Sorin Grindeanu, despre contribuția PSD la decizia CCR: „N-a contribuit nimeni.” Ce spune despre conflictul dintre Executiv și Justiție
Digi24.ro, 18 februarie 2026 21:40
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri seară, în direct la Jurnalul de Seară de la Digi24, că PSD nu a avut nicio contribuție privind decizia CCR de respingere a contestației ÎCCJ privind reforma pensiilor magistraților și s-a arătat sceptic privind încheierea conflictului dintre puterea executivă, Guvernul, și cea judecătorească.
Acum 10 minute
22:00
Ce au discutat liderii Coaliției cu Nicușor Dan. Grindeanu: „Atmosfera a fost una care nu s-a potrivit cu ceea ce a apărut în presă” # Digi24.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, la Digi24, că la întâlnirea liderilor din Coaliție cu președintele Nicușor Dan aceștia au discutat despre buget și „despre lucruri care nu țin de buget”, dând exemplu un proiect de lege din Parlament privind femicidul. De asemenea, liderii partidelor din Guvern au discutat despre o dorință a Administrației Prezidențiale de a mări ajutorul acordat refugiaților din Gaza, care să ajungă la aproximativ 1.000 de persoane.
22:00
Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat la Digi24 că dacă pachetul de relansare economică ar fi fost luat în considerare mai devreme, poate nu s-ar fi ajuns în recesiune tehnică. El a susținut la emisiunea lui Cosmin Prelipceanu că propunerile au fost făcute încă din luna septembrie, însă nimeni nu le-ar fi luat în considerare.
Acum 30 minute
21:40
Acum o oră
21:30
Sorin Grindeanu, despre anunțul lui Ilie Bolojan privind continuarea reformei pensiilor speciale la alte categorii: „Am o problemă” # Digi24.ro
Sorin Grindeanu, președintele PSD, a comentat, în exclusivitate pentru Digi24, anunțul prim-ministrului Ilie Bolojan de a extinde reforma pensiilor speciale și la alte categorii, după victoria de la CCR, care a decis, miercuri, că legea pensiilor de serviciu ale magistraților este constituțională.
21:10
Ministrul Finanțelor: Decizia privind reforma pensiilor speciale este piesa lipsă dintr-un puzzle al normalităţii # Digi24.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, apreciază că decizia de miercuri a Curţii Constituţionale referitoare la pensiile magistraţilor este „un semnal de corectitudine aşteptat de întreaga societate”, fiind „piesa lipsă dintr-un puzzle al normalităţii”. Ministrul afirmă că, odată cu această decizie, România poate reduce cheltuielile statului cu pensiile speciale, banii putând fi direcţoionaţi acolo unde este nevoie de ei şi, în plus, îşi creşte credibilitatea externă, arătând că are capacitatea de a face reformele necesare.
Acum 2 ore
21:00
Sorin Grindeanu, în direct la Digi24. Ce spune liderul PSD despre decizia CCR privind pensiile magistraților și tensiunile din Coaliție # Digi24.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, vorbește în direct la Digi24 despre decizia CCR privind pensiile magistraților, impactul asupra fondurilor din PNRR și tensiunile din Coaliție legate de buget.
20:50
Taylor Swift, în fruntea topului mondial de vânzări muzicale pe anul 2025. Top 10 cei mai bine vânduți artiști # Digi24.ro
Megastarul american Taylor Swift a ocupat primul loc în topul de vânzări muzicale globale în 2025, pentru al patrulea an consecutiv şi pentru a şasea oară în cariera sa, a anunţat miercuri Federaţia Internaţională a Industriei Fonografice (IFPI), organizaţie cu sediul la Londra, transmite AFP.
20:50
Schimbare de tendință în turismul Bătrânului Continent: Europa pierde turiști americani, dar câștigă vizitatori din China și India # Digi24.ro
Vizitatorii din China şi India ar urma să compenseze anul acesta o potenţială încetinire a creşterii numărului călătorilor din SUA în Europa, conform datelor publicate miercuri de Comisia europeană a turismului (ECT), sosirile internaţionale spre continent urmând să crească cu 6,2%, transmite Reuters.
