Ucraina a cerut SUA licență să fabrice rachete pentru sisteme Patriot împreună cu România. Rusia amenință
Newsweek.ro, 18 februarie 2026 18:20
Ucraina a cerut Statelor Unite licențe pentru a produce rachete pentru Patriot în Europa, cu parteri...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 30 minute
18:20
Ucraina a cerut SUA licență să fabrice rachete pentru sisteme Patriot împreună cu România. Rusia amenință # Newsweek.ro
Ucraina a cerut Statelor Unite licențe pentru a produce rachete pentru Patriot în Europa, cu parteri...
18:10
Horoscop februarie: Patru zodii se despart până la sfârșitul lunii. Le afectează sezonul eclipselor # Newsweek.ro
Patru zodii sunt pe cale să încheie relații până la sfârșitul lunii, influențate puternic de sezonul...
Acum o oră
17:50
România dă lovitura în UE: Un produs tradițional din Delta Dunării primește recunoaștere europeană # Newsweek.ro
Un nou produs românesc a obținut recunoașterea europeană. Este vorba de „Batog de sturion” IGP, cel ...
17:40
Dacia se mută în China? Un model electric ultra-mic ar putea revoluționa piața, pe lângă Spring # Newsweek.ro
Dacia ar putea produce în China un model mult mai mic de mașină electrică, pe lângă Spring care este...
Acum 2 ore
17:20
România este prinsă într-un acord aproape permanent cu FMI, avertizează Mugur Isărescu # Newsweek.ro
Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, spune că România se află într-un „acord ap...
17:10
Grindeanu, noi informații despre ajutoarele la pensie din această primăvară. „Banii vor fi în buget” # Newsweek.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu aduce noi informații despre ajutoarele de la pensie din această primava...
17:10
S-a terminat cu „șmecheria” prin care unii români cu mașini cu impozit mare fentau statul și nu plăteau # Newsweek.ro
Ordonanța pentru reforma administrativă elaborată de Guvernul Bolojan pune capăt „șmecheriei” prin c...
16:50
Persoanele cu handicap care nu își plătesc impozitele rămân fără indemnizație. Decizie oficială a guvernului # Newsweek.ro
Guvernul a publicat ordonanța prin care persoanele cu handicap care nu își plătesc impozitele urmeaz...
16:50
BNR semnalează o tentativă de fraudă tip deepfake care utilizează imaginea guvernatorului Mugur Isărescu # Newsweek.ro
Banca Națională a României avertizează asupra unor postări apărute recent în mediul online, realizat...
Acum 4 ore
16:30
Dominic Fritz, preşedintele USR: "Decizia CCR privind pensiile magistraţilor deschide drumul spre reforme" # Newsweek.ro
Dominic Fritz, preşedintele USR, declară miercuri că decizia CCR privind pensiile magistraţilor desc...
16:20
România, invitată de onoare la Târgul de Carte Frankfurt 2028, într-un amplu proiect cultural național # Newsweek.ro
România va fi Țară Invitată de Onoare la ediția din 2028 la Frankfurter Buchmesse, cel mai important...
16:10
Criza de șoferi de camion: Germania simplifică regulile pentru a atrage câți mai mulți, inclusiv din România # Newsweek.ro
În contextul crizei acute de șoferi de camion din toată Europa, Germania simplifică regulile pentru ...
16:00
Buget record pentru CSM care nu vrea tăierea pensie speciale. Cu 50% mai mare ca anul trecut # Newsweek.ro
Bugetul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru 2026 se ridică la 413,7 milioane lei, în ...
16:00
Într-un peisaj economic marcat de transformări rapide și provocări globale, județul Iași reușește să...
16:00
CSM atacă în instanță reforma pensiilor magistraților și cere sesizarea CJUE pentru a evita colapsul Justiției # Newsweek.ro
Consiliul Superior al Magistraturii susține, într-o reacție de ultimă oră, că magistrații se vor lup...
15:30
Ordonanța prin care militarIi ies mai târizu la pensie e gata. Cheltuielile vor fi reduse cu 10% DOCUMENT # Newsweek.ro
Înxcepe oficial reforma pensiilor militare. pensionarii militari vor ieși mai târziu la pensie prin ...
