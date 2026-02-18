Ilie Bolojan nu crede că este necesară încheierea unui acord cu Fondul Monetar Internaţional: În afară de colaborarea normală cu FMI, sper să rămânem o ţară stabilă, în care măsurile pe care le ia Guverul sunt de natură să stabilizeze economia

17:50

România, alături de alte opt state membre UE care se învecinează cu Rusia, Belarus şi Ucraina vor beneficia de sprijin din partea Comisiei Europene, fiind considerate prioritare securitatea şi rezilienţa, creşterea economică, valorificarea punctelor forte de la nivel local, conectivitatea. De asemenea, Comisia vizează şi abordarea depopulării şi a deficitului de forţă de muncă, precum şi şi consolidarea comunităţilor prin intermediul programului de rezilienţă a mass-mediei şi al combaterii dezinformării. Comisia va iniţia un dialog politic anual la nivel înalt care să faciliteze discuţiile cu privire la acţiunile UE şi la impactul acestora asupra rezilienţei şi dezvoltării regiunilor estice ale UE care se învecinează cu Rusia, Belarus şi Ucraina. Primul astfel de eveniment va avea loc la 26 februarie, când instituţiile financiare vor semna o declaraţie de lansare a mecanismului EastInvest.