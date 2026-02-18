Groenlanda: Regele Danemarcei începe o vizită de trei zile

Financial Intelligence, 18 februarie 2026 07:20

Regele Frederik al X-lea al Danemarcei începe miercuri o vizită de trei zile în Groenlanda, începând din capitala […]

Peru: Preşedintele interimar José Jeri a fost demis de parlament Financial Intelligence
Parlamentul peruan a votat marţi pentru demiterea preşedintelui interimar José Jeri, vizat de două anchete pentru presupus trafic […]
Nvidia colaborează cu importante firme indiene de capital de risc în căutarea următoarelor startup-uri de inteligență artificială din țară Financial Intelligence
Nvidia, compania americană preferată în domeniul cipurilor AI, își extinde parteneriatele în India, inclusiv cu firme de capital […]
Canada lansează un vast plan de apărare pentru a-şi reduce dependenţa faţă de Statele Unite Financial Intelligence
Canada a lansat marţi planul său de miliarde de dolari pentru a-şi consolida armata, bazându-se mai mult pe […]
Președinta BCE, Christine Lagarde, va părăsi banca înainte de sfârșitul mandatului său de opt ani, relatează FT Financial Intelligence
Christine Lagarde este de așteptat să părăsească Banca Centrală Europeană înainte de sfârșitul mandatului său de opt ani […]
SUA vor continua să aprovizioneze Europa cu gaze naturale lichefiate la preţuri scăzute (Chris Wight) Financial Intelligence
Statele Unite vor continua să aprovizioneze Europa cu gaze naturale lichefiate (GNL) la preţuri scăzute, a afirmat marţi […]
CNAB: Curse aeriene anulate şi aeronave deviate pe alte aeroporturi din cauza ninsorii şi a viscolului puternic Financial Intelligence
Mai multe curse aeriene au fost anulate miercuri dimineaţa din cauza ninsorii abundente şi a viscolului puternic, iar […]
SUA: Vance asigură că nu are “niciun conflict” cu Rubio, posibil rival la prezidenţiale Financial Intelligence
Vicepreşedintele american JD Vance a afirmat marţi că nu există "niciun conflict" între el şi şeful diplomaţiei Marco […]
DSU: 7 curse reținute la sol pe Aeroportul Otopeni; manevre suspendate în toate porturile din Constanța și în Bara Sulina/Mesaj RO-ALERT pentru cod roșu de ninsori abundente în București Financial Intelligence
Departamentul pentru Situații de Urgență a emis, miercuri dimineața, un mesaj RO-ALERT pentru cod roșu de ninsori abundente […]
Ilie Bolojan: Nu voi permite, cât sunt premier, să facem un buget bazat pe nişte premise nerealiste Financial Intelligence
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, marţi seara, că atât timp cât va deţine funcţia de premier nu va […]
Bolojan consideră că proiectul pensiilor magistraţilor e constituţional: Sper ca în al 12-lea ceas CCR să ia o decizie Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seara, că, din punctul său de vedere, proiectul pensiilor magistraţilor este constituţional, […]
Bolojan: Spre sfârşitul anului ar trebui să ajungem la o inflaţie care să se apropie de 4% Financial Intelligence
Inflaţia ar trebui să scadă treptat în acest an, fără alte pusee inflaţioniste şi spre sfârşitul anului ar […]
BRM solicită convocarea AGA BVB pentru clarificări privind situația CCP.RO Financial Intelligence
BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI (ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE), în calitate de acționar al societății Bursa de Valori Bucureşti S.A., […]
Ministrul Ţoiu: România este un hub de expertiză cibernetică care poate oferi soluţii întregii NATO Financial Intelligence
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a declarat marţi, la întâlnirea cu coordonatorul special NATO pentru ameninţări hibride, Jean […]
Vicepremierul Cătălin Predoiu – la Washington; a avut o întrevedere cu directorul FBI Financial Intelligence
icepremierul Cătălin Predoiu, ministru al Afacerilor Interne, a avut marţi, la Washington, o întâlnire bilaterală cu o delegaţie […]
Bolojan: Elementele de bază pentru reforma administraţiei au fost convenite; Nu se va acţiona asupra normei de hrană Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, marţi seară, că elementele de bază ale pachetului pentru reforma administraţiei au fost […]
