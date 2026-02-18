Isărescu a dezvăluit momentul când România va adera la zona euro
Primanews.ro, 18 februarie 2026 15:40
Isărescu a dezvăluit momentul când România va adera la zona euro
• • •
Alte ştiri de Primanews.ro
Acum 5 minute
16:00
Grindeanu: În aceste zile ne vom întâlni în coaliţie, să discutăm pe buget. PSD nu renunţă la pachetul de solidaritate care înseamnă undeva până în 3,5 miliarde # Primanews.ro
Grindeanu: În aceste zile ne vom întâlni în coaliţie, să discutăm pe buget. PSD nu renunţă la pachetul de solidaritate care înseamnă undeva până în 3,5 miliarde
Acum 10 minute
15:50
S-au încheiat negocierile de la Geneva. Zelenski: Poziţiile Kievului şi Moscovei diferă în continuare # Primanews.ro
S-au încheiat negocierile de la Geneva. Zelenski: Poziţiile Kievului şi Moscovei diferă în continuare
15:50
CSM, după decizia CCR: Creşterea vârstei de pensionare şi eliminarea pensiei de serviciu riscă să genereze plecări şi transformă profesia într-una neatractivă # Primanews.ro
CSM, după decizia CCR: Creşterea vârstei de pensionare şi eliminarea pensiei de serviciu riscă să genereze plecări şi transformă profesia într-una neatractivă
Acum 30 minute
15:40
Isărescu a dezvăluit momentul când România va adera la zona euro
15:40
Ministerul Dezvoltării a pus în transparenţă Ordonanţa cu tăierile din administraţie
Acum 4 ore
13:20
VIDEO. Mihai Isac: ”În primăvară, Rusia va declanşa o ofensivă şi în alte zone ale Ucrainei” # Primanews.ro
VIDEO. Mihai Isac: ”În primăvară, Rusia va declanşa o ofensivă şi în alte zone ale Ucrainei”
13:20
Bolojan după decizia Curţii Constituţionale: Vom face demersurile pentru recuperarea banilor din jalonul PNRR aferent acestei reforme # Primanews.ro
Bolojan după decizia Curţii Constituţionale: Vom face demersurile pentru recuperarea banilor din jalonul PNRR aferent acestei reforme
13:10
VIDEO. Jurnalist de la Chişinău: Maia Sandu ar putea să se întâlnească cu Trump înaintea lui Nicuşor Dan. E un talibanism ca România să aibă relaţii bune doar cu democraţii # Primanews.ro
VIDEO. Jurnalist de la Chişinău: Maia Sandu ar putea să se întâlnească cu Trump înaintea lui Nicuşor Dan. E un talibanism ca România să aibă relaţii bune doar cu democraţii
13:10
BREAKING. Pensiile magistraţilor pot fi reduse. Judecătorii CCR au respins obiecţia formulată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie # Primanews.ro
BREAKING. Pensiile magistraţilor pot fi reduse. Judecătorii CCR au respins obiecţia formulată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
12:50
VIDEO. Experienţe complete de Dragobete
12:40
Lecţiile trecutului – Muzeul Abandonului, în fiecare sâmbătă de la ora 13, la Prima TV # Primanews.ro
Lecţiile trecutului – Muzeul Abandonului, în fiecare sâmbătă de la ora 13, la Prima TV
12:30
VIDEO. Expert în securitate, despre negocierile dintre Rusia şi Ucraina: Discutăm despre o formă de îngheţare a războiului, nicidecum de pace # Primanews.ro
VIDEO. Expert în securitate, despre negocierile dintre Rusia şi Ucraina: Discutăm despre o formă de îngheţare a războiului, nicidecum de pace
12:30
VIDEO. Hari Bucur Marcu, despre noua poziţie a SUA în Ucraina: Asta este concesia pe care a făcut-o # Primanews.ro
VIDEO. Hari Bucur Marcu, despre noua poziţie a SUA în Ucraina: Asta este concesia pe care a făcut-o
12:30
VIDEO. Jurnalist: ”În primăvară, Rusia va declanşa o ofensivă şi în alte zone ale Ucrainei” # Primanews.ro
VIDEO. Jurnalist: ”În primăvară, Rusia va declanşa o ofensivă şi în alte zone ale Ucrainei”
12:20
VIDEO. ”Foloseşte tertipuri de diplomaţie hibridă”. Câtă credibilitate mai are Rusia în negocierile de pace # Primanews.ro
VIDEO. ”Foloseşte tertipuri de diplomaţie hibridă”. Câtă credibilitate mai are Rusia în negocierile de pace
Acum 6 ore
11:30
Merz e iritat de aplauzele pentru Rubio de la Conferinţa de Securitate de la München: Numai asta a declanşat o anumită emoţie # Primanews.ro
Merz e iritat de aplauzele pentru Rubio de la Conferinţa de Securitate de la München: Numai asta a declanşat o anumită emoţie