20:50
Polonia interzice circulaţia vehiculelor fabricate în China în jurul unităților militare # Digi24.ro
Ministerul polonez al Apărării a anunţat miercuri un ordin care interzice vehiculelor fabricate în China să intre în unităţile militare protejate şi să circule în vecinătatea bazelor şi cazărmilor, relatează agenţia EFE, preluată de Agerpres.
20:30
Alpinist judecat după ce și-a lăsat iubita să moară pe cel mai înalt munte din Austria. Gestul care i-a scandalizat pe procurori # Digi24.ro
La mai mult de un an după ce o femeie de 33 de ani a murit înghețată pe cel mai înalt munte din Austria, iubitul ei a avut prima înfățișare înaintea instanței joi, fiind acuzat de omor din neglijență gravă. Femeia a murit de hipotermie în timpul unei excursii de alpinism pe Grossglockner. Iubitul ei este acuzat că a lăsat-o neprotejată și epuizată pe munte, în condiții de furtună, în zorii zilei de 19 ianuarie 2025, în timp ce el s-a dus să caute ajutor, anunță BBC.
20:30
Incident în Sectorul 6 al Capitalei: o fată a fost electrocutată după ce a călcat într-o baltă în care erau căzute fire electrice # Digi24.ro
O tânără în vârstă de 16 ani a fost electrocutată în această seară, pe bulevardul Iuliu Maniu din Sectorul 6 al Capitalei, după ce a călcat într-o baltă unde erau și firele electrice rupte de un copac care s-a prăbușit din cauza ninsorii de noaptea trecută. Fata a fost găsită inconștientă, dar cu semne vitale și a fost transportată la spital.
20:20
Tensiuni între SUA și China: Washingtonul susține că Beijingul a efectuat un test nuclear „ilicit”. Ce spun experții independenți # Digi24.ro
Guvernul SUA a publicat noi informații despre ceea ce susține că a fost un test nuclear ilicit al Chinei, efectuat în 2020, potrivit NPR.
20:20
Ministrul belgian al Apărării către Merz: „Te-aș ruga să taci din gură”. Subiectul care l-a enervat pe Theo Francken # Digi24.ro
Ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, a criticat liderii europeni pentru că vorbesc prea mult despre anumite teme sensibile. „Te-aș ruga să taci din gură” a fost reacția sa la un interviu dat, recent de cancelarul german.
20:10
Ziua Națională Constantin Brâncuși 2026: Evenimente culturale organizate în București și în alte orașe din țară # Digi24.ro
La 19 februarie, România marchează Ziua Națională Constantin Brâncuși, o ocazie de a celebra moștenirea unuia dintre cei mai importanți artiști ai secolului XX, considerat părintele sculpturii moderne. Cu acest prilej, instituțiile culturale din țară organizează expoziții, conferințe și evenimente dedicate operei sale.
20:10
Mark Zuckerberg va fi audiat în instanță, în SUA, într-un proces privind dependența tinerilor de rețele sociale # Digi24.ro
CEO-ul Meta Platforms și miliardarul fondator al Facebook, Mark Zuckerberg, va fi audiat miercuri pentru prima dată într-un tribunal american cu privire la efectul Instagram asupra sănătății mintale a tinerilor utilizatori, în cadrul unui proces istoric privind dependența tinerilor de rețelele sociale, scrie Reuters.
Acum 4 ore
20:00
Cine are șanse să o înlocuiască pe Christine Lagarde la șefia Băncii Centrale Europene: „bătălie” între un olandez și un spaniol # Digi24.ro
Foştii guvernatori ai băncilor centrale din Ţările de Jos şi Spania, Klaas Knot şi Pablo Hernandez de Cos, sunt văzuţi drept favoriţi pentru a o înlocui pe Christine Lagarde în fruntea Băncii Centrale Europene (BCE), probabil în cadrul unui acord politic mai amplu, prin care ambii ar urma în final să deţină o poziţie de top, se arată într-o analiză realizată de Reuters.
