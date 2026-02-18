Vremea rea închide mai multe școli din țară
Rador, 18 februarie 2026 08:50
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (18 februarie) – Realizator: Ciprian Sasu – Vremea rea închide miercuri mai multe școli din țară – cursurile cu prezență fizică sunt suspendate în tot județul Giurgiu, în timp ce în Brăila vor fi închise șapte școli. O situație similară este și în Vrancea, un alt județ serios afectat de ninsorile abundente. […]
• • •
Acum 30 minute
09:00
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (18 februarie) – Realizator: Ciprian Sasu – Curtea Constituțională reia astăzi dezbaterile asupra proiectului de lege privind reforma pensiilor magistraților, după ce a amânat de cinci ori pronunțarea pe această temă. La termenul precedent, judecătorii Curții au întrerupt discuțiile pentru a putea studia noi documente depuse de instanța supremă, prin care se […]
09:00
Mai multe zboruri au fost anulate sau deviate, transmite Compania Națională Aeroporturi București # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (18 februarie) – Compania Națională Aeroporturi București anunță că mai multe zboruri au fost anulate, în timp ce alte cinci aeronave au fost deviate spre alte aeroporturi. Sunt afectate cursele operate de companiile LOT, TAROM și Turkish Airlines pe rutele spre Varșovia, Chișinău, Suceava și Istanbul. Avioanele care reușesc să decoleze pot […]
Acum o oră
08:50
08:40
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (18 februarie) – Realizator: Ciprian Sasu – Ninge în continuare abundent în București, dar și în centrul, sudul și estul țării. Până la ora 8:20 este cod roșu în capitală și județul Ilfov. Aici s-a depus un strat consistent de zăpadă de peste 30-35 de cm, care a creat probleme serioase în […]
Acum 2 ore
08:00
Premierul Ilie Bolojan a vorbit despre calendarul adoptării reformei administrației publice și planului de relansare economică # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (18 februarie) – Emisiunea: „Radiojurnal” – Realizator: Ciprian Sasu – Premierul Ilie Bolojan a declarat aseară, într-un interviu la postul public de televiziune, că reforma administraţiei publice şi planul de relansare economică ar urma să fie adoptate la începutul săptămânii viitoare, după ce marți coaliţia a ajuns, după aproape șase luni, la […]
08:00
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (18 februarie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Ciprian Sasu – În capitală şi în judeţul Ilfov ninge abundent de aseară. Până la ora 8:20 este în vigoare un cod roşu de ninsori abundente în aceste două zone. Până la ora 12:00 este în vigoare şi un cod portocaliu de ninsori consistente valabil […]
08:00
EVENIMENTE INTERNE – Senat * ora 10:00 – Lucrări în plen Dezbaterea inițiativelor legislative înscrise pe ordinea de zi vot final (inițiative legislative cu caracter ordinar) Întrebări, interpelări, răspunsuri Declarații politice * Lucrări în comisiile permanente ora 9:00 – Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital – etaj 3, sala […]
07:50
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (18 februarie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Ciprian Sasu – Convorbiri de pace între Ucraina şi Rusia, cu medierea Statelor Unite, continuă astăzi la Geneva, după o primă rundă de discuţii ieri. Între timp, liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, s-a plâns de presiunile pe care le face preşedintele american, Donald Trump, […]
Acum 8 ore
03:10
Succesul Dacia Duster continuă cu cifre în creștere. După 15 ani de succes comercial, B-SUV-ul a vândut peste 2,4 milioane de unități, inclusiv 330.000 în Italia. În 2025, la nivel mondial au fost înmatriculate 193.974 de unități, ceea ce îl face al doilea SUV cel mai bine vândut către persoane fizice în Europa, depășind 2,8 […]
02:40
Vicepremierul Cătălin Predoiu, ministrul afacerilor interne, a avut ieri la Washington o întâlnire bilaterală cu o delegație a conducerii FBI, formată din directorul Biroului Federal de Investigații, Kash Patel, adjunctul directorului FBI, Christopher Raia, și asistentul directorului pentru operațiuni internaționale, Jason Kaplan. Discuțiile s-au axat pe dezvoltarea concretă a modalităților de cooperare operativă în cadrul […]
02:30
Faptele dezvăluite în dosarele Epstein ar putea echivala cu crime împotriva umanităţii (experţi ONU) # Rador
Milioane de documente legate de infractorul sexual Jeffrey Epstein sugerează existența unei „rețele criminale globale” care a comis acte ce îndeplinesc pragul legal al crimelor împotriva umanității, potrivit unui grup de experți independenți numiți de Consiliul ONU pentru Drepturile Omului. Experții au spus că infracțiunile descrise în documentele publicate de Departamentul de Justiție al SUA […]
Acum 12 ore
01:10
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat marți trei proiecte care urmează să fie construite în statele Texas, Ohio și Georgia, ca parte a unui angajament de investiții în valoare de 550 de miliarde de dolari din partea Japoniei. Proiectele includ o centrală electrică pe gaz în Ohio, un proiect de petrol și gaze naturale lichefiate […]
00:40
12 județe și Bucureștiul sunt sub cod portocaliu de ninsori abundente și viscol până azi la ora 12:00. Reprezentanții Departamentului pentru situații de urgență recomandă populației să rămână în case, iar dacă deplasarea este obligatorie, șoferii să se informeze din timp despre starea drumurilor. În plus, cursurile fizice se suspendă azi în toate școlile din […]
00:10
Conflictul din Ucraina și contextul general de securitate european, alături de tensiunile din Orientul Mijlociu se regăsesc iarăși pe primele pagini ale presei internaționale. Negocierile de pace mediate de SUA la Geneva între delegații ruși și ucraineni s‑au încheiat marți fără rezultate relevante, transmite CNN. Săptămânalul britanic The Economist e circumspect în privința șanselor păcii: […]
17 februarie 2026
23:30
Vicepreşedintele Vance afirmă că SUA caută o soluţie diplomatică sau „o altă opţiune” în privinţa Iranului # Rador
Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a declarat marți că, „în anumite privințe”, discuțiile diplomatice ale Statelor Unite cu Iranul au decurs bine, întrucât ambele părți au convenit să se întâlnească din nou ulterior. „Președintele Statelor Unite încearcă cu adevărat să găsească o soluție aici, fie prin opțiuni diplomatice, fie printr-o altă opțiune, care să însemne […]
23:20
„Vaticanul nu va participa la Consiliul pentru Pace. Am aflat apoi că Italia va participa în calitate de observator. Evident, există unele nelămuriri, probleme critice care necesită explicații. Lucrul important este că se încearcă oferirea unui răspuns, însă pentru noi există unele probleme critice care trebuie rezolvate”, a declarat secretarul de stat al Vaticanului, cardinalul […]
23:10
Victor Negrescu a relansat în Parlamentul European propunerea privind aplicarea unei taxe industriei jocurilor de noroc și pariurilor online # Rador
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a relansat în Parlamentul European propunerea sa privind aplicarea unei taxe industriei jocurilor de noroc și pariurilor online, fondurile obținute urmând să fie direcționate către educație și prevenție. El precizează într-o postare online că o astfel de măsură ar putea genera între 2 și 4 miliarde de euro anual, care ar […]
Acum 24 ore
19:00
Pe 17 februarie 1929, Teatrul Național Radiofonic difuza primul spectacol din istoria sa – „Ce știa satul” de V. Al. Jean – jucat și transmis în direct de la microfoