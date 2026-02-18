Intervenţie dificilă a pompierilor buzoieni la Calvini. Peste 220 de animale salvate dintr-un saivan prăbuşit sub zăpadă - FOTO
News.ro, 18 februarie 2026 16:50
Pompierii buzoieni au fost solicitaţi, miercuri, să intervină după ce un saivan de animale din satul Frăsinet, comuna Calvini, s-a prăbuşit sub greutatea zăpezii. Animalele au fost surprinse sub dărâmături, iar intervenţia s-a desfăşurat în condiţii extrem de dificile.
Alte ştiri de News.ro
Acum 10 minute
17:00
BNR anunţă o tentativă de fraudă financiară tip deepfake care foloseşte imaginea guvernatorului Mugur Isărescu. ”BNR nu face recomandări şi propuneri de investiţii” # News.ro
BNR avertizează că în ultimele zile, în mediul online au fost publicate postări tip deepfake care folosesc fraudulos imaginea guvernatorului BNR pentru a convinge publicul să facă investiţii financiare pe un website care se promovează ca platformă de tranzacţionare automatizată. Banca centrală atrage atenţia că nu face recomandări şi propuneri de investiţii.
17:00
Un adolescent de 16 ani a murit, miercuri după-amiază, după ce a fost lovit de un tren în zona oraşului Comarnic din judeţul Prahova.
Acum 30 minute
16:50
16:50
Jocurile Paralimpice de iarnă: Ucraina va boicota competiţia în semn de protest faţă de prezenţa sportivilor ruşi # News.ro
Ucraina a anunţat miercuri retragerea de la Jocurile Paralimpice de iarnă ca răspuns la autorizarea de către CIO a participării sportivilor ruşi şi belaruşi sub steagurile celor două ţări.
16:50
Cursurile în toate unităţile de învăţământ din judeţul Galaţi se vor desfăşura în format online joi, 19 februarie, potrivit unei decizii anunţate de Prefectura Galaţi.
16:50
Demisia şefului-adjunct al poliţiei din Spania pentru acuzaţii de viol zguduie guvernul, deja afectat de o serie de scandaluri # News.ro
Numărul doi al poliţiei spaniole a fost nevoit să demisioneze marţi seara din cauza unei plângeri pentru viol care îl vizează, un nou scandal ce slăbeşte şi mai mult guvernul de stânga, acuzat de opoziţie că a încercat să muşamalizeze cazul, relatează AFP.
16:40
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, după Comandamentul de Iarnă: 266 localităţi afectate de vremea rea, aproximativ 200.000 de locuinţe, deconectate de la furnizarea energiei electrice, au fost reconectate 86.000 / Avarie la Elcen Sud # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat miercuri, după Comandamentul de Iarnă că 266 localităţi au fost afectate de vremea rea şi aproximativ 200.000 de locuinţe au fost deconectate de la furnizarea energiei electrice, între timp, în urma intervenţiilor, fiind reconectate 86.000. El a mai spus că a avut loc şi o avarie la Elcen Sud care e în curs de rezolvare.
Acum o oră
16:30
Constanţa: O ambulanţă a derapat pe DN38 / Trei microbuze de transport persoane şi două maşini, blocate pe DN2A / Traficul rutier în tot judeţul, în condiţii de iarnă - FOTO # News.ro
O ambulanţă a deparat pe DN38, în judeţul Constanţa, iar trei microbuze de transport persoane şi două maşini sunt blocate pe DN2A, au transmis reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea. De asemenea, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa au anunţat că traficul rutier se desfăşoară în condiţii de iarnă în tot judeţul.
16:30
Friedrich Merz se declară ”foarte favorabil” unei interziceri a accesului minorilor pe reţele de socializare în Germania, înainte ca subiectul să fie dezbătut în weekend într-un Congres CDU la Stuttgart # News.ro
Cancelarul german Friedrich Merz se pronunţă miercuri în favoarea unei interziceri accesului minorilor la reţele de socializare - înaintea unei dezbateri a subiectului la un Congres federal al CDU în weekend -, după exemplul mai multor ţări europene care dezbat o măsură în acest sens cu scopul de a proteja tinerii de efectele nefaste asupra sănătăţii ale platformelor, relatează AFP.