19:50
Ministerul Dezvoltării a publicat proiectul de OUG privind reducerea cheltuielilor din administrație. Care sunt măsurile propuse # Digi24.ro
Ministerul Dezvoltării a publicat miercuri, 18 februarie, în transparență decizională un proiect de ordonanță de urgență care prevede reducerea unor cheltuieli din administrație, tăieri de posturi, limitarea unor cheltuieli de personal și măsuri pentru creșterea veniturilor autorităților locale. Documentul, agreat la nivelul coaliției de guvernare, face parte din planul Guvernului de reducere a deficitului bugetar și de eficientizare a administrației publice locale și centrale.
19:50
Emmanuel Macron conduce topul politicienilor străini în Cehia. Ce loc ocupă Putin și Trump, care au procentaje apropiate # Digi24.ro
Președintele francez Emmanuel Macron este singurul politician străin în care au încredere mai mult de jumătate dintre cehi, informează European Pravda.
19:50
Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT) va reglementa într-un timp foarte scurt situaţia închirierii în scop turistic a tuturor apartamentelor şi camerelor prin atribuirea unui număr unic, pe baza căruia acestea vor putea fi urcate pe diverse platforme de închiriere, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, la Eforie Nord, Alin Grigore, director general la Direcţia Generală Turism din minister.
19:30
Prințul William mărturisește că sănătatea sa mintală s-a deterioat în perioada în care a fost pilot. Apelul său către bărbați # Digi24.ro
Prințul de Wales a povestit într-o dezbatere pe tema prevenirii sinuciderilor cum s-a luptat cu probleme de ordin emoțional și mintal în perioada în care a lucrat ca pilot de ambulanță aeriană. El a încurajat bărbații să ceară ajutor, scrie The Times.
19:30
Moscova contraatacă: Rusia cere dovezi după acuzațiile că Navalnîi ar fi fost otrăvit cu toxina unei broaşte # Digi24.ro
Rusia cere ţărilor europene, care au acuzat Moscova de otrăvirea criticului Kremlinului, Aleksei Navalnîi, cu o toxină provenită de la broasca-săgeată, un batracian periculos din America Latină, să furnizeze date concrete care să le susţină acuzaţia, a declarat miercuri purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Maria Zaharova, conform Reuters.
19:00
Când ar putea obține Guvernul banii reținuți din PNRR pentru pensiile magistraților. Bolojan: Trebuie să facem tot ce ține de noi # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, la Digi24, că, după promulgarea proiectului de reformă a pensionării magistraților, Guvernul va continua dialogul cu Comisia Europeană privind obținerea celor 230 de milioane de euro reținuți din granturile PNRR aferente acestui jalon. Reforma avea termen de îndeplinire la sfârșitul lunii noiembrie, dar prim-ministrul spune că „trebuie să facem tot ce ține de noi pentru a recupera banii, care înseamnă investiții importante pentru România”. El estimează că o concluzie privind acest demers ar trebui să fie publică în câteva săptămâni.
19:00
Ilie Bolojan: „Proiectul care vizează cumulul pensie-salariu va fi adoptat zilele următoare”. Ce prevede legea # Digi24.ro
Ilie Bolojan a spus la Digi24 că un proiect proiect de lege privind cumulul pensie-salariu la stat va fi adoptat de Guvern „zilele următoare”. Premierul a afirmat că o persoană „după ce s-a pensionat, nu mai poate beneficia și de pensie integral și de salariu, ci doar de 15% din valoarea pensiei”.
19:00
Regele Danemarcei merge în Groenlanda pe fondul presiunilor lui Trump. „Oamenii au fost foarte îngrijoraţi” # Digi24.ro
Regele Danemarcei Frederik al X-lea a început miercuri o vizită oficială de trei zile în Groenlanda, în contextul tensiunilor generate de declarațiile lui Donald Trump privind preluarea controlului asupra insulei arctice. Deplasarea suveranului la Nuuk este interpretată drept un semnal de susținere față de teritoriul autonom danez, aflat recent în centrul unei dispute diplomatice cu Washingtonul, relatează AFP și News.ro.
