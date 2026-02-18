Groenlanda: Regele Danemarcei începe o vizită de trei zile
Financial Intelligence, 18 februarie 2026 07:20
Regele Frederik al X-lea al Danemarcei începe miercuri o vizită de trei zile în Groenlanda, începând din capitala […]
• • •
Acum 15 minute
07:40
Parlamentul peruan a votat marţi pentru demiterea preşedintelui interimar José Jeri, vizat de două anchete pentru presupus trafic […]
Acum 30 minute
07:30
Nvidia colaborează cu importante firme indiene de capital de risc în căutarea următoarelor startup-uri de inteligență artificială din țară # Financial Intelligence
Nvidia, compania americană preferată în domeniul cipurilor AI, își extinde parteneriatele în India, inclusiv cu firme de capital […]
07:30
Canada lansează un vast plan de apărare pentru a-şi reduce dependenţa faţă de Statele Unite # Financial Intelligence
Canada a lansat marţi planul său de miliarde de dolari pentru a-şi consolida armata, bazându-se mai mult pe […]
Acum o oră
07:20
Președinta BCE, Christine Lagarde, va părăsi banca înainte de sfârșitul mandatului său de opt ani, relatează FT # Financial Intelligence
Christine Lagarde este de așteptat să părăsească Banca Centrală Europeană înainte de sfârșitul mandatului său de opt ani […]
07:20
07:10
SUA vor continua să aprovizioneze Europa cu gaze naturale lichefiate la preţuri scăzute (Chris Wight) # Financial Intelligence
Statele Unite vor continua să aprovizioneze Europa cu gaze naturale lichefiate (GNL) la preţuri scăzute, a afirmat marţi […]
07:10
CNAB: Curse aeriene anulate şi aeronave deviate pe alte aeroporturi din cauza ninsorii şi a viscolului puternic # Financial Intelligence
Mai multe curse aeriene au fost anulate miercuri dimineaţa din cauza ninsorii abundente şi a viscolului puternic, iar […]
07:10
SUA: Vance asigură că nu are “niciun conflict” cu Rubio, posibil rival la prezidenţiale # Financial Intelligence
Vicepreşedintele american JD Vance a afirmat marţi că nu există "niciun conflict" între el şi şeful diplomaţiei Marco […]
07:00
DSU: 7 curse reținute la sol pe Aeroportul Otopeni; manevre suspendate în toate porturile din Constanța și în Bara Sulina/Mesaj RO-ALERT pentru cod roșu de ninsori abundente în București # Financial Intelligence
Departamentul pentru Situații de Urgență a emis, miercuri dimineața, un mesaj RO-ALERT pentru cod roșu de ninsori abundente […]
07:00
Ilie Bolojan: Nu voi permite, cât sunt premier, să facem un buget bazat pe nişte premise nerealiste # Financial Intelligence
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, marţi seara, că atât timp cât va deţine funcţia de premier nu va […]
07:00
Bolojan consideră că proiectul pensiilor magistraţilor e constituţional: Sper ca în al 12-lea ceas CCR să ia o decizie # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seara, că, din punctul său de vedere, proiectul pensiilor magistraţilor este constituţional, […]
07:00
Bolojan: Spre sfârşitul anului ar trebui să ajungem la o inflaţie care să se apropie de 4% # Financial Intelligence
Inflaţia ar trebui să scadă treptat în acest an, fără alte pusee inflaţioniste şi spre sfârşitul anului ar […]
Acum 12 ore
22:40
BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI (ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE), în calitate de acționar al societății Bursa de Valori Bucureşti S.A., […]
22:30
Ministrul Ţoiu: România este un hub de expertiză cibernetică care poate oferi soluţii întregii NATO # Financial Intelligence
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a declarat marţi, la întâlnirea cu coordonatorul special NATO pentru ameninţări hibride, Jean […]
22:30
22:30
Vicepremierul Cătălin Predoiu – la Washington; a avut o întrevedere cu directorul FBI # Financial Intelligence
icepremierul Cătălin Predoiu, ministru al Afacerilor Interne, a avut marţi, la Washington, o întâlnire bilaterală cu o delegaţie […]
22:30
Bolojan: Elementele de bază pentru reforma administraţiei au fost convenite; Nu se va acţiona asupra normei de hrană # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, marţi seară, că elementele de bază ale pachetului pentru reforma administraţiei au fost […]
