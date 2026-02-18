Anul Constantin Brâncuşi - Iniţiativele instituţiilor de cultură din subordinea Ministerului Culturii dedicate marcării a 150 de ani de la naşterea marelui sculptor
News.ro, 18 februarie 2026 20:20
Expoziţii, concerte, proiecte educaţionale şi iniţiative interdisciplinare, care aduc în atenţia publicului opera, gândirea şi moştenirea spirituală a lui Constantin Brâncuşi, vor fi organizate anul acesta de instituţiile din subordinea Ministerului Culturii pentru a marca 150 de ani de la naşterea marelui sculptor, una dintre figurile emblematice ale artei moderne universale.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 30 minute
20:20
Nazare: Decizia privind reforma pensiilor speciale - piesa lipsă dintr-un puzzle al normalităţii/ Ministrul se referă la două efecte: diminuăm cheltuielile statului şi creştem credibilitatea externă/ Ce spune despre cele 231 de milioane de euro # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, apreciază că decizia de miercuri a Curţii Constituţionale referitoare la pensiile magistraţilor este ”un semnal de corectitudine aşteptat de întreaga societate”, fiind ”piesa lipsă dintr-un puzzle al normalităţii”. Ministrul afirmă că, odată cu această decizie, România poate reduce cheltuielile statului cu pensiile speciale, banii putând fi direcţoionaţi acolo unde este nevoie de ei şi, în plus, îşi creşte credibilitatea externă, arătând că are capacitatea de a face reformele necesare.
20:20
Ilie Bolojan nu crede că este necesară încheierea unui acord cu Fondul Monetar Internaţional: În afară de colaborarea normală cu FMI, sper să rămânem o ţară stabilă, în care măsurile pe care le ia Guverul sunt de natură să stabilizeze economia # News.ro
Premierul Ilie Bolojan nu crede că este necesară încheierea unui acord cu Fondul Monetar Internaţional (FMI), sperând că România va rămîne ”o ţară stabilă, în care măsurile pe care le ia Guverul sunt de natură să stabilizeze economia”.
20:20
Anul Constantin Brâncuşi - Iniţiativele instituţiilor de cultură din subordinea Ministerului Culturii dedicate marcării a 150 de ani de la naşterea marelui sculptor # News.ro
Expoziţii, concerte, proiecte educaţionale şi iniţiative interdisciplinare, care aduc în atenţia publicului opera, gândirea şi moştenirea spirituală a lui Constantin Brâncuşi, vor fi organizate anul acesta de instituţiile din subordinea Ministerului Culturii pentru a marca 150 de ani de la naşterea marelui sculptor, una dintre figurile emblematice ale artei moderne universale.
20:10
Dragoş Pîslaru: Avem bani în PNRR, se fac plăţi încontinuu / În martie vom avea autorizarea, probabil, a cererii de plată 4, de 2,62 de miliarde de euro # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat miercuri că avem bani în PNRR şi se fac plăţi încontinuu, el precizând că în martie vom avea autorizarea, probabil, a cererii de plată 4, de 2,62 de miliarde de euro.
20:10
Bolojan, după decizia CCR privind pensiile magistraţilor: Consider că este o decizie bună şi corectă / Îndreaptă o nedreptate pe care toţi românii au constatat-o / Nu a vorbit cu Nicuşor Dan # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, miercuri seară, că decizia Curţii Constituţionale a României (CCR) în legătură cu pensiile magistraţilor consfinţeşte ceea ce a spus în repetate rânduri, respectiv că proiectul este constituţional. Bolojan consideră că decizia CCR este ”bună şi corectă” şi îndreaptă o nedreptate pe care toţi românii au constatat-o.
Acum o oră
20:00
Dragoş Pîslaru: Am notificat astăzi, atât informal, cât şi printr-un e-mail la nivel tehnic, Comisia Europeană cu privire la decizia CCR pe pensiile magistraţilor / Un alt demers, o scrisoare prin care vom încerca să justificăm întârzierea # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunţat miercuri că a notificat, atât informal, cât şi printr-un e-mail la nivel tehnic, Comisia Europeană cu privire la decizia CCR pe pensiile magistraţilor iar un al doilea demers iniţiat este o scrisoare prin care va încerca să justifice întârzierea îndeplinirii jalonului, din motive mai debrabă procedurale şi nu de fond.