19:00
Exerciţiu de debarcare NATO pe coasta germană a Mării Baltice: Elicoptere, avioane Eurofighter, tancuri amfibii, 15 nave # Digi24.ro
Circa 3.000 de soldaţi ai NATO au participat miercuri la un amplu exerciţiu de debarcare în nordul Germaniei, în care au fost implicate nave, tancuri amfibie, avioane de luptă şi elicoptere, relatează AFP.
18:50
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a readus în discuție acordul României cu FMI și recomandarea trecerii la impozitarea progresivă. Răspunsul nu a întârziat să apară: premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, la Digi24, că statul nu are, în acest moment, capacitatea administrativă pentru o astfel de schimbare. „Impozitarea progresivă nu este de actualitate”, spune prim-ministrul.
18:40
ANPIS a recuperat peste 370.000 de lei și a dispus peste 100 de măsuri corective pentru alocații și indemnizații acordate necuvenit # Digi24.ro
Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a dispus 139 de măsuri corective și a recuperat sume necuvenite în valoare totală de 373.844 de lei, în urma campaniei naționale privind respectarea condițiilor legale pentru acordarea alocației lunare de plasament și a indemnizației de sprijin pentru tinerii care au împlinit 18 ani, desfășurată în ultimele trei luni ale anului trecut.
18:40
Şeful Google DeepMind estimează în cât timp IA va atinge capacitatea umană. Ce este „Testul Einstein”, la care aceasta va fi supusă # Digi24.ro
Directorul executiv al Google DeepMind, Demis Hassabis, a declarat miercuri, la New Delhi, că inteligenţa artificială generală va fi dezvoltată în următorii 5-8 ani, transmite agenţia EFE.
18:40
După victoria de la CCR, Ilie Bolojan anunță că vrea modificarea legilor și pentru celelalte pensii speciale, din luna martie # Digi24.ro
Ilie Bolojan a fost întrebat, în direct la Digi24, ce intenționează cu celelalte categorii de pensionari speciali, în contextul în care nu doar magistrații au astfel de beneficii. Premierul a explicat că „lucrurile trebuie corectate” în toate sistemele în care se permite pensionarea la o vârstă de 50-52 de ani, atunci când un om este în deplinătatea facultăților fizice și intelectuale.
18:30
Comisia Europeană intensifică sprijinul pentru regiunile UE învecinate cu Rusia, Belarus și Ucraina. Măsuri în cinci domenii prioritare # Digi24.ro
Comisia Europeană a adoptat pe 18 februarie o strategie cuprinzătoare pentru sprijinirea regiunilor estice ale UE care au frontiere terestre cu Rusia, Belarus și Ucraina. Potrivit European Pravda, Comisia Europeană a propus măsuri în cinci domenii prioritare, combinând politica de coeziune cu alte instrumente de reglementare ale UE.
18:20
Sindicaliştii Europol reclamă o „şopârlă” în finalul proiectului de OUG pentru reforma administraţiei. „Modificarea legii e pe viață” # Digi24.ro
Sindicaliştii Europol reclamă, miercuri, o „şopârlă” în finalul proiectului de OUG pentru reforma administraţiei, care ar deschide drumul pentru iniţierea demersurilor pentru modificarea pensiilor militare. Sindicaliştii anunţă că, în 24 de ore, vor prezenta propuneri către guvernanţi, subliniind că „şi poliţiştii au dreptul să trăiască după ce se pensionează”.
18:10
Curtea de Apel București întărește criticile aduse de CSM după decizia privind pensiile speciale: Un regres în statutul de independență # Digi24.ro
Judecătorii Curții de Apel București (CAB) se declară „îngrijorați” de decizia Curții Constituționale a României (CCR) privind pensiile speciale ale magistraților și se aliniază punctului de vedere transmis de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), anticipând „grave dezechilibre în activitatea puterii judecătorești”.
Acum 6 ore
18:00
Autoritățile locale din mediul rural ar putea scăpa de obligația asigurării pazei, dacă au sisteme de supraveghere video # Digi24.ro
Autoritățile locale din mediul rural care au instalate și utilizează sisteme de supraveghere video ar putea să nu mai fie obligate să asigure personal de pază, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență privind reforma administrației publice, publicat în consultare publică pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA). Documentul include mai multe măsuri care vizează organizarea serviciilor publice locale, finanțarea unor structuri administrative și întărirea controlului în domeniul construcțiilor.
