VIDEO. George Gima (USR): „România nu va face anticipate pentru că strigă Simion şi acoliţii săi”
Primanews.ro, 17 februarie 2026 20:50
VIDEO. George Gima (USR): „România nu va face anticipate pentru că strigă Simion şi acoliţii săi”
• • •
Alte ştiri de Primanews.ro
Acum 30 minute
20:50
VIDEO. George Gima (USR): „România nu va face anticipate pentru că strigă Simion şi acoliţii săi” # Primanews.ro
VIDEO. George Gima (USR): „România nu va face anticipate pentru că strigă Simion şi acoliţii săi”
20:50
VIDEO. Cosmin Andreica, preşedinte Europol: „Nu vrem să dispară norma de hrană, ci să nu fie afectate veniturile” # Primanews.ro
VIDEO. Cosmin Andreica, preşedinte Europol: „Nu vrem să dispară norma de hrană, ci să nu fie afectate veniturile”
20:40
VIDEO. Cosmin Andreica, preşedinte Europol: "Să dispară mâine norma de hrană, nu asta ne intereseaza. Ne interesează să nu fie afectate veniturile. Vorbim de tăieri, de ce nu vorbim despre colectare de taxe?" # Primanews.ro
VIDEO. Cosmin Andreica, preşedinte Europol: "Să dispară mâine norma de hrană, nu asta ne intereseaza. Ne interesează să nu fie afectate veniturile. Vorbim de tăieri, de ce nu vorbim despre colectare de taxe?"
Acum o oră
20:30
VIDEO. George Gima: Ţara asta nu e la cheremul celor de la AUR. Nu va face nimeni anticipate doar pentru că strigă AUR peste tot # Primanews.ro
VIDEO. George Gima: Ţara asta nu e la cheremul celor de la AUR. Nu va face nimeni anticipate doar pentru că strigă AUR peste tot
20:10
VIDEO. Este pregătită România să meargă către alegeri anticipate? Virgil Guran (PNL) analizează la România Politică # Primanews.ro
VIDEO. Este pregătită România să meargă către alegeri anticipate? Virgil Guran (PNL) analizează la România Politică
Acum 2 ore
20:00
VIDEO. Natalia Intotero: Buget redus la Educaţie în 2026. Acesta este motivul pentru care nimeni nu vrea să fie ministru # Primanews.ro
VIDEO. Natalia Intotero: Buget redus la Educaţie în 2026. Acesta este motivul pentru care nimeni nu vrea să fie ministru
19:40
VIDEO. Natalia Intotero: Sunt întru totul de acord că trebuie făcută o reformă a administraţiei publice, dar reforma să nu fie făcută cu toporul. E de ajuns cu toate tăierile # Primanews.ro
VIDEO. Natalia Intotero: Sunt întru totul de acord că trebuie făcută o reformă a administraţiei publice, dar reforma să nu fie făcută cu toporul. E de ajuns cu toate tăierile
19:10
VIDEO. Natalia Intotero cere autorizaţie de urgenţă pentru barajul Mihăileni, după ce instanţa a blocat proiectul finalizat în proporţie de 90% # Primanews.ro
VIDEO. Natalia Intotero cere autorizaţie de urgenţă pentru barajul Mihăileni, după ce instanţa a blocat proiectul finalizat în proporţie de 90%
Acum 4 ore
19:00
VIDEO. Natalia Intotero: Peste 70% dintre consiliile de administraţie din subordinea Ministerului Economiei şi-au majorat indemnizaţiile de 4-5 ori în ultimul an. Acolo ar trebui intervenit # Primanews.ro
VIDEO. Natalia Intotero: Peste 70% dintre consiliile de administraţie din subordinea Ministerului Economiei şi-au majorat indemnizaţiile de 4-5 ori în ultimul an. Acolo ar trebui intervenit
18:00
Hora reformelor, un pas înainte, doi paşi înapoi, sub lupa „Proiect de Ţară România”
17:10
Maia Sandu s-a întâlnit la Munchen cu Marco Rubio la iniţiativa SUA
Acum 6 ore
16:40
Taxă europeană pe jocurile de noroc pentru a susţine educaţia şi sănătatea mentală: „Este o chestiune de echitate” # Primanews.ro
Taxă europeană pe jocurile de noroc pentru a susţine educaţia şi sănătatea mentală: „Este o chestiune de echitate”
16:20
