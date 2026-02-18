Isărescu a dezvăluit momentul când România va adera la zona euro

Primanews.ro, 18 februarie 2026 15:40

Isărescu a dezvăluit momentul când România va adera la zona euro

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primanews.ro

Acum 5 minute
16:00
Grindeanu: În aceste zile ne vom întâlni în coaliţie, să discutăm pe buget. PSD nu renunţă la pachetul de solidaritate care înseamnă undeva până în 3,5 miliarde Primanews.ro
Grindeanu: În aceste zile ne vom întâlni în coaliţie, să discutăm pe buget. PSD nu renunţă la pachetul de solidaritate care înseamnă undeva până în 3,5 miliarde
Acum 10 minute
15:50
S-au încheiat negocierile de la Geneva. Zelenski: Poziţiile Kievului şi Moscovei diferă în continuare Primanews.ro
S-au încheiat negocierile de la Geneva. Zelenski: Poziţiile Kievului şi Moscovei diferă în continuare
15:50
CSM, după decizia CCR: Creşterea vârstei de pensionare şi eliminarea pensiei de serviciu riscă să genereze plecări şi transformă profesia într-una neatractivă Primanews.ro
CSM, după decizia CCR: Creşterea vârstei de pensionare şi eliminarea pensiei de serviciu riscă să genereze plecări şi transformă profesia într-una neatractivă
Acum 30 minute
15:40
Isărescu a dezvăluit momentul când România va adera la zona euro Primanews.ro
Isărescu a dezvăluit momentul când România va adera la zona euro
15:40
Ministerul Dezvoltării a pus în transparenţă Ordonanţa cu tăierile din administraţie Primanews.ro
Ministerul Dezvoltării a pus în transparenţă Ordonanţa cu tăierile din administraţie
Acum 4 ore
13:20
VIDEO. Mihai Isac: ”În primăvară, Rusia va declanşa o ofensivă şi în alte zone ale Ucrainei” Primanews.ro
VIDEO. Mihai Isac: ”În primăvară, Rusia va declanşa o ofensivă şi în alte zone ale Ucrainei”
13:20
Bolojan după decizia Curţii Constituţionale: Vom face demersurile pentru recuperarea banilor din jalonul PNRR aferent acestei reforme Primanews.ro
Bolojan după decizia Curţii Constituţionale: Vom face demersurile pentru recuperarea banilor din jalonul PNRR aferent acestei reforme
13:10
VIDEO. Jurnalist de la Chişinău: Maia Sandu ar putea să se întâlnească cu Trump înaintea lui Nicuşor Dan. E un talibanism ca România să aibă relaţii bune doar cu democraţii Primanews.ro
VIDEO. Jurnalist de la Chişinău: Maia Sandu ar putea să se întâlnească cu Trump înaintea lui Nicuşor Dan. E un talibanism ca România să aibă relaţii bune doar cu democraţii
13:10
BREAKING. Pensiile magistraţilor pot fi reduse. Judecătorii CCR au respins obiecţia formulată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Primanews.ro
BREAKING. Pensiile magistraţilor pot fi reduse. Judecătorii CCR au respins obiecţia formulată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
12:50
VIDEO. Experienţe complete de Dragobete Primanews.ro
VIDEO. Experienţe complete de Dragobete
12:40
Lecţiile trecutului – Muzeul Abandonului, în fiecare sâmbătă de la ora 13, la Prima TV Primanews.ro
Lecţiile trecutului – Muzeul Abandonului, în fiecare sâmbătă de la ora 13, la Prima TV
12:30
VIDEO. Expert în securitate, despre negocierile dintre Rusia şi Ucraina: Discutăm despre o formă de îngheţare a războiului, nicidecum de pace Primanews.ro
VIDEO. Expert în securitate, despre negocierile dintre Rusia şi Ucraina: Discutăm despre o formă de îngheţare a războiului, nicidecum de pace
12:30