18:00
BNR: O tentativă de fraudă tip deepfake utilizează imaginea guvernatorului Mugur Isărescu # Digi24.ro
Banca Naţională a României avertizează asupra unor postări apărute recent în mediul online, realizate prin tehnologia deepfake, care folosesc în mod fraudulos imaginea guvernatorului Mugur Isărescu pentru a promova o platformă de investiţii financiare.
18:00
Florin Manole: Am trimis la Parchet dosarul care vizează angajaţi din sistemul vamal încadraţi în grad de handicap # Digi24.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă miercuri că a trimis la Parchet dosarul care vizează situaţia unor angajaţi din sistemul vamal încadraţi în grad de handicap.
17:50
Viraj energetic la Viena: Austria vrea să reducă importurile de GNL din SUA. România și Africa, noile opțiuni # Digi24.ro
Austria caută să extindă energia regenerabilă şi să majoreze importurile de gaze din Africa, pentru a evita să devină prea dependentă de gazele naturale lichefiate (GNL) din Statele Unite, a afirmat miercuri secretarul austriac pentru Energie, Elisabeth Zehetner, în condiţiile în care Europa revizuieşte aprovizionarea cu energie, transmite Reuters.
17:50
Dosarele Epstein sugerează acte care ar putea fi considerate crime împotriva umanității, spun experții ONU # Digi24.ro
Dosarele Epstein sugerează acte care ar putea fi considerate crime împotriva umanității, spun experții ONUMilioane de documente legate de Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale, sugerează existența unei „întreprinderi criminale globale” care a comis acte ce ating pragul legal al crimelor împotriva umanității, a declarat un grup de experți independenți numiți de Consiliul pentru Drepturile Omului al Națiunilor Unite, potrivit The Guardian.
17:50
LUCSOR IMPEX SRL anunţă rechemarea de la consumatori a unor loturi de stafide, originare din Uzbekistan, vândute în magazinele Lidl din întreaga ţară. Analizele au determinat că prezintă reziduuri de pesticide neautorizate în Uniunea Europeană.
17:30
Un adolescent de 16 ani a murit, miercuri după-amiază, după ce a fost lovit de un tren în zona oraşului Comarnic din judeţul Prahova.
17:30
De ce complimentele lui Rubio față de Europa nu au păcălit pe nimeni. „Diviziunea transatlantică e masivă și continuă să se adâncească” # Digi24.ro
De îndată ce secretarul de stat american Marco Rubio s-a ridicat pentru a lua cuvântul la Conferința de securitate de la München din acest an, a devenit evident că administrația Trump intenționa să-și schimbe retorica față de aliații europeni de lungă durată ai Americii.
17:30
Intervenție contra cronometru în județul Galați: o mașină în care se află o familie cu trei copii a rămas blocată în nămeți # Digi24.ro
Mai multe autoturisme au rămas blocate în județul Galați, din cauza ninsorilor din ultimele ore. Într-una dintre mașini se află o familie cu trei copii, care venea din Italia.
17:30
Imagini din satelit arată că Iranul fortifică unele obiective militare, pe fondul tensiunilor cu SUA. Printre ele sunt și baze nucleare # Digi24.ro
Imagini din satelit arată că Iranul a construit recent un scut de beton peste o nouă instalație situată într-o zonă militară sensibilă și l-a acoperit cu pământ, spun experții, continuând lucrările într-o locație care ar fi fost bombardată de Israel în 2024, pe fondul tensiunilor cu SUA. Imaginile arată, de asemenea, că Iranul a îngropat intrările în tunelurile de la o bază nucleară bombardată de SUA în timpul războiului de 12 zile dintre Israel și Iran de anul trecut, a fortificat intrările în tunelurile din apropierea unei alte baze și a reparat bazele de rachete lovite în conflict, anunță Reuters.
