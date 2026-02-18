Reacție dură a Liei Savonea după decizia CCR: ”Sesizăm instituțiile europene, este un recul grav în planul protecției constituționale”
Aktual24, 18 februarie 2026 14:50
Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, a declarat miercuri că instanța supremă va utiliza „toate mijloacele legale și instituționale”, inclusiv sesizarea instituțiilor europene, după decizia Curții Constituționale prin care a fost declarată constituțională legea privind modificarea pensiilor de serviciu ale magistraților. Într-o declarație acordată presei, Lia Savonea a afirmat că instanța supremă […]
Și CSM atacă decizia CCR, susține că tinerii nu vor mai dori să fie judecători: ”Profesia de magistrat devine neatractivă” # Aktual24
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis miercuri că a luat act de decizia Curții Constituționale a României prin care a fost confirmată constituționalitatea proiectului de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților, avertizând însă că noul cadru legislativ poate avea efecte grave asupra funcționării sistemului judiciar. CSM: Deciziile CCR sunt obligatorii, dar efectele pot […]
Georgescu, învins iar în instanță. Delir iar: ”Ei urăsc poporul român, îl slujesc pe Satana” # Aktual24
Călin Georgescu rămâne sub măsura preventivă a controlului judiciar pentru următoarele 60 de zile, după ce Tribunalul București a respins definitiv contestația formulată de acesta împotriva deciziei Judecătoriei Sectorului 1 București. Potrivit soluției pronunțate în dosarul nr. 24185/299/2025/a2, instanța a respins, în opinie majoritară, ca nefondată contestația formulată de contestatorul-inculpat Călin Georgescu împotriva încheierii din […]
Clanul Ghenosu, săltat de mascați și adus la DIICOT București. Victimele clanului au fost forțate să cedeze case și terenuri # Aktual24
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Structura Centrală, au efectuat miercuri opt percheziții domiciliare în județul Dâmbovița și au pus în executare șase mandate de aducere într-o cauză care vizează membri ai grupării cunoscute sub denumirea de „clanul Ghenosu”, specializată în camătă și șantaj, suspecții urmând să fie audiați la […]
Graniță blocată de viscol. Camioanele oprite la intrarea în Republica Moldova și navigație suspendată pe Dunăre # Aktual24
Autoritățile din Republica Moldova au restricționat circulația camioanelor pe sensul de intrare în țară, decizia fiind luată în această dimineață din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Măsura vizează direct punctele de trecare Sculeni, Albița, Galați și Oancea. Niciun autocamion nu mai poate trece frontiera până la noi ordine oficiale. Granița cu Republica Moldova, blocată temporar pentru […]
Sancțiunile SUA transformă viața de zi cu zi a judecătorilor de la Curtea Penală Internațională într-un coșmar # Aktual24
Pe 20 august 2025, judecătorul Nicolas Guillou de la Curtea Penală Internațională a devenit, dintr-un judecător respectat, un paria pentru companiile americane. În acea zi, președintele american Donald Trump l-a plasat sub sancțiuni americane pentru că a autorizat emiterea unui mandat de arestare împotriva prim-ministrului israelian, Benjamin Netanyahu, și a ministrului apărării, Yoav Gallant, pentru […]
Craiova: Un traficant de persoane a fost arestat pentru exploatarea unei tinere în Italia # Aktual24
Procurorii DIICOT Craiova au obținut arestarea preventivă a unui tânăr de 26 de ani, cercetat sub acuzația gravă de trafic de persoane. Judecătorul de la Tribunalul Dolj a emis mandatul ieri, pe 17 februarie 2026. Metoda prin care racola victimele era deja cunoscuta „Lover Boy”. Recrutare prin manipulare emoțională și promisiuni false de conviețuire Inculpatul […]
Programul sportivilor români de la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina, 18 februarie. Sofia Moldovan și ștafeta de schi fond intră în concurs # Aktual24
Ziua de miercuri aduce noi provocări pentru sportivii români pe zăpada italiană. Sofia Moldovan și echipa de schi fond reprezintă astăzi tricolorul la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina. Au mai rămas doar patru zile de concursuri, înainte de ceremonia oficială de închidere. Sofia Moldovan, în manșa secundă la slalom Sofia Moldovan a luat […]
