Israelul a impus restricţii palestinienilor din Cisiordania ocupată care vor să participe la rugăciuni la Moscheea Al-Aqsa
Rador, 18 februarie 2026 21:20
Israelul a impus din nou restricții pentru credincioșii palestinieni din Cisiordania ocupată care doresc să participe la rugăciunile de vineri la Moscheea Al-Aqsa în timpul lunii sfinte islamice Ramadan. Înainte de atacul Hamas din octombrie 2023, sute de mii de palestinieni din Cisiordania ocupată participau la rugăciunile de vineri la Moscheea Al-Aqsa din Ierusalim în […]
Fostul preşedinte al statului Kosovo, Hashim Thaci, le-a cerut judecătorilor să îl achite, în ultima zi a procesului de la Haga în care a fost acuzat de crime de război şi care a durat trei ani. Dl Thaci a fost învinuit că ar fi responsabil pentru crime, acte de tortură şi alte abuzuri în fosta […]
21:00
Cea mai recentă rundă de negocieri de pace dintre Rusia şi Ucraina s-a încheiat la Geneva, principalul negociator ucrainean afirmând ulterior că s-au înregistrat unele progrese. Şeful delegaţiei ruse a descris discuţiile ca „dificile, dar eficiente”. O sursă din partea ucraineană a spus că au existat unele acorduri privind modul în care ar putea fi […]
La microfon, Angelica Dan
Emisiunea: „Radiojurnal” – Realizator: Cristina Dumitrescu – Decizia prin care Curtea Constituţională a validat azi reforma pensiilor magistraţilor a fost salutată de preşedintele Nicuşor Dan, care i-a asigurat pe toţi magistraţii că munca lor este respectată, iar importanţa lor în arhitectura statului este pe deplin recunoscută. Premierul Ilie Bolojan a vorbit despre un pas esenţial […]
Ministerul Dezvoltării a publicat proiectul de OUG privind măsurile din administraţie, în varianta agreată de coaliţie # Rador
Proiectul de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului privind măsurile din administraţie, în varianta agreată de coaliţie, a fost publicat pe pagina de internet a Ministerului Dezvoltării. Ministrul Cseke Attila transmite că scopul este o administraţie publică mai suplă şi mai eficientă, mai multă descentralizare pentru autorităţile publice locale şi sustenabilitate financiară pentru acestea. La nivel […]
Emisiunea: „Radiojurnal – Realizator: Cristina Dumitrescu – A început dezbaterea în Comisia de specialitate a Senatului a proiectului noii legi a apărării. În cazul acestui act normativ, care a fost adoptat de Camera Deputaților tacit, fără dezbatere la final anului trecut, Senatul este for decizional. Una dintre noutățile proiectului este modul în care România poate […]
Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu rămâne sub control judiciar în dosarul în care este judecat pentru propagandă legionară. Decizia definitiva a Tribunalului Bucuresti vine după ce doi judecători au avut opinii diferite în acest caz, iar un al treilea judecător a înclinat balanţa în favoarea rămânerii lui Georgescu sub control judiciar. Reporterul Diana […]
CSM consideră că noul cadru legislativ privind pensionarea va produce efecte grave asupra funcţionării sistemului judiciar # Rador
Consiliul Superior al Magistraturii consideră că noul cadru legislativ privind pensionarea va produce efecte grave asupra funcţionării sistemului judiciar: riscă să genereze plecări din sistem şi transformă profesia de magistrat într-una neatractivă pentru noile generaţii de profesionişti ai dreptului, afirmă reprezentanţii CSM într-un comunicat. Ei reclamă deficit de magistraţi şi volum mare de dosare, precum […]
România ar putea începe discuţiile despre stabilirea unei date pentru intrarea în Zona Euro a ţărilor care folosesc moneda unică europeană în cinci ani, crede guvernatorul Băncii Naţionale, Mugur Isărescu. Există însă şi o condiţie pentru ca acest lucru să fie posibil: ca programul de reducere a deficitului bugetar sub 3% din Produsul Intern Brut […]
Emisiunea: „Radiojurnal – Realizator: Cristina Dumitrescu – Ameliorarea condiţiilor meteo şi intervenţia utilajelor de deszăpezire au dus la reluarea circulaţiei pe toate tronsoanele autostrăzilor A0, A1, A3 şi A7, care fuseseră închise din cauza ninsorilor şi viscolului. Potrivit Centrului Infotrafic sunt în continuare restricţionate nodurile rutiere de acces către autostrada A1, acestea urmând să se […]
