Tensiuni între SUA și China: Washingtonul susține că Beijingul a efectuat un test nuclear „ilicit”. Ce spun experții independenți
Digi24.ro, 18 februarie 2026 20:20
Guvernul SUA a publicat noi informații despre ceea ce susține că a fost un test nuclear ilicit al Chinei, efectuat în 2020, potrivit NPR.
• • •
Acum 10 minute
20:30
Alpinist judecat după ce și-a lăsat iubita să moară pe cel mai înalt munte din Austria. Gestul care i-a scandalizat pe procurori # Digi24.ro
La mai mult de un an după ce o femeie de 33 de ani a murit înghețată pe cel mai înalt munte din Austria, iubitul ei a avut prima înfățișare înaintea instanței joi, fiind acuzat de omor din neglijență gravă. Femeia a murit de hipotermie în timpul unei excursii de alpinism pe Grossglockner. Iubitul ei este acuzat că a lăsat-o neprotejată și epuizată pe munte, în condiții de furtună, în zorii zilei de 19 ianuarie 2025, în timp ce el s-a dus să caute ajutor, anunță BBC.
20:30
Incident în Sectorul 6 al Capitalei: o fată a fost electrocutată după ce a călcat într-o baltă în care erau căzute fire electrice # Digi24.ro
O tânără în vârstă de 16 ani a fost electrocutată în această seară, pe bulevardul Iuliu Maniu din Sectorul 6 al Capitalei, după ce a călcat într-o baltă unde erau și firele electrice rupte de un copac care s-a prăbușit din cauza ninsorii de noaptea trecută. Fata a fost găsită inconștientă, dar cu semne vitale și a fost transportată la spital.
Acum 30 minute
20:20
20:20
Ministrul belgian al Apărării către Merz: „Te-aș ruga să taci din gură”. Subiectul care l-a enervat pe Theo Francken # Digi24.ro
Ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, a criticat liderii europeni pentru că vorbesc prea mult despre anumite teme sensibile. „Te-aș ruga să taci din gură” a fost reacția sa la un interviu dat, recent de cancelarul german.
20:10
Ziua Națională Constantin Brâncuși 2026: Evenimente culturale organizate în București și în alte orașe din țară # Digi24.ro
La 19 februarie, România marchează Ziua Națională Constantin Brâncuși, o ocazie de a celebra moștenirea unuia dintre cei mai importanți artiști ai secolului XX, considerat părintele sculpturii moderne. Cu acest prilej, instituțiile culturale din țară organizează expoziții, conferințe și evenimente dedicate operei sale.
20:10
Mark Zuckerberg va fi audiat în instanță, în SUA, într-un proces privind dependența tinerilor de rețele sociale # Digi24.ro
CEO-ul Meta Platforms și miliardarul fondator al Facebook, Mark Zuckerberg, va fi audiat miercuri pentru prima dată într-un tribunal american cu privire la efectul Instagram asupra sănătății mintale a tinerilor utilizatori, în cadrul unui proces istoric privind dependența tinerilor de rețelele sociale, scrie Reuters.
Acum o oră
20:00
Cine are șanse să o înlocuiască pe Christine Lagarde la șefia Băncii Centrale Europene: „bătălie” între un olandez și un spaniol # Digi24.ro
Foştii guvernatori ai băncilor centrale din Ţările de Jos şi Spania, Klaas Knot şi Pablo Hernandez de Cos, sunt văzuţi drept favoriţi pentru a o înlocui pe Christine Lagarde în fruntea Băncii Centrale Europene (BCE), probabil în cadrul unui acord politic mai amplu, prin care ambii ar urma în final să deţină o poziţie de top, se arată într-o analiză realizată de Reuters.
