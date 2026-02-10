5 gadgets de la Kaufland (11.02 – 17.02.2026)
Gadget.ro, 11 februarie 2026 00:50
date 2026-02-10

5 gadgets de la Kaufland (11.02 – 17.02.2026)

A mai trecut o săptămână, aşa că am ajuns din nou la clasica noastră rubrică legată de cele mai interesante 5 gadgets din catalogul Kaufland. În revista valabilă în perioada 11.02 – 17.02.2026 puteţi găsi o gamă diversificate de produse Parkside, produse auto, produse de curăţenie şi cumva nelipsitele unelte şi ustensile pentru bucătărie.
DIGI pregăteşte noi schimbări în grila de programe, iar din informaţiile pe care le am în acest moment, se anunţă destul de multe intrări interesante (ieşirile nu sunt atât de spectaculoase, ceva standard). Se pare că DIGI TV îşi va actualiza grila de programe începând cu 15 aprilie, iar schimbările la nivel naţional vor fi […]
10 februarie 2026

Elon Musk s-a răzgândit, nu mai vrea să ajungă pe Marte cu orice preţ, noua sa prioritatea fiind construcţia unui oraş pe lună
Elon Musk a transmis cu insistenţă încă de la înfiinţarea SpaceX în 2002 că vrea să ducă oameni pe Marte, deoarece el vede această planetă ca fiind speranţa pentru supravieţuirea omenirii ca specie. Doar că ceva s-a întâmplat în ultimele zile, astfel că din senin s-a răzgândit. Bine, nu a renunţat complet la ideea de […]
Dacă în 2025 s-au purtat smartphone-urile foarte subţiri, în 2026 se anunţă moda telefoanelor tip paletă de ping pong (producătorii testează modele cu ecran de peste 7 inci)
2025 a fost anul în care foarte mulţi producători, în frunte cu Apple şi Samsung, au testat piaţa cu smartphone-urile foarte subţiri. Din păcate device-urile cu grosimi de sub 6 mm nu prea au prins, astfel că moda a trecut la fel de repede cum a venit. 2026 a fost plictisitor până acum, nimeni nu […]
TOP 10: Oferte eMAG din 9.02.26 (cel mai ieftin televizor LG pe diagonala de 164 cm, telefon mobil rezistent cu căști incluse și reducere de 10%, monitor OLED Samsung cu NVIDIA G-Sync la preț excelent etc)
Printre cele 10 oferte eMAG de astăzi se află un all-in-one Lenovo pe care-l poți folosi în mod landscape și portrait – trecere realizată extrem de facil, dar și un purificator & ventilator Philips ce amintesc de un produs similar de la Dyson, dar la preț mai atractiv și cu recenzii incipiente foarte bune.
YouTube Music în varianta gratuită nu mai oferă utilizatorilor posibilitatea de a vedea versurile melodiilor (se recomandă YouTube Music Premium)
YouTube Music este serviciul de streaming audio al celor de la Google, acesta oferind utilizatorilor posibilitatea de a accesa una dintre cele mai mari librării de muzică din lume. Acest serviciu este disponibil în două variante: Pentru a forţa oarecum mâna utilizatorilor de a trece la YouTube Music Premium, Google limitează din ce în ce […]
Digi Mobil lansează opţiunea Prepaid DIGI eSIM 2, una ce costă doar 2 euro / lună fără TVA şi este gândită pentru tineri (iată ce resurse sunt oferite în aceşti bani)
Săptămâna începe cu o noutate Digi Mobil, al doilea operator telecom din România lansând opţiunea Prepaid DIGI eSIM 2, una ce costă doar 2 euro / lună fără TVA şi este gândită pentru tineri. Noua cartelă prepaid eSIM este destinată tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14 şi 25 de ani, iar opţiunea Prepaid DIGI eSIM […]
Vodafone a sesizat Consiliul Concurenţei şi acuză DIGI de posibil abuz de poziţie dominantă în România (DIGI poate fi amendat cu peste 100 de milioane de euro, dacă va fi găsit vinovat)