În Republica Moldova au fost impuse restricţii de circulaţie pentru traficul greu din cauza ninsorilor abundente. Radio Chişinău transmite că este restricţionată circulaţia tirurilor pe principalele drumuri naţionale din sudul Republicii Moldova, în punctele de trecere a frontierei cu România de la Leuşeni-Albiţa, Sculeni, Cahul-Oancea şi Giurgiuleşti-Galaţi, dar şi la frontiera moldo-ucraineană. Potrivit aplicaţiei TraficOnline […]
Cleopatra Stratan și Pavel Stratan lansează „Anii”, prima piesă de pe albumul „Scena vieții” # Rador
Cleopatra Stratan și Pavel Stratan lansează „Anii”, prima piesă extrasă de pe albumul „Scena vieții”, primul material discografic al artistei, ce va fi lansat în această toamnă. Proiectul marchează un moment profund și simbolic: aniversarea a 20 de ani de carieră pentru Cleopatra Stratan – două decenii de amintiri, emoții și evoluție trăite sub lumina […]
Nova Poșta, cea mai mare companie ucraineană de curierat, a început un parteneriat cu UPS pentru livrări din SUA în Ucraina. Parteneriatul respectiv va pemite trimiterea coletelor și documentelor din Statele Unite către Ucraina. Astfel, expedierea unui colet de până la 30 kg va fi posibilă prin intermediul celor peste 6.000 de puncte UPS Store […]
La această oră sunt închise tronsoane din patru autostrăzi – A1, A3, A7 și A0. Tot din cauza vremii nefavorabile sunt închise nouă drumuri naționale din județele Buzău, Brăila, Ialomița, Ilfov și Vrancea. Mai multe curse aeriene au fost anulate din cauza ninsorii abundente și a viscolului puternic pe Aeroportul „Henri Coandă”. Totodată, vremea rea […]
Opoziția a depus la Senat o moțiune simplă împotriva ministrului de externe, Oana Ţoiu, criticată pentru modul defectuos în care gestionează acest domeniu. Demersul aparține grupului Pace – Întâi România și este susținut de AUR. Dezbaterea și votul moțiunii vor avea loc luni, 23 februarie./ilixandru/atataru (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI – 18 februarie)
Introducere De mai bine de șase decenii, migrația cubanezilor spre Statele Unite a fost un capitol distinct în istoria imigrației americane. Începând din 1959, odată cu Revoluția Cubană, legile americane le-au acordat cubanezilor un tratament avantajos față de alte grupuri de migranți, reflectând atât rivalitățile Războiului Rece, cât și dorința Washingtonului de a oferi adăpost […]
Judecătorii CCR au decis că proiectul de reformă privind pensiile magistraților este constituțional # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (18 februarie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cătălin Gomboș – Proiectul de reformă privind pensiile magistraților, elaborat de guvern, este constituțional, au decis cu puțin timp în urmă judecătorii Curții Constituționale, care au respins sesizarea formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție în acest dosar. Astfel, legea care crește vârsta de […]
Zelenski, după negocierile de la Geneva: „Militarii înțeleg cum poate fi monitorizată încetarea focului și oprirea războiului” # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (18 februarie) – Președintele Volodimir Zelenski a declarat că, în cadrul noii runde de negocieri de două zile de la Geneva, desfăşurată între Ucraina, SUA şi Rusia, părțile au discutat chestiuni militare și politice. Potrivit preşedintelui, pe dimensiunea militară, există un anumit „spirit constructiv” în ceea ce privește monitorizarea încetării focului. Zelenski […]
Asociația Latino-Americană de Liber Schimb (LAFTA): un pas spre integrarea economică regională # Rador
Autor:Alexandru Eduard Balaci Introducere La mijlocul secolului XX, America Latină era o regiune în căutarea propriei identități economice, după decenii de dependență față de exporturile de materii prime și influența directă a Statelor Unite. Statele latino-americane au început să caute alternative care să stimuleze dezvoltarea internă și cooperarea regională. În acest context, ideea […]