11:30
ANALIZĂ. Preţul la gaze, noua reglementare: Ieftiniri de 10-12% pentru populaţie, +25% pentru noncasnici # Primanews.ro
ANALIZĂ. Preţul la gaze, noua reglementare: Ieftiniri de 10-12% pentru populaţie, +25% pentru noncasnici
11:30
Canada lansează un vast plan de apărare pentru a-şi reduce dependenţa faţă de Statele Unite # Primanews.ro
Canada lansează un vast plan de apărare pentru a-şi reduce dependenţa faţă de Statele Unite
11:20
Moţiune simplă împotriva ministrului de Externe, depusă de grupul PACE - Întâi România # Primanews.ro
Moţiune simplă împotriva ministrului de Externe, depusă de grupul PACE - Întâi România
11:20
Călin Georgescu, chemat la tribunal după ce doi judecători nu au căzut de acord pe măsura controlului judiciar # Primanews.ro
Călin Georgescu, chemat la tribunal după ce doi judecători nu au căzut de acord pe măsura controlului judiciar
11:20
Bolojan: Spre sfârşitul anului ar trebui să ajungem la o inflaţie care să se apropie de 4% # Primanews.ro
Bolojan: Spre sfârşitul anului ar trebui să ajungem la o inflaţie care să se apropie de 4%
11:10
Vaticanul anunţă că nu va participa la ”Consiliul Păcii” al lui Trump
11:10
ANALIZĂ. Cum ”jonglează” Steve Witkoff şi Jared Kushner cu două runde de negocieri de pace simultan şi ce şanse au de reuşită # Primanews.ro
ANALIZĂ. Cum ”jonglează” Steve Witkoff şi Jared Kushner cu două runde de negocieri de pace simultan şi ce şanse au de reuşită
11:00
Secretarul american al energiei: Cultul climei a fragilizat economia europeană. SUA se comportă cu o fermitate afectuoasă faţă de Europa # Primanews.ro
Secretarul american al energiei: Cultul climei a fragilizat economia europeană. SUA se comportă cu o fermitate afectuoasă faţă de Europa
11:00
Ruptură între Rubio şi JD Vance? Ce spune vicepreşedintele SUA despre o eventuală candidatură pentru Casa Albă # Primanews.ro
Ruptură între Rubio şi JD Vance? Ce spune vicepreşedintele SUA despre o eventuală candidatură pentru Casa Albă
10:50
Bolojan consideră că Legea privind pensiile magistraţilor este constituţională: Eu sper că în al 12-lea ceas să se ia o decizie # Primanews.ro
Bolojan consideră că Legea privind pensiile magistraţilor este constituţională: Eu sper că în al 12-lea ceas să se ia o decizie
10:50
Ministrul Finanţelor explică cum s-a ajuns ca datoria publică a României să depăşească 60% din PIB: Ani la rând, statul a cheltuit mai mult decât a încasat # Primanews.ro
Ministrul Finanţelor explică cum s-a ajuns ca datoria publică a României să depăşească 60% din PIB: Ani la rând, statul a cheltuit mai mult decât a încasat
10:50
Reguli mai dure în Europa pentru giganţii tehnologici
10:40
Ilie Bolojan anunţă pregătirea bugetului până la finalul săptămânii viitoare. Ce s-a mai discutat la Cotroceni # Primanews.ro
Ilie Bolojan anunţă pregătirea bugetului până la finalul săptămânii viitoare. Ce s-a mai discutat la Cotroceni
10:40
1 din 5 persoane ar prefera dictatura potrivit unui sondaj realizat în cinci ţări europene, printre care şi România # Primanews.ro
1 din 5 persoane ar prefera dictatura potrivit unui sondaj realizat în cinci ţări europene, printre care şi România
10:30
CCR se întruneşte din nou pe tema pensiilor magistraţilor
Acum 24 ore
22:10
VIDEO. Christian Năsulea, despre exploatarea mineralelor rare: Aş spune să nu ne grăbim să fim noi primii, să-i lăsăm pe alţii să-şi asume costurile tehnologice şi de mediu # Primanews.ro
VIDEO. Christian Năsulea, despre exploatarea mineralelor rare: Aş spune să nu ne grăbim să fim noi primii, să-i lăsăm pe alţii să-şi asume costurile tehnologice şi de mediu
22:00
VIDEO. Petrişor Peiu, liderul senatorilor AUR: Rolul nostru ca opoziţie e sa prezentăm alternative. Guvernul respinge propuneri doar ca să le propună ulterior din proprie iniţiativă / Ce spune despre o schimbare a lui Simion # Primanews.ro
VIDEO. Petrişor Peiu, liderul senatorilor AUR: Rolul nostru ca opoziţie e sa prezentăm alternative. Guvernul respinge propuneri doar ca să le propună ulterior din proprie iniţiativă / Ce spune despre o schimbare a lui Simion
21:50
