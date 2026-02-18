Groenlanda: Regele Danemarcei începe o vizită de trei zile

16:00

Magistraţii care au venit pentru consultări la Cotroceni la finalul anului trecut au adus “acuzaţii grave”, iar referendumul […] The post Nicuşor Dan: Magistraţii au adus acuzaţii grave; este important ca acuzele să se transforme în adevăruri; Amânarea subiectului pensiilor magistraţilor nu a făcut bine nici CCR şi nici imaginii statului appeared first on Financial Intelligence.