20:00
Ministrul Energiei anunţă că aproape 72.000 de consumatori din 181 de localităţi sunt încă nealimentaţi / Intervenţiile pentru restabilirea furnizării continuă # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă că, miercuri seară, aproape 72.000 de consumatori din 181 de localităţi sunt încă nealimentaţi cu energie, iar intervenţiile continuă până la remedierea tuturor situaţiilor.
20:00
Primul dispozitiv care oferă o terapie neinvazivă şi permite continuarea îngrijirii la domiciliu pentru tratamentul cancerului pancreatic, autorizat în SUA # News.ro
Un nou dispozitiv medical neinvaziv a fost aprobat în Statele Unite pentru tratamentul cancerului pancreatic local avansat la adulţi. Terapia utilizează câmpuri electrice aplicate extern şi a demonstrat o creştere a supravieţuirii în asociere cu chimioterapia standard.
19:50
Nazare: Decizia privind reforma pensiilor speciale - piesa lipsă dintr-un puzzle al normalităţii/ Ministrul se referă la două efecte: diminuăm cheltuielile statului şi creştem credibilitatea externă/ Ce spune despre cele 231 de milioane de euro # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, apreciază că decizia de miercuri a Curţii Constituţionale referitoare la pensiile magistraţilor este ”un semnal de corectitudine aşteptat de întreaga societate”, fiind ”piesa lipsă dintr-un puzzle al normalităţii”. Ministrul afirmă că, odată cu această decizie, România poate reduce cheltuielile statului cu pensiile speciale, banii putând fi direcţoionaţi acolo unde este nevoie de ei şi, în plus, îşi creşte credibilitatea externă, arătând că are capacitatea de a face reformele necesare.
Acum 2 ore
19:30
MAE, după ce Oana Ţoiu a afirmat într-o declaraţie oficială la Londra că nu are nimic nou de spus: Introducere menită să atragă atenţia asupra mesajului principal/ Referirea la aderarea la UE, într-o ţară care a părăsit Uniunea: O glumă diplomatică – VIDE # News.ro
Ministerul de Externe a transmis, miercuri seară, o serie de clarificări, după ce ministrul Oana Ţoiu a fost acuzată de gafe diplomatice comise la Londra, unde a afirmat, într-o declaraţie oficială, că nu are nimic nou de spus, dar şi că toate ţările, fie îşi doresc să facă parte din Uniunea Europeană, fie să rămână în aceasta, realizând că se află într-o ţară care a părăsit blocul comunitar. Oficialii MAE susţin că prima declaraţie era menită să atragă atenţia asupra mesajului principal, acela de consecvenţă în declaraţii, iar a doua declaraţie a fost o demonstraţie de ”umor diplomatic conştient”.
19:30
Comisia de Disciplină din cadrul Federaţiei Române de Fotbal (FRF) a anunţat miercuri că Dănuţ Coman, preşedintele clubului FC Argeş, a primit avertisment şi a amendat cu 4.000 de lei.
19:10
Ludovic Orban: Pensiile magistraţilor, o saga care a început din septembrie şi care a durat mult prea mult. Poate fi o bază pentru corectările absolut necesare şi pentru alte categorii de pensii speciale # News.ro
Fostul premier Ludovic Orban a declarat, miercuri, despre declararea constituţională a reformei pensiilor magistraţilor, la CCR, căa fost o saga care a început din septembrie şi care a durat mult prea mult. El consideră că decizia judecătorilor CCR poate fi o bază pentru corectările absolut necesare şi pentru alte categorii de pensii speciale.
19:00
Ilie Bolojan: Consider că trebuie corectate toate sistemele în care se permite pensionarea la 50-52 de ani şi unde pensia e cât ultimul salariu. În martie vom veni cu proiecte de legi care să pună în practică acest principiu # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri seară, că, la fel ca în cazul magistraţilor, trebuie corectate toate sistemele în care se permite pensionarea la 50-52 de ani şi unde pensia este cât ultimul salariu, precizând că în martie Guvernul ar urma să vină cu proiecte de legi care să pună în practică acest principiu şi în cazul altor categorii care beneficiază de pensii speciale. Bolojan a explicat că este vorba despre angajaţii din Ministerul de Interne, din zona de apărare şi de siguranţă şi ordine publică, însă a subliniat că în toate cazurile va exista o perioadă tranzitorie pentru a nu produce „şocuri” în sistem, dar şi excepţii pentru cei care lucrează în condiţii dificile.