15:10
NATO consumă 1.200 interceptoare de rachete pe zi într-o confruntare cu Rusia. Războiul, simulat în Romania # Newsweek.ro
Exercițiile NATO dezvăluie o nevoie de interceptare de 600-1.200 de rachete balistice pentru prima z...
15:10
VIDEO Sectorul 1, paralizat după ninsori. Primăria nu a intervenit cu utilaje de dezăpezire până ora 14:00. # Newsweek.ro
Ninsorile care au căzut în această dimineață au paralizat Sectorul 1 al Capitalei, unde Primăria nu ...
15:00
VIDEO De ce sunt paralizate tramvaiele în București? STB are 34 de pluguri, majoritatea vechi de 50-60 de ani # Newsweek.ro
Doar tramvaiele cu linii „asfaltate”, pe care au putut intra mașinile de deszăpezire, s-au mișcat în...
14:50
Director ANM: „Cel mai sever episod de iarnă din acest sezon”. Cum va fi vremea în ultimele zile din februarie # Newsweek.ro
România se confruntă cu „cel mai sever episod de iarnă” din sezonul 2025-2026, iar până la finalul i...
Acum 6 ore
14:30
Ministrul Justiției, despre decizia CCR: „Aveam mare nevoie să existe o finalitate a acestei proceduri” # Newsweek.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a avut o primă reacție, la Digi24, cu privire la decizia CCR de...
14:20
Vouchere Rabla doar pentru mașinile electrice făcute în Europa cu 70% piese europene? UE pregătește noi reguli # Newsweek.ro
În încercarea de a proteja industria auto europeană, aflată în criză, UE pregătește noi reguli pentr...
14:10
SONDAJ Popularitatea lui Trump s-a prăbușit. Majoritatea americanilor, nemulțumiți de politica lui agresivă # Newsweek.ro
Un nou sondaj Economist/YouGov arată că aproape jumătate dintre americani folosesc termeni foarte du...
14:00
Nicușor Dan, despre decizia CCR privind pensiile speciale: „Asigur toţi magistraţii că munca lor e respectată” # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, miercuri, că salută decizia Curţii Constituţionale privind refo...
13:50
Călin Georgescu, chemat la Tribunalul București. Divergențe între judecători privind controlul judiciar # Newsweek.ro
Călin Georgescu va fi citat la Tribunalul București, după ce doi judecători nu au ajuns la un acord ...
13:40
Bolojan, după decizia CCR privind pensiile speciale: Vom face demersuri pentru recuperarea banilor din PNRR # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan salută decizia Curţii Constituţionale în privinţa pensiilor ocupaţionale ale ...
13:30
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) transmite o serie...
13:30
Isărescu: Dacă apeşi pe frână puternic, vii cu inflaţia în jos, dar vii şi cu o recesiune de toată frumuseţea # Newsweek.ro
Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, afirmă că dacă apeşi puternic pe frâ...
13:10
CCR a tăiat pensia specială medie până la 17.000 lei net. Vor exista și magistrați cu pensii de 30.000 de lei # Newsweek.ro
CCR a decis că este constituțională tăierea pensiilor speciale. Astfel va exista o nouă formulă de c...
12:50
Ai drum cu trenul? Mai bine stai acasă. Zeci de trenuri anulate, altele au întârzieri și de 6 ore # Newsweek.ro
Iarna a luat iar autoritățile prin surprindere, deși meteorologii au anunțat de câteva zile că va ni...
12:50
b1TV: Visele se schimbă cu 11 săptămâni înainte de moarte. Ce au descoperit cercetătorii despre acest fenomen # Newsweek.ro
Cercetările recente arată că, în ultimele 10 - 11 săptămâni de viață, visele pot suferi transformări...
12:40
Condiția lui Putin pentru pacea în Ucraina. Rusia cere anularea deciziei NATO de la summitul de la București # Newsweek.ro
Rusia solicită oficial NATO să anuleze decizia summitului de la București din 2008 privind viitoarea...
Acum 8 ore
12:30
Merz: Germania ar putea oferi avioane pentru a transporta arme nucleare în cadrul umbrelei de descurajare # Newsweek.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a explicat miercuri că Germania ar putea oferi avioane militare cap...
12:10
Cum ține Casa de Pensii la secret modul de calcul al pensiilor? Pensionarii purtați pe drumuri și în instanță # Newsweek.ro
majoritatea covârșitoare a pensionarilor așteaptă cu sufșetul al gură să afle ce pensie vor lua. Iar...
