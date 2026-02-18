Eric Trump, fiul preşedintelui SUA, investeşte într-un producător israelian de drone cu contracte cu Pentagonul
Financial Intelligence, 18 februarie 2026 15:40
Eric Trump, fiul preşedintelui Statelor Unite, Donald Trump, va investi într-o fuziune evaluată la 1,5 miliarde de dolari
• • •
Acum 5 minute
16:00
Isărescu:Dacă creşterea economică înseamnă din nou facilităţi fiscale, eventual pe 10-20 de ani, eu personal nu o susţin # Financial Intelligence
Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, a afirmat miercuri că nu susţine o creştere economică bazată pe
16:00
BNR semnalează o tentativă de fraudă tip deepfake care utilizează imaginea guvernatorului Mugur Isărescu # Financial Intelligence
Banca Naţională a României avertizează asupra unor postări apărute recent în mediul online, realizate prin tehnologia deepfake, care
16:00
Distrigaz Sud Reţele a investit 558 de milioane de lei în reţeaua de distribuţie, în 2025 # Financial Intelligence
Distrigaz Sud Reţele a investit, în 2025, în reţeaua de distribuţie a gazelor naturale, suma de 558 milioane
Acum 10 minute
15:50
TPAO din Turcia va efectua împreună cu Shell activităţi de explorare în zona maritimă a Bulgariei # Financial Intelligence
Compania naţională petrolieră TPAO din Turcia a semnat un acord de parteneriat cu Shell pentru a efectua împreună
Acum 30 minute
15:40
Acum 2 ore
14:30
Isărescu: Discuţii despre intrarea în zona euro peste 5 ani, dacă programul pentru reducerea deficitului funcţionează # Financial Intelligence
Discuţiile despre un termen de intrare în zona euro a României ar putea începe în 5 ani dacă
Acum 4 ore
13:30
Isărescu: Dacă apeşi pe frână puternic, bineînţeles că vii cu inflaţia în jos, dar vii şi cu o recesiune de toată frumuseţea # Financial Intelligence
Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, afirmă că dacă apeşi puternic pe frână, bineînţeles că aduci
13:20
Ministerul Dezvoltării a proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului privind măsurile din administrație, în varianta agreată de coaliție; În administrația publică locală – reducere cu 30% din totalul posturilor aprobate; O disciplină financiară mai bună și o reducere a cheltuielilor de personal pentru administrația publică centrală de 10% a posturilor ocupate # Financial Intelligence
Ministerul Dezvoltării a publicat pe pagina sa, în transparență decizională, proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului privind
12:50
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că negocierile de la Geneva dintre Rusia şi Ucraina, mediate de
12:40
Pensiile magistraţilor pot fi tăiate, au decis în această dimineaţă judecătorii CCR. Curtea Constituțională a României a respins
12:40
Compania lui Warren Buffett Berkshire Hathaway își reduce participația la Amazon și pariază pe New York Times # Financial Intelligence
Berkshire Hathaway Inc. compania lui Warren Buffett, și-a redus participația la Amazon.com (AMZN) Inc. cu peste 75% în
12:10
ANRE: S-a aprobat și cea de-a doua cea mai mare autorizație de înființare pentru un producător de energie electrică, după Mintia: 550 de MW pentru un parc fotovoltaic care integrează și 534 MW stocare # Financial Intelligence
George Niculescu: În mandatul meu, ANRE a dezvoltat toleranță zero la megawații pe hârtie. Raportul dintre proiectele cu
Acum 6 ore
11:40
Parapet a fost selectată în cea de-a doua fază a programului MoonShotX, obținând cel mai mare scor în procesul de evaluare # Financial Intelligence
Compania Parapet a fost selectată în cea de-a doua fază a programului MoonShotX, obținând cel mai mare scor
10:40
Raport EPG: România se află într-o etapă timpurie, dar favorabilă, în care percepția publică asupra captării și stocării dioxidului de carbon este încă în formare # Financial Intelligence
România se află într-o etapă timpurie, dar favorabilă, în care percepția publică asupra captării și stocării dioxidului de
10:30
Discuţie telefonică Starmer-Trump: Iranul nu trebuie să poată să dezvolte niciodată arme nucleare # Financial Intelligence
