. Folosit la putere maximă, poate majora considerabil costurile lunare la curent. Electrocasnicul din bucătărie care […]
15:30
Reforma pensiilor magistraților, validată de CCR. Ilie Bolojan: „Nu ne mai putem permite pensionări la 50 de ani” # Gândul
Premierul României, Ilie Bolojan, a salutat decizia Curții Constituționale de validare a reformei pensiilor magistraților, pe care o consideră un moment important pentru recâștigarea încrederii publice în instituțiile statului. Șeful Executivului a declarat că măsura urmărește eliminarea unor inechități care au afectat percepția societății asupra sistemului de justiție și a subliniat că principiul de la […]
15:30
Scene ireale în Parlamentul României. Un deputat PSD sare la bătaie la un parlamentar Pace. Este implicată și Victoria Stoiciu în scandal # Gândul
În Senatul României este mai rău ca pe stadion. Doi senatori PSD au sărit să-i ia telefonul din mână unui coleg de la opoziţie, în cadrul şedinţei de miercuri, din plenul Senatului. Doi senatori de la PSD, Victoria Stoiciu şi Ionel Floroiu au sărit pe senatorul Liviu Iulian Fodoca ca să-i ia telefonul din mână, […]
15:10
Primele simulări despre cum va arăta noul iPhone pliabil. Informații din presa de specialitate # Gândul
Au apărut primele zvonuri despre apariția unui nou iPhone pliabil, denumit provizoriu Fold. Rapoartele indică faptul că Apple adoptă o abordare deliberată și inovatoare, concentrându-se pe durabilitate , ușurință în utilizare și fiabilitate pe termen lung . Spre deosebire de mulți concurenți, Apple pare hotărâtă să rafineze conceptul de pliabil, mai degrabă decât să reproducă designurile existente. Această strategie ar putea […]
15:10
Gheorghe Piperea râde de gafele de protocol ale lui Nicușor Dan: Domnul președinte nu știe ce rol are el în viața lui # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, europarlamentarul Gheorghe Piperea a comentat prestația președintelui. În viziunea cunoscutului avocat, Nicușor Dan excelează la capitolul gafe, și în special gafe de protocol. Comentând prezența lui Nicușor Dan la reuniunea informală a liderilor UE de săptămâna trecută, care a avut loc la un mirific castel medieval din […]
15:10
15:00
Orban, după ce judecătorii CCR au decis că tăierea pensiilor magistraților este constituțională: O majoritate care nu răspunde la comenzile sistemului # Gândul
Fostul premier Ludovic Orban spune că decizia CCR privind pensiile magistraților arată formarea, în cadrul curții, a unei majorități care poate respinge orice tentative de blocare a reformelor. El a criticat judecătorii numiți de PSD pentru poziția de a se opune deciziei privind constituționalitatea actului nomativ. „Ura! CCR a decis, în sfârșit, că legea de […]
15:00
Nicușor Dan a renunțat la Spartan pentru vizita în SUA. Pleacă la Consiliul Păcii cu un avion închiriat de la Ion Țiriac. Cât costă cursa # Gândul
Nicușor Dan va pleca în SUA cu un avion închiriat de la Ion Țiriac, conform informațiilor BoardingPass. Avionul este Bombardier Global 6000. Conform sursei citate, cursa ar costa 170.000-200.000 de euro dus-întors. Știre în curs de actualizare
15:00
Lucsor Impex SRL a inițiat rechemarea unor loturi de stafide „Furnicuța” din cauza prezenței unor reziduuri de pesticide neautorizate în Uniunea Europeană în aceste produse. Anunțul a fost făcut miercuri, 18 februarie, de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). „Siguranța produselor este prioritatea noastră” „ANSVSA informează publicul că Lucsor Impex SRL a […]
15:00
Temutul Ghenosu, adus la DIICOT București. Percheziții la cămătarii din Dâmbovița. Împrumutau victimele la dobânzi uriașe, apoi îi amenințau cu moartea pe cei care nu reușeau să achite datoria # Gândul
Percheziții la suspecți de cămătărie, șantaj și grup infracțional organizat din Dâmbovița. Liderul grupării ar fi temutul interlop Ghenosu, care ar urma să fie adus, miercuri, la DIICOT București pentru audieri, potrivit surselor Gândul. Suspecții împrumutau victimele cu bani, la dobânzi uriașe, apoi îi amenințau cu moartea pe cei care nu reușeau să achite datoria. […]
14:40
Război în Ucraina, ziua 1.455. Zelenski: „Diplomația va funcționa numai dacă se pune mai multă presiune pe Moscova” # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 18 februarie 2026, în a 1.455-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a condamnat atacul de marți dimineață al Rusiei, care a avut loc cu câteva ore înainte de începerea la Geneva a unei noi runde de discuții de pace, insistând că […]
14:40
Dragoș Pîslaru a reacționat public după ce Curtea Constituțională a României a stabilit că legea care modifică pensiile speciale ale magistraților este constituțională. Parlamentarul susține că decizia marchează un moment istoric pentru reforma sistemului de pensii și pentru angajamentele asumate de România în relația cu instituțiile europene. Pîslaru: „Guvernul a reușit, pentru prima dată în […]
14:20