17:20
Alertă în Buzău: saivan prăbușit sub zăpadă la Calvini. Peste 220 de animale salvate la limită # Digi24.ro
Un saivan din satul Frăsinet, comuna Calvini, județul Buzău, s-a prăbușit miercuri sub greutatea zăpezii, surprinzând sute de animale sub dărâmături. Pompierii au intervenit în condiții extrem de dificile, parcurgând aproximativ 7 kilometri prin pădure și nămeți pentru a ajunge la adăpostul distrus. În urma operațiunii contracronometru, 226 de animale au fost preluate, însă 16 nu au mai putut fi salvate.
17:20
Bogdan Ivan explică noul mecanism pentru gazele naturale: „Prețurile la consumatorul casnic nu vor depăși maximul actual” # Digi24.ro
Preţurile finale la gazele naturale pentru consumatorii casnici nu vor depăşi nivelul maxim actual, odată cu introducerea unui mecanism transparent care presupune tarife reglementate de la producător până la furnizare, a declarat miercuri ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la finalul şedinţei Comandamentului Energetic.
17:10
Alerte de viscol și ninsori în București și în alte 25 de județe. Ministrul Energiei: „Au fost reconectați 86.000 de conumatori” # Digi24.ro
Viscolul afectează 25 județe, inclusiv Capitala, după ce meteorologii au emis o avertizare cod portacaliu de vreme severă privind ninsoarea și vântul puternic. În București și Ilfov, unde a fost Cod roșu de ninsoare, iar stratul de zăpadă a ajuns la 50 de centimetri, autoritățile au emis mesaj Ro-Alert. În țară au fost închise drumuri și autostrăzi, iar cursurile la mai multe școli au fost suspendate. Și pe aeroporturi, traficul aerian a fost dat peste cap. Departamentul pentru Situații de Urgență condus de Raed Arafat a emis o serie de sfaturi pentru populație, cel mai important fiind ca oamenii să evite pe cât posibil deplasările.
17:10
Ungaria a sistat livrările de motorină către Ucraina, ca represalii după blocarea conductei Drujba. Orban: „Este un șantaj politic” # Digi24.ro
Guvernul ungar a anunţat miercuri suspendarea livrărilor de motorină către Ucraina, întrucât aceasta menţine blocată conducta Drujba prin care este livrat petrol rusesc către Ungaria şi Slovacia, ţări care sunt acum nevoite să recurgă la rezervele lor strategice de petrol, relatează agenţiile EFE şi MTI.
17:00
Comisia Europeană „a luat act” de decizia CCR privind pensiile speciale ale magistraților. Ce se întâmplă cu milioanele blocate în PNRR # Digi24.ro
Comisia Europeană „a luat act” de decizia Curții Constituționale a României pe tema pensiilor speciale ale magistraților, potrivit unui răspuns transmis de un purtător de cuvânt al instituției la solicitarea Digi24.ro. Reprezentanții executivului european au subliniat că, în prezent, analizează cererea prin care România încearcă să salveze cele 231 de milioane de euro aferente cererii de plată numarul trei.
17:00
Încăierare în Parlament. Doi senatori s-au îmbrâncit: „S-a ridicat să-mi smulgă telefonul și m-a prins de cap” # Digi24.ro
Doi senatori s-au îmbrâncit chiar în timpul ședinței de plen de miercuri. Protagoniștii sunt Liviu Fodoca, senator din grupul PACE, și social-democratul Ionel Floroiu. Cearta ar fi plecat de la faptul că reprezentantul Opoziției a început să filmeze băncile Coaliției și să ironizeze lipsa cvorumului.
16:50
Președinta Bulgariei a făcut publică data alegerilor anticipate. Ele au loc la o săptămână după cele din Ungaria # Digi24.ro
Bulgaria va organiza alegeri parlamentare anticipate pe 19 aprilie, a declarat miercuri președintele Iliana Iotova.
16:40
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, este convins că va câștiga războiul și este gata să îl continue pentru a obține controlul deplin asupra Donbasului, au declarat pentru The New York Times surse din serviciile de informații și din rândul militarilor din mai multe țări occidentale.
