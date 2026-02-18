Ucraina a adoptat o invenție militară apărută în timpul Revoluției Franceze. Cum a fost readaptată și revitalizată în epoca inteligenței artificiale

11:10

Un sondaj realizat de compania sociologică AboutPeople arată că aproximativ 22% dintre europeni consideră că, în anumite circumstanțe, dictatura poate fi mai bună decât democrația. De asemenea, 26% dintre respondenți ar susține un lider capabil care limitează drepturile democratice. Nemulțumire față de democrație, nu față de sistem Sociologii au constatat că nemulțumirea nu este neapărat […]