Tensiuni între SUA și China: Washingtonul susține că Beijingul a efectuat un test nuclear „ilicit”. Ce spun experții independenți

La mai mult de un an după ce o femeie de 33 de ani a murit înghețată pe cel mai înalt munte din Austria, iubitul ei a avut prima înfățișare înaintea instanței joi, fiind acuzat de omor din neglijență gravă. Femeia a murit de hipotermie în timpul unei excursii de alpinism pe Grossglockner. Iubitul ei este acuzat că a lăsat-o neprotejată și epuizată pe munte, în condiții de furtună, în zorii zilei de 19 ianuarie 2025, în timp ce el s-a dus să caute ajutor, anunță BBC.