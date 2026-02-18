Reacție dură a Liei Savonea după decizia CCR: ”Sesizăm instituțiile europene, este un recul grav în planul protecției constituționale”

21:40

Cerealele integrale nu sunt recomandate copiilor mai mici de cinci ani deoarece sistemul lor digestiv este încă imatur și nu poate procesa eficient cantitățile mari de fibre conținute de aceste alimente. Deși sunt promovate intens ca fiind extrem de sănătoase pentru adulți, în cazul copiilor mici pot provoca disconfort abdominal, balonare, sațietate precoce și chiar […]