Autor :Alexandru Eduard Balaci Introducere Jefferson Davis a fost una dintre cele mai controversate figuri din istoria Statelor Unite, fiind cunoscut mai ales ca președinte al Statelor Confederate ale Americii în timpul Războiului Civil (1861–1865). Cariera sa politică și militară reflectă complexitatea perioadei în care națiunea americană era sfâșiată de conflicte legate […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (18 februarie) – Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, va călători la Washington în locul președintelui Tayyip Erdogan pentru reuniunea inaugurală a „Consiliului pentru Pace”, inițiată de președintele american Donald Trump, care va avea loc joi, a anunțat miercuri Ministerul de Externe. O sursă diplomatică turcă a declarat pentru Reuters că Fidan […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (18 februarie) – Negociatorul‑șef rus la discuțiile mediate de SUA cu Ucraina spune că acestea s‑au încheiat pentru astăzi după două ore. Nu a părut să existe vreun progres după o sesiune tensionată de șase ore marți. Moscova nu a renunțat la cererile sale ca Ucraina să cedeze teritorii‑cheie. Va exista presiune […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (18 februarie) – Ați ascultat vreodată Simfonia nr. 1 – Clasica, semnată de Prokofiev? Cum ar fi compus Haydn dacă ar fi trăit în secolul XX? – s-a întrebat compozitorul rus și a reușit să răspundă la întrebare într-un mod ingenios, rezultatul fiind nu o imitație, ci o reinterpretare modernă a clasicismului, […]
Președintele Nicușor Dan pleacă în SUA pentru a participa la prima reuniune a Consiliului pentru Pace # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (18 februarie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cătălin Gomboș – Președintele Nicușor Dan pleacă în Statele Unite pentru a participa mâine la Washington la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, organism convocat de președintele Donald Trump. Într-un interviu pentru RRA, șeful statului a explicat că prezența României este esențială pentru reconfirmarea parteneriatului […]
Sunt închise parțial sectoare de pe patru autostrăzi și șapte drumuri naționale din cauza condițiilor meteo # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (18 februarie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cătălin Gomboș – Pe lângă Giurgiu, au mai fost anunțate școli închise astăzi în Vrancea și în Brăila. La această oră sunt parțial închise sectoare de pe patru autostrăzi și șapte drumuri naționale. Ne-a oferit detalii Alexandru Andronache, de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. […]
Meteorologii au prelungit codul portocaliu de ninsori, însă a fost restrâns la o regiune mai mică # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (18 februarie) – Meteorologii au prelungit codul portocaliu de ninsori, însă a fost restrâns la o regiune mai mică. Acesta vizează până la ora 16:00 municipiul București și județul Ilfov. Pentru județele Călărași, Ialomița, Brăila, Constanța și Tulcea, codul portocaliu de ninsori va fi valabil până la ora 23:00. Potrivit ANM, va […]
Premiera „Prietenie în limita stocului disponibil” la Radio România Cultural şi pe eteatru.ro # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (18 februarie) – Teatrul Naţional Radiofonic vă invită să ascultaţi luni, 23 februarie, de la ora 22:00, la Radio România Cultural, dar şi online pe platforma www.eteatru.ro, premiera „Prietenie în limita stocului disponibil” de Petre Barbu. Regia artistică şi adaptarea radiofonică sunt semnate de Cezarina Udrescu. În rolul principal îl veţi putea […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (18 februarie) – Guvernatorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu, prezintă astăzi noul raport trimestrial asupra inflației, document aprobat ieri de conducerea băncii centrale. Potrivit estimărilor din raport, în primul trimestru al acestui an inflația va continua să scadă lent, dar în următoarele trei luni acest indicator va crește din nou. Specialiștii BNR explică […]
Situația circulației pe rețeaua rutieră națională afectată de condițiile meteorologice extreme! # Rador