16:30
Dolj: Cinci bărbaţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore după ce s-au luat la bătaie cu alte persoane / Patru victime au ajuns la spital # News.ro
Cinci bărbaţi au fost reţinut de poliţiştii din Dolj, pentru 24 de ore, după ce s-au luat la bătaie cu alte persoane în comuna Cetate. În urma evenimentului, patru victime au fost transportate la spital.
16:20
Ministrul Justiţiei, după decizia CCR: Nu trebuie să pierdem resursa umană din justiţie. Există îngrijorări. E tot mai dificil să asigurăm schemele de personal/ Mesajul lui Radu Marinescu pentru magistraţi # News.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat, miercuri, după ce judecătorii CCR au dat undă verde pentru reducerea pensiilor magistraţilor şi creşterea vârstei de pensionare, că resursa umană din justiţie nu trebuie pierdută, precizând că există îngrijorări în sistem şi că este ”din ce în ce mai dificil” să se asigure schemele de personal. „Îi rog pe magistraţi să rămână devotaţi crezului iniţial al profesiei - acela de a face dreptate şi de a lupta cu inechităţile - şi să rămână în continuare în profesie, aducând experienţa deosebită a vârstei şi profesionalismul anterior”, mai spune ministrul Justiţiei, dând asigurări că cei care au deja întrunite condiţiile de pensionare sunt în continuare protejaţi.
16:20
JO de iarnă: Mikaela Shiffrin, campioană olimpică la slalom, la 12 ani după primul său titlu la Soci / La slalom a concurat şi Sofia Moldovan # News.ro
Imperială în ambele manşe, Mikaela Shiffrin a câştigat miercuri proba de slalom la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina.
16:10
Scandal în Senat, între parlamentari PSD şi un senator al grupului Pace-Întâi România care îi filma în timpul şedinţei # News.ro
Un scandal a avut loc, miercuri, în plenul Senatului, după ce un parlamentar din grupul Pace-Întâi România a început să filmeze parlamentarii PSD, în sală. Senatorul PSD Ionel Floroiu a intervenit şi l-a întrerupt pe parlamentarul Liviu Fodoca care o filma pe senatoarea Victoria Stoiciu, între cei doi având loc o altercaţie.
Acum 2 ore
16:00
„Patru ani de război în Ucraina: scriitori-martori şi mărturiile lor. In Memoriam: Victoria Amelina”, colocviu PEN România # News.ro
Colocviul „Patru ani de război în Ucraina: scriitori-martori şi mărturiile lor. In Memoriam: Victoria Amelina” va fi organizat joi, de PEN România, la sediul GDS, Calea Victoriei, nr. 120, începând cu ora 17.00. Intrarea este liberă.
15:50
Poziţiile Kievului şi Moscovei ”diferă” în continuare după negocierile de la Geneva, anunţă Zelenski. Medinski evocă negocieri ”dificile, dar profesioniste”, Umerov evocă ”progrese”. Moscova revendică cucerirea a două sate, Krînîcine, în Zaporojie, şi Har # News.ro
Negocierile între ucraineni, ruşi şi americani s-au încheiat miercuri, la Geneva - după o scurtă întâlnire -, în a doua zi a acestei runde în vederea încheierii celor patru ani de Război din Ucraina, iar atât Kievul, cât şi Moscova evocă negocieri ”dificile”, relatează AFP.
15:50
Insulte rasiste la adresa lui Vinicius: UEFA a anunţat că un inspector de etică şi disciplină va investiga acuzaţiile # News.ro
UEFA a anunţat, miercuri, că un inspector de etică şi disciplină va investiga acuzaţiile de rasism formulate de jucătorul echipei Real Madrid, Vinicius Jr, la meciul din Liga Campionilor disputat marţi împotriva formaţiei Benfica Lisabona.