Începem săptămâna în forţă şi după ce într-un articol anterior am aflat că Orange va scumpi abonamentele începând cu 6 aprilie, în cele ce urmează vom detalia puţin disputa dintre Vodafone România şi DIGI. Se pare că operatorul roşu a sesizat Consiliul Concurenţei despre un posibil abuz de poziţie dominantă a celor de la DIGI […]
Orange România va scumpi abonamentele începând cu data de 6 aprilie (iată cu cât şi de ce)
La final de ianuarie aflam că Vodafone a început să trimită notificări de scumpire a abonamentelor, operatorul telecom urmând a utiliza celebra clauză de indexare anuală. Recent şi Orange a demarat o astfel de campanie de notificare pentru clienţi, astfel că operatorul portocaliu va mări preţurile abonamentelor începând cu data de 6 aprilie (vorbim despre […]
7 februarie 2026

Românii par a înţelege că numărul unic naţional de urgenţe 112 nu este o glumă, astfel că în 2025 au fost date cele mai puţine apeluri non-urgente de când există acest număr
Pe 11 februarie 2004 devenea operaţional numărul unic de urgenţă 112, un număr foarte uşor de reţinut ce înlocuia 955, 961 şi 981, numere la care puteau fi apelate în mod individual agențiile specializate de intervenție. Peste doar 3 zile (11 februarie) se împlinesc 22 de ani de la lansarea acestui număr unic de urgenţă, […]
Un robot umanoid îmbrăcat a făcut 130.000 de paşi la o temperatură de -47.4 grade Celsius
Nu ştiu dacă sunteţi pasionaţi, însă în perioada 6 februarie – 22 februarie au loc Jocurile Olimpice de iarnă, anul acesta ele fiind organizate de către Italia. Pentru o transmisiune perfectă, China Media Group (CMG) a trimis în Europa o echipă de 500 de specialişti, aceştia urmând să ofere toate informaţiile importante direct şi indirect […]
Digi Mobil ajustează oferta, iar opţiunea prepay Digi Naţional 5 ce costă 5 euro / lună fără TVA, nu va mai oferi internet mobil nelimitat
Digi Mobil anunţa în noiembrie anul trecut reintrarea pe piaţa cartelelor prepay şi lansa noua ofertă DIGI Naţional, una formată din 4 pachete şi 3 extraopţiuni. Le puteţi citi şi analiza pe toate în articol nostru dedicat. Se pare că operatorul albastru va modifica opţiunea prepay Digi Naţional 5, cea care până acum oferea nelimitat […]
Tesla a deschis într-o ţară europeană o staţie Supercharger alimentată cu generatoare diesel
Dacă v-aţi gândit pentru o secundă că acest articol este un pamflet, vă dezamăgesc şi vă spun că această informaţie este cât se poate de reală şi de verificabilă. Conform publicaţiei carup.se, aflăm că Tesla a inaugurat în localitatea Vansbro din comitatul Dalarna, Suedia, o staţie Supercharger alimentată cu generatoare diesel. Această zonă este una […]
I-am rugat pe ChatGPT şi pe Google Gemini să îmi facă un TOP 5 al celor mai bune filme pe care le recomandă din perspectiva lor (iată ce a ieşit şi cât de diferite / similare au fost răspunsurile)
În ianuarie am scris articolul „I-am întrebat pe ChatGPT şi pe Google Gemini la ce operator telecom s-ar abona în 2026 dacă ar trăi în România", iar acesta a fost extrem de apreciat de voi. Acesta a strâns aproape 55.000 de vizualizări şi este unul dintre cele mai citite articole gadget.ro din 2026. Plecând de […]
5 gadgets de la LIDL (9.02 – 15.02.2026)

Am selectat mai multe produse interesante din catalogul LIDL ce va fi activ de mâine dimineața în rețeaua de magazine din țara noastră. Catalogul complet îl găsiți aici. 1. Aparat de curățat covoare și tapițerii cu acumulator și încărcător Am mai văzut aparate de curățat covoare și tapițerii, dar modelul de mai sus este primul pe […]
A apărut prima platformă prin intermediul căreia inteligenţa artificială „închiriază" oameni pentru munci fizice pe care ea nu le poate face (plata se face în criptomonede)
