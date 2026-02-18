Grindeanu, noi informații despre ajutoarele la pensie din această primăvară. „Banii vor fi în buget”

Newsweek.ro, 18 februarie 2026 17:10

Liderul PSD, Sorin Grindeanu aduce noi informații despre ajutoarele de la pensie din această primava...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 15 minute
17:20
România este prinsă într-un acord aproape permanent cu FMI, avertizează Mugur Isărescu Newsweek.ro
Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, spune că România se află într-un „acord ap...
Acum 30 minute
17:10
Grindeanu, noi informații despre ajutoarele la pensie din această primăvară. „Banii vor fi în buget” Newsweek.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu aduce noi informații despre ajutoarele de la pensie din această primava...
17:10
S-a terminat cu „șmecheria” prin care unii români cu mașini cu impozit mare fentau statul și nu plăteau Newsweek.ro
Ordonanța pentru reforma administrativă elaborată de Guvernul Bolojan pune capăt „șmecheriei” prin c...
Acum o oră
16:50
Persoanele cu handicap care nu își plătesc impozitele rămân fără indemnizație. Decizie oficială a guvernului Newsweek.ro
Guvernul a publicat ordonanța prin care persoanele cu handicap care nu își plătesc impozitele urmeaz...
16:50
BNR semnalează o tentativă de fraudă tip deepfake care utilizează imaginea guvernatorului Mugur Isărescu Newsweek.ro
Banca Națională a României avertizează asupra unor postări apărute recent în mediul online, realizat...
Acum 2 ore
16:30
Dominic Fritz, preşedintele USR: &#34;Decizia CCR privind pensiile magistraţilor deschide drumul spre reforme&#34; Newsweek.ro
Dominic Fritz, preşedintele USR, declară miercuri că decizia CCR privind pensiile magistraţilor desc...
16:20
România, invitată de onoare la Târgul de Carte Frankfurt 2028, într-un amplu proiect cultural național Newsweek.ro
România va fi Țară Invitată de Onoare la ediția din 2028 la Frankfurter Buchmesse, cel mai important...
16:10
Criza de șoferi de camion: Germania simplifică regulile pentru a atrage câți mai mulți, inclusiv din România Newsweek.ro
În contextul crizei acute de șoferi de camion din toată Europa, Germania simplifică regulile pentru ...
16:00
Buget record pentru CSM care nu vrea tăierea pensie speciale. Cu 50% mai mare ca anul trecut Newsweek.ro
Bugetul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru 2026 se ridică la 413,7 milioane lei, în ...
16:00
În ce județ, banii din IT au crescut cu 100% în ultimii cinci ani? Newsweek.ro
Într-un peisaj economic marcat de transformări rapide și provocări globale, județul Iași reușește să...
16:00
CSM atacă în instanță reforma pensiilor magistraților și cere sesizarea CJUE pentru a evita colapsul Justiției Newsweek.ro
Consiliul Superior al Magistraturii susține, într-o reacție de ultimă oră, că magistrații se vor lup...
Acum 4 ore
15:30
Ordonanța prin care militarIi ies mai târizu la pensie e gata. Cheltuielile vor fi reduse cu 10% DOCUMENT Newsweek.ro
Înxcepe oficial reforma pensiilor militare. pensionarii militari vor ieși mai târziu la pensie prin ...
15:10
NATO consumă 1.200 interceptoare de rachete pe zi într-o confruntare cu Rusia. Războiul, simulat în Romania Newsweek.ro
Exercițiile NATO dezvăluie o nevoie de interceptare de 600-1.200 de rachete balistice pentru prima z...
15:10
VIDEO Sectorul 1, paralizat după ninsori. Primăria nu a intervenit cu utilaje de dezăpezire până ora 14:00. Newsweek.ro
Ninsorile care au căzut în această dimineață au paralizat Sectorul 1 al Capitalei, unde Primăria nu ...
15:00
VIDEO De ce sunt paralizate tramvaiele în București? STB are 34 de pluguri, majoritatea vechi de 50-60 de ani Newsweek.ro
Doar tramvaiele cu linii „asfaltate”, pe care au putut intra mașinile de deszăpezire, s-au mișcat în...
14:50
Director ANM: „Cel mai sever episod de iarnă din acest sezon”. Cum va fi vremea în ultimele zile din februarie Newsweek.ro
România se confruntă cu „cel mai sever episod de iarnă” din sezonul 2025-2026, iar până la finalul i...