VIDEO. Hari Bucur Marcu, despre noua poziţie a SUA în Ucraina: Asta este concesia pe care a făcut-o Primanews.ro
VIDEO. Hari Bucur Marcu, despre noua poziţie a SUA în Ucraina: Asta este concesia pe care a făcut-o
12:30
VIDEO. Jurnalist: ”În primăvară, Rusia va declanşa o ofensivă şi în alte zone ale Ucrainei” Primanews.ro
VIDEO. Jurnalist: ”În primăvară, Rusia va declanşa o ofensivă şi în alte zone ale Ucrainei”
12:20
VIDEO. ”Foloseşte tertipuri de diplomaţie hibridă”. Câtă credibilitate mai are Rusia în negocierile de pace Primanews.ro
VIDEO. ”Foloseşte tertipuri de diplomaţie hibridă”. Câtă credibilitate mai are Rusia în negocierile de pace
Acum 6 ore
11:30
Merz e iritat de aplauzele pentru Rubio de la Conferinţa de Securitate de la München: Numai asta a declanşat o anumită emoţie Primanews.ro
Merz e iritat de aplauzele pentru Rubio de la Conferinţa de Securitate de la München: Numai asta a declanşat o anumită emoţie
11:30
ANALIZĂ. Preţul la gaze, noua reglementare: Ieftiniri de 10-12% pentru populaţie, +25% pentru noncasnici Primanews.ro
ANALIZĂ. Preţul la gaze, noua reglementare: Ieftiniri de 10-12% pentru populaţie, +25% pentru noncasnici
11:30
Canada lansează un vast plan de apărare pentru a-şi reduce dependenţa faţă de Statele Unite Primanews.ro
Canada lansează un vast plan de apărare pentru a-şi reduce dependenţa faţă de Statele Unite
11:20
Moţiune simplă împotriva ministrului de Externe, depusă de grupul PACE - Întâi România Primanews.ro
Moţiune simplă împotriva ministrului de Externe, depusă de grupul PACE - Întâi România
11:20
Călin Georgescu, chemat la tribunal după ce doi judecători nu au căzut de acord pe măsura controlului judiciar Primanews.ro
Călin Georgescu, chemat la tribunal după ce doi judecători nu au căzut de acord pe măsura controlului judiciar
11:20
Bolojan: Spre sfârşitul anului ar trebui să ajungem la o inflaţie care să se apropie de 4% Primanews.ro
Bolojan: Spre sfârşitul anului ar trebui să ajungem la o inflaţie care să se apropie de 4%
11:10
Vaticanul anunţă că nu va participa la ”Consiliul Păcii” al lui Trump Primanews.ro
Vaticanul anunţă că nu va participa la ”Consiliul Păcii” al lui Trump
11:10
ANALIZĂ. Cum ”jonglează” Steve Witkoff şi Jared Kushner cu două runde de negocieri de pace simultan şi ce şanse au de reuşită Primanews.ro
ANALIZĂ. Cum ”jonglează” Steve Witkoff şi Jared Kushner cu două runde de negocieri de pace simultan şi ce şanse au de reuşită
11:00
Secretarul american al energiei: Cultul climei a fragilizat economia europeană. SUA se comportă cu o fermitate afectuoasă faţă de Europa Primanews.ro
Secretarul american al energiei: Cultul climei a fragilizat economia europeană. SUA se comportă cu o fermitate afectuoasă faţă de Europa
11:00
Ruptură între Rubio şi JD Vance? Ce spune vicepreşedintele SUA despre o eventuală candidatură pentru Casa Albă Primanews.ro
Ruptură între Rubio şi JD Vance? Ce spune vicepreşedintele SUA despre o eventuală candidatură pentru Casa Albă
10:50
Bolojan consideră că Legea privind pensiile magistraţilor este constituţională: Eu sper că în al 12-lea ceas să se ia o decizie Primanews.ro
Bolojan consideră că Legea privind pensiile magistraţilor este constituţională: Eu sper că în al 12-lea ceas să se ia o decizie
10:50
Ministrul Finanţelor explică cum s-a ajuns ca datoria publică a României să depăşească 60% din PIB: Ani la rând, statul a cheltuit mai mult decât a încasat Primanews.ro