Săptămâna trecut vă povesteam despre platforma Moltbook, un fel de Reddit al AI-urilor. Scopul acestei platforme este acela de a servi drept spaţiu unde agenţii AI pot interacţiona între ei în mod autonom, similar cu o comunitate socială pentru roboţei virtuali. Utilizatorii se numesc moltys, iar aceştia pot crea conţinut, pot comenta sau pot chiar […]
SkyShowtime lansează 7 canale tv tematice în platforma sa de streaming video din România
Aseară eram în căutarea unui film şi când am intrat pe SkyShowtime am descoperit un nou tab disponibil pe pagina principală a platformei de streaming video. Acesta se numeşte „Canale" şi include 7 canale tv tematice astfel: Personal nu înţeleg scopul acestei noi secţiuni, mai ales că vorbim despre filme şi seriale disponibile oricum pe […]
iPhone 17e se lansează luna aceasta (iată ce ştim despre device şi în ce zi ar putea avea loc prezentarea)
iPhone 16e a fost lansat de către Apple anul trecut tot în luna februarie, astfel că mărul muşcat nu schimbă nimic şi păstrează oarecum o logică a evenimentelor. Conform celor mai recente informaţii, iPhone 17e nu va avea parte de o prezentare fastuoasă, ci va fi anunţat oficial printr-un simplu comunicat transmis de Apple în […]
Vodafone readuce în actualitate abonamentul RED Start, cel care la portare costă doar 3 euro / lună şi oferă foarte multe resurse, inclusiv HBO Max fără publicitate gratuit 3 luni
Continuă lupta preţurilor pe piaţa telecom din România, iar Vodafone readuce în actualitate abonamentul RED Start, cel mai ieftin disponibil în oferta operatorului roşu. Acesta costă 3 euro / lună doar la portare şi doar la încheierea unui contract de 24 de luni, iar în aceşti bani primiţi următoarele resurse: Eu zic că pentru 3 […]
Grupul auto Stellantis (Peugeot, Citroen, Opel, Fiat etc.) trece printr-o perioadă extrem de delicată (
După un 2023 de mare succes, an în care Stellantis a fost cel mai profitabil grup auto, 2024 parcă a venit din altă lume. Gigantul auto a vândut în acel an doar 5.47 milioane de maşini, în scădere cu 14.4% vs 2023, iar profitul a scăzut cu 70% (de la 18.6 miliarde de euro în […] The post Grupul auto Stellantis (Peugeot, Citroen, Opel, Fiat etc.) trece printr-o perioadă extrem de delicată (acţiunile au scăzut cu 30% în doar câteva ore) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Platforma de streaming video Amazon Prime Video a lansat în România un magazin de unde puteţi închiria sau chiar cumpăra filme noi # Gadget.ro
În timp ce Netflix, HBO Max şi alte platforme de streaming video folosesc abonamentele ieftine cu reclame pentru a genera noi venituri, cei de la Amazon Prime Video mizează pe o idee veche, adaptată la zilele noastre. Amazon Prime Video are în România un singur plan tarifar, unul ce costă 19.99 lei / lună. În […] The post Platforma de streaming video Amazon Prime Video a lansat în România un magazin de unde puteţi închiria sau chiar cumpăra filme noi appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Comisia Europeană nu este de acord cu ANCOM şi blochează propunerea de a obliga compania DIGI să ofere acces la reţeaua sa de internet fix concurenţei din România (este deschisă o investigaţie) # Gadget.ro
În primăvara anului trecut aflam că ANCOM intenţiona să oblige compania DIGI să ofere acces la reţeaua sa de internet fix concurenţei din România în aproape 6300 de localităţi, cu o populaţie de aproximativ 5.3 milioane de locuitori. ANCOM susţinea la acel moment că în aceste localităţi DIGI este fie majoritar într-o proporţie covârşitoare, fie […] The post Comisia Europeană nu este de acord cu ANCOM şi blochează propunerea de a obliga compania DIGI să ofere acces la reţeaua sa de internet fix concurenţei din România (este deschisă o investigaţie) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