19:50
Ministerul Dezvoltării a publicat proiectul de OUG privind reducerea cheltuielilor din administrație. Care sunt măsurile propuse # Digi24.ro
Ministerul Dezvoltării a publicat miercuri, 18 februarie, în transparență decizională un proiect de ordonanță de urgență care prevede reducerea unor cheltuieli din administrație, tăieri de posturi, limitarea unor cheltuieli de personal și măsuri pentru creșterea veniturilor autorităților locale. Documentul, agreat la nivelul coaliției de guvernare, face parte din planul Guvernului de reducere a deficitului bugetar și de eficientizare a administrației publice locale și centrale.
19:50
Emmanuel Macron conduce topul politicienilor străini în Cehia. Ce loc ocupă Putin și Trump, care au procentaje apropiate # Digi24.ro
Președintele francez Emmanuel Macron este singurul politician străin în care au încredere mai mult de jumătate dintre cehi, informează European Pravda.
19:50
Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT) va reglementa într-un timp foarte scurt situaţia închirierii în scop turistic a tuturor apartamentelor şi camerelor prin atribuirea unui număr unic, pe baza căruia acestea vor putea fi urcate pe diverse platforme de închiriere, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, la Eforie Nord, Alin Grigore, director general la Direcţia Generală Turism din minister.
Acum 2 ore
19:30
Prințul William mărturisește că sănătatea sa mintală s-a deterioat în perioada în care a fost pilot. Apelul său către bărbați # Digi24.ro
Prințul de Wales a povestit într-o dezbatere pe tema prevenirii sinuciderilor cum s-a luptat cu probleme de ordin emoțional și mintal în perioada în care a lucrat ca pilot de ambulanță aeriană. El a încurajat bărbații să ceară ajutor, scrie The Times.
19:30
Moscova contraatacă: Rusia cere dovezi după acuzațiile că Navalnîi ar fi fost otrăvit cu toxina unei broaşte # Digi24.ro
Rusia cere ţărilor europene, care au acuzat Moscova de otrăvirea criticului Kremlinului, Aleksei Navalnîi, cu o toxină provenită de la broasca-săgeată, un batracian periculos din America Latină, să furnizeze date concrete care să le susţină acuzaţia, a declarat miercuri purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Maria Zaharova, conform Reuters.
19:00
Când ar putea obține Guvernul banii reținuți din PNRR pentru pensiile magistraților. Bolojan: Trebuie să facem tot ce ține de noi # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, la Digi24, că, după promulgarea proiectului de reformă a pensionării magistraților, Guvernul va continua dialogul cu Comisia Europeană privind obținerea celor 230 de milioane de euro reținuți din granturile PNRR aferente acestui jalon. Reforma avea termen de îndeplinire la sfârșitul lunii noiembrie, dar prim-ministrul spune că „trebuie să facem tot ce ține de noi pentru a recupera banii, care înseamnă investiții importante pentru România”. El estimează că o concluzie privind acest demers ar trebui să fie publică în câteva săptămâni.
19:00
Ilie Bolojan: „Proiectul care vizează cumulul pensie-salariu va fi adoptat zilele următoare”. Ce prevede legea # Digi24.ro
Ilie Bolojan a spus la Digi24 că un proiect proiect de lege privind cumulul pensie-salariu la stat va fi adoptat de Guvern „zilele următoare”. Premierul a afirmat că o persoană „după ce s-a pensionat, nu mai poate beneficia și de pensie integral și de salariu, ci doar de 15% din valoarea pensiei”.
19:00
Regele Danemarcei merge în Groenlanda pe fondul presiunilor lui Trump. „Oamenii au fost foarte îngrijoraţi” # Digi24.ro
Regele Danemarcei Frederik al X-lea a început miercuri o vizită oficială de trei zile în Groenlanda, în contextul tensiunilor generate de declarațiile lui Donald Trump privind preluarea controlului asupra insulei arctice. Deplasarea suveranului la Nuuk este interpretată drept un semnal de susținere față de teritoriul autonom danez, aflat recent în centrul unei dispute diplomatice cu Washingtonul, relatează AFP și News.ro.