18:50
Ilie Bolojan: Proiectul privind cumulul pensie-salariu este pregătit şi în zilele următoare îl veţi vedea adoptat de guvern / După ce s-a pensionat, nu mai poate beneficia şi de pensie integral şi de salariu, ci doar de 15% din valoarea pensiei # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că proiectul privind cumulul pensie-salariu este pregătit şi în zilele următoare va fi adoptat de guvern, el arătând că, după modelul magistraţilor, o persoană, după ce s-a pensionat, nu mai poate beneficia şi de pensie integral şi de salariu, ci doar de 15% din valoarea pensiei.
18:50
Rusia cere dovezi ţărilor europene care o acuză că l-a otrăvit pe Navalnîi cu toxina unei broaşte otrăvitoare # News.ro
Rusia cere ţărilor europene care au acuzat Moscova de otrăvirea criticului Kremlinului Aleksei Navalnîi cu o toxină de la broasca săgeată, o specie de broască otrăvitoare din America Latină, să furnizeze date concrete care să susţină acuzaţia lor, a declarat miercuri purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Maria Zaharova, relatează Reuters.
18:50
Premierul Bolojan, despre reforma administrativă: Avem peste 700 de primării care nu vor avea nevoie de reorganizări de personal, dar şi celelalte cred că pot face paşi importanţi pentru aceşti factori de dezvoltare # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, despre reforma administrativă, că avem peste 700 de primării care nu vor avea nevoie de reorganizări de personal, dar şi celelalte primării crede că pot face paşi importanţi pentru dezvoltare, el arătând că primăriile trebuie să existe pentru a face proiecte pentru oameni şi condiţii mai bune şi servicii mai bune şi nu să avem doar cetăţeni care plătesc impozite.
18:50
Bolojan nu este de acord cu impozitarea progresivă: În condiţiile în care avem o situaţie complicată bugetar, finanţele se concentrează pe combaterea evaziunii fiscale, pe încasarea taxelor, nu este de actualitate un astfel de proiect # News.ro
Premierul Ilie Bolojan nu este de acord cu impozitarea progresivă, el declarând că, în condiţiile în care avem o situaţie complicată din punct de vedere bugetar iar finanţele se concentrează pe combaterea evaziunii fiscale, pe încasarea taxelor, nu este de actualitate un astfel de proiect.
18:40
Cristiano Bergodi şi Andrei Cordea, sancţionaţi ca urmare a scandalului de la meciul CFR Cluj – Universitatea Cluj. Comisia de Disciplină a anunţat hotărârile în acest caz # News.ro
Comisia de Disciplină din cadrul FRF, întrunită miercuri, a decis sancţiuni pentru antrenorul echipei Universitatea Cluj, Cristiano Bergodi, şi jucătorul formaţiei CFR Cluj, Andrei Cordea, ca urmare a incidentelor de la meciul disputat în urmă cu aproape două săptămâni.
Acum 4 ore
18:30
Regele Danemarcei s-a dus în Groenlanda pentru a-şi arăta sprijinul faţă de teritoriul arctic dorit de Donald Trump # News.ro
Regele Danemarcei Frederik al X-lea a început miercuri, la Nuuk, capitala Groenlandei, o vizită de trei zile în sprijinul teritoriului râvnit de Donald Trump, relatează AFP.