Carnea de melc, afacerea surpriză a României. Exporturile au depășit 20 mil. euro și sunt de patru ori mai mari decât importurile. Unde merg melci românești # Gândul
Exporturile României de carne de melc au crescut surprinzător în ultimul deceniu, de la 4,5 milioane la 20,7 milioane de euro, arată datele Eurostat. De altfel, aceasta este printre puținele piețe agroalimentare unde țara noastră are un excedent deoarece exporturile sunt de patru ori mai mari decât importurile. România are cinci firme producătoare de carne […]
14:20
Primăria Sectorului 5 anunță că intervine non-stop pe durata fenomenelor meteorologice nefavorabile, pentru ca arterele principale, drumurile de acces către spitale și instituții publice să fie perfect circulabile. „Echipele de intervenție acționează pe parcursul întregii nopți pentru a asigura șosele și străzi curate la primele ore ale dimineții. Prognozele meteo nu ne-au luat prin surprindere, […]
14:20
Macron vorbește despre libertatea de exprimare în India. Președintele francez nu vrea libertate de exprimare ca alibi pentru discursul instigator # Gândul
Aflat în vizită oficială în India, președintele Franței, Emmanuel Macron, a ținut o prelegere la Institutul de Științe Medicale unde a vorbit despre libertatea de exprimare, pe care o consideră o adevărată prostie dacă nimeni nu știe cum să se folosească de ea. Macron a spus că, în ciuda acestui drept, vrea să evite discursul […]
14:20
Coaliția intră în negocierile pe buget. Sorin Grindeanu: „PSD nu renunță la pachetul de ajutor social”. # Gândul
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că urmează zile decisive pentru legea bugetului. Liderii coaliției se întâlnesc în aceste zile împreună cu ministrul Finanțelor pentru primele discuții serioase. „În aceste zile ne vom întâlni în coaliție să discutăm despre buget, primele discuții”, a declarat Grindeanu. Guvernul pregătește și cele două ordonanțe de urgență, reforma administrației și […]
14:00
Într-o comună din România aproape jumătate din locuitori primesc ajutor social. Este vorba despre comuna Socond, din Satu-Mare, care se confruntă cu o situație dificilă din punct de vedere financiar, dar și social. Concret, din cei 3.000 de locuitori din Socond, aproape jumătate, adică 1.400 de persoane beneficiază de ajutoare sociale, fapt care reflectă sărăcia […]
13:50
Chilli con carne este un preparat care impresionează prin gustul bogat și combinația echilibrată de gusturi. Are carne, fasole și condimente, este sățios și plin de personalitate, fiind considerat preparatul ideal pentru mesele în familie sau momentele în care vrei să impresionezi musafirii care îți trec pragul. Deși nu are o listă de ingrediente complicată, […]
13:50
Lia Savonea, după decizia CCR: „Independența justiției trebuie apărată prin toate pârghiile disponibile”. Noi demersuri, inclusiv la nivel european # Gândul
Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, a reacționat după ce Curtea Constituțională a României a respins sesizarea instanței supreme privind legea pensiilor magistraților, anunțând că ICCJ va continua să folosească toate instrumentele legale și instituționale pentru apărarea independenței justiției. Declarația vine în contextul în care CCR a decis că legea este constituțională, […]
13:40
Prima reacție a lui Nicușor Dan după decizia CCR pe pensiile magistraților: „Un gest de echitate așteptat de societate” # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat după ce Curtea Constituțională a declarat constituțională legea care modifică pensiile magistraților, și spune că decizia reprezintă un pas important spre echitate socială. „Salut decizia Curții Constituționale privind reforma pensiilor magistraților. Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, așteptat de societatea noastră”, a transmis […]
13:40
Orașul în care un container „de locuit” se vinde cu doar 3.500 de lei, acum, în februarie 2026. Poate fi folosit și ca vestiar sau magazie # Gândul
Orașul în care un container de locuit se vinde cu doar 3.500 de lei, acum, în februarie 2026. Poate fi folosit și ca vestiar sau magazie. Orașul în care un container de locuit se vinde cu doar 3.500 de lei, acum, în februarie 2026 Un container de locuit pentru muncitori de pe șantier, dar care […]
13:40
Trenurile CFR, trase pe dreapta. Lista completă a tuturor trenurilor anulate pe 18 februarie include și rute foarte populare # Gândul
Condițiile de iarnă extremă afectează inclusiv traficul feroviar. O serie de anulări de trenuri a fost decisă la solicitarea operatorilor feroviari, care au invocat condițiile meteorologice nefavorabile. Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. informează publicul că, în contextul fenomenelor meteo adverse, operatorii de transport feroviar au solicitat anularea temporară a mai multor linii de […]
Acum 6 ore
13:30
15 schiori au fost prinși într-o avalanșă devastatoare în California, iar 9 sunt încă dați dispăruți. Prognoza arată depuneri de zăpadă de 2,4 metri # Gândul