Șefa Băncii Centrale Europene ar putea demisiona înainte de finalizarea mandatului. Ea speră astfel să împiedice extrema-dreaptă franceză să-i aleagă succesorul # Aktual24
Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, intenționează să se retragă înainte de alegerile prezidențiale franceze de anul viitor, pentru ca Emmanuel Macron să poată participa la alegerea succesorului ei. Mandatul lui Lagarde se încheie în octombrie 2027, dar unii se tem că extrema dreaptă ar putea câștiga alegerile prezidențiale franceze din primăvara anului 2027, ceea […]
Bolojan și Nicușor Dan, reacții după decizia CCR: ”Reușim un pas mare spre echitate. Din acest moment vom face demersurile pentru recuperarea banilor din jalonul PNRR” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan au salutat decizia Curții Constituționale de a respinge sesizarea privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraților, apreciind că hotărârea confirmă constituționalitatea demersului Guvernului și reprezintă un pas spre echitate. Curtea Constituțională a decis miercuri, cu majoritate de voturi, că legea este constituțională, respingând sesizarea formulată de Înalta Curte […]
Zelenski: ”SUA au refuzat să acorde licențe pentru producția de rachete Patriot în România și Polonia” # Aktual24
Președintele Zelenski a declarat că SUA au promis să ofere licențe pentru producția de rachete de apărare aeriană pentru sistemele antiaeriene Patriot, dar în cele din urmă au refuzat. Ucraina a propus producția comună în Europa, în special în parteneriate ale Ucrainei cu România și Polonia. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat în discursul său […]
SUA amenință că se retrage din Agenția Internațională pentru Energie din cauza politicilor „verzi” ale organizației # Aktual24
Secretarul american pentru Energie, Chris Wright, a amenințat marți că va retrage țara din Agenția Internațională pentru Energie (IEA), a cărei activitate privind implementarea energiei regenerabile intră în conflict cu politicile administrației Trump care susțin combustibilii fosili. Acuzând AIE că se comportă ca o „organizație pentru protecția climei”, Wright a îndemnat-o să se concentreze pe […]
Surpriză la CCR: Busuioc a trădat gruparea PSD și a votat în favoarea tăierii pensiilor magistraților # Aktual24
CCR a decis miercuri să respingă cu o largă majoritate sesizarea ICCJ legată de neconstituționalitatea legii Bolojan privind pensiile magistraților. Surprinzător este că unul dintre judecătorii numiți de PSD, Mihai Busuioc, a votat alături de majoritate, pentru respingerea sesizării. Decizia CCR, conform căreia legea Bolojan este constituțională, a fost luată cu șase voturi pentru și […]
Iranul transferă Rusiei o parte din uraniul său îmbogățit, anunță WSJ. Stocul este suficient pentru 12 bombe nucleare # Aktual24
Oficialii iranieni au declarat în timpul primei runde de discuții cu Statele Unite în Oman , pe 6 februarie, că sunt pregătiți să predea o parte din uraniul lor puternic îmbogățit unei terțe părți, posibil Rusiei, a relatat The Wall Street Journal pe 17 februarie, citând oficiali iranieni, arabi și americani. După cum notează WSJ, […]
Victorie pentru Bolojan. Decizia CCR în cazul pensiilor magistraților, sesizarea ICCJ a fost respinsă # Aktual24
CCR a decis, miercuri, să respingă sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților, au declarat surse pentru aktual24.ro. Decizia asupra proiectului a fost amânată până acum de cinci ori. CCR a decis astăzi că legea este constituțională, respingând astfel sesizarea ICCJ. Decizia a fost […]
”Jigodism cu epoleți”. Profesorul Papahagi, despre cei cu ”epoleți” care vor să întoarcem spatele UE: ”Nu poți aștepta caracter de la niște slugi viclene și timorate” # Aktual24
Profesorul Adrian Papahagi reacționează dur față de îndemnurile din spațiul public, în special din zona pretins suveranistă, ca România să întoarcă spatele Uniunii Europene în beneficiul politicilor MAGA ale lui Donald Trump. Papahagi afirmă că astfel de atitudini sunt alimentate și din zona serviciilor secrete. ”Logica strălucită a securimii noastre e așa: ne întoarcem cu […]