18:20
Curtea de Apel Bucureşti, după decizia Curţii Constituţionale: Va genera grave dezechilibre în activitatea puterii judecătoreşti / Puterea executivă a ales reconfigurarea arhitecturii constituţionale prin ruperea echilibrului între puterile statului # News.ro
Oficialii Curţii de Apel Bucureşti anunţă, miercuri, că au luat act cu îngrijorare de decizia Curţii Constituţionale a României (CCR) privind pensiile de serviciu ale magistraţilor şi susţin că ”puterea executivă a ales reconfigurarea arhitecturii constituţionale prin ruperea echilibrului între puterile statului, singurul mecanism ce acţiona ca un filtru în faţa excesului de putere”. De asemenea, Curtea de Apel Bucureşti consideră că acest act normativ va avea consecinţe dramatice asupra funcţionării sistemului judiciar prin depopulare, actul de justiţie fiind afectat din perspectiva calităţii, dar şi an termenului rezonabil de soluţionare a cauzelor.
18:20
Laura Gherasim (AUR): Parlamentul României nu poate fi redus la un decor instituţional. Nu trăim vremuri normale şi nu trăim vremuri democratice în România. Iar consecinţele le simţim deja şi le vor simţi toţi românii, în fiecare zi # News.ro
Deputatul Laura Gherasim (AUR), preşedinte al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor din Camera Deputaţilor, afirmă, după ce activitatea comisiei pentru analizarea soluţiilor privind anularea alegerilor prezidenţiale a fost blocată, prin absenţa parlamentarilor Puterii, că Parlamentul României nu poate fi redus la un decor instituţional şi nu trăim vremuri normale şi vremuri democratice în România, iar consecinţele le simţim deja şi le vor simţi toţi românii, în fiecare zi.
18:00
Sindicaliştii Europol reclamă o ”şopârlă” în finalul proiectului de OUG pentru reforma administraţiei: Vizează direct iniţierea demersurilor pentru modificarea pensiilor militare / Şi poliţiştii au dreptul să trăiască după ce se pensionează # News.ro
Sindicaliştii Europol reclamă, miercuri, o ”şopârlă” în finalul proiectului de OUG pentru reforma administraţiei, care ar deschide drumul pentru iniţierea demersurilor pentru modificarea pensiilor militare. Sindicaliştii anunţă că, în 24 de ore, vor prezenta propuneri către guvernanţi, subliniind că ”şi poliţiştii au dreptul să trăiască după ce se pensionează”.
18:00
Apele Române, după ce instanţa a anulat o autorizaţie în cazul Barajului de la Mihăileni, aproape terminat: Comunităţile rămân expuse unor riscuri hidrologice/ Finalizarea acumulării este esenţială pentru protejarea vieţii şi bunurilor populaţiei # News.ro
Reprezentanţii Administraţiiei Naţionale ”Apele Române” afirmă, după ce Curtea de Apel Cluj a admis o acţiune a unor activişti de mediu şi a anulat autorizaţia de construire, emisă în 1987, a Barajului de la Mihăileni, de pe râul Crişul Alb, din judeţul Huneodara, că prin blocarea investiţiei, aproape terminată, comunităţile locale rămân expuse unor riscuri hidrologice, finalizarea acumulării fiind „esenţială” pentru protejarea vieţii şi bunurilor populaţiei.
17:50
Ministrul Muncii, Florin Manole: Am trimis la Parchet dosarul care vizează situaţia unor angajaţi din sistemul vamal încadraţi în grad de handicap # News.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă miercuri că a trimis la Parchet dosarul care vizează situaţia unor angajaţi din sistemul vamal încadraţi în grad de handicap.
17:50
Consiliul de Pace de la Washington. Erdogan îl trimite pe ministrul de externe în locul său # News.ro
Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, se va deplasa la Washington în locul preşedintelui Tayyip Erdogan pentru reuniunea inaugurală de joi a „Consiliului de Pace” al preşedintelui american Donald Trump, a anunţat miercuri Ministerul de Externe de la Ankara, relatează Reuters..
17:50
Vladislav Heraskevich, descalificat de la Jocurile Olimpice, s-a întors în Ucraina / El nu îşi regretă decizia şi vrea să organizeze o strângere de fonduri pentru sportivii care au pierit în război # News.ro
După ce a fost descalificat de la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina, sportivul ucrainean de skeleton Vladislav Heraskevich s-a întors la Kiev şi a găsit capitala Ucrainei afectată de întreruperi ale alimentării cu energie electrică, încălzire şi apă. Cu toate acestea, el este bucuros că s-a întors, relatează AP.