MG4 EV Urban ce în China are un preţ de plecare de sub 10.000 de dolari, va ajunge pe canal oficial în România la un preţ de peste 30.000 de dolari # Gadget.ro
În septembrie 2025 cei de la MG lansau în China noua versiune a modelului electric MG4. Aceasta avea un preţ de plecare de sub 10.000 de dolari şi venea cu o baterie de 42.8 kWh. Ei bine, această versiune a fost lansată recent de către MG Marea Britanie şi va ajunge în curând pe canal […] The post MG4 EV Urban ce în China are un preţ de plecare de sub 10.000 de dolari, va ajunge pe canal oficial în România la un preţ de peste 30.000 de dolari appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Am aflat cum se prezintă situaţia numere portate / numere cedate la nivel de operator telecom şi am calculat pentru 2024 cine a câştigat / a pierdut cu adevărat clienţi pe telefonie mobilă # Gadget.ro
ANCOM a publicat săptămâna aceasta situaţia portărilor din 2025, raport pe care l-am detaliat şi noi într-un articol dedicat. Mare câştigător pe telefonie mobilă a fost Digi Mobil, urmat la mare distanţă de Vodafone, Orange şi Telekom. De fiecare dată când am povestit aici pe site despre portabilitate, foarte mulţi dintre voi ne-aţi întrebat de […] The post Am aflat cum se prezintă situaţia numere portate / numere cedate la nivel de operator telecom şi am calculat pentru 2024 cine a câştigat / a pierdut cu adevărat clienţi pe telefonie mobilă appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Samsung testează deja interfaţa One UI 8.5 (iată ce smartphone-uri şi tablete vor fi eligibile pentru actualizare) # Gadget.ro
Seria de smartphone-uri premium Samsung Galaxy S26, Galaxy S26 Plus şi Galaxy S26 Ultra va fi lansată oficial pe data de 25 februarie 2026. Cele 3 device-uri vor veni din fabrică cu noua interfaţă One UI 8.5 bazată pe Android 16. Producătorul sud-coreean testează deja această versiune software şi pentru o aduce ca update pe […] The post Samsung testează deja interfaţa One UI 8.5 (iată ce smartphone-uri şi tablete vor fi eligibile pentru actualizare) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Dacia nu a îndeplinit ţintele de emisii CO2 în 2025 şi cum situaţia se poate repeta şi în 2026, marca românească va lansa curând o a două maşină electrică accesibilă (Dacia Evader) # Gadget.ro
În martie 2025 Comisia Europeană a anunţat o relaxare a măsurilor legate de respectarea cotelor emisiilor de CO2, în ideea în care companiile auto europene vor fi verificate într-un anumit interval de timp. Pentru a le oferi mai mult timp producătorilor europeni, Comisia Europeană va lua în calcul aplicarea de amenzi doar dacă cotele emisiilor […] The post Dacia nu a îndeplinit ţintele de emisii CO2 în 2025 şi cum situaţia se poate repeta şi în 2026, marca românească va lansa curând o a două maşină electrică accesibilă (Dacia Evader) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Digi Mobil rămâne lider detaşat la nivel de portabilitate, operatorul atrâgând în 2025 în reţeaua sa la fel de multe numere cât au reuşit Orange + Vodafone + Telekom + încă 112.000 numere # Gadget.ro
Acest articol îl repetăm an de an, deoarece an de an Digi Mobil reuşeşte să porteze foarte multe numere de telefon din alte reţele. Raportul ANCOM aferent anului 2025 ne arată că în România au fost portate 1.497.999 numere, iar dintre acestea mai bine de 97% au fost numere de telefonie mobilă (personal nu ştiu […] The post Digi Mobil rămâne lider detaşat la nivel de portabilitate, operatorul atrâgând în 2025 în reţeaua sa la fel de multe numere cât au reuşit Orange + Vodafone + Telekom + încă 112.000 numere appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Laptop Ninkear S14 – review (Pretenții de ultrabook la 600 de Euro? Pare că se poate, și se poate bine!) # Gadget.ro