22:20
BRM cere convocarea acționarilor BVB pentru prezentarea cauzelor devalorizării participației la CCP și motivarea refuzului de a utiliza soluția tehnică propusă de BRM # Financial Intelligence
Bursa de Valori București a primit din partea acționarului Bursa Romana de Mărfuri, care deține 6,7% din capitalul […]
22:00
Ilie Bolojan: Ar trebui ca, până la sfârșitul săptămânii viitoare, să putem pregăti bugetul (TVR 1) # Financial Intelligence
Ar trebui ca, până la finalul săptămânii viitoare, să fie pregătit bugetul, a declarat, în exclusivitate la TVR […]
22:00
Ministerul Energiei a publicat proiectul OUG privind măsurile aplicabile clienţilor finali casnici din piaţa de gaze naturale în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027; Preţuri reglementate: 110 lei/MWh la producători # Financial Intelligence
Ministerul Energiei a publicat, marţi seară, Proiectul de Ordonanta de urgenţă a Guvernului privind măsurile aplicabile clienţilor finali casnici din […]
21:50
Consiliul de administrație al BNR a decis menținerea dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an # Financial Intelligence
Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, întrunit marți în ședință, a hotărât menținerea ratei dobânzii de […]
20:10
UE apreciază că nu există riscuri la adresa aprovizionării cu petrol pe termen scurt în Ungaria şi Slovacia # Financial Intelligence
Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat marţi că Executivul comunitar nu vede un risc pe […]
19:50
Roboții umanoizi de la Gala Festivalului de Primăvară fac senzație, demonstrând progresul tehnologic al Chinei în doar un an (presa chineză) # Financial Intelligence
Spectacolele uimitoare ale roboților umanoizi la Gala Festivalului de Primăvară 2026 din China au făcut senzație în mai […]
19:10
Bulgaria confirmă că va participa ca observator la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace # Financial Intelligence
Guvernul bulgar a confirmat marţi că va participa în calitate de observator la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru […]
19:10
Germania şi Franţa propun simplificarea reglementărilor financiare ale UE (Reuters) # Financial Intelligence
Germania şi Franţa au cerut Comisiei Europene să prezinte "un pachet ambiţios de simplificare a serviciilor financiare" pentru […]
19:10
Marea Britanie: Nigel Farage a numit echipa de conducere a Reform UK, cu care speră să ajungă la guvernare # Financial Intelligence
Nigel Farage, liderul partidului antiimigraţie Reform UK, aflat pe primul loc în sondajele din Marea Britanie, a desemnat […]
Acum 24 ore
18:30
Iranul închide parțial Strâmtoarea Hormuz, un punct vital pentru transportul petrolului # Financial Intelligence
Marți, mass-media de stat iraniană a raportat închiderea parțială și temporară a Strâmtorii Hormuz, considerată pe scară largă […]
18:10
Daniel Apostol analizează „Pachetul pentru Cetățeni" din energie și avertizează asupra noii geopolitici a facturii la energie, intr-un […]
18:00
Electromontaj S.A.: Precizări privind informațiile apărute în mass-media referitoare la un transfer de acțiuni # Financial Intelligence
În contextul informațiilor apărute recent în presă referitoare la Electromontaj S.A. și Lion Capital, compania formulează următoarele precizări: […]
17:40
Alți trei diplomați români – rechemați de la post; este vorba despre ambasadorii în Liban, Filipine și Turcia # Financial Intelligence
Ambasadorii României în Liban, Filipine și Turcia au fost rechemați în țară, a anunțat marți Administrația Prezidențială. Potrivit […]
17:10
Iranul şi SUA încheie tratativele de la Geneva, delegaţiile au plecat fără să dea informaţii # Financial Intelligence
Iranul şi Statele Unite au încheiat marţi la Geneva a doua rundă de tratative, care a durat aproximativ […]
17:10
Ministrul iranian de externe afirmă că a realizat progrese în tratativele cu SUA # Financial Intelligence
Iranul şi Statele Unite au ajuns marţi, la tratativele de la Geneva, la un acord privind cele mai […]