15:50
Dominic Fritz, preşedintele USR: Decizia CCR privind pensiile magistraţilor deschide drumul spre reforme, care să reducă din privilegii şi influenţa intereselor speciale. Doar aşa România se poate vindeca. # News.ro
Dominic Fritz, preşedintele USR, declară miercuri că decizia CCR privind pensiile magistraţilor deschide drumul spre reforme, care să reducă din privilegii şi influenţa intereselor speciale, el arătând că doar aşa România se poate vindeca.
15:40
Isărescu, întrebat ce poate face România după ce datoria publică a depăşit 60% din PIB: Guvernul şi Parlamentul vor veni cu îmbunătăţiri ale strategiei de management al datoriei externe / Am sugerat accent pe banii europeni # News.ro
Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, a afirmat că Guvernul şi Parlamentul vor veni cu îmbunătăţiri ale strategiei de management al datoriei externe, în condiţiile în care datoria publică a depăşit 60% din PIB. El a menţionat că BNR a sugerat să fie pus accent pe banii europeni.
15:30
CSM, după decizia CCR: Noul cadru legislativ va produce efecte grave asupra funcţionării sistemului judiciar/ Creşterea vârstei de pensionare şi eliminarea pensiei de serviciu riscă să genereze plecări şi transformă profesia într-una neatractivă # News.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) afirmă, în urma decizie Curţii Constituţionale privind legea pensiilor magistraţilor, că acest nou cadru legislativ va produce ”efecte grave” asupra funcţionării sistemului judiciar. ”Creşterea din nou a vârstei de pensionare a magistraţilor şi eliminarea pensiei de serviciu nu doar că riscă să genereze plecări din sistemul judiciar, ci transformă profesia de magistrat într-una neatractivă pentru noile generaţii”, susţin reprezentanţii CSM.
15:20
Cursuri suspendate, joi, în judeţul Brăila. Elevii vor învăţa online, cu excepţia celor din unităţile de învăţământ din municipiul Brăila # News.ro
Cursurile în unităţile de învăţământ din judeţul Brăila vor fi suspendate, joi, în baza unei hotărâri adoptate de CJSU Brăila, din cauza ninsorilor. Elevii vor învăţa online, cu excepţia celor din municipiul Brăila.
15:20
Jocurile Paralimpice: Pentru a protesta faţă de participarea Rusiei, comisarul european Micallef nu va participa la ceremonia de deschidere # News.ro
Comisarul european pentru tineret şi sport, Glenn Micallef, care urma să reprezinte Uniunea Europeană la ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice de la Milano-Cortina, a anunţat miercuri că nu va participa la eveniment, ca urmare a faptului că sportivilor ruşi şi belaruşi li s-a permis să concureze sub steagurile lor, relatează AFP.
Acum 4 ore
15:00
Rugby: Schimbări în lotul României care pregăteşte meciul cu Portugalia. Gontineac, Immelman şi Balan se alătură echipei # News.ro
Naţionala de rugby a României întâlneşte Portugalia în ultimul meci din faza grupelor Campionatului European. Partida va avea loc duminică, 22 februarie, de la ora 19:30, pe Estádio Nacional Jamor, la Oeiras.
15:00
Dragoş Pîslaru, despre decizia CCR: Un moment de cotitură în tot ce înseamnă echitate şi sustenabilitate în sistemul de pensii din România. Voi informa oficialii europeni şi vom încerca să găsim o bază legală ca să nu pierdem banii europeni # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, afirmă, miercuri, după ce Curtea Constituţională a decis că legea pensiilor speciale ale magistraţilor este constituţională, că acesta este „un moment de cotitură în tot ce înseamnă echitate şi sustenabilitate în sistemul de pensii din România”. Ministrul mai spune că va informa oficialii europeni despre această decizie, după ce va fi promulgată de către preşedintele Nicuşor Dan şi apoi publicată în Monitorul Oficial şi că va încerca să găsească „o bază legală” aşa încât România să nu piardă 231 milioane de euro, bani europeni nerambursabili. „Comisia Euroepană nu ne-a trimis încă scrisoarea oficială” (n. red. privind neîndeplinirea jalonului 215 din PNRR).