Nu cred că sunt foarte mulți cei care au auzit de brandul Ninkear până acum. La fel a fost și cazul meu, dar vă spun din deschidere că această marcă merită a fi luată în vedere dacă ai nevoie de un laptop precum cel despre care vă voi spune mai multe în rândurile următoare. Nu […] The post Laptop Ninkear S14 – review (Pretenții de ultrabook la 600 de Euro? Pare că se poate, și se poate bine!) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Synology a intrat și pe piața de camere de supraveghere pentru segmentul de business, o extensie interesantă dacă ne raportă la faptul că-i cunoaștem pentru prezenț pe zona de NAS-uri. NAS Synology DS225+ este unul dintre produsele testate recent de la compania taiwaneză. Piața de camere de supraveghere a ajuns la 42.40 miliarde dolari în […] The post Synology BC800Z sau cum arată o cameră bullet cu AI pentru zona de business appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Samsung Galaxy S21, S21 Plus şi S21 Ultra nu vor mai primi niciun fel de actualizare software # Gadget.ro
Pe 14 ianuarie 2021 se lansa seria flagship Samsung Galaxy S21. Aceasta era formată din trei modele ce ulterior au generat volume importante pentru producătorul sud-coreean (conform datelor existente, vorbim de aproximativ 25 de milioane unităţi la nivel global): La momentul respectiv Samsung a promis 3 actualizări majore ale sistemului de operare şi 4 ani […] The post Samsung Galaxy S21, S21 Plus şi S21 Ultra nu vor mai primi niciun fel de actualizare software appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Orange taie din reducerea aplicată pachetelor de internet fix şi televiziune (Orange Extra, Supreme şi Premiere), iar preţurile lunare cresc simţitor # Gadget.ro
Orange reuşeşte să atragă foarte mulţi abonaţi pe serviciile de internet fix şi televiziune prin intermediul unor pachete ce oferă destul de multe resurse. Vorbim de cele 3 pachete pe care le cunoaşteţi deja: Orange Extra, Supreme şi Premiere. Până ieri, 3 februarie 2026, vă puteaţi abona la acestea pe 24 de luni la un […] The post Orange taie din reducerea aplicată pachetelor de internet fix şi televiziune (Orange Extra, Supreme şi Premiere), iar preţurile lunare cresc simţitor appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Producătorul auto chinez Geely intenţionează să îşi producă modelele destinate pieţei europene în fabricile Ford (cele două companii poartă negocieri) # Gadget.ro
Producătorii chinezi îşi doresc să devină şi mai competitivi pe piaţa auto din Europa şi caută soluţii pentru producţia de maşini pe bătrânul continent. Există mai multe strategii, de la construcţii de la zero în stilul fabricii BYD din Szeged, Ungaria, la asamblare în uzine deja existente în stilul fostei fabrici Nissan din Barcelona, utilizată […] The post Producătorul auto chinez Geely intenţionează să îşi producă modelele destinate pieţei europene în fabricile Ford (cele două companii poartă negocieri) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Google Pixel 10a este gata de lansare în februarie (iată ce ştim până acum despre device) # Gadget.ro
Google va lansa luna aceasta un nou smartphone, cel mai accesibil model al seriei Pixel 10. Numele său va fi Google Pixel 10a şi va întregi gama formată în prezent din Google Pixel 10, Pixel 10 Pro Fold, Pixel 10 Pro şi Pixel 10 Pro XL. Gigantul american a publicat recent un teaser prin care […] The post Google Pixel 10a este gata de lansare în februarie (iată ce ştim până acum despre device) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Ați folosit vreodată HomeRun, platforma care conectează profesioniști din diferite domenii cu cei care au nevoie de serviciile lor? # Gadget.ro
