VIDEO | CSM Oradea - UBT Cluj 84-85. Finală dramatică în Cupa României
Primasport.ro, 18 februarie 2026 21:20
VIDEO | CSM Oradea - UBT Cluj 84-85. Finală dramatică în Cupa României
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 5 minute
21:40
Măsură fără precedent în fotbalul românesc luată de Kyros Vassaras după scandalurile legate de arbitraj # Primasport.ro
Măsură fără precedent în fotbalul românesc luată de Kyros Vassaras după scandalurile legate de arbitraj
Acum 30 minute
21:20
VIDEO | CSM Oradea - UBT Cluj 84-85. Finală dramatică în Cupa României
Acum 2 ore
20:30
EXCLUSIV | ”Este extrem de antipatic, nu are legătură culoarea pielii”. MM Stoica, ferm cu privire la scandalul în care e implicat Vinicius # Primasport.ro
EXCLUSIV | ”Este extrem de antipatic, nu are legătură culoarea pielii”. MM Stoica, ferm cu privire la scandalul în care e implicat Vinicius
20:10
O nouă tragedie în fotbalul românesc! Juniorul unei formaţii din Superliga a decedat # Primasport.ro
O nouă tragedie în fotbalul românesc! Juniorul unei formaţii din Superliga a decedat
20:00
Vladislav Heraskevich, descalificat de la Jocurile Olimpice, s-a întors în Ucraina. Ce s-a hotărât să facă # Primasport.ro
Vladislav Heraskevich, descalificat de la Jocurile Olimpice, s-a întors în Ucraina. Ce s-a hotărât să facă
20:00
Sancţiuni după incidentele de la Universitatea Craiova - Dinamo. Ambele cluburi au fost amendate # Primasport.ro
Sancţiuni după incidentele de la Universitatea Craiova - Dinamo. Ambele cluburi au fost amendate
Acum 4 ore
19:40
VIDEO | Play-off-ul eliminatoriu din Champions League continuă! Qarabag - Newcastle se joacă ACUM # Primasport.ro
VIDEO | Play-off-ul eliminatoriu din Champions League continuă! Qarabag - Newcastle se joacă ACUM
19:10
”Lui Bergodi i s-a dat numărul minim, că putea fi suspendat de la o lună la 12”. Iuliu Mureşan consideră că Andrei Cordea a fost pedepsit prea dur # Primasport.ro
”Lui Bergodi i s-a dat numărul minim, că putea fi suspendat de la o lună la 12”. Iuliu Mureşan consideră că Andrei Cordea a fost pedepsit prea dur
19:00
”Respect România, mă simt român”. Cristiano Bergodi, reacţie fabuloasă după ce şi-a aflat pedeapsa din partea Comisiei de Disciplină # Primasport.ro
”Respect România, mă simt român”. Cristiano Bergodi, reacţie fabuloasă după ce şi-a aflat pedeapsa din partea Comisiei de Disciplină
18:50
”Inacceptabil într-o societate civilizată şi într-un sport care promovează valorile fair-play-ului”. CCA a dat comunicat după reacţiile lui Dani Coman # Primasport.ro
”Inacceptabil într-o societate civilizată şi într-un sport care promovează valorile fair-play-ului”. CCA a dat comunicat după reacţiile lui Dani Coman
18:40
Ucraina va boicota Jocurile Paralimpice în semn de protest faţă de prezenţa sportivilor ruşi # Primasport.ro
Ucraina va boicota Jocurile Paralimpice în semn de protest faţă de prezenţa sportivilor ruşi
18:10
NEWS ALERT | Cristiano Bergodi, aspru pedepsit! Nu a scăpat nici Andrei Cordea
17:50
Kyros Vassaras a analizat controversa uriaşă de arbitraj de la Petrolul - FC Argeş. ”Arbitrul nu poate corecta o decizie greşită printr-o altă decizie greşită” # Primasport.ro
Kyros Vassaras a analizat controversa uriaşă de arbitraj de la Petrolul - FC Argeş. ”Arbitrul nu poate corecta o decizie greşită printr-o altă decizie greşită”
Acum 6 ore
17:40
Kyros Vassaras a analizat contreversa uriaşă de arbitraj de la Petrolul - FC Argeş. ”Arbitrul nu poate corecta o decizie greşită printr-o altă decizie greşită” # Primasport.ro
Kyros Vassaras a analizat contreversa uriaşă de arbitraj de la Petrolul - FC Argeş. ”Arbitrul nu poate corecta o decizie greşită printr-o altă decizie greşită”
17:30
Pierdere importantă pentru Rapid! Un jucător s-a accidentat şi va fi indisponibil aproximativ o lună # Primasport.ro