Primarul Ciprian Ciucu, după ce Capitala a fost blocată de căderile masive de zăpadă: „Nu putem rezolva totul instant. Sunt mașini de intervenție peste tot” # Aktual24
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat marți, într-o conferință de presă, că situația din București, afectat de ninsorile abundente, este gestionată în regim de prioritate, însă nu poate fi rezolvată imediat. Edilul a subliniat că există „așteptarea ca imediat totul să fie la negru”, însă capacitatea de intervenție este limitată în condiții de viscol și […]
SURSE Ce s-a discutat de fapt la întâlnirea de la Cotroceni: ”Nu a fost scandal, nu au fost tensiuni” # Aktual24
Întâlnirea de marți de la Palatul Cotroceni dintre președintele Nicușor Dan și liderii coaliției de guvernare s-a desfășurat fără tensiuni, au declarat surse oficiale pentru aktual24.ro, contrazicând informațiile din publicații apropiate de PSD. ”Nu a fost nimic de scandal”, ai sintetizat sursele. În cadrul discuțiilor, liderii coaliției au agreat ca norma de hrană pentru anumite […]
Estonia nu exclude posibilitatea de a găzdui pe teritoriul său arme nucleare, spre a pune capăt amenințărilor Rusiei # Aktual24
Estonia nu exclude posibilitatea de a găzdui arme nucleare pe teritoriul său, ca parte a strategiei de apărare a NATO, au declarat oficiali guvernamentali estonieni. Estonienii vor și avioane capabile să poarte focoase nucleare Ministrul de Externe estonian, Margus Tsahkna, a declarat că țara sa analizează toate opțiunile disponibile în cadrul planurilor de apărare NATO […]
Efectul TikTok: Potrivit unui sondaj efectuat în mai multe țări de pe continent, aproape un sfert dintre europeni consideră că dictatura e mai bună decât democrația # Aktual24
Un sondaj realizat de compania sociologică AboutPeople arată că aproximativ 22% dintre europeni consideră că, în anumite circumstanțe, dictatura poate fi mai bună decât democrația. De asemenea, 26% dintre respondenți ar susține un lider capabil care limitează drepturile democratice. Nemulțumire față de democrație, nu față de sistem Sociologii au constatat că nemulțumirea nu este neapărat […]
Din nou divergențe între judecători în dosarul lui Georgescu. S-a format un nou complet de divergență # Aktual24
Tribunalul București a decis miercuri repunerea pe rol a cauzei privind solicitarea lui Călin Georgescu de revocare a măsurii controlului judiciar, dosarul urmând să fie judecat de un complet de divergență, după ce judecătorii inițiali nu au ajuns la o soluție comună, potrivit informațiilor publicate pe portalul instanțelor. „În baza art. 394 alin. (5) din […]
Ședința CCR în care ar trebui să se decidă în privința pensiilor magistraților începe cu o amânare de jumătate de oră, în condițiile în care decizia a fost deja amânata de cinci ori. Ședința urmează să înceapă la 11.30, au declarat surse oficiale pentru aktual24.ro. Judecătorul CCR Gheorghe Stan a depus, marți, o solicitare de […]
Avionul Air Force One renunță la culorile legendare din era Kennedy în favoarea designului cu o dungă aurie, preferat de Donald Trump # Aktual24
Într‑o schimbare majoră după mai bine de șase decenii, Forțele Aeriene ale Statelor Unite au început să redecoreze Air Force One și alte avioane din flota prezidențială și executivă, renunțând la tradiționala schemă de culori alb și albastru deschis din era Kennedy în favoarea unei combinații de roșu, alb și albastru închis, completată cu o […]
În București continuă să ningă: stratul de zăpadă este deja de 35 cm și ar putea depăși jumătate de metru # Aktual24
Bucureștiul și județul Ilfov s-au aflat miercuri dimineață, până la ora 08:20, sub incidența unui cod roșu de ninsori viscolite, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Fenomenul a fost generat de un val sever de vreme hibernală, care a adus cantități impresionante de zăpadă și rafale puternice de vânt, afectând circulația și activitățile cotidiene din […]
București: Circulația tramvaielor 41 și 25, blocată din cauza ninsorii; STB a introdus autobuze suplimentare pe traseu # Aktual24
Circulația tramvaielor pe liniile 41 și 25 este blocată miercuri dimineață din cauza ninsorii și a zăpezii acumulate, a declarat Constantin Tobescu, șef Serviciu Comunicare în cadrul Societății de Transport București (STB). Traficul, îngreunat de zăpada abundentă căzută peste noapte Pentru a prelua călătorii, au fost înființate linii navetă de autobuze, 641 și 625, care […]