14:30
Ministrul Justiției, despre decizia CCR: „Aveam mare nevoie să existe o finalitate a acestei proceduri” Newsweek.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a avut o primă reacție, la Digi24, cu privire la decizia CCR de...
14:20
Vouchere Rabla doar pentru mașinile electrice făcute în Europa cu 70% piese europene? UE pregătește noi reguli Newsweek.ro
În încercarea de a proteja industria auto europeană, aflată în criză, UE pregătește noi reguli pentr...
14:10
SONDAJ Popularitatea lui Trump s-a prăbușit. Majoritatea americanilor, nemulțumiți de politica lui agresivă Newsweek.ro
Un nou sondaj Economist/YouGov arată că aproape jumătate dintre americani folosesc termeni foarte du...
14:00
Nicușor Dan, despre decizia CCR privind pensiile speciale: „Asigur toţi magistraţii că munca lor e respectată” Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, miercuri, că salută decizia Curţii Constituţionale privind refo...
13:50
Călin Georgescu, chemat la Tribunalul București. Divergențe între judecători privind controlul judiciar Newsweek.ro
Călin Georgescu va fi citat la Tribunalul București, după ce doi judecători nu au ajuns la un acord ...
13:40
Bolojan, după decizia CCR privind pensiile speciale: Vom face demersuri pentru recuperarea banilor din PNRR Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan salută decizia Curţii Constituţionale în privinţa pensiilor ocupaţionale ale ...
Acum 6 ore
13:30
Recomandări ANSVSA pentru protejarea animalelor în condiţii meteo severe Newsweek.ro
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) transmite o serie...
13:30
Isărescu: Dacă apeşi pe frână puternic, vii cu inflaţia în jos, dar vii şi cu o recesiune de toată frumuseţea Newsweek.ro
Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, afirmă că dacă apeşi puternic pe frâ...
13:10
CCR a tăiat pensia specială medie până la 17.000 lei net. Vor exista și magistrați cu pensii de 30.000 de lei Newsweek.ro
CCR a decis că este constituțională tăierea pensiilor speciale. Astfel va exista o nouă formulă de c...
12:50
Ai drum cu trenul? Mai bine stai acasă. Zeci de trenuri anulate, altele au întârzieri și de 6 ore Newsweek.ro
Iarna a luat iar autoritățile prin surprindere, deși meteorologii au anunțat de câteva zile că va ni...
12:50
b1TV: Visele se schimbă cu 11 săptămâni înainte de moarte. Ce au descoperit cercetătorii despre acest fenomen Newsweek.ro
Cercetările recente arată că, în ultimele 10 - 11 săptămâni de viață, visele pot suferi transformări...
12:40
Condiția lui Putin pentru pacea în Ucraina. Rusia cere anularea deciziei NATO de la summitul de la București Newsweek.ro
Rusia solicită oficial NATO să anuleze decizia summitului de la București din 2008 privind viitoarea...
12:30
Merz: Germania ar putea oferi avioane pentru a transporta arme nucleare în cadrul umbrelei de descurajare Newsweek.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a explicat miercuri că Germania ar putea oferi avioane militare cap...
12:10
Cum ține Casa de Pensii la secret modul de calcul al pensiilor? Pensionarii purtați pe drumuri și în instanță Newsweek.ro
majoritatea covârșitoare a pensionarilor așteaptă cu sufșetul al gură să afle ce pensie vor lua. Iar...
12:00
Atac cu drone asupra uzinei rusești Cheboksari, care produce componente pentru rachete Iskender și Kalibr Newsweek.ro
Drone ucrainene au lovit în dimineața zilei de 18 februarie 2026 orașul Cheboksary din republica rus...
11:40
STB, amendată cu 7.600.000 lei? Niciun autobuz și troleibuz nu e echipat cu cauciucuri de iarnă Newsweek.ro
Conform legii, Societatea de Tranport București (STB), care are un buget cât Brașovul, ar trebui ame...
Acum 8 ore
11:30
Parchetul European condus de Kövesi a pus sub acuzare patru bulgari care au fraudat fonduri europene Newsweek.ro
Parchetul European filiala Sofia a pus sub acuzare oficial patru persoane într-un caz de utilizare a...