18.02.2026 La această oră, în urma ninsorilor abundente și a viscolului, sunt închise sau restricționate circulației următoarele sectoare de autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale: Drumuri închise circulației: A0 – între km 22+000 și km 40+200 (DN1 – DN2) A1 – sensul de circulație Pitești – București A3 – București – […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (18 februarie) – Oamenii de știință au descoperit o bacterie veche de 5.000 de ani, Psychrobacter SC65A.3, congelată într-un ghețar subteran dintr-o peșteră din România. Tulpina antică s-a dovedit a fi rezistentă la zece antibiotice moderne, inclusiv cele folosite pentru infecții grave. Cercetătorii au avertizat că dacă topirea gheții va elibera aceste […]
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (18 februarie) – Realizator: Ciprian Sasu – Curtea Constituțională reia astăzi dezbaterile asupra proiectului de lege privind reforma pensiilor magistraților, după ce a amânat de cinci ori pronunțarea pe această temă. La termenul precedent, judecătorii Curții au întrerupt discuțiile pentru a putea studia noi documente depuse de instanța supremă, prin care se […]
Mai multe zboruri au fost anulate sau deviate, transmite Compania Națională Aeroporturi București # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (18 februarie) – Compania Națională Aeroporturi București anunță că mai multe zboruri au fost anulate, în timp ce alte cinci aeronave au fost deviate spre alte aeroporturi. Sunt afectate cursele operate de companiile LOT, TAROM și Turkish Airlines pe rutele spre Varșovia, Chișinău, Suceava și Istanbul. Avioanele care reușesc să decoleze pot […]
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (18 februarie) – Realizator: Ciprian Sasu – Vremea rea închide miercuri mai multe școli din țară – cursurile cu prezență fizică sunt suspendate în tot județul Giurgiu, în timp ce în Brăila vor fi închise șapte școli. O situație similară este și în Vrancea, un alt județ serios afectat de ninsorile abundente. […]
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (18 februarie) – Realizator: Ciprian Sasu – Ninge în continuare abundent în București, dar și în centrul, sudul și estul țării. Până la ora 8:20 este cod roșu în capitală și județul Ilfov. Aici s-a depus un strat consistent de zăpadă de peste 30-35 de cm, care a creat probleme serioase în […]
Premierul Ilie Bolojan a vorbit despre calendarul adoptării reformei administrației publice și planului de relansare economică # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (18 februarie) – Emisiunea: „Radiojurnal” – Realizator: Ciprian Sasu – Premierul Ilie Bolojan a declarat aseară, într-un interviu la postul public de televiziune, că reforma administraţiei publice şi planul de relansare economică ar urma să fie adoptate la începutul săptămânii viitoare, după ce marți coaliţia a ajuns, după aproape șase luni, la […]
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (18 februarie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Ciprian Sasu – În capitală şi în judeţul Ilfov ninge abundent de aseară. Până la ora 8:20 este în vigoare un cod roşu de ninsori abundente în aceste două zone. Până la ora 12:00 este în vigoare şi un cod portocaliu de ninsori consistente valabil […]
EVENIMENTE INTERNE – Senat * ora 10:00 – Lucrări în plen Dezbaterea inițiativelor legislative înscrise pe ordinea de zi vot final (inițiative legislative cu caracter ordinar) Întrebări, interpelări, răspunsuri Declarații politice * Lucrări în comisiile permanente ora 9:00 – Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital – etaj 3, sala […]
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (18 februarie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Ciprian Sasu – Convorbiri de pace între Ucraina şi Rusia, cu medierea Statelor Unite, continuă astăzi la Geneva, după o primă rundă de discuţii ieri. Între timp, liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, s-a plâns de presiunile pe care le face preşedintele american, Donald Trump, […]