Iranul nu trebuie să poată să dezvolte "niciodată" arme nucleare, a fost ideea subliniată de premierul britanic Keir
10:30
BCE anunţă că Lagarde se concentrează pe atribuţiile sale şi nu a luat nicio decizie privind plecarea sa # Financial Intelligence
Preşedinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, este concentrată pe atribuţiile sale şi nu a luat nicio decizie cu
10:10
Cushman & Wakefield Echinox: Stocul de retail din România al doilea cel mai mare din regiune, dar raportat la populație rămâne cel mai redus # Financial Intelligence
Dezvoltatorii de spații comerciale țin pedala pe accelerație, astfel încât mai mult de 750.000 de metri pătrați de
Acum 8 ore
09:50
S-a publicat schema de protejare a populatiei după data de 1 aprilie 2026 – Dumitru Chisăliţă # Financial Intelligence
S-a publicat schema de protejare a populatiei după data de 1 aprilie 2026. Această schemă nu mai este o
09:30
09:20
Comisia Europeană lansează BE READY pentru pregătirea europeană în pandemii, cu o finanțare de 120 milioane euro din bugetul Horizon Europe # Financial Intelligence
Comisia Europeană a lansat BE READY, un nou parteneriat european pentru pregătirea în fața pandemiilor, menit să întărească
09:10
Consiliul Uniunii Europene a actualizat lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale, adăugând Turks and Caicos Islands
09:00
Remiterile românilor din străinătate la maxime istorice în 2025 (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu Datele publicate recent de Banca Națională a României (BNR) indică creșterea remiterilor românilor din străinătate
Acum 12 ore
07:40
Parlamentul peruan a votat marţi pentru demiterea preşedintelui interimar José Jeri, vizat de două anchete pentru presupus trafic
07:30
Nvidia colaborează cu importante firme indiene de capital de risc în căutarea următoarelor startup-uri de inteligență artificială din țară # Financial Intelligence
Nvidia, compania americană preferată în domeniul cipurilor AI, își extinde parteneriatele în India, inclusiv cu firme de capital
07:30
Canada lansează un vast plan de apărare pentru a-şi reduce dependenţa faţă de Statele Unite # Financial Intelligence
Canada a lansat marţi planul său de miliarde de dolari pentru a-şi consolida armata, bazându-se mai mult pe
07:20
Președinta BCE, Christine Lagarde, va părăsi banca înainte de sfârșitul mandatului său de opt ani, relatează FT # Financial Intelligence
Christine Lagarde este de așteptat să părăsească Banca Centrală Europeană înainte de sfârșitul mandatului său de opt ani
07:20
Regele Frederik al X-lea al Danemarcei începe miercuri o vizită de trei zile în Groenlanda, începând din capitala
07:10
SUA vor continua să aprovizioneze Europa cu gaze naturale lichefiate la preţuri scăzute (Chris Wight) # Financial Intelligence
Statele Unite vor continua să aprovizioneze Europa cu gaze naturale lichefiate (GNL) la preţuri scăzute, a afirmat marţi
07:10
CNAB: Curse aeriene anulate şi aeronave deviate pe alte aeroporturi din cauza ninsorii şi a viscolului puternic # Financial Intelligence
Mai multe curse aeriene au fost anulate miercuri dimineaţa din cauza ninsorii abundente şi a viscolului puternic, iar
07:10
SUA: Vance asigură că nu are “niciun conflict” cu Rubio, posibil rival la prezidenţiale # Financial Intelligence
Vicepreşedintele american JD Vance a afirmat marţi că nu există "niciun conflict" între el şi şeful diplomaţiei Marco
07:00
DSU: 7 curse reținute la sol pe Aeroportul Otopeni; manevre suspendate în toate porturile din Constanța și în Bara Sulina/Mesaj RO-ALERT pentru cod roșu de ninsori abundente în București # Financial Intelligence
Departamentul pentru Situații de Urgență a emis, miercuri dimineața, un mesaj RO-ALERT pentru cod roșu de ninsori abundente
07:00
Ilie Bolojan: Nu voi permite, cât sunt premier, să facem un buget bazat pe nişte premise nerealiste # Financial Intelligence
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, marţi seara, că atât timp cât va deţine funcţia de premier nu va
07:00
Bolojan consideră că proiectul pensiilor magistraţilor e constituţional: Sper ca în al 12-lea ceas CCR să ia o decizie # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seara, că, din punctul său de vedere, proiectul pensiilor magistraţilor este constituţional,