15:00
Traficul rutier pe autostrada A7 Ploieşti-Adjud, reluat întrucât condiţiile meteo s-au îmbunătăţit # News.ro
Traficul rutier pe autostrada A7 Ploieşti-Adjud, blocat în urma ninsorilor şi a viscolului, a fost reluat, miercuri după-amiază, după ce condiţiile meteo s-au îmbunătăţit, anunţă Centrul Infotrafic.
15:00
”Batog de sturion” devine al 16-lea produs românesc recunoscut şi înregistrat la nivel european # News.ro
Comisia Europeană a aprobat adăugarea în registrul indicaţiilor geografice protejate (IGP) a IGP „Batog de sturion” din România.
14:50
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor: Curtea Constituţională a susţinut cauza justă. În România nu pot exista grupuri privilegiate, de neatins! # News.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a transmis după decizia judecătorilor constituţionali de a admite reforma pensiilor magistraţilor, că CCR a susţinut cauza justă iar în România nu pot exista grupuri privilegiate, de neatins.
14:50
Isărescu: Avem un acord aproape permanent cu FMI / Nu e acord de finanţare, e acord de politici / Ei sugerau o corecţie fiscală având în centru nu majorarea TVA şi un impozit progresiv # News.ro
Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, afirmă că România are un acord aproape permanent cu Fondul Monetar Internaţional (FMI), dar acesta nu este de finanţare, ci de politici. El a explicat că specialiştii FMI au sugerat o corecţie fiscală care să aibă în centru impozitul progresiv şi nu majorarea TVA.
14:50
Programul Salon des Refusés, dedicat filmelor valoroase rămase în afara circuitului tradiţional de distribuţie, îşi găseşte o nouă casă la Apollo111 Cinema, unde va continua, în acelaşi format curatorial, să aducă în faţa cinefililor din Bucureşti titluri esenţiale ale cinemaului de autor contemporan. Primul eveniment va avea loc la 1 martie şi va aduce pe ecran filmul "I Was at Home, But…" (r. Angela Schanelec, Germania, 2019), distins cu Ursul de Argint pentru regie la Berlinala 2019. Biletele sunt disponibile pe apollo111.ro.
14:50
Cluj: Bărbat, arestat preventiv după ce a supus o fetiţă de nouă ani, aflată temporar în grija sa, la abuzuri sexuale # News.ro
Un bărbat de 38 de ani din Apahida, judeţul Cluj, a fost arestat preventiv după ce a supus o fetiţă de nouă ani, aflată temporar în grija sa, mai multor abuzuri de natură sexuală. Procurorul de caz a solicitat arestarea motivând că bărbatul a profitat de vulnerabilitatea copilei, aflată departe de familie, şi arătând repercusiunile psihologice ale faptei asupra victimei.
14:50
Banca Naţională a României (BNR) estimează că rata inflaţiei va ajunge la 3,9% la finalul anului, în uşoară creştere de la prognoza anterioară de 3,7%, urmând să scadă la 2,9% în decembrie 2027, arată raportul publicat miercuri de banca centrală.
14:40
Adjunctul lui Rubio, Riley Barnes, numit emisarul SUA pentru Tibet, de Anul Nou tibetan. China denunţă un ”amestec în afacerile interne” # News.ro
Secretarul de Stat american Marco Rubio anunţă numirea adjunctului său Riley Barnes drept emisar al Statelor Unite însărcinat cu promovarea protecţiei tibetanilor, înfuriind Beijingul, care denunţă un ”amestec în afacerile interne” chineze, relatează AFP.
14:40
Cluj: Poliţist local, lovit cu maşina de un şofer al unei firme de transport alternativ care a refuzat să se legitimeze şi a plecat/ Şoferul, căutat de poliţişti # News.ro
Un poliţist local a fost lovit cu maşina, miercuri, în centrul municipiului Cluj-Napoca, de un şofer al unei firme de transport alternativ de persoane, căruia îi ceruse să se legitimeze. Şoferul a refuzat şi a plecat de acolo, fiind acum căutat de poliţişti.