Ministrul Finanţelor explică cum s-a ajuns ca datoria publică a României să depăşească 60% din PIB: Ani la rând, statul a cheltuit mai mult decât a încasat
10:50
Reguli mai dure în Europa pentru giganţii tehnologici Primanews.ro
Reguli mai dure în Europa pentru giganţii tehnologici
10:40
Ilie Bolojan anunţă pregătirea bugetului până la finalul săptămânii viitoare. Ce s-a mai discutat la Cotroceni Primanews.ro
Ilie Bolojan anunţă pregătirea bugetului până la finalul săptămânii viitoare. Ce s-a mai discutat la Cotroceni
10:40
1 din 5 persoane ar prefera dictatura potrivit unui sondaj realizat în cinci ţări europene, printre care şi România Primanews.ro
1 din 5 persoane ar prefera dictatura potrivit unui sondaj realizat în cinci ţări europene, printre care şi România
10:30
CCR se întruneşte din nou pe tema pensiilor magistraţilor Primanews.ro
CCR se întruneşte din nou pe tema pensiilor magistraţilor
Acum 24 ore
22:10
VIDEO. Christian Năsulea, despre exploatarea mineralelor rare: Aş spune să nu ne grăbim să fim noi primii, să-i lăsăm pe alţii să-şi asume costurile tehnologice şi de mediu Primanews.ro
VIDEO. Christian Năsulea, despre exploatarea mineralelor rare: Aş spune să nu ne grăbim să fim noi primii, să-i lăsăm pe alţii să-şi asume costurile tehnologice şi de mediu
22:00
VIDEO. Petrişor Peiu, liderul senatorilor AUR: Rolul nostru ca opoziţie e sa prezentăm alternative. Guvernul respinge propuneri doar ca să le propună ulterior din proprie iniţiativă / Ce spune despre o schimbare a lui Simion Primanews.ro
VIDEO. Petrişor Peiu, liderul senatorilor AUR: Rolul nostru ca opoziţie e sa prezentăm alternative. Guvernul respinge propuneri doar ca să le propună ulterior din proprie iniţiativă / Ce spune despre o schimbare a lui Simion
21:50
VIDEO. Cristian Păun, profesor de economie: Românii sunt atât de săraci încât votează o capră. Aici am ajuns din cauza politicienilor Primanews.ro
VIDEO. Cristian Păun, profesor de economie: Românii sunt atât de săraci încât votează o capră. Aici am ajuns din cauza politicienilor
21:40
VIDEO. Radu Miruţă, despre CSA Steaua: Principial, nu se poate ca performanţa unui sportiv să fie limitată prin lege. Aşteptăm rezultatele de la Corpul de Control şi Departamentul de Audit Primanews.ro
VIDEO. Radu Miruţă, despre CSA Steaua: Principial, nu se poate ca performanţa unui sportiv să fie limitată prin lege. Aşteptăm rezultatele de la Corpul de Control şi Departamentul de Audit
21:30
VIDEO. Radu Miruţă, despre eliminarea normei de hrană: "Nu pot să aprob aşa ceva" Primanews.ro
VIDEO. Radu Miruţă, despre eliminarea normei de hrană: "Nu pot să aprob aşa ceva"
20:50
VIDEO. George Gima (USR): „România nu va face anticipate pentru că strigă Simion şi acoliţii săi” Primanews.ro
VIDEO. George Gima (USR): „România nu va face anticipate pentru că strigă Simion şi acoliţii săi”
20:50
VIDEO. Cosmin Andreica, preşedinte Europol: „Nu vrem să dispară norma de hrană, ci să nu fie afectate veniturile” Primanews.ro
VIDEO. Cosmin Andreica, preşedinte Europol: „Nu vrem să dispară norma de hrană, ci să nu fie afectate veniturile”
20:40
VIDEO. Cosmin Andreica, preşedinte Europol: "Să dispară mâine norma de hrană, nu asta ne intereseaza. Ne interesează să nu fie afectate veniturile. Vorbim de tăieri, de ce nu vorbim despre colectare de taxe?" Primanews.ro
VIDEO. Cosmin Andreica, preşedinte Europol: "Să dispară mâine norma de hrană, nu asta ne intereseaza. Ne interesează să nu fie afectate veniturile. Vorbim de tăieri, de ce nu vorbim despre colectare de taxe?"
