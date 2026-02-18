Orange România avea peste 9.1 milioane de clienţi pe telefonie mobilă la final de 2025

21:30

România are un parc auto îmbătrânit, asta nu mai este o surpriză pentru nimeni, iar cele mai recente date DGPCI, ne arată în continuare că suntem săraci şi nu ne permitem prea multe maşini noi. La finalul anului 2025, România avea un parc auto format din 8.774.808 autoturisme, iar vechimea acestora este împărţită astfel: La […] The post România are un parc auto total de peste 8.7 milioane de autoturisme, iar aproape 40% dintre acestea sunt rable cu o vechime de peste 20 de ani appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.