VIDEO. Cristian Păun, profesor de economie: Românii sunt atât de săraci încât votează o capră. Aici am ajuns din cauza politicienilor # Primanews.ro
VIDEO. Cristian Păun, profesor de economie: Românii sunt atât de săraci încât votează o capră. Aici am ajuns din cauza politicienilor
21:40
VIDEO. Radu Miruţă, despre CSA Steaua: Principial, nu se poate ca performanţa unui sportiv să fie limitată prin lege. Aşteptăm rezultatele de la Corpul de Control şi Departamentul de Audit # Primanews.ro
VIDEO. Radu Miruţă, despre CSA Steaua: Principial, nu se poate ca performanţa unui sportiv să fie limitată prin lege. Aşteptăm rezultatele de la Corpul de Control şi Departamentul de Audit
21:30
VIDEO. Radu Miruţă, despre eliminarea normei de hrană: "Nu pot să aprob aşa ceva"
20:50
VIDEO. George Gima (USR): „România nu va face anticipate pentru că strigă Simion şi acoliţii săi” # Primanews.ro
VIDEO. George Gima (USR): „România nu va face anticipate pentru că strigă Simion şi acoliţii săi”
20:50
VIDEO. Cosmin Andreica, preşedinte Europol: „Nu vrem să dispară norma de hrană, ci să nu fie afectate veniturile” # Primanews.ro
VIDEO. Cosmin Andreica, preşedinte Europol: „Nu vrem să dispară norma de hrană, ci să nu fie afectate veniturile”
20:40
VIDEO. Cosmin Andreica, preşedinte Europol: "Să dispară mâine norma de hrană, nu asta ne intereseaza. Ne interesează să nu fie afectate veniturile. Vorbim de tăieri, de ce nu vorbim despre colectare de taxe?" # Primanews.ro
VIDEO. Cosmin Andreica, preşedinte Europol: "Să dispară mâine norma de hrană, nu asta ne intereseaza. Ne interesează să nu fie afectate veniturile. Vorbim de tăieri, de ce nu vorbim despre colectare de taxe?"
20:30
VIDEO. George Gima: Ţara asta nu e la cheremul celor de la AUR. Nu va face nimeni anticipate doar pentru că strigă AUR peste tot # Primanews.ro
VIDEO. George Gima: Ţara asta nu e la cheremul celor de la AUR. Nu va face nimeni anticipate doar pentru că strigă AUR peste tot
20:10
VIDEO. Este pregătită România să meargă către alegeri anticipate? Virgil Guran (PNL) analizează la România Politică # Primanews.ro
VIDEO. Este pregătită România să meargă către alegeri anticipate? Virgil Guran (PNL) analizează la România Politică
20:00
VIDEO. Natalia Intotero: Buget redus la Educaţie în 2026. Acesta este motivul pentru care nimeni nu vrea să fie ministru # Primanews.ro
VIDEO. Natalia Intotero: Buget redus la Educaţie în 2026. Acesta este motivul pentru care nimeni nu vrea să fie ministru
19:40
VIDEO. Natalia Intotero: Sunt întru totul de acord că trebuie făcută o reformă a administraţiei publice, dar reforma să nu fie făcută cu toporul. E de ajuns cu toate tăierile # Primanews.ro
VIDEO. Natalia Intotero: Sunt întru totul de acord că trebuie făcută o reformă a administraţiei publice, dar reforma să nu fie făcută cu toporul. E de ajuns cu toate tăierile
19:10
VIDEO. Natalia Intotero cere autorizaţie de urgenţă pentru barajul Mihăileni, după ce instanţa a blocat proiectul finalizat în proporţie de 90% # Primanews.ro
VIDEO. Natalia Intotero cere autorizaţie de urgenţă pentru barajul Mihăileni, după ce instanţa a blocat proiectul finalizat în proporţie de 90%
19:00
VIDEO. Natalia Intotero: Peste 70% dintre consiliile de administraţie din subordinea Ministerului Economiei şi-au majorat indemnizaţiile de 4-5 ori în ultimul an. Acolo ar trebui intervenit # Primanews.ro
VIDEO. Natalia Intotero: Peste 70% dintre consiliile de administraţie din subordinea Ministerului Economiei şi-au majorat indemnizaţiile de 4-5 ori în ultimul an. Acolo ar trebui intervenit
18:00
Hora reformelor, un pas înainte, doi paşi înapoi, sub lupa „Proiect de Ţară România”
17:10
Maia Sandu s-a întâlnit la Munchen cu Marco Rubio la iniţiativa SUA
16:40
Taxă europeană pe jocurile de noroc pentru a susţine educaţia şi sănătatea mentală: „Este o chestiune de echitate” # Primanews.ro
Taxă europeană pe jocurile de noroc pentru a susţine educaţia şi sănătatea mentală: „Este o chestiune de echitate”
16:20
Când va efectua Nicuşor Dan vizita în SUA
16:20
Iranul şi SUA au început o a doua serie de negocieri la Geneva
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.