14:30
Georgescu Gonţ obţine la ICCJ încetarea procesului penal al lui Dan Şova, pe motiv de prescripţie a faptelor # News.ro
Firma de avocatură Georgescu Gonţ, specializată în drept penal, a anunţat un succes important pentru clientul lor, fostul senator şi ministru Dan Şova
14:30
Mircea Abrudean: România face un pas ferm împotriva privilegiilor nejustificate şi reuşeşte să ducă la capăt reforma pensiilor magistraţilor, cerută cu insistenţă de societatea românească # News.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, afirmă după decizia CCR prin care a declarat constituţională reforma pensiilor magistaţilor că România face astfel un pas ferm împotriva privilegiilor nejustificate şi reuşeşte să ducă la capăt reforma pensiilor magistraţilor, cerută cu insistenţă de societatea românească.
14:30
Brăila: Microbuz cu şapte persoane, înzăpezit pe DN 22, la Şuţeşti. Şoferul anunţă că a rămas fără combustibil # News.ro
Un microbuz în care se află şapte persoane a rămas înzăpezit, miercuri, pe DN 22, în zona localitatea Şuţeşti, judeţul Brăila, iar şoferul a anunţat autorităţile că vehiculul a rămas fără combustibil.
14:20
Iranul şi Rusia urmează să desfăşoare un ”exerciţiu naval comun” la Marea Oman, după o închidere parţială a Strâmtorii Ormuz # News.ro
Iranul şi Rusia urmează să desfăşoare joi manevre militare în largul Iranului, după o nouă rundă de negocieri, marţi, între Republica islamică şi Statele Unite în Elveţia, anunţă miercuri agenţia iraniană de presă Isna, relatează AFP.
14:20
Grindeanu: În aceste zile ne vom întâlni în coaliţie, să discutăm pe buget / Vorbim de un buget de vreo două mii de miliarde, PSD nu renunţă la acest pachet de solidaritate care înseamnă undeva până în 3,5 miliarde # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că în aceste zile se vom întâlni în coaliţie, să discute pe buget, primele discuţii. El a precizat că vorbim de un buget de vreo două mii de miliarde, astfel că PSD nu renunţă la acest pachet de solidaritate care înseamnă undeva până în 3,5 miliarde, care cuprinde măsuri pentru pensionari, cu acel ajutor one-off, CASS-ul pentru mare, veterani, foştii deţinuţi politici, persoanele cu dizabilităţi.
14:20
Isărescu, întrebat dacă există pericolul major al unei crize în HoReCa şi comerţ: Bineînţeles că există, pentru că avem o restrângere a cererii, mai ales în Horeca # News.ro
Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, a afirmat că există pericolul major al unei crize în HoReCa şi în comerţ, deoarece înregistrăm o restrângere a cererii, mai ales în Horeca, dar a precizat că speră ca aceasta să fie depăşită treptat.
14:20
14:10
Sorin Grindeanu, după decizia CCR privind pensiile magistraţilor: De acum încolo, e treaba domnului ministru Pîslaru să-şi facă treaba de ministru, să nu pierdem acei bani # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, după decizia CCR prin care reforma pensiilor magistraţilor a fost declarată constituţională, că de acum încolo, e treaba ministrului Dragoş Pîslaru să-şi facă treaba de ministru, să nu pierdem banii europeni din PNRR.
14:00
Galaţi: 20 de maşini şi zeci de persoane, blocate pe trei drumuri din judeţ, din cauza zăpezii # News.ro
Un număr de 20 de autoturisme în care se află mai multe persoane au rămas blocate, miercuri, din cauza zăpezii pe trei drumuri din judeţul Galaţi, intervenţiile fiind în desfăşurare, potrivit datelor transmise de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi.
14:00
Guvernatorul BNR, întrebat când ar putea România să intre în zona euro: Când vom aduce deficitul la 3% / Probabil că discutăm în cinci ani despre intrarea în zona euro # News.ro
Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, afirmă că România ar putea intra în zona euro atunci când deficitul va fi redus la 3%. El a menţionat că cel mai probabil am putea discuta peste cinci ani despre acest obiectiv.
14:00
Jocurile Olimpice: România, locul 24 la schi fond, echipe stilul liber / Klaebo continuă să scrie istorie. A câştigat al zecelea aur olimpic la schi fond, un record # News.ro
România s-a clasat, miercuri, pe locul 24 în proba de echipe stilul liber din cadrul competiţiei de schi fond de la Jocurile Olimpice de iarnă.