Pierdere importantă pentru Rapid! Un jucător s-a accidentat şi va fi indisponibil aproximativ o lună
17:30
Mikaela Shiffrin, campioană olimpică în proba de slalom, la 12 ani după primul său titlu # Primasport.ro
Mikaela Shiffrin, campioană olimpică în proba de slalom, la 12 ani după primul său titlu
17:30
Corvinul a ales stadionul pe care juca dacă promovează în Superliga
17:00
UEFA, anunţ ferm cu privire la scandalul de rasism de la meciul Benfica - Real Madrid # Primasport.ro
UEFA, anunţ ferm cu privire la scandalul de rasism de la meciul Benfica - Real Madrid
16:30
Cristiano Bergodi nu a putut ajunge la Comisia de Disciplină. Cine îl reprezintă
16:20
VIDEO | Play-off-ul eliminatoriu din Champions League continuă! Cristi Chivu merge cu Inter în Norvegia pentru meciul cu Bodo/Glimt # Primasport.ro
VIDEO | Play-off-ul eliminatoriu din Champions League continuă! Cristi Chivu merge cu Inter în Norvegia pentru meciul cu Bodo/Glimt
16:20
Pentru a protesta faţă de participarea Rusiei, comisarul european Micallef nu va participa la ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice # Primasport.ro
Pentru a protesta faţă de participarea Rusiei, comisarul european Micallef nu va participa la ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice
16:20
Corvinul a ales stadionul unde va juca dacă promovează în Superliga
16:00
Jaqueline Cristian, eliminată de Mirra Andreeva în optimi la Dubai
16:00
Deandre Ayton a fost reţinut la aeroportul din Bahamas, fiind suspectat de posesie de marijuana # Primasport.ro
Deandre Ayton a fost reţinut la aeroportul din Bahamas, fiind suspectat de posesie de marijuana
15:50
Dani Coman, pus pe glume la ieşirea din sediul LPF: "Le-a fost dor de mine, am venit să-i văd" # Primasport.ro
Dani Coman, pus pe glume la ieşirea din sediul LPF: "Le-a fost dor de mine, am venit să-i văd"
Acum 8 ore
15:30
Pacquiao îl va înfrunta pe Provodnikov în aprilie, la Las Vegas
15:30
România a terminat pe locul 24 în concursul olimpic de sprint pe echipe la schi fond. Klaebo continuă să scrie istorie # Primasport.ro
România a terminat pe locul 24 în concursul olimpic de sprint pe echipe la schi fond. Klaebo continuă să scrie istorie
15:10
Alcaraz şi Sinner luptă în optimi, la Doha! În direct de la 18:30, pe Prima Sport 3
14:50
Florentin Petre, răspuns acid după atacul lui MM Stoica: "Mi-am auzit cuvinte grele, care dor şi astăzi" # Primasport.ro
Florentin Petre, răspuns acid după atacul lui MM Stoica: "Mi-am auzit cuvinte grele, care dor şi astăzi"
14:00
O rusoaică a purtat pancarta cu numele Ucrainei la ceremonia de deschidere a JO de iarnă. "Când mergi alături de aceşti oameni, îţi dai seama că au tot dreptul să simtă ură” # Primasport.ro
O rusoaică a purtat pancarta cu numele Ucrainei la ceremonia de deschidere a JO de iarnă. "Când mergi alături de aceşti oameni, îţi dai seama că au tot dreptul să simtă ură”
14:00
Mourinho reacţionează după scandalul de la meciul cu Real Madrid. "Benfica nu este un club rasist” # Primasport.ro
Mourinho reacţionează după scandalul de la meciul cu Real Madrid. "Benfica nu este un club rasist”
Acum 12 ore
13:40
Şumudică a identificat problema principală de la FCSB: "Dezastru! E o palmă mare"
13:20
Preşedinta WTA anunţă înfiinţarea unui consiliu pentru reformarea circuitului feminin # Primasport.ro
Preşedinta WTA anunţă înfiinţarea unui consiliu pentru reformarea circuitului feminin
13:20
Checklist înainte de plecare: pregătirea maşinii pentru ziua meciului
13:20
"Din păcate, Vinicius mi-a interpretat greşit cuvintele". Prestianni spune că nu i-a adresat insulte rasiste jucătorului de la Real Madrid # Primasport.ro
"Din păcate, Vinicius mi-a interpretat greşit cuvintele". Prestianni spune că nu i-a adresat insulte rasiste jucătorului de la Real Madrid
13:10
S-a aflat salariul lui Puşcaş la Dinamo! Cât va câştiga internaţionalul român după ce va semna cu formaţia lui Zeljko Kopic # Primasport.ro