Întrebarea din titlu vine tocmai pentru că eu nu știam mare lucru despre această platformă, dar am participat la un eveniment organizat de HomeRun în urma căruia am aflat foarte multe detalii, pe care le voi împărtăși cu voi. Eu nu știam despre HomeRun pentru că îmi cam rezolv singur sau cu ajutorul unei rude […] The post Ați folosit vreodată HomeRun, platforma care conectează profesioniști din diferite domenii cu cei care au nevoie de serviciile lor? appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
AMD introduce familia de FPGA-uri Kintex UltraScale+ Gen 2, cu accent pe performanță și disponibilitate pe termen lung # Gadget.ro
AMD a anunțat oficial noua generație de FPGA-uri (Field‑Programmable Gate Array) Kintex UltraScale+ Gen 2, o serie reproiectată pentru aplicații care necesită procesare intensă de date, latență redusă și cicluri de viață extinse. Compania estimează că aceste dispozitive vor rămâne disponibile cel puțin până după 2045, adresând astfel cerințele industriilor unde stabilitatea pe termen lung […] The post AMD introduce familia de FPGA-uri Kintex UltraScale+ Gen 2, cu accent pe performanță și disponibilitate pe termen lung appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Logitech G325 LIGHTSPEED sau cum să ai o pereche de căști pentru PC, consolă și smartphone (gaming, muzică etc) # Gadget.ro
Logitech a dezvoltat o pereche de căști cu gândul la versatilitate din start. Le poți folosi prin conexiune LIGHTSPEED cu un PC, dar și cu smartphone-ul, tableta sau laptopul prin bluetooth. Noile căști sunt concepute să fie ușoare și ies în față cu un design minimalist – cântăresc 212 gr. Au fost aduse în trei […] The post Logitech G325 LIGHTSPEED sau cum să ai o pereche de căști pentru PC, consolă și smartphone (gaming, muzică etc) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
5 specificații interesante la HyperX OMEN MAX 16 (cel mai puternic laptop de gaming din 2026?) # Gadget.ro
Am primit un comunicat de la HP în urmă cu ceva timp, era legat de lansarea a mai multe produse de gaming. Mă rog, știrea în sine era legată și de faptul că unifică diviziile OMEN și HyperX. Este clar că HP își caută o cale pe zona de laptopuri de gaming, acolo unde ASUS […] The post 5 specificații interesante la HyperX OMEN MAX 16 (cel mai puternic laptop de gaming din 2026?) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
A mai trecut o săptămână, aşa că am ajuns din nou la clasica noastră rubrică legată de cele mai interesante 5 gadgets din catalogul Kaufland. În revista valabilă în perioada 04.02 – 10.02.2026 avem parte de clasicele oferte pentru produsele Parkside (cu acestea cred că trebuie să ne obişnuim să apară săptămânal), cât şi de […] The post 5 gadgets de la Kaufland (04.02 – 10.02.2026) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Asociaţia Română a Magazinelor Online susţine că efectele negative ale taxei de 25 lei pentru coletele Temu, Shein etc. vehiculate în ultimele zile nu există, iar ipotezele sunt false # Gadget.ro
La finalul săptămânii trecute o analiză pe surse a celor de la adevărul.ro a făcut valuri în România, publicaţia susţinând că taxa de 25 lei aplicată tuturor coletelor venite din afara Uniunii Europene a căror valoare nu depăşeşte 150 euro, a distrus transportul cargo din ţara noastră, iar 99% din volumele de e-commerce au fost […] The post Asociaţia Română a Magazinelor Online susţine că efectele negative ale taxei de 25 lei pentru coletele Temu, Shein etc. vehiculate în ultimele zile nu există, iar ipotezele sunt false appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Surpriză în şedinţa CNA de aprobare a listei must carry pentru 2026, grupul Digi retrăgând postul de televiziune Digi24 (iată de ce şi care este lista finală aprobată oficial) # Gadget.ro