19:00
Exerciţiu de debarcare NATO pe coasta germană a Mării Baltice: Elicoptere, avioane Eurofighter, tancuri amfibii, 15 nave # Digi24.ro
Circa 3.000 de soldaţi ai NATO au participat miercuri la un amplu exerciţiu de debarcare în nordul Germaniei, în care au fost implicate nave, tancuri amfibie, avioane de luptă şi elicoptere, relatează AFP.
18:50
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a readus în discuție acordul României cu FMI și recomandarea trecerii la impozitarea progresivă. Răspunsul nu a întârziat să apară: premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, la Digi24, că statul nu are, în acest moment, capacitatea administrativă pentru o astfel de schimbare. „Impozitarea progresivă nu este de actualitate”, spune prim-ministrul.
18:40
ANPIS a recuperat peste 370.000 de lei și a dispus peste 100 de măsuri corective pentru alocații și indemnizații acordate necuvenit # Digi24.ro
Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a dispus 139 de măsuri corective și a recuperat sume necuvenite în valoare totală de 373.844 de lei, în urma campaniei naționale privind respectarea condițiilor legale pentru acordarea alocației lunare de plasament și a indemnizației de sprijin pentru tinerii care au împlinit 18 ani, desfășurată în ultimele trei luni ale anului trecut.
18:40
Şeful Google DeepMind estimează în cât timp IA va atinge capacitatea umană. Ce este „Testul Einstein”, la care aceasta va fi supusă # Digi24.ro
Directorul executiv al Google DeepMind, Demis Hassabis, a declarat miercuri, la New Delhi, că inteligenţa artificială generală va fi dezvoltată în următorii 5-8 ani, transmite agenţia EFE.
18:40
După victoria de la CCR, Ilie Bolojan anunță că vrea modificarea legilor și pentru celelalte pensii speciale, din luna martie # Digi24.ro
Ilie Bolojan a fost întrebat, în direct la Digi24, ce intenționează cu celelalte categorii de pensionari speciali, în contextul în care nu doar magistrații au astfel de beneficii. Premierul a explicat că „lucrurile trebuie corectate” în toate sistemele în care se permite pensionarea la o vârstă de 50-52 de ani, atunci când un om este în deplinătatea facultăților fizice și intelectuale.
Acum 4 ore
18:30
Comisia Europeană intensifică sprijinul pentru regiunile UE învecinate cu Rusia, Belarus și Ucraina. Măsuri în cinci domenii prioritare # Digi24.ro
Comisia Europeană a adoptat pe 18 februarie o strategie cuprinzătoare pentru sprijinirea regiunilor estice ale UE care au frontiere terestre cu Rusia, Belarus și Ucraina. Potrivit European Pravda, Comisia Europeană a propus măsuri în cinci domenii prioritare, combinând politica de coeziune cu alte instrumente de reglementare ale UE.
18:20
Sindicaliştii Europol reclamă o „şopârlă” în finalul proiectului de OUG pentru reforma administraţiei. „Modificarea legii e pe viață” # Digi24.ro
Sindicaliştii Europol reclamă, miercuri, o „şopârlă” în finalul proiectului de OUG pentru reforma administraţiei, care ar deschide drumul pentru iniţierea demersurilor pentru modificarea pensiilor militare. Sindicaliştii anunţă că, în 24 de ore, vor prezenta propuneri către guvernanţi, subliniind că „şi poliţiştii au dreptul să trăiască după ce se pensionează”.
18:10
Curtea de Apel București întărește criticile aduse de CSM după decizia privind pensiile speciale: Un regres în statutul de independență # Digi24.ro
Judecătorii Curții de Apel București (CAB) se declară „îngrijorați” de decizia Curții Constituționale a României (CCR) privind pensiile speciale ale magistraților și se aliniază punctului de vedere transmis de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), anticipând „grave dezechilibre în activitatea puterii judecătorești”.