Când va efectua Nicuşor Dan vizita în SUA
16:20
Iranul şi SUA au început o a doua serie de negocieri la Geneva
16:00
Cât va efectua Nicuşor Dan vizita în SUA
15:30
”Trebuie finalizat!”. Investiţie strategică fără autorizaţie de construire
15:20
Robert Sighiartău (PNL): Nu văd de ce am rămâne într-o coaliţie cu PSD, dacă nu implementăm reformele aşteptate # Primanews.ro
Robert Sighiartău (PNL): Nu văd de ce am rămâne într-o coaliţie cu PSD, dacă nu implementăm reformele aşteptate
Acum 8 ore
14:30
Ucraina recucereşte 201 km² de la Rusia în cinci zile, cel mai rapid avans din ultimii doi ani şi jumătate # Primanews.ro
Ucraina recucereşte 201 km² de la Rusia în cinci zile, cel mai rapid avans din ultimii doi ani şi jumătate
14:10
Ministrul Muncii îşi pune mandatul în joc: ”Dacă nu rezolv până în aprilie, plec”
13:50
Activiştii de mediu blochează definitiv, printr-o decizie a instanţei, proiectul hidrotehnic „Acumularea Mihăileni de pe râul Crişul-Alb, judeţul Hunedoara”, realizat în proporţie de 90% # Primanews.ro
Activiştii de mediu blochează definitiv, printr-o decizie a instanţei, proiectul hidrotehnic „Acumularea Mihăileni de pe râul Crişul-Alb, judeţul Hunedoara”, realizat în proporţie de 90%
13:30
România face pasul spre rafinarea cuprului. Parteneriat cu o companie americană
Acum 12 ore
12:50
Condiţiile puse de PSD pentru a vota bugetul
12:00
VIDEO. Analist, despre Conferinţa de la Munchen: Rubio n-a spus lucruri diferite faţă de Vance. Dar le-a spus mai prietenos # Primanews.ro
VIDEO. Analist, despre Conferinţa de la Munchen: Rubio n-a spus lucruri diferite faţă de Vance. Dar le-a spus mai prietenos
12:00
VIDEO. Sabin Gherman aduce la suprafaţă o temă veche în politica americană. ”Nu e nicio diferenţă între Trump şi ceilalţi preşedinţi” # Primanews.ro
VIDEO. Sabin Gherman aduce la suprafaţă o temă veche în politica americană. ”Nu e nicio diferenţă între Trump şi ceilalţi preşedinţi”
11:20
Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte marţi cu liderii coaliţiei de guvernare
10:30
Trump critică Ucraina: Ar trebui să ajungă repede la negocieri
Acum 24 ore
23:40
VIDEO. Gabriela Ciot, profesor relaţii internaţionale: Simpla prezenţă a lui Nicuşor Dan la Consiliul de Pace nu e suficientă dacă nu există şi o strategie # Primanews.ro
VIDEO. Gabriela Ciot, profesor relaţii internaţionale: Simpla prezenţă a lui Nicuşor Dan la Consiliul de Pace nu e suficientă dacă nu există şi o strategie
23:30
VIDEO. Constantin Rudniţchi, despre plafonarea la alimente: Nu cred în acest mecanism, dacă era eficient am fi văzut deja efectele. Nu cred în ce vrea Florin Barbu să facă # Primanews.ro
VIDEO. Constantin Rudniţchi, despre plafonarea la alimente: Nu cred în acest mecanism, dacă era eficient am fi văzut deja efectele. Nu cred în ce vrea Florin Barbu să facă
23:20
VIDEO. Marco Badea: Toată lumea voia poze cu Maia Sandu la Munchen. E un lider european cunoscut şi respectat # Primanews.ro
VIDEO. Marco Badea: Toată lumea voia poze cu Maia Sandu la Munchen. E un lider european cunoscut şi respectat
Ieri
20:50
VIDEO. Valeriu Munteanu: "AUR nu vrea sa intre la guvernare. Nu ne dorim coaliţie cu PSD" # Primanews.ro
VIDEO. Valeriu Munteanu: "AUR nu vrea sa intre la guvernare. Nu ne dorim coaliţie cu PSD"
20:40
VIDEO. Ciprian Dobre (PNL): "Ilie Bolojan tocmai a primit o reconfimare că îşi va duce mandatul la capăt" # Primanews.ro
VIDEO. Ciprian Dobre (PNL): "Ilie Bolojan tocmai a primit o reconfimare că îşi va duce mandatul la capăt"
20:30
VIDEO. Munteanu: "AUR nu vrea sa intre la guvernare. Nu ne dorim coaliţie cu PSD"