17:50
Comisia Europeană sprijină regiunile estice ale UE care se învecinează cu Rusia, Belarus şi Ucraina. Beneficiare, nouă state membre UE, printre care şi România # News.ro
România, alături de alte opt state membre UE care se învecinează cu Rusia, Belarus şi Ucraina vor beneficia de sprijin din partea Comisiei Europene, fiind considerate prioritare securitatea şi rezilienţa, creşterea economică, valorificarea punctelor forte de la nivel local, conectivitatea. De asemenea, Comisia vizează şi abordarea depopulării şi a deficitului de forţă de muncă, precum şi şi consolidarea comunităţilor prin intermediul programului de rezilienţă a mass-mediei şi al combaterii dezinformării. Comisia va iniţia un dialog politic anual la nivel înalt care să faciliteze discuţiile cu privire la acţiunile UE şi la impactul acestora asupra rezilienţei şi dezvoltării regiunilor estice ale UE care se învecinează cu Rusia, Belarus şi Ucraina. Primul astfel de eveniment va avea loc la 26 februarie, când instituţiile financiare vor semna o declaraţie de lansare a mecanismului EastInvest.
17:40
Centrul Infotrafic: Depuneri de zăpadă pe mai multe sectoare de autostradă, fără să se fi impus închiderea acestora / Drumuri naţionale închise în mai multe judeţe / Restricţii de tonaj în mai multe zone # News.ro
Centrul Infotrafic anunţă, miercuri după-amiază, că nu există segmente de autostradă închise ca urmare a condiţiilor meteorologice, dar pe mai multe artere există depuneri de zăpadă. În mai multe judeţe există drumuri naţionale închise sau restricţii de tonaj din cauza ninsorii şi a viscolului.
17:40
Preşedintele Senatului, după incidentul din sala de plen: menţinerea ordinii, respectarea regulamentului şi desfăşurarea lucrărilor parlamentare reprezintă priorităţi instituţionale, iar toate situaţiile de acest tip nu vor fi tolerate # News.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a transmis miercuri, după incidentul care a avut loc, în sala de plen, între mai mulţi senatori, că menţinerea ordinii, respectarea regulamentului şi desfăşurarea lucrărilor parlamentare în condiţii de normalitate reprezintă priorităţi instituţionale, iar toate situaţiile de acest tip nu vor fi tolerate şi vor fi tratate cu fermitate, prin instrumente regulamentare.
17:40
Loturi de stafide din Uzbekistan, retrase de la comercializare din magazinele Lidl, pentru că prezintă reziduuri de pesticide neautorizate în Uniunea Europeană # News.ro
LUCSOR IMPEX SRL anunţă rechemarea de la consumatori a unor loturi de stafide, originare din Uzbekistan, vândute în magazinele Lidl din întreaga ţară. Analizele au determinat că prezintă reziduuri de pesticide neautorizate în Uniunea Europeană.
17:30
Primarul general: Se pare că operatorii de salubrizare de la sectoare au raportat mai multe utilaje în teren şi mai mulţi oameni decât au fost în realitate / Probeme cu transportul în comun / Poliţia Locală face verificări - FOTO # News.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunţă, miercuri, verificări făcute de Poliţia Locală la firmele de salubrizare, existând suspiciunea că acestea au raportat intervenţii supradimensionate pentru deszăpezire.
17:30
Spionii străini pot vedea mesajele trimise de soldaţii ruşi pe Telegram, avertizează un ministru rus # News.ro
Serviciile de informaţii străine pot vedea mesajele trimise de soldaţii ruşi care folosesc aplicaţia de mesagerie Telegram, a declarat miercuri ministrul rus pentru dezvoltare digitală, Maksud Şadaev, potrivit agenţiei de ştiri Interfax, citată de Reuters.
17:20
Fico decretează starea de urgenţă în domeniul aprovizionării cu petrol şi ameninţă Ucraina cu măsuri de retorsiune dacă continuă să blocheze livrările prin oleoductul Drijba. Orban acuză Kievul de ”şantaj” pentru a-l ”obliga să intre în coaliţia ţărilor e # News.ro
Premierul slovac Robert Fico a decretat miercuri starea de urgenţă în domeniul aprovizionării cu petrol, din cauza întreruperii livrărilor ruseşti prin oleoductul Drujba şi ameninţă Ucraina cu măsuri de retorsiune dacă situaţia persistă, relatează AFP.