13:50
Baschet: Deandre Ayton (LA Lakers) a fost reţinut la aeroportul din Bahamas, fiind suspectat de posesie de marijuana # News.ro
Jucătorul echipei Los Angeles Lakers, Deandre Ayton, a fost reţinut marţi pentru scurt timp la Aeroportul Internaţional Lynden Pindling din Bahamas, fiind suspectat că deţinea o cantitate mică de marijuana, au declarat pentru Reuters avocatul său şi două surse familiarizate cu acest caz.
13:50
Director ANM: România se confruntă cu cel mai sever episod de iarnă din acest sezon. Până la finalul iernii, e posibil să mai fie fenomene specifice datei din calendar/ Codul portocaliu pentru Bucureşti şi Ilfov, prelungit până la ora 16.00 # News.ro
România se confruntă cu „cel mai sever episod de iarnă” din sezonul 2025-2026, iar până la finalul iernii este posibil să mai „fenomene specifice” datei din calendar, afirmă Elena Mateescu, directorul Administraţiei Naţionale de Meteorologie. Potrivit sursei citate, meteorologii au prelungit Codul portocaliu pentru Bucureşti şi Ilfov până miercuri, la ora 16.00, fiind posibil ca stratul de zăpadă să depăşească jumătate de metru.
13:40
Optzeci şi cinci de state membre ONU condamnă noi măsuri adoptate de către Israel cu scopul de a-şi ”extinde prezenţa ilegală” în Cisiordania ocupată şi se tem de o anexare: accelerarea înregistrării funciare, după facilitatea cumpărării de pământ de cătr # News.ro
În total 85 de state membre ONU condamnă ferm. într-o declaraţie comună, adoptarea de către Israel a unor noi măsuri cu scopul de a-şi ”extinde prezenţa ilegală” în Cisiordania ocupată, temându-se de o anexare a acestui teritoriu palestinian, care i-ar putea modifica ”alcătuirea demografică”, relatează AFP.
13:40
Preşedintele Nicuşor Dan: Salut decizia CCR privind reforma pensiilor magistraţilor. Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, aşteptat de societatea noastră # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, miercuri, că salută decizia Curţii Constituţionale privind reforma pensiilor magistraţilor iar recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, aşteptat de societatea noastră.
13:40
Isărescu: Intrarea în OCDE - cel mai important program de reformă al acestei ţări. Nu îl prezintă nimeni / Dacă intrăm în OCDE, înseamnă că am făcut un program major de reforme în această ţară # News.ro
Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, consideră că intrarea în OCDE reprezintă cel mai important program de reformă al României, dar a menţionat că ”nu îl prezintă nimeni”. El a afirmat că se discută despre toate reformele şi fiecare declară altceva, dar dacă intrăm în OCDE înseamnă că am făcut un program major de reforme în ţară.
13:40
România, ţară invitată de onoare la Târgul de Carte de la Frankfurt 2028. Guvernul lansează oficial pregătirile pentru acest program cultural strategic # News.ro
România va fi ţară invitată de onoare la Frankfurter Buchmesse în anul 2028, cel mai important târg de carte şi industrii creative din lume, cu o tradiţie de peste 500 de ani. Statutul marchează intrarea ţării noastre într-un program de expunere internaţională cu impact cultural, economic şi diplomatic major, anunţă MInisterul Culturii.
13:40
Guvernatorul BNR: Dobânzile în piaţă au scăzut fără să se deprecieze leul / Avem acest exces de lichiditate pe care, by the way, îl sterilizăm în fiecare seară, nu chiar bălteşte de tot # News.ro
Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, declară că există un exces de lichiditate care este sterilizat în fiecare seară şi nu ”bălteşte de tot”, menţionând că unii sunt împotriva acestei măsuri şi consideră că astfel băncile sunt învăţate să fie ”puturoase”. Isărescu a mai afirmat că dobânzile în piaţă au scăzut, iar acest lucru nu a dus la deprecierea leului.