BRM cere convocarea acționarilor BVB pentru prezentarea cauzelor devalorizării participației la CCP și motivarea refuzului de a utiliza soluția tehnică propusă de BRM Financial Intelligence
Bursa de Valori București a primit din partea acționarului Bursa Romana de Mărfuri, care deține 6,7% din capitalul […]
Ilie Bolojan: Ar trebui ca, până la sfârșitul săptămânii viitoare, să putem pregăti bugetul (TVR 1) Financial Intelligence
Ar trebui ca, până la finalul săptămânii viitoare, să fie pregătit bugetul, a declarat, în exclusivitate la TVR […]
Ministerul Energiei a publicat proiectul OUG privind măsurile aplicabile clienţilor finali casnici din piaţa de gaze naturale în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027; Preţuri reglementate: 110 lei/MWh la producători Financial Intelligence
Ministerul Energiei a publicat, marţi seară, Proiectul de Ordonanta de urgenţă a Guvernului privind măsurile aplicabile clienţilor finali casnici din […]
Consiliul de administrație al BNR a decis menținerea dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an Financial Intelligence
Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, întrunit marți în ședință, a hotărât menținerea ratei dobânzii de […]
UE apreciază că nu există riscuri la adresa aprovizionării cu petrol pe termen scurt în Ungaria şi Slovacia Financial Intelligence
Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat marţi că Executivul comunitar nu vede un risc pe […]
Roboții umanoizi de la Gala Festivalului de Primăvară fac senzație, demonstrând progresul tehnologic al Chinei în doar un an (presa chineză) Financial Intelligence
Spectacolele uimitoare ale roboților umanoizi la Gala Festivalului de Primăvară 2026 din China au făcut senzație în mai […]
Bulgaria confirmă că va participa ca observator la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace Financial Intelligence
Guvernul bulgar a confirmat marţi că va participa în calitate de observator la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru […]
Germania şi Franţa propun simplificarea reglementărilor financiare ale UE (Reuters) Financial Intelligence
Germania şi Franţa au cerut Comisiei Europene să prezinte "un pachet ambiţios de simplificare a serviciilor financiare" pentru […]
Marea Britanie: Nigel Farage a numit echipa de conducere a Reform UK, cu care speră să ajungă la guvernare Financial Intelligence
Nigel Farage, liderul partidului antiimigraţie Reform UK, aflat pe primul loc în sondajele din Marea Britanie, a desemnat […]
Iranul închide parțial Strâmtoarea Hormuz, un punct vital pentru transportul petrolului Financial Intelligence
Marți, mass-media de stat iraniană a raportat închiderea parțială și temporară a Strâmtorii Hormuz, considerată pe scară largă […]
„Pachetul pentru Cetățeni” și Noua Geopolitică a facturii la energie Financial Intelligence
Daniel Apostol analizează „Pachetul pentru Cetățeni" din energie și avertizează asupra noii geopolitici a facturii la energie, intr-un […]
Electromontaj S.A.: Precizări privind informațiile apărute în mass-media referitoare la un transfer de acțiuni Financial Intelligence
În contextul informațiilor apărute recent în presă referitoare la Electromontaj S.A. și Lion Capital, compania formulează următoarele precizări: […]
Alți trei diplomați români – rechemați de la post; este vorba despre ambasadorii în Liban, Filipine și Turcia Financial Intelligence
Ambasadorii României în Liban, Filipine și Turcia au fost rechemați în țară, a anunțat marți Administrația Prezidențială. Potrivit […]
Iranul şi SUA încheie tratativele de la Geneva, delegaţiile au plecat fără să dea informaţii Financial Intelligence
Iranul şi Statele Unite au încheiat marţi la Geneva a doua rundă de tratative, care a durat aproximativ […]
Ministrul iranian de externe afirmă că a realizat progrese în tratativele cu SUA Financial Intelligence
Iranul şi Statele Unite au ajuns marţi, la tratativele de la Geneva, la un acord privind cele mai […]
Warner Bros respinge oferta revizuită a Paramount și stabilește un termen limită de 7 zile pentru o ofertă îmbunătățită Financial Intelligence
Warner Bros Discovery a respins cea mai recentă ofertă de preluare ostilă a Paramount Skydance, de 30 de […]
Rata anuală a inflaţiei va consemna o creştere în trimestrul al II-lea din 2026 (BNR) Financial Intelligence