17:20
Boarding Pass - Administraţia Prezidenţială a închiriat un avion deţinut de Ion Ţiriac pentru deplasarea preşedintelui la Washington # News.ro
Administraţia Prezidenţială a închiriat un avion privat pentru deplasarea preşedintelui Nicuşor Dan la Washington, la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii, iniţiat de preşedintele SUA Donald Trump, programată pentru 19 februarie.
17:20
Primarul general: Se pare că operatorii de salubrizare de la sectoare au raportat mai multe utilaje în teren şi mai mulţi oameni decât au fost în realitate / Probeme cu trransportul în comun / Poliţia Locală face verificări # News.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunţă, miercuri, verificări făcute de Poliţia Locală la firmele de salubrizare, existând suspiciunea că acestea au raportat intervenţii supradimensionate pentru deszăpezire.
17:00
BNR anunţă o tentativă de fraudă financiară tip deepfake care foloseşte imaginea guvernatorului Mugur Isărescu. ”BNR nu face recomandări şi propuneri de investiţii” # News.ro
BNR avertizează că în ultimele zile, în mediul online au fost publicate postări tip deepfake care folosesc fraudulos imaginea guvernatorului BNR pentru a convinge publicul să facă investiţii financiare pe un website care se promovează ca platformă de tranzacţionare automatizată. Banca centrală atrage atenţia că nu face recomandări şi propuneri de investiţii.
17:00
Un adolescent de 16 ani a murit, miercuri după-amiază, după ce a fost lovit de un tren în zona oraşului Comarnic din judeţul Prahova.
16:50
Intervenţie dificilă a pompierilor buzoieni la Calvini. Peste 220 de animale salvate dintr-un saivan prăbuşit sub zăpadă - FOTO # News.ro
Pompierii buzoieni au fost solicitaţi, miercuri, să intervină după ce un saivan de animale din satul Frăsinet, comuna Calvini, s-a prăbuşit sub greutatea zăpezii. Animalele au fost surprinse sub dărâmături, iar intervenţia s-a desfăşurat în condiţii extrem de dificile.
16:50
Jocurile Paralimpice de iarnă: Ucraina va boicota competiţia în semn de protest faţă de prezenţa sportivilor ruşi # News.ro
Ucraina a anunţat miercuri retragerea de la Jocurile Paralimpice de iarnă ca răspuns la autorizarea de către CIO a participării sportivilor ruşi şi belaruşi sub steagurile celor două ţări.
16:50
Cursurile în toate unităţile de învăţământ din judeţul Galaţi se vor desfăşura în format online joi, 19 februarie, potrivit unei decizii anunţate de Prefectura Galaţi.
16:50
Demisia şefului-adjunct al poliţiei din Spania pentru acuzaţii de viol zguduie guvernul, deja afectat de o serie de scandaluri # News.ro
Numărul doi al poliţiei spaniole a fost nevoit să demisioneze marţi seara din cauza unei plângeri pentru viol care îl vizează, un nou scandal ce slăbeşte şi mai mult guvernul de stânga, acuzat de opoziţie că a încercat să muşamalizeze cazul, relatează AFP.
16:40
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, după Comandamentul de Iarnă: 266 localităţi afectate de vremea rea, aproximativ 200.000 de locuinţe, deconectate de la furnizarea energiei electrice, au fost reconectate 86.000 / Avarie la Elcen Sud # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat miercuri, după Comandamentul de Iarnă că 266 localităţi au fost afectate de vremea rea şi aproximativ 200.000 de locuinţe au fost deconectate de la furnizarea energiei electrice, între timp, în urma intervenţiilor, fiind reconectate 86.000. El a mai spus că a avut loc şi o avarie la Elcen Sud care e în curs de rezolvare.
Acum 6 ore
16:30
Constanţa: O ambulanţă a derapat pe DN38 / Trei microbuze de transport persoane şi două maşini, blocate pe DN2A / Traficul rutier în tot judeţul, în condiţii de iarnă - FOTO # News.ro
O ambulanţă a deparat pe DN38, în judeţul Constanţa, iar trei microbuze de transport persoane şi două maşini sunt blocate pe DN2A, au transmis reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea. De asemenea, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa au anunţat că traficul rutier se desfăşoară în condiţii de iarnă în tot judeţul.