Două autostrăzi închise integral, încă una parțial. Trenuri suspendate. Plus intervenții în 102 localități, zeci de mii de români fără curent # Aktual24
Ninsorile abundente din intervalul 17 februarie, ora 08:00 – 18 februarie, ora 09:00 au produs efecte în 102 localități din 21 de județe și în municipiul București, intervențiile vizând îndepărtarea copacilor căzuți, degajarea drumurilor și sprijinirea vehiculelor și ambulanțelor blocate în zăpadă, potrivit datelor centralizate de autorități. Județele afectate sunt Argeș, Brașov, Brăila, Buzău, Constanța, […]
Ministrul Sănătății anunță sancțiuni dure pentru medicii care pleacă la privat în timpul programului de la stat # Aktual24
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri, la Timișoara, că medicii angajați în spitalele publice care părăsesc programul de lucru pentru a consulta pacienți în unități private vor fi sancționați drastic. Oficialul a precizat că astfel de practici afectează grav funcționarea sistemului public și că, în cazurile constatate, contractele de muncă ale cadrelor medicale ar […]
Diana Buzoianu, despre dezinformările de la Realitatea Plus: ”10 secunde cu mine și apoi 15 minute de minciuni în prime time” # Aktual24
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, acuză CNA că tratează postul Realitatea Plus cu mănuși, în condițiile în care ea este în continuare victimă a unei campanii prelungite de fake-news. ”De ce persistă fake news-urile? Și pentru că autoritąțile care trebuie să se ocupe să le sancționeze nu își fac treaba. Hai să o luăm cu începutul. […]
Zeci de trenuri, suspendate din cauza ninsorii pe ruta feroviară Ploiești-București după ce mai mulți copaci au căzut pe lina de contact # Aktual24
Circulația a 20 de trenuri este suspendată miercuri din cauza ninsorilor abundente și a viscolului care afectează principalele magistrale feroviare, anunță CFR Călători. Echipele CFR acționează pentru reluarea circulației Compania precizează că echipele acționează pentru eliberarea căii ferate și reluarea circulației în siguranță. Ruta Ploiești-București este închisă începând cu ora 05:00, după ce mai mulți […]
Surse: Avionul cu care Nicușor Dan pleacă la Washington va decola la timp, vremea grea nu îi afectează zborul # Aktual24
Surse oficiale au declarat pentru aktual24.ro că avionul cu care Nicușor Dan urmează să plece, miercuri, la Washington, va decola la timp, la orele amiezii. Zborul președintelui nu va fi afectat de vreme, în condițiile în care, miercuri dimineața, mai multe zboruri de la Otopeni au fost anulate. Reamintin că președintele urmează să participe, în […]
Școlile din Galați, Vrancea, Brăila și Giurgiu au fost închise miercuri din cauza viscolului puternic – cursurile se vor face online # Aktual24
Din cauza condițiilor meteorologice extreme — ninsori abundente, viscol puternic și rafale de vânt — autoritățile din mai multe județe din sud‑estul României au decis miercuri, 18 februarie 2026, suspendarea cursurilor cu prezență fizică în școli, trecând temporar la învățământul online. Măsura a fost luată în contextul avertizării de Cod portocaliu de ninsori și viscol, […]
Judecătorii CCR se întâlnesc din nou miercuri, pe tema pensiilor magistraților, dar prezența judecătorului „Giani” Stan, numit de PSD, rămâne incertă # Aktual24
Curtea Constituțională a României (CCR) se reunește miercuri, 18 februarie 2026, pentru a șasea oară, pentru a lua o decizie privind legea pensiilor de serviciu ale magistraților, după cinci amânări consecutive. În centrul discuțiilor se află atât constituționalitatea reformei asumate de guvernul condus de Ilie Bolojan, cât și posibila sesizare a Curtea de Justiție a […]
România sub cod portocaliu de ninsoare și viscol: IGSU acționează în 14 județe. Sunt copaci căzuți, mașini avariate, întreruperi de energie elctrică # Aktual24
Capitala și 12 județe din Muntenia și Moldova se află sub cod portocaliu de ninsoare abundentă, viscol și intensificări puternice ale vântului, cu strat de zăpadă care poate ajunge local până la 50 de centimetri. Fenomenele meteo severe au produs deja pagube Autoritățile sunt mobilizate pentru limitarea efectelor fenomenelor meteo severe. Până miercuri dimineață, în […]