S-a aflat salariul lui Puşcaş la Dinamo! Cât va câştiga internaţionalul român după ce va semna cu formaţia lui Zeljko Kopic
12:50
Mbappe cere suspendarea lui Prestianni pentru insulte rasiste la adresa lui Vinicius. "Acest tip nu mai merită să joace în Liga Campionilor" # Primasport.ro
Mbappe cere suspendarea lui Prestianni pentru insulte rasiste la adresa lui Vinicius. "Acest tip nu mai merită să joace în Liga Campionilor"
12:30
Louis Munteanu nu i-a impresionat pe americani: "Pare un eşec! Incapabil, lent"
12:20
”Rasiştii sunt, înainte de orice, nişte laşi”. Vinicius ia atitudine după ce s-a plâns de insulte rasiste în timpul meciului cu Benfica # Primasport.ro
”Rasiştii sunt, înainte de orice, nişte laşi”. Vinicius ia atitudine după ce s-a plâns de insulte rasiste în timpul meciului cu Benfica
12:20
Emanuel Gyenes e încă afectat de căzătura suferită în Dakar. ”Strângeţi-mi pumnii să nu trebuiască să ajung la operaţie” # Primasport.ro
Emanuel Gyenes e încă afectat de căzătura suferită în Dakar. ”Strângeţi-mi pumnii să nu trebuiască să ajung la operaţie”
12:10
Formaţia din Superligă şi-a pierdut cel mai bun jucător în lupta pentru play-off!
10:30
Bergodi, absent şi astăzi de la Comisia de Disciplină! Care este motivul pentru care italianul nu mai ajunge la Bucureşti # Primasport.ro
Bergodi, absent şi astăzi de la Comisia de Disciplină! Care este motivul pentru care italianul nu mai ajunge la Bucureşti
10:00
„Rasiştii sunt, înainte de orice, nişte laşi”. Vinicius ia atitudine după ce s-a plâns de insulte rasiste în timpul meciului Benfica-Real Madrid # Primasport.ro
„Rasiştii sunt, înainte de orice, nişte laşi”. Vinicius ia atitudine după ce s-a plâns de insulte rasiste în timpul meciului Benfica-Real Madrid
09:30
Sportivii români concurează miercuri la schi fond şi schi alpin. Programul probelor olimpice # Primasport.ro
Sportivii români concurează miercuri la schi fond şi schi alpin. Programul probelor olimpice
09:30
Preşedintele clubului Şahtior Doneţk donează 200.000 de dolari sportivului ucrainean Vladsilav Heraskevich, descalificat din cauza căştii sale # Primasport.ro
Preşedintele clubului Şahtior Doneţk donează 200.000 de dolari sportivului ucrainean Vladsilav Heraskevich, descalificat din cauza căştii sale
09:30
Tyson Fury nu va avea antrenor sau nutriţionist la revenirea sa în ring. ”Am un doctorat în box” # Primasport.ro
Tyson Fury nu va avea antrenor sau nutriţionist la revenirea sa în ring. ”Am un doctorat în box”
Acum 24 ore
00:10
VIDEO | Spectacol total în manşa tur din play-off-ul Champions League! Real Madrid, victorie la limită cu Benfica! PSG revine de la 2-0 şi o bate pe Monaco # Primasport.ro
VIDEO | Spectacol total în manşa tur din play-off-ul Champions League! Real Madrid, victorie la limită cu Benfica! PSG revine de la 2-0 şi o bate pe Monaco
17 februarie 2026
23:50
Presa din Spania a aflat totul! Cum l-a numit Prestianni pe Vinicius, înainte ca meciul Benfica - Real Madrid să fie întrerupt # Primasport.ro
Presa din Spania a aflat totul! Cum l-a numit Prestianni pe Vinicius, înainte ca meciul Benfica - Real Madrid să fie întrerupt
23:50
VIDEO | Manşa tur din play-off-ul Ligii Campionilor, LIVE pe Prima Sport! Benfica - Real Madrid se joacă ACUM! S-au încins spiritele la Lisabona # Primasport.ro
VIDEO | Manşa tur din play-off-ul Ligii Campionilor, LIVE pe Prima Sport! Benfica - Real Madrid se joacă ACUM! S-au încins spiritele la Lisabona
23:10
Rezultat extraordinar pentru România la JO de la Milano-Cortina: Mihai Tentea şi George Iordache, locul 5 la bob două persoane # Primasport.ro
Rezultat extraordinar pentru România la JO de la Milano-Cortina: Mihai Tentea şi George Iordache, locul 5 la bob două persoane
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.