16:30
Friedrich Merz se declară ”foarte favorabil” unei interziceri a accesului minorilor pe reţele de socializare în Germania, înainte ca subiectul să fie dezbătut în weekend într-un Congres CDU la Stuttgart # News.ro
Cancelarul german Friedrich Merz se pronunţă miercuri în favoarea unei interziceri accesului minorilor la reţele de socializare - înaintea unei dezbateri a subiectului la un Congres federal al CDU în weekend -, după exemplul mai multor ţări europene care dezbat o măsură în acest sens cu scopul de a proteja tinerii de efectele nefaste asupra sănătăţii ale platformelor, relatează AFP.
16:30
Dolj: Cinci bărbaţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore după ce s-au luat la bătaie cu alte persoane / Patru victime au ajuns la spital # News.ro
Cinci bărbaţi au fost reţinut de poliţiştii din Dolj, pentru 24 de ore, după ce s-au luat la bătaie cu alte persoane în comuna Cetate. În urma evenimentului, patru victime au fost transportate la spital.
16:20
Ministrul Justiţiei, după decizia CCR: Nu trebuie să pierdem resursa umană din justiţie. Există îngrijorări. E tot mai dificil să asigurăm schemele de personal/ Mesajul lui Radu Marinescu pentru magistraţi # News.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat, miercuri, după ce judecătorii CCR au dat undă verde pentru reducerea pensiilor magistraţilor şi creşterea vârstei de pensionare, că resursa umană din justiţie nu trebuie pierdută, precizând că există îngrijorări în sistem şi că este ”din ce în ce mai dificil” să se asigure schemele de personal. „Îi rog pe magistraţi să rămână devotaţi crezului iniţial al profesiei - acela de a face dreptate şi de a lupta cu inechităţile - şi să rămână în continuare în profesie, aducând experienţa deosebită a vârstei şi profesionalismul anterior”, mai spune ministrul Justiţiei, dând asigurări că cei care au deja întrunite condiţiile de pensionare sunt în continuare protejaţi.
16:20
JO de iarnă: Mikaela Shiffrin, campioană olimpică la slalom, la 12 ani după primul său titlu la Soci / La slalom a concurat şi Sofia Moldovan # News.ro
Imperială în ambele manşe, Mikaela Shiffrin a câştigat miercuri proba de slalom la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina.
16:10
Scandal în Senat, între parlamentari PSD şi un senator al grupului Pace-Întâi România care îi filma în timpul şedinţei # News.ro
Un scandal a avut loc, miercuri, în plenul Senatului, după ce un parlamentar din grupul Pace-Întâi România a început să filmeze parlamentarii PSD, în sală. Senatorul PSD Ionel Floroiu a intervenit şi l-a întrerupt pe parlamentarul Liviu Fodoca care o filma pe senatoarea Victoria Stoiciu, între cei doi având loc o altercaţie.
16:00
„Patru ani de război în Ucraina: scriitori-martori şi mărturiile lor. In Memoriam: Victoria Amelina”, colocviu PEN România # News.ro
Colocviul „Patru ani de război în Ucraina: scriitori-martori şi mărturiile lor. In Memoriam: Victoria Amelina” va fi organizat joi, de PEN România, la sediul GDS, Calea Victoriei, nr. 120, începând cu ora 17.00. Intrarea este liberă.
15:50
Poziţiile Kievului şi Moscovei ”diferă” în continuare după negocierile de la Geneva, anunţă Zelenski. Medinski evocă negocieri ”dificile, dar profesioniste”, Umerov evocă ”progrese”. Moscova revendică cucerirea a două sate, Krînîcine, în Zaporojie, şi Har # News.ro
Negocierile între ucraineni, ruşi şi americani s-au încheiat miercuri, la Geneva - după o scurtă întâlnire -, în a doua zi a acestei runde în vederea încheierii celor patru ani de Război din Ucraina, iar atât Kievul, cât şi Moscova evocă negocieri ”dificile”, relatează AFP.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.