Succesul Dacia Duster continuă cu cifre în creștere. După 15 ani de succes comercial, B-SUV-ul a vândut peste 2,4 milioane de unități, inclusiv 330.000 în Italia. În 2025, la nivel mondial au fost înmatriculate 193.974 de unități, ceea ce îl face al doilea SUV cel mai bine vândut către persoane fizice în Europa, depășind 2,8 […]
Vicepremierul Cătălin Predoiu, ministrul afacerilor interne, a avut ieri la Washington o întâlnire bilaterală cu o delegație a conducerii FBI, formată din directorul Biroului Federal de Investigații, Kash Patel, adjunctul directorului FBI, Christopher Raia, și asistentul directorului pentru operațiuni internaționale, Jason Kaplan. Discuțiile s-au axat pe dezvoltarea concretă a modalităților de cooperare operativă în cadrul […]
Faptele dezvăluite în dosarele Epstein ar putea echivala cu crime împotriva umanităţii (experţi ONU) # Rador
Milioane de documente legate de infractorul sexual Jeffrey Epstein sugerează existența unei „rețele criminale globale” care a comis acte ce îndeplinesc pragul legal al crimelor împotriva umanității, potrivit unui grup de experți independenți numiți de Consiliul ONU pentru Drepturile Omului. Experții au spus că infracțiunile descrise în documentele publicate de Departamentul de Justiție al SUA […]
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat marți trei proiecte care urmează să fie construite în statele Texas, Ohio și Georgia, ca parte a unui angajament de investiții în valoare de 550 de miliarde de dolari din partea Japoniei. Proiectele includ o centrală electrică pe gaz în Ohio, un proiect de petrol și gaze naturale lichefiate […]
12 județe și Bucureștiul sunt sub cod portocaliu de ninsori abundente și viscol până azi la ora 12:00. Reprezentanții Departamentului pentru situații de urgență recomandă populației să rămână în case, iar dacă deplasarea este obligatorie, șoferii să se informeze din timp despre starea drumurilor. În plus, cursurile fizice se suspendă azi în toate școlile din […]
Conflictul din Ucraina și contextul general de securitate european, alături de tensiunile din Orientul Mijlociu se regăsesc iarăși pe primele pagini ale presei internaționale. Negocierile de pace mediate de SUA la Geneva între delegații ruși și ucraineni s‑au încheiat marți fără rezultate relevante, transmite CNN. Săptămânalul britanic The Economist e circumspect în privința șanselor păcii: […]
Vicepreşedintele Vance afirmă că SUA caută o soluţie diplomatică sau „o altă opţiune” în privinţa Iranului # Rador
Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a declarat marți că, „în anumite privințe”, discuțiile diplomatice ale Statelor Unite cu Iranul au decurs bine, întrucât ambele părți au convenit să se întâlnească din nou ulterior. „Președintele Statelor Unite încearcă cu adevărat să găsească o soluție aici, fie prin opțiuni diplomatice, fie printr-o altă opțiune, care să însemne […]
„Vaticanul nu va participa la Consiliul pentru Pace. Am aflat apoi că Italia va participa în calitate de observator. Evident, există unele nelămuriri, probleme critice care necesită explicații. Lucrul important este că se încearcă oferirea unui răspuns, însă pentru noi există unele probleme critice care trebuie rezolvate”, a declarat secretarul de stat al Vaticanului, cardinalul […]
Victor Negrescu a relansat în Parlamentul European propunerea privind aplicarea unei taxe industriei jocurilor de noroc și pariurilor online # Rador
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a relansat în Parlamentul European propunerea sa privind aplicarea unei taxe industriei jocurilor de noroc și pariurilor online, fondurile obținute urmând să fie direcționate către educație și prevenție. El precizează într-o postare online că o astfel de măsură ar putea genera între 2 și 4 miliarde de euro anual, care ar […]
Pe 17 februarie 1929, Teatrul Național Radiofonic difuza primul spectacol din istoria sa – „Ce știa satul” de V. Al. Jean – jucat și transmis în direct de la microfoanele Radio România. Astăzi, la 97 de ani de la acel moment fondator, celebrăm aceeași pasiune pentru teatrul radiofonic, care continuă să aducă marile povești ale […]