20:10
VIDEO. Bogdan Matei (PSD): "Pas cu pas, în linişte, colegii de la USR au acceptat toate măsurile PSD" # Primanews.ro
VIDEO. Bogdan Matei (PSD): "Pas cu pas, în linişte, colegii de la USR au acceptat toate măsurile PSD"
20:00
“Revoluţie”! Aplicaţia oferă informaţia. Prima Play, pe toate smart tv-urile LG
19:40
VIDEO. Silviu Feroiu (PNL): O decizie curajoasă a preşedintelui de a merge în SUA, după ce a fost acuzat de colegii de la PSD că stă ascuns # Primanews.ro
VIDEO. Silviu Feroiu (PNL): O decizie curajoasă a preşedintelui de a merge în SUA, după ce a fost acuzat de colegii de la PSD că stă ascuns
18:50
VIDEO. Ce l-a făcut pe Nicuşor Dan să se răzgândească în privinţa Consiliului de Pace? Iulian Chifu analizează la România Politică # Primanews.ro
VIDEO. Ce l-a făcut pe Nicuşor Dan să se răzgândească în privinţa Consiliului de Pace? Iulian Chifu analizează la România Politică
15:50
România înregistrează o creştere de 23,8 miliarde euro a datoriei externe în 2025
13:40
Rivalul lui Viktor Orban promite să pună capăt corupţiei şi să se alăture Parchetului European # Primanews.ro
Rivalul lui Viktor Orban promite să pună capăt corupţiei şi să se alăture Parchetului European
12:40
Şedinţă de urgenţă a Coaliţiei după anunţul privind recesiunea
12:10
Inflaţia anuală aproape de 10% în 2026. Ce produse s-au scumpit cel mai mult?
12:10
Vreme rece, ploi, ninsori şi intensificări ale vântului, până joi, în toată ţara
12:10
Obama spune că extratereştrii sunt ”reali”
11:50
Marcel Ciolacu: Cel mai bine pentru România este, dacă se rupe această coaliţie, să mergem către alegeri anticipate # Primanews.ro
Marcel Ciolacu: Cel mai bine pentru România este, dacă se rupe această coaliţie, să mergem către alegeri anticipate
11:50
Ucraina a încheiat noi acorduri de ajutor militar cu aliaţii săi europeni
Mai mult de 2 zile în urmă
15:30
Nicuşor Dan va participa la prima reuniune a Consiliului Păcii la Washington, la invitaţia lui Donald Trump # Primanews.ro
Nicuşor Dan va participa la prima reuniune a Consiliului Păcii la Washington, la invitaţia lui Donald Trump
14 februarie 2026
19:10
Mircea Lucescu, eroul de la Mexico ’70: documentar în premieră duminică, 15 februarie, ora 15:45, la Cinemaraton # Primanews.ro
Mircea Lucescu, eroul de la Mexico ’70: documentar în premieră duminică, 15 februarie, ora 15:45, la Cinemaraton
13:10
VIDEO. Daniel Băluţă, discuţie cu Nicuşor Dan: „Este un rol important pentru bugetul Capitalei”. "PSD înclină balanţa în Consiliul General" # Primanews.ro
VIDEO. Daniel Băluţă, discuţie cu Nicuşor Dan: „Este un rol important pentru bugetul Capitalei”. "PSD înclină balanţa în Consiliul General"
13:10
VIDEO. Discurs istoric la Munchen: Marco Rubio promite revitalizarea relaţiei transatlantice - „Nu vrem declinul controlat al Occidentului” # Primanews.ro
VIDEO. Discurs istoric la Munchen: Marco Rubio promite revitalizarea relaţiei transatlantice - „Nu vrem declinul controlat al Occidentului”
13:00
VIDEO. Daniel Băluţă nu exclude o nouă candidatură la Primăria Capitalei: „Este un lucru pe care îl iau în calcul” # Primanews.ro
VIDEO. Daniel Băluţă nu exclude o nouă candidatură la Primăria Capitalei: „Este un lucru pe care îl iau în calcul”
13:00
VIDEO. Daniel Băluţă îl compară pe Ilie Bolojan cu „Jupuitu’” din Moromeţii: „Românii fug de el. Gata cu tăierile!” # Primanews.ro
VIDEO. Daniel Băluţă îl compară pe Ilie Bolojan cu „Jupuitu’” din Moromeţii: „Românii fug de el. Gata cu tăierile!”
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.