În urmă cu aproximativ o săptămână vă spuneam că CNA a publicat lista celor 58 de televiziuni comerciale propuse pentru a face din lista must carry pentru 2026. Această listă era formată din următoarele posturi de televiziune: Din cauza unor inadvertenţe la şedinţa din 28 ianuarie, aprobarea a fost mutată pentru şedinţa din 3 februarie, […] The post Surpriză în şedinţa CNA de aprobare a listei must carry pentru 2026, grupul Digi retrăgând postul de televiziune Digi24 (iată de ce şi care este lista finală aprobată oficial) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Căști Open-Ear Sony LinkBuds Clip – review (Intrare timidă în segmentul TWS de tip clip) # Gadget.ro
Nici nu terminasem bine de testat o pereche de căști în format Clip, că deja veniseră și așteptau review și cele de la Sony, în fapt prima încercare a niponilor pe acest segment de căști TWS de tip Open-Ear. Sony LinkBuds Clip nu sunt primele căști Open-Ear TWS, am mai avut în trecut de-a face […] The post Căști Open-Ear Sony LinkBuds Clip – review (Intrare timidă în segmentul TWS de tip clip) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Xiaomi 17 Ultra va avea o baterie mai mică în Europa, cu toate acestea preţul va fi foarte mare (avem şi estimare pentru România) # Gadget.ro
Într-un articol de acum câteva zile vă spuneam cât ar putea costa Xiaomi 17 în Europa şi am făcut o estimare şi pentru România. Iată că acum avem acelaşi tip de informaţie şi pentru flagship-ul Xiaomi 17 Ultra, cel care a fost lansat în China chiar în ziua de Crăciun. Înainte însă de a vă […] The post Xiaomi 17 Ultra va avea o baterie mai mică în Europa, cu toate acestea preţul va fi foarte mare (avem şi estimare pentru România) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Chinezii de la CATL anunţă lansarea bateriei 5C, una care promite să ofere o durată de viaţă mai mare decât cea a maşinii (până la 1.8 milioane de kilometri şi încărcare constantă fast charge) # Gadget.ro
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL) este unul dintre cei mai mari producători globali de baterii pentru maşini electrice şi are ca parteneri nume importante din industria auto precum Tesla, BYD, Daimler, Toyota, BMW sau Volkswagen. Compania a anunţat recent lansarea bateriei 5C, una gândită să aibă o durată de viaţă extrem de lungă. Conform […] The post Chinezii de la CATL anunţă lansarea bateriei 5C, una care promite să ofere o durată de viaţă mai mare decât cea a maşinii (până la 1.8 milioane de kilometri şi încărcare constantă fast charge) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Consiliul Concurenţei a formulat o serie de îngrijorări cu privire la achiziţia firmei de curierat Cargus de către Sameday (companie parte a grupului eMAG) # Gadget.ro
În vara anului trecut aflam că Sameday, companie de curierat parte a grupului eMAG, a cumpărat Cargus. După finalizarea tranzacţiei, Sameday va deveni liderul pieţei de curierat din România. Fan Courier, actualul lider, a avut în 2024 o cifră de afaceri de 1.23 miliarde de lei, în timp ce Sameday şi Cargus au avut împreună […] The post Consiliul Concurenţei a formulat o serie de îngrijorări cu privire la achiziţia firmei de curierat Cargus de către Sameday (companie parte a grupului eMAG) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
TOP 10: Oferte eMAG din 2.02.26 (cel mai ieftin televizor OLED Samsung pe 138 cm, soundbar cu recenzii excelente, cel mai bun laptop pentru editare foto și video, dar și cu autonomie extinsă etc) # Gadget.ro