18:00
Autoritățile locale din mediul rural ar putea scăpa de obligația asigurării pazei, dacă au sisteme de supraveghere video # Digi24.ro
Autoritățile locale din mediul rural care au instalate și utilizează sisteme de supraveghere video ar putea să nu mai fie obligate să asigure personal de pază, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență privind reforma administrației publice, publicat în consultare publică pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA). Documentul include mai multe măsuri care vizează organizarea serviciilor publice locale, finanțarea unor structuri administrative și întărirea controlului în domeniul construcțiilor.
18:00
BNR: O tentativă de fraudă tip deepfake utilizează imaginea guvernatorului Mugur Isărescu # Digi24.ro
Banca Naţională a României avertizează asupra unor postări apărute recent în mediul online, realizate prin tehnologia deepfake, care folosesc în mod fraudulos imaginea guvernatorului Mugur Isărescu pentru a promova o platformă de investiţii financiare.
18:00
Florin Manole: Am trimis la Parchet dosarul care vizează angajaţi din sistemul vamal încadraţi în grad de handicap # Digi24.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă miercuri că a trimis la Parchet dosarul care vizează situaţia unor angajaţi din sistemul vamal încadraţi în grad de handicap.
17:50
Viraj energetic la Viena: Austria vrea să reducă importurile de GNL din SUA. România și Africa, noile opțiuni # Digi24.ro
Austria caută să extindă energia regenerabilă şi să majoreze importurile de gaze din Africa, pentru a evita să devină prea dependentă de gazele naturale lichefiate (GNL) din Statele Unite, a afirmat miercuri secretarul austriac pentru Energie, Elisabeth Zehetner, în condiţiile în care Europa revizuieşte aprovizionarea cu energie, transmite Reuters.
17:50
Dosarele Epstein sugerează acte care ar putea fi considerate crime împotriva umanității, spun experții ONU # Digi24.ro
Dosarele Epstein sugerează acte care ar putea fi considerate crime împotriva umanității, spun experții ONUMilioane de documente legate de Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale, sugerează existența unei „întreprinderi criminale globale” care a comis acte ce ating pragul legal al crimelor împotriva umanității, a declarat un grup de experți independenți numiți de Consiliul pentru Drepturile Omului al Națiunilor Unite, potrivit The Guardian.
17:50
LUCSOR IMPEX SRL anunţă rechemarea de la consumatori a unor loturi de stafide, originare din Uzbekistan, vândute în magazinele Lidl din întreaga ţară. Analizele au determinat că prezintă reziduuri de pesticide neautorizate în Uniunea Europeană.
17:30
Un adolescent de 16 ani a murit, miercuri după-amiază, după ce a fost lovit de un tren în zona oraşului Comarnic din judeţul Prahova.
17:30
De ce complimentele lui Rubio față de Europa nu au păcălit pe nimeni. „Diviziunea transatlantică e masivă și continuă să se adâncească” # Digi24.ro
De îndată ce secretarul de stat american Marco Rubio s-a ridicat pentru a lua cuvântul la Conferința de securitate de la München din acest an, a devenit evident că administrația Trump intenționa să-și schimbe retorica față de aliații europeni de lungă durată ai Americii.
17:30
Intervenție contra cronometru în județul Galați: o mașină în care se află o familie cu trei copii a rămas blocată în nămeți # Digi24.ro
Mai multe autoturisme au rămas blocate în județul Galați, din cauza ninsorilor din ultimele ore. Într-una dintre mașini se află o familie cu trei copii, care venea din Italia.
17:30
Imagini din satelit arată că Iranul fortifică unele obiective militare, pe fondul tensiunilor cu SUA. Printre ele sunt și baze nucleare # Digi24.ro
Imagini din satelit arată că Iranul a construit recent un scut de beton peste o nouă instalație situată într-o zonă militară sensibilă și l-a acoperit cu pământ, spun experții, continuând lucrările într-o locație care ar fi fost bombardată de Israel în 2024, pe fondul tensiunilor cu SUA. Imaginile arată, de asemenea, că Iranul a îngropat intrările în tunelurile de la o bază nucleară bombardată de SUA în timpul războiului de 12 zile dintre Israel și Iran de anul trecut, a fortificat intrările în tunelurile din apropierea unei alte baze și a reparat bazele de rachete lovite în conflict, anunță Reuters.