20:30
VIDEO. George Gima: Ţara asta nu e la cheremul celor de la AUR. Nu va face nimeni anticipate doar pentru că strigă AUR peste tot Primanews.ro
VIDEO. George Gima: Ţara asta nu e la cheremul celor de la AUR. Nu va face nimeni anticipate doar pentru că strigă AUR peste tot
20:10
VIDEO. Este pregătită România să meargă către alegeri anticipate? Virgil Guran (PNL) analizează la România Politică Primanews.ro
VIDEO. Este pregătită România să meargă către alegeri anticipate? Virgil Guran (PNL) analizează la România Politică
20:00
VIDEO. Natalia Intotero: Buget redus la Educaţie în 2026. Acesta este motivul pentru care nimeni nu vrea să fie ministru Primanews.ro
VIDEO. Natalia Intotero: Buget redus la Educaţie în 2026. Acesta este motivul pentru care nimeni nu vrea să fie ministru
19:40
VIDEO. Natalia Intotero: Sunt întru totul de acord că trebuie făcută o reformă a administraţiei publice, dar reforma să nu fie făcută cu toporul. E de ajuns cu toate tăierile Primanews.ro
VIDEO. Natalia Intotero: Sunt întru totul de acord că trebuie făcută o reformă a administraţiei publice, dar reforma să nu fie făcută cu toporul. E de ajuns cu toate tăierile
19:10
VIDEO. Natalia Intotero cere autorizaţie de urgenţă pentru barajul Mihăileni, după ce instanţa a blocat proiectul finalizat în proporţie de 90% Primanews.ro
VIDEO. Natalia Intotero cere autorizaţie de urgenţă pentru barajul Mihăileni, după ce instanţa a blocat proiectul finalizat în proporţie de 90%
19:00
VIDEO. Natalia Intotero: Peste 70% dintre consiliile de administraţie din subordinea Ministerului Economiei şi-au majorat indemnizaţiile de 4-5 ori în ultimul an. Acolo ar trebui intervenit Primanews.ro
VIDEO. Natalia Intotero: Peste 70% dintre consiliile de administraţie din subordinea Ministerului Economiei şi-au majorat indemnizaţiile de 4-5 ori în ultimul an. Acolo ar trebui intervenit
18:00
Hora reformelor, un pas înainte, doi paşi înapoi, sub lupa „Proiect de Ţară România” Primanews.ro
Hora reformelor, un pas înainte, doi paşi înapoi, sub lupa „Proiect de Ţară România”
17:10
Maia Sandu s-a întâlnit la Munchen cu Marco Rubio la iniţiativa SUA Primanews.ro
Maia Sandu s-a întâlnit la Munchen cu Marco Rubio la iniţiativa SUA
16:40
Taxă europeană pe jocurile de noroc pentru a susţine educaţia şi sănătatea mentală: „Este o chestiune de echitate” Primanews.ro
Taxă europeană pe jocurile de noroc pentru a susţine educaţia şi sănătatea mentală: „Este o chestiune de echitate”
16:20
Când va efectua Nicuşor Dan vizita în SUA Primanews.ro
Când va efectua Nicuşor Dan vizita în SUA
16:20
Iranul şi SUA au început o a doua serie de negocieri la Geneva Primanews.ro
Iranul şi SUA au început o a doua serie de negocieri la Geneva
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.