11:20
METEO Noi coduri de ninsoare și viscol până mâine. Vremea severă afectează jumătate din țară Newsweek.ro
ANM a actualizat avertizările cod galben și portocaliu de ninsori și viscol. Fenomenele meteo severe...
11:00
Centru de „R&#38;D” de baterii pentru mașinile electrice, în parteneriat cu un gigant american, la Timișoara Newsweek.ro
O companie românească de ingineri a bătut palma cu un gigant american pentru deschiderea unui centru...
10:50
Zece localităţi din judeţul Brăila, fără curent electric. Copac căzut peste o maşină cu o persoană înăuntru Newsweek.ro
Zece localităţi din judeţul Brăila au rămas fără alimentare cu energie electrică din cauza ninsorilo...
10:40
DSU: 67 de localități din 21 de județe și Capitala, paralizate de ninsori. Drumuri și autostrăzi închise Newsweek.ro
Ninsorile abundente au afectat puternic 67 de localități din 21 de județe și municipiul București, a...
10:30
Nicușor Dan pleacă astăzi la Consiliul pentru Pace, la Washington DC, în ciuda ninsorii abundente Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan pleacă astăzi la Consiliul pentru Pace, în ciuda vremii nefavorabile, anunț...
10:00
Școli închise din cauza ninsorilor în mai multe județe. Mii de elevi, din nou la cursuri online Newsweek.ro
Ninsorile abundente și avertizările meteo de vreme severă au dus la închiderea școlilor în mai multe...
09:40
Planul de 82.000.000.000 $ al consolidării apărării Canadei. Ottawa se distanțează strategic de Statele Unite Newsweek.ro
Canada a prezentat un plan de apărare de zeci de miliarde de dolari, axat pe consolidarea industriei...
Acum 12 ore
09:30
A șasea încercare de tăiere a pensiilor speciale de 25.400 de lei, la CCR. Se va decide la un singur vot Newsweek.ro
Judecătorii Curţii Constituţionale se întrunesc, miercuri, în a şasea şedinţă pe tema pensiilor de s...
09:20
Mesajul pro-Orban al lui Rubio alimentează temerile UE că SUA încearcă să dezbine Europa: „Un gest de sfidare” Newsweek.ro
Declarațiile șefului diplomației SUA, Marco Rubio în sprijinul lui Viktor Orban, un critic al UE, au...
09:10
China accelerează construcția de submarine nucleare. Supremația navală a SUA, amenințată: Situația este gravă Newsweek.ro
China construiește submarine nucleare într-un ritm mai rapid decât Statele Unite, punând sub presiun...
09:00
Pensiile pentru românii deportați în valoare de doar 175 lei nu se dau în 2026. Pensia specială e 25.400 lei Newsweek.ro
Este strigător la cer. Urmașii familiilor celor care au fost deportați și strămutați din România nu ...
08:50
Ajutor de 500 de lei pentru persoanele cu dizabilități, pentru plata impozitelor. Unde se oferă banii? Newsweek.ro
Persoanele cu handicap grav sau accentuat nu mai au scutire de impozit pentru clădirea și terenul lo...
08:40
Trafic feroviar perturbat pe Magistrala 300. Trenurile din Gara de Nord au întârzieri din cauza zăpezii Newsweek.ro
Traficul feroviar este perturbat, miercuri dimineaţă, pe raza Regionalei de Căi Ferate Bucureşti, Ma...
08:20
Benzina și motorina se scumpesc din nou! Șoferii scot mai mulți bani din buzunar începând de astăzi Newsweek.ro
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că miercuri, 18 februarie 20...
08:10
METEO Vremea se schimbă radical. Când se oprește ninsoarea și cât va ține zăpada? Vin temperaturi de 15 grade Newsweek.ro
METEO Ninsoarea a îngropat România. Ninge în cea mai mare parte din țară. Stratul de zăpadă a ajuns ...
08:10
Lovitură diplomatică majoră: Vatican refuză planul de pace al lui Donald Trump pentru Gaza Newsweek.ro
Vaticanul nu va lua parte la Consiliul pentru pace al lui Donald Trump pentru Gaza, a declarat marţi...
08:10
Ninsorile paralizează România: circulația, închisă pe mai multe drumuri din cauza viscolului Newsweek.ro
Centrul INFOTRAFIC anunță că, la acest moment, din cauza ninsorilor abundente și a viscolului care a...
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.