17:20
Alertă în Buzău: saivan prăbușit sub zăpadă la Calvini. Peste 220 de animale salvate la limită # Digi24.ro
Un saivan din satul Frăsinet, comuna Calvini, județul Buzău, s-a prăbușit miercuri sub greutatea zăpezii, surprinzând sute de animale sub dărâmături. Pompierii au intervenit în condiții extrem de dificile, parcurgând aproximativ 7 kilometri prin pădure și nămeți pentru a ajunge la adăpostul distrus. În urma operațiunii contracronometru, 226 de animale au fost preluate, însă 16 nu au mai putut fi salvate.
17:20
Bogdan Ivan explică noul mecanism pentru gazele naturale: „Prețurile la consumatorul casnic nu vor depăși maximul actual” # Digi24.ro
Preţurile finale la gazele naturale pentru consumatorii casnici nu vor depăşi nivelul maxim actual, odată cu introducerea unui mecanism transparent care presupune tarife reglementate de la producător până la furnizare, a declarat miercuri ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la finalul şedinţei Comandamentului Energetic.
17:10
Alerte de viscol și ninsori în București și în alte 25 de județe. Ministrul Energiei: „Au fost reconectați 86.000 de conumatori” # Digi24.ro
Viscolul afectează 25 județe, inclusiv Capitala, după ce meteorologii au emis o avertizare cod portacaliu de vreme severă privind ninsoarea și vântul puternic. În București și Ilfov, unde a fost Cod roșu de ninsoare, iar stratul de zăpadă a ajuns la 50 de centimetri, autoritățile au emis mesaj Ro-Alert. În țară au fost închise drumuri și autostrăzi, iar cursurile la mai multe școli au fost suspendate. Și pe aeroporturi, traficul aerian a fost dat peste cap. Departamentul pentru Situații de Urgență condus de Raed Arafat a emis o serie de sfaturi pentru populație, cel mai important fiind ca oamenii să evite pe cât posibil deplasările.
17:10
Ungaria a sistat livrările de motorină către Ucraina, ca represalii după blocarea conductei Drujba. Orban: „Este un șantaj politic” # Digi24.ro
Guvernul ungar a anunţat miercuri suspendarea livrărilor de motorină către Ucraina, întrucât aceasta menţine blocată conducta Drujba prin care este livrat petrol rusesc către Ungaria şi Slovacia, ţări care sunt acum nevoite să recurgă la rezervele lor strategice de petrol, relatează agenţiile EFE şi MTI.
17:00
Comisia Europeană „a luat act” de decizia CCR privind pensiile speciale ale magistraților. Ce se întâmplă cu milioanele blocate în PNRR # Digi24.ro
Comisia Europeană „a luat act” de decizia Curții Constituționale a României pe tema pensiilor speciale ale magistraților, potrivit unui răspuns transmis de un purtător de cuvânt al instituției la solicitarea Digi24.ro. Reprezentanții executivului european au subliniat că, în prezent, analizează cererea prin care România încearcă să salveze cele 231 de milioane de euro aferente cererii de plată numarul trei.
17:00
Încăierare în Parlament. Doi senatori s-au îmbrâncit: „S-a ridicat să-mi smulgă telefonul și m-a prins de cap” # Digi24.ro
Doi senatori s-au îmbrâncit chiar în timpul ședinței de plen de miercuri. Protagoniștii sunt Liviu Fodoca, senator din grupul PACE, și social-democratul Ionel Floroiu. Cearta ar fi plecat de la faptul că reprezentantul Opoziției a început să filmeze băncile Coaliției și să ironizeze lipsa cvorumului.
16:50
Președinta Bulgariei a făcut publică data alegerilor anticipate. Ele au loc la o săptămână după cele din Ungaria # Digi24.ro
Bulgaria va organiza alegeri parlamentare anticipate pe 19 aprilie, a declarat miercuri președintele Iliana Iotova.