Măsurile de reformă dau roade: În România, inflația ar putea scădea la 4% până la finalul anului, estimează premierul Bolojan # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat că inflația în România ar putea ajunge la 4% până la sfârșitul anului, pe baza prognozelor furnizate de Banca Națională a României (BNR). Deși datele BNR indică un indice de 3,7%, Bolojan avertizează, într-un interviu acordat TVR1, că măsurile economice și bugetare adoptate în primele luni ale anului vor contribui […]
ANAF a recuperat aproape 800 000 de euro după vânzarea a doar o parte dintre tablourile ascunse în pereții casei lui Darius Vâlcov # Aktual24
O parte dintre tablourile confiscate de la fostul ministru al Finanțelor, Darius Vâlcov, au fost vândute marți seară, în cadrul unei licitații organizate la București. Evenimentul, intitulat „Licitația unei părți a Colecției Darius Vâlcov”, a avut loc la Palatul Cesianu-Racoviță și a fost organizat de A10 by Artmark. Toate cele 34 de loturi scoase la […]
Canada lansează un amplu plan de înarmare și apărare, pentru a-și reduce dependența față de Statele Unite # Aktual24
Canada a anunțat lansarea unui vast plan de apărare, în valoare de miliarde de dolari, menit să consolideze capacitățile militare naționale și să reducă dependența față de Statele Unite ale Americii. Strategia a fost prezentată de premierul Mark Carney în cadrul unei vizite la sediul companiei CAE, specializată în tehnologii de simulare pentru aviație și […]
Austeritate în sediul central al PSD. ”Economie” la folosirea curentului la toaleta partidului # Aktual24
În timp ce la nivel declarativ combat violent ”politica de austeritate”, liderii PSD le cer celor care ajung în sediul central al partidului să facă ”economie” la utilizarea curentului electric la toaleta partidului. Astfel, întrerupătorul de la toaleta bărbaților din sediul central al PSD (de pe șoseaua Kiseleff) a fost fișat mesajul ”Economie”. După cum […]
Peste 80 de state membre ale ONU au condamnat noile măsuri ale Israelului de extindere în Cisiordania # Aktual24
Un grup format din 85 de state membre ale Organizația Națiunilor Unite a condamnat ferm, marți, într-o declarație comună prezentată la New York, noile măsuri adoptate de Israel privind Cisiordania ocupată. Țările semnatare și-au exprimat îngrijorarea față de ceea ce au descris drept o „extindere a prezenței ilegale” a Israelului în teritoriul palestinian și au […]
Din cauza ninsorii și viscolului, traficul aerian a fost perturbat pe aeroporturile din București, mai multe zboruri fiind anulate # Aktual24
Traficul aerian pe cele două aeroporturi ale Capitalei – Aeroportul Internațional Henri Coandă și Aeroportul Internațional Aurel Vlaicu – este serios afectat din cauza ninsorii abundente și a viscolului puternic care au lovit zona în cursul dimineții. Mai multe zboruri au fost anulate, iar alte aeronave au fost redirecționate către aeroporturi din țară și din […]
„Nu există niciun conflict între mine și Marco Rubio”, afirmă JD Vance. Cu ani în urmă, vicepreședintele SUA afirma că nu va fi niciodată „omul lui Trump” # Aktual24
Vicepreședintele american JD Vance a respins marți speculațiile privind o posibilă rivalitate cu șeful diplomației americane, Marco Rubio, în contextul în care ambii sunt menționați drept potențiali candidați la alegerile prezidențiale din 2028. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat postului Fox News, unde Vance a insistat că relația dintre cei doi este una profesională […]
Cod roșu de ninsori în Capitală: Meteorologii au emis la 4 dimineața un mesaj RO-ALERT pentru București și Ilfov # Aktual24
Un val neobișnuit de intens de ninsori a determinat autoritățile să emită, miercuri dimineață, un mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din București și din Ilfov. Avertizarea de tip cod roșu a vizat un interval de câteva ore, timp în care s-au anunțat precipitații abundente, depuneri consistente de zăpadă și vizibilitate redusă. Mesajul transmis populației a recomandat […]
SUA: Purtătoarea de cuvânt a Departamentului pentru Securitate Internă, Tricia McLaughlin, părăsește administrația Trump # Aktual24