Nouă schiori sunt dați dispăruți în urma unei avalanșe produse în munții Sierra Nevada din California, iar alți șase, care au rămas blocați, au fost salvați ulterior, scrie Reuters. Avalanșa a avut loc în jurul orei 11:30 (ora locală) în zona Castle Peak, în apropiere de trecătoarea Donner Pass din munții Sierra Nevada, la nord […]
13:30
Ministerul Dezvoltării a publicat OUG-ul cu tăierile din administrație. Care sunt măsurile incluse # Gândul
Ministerul Dezvoltării a publicat miercuri, în transparență decizională, proiectul de Ordonanță de Urgență privind reforma administrației publice, un pachet amplu de măsuri care vizează reducerea cheltuielilor bugetare și creșterea colectării veniturilor. Documentul, agreat la nivelul coaliției de guvernare, prevede atât concedieri, cât și modificări fiscale și administrative. Reduceri de personal și plafonări salariale Una dintre […]
13:30
Bucureștenii, lăsați să se descurce singuri în fața viscolului. Stații inaccesibile și pagube în lanț după ninsoare # Gândul
Ninsorile abundente și viscolul puternic au creat probleme majore în Capitală, unde numeroase zone au rămas blocate sub stratul consistent de zăpadă, iar intervențiile autorităților sunt considerate insuficiente de către locuitori. Deși municipiul se află sub avertizări severe de vreme rea, mai multe stații de transport public au rămas necurățate, iar circulația a fost îngreunată […]
13:10
Lovitură de teatru pentru Călin Georgescu! Este chemat la tribunal. Doi judecători nu au căzut de acord pe măsura controlului judiciar # Gândul
Se complică lucrurile pentru Călin Georgescu. Doi judecători de la Tribunalul București nu au căzut de acord asupra măsurii controlului judiciar în cazul fostului candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, motiv pentru care se va forma un complet de divergenţă. Zeci de oameni se află pe treptele tribunalului și îl așteaptă pe fostul candidat la alegerile […]
13:10
Toni Neacșu, după ce judecătorii CCR au decis că tăierea pensiilor magistraților este constituțională: „Este un precedent și pentru celelalte pensii de serviciu” # Gândul
Toni Neacșu, fostul membru al CSM, a susținut, într-o postare pe Facebook, după ce judecătorii CCR au decis că tăierea pensiilor magistraților este constituțională, ca această decizie creează un precedent periculos și pentru celelate pensii de serviciu. „Deci legea a trecut ca fiind constituțională. Votul a fost de 5-4 (nota redacției 6-3). Decizia nu mai […]
13:00
Iranul și Rusia își flexează mușchii în apropiere de „armada” lui Trump din Marea Arabiei. Cele două țări fac miercuri exerciții navale comune # Gândul
Iranul și Rusia vor efectua joi exerciții militare comune în Marea Arabiei și nordul Oceanului Indian, relatează agenția iraniană Fars, citată de Times of Israel. Manevrele militare comune ruso-iraniene au loc la doar câteva zile după ce Gărzile Revoluționare au efectuat exerciții militare în Strâmtoarea Ormuz. Manevrele militare comune pe mare între Rusia și Iran, […]
13:00
Administrația Prezidențială cere reguli pentru accesul copiilor la social media: limitele de vârstă trebuie stabilite prin lege și consultare publică # Gândul
Administrația Prezidențială susține necesitatea reglementării accesului minorilor la rețelele sociale, dar avertizează că simpla impunere a unor limite de vârstă nu este suficientă. Decizia ar trebui luată printr-un proces legislativ transparent, bazat pe date științifice și dialog cu experți și societatea civilă. Accesul copiilor la rețele sociale, problemă de siguranță publică Într-un răspuns oficial transmis […]
12:50
Opoziția depune o nouă moțiune simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Țoiu. Care sunt motivele # Gândul
O parte a opoziției parlamentare a depus în Senat o moțiune simplă împotriva ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, inițiată de grupul parlamentar PACE – Întâi România. Documentul critică modul în care România a fost reprezentată la nivel european, în special în negocierile privind acordul comercial UE-MERCOSUR, dar și conduita diplomatică a șefei diplomației române. Moțiunea, […]
12:50
Ministrul Transporturilor, la comandamentul pentru situații de urgență al CNAIR. „Toate instituțiile implicate sunt mobilizate” # Gândul
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare că va participa la comandamentul pentru situații de urgență al CNAIR, convocat în contextul ninsorilor abundente înregistrate în această perioadă. Ciprian Șerban a transmis că, deși episoadele de ninsoare sunt specifice sezonului rece, cantitățile mari de precipitații căzute într-un interval scurt […]
12:50
Cât a plătit un bucureștean pentru o cursă Bolt până la „Otopeni”. Mai scump cu ridesharing decât cu avionul # Gândul
Ninsorile puternice care au afectat Capitala au dat peste cap atât traficul din oraș, cât și tarifele curselor de ridesharing. Prețurile au crescut brusc, în noaptea de marți spre miercuri, 18 februarie, pe fondul cererii ridicate și al numărului redus de șoferi disponibili. În unele cazuri, cursele au fost mai scumpe de câteva ori peste […]