16:30
Warner Bros respinge oferta revizuită a Paramount și stabilește un termen limită de 7 zile pentru o ofertă îmbunătățită # Financial Intelligence
Warner Bros Discovery a respins cea mai recentă ofertă de preluare ostilă a Paramount Skydance, de 30 de […]
16:30
Rata anuală a inflaţiei va consemna o creştere în trimestrul al II-lea din 2026 (BNR) # Financial Intelligence
Rata anuală a inflaţiei îşi va prelungi scăderea lentă în primul trimestru din 2026, iar în trimestrul următor […]
16:10
UNIQA a plătit cu 30% mai multe despăgubiri pentru asigurările de călătorie în 2025 # Financial Intelligence
În plin sezon de vacanțe la început de an, când mii de români își fac planuri pentru destinații […]
16:10
BT Asset Management a ajuns la 450.000 de investitori și a atins pragul istoric de 10 miliarde lei active administrate # Financial Intelligence
BT Asset Management SAI (BTAM) a ajuns la 450.000 de investitori și a atins pragul istoric de 10 […]
16:00
Nicuşor Dan: Magistraţii au adus acuzaţii grave; este important ca acuzele să se transforme în adevăruri; Amânarea subiectului pensiilor magistraţilor nu a făcut bine nici CCR şi nici imaginii statului # Financial Intelligence
Magistraţii care au venit pentru consultări la Cotroceni la finalul anului trecut au adus "acuzaţii grave", iar referendumul […]
15:50
Nicuşor Dan: Credem că e în interesul României să participăm la Consiliul Păcii în calitate de observator; Cred că prezenţa României la Consiliul Păcii va clarifica relaţia bilaterală între România şi SUA # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan consideră că este în interesul României să participe la Consiliul pentru Pace, în calitate de […]
15:50
Compania indiană Adani va investi 100 de miliarde de dolari în centre de date bazate pe inteligență artificială în următorul deceniu # Financial Intelligence
Compania indiană Adani a anunțat marți planuri de a investi 100 de miliarde de dolari pentru a dezvolta […]
15:50
Nicuşor Dan despre numirea şefilor SRI şi SIE: Se va întâmpla relativ curând # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că numirea şefilor serviciilor secrete a fost amânată din motive obiective, dar o decizie […]
15:40
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat , la Radio România Actualități, că în luna martie vor fi operate […]
15:40
15:40
Președintele Nicușor Dan va solicita liderilor coaliției să accelereze adoptarea bugetului (RRA) # Financial Intelligence
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că va avea o întâlnire cu liderii coaliției de guvernare la Palatul […]
15:30
Întâlnirea președintelui Nicușor Dan cu liderii coaliției de guvernare a început la Palatul Cotroceni # Financial Intelligence
Întâlnirea președintelui Nicușor Dan cu liderii coaliției de guvernare a început marți, la Palatul Cotroceni. Ședința convocată pentru […]
14:20
Populația României s-a redus cu peste 4,16 milioane de persoane, în 35 de ani (analiză) # Financial Intelligence
Populaţia României s-a redus cu peste 4,16 milioane de persoane, în 35 de ani, marjă în care migraţia […]
14:10
Preşedinta R.Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit la Munchen cu secretarul de stat Marco Rubio la iniţiativa SUA # Financial Intelligence
Întâlnirea preşedintei Republicii Moldova, Maia Sandu, cu secretarul de stat american, Marco Rubio, în marja Conferinţei de Securitate […]
14:00
Uniunea Europeană va pune aşa-numitul "oţel verde" în centrul eforturilor sale pentru a relansa industria continentului, în contextul […]
14:00
Germania şi cinci state membre ale Uniunii Europene intenţionează să se mişte într-un ritm mai rapid în problemele […]
13:50
Povara trebuie transferată integral în sectorul public, în perioada următoare, pentru reducerea deficitului bugetar, prin diminuarea risipei şi […]
13:50
Aproximativ 30% din volumul tranzacţiilor de pe piaţa imobiliară locală, generat de către investitorii români (raport) # Financial Intelligence
Investitorii români au generat aproximativ 30% din volumul tranzacţiilor realizate pe piaţa imobiliară, în 2025, acumulând investiţii de […]