Am făcut o listă cu 10 produse din oferta celui mai mare magazin online local. Printre ele se află și un robot de aspirare din categoria premium, dar și cel mai ieftin monitor IPS cu NVIDIA G-Sync. 1. Friteuză cu aer cald Ninja Double Stack XL de 9.5 litri, 6 funcții de gătit, 2 plăci […] The post TOP 10: Oferte eMAG din 2.02.26 (cel mai ieftin televizor OLED Samsung pe 138 cm, soundbar cu recenzii excelente, cel mai bun laptop pentru editare foto și video, dar și cu autonomie extinsă etc) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Surpriză mare în luna ianuarie 2026 pe piaţa de maşini noi din România, BYD a intrat în TOP 10 mărci auto, compania chineză înmatriculând mai multe maşini decât Renault # Gadget.ro
Ştiu, vorbim doar de prima lună din an, însă la cum arată lucrurile şi la cât de agresivi sunt producătorii chinezi în preţuri, vă spun încă de pe acum că topurile pe piaţa auto de maşini noi din România vor suferi nişte modificări importante în 2026. Conform datelor publicate de DGPCI pentru ianuarie 2026, luna […] The post Surpriză mare în luna ianuarie 2026 pe piaţa de maşini noi din România, BYD a intrat în TOP 10 mărci auto, compania chineză înmatriculând mai multe maşini decât Renault appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Orange YOXO oferă abonamentul Best Deal Nelimitat 5G la doar 2.89 euro / lună, însă reducerea este o mică amăgire, deoarece este valabilă doar în prima lună de facturare # Gadget.ro
Orange YOXO a lansat recent o nouă ofertă, una care este promovată deja destul de activ în mediul online. Conform acesteia, abonamentul Best Deal cu Nelimitat 5G poate fi activat până pe 28 februarie cu doar 2.89 euro / lună, sumă în care primiţi următoarele resurse: Până aici toate bune şi frumoase, însă această ofertă […] The post Orange YOXO oferă abonamentul Best Deal Nelimitat 5G la doar 2.89 euro / lună, însă reducerea este o mică amăgire, deoarece este valabilă doar în prima lună de facturare appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Am răsfoit paginile catalogului LIDL ce a devenit activ de dimineață la nivel național și am ales mai multe produse din categoria non-food. Catalogul complet îl găsiți aici. 1. Aparat de vidat și grill de 1000W Nu știu câți dintre voi vidați mâncarea, dar dacă mă iau după listarea a astfel de produse în mod repetat […] The post 5 gadgets de la LIDL (2.02 – 8.02.2026) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Dacia Spring a fost numită de Green NCAP drept cea mai eficientă maşină electrică din Europa din 2025 # Gadget.ro
În 2019 cei de la EuroNCAP (oferă cunoscutele stele de siguranţă cu care unii producători se laudă prin prezentări) au lansat un nou proiect, unul care să arate utilizatorilor cât de prietenoase sunt maşinile noi cu mediul înconjurător. Principiul de funcţionare este similar ca la EuroNCAP, se oferă mai multe note care la final sunt […] The post Dacia Spring a fost numită de Green NCAP drept cea mai eficientă maşină electrică din Europa din 2025 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Digi Mobil nu mai are niciun iPhone în oferta sa de smartphone-uri la început de 2026 (nu pare a exista mare compatibilitate între DIGI şi produsele Apple) # Gadget.ro
Conform celui mai recent raport Counterpoint Research, 7 din cele mai bine 10 vândute smartphone-uri în 2025 au fost iPhone-uri, iar la nivel global Apple a fost anul trecut cel mai mare producător de telefoane inteligente după volume, mărul muşcat livrând aproape 250 de milioane de unităţi în întreaga lume. Deşi avem aceste cifre grăitoare, […] The post Digi Mobil nu mai are niciun iPhone în oferta sa de smartphone-uri la început de 2026 (nu pare a exista mare compatibilitate între DIGI şi produsele Apple) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