12:00
Atac cu drone asupra uzinei rusești Cheboksari, care produce componente pentru rachete Iskender și Kalibr # Newsweek.ro
Drone ucrainene au lovit în dimineața zilei de 18 februarie 2026 orașul Cheboksary din republica rus...
11:40
STB, amendată cu 7.600.000 lei? Niciun autobuz și troleibuz nu e echipat cu cauciucuri de iarnă # Newsweek.ro
Conform legii, Societatea de Tranport București (STB), care are un buget cât Brașovul, ar trebui ame...
11:30
Parchetul European condus de Kövesi a pus sub acuzare patru bulgari care au fraudat fonduri europene # Newsweek.ro
Parchetul European filiala Sofia a pus sub acuzare oficial patru persoane într-un caz de utilizare a...
11:20
METEO Noi coduri de ninsoare și viscol până mâine. Vremea severă afectează jumătate din țară # Newsweek.ro
ANM a actualizat avertizările cod galben și portocaliu de ninsori și viscol. Fenomenele meteo severe...
11:00
Centru de „R&D” de baterii pentru mașinile electrice, în parteneriat cu un gigant american, la Timișoara # Newsweek.ro
O companie românească de ingineri a bătut palma cu un gigant american pentru deschiderea unui centru...
10:50
Zece localităţi din judeţul Brăila, fără curent electric. Copac căzut peste o maşină cu o persoană înăuntru # Newsweek.ro
Zece localităţi din judeţul Brăila au rămas fără alimentare cu energie electrică din cauza ninsorilo...
10:40
DSU: 67 de localități din 21 de județe și Capitala, paralizate de ninsori. Drumuri și autostrăzi închise # Newsweek.ro
Ninsorile abundente au afectat puternic 67 de localități din 21 de județe și municipiul București, a...
Acum 12 ore
10:30
Nicușor Dan pleacă astăzi la Consiliul pentru Pace, la Washington DC, în ciuda ninsorii abundente # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan pleacă astăzi la Consiliul pentru Pace, în ciuda vremii nefavorabile, anunț...
10:00
Școli închise din cauza ninsorilor în mai multe județe. Mii de elevi, din nou la cursuri online # Newsweek.ro
Ninsorile abundente și avertizările meteo de vreme severă au dus la închiderea școlilor în mai multe...
09:40
Planul de 82.000.000.000 $ al consolidării apărării Canadei. Ottawa se distanțează strategic de Statele Unite # Newsweek.ro
Canada a prezentat un plan de apărare de zeci de miliarde de dolari, axat pe consolidarea industriei...
09:30
A șasea încercare de tăiere a pensiilor speciale de 25.400 de lei, la CCR. Se va decide la un singur vot # Newsweek.ro
Judecătorii Curţii Constituţionale se întrunesc, miercuri, în a şasea şedinţă pe tema pensiilor de s...
09:20
Mesajul pro-Orban al lui Rubio alimentează temerile UE că SUA încearcă să dezbine Europa: „Un gest de sfidare” # Newsweek.ro
Declarațiile șefului diplomației SUA, Marco Rubio în sprijinul lui Viktor Orban, un critic al UE, au...
09:10
China accelerează construcția de submarine nucleare. Supremația navală a SUA, amenințată: Situația este gravă # Newsweek.ro
China construiește submarine nucleare într-un ritm mai rapid decât Statele Unite, punând sub presiun...
09:00
Pensiile pentru românii deportați în valoare de doar 175 lei nu se dau în 2026. Pensia specială e 25.400 lei # Newsweek.ro
Este strigător la cer. Urmașii familiilor celor care au fost deportați și strămutați din România nu ...
08:50
Ajutor de 500 de lei pentru persoanele cu dizabilități, pentru plata impozitelor. Unde se oferă banii? # Newsweek.ro
Persoanele cu handicap grav sau accentuat nu mai au scutire de impozit pentru clădirea și terenul lo...
08:40
Trafic feroviar perturbat pe Magistrala 300. Trenurile din Gara de Nord au întârzieri din cauza zăpezii # Newsweek.ro
Traficul feroviar este perturbat, miercuri dimineaţă, pe raza Regionalei de Căi Ferate Bucureşti, Ma...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.