Rata anuală a inflaţiei îşi va prelungi scăderea lentă în primul trimestru din 2026, iar în trimestrul următor […]
UNIQA a plătit cu 30% mai multe despăgubiri pentru asigurările de călătorie în 2025 Financial Intelligence
În plin sezon de vacanțe la început de an, când mii de români își fac planuri pentru destinații […]
BT Asset Management a ajuns la 450.000 de investitori și a atins pragul istoric de 10 miliarde lei active administrate Financial Intelligence
BT Asset Management SAI (BTAM) a ajuns la 450.000 de investitori și a atins pragul istoric de 10 […]
Nicuşor Dan: Magistraţii au adus acuzaţii grave; este important ca acuzele să se transforme în adevăruri; Amânarea subiectului pensiilor magistraţilor nu a făcut bine nici CCR şi nici imaginii statului Financial Intelligence
Magistraţii care au venit pentru consultări la Cotroceni la finalul anului trecut au adus "acuzaţii grave", iar referendumul […]
Nicuşor Dan: Credem că e în interesul României să participăm la Consiliul Păcii în calitate de observator; Cred că prezenţa României la Consiliul Păcii va clarifica relaţia bilaterală între România şi SUA Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan consideră că este în interesul României să participe la Consiliul pentru Pace, în calitate de […]
Compania indiană Adani va investi 100 de miliarde de dolari în centre de date bazate pe inteligență artificială în următorul deceniu Financial Intelligence
Compania indiană Adani a anunțat marți planuri de a investi 100 de miliarde de dolari pentru a dezvolta […]
Nicuşor Dan despre numirea şefilor SRI şi SIE: Se va întâmpla relativ curând Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că numirea şefilor serviciilor secrete a fost amânată din motive obiective, dar o decizie […]
Nicușor Dan: 40 – 50 de rechemări de ambasadori, în martie (RRA) Financial Intelligence
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat , la Radio România Actualități, că în luna martie vor fi operate […]
Consiliul de administraţie al BNR a decis menţinerea dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an Financial Intelligence
Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit marţi în şedinţă, a hotărât menţinerea ratei dobânzii de […]
Președintele Nicușor Dan va solicita liderilor coaliției să accelereze adoptarea bugetului (RRA) Financial Intelligence
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că va avea o întâlnire cu liderii coaliției de guvernare la Palatul […]
Întâlnirea președintelui Nicușor Dan cu liderii coaliției de guvernare a început la Palatul Cotroceni Financial Intelligence
Întâlnirea președintelui Nicușor Dan cu liderii coaliției de guvernare a început marți, la Palatul Cotroceni. Ședința convocată pentru […]
Populația României s-a redus cu peste 4,16 milioane de persoane, în 35 de ani (analiză) Financial Intelligence
Populaţia României s-a redus cu peste 4,16 milioane de persoane, în 35 de ani, marjă în care migraţia […]
Preşedinta R.Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit la Munchen cu secretarul de stat Marco Rubio la iniţiativa SUA Financial Intelligence
Întâlnirea preşedintei Republicii Moldova, Maia Sandu, cu secretarul de stat american, Marco Rubio, în marja Conferinţei de Securitate […]
UE va propune oţelul verde drept pilon cheie al relansării industriei sale Financial Intelligence
Uniunea Europeană va pune aşa-numitul "oţel verde" în centrul eforturilor sale pentru a relansa industria continentului, în contextul […]
Şase state membre UE vor o integrare mai rapidă a pieţelor de capital Financial Intelligence
Germania şi cinci state membre ale Uniunii Europene intenţionează să se mişte într-un ritm mai rapid în problemele […]
Povara trebuie transferată integral în sectorul public (Iancu Guda) Financial Intelligence
Povara trebuie transferată integral în sectorul public, în perioada următoare, pentru reducerea deficitului bugetar, prin diminuarea risipei şi […]
Aproximativ 30% din volumul tranzacţiilor de pe piaţa imobiliară locală, generat de către investitorii români (raport) Financial Intelligence
Investitorii români au generat aproximativ 30% din volumul tranzacţiilor realizate pe piaţa imobiliară, în 2025, acumulând investiţii de […]