Unul dintre cei mai vocali apărători ai represiunii agresive împotriva imigrației a administrației Trump pleacă, pe măsură ce opinia publică se înrăutățește față de abordarea dură, potrivit a doi oficiali ai Departamentului pentru Securitate Internă (DHS) familiarizați cu această mișcare. Tricia McLaughlin, purtătoarea de cuvânt a secretarului Departamentului pentru Securitate Internă, (DHS) Kristi Noem, urmează […]
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți seară că speră ca judecătorii Curții Constituționale a României (CCR) să ia o decizie privind reforma pensiilor magistraților, avertizând că o nouă amânare ar putea conduce la pierderea unor fonduri europene în valoare de 231 de milioane de euro. „Ceea ce pot să spun este că acest proiect a […]
Bolojan îi scoate în stradă pe polițiștii locali și pe jandarmi: ”Mai puține dispecerate în fiecare județ” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți seară că reforma administrației va viza eficientizarea structurilor din domeniul ordinii publice, inclusiv prin reorganizarea activității în cadrul Poliției Locale și al Jandarmeriei, astfel încât mai mult personal să fie direcționat către activitatea operativă. Într-o emisiune la TVR 1, șeful Executivului a subliniat că măsurile nu presupun reduceri uniforme […]
Vaticanul nu va participa la Consiliul pentru Pace al președintelui american Donald Trump # Aktual24
Secretarul de Stat al Vaticanului, cardinalul Pietro Parolin, a declarat, marți, că Sfântul Scaun este surprins de participarea Italiei ca observator la Consiliul pentru Pace al președintelui Statelor Unite, Donald Trump, potrivit ANSA. Părăsind Palazzo Borromeo după întâlnirea sa bilaterală cu președintele italian Sergio Mattarella și prim-ministrul Giorgia Meloni cu ocazia aniversării Tratatului de la […]
Bolojan, replică pentru Grindeanu: „Este un joc incorect să faci propuneri fără acoperire/ Nu voi accepta propuneri fără sursă de finanțare” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat, într-un interviu acordat TVR, că presiunile politice legate de introducerea unor măsuri în buget, inclusiv avertismentele privind retragerea sprijinului guvernamental, reprezintă „un joc incorect”, subliniind că orice propunere trebuie să aibă o sursă clară de finanțare. Declarațiile vin după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că partidul ar putea […]
Zeci de personalități din industria cinematografică au condamnat „tăcerea” Festivalului de Film de la Berlin privind Gaza # Aktual24
Peste 80 de personalități din industria cinematografică, inclusiv actorii Javier Bardem și Tilda Swinton, au emis o declarație, publicată marți, în care critică „tăcerea” Festivalului de Film de la Berlin cu privire la Gaza, potrivit The Times of Israel și royanews. Semnatarii scrisorii deschise spun că sunt „consternați de tăcerea instituțională a Berlinalei” pe această temă, […]
Armata SUA spune că a ucis 11 persoane în urma unor lovituri asupra a trei nave suspectate că transportau droguri # Aktual24
Armata americană a atacat luni seară trei presupuse ambarcațiuni implicate în trafic de droguri în Pacificul de Est și Caraibe, ucigând toate cele 11 persoane aflate la bord, a declarat marți Comandamentul Sudic al SUA, potrivit CNN. „Serviciile de informații au confirmat că navele tranzitau pe rute cunoscute de trafic de narcotice și erau angajate […]
UE a recomandat țărilor membre să se pregătească pentru riscurile unei încălziri globale de aproximativ 3 grade până la sfârșitul secolului # Aktual24
Uniunea Europeană nu este pregătită pentru o agravare suplimentară a schimbărilor climatice și trebuie să mărească urgent investițiile pentru a proteja oamenii și infrastructura de inundații, incendii de pădure și valuri de căldură severă. Aceasta a fost recomndarea Consiliului consultativ științific european privind schimbările climatice, relatează Reuters. Pierderile economice suferite de infrastructura și clădirile europene […]
Cerealele integrale nu sunt recomandate copiilor mai mici de cinci ani deoarece sistemul lor digestiv este încă imatur și nu poate procesa eficient cantitățile mari de fibre conținute de aceste alimente. Deși sunt promovate intens ca fiind extrem de sănătoase pentru adulți, în cazul copiilor mici pot provoca disconfort abdominal, balonare, sațietate precoce și chiar […]