07:00
Bolojan: Spre sfârşitul anului ar trebui să ajungem la o inflaţie care să se apropie de 4% # Financial Intelligence
Inflaţia ar trebui să scadă treptat în acest an, fără alte pusee inflaţioniste şi spre sfârşitul anului ar
Acum 24 ore
22:40
BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI (ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE), în calitate de acționar al societății Bursa de Valori Bucureşti S.A.,
22:30
Ministrul Ţoiu: România este un hub de expertiză cibernetică care poate oferi soluţii întregii NATO # Financial Intelligence
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a declarat marţi, la întâlnirea cu coordonatorul special NATO pentru ameninţări hibride, Jean
22:30
22:30
Vicepremierul Cătălin Predoiu – la Washington; a avut o întrevedere cu directorul FBI # Financial Intelligence
icepremierul Cătălin Predoiu, ministru al Afacerilor Interne, a avut marţi, la Washington, o întâlnire bilaterală cu o delegaţie
22:30
Bolojan: Elementele de bază pentru reforma administraţiei au fost convenite; Nu se va acţiona asupra normei de hrană # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, marţi seară, că elementele de bază ale pachetului pentru reforma administraţiei au fost
22:20
BRM cere convocarea acționarilor BVB pentru prezentarea cauzelor devalorizării participației la CCP și motivarea refuzului de a utiliza soluția tehnică propusă de BRM # Financial Intelligence
Bursa de Valori București a primit din partea acționarului Bursa Romana de Mărfuri, care deține 6,7% din capitalul
22:00
Ilie Bolojan: Ar trebui ca, până la sfârșitul săptămânii viitoare, să putem pregăti bugetul (TVR 1) # Financial Intelligence
Ar trebui ca, până la finalul săptămânii viitoare, să fie pregătit bugetul, a declarat, în exclusivitate la TVR
22:00
Ministerul Energiei a publicat proiectul OUG privind măsurile aplicabile clienţilor finali casnici din piaţa de gaze naturale în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027; Preţuri reglementate: 110 lei/MWh la producători # Financial Intelligence
Ministerul Energiei a publicat, marţi seară, Proiectul de Ordonanta de urgenţă a Guvernului privind măsurile aplicabile clienţilor finali casnici din
21:50
Consiliul de administrație al BNR a decis menținerea dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an # Financial Intelligence
Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, întrunit marți în ședință, a hotărât menținerea ratei dobânzii de
20:10
UE apreciază că nu există riscuri la adresa aprovizionării cu petrol pe termen scurt în Ungaria şi Slovacia # Financial Intelligence
Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat marţi că Executivul comunitar nu vede un risc pe
19:50
Roboții umanoizi de la Gala Festivalului de Primăvară fac senzație, demonstrând progresul tehnologic al Chinei în doar un an (presa chineză) # Financial Intelligence
Spectacolele uimitoare ale roboților umanoizi la Gala Festivalului de Primăvară 2026 din China au făcut senzație în mai
19:10
Bulgaria confirmă că va participa ca observator la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace # Financial Intelligence
Guvernul bulgar a confirmat marţi că va participa în calitate de observator la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru
19:10
Germania şi Franţa propun simplificarea reglementărilor financiare ale UE (Reuters) # Financial Intelligence
Germania şi Franţa au cerut Comisiei Europene să prezinte "un pachet ambiţios de simplificare a serviciilor financiare" pentru
19:10
Marea Britanie: Nigel Farage a numit echipa de conducere a Reform UK, cu care speră să ajungă la guvernare # Financial Intelligence
Nigel Farage, liderul partidului antiimigraţie Reform UK, aflat pe primul loc în sondajele din Marea Britanie, a desemnat
18:30
Iranul închide parțial Strâmtoarea Hormuz, un punct vital pentru transportul petrolului # Financial Intelligence
Marți, mass-media de stat iraniană a raportat închiderea parțială și temporară a Strâmtorii Hormuz, considerată pe scară largă
18:10
Daniel Apostol analizează „Pachetul pentru Cetățeni" din energie și avertizează asupra noii geopolitici a facturii la energie, intr-un