16:40
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, este convins că va câștiga războiul și este gata să îl continue pentru a obține controlul deplin asupra Donbasului, au declarat pentru The New York Times surse din serviciile de informații și din rândul militarilor din mai multe țări occidentale.
Acum 6 ore
16:30
HARTĂ Meteorologii anunță noi coduri de vreme severă până mâine. Zonele în care va mai ninge și va fi viscol # Digi24.ro
ANM a actualizat avertizările cod galben și portocaliu de ninsori și viscol. Fenomenele meteo severe afectează mai mult de jumătate din țară, până mâine.
16:30
Scandal deschis între Volodimir Zelenski și fostul șef al Armatei din Ucraina. Zalujnîi: „Oamenii vor vota împotriva lui” # Digi24.ro
Scandalul dintre fostul șef al Armatei ucrainene și președintele Volodimir Zelenski capătă noi dimensiuni după dezvăluirile făcute de către Valeriu Zalujnîi într-un interviu pentru Associated Press. Acesta l-a acuzat pe Zelenski de eșecul contraofensivei din 2023, afirmând că „Zelenski și alți oficiali nu au alocat resursele necesare”.
16:30
Un grup de companii de construcții din România a reușit ceea ce nicio altă organizație din Europa de Est nu a făcut până acum: să obțină tripla certificare BSI Kitemark™ pentru BIM (Building Information Modeling), acordată de British Standards Institution – cea mai veche instituție de standardizare din lume, care a fost fondată în anul 1901 și operează în peste 195 de țări.
16:20
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 18 februarie
16:20
Secretul fiscal ar putea fi restrâns. Guvernul propune schimb mai amplu de informații între instituții și liste publice cu datornici # Digi24.ro
Lista informațiilor considerate secret fiscal ar putea fi restrânsă, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență privind administrația publică, publicat miercuri în consultare publică pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA). Documentul propune modificări ale Codului de procedură fiscală care vizează, în principal, creșterea transparenței fiscale și facilitarea schimbului de informații între autorități.
16:20
Orban, despre crearea Consiliului pentru Pace: „Moment istoric. Iniţiativa lui Trump e orientată către obţinerea unor rezultate reale” # Digi24.ro
Premierul ungar Viktor Orban a apreciat miercuri că crearea aşa-numitului Consiliu pentru Pace, promovat de preşedintele american Donald Trump şi la care el va participa joi la Washington, reprezintă un „moment istoric” la care Ungaria se alătură „cu onoare”, relatează agenţia EFE.
16:10
Administrația Trump este mai aproape de un război major în Orientul Mijlociu decât își dau seama majoritatea americanilor. Acesta ar putea începe foarte curând. O operațiune militară a SUA în Iran ar fi probabil o campanie masivă, de câteva săptămâni, care ar semăna mai mult cu un război în toată regula decât cu operațiunea precisă din Venezuela de luna trecută, spun surse citate de Axios.
15:40
De ce a respins CCR sesizarea ÎCCJ privind pensiile magistraților. Argumentele judecătorilor constituționali # Digi24.ro
Curtea Constituțională a României a decis miercuri că legea pensiilor de serviciu ale magistraților este constituțională și a motivat că dispozițiile legale asigură o tranziție graduală la noile condiții de vechime și vârstă pentru pensionare și că angajarea răspunderii Guvernului a respectat cadrul constituțional și principiile urgenței și necesității adoptării actului normativ.
15:40
Reacție din AUR după ce Curtea Constituțională a aprobat tăierea pensiilor magistraților # Digi24.ro
Senatoarea AUR Niculina Stelea consideră că decizia CCR care stabileşte că legea pensiilor magistraţilor este constituţională „a întârziat prea mult”, precizând însă că „nu se rezolvă nimic imediat”, ci doar într-un termen lung s-ar putea ajunge la „o poziţie de echitate”.
