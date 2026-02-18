Galaţi: Cursurile se vor desfăşura online joi, 19 februarie, în toate şcolile din judeţ

16:20

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat, miercuri, după ce judecătorii CCR au dat undă verde pentru reducerea pensiilor magistraţilor şi creşterea vârstei de pensionare, că resursa umană din justiţie nu trebuie pierdută, precizând că există îngrijorări în sistem şi că este ”din ce în ce mai dificil” să se asigure schemele de personal. „Îi rog pe magistraţi să rămână devotaţi crezului iniţial al profesiei - acela de a face dreptate şi de a lupta cu inechităţile - şi să rămână în continuare în profesie, aducând experienţa deosebită a vârstei şi profesionalismul anterior”, mai spune ministrul Justiţiei, dând asigurări că cei care au deja întrunite condiţiile de pensionare sunt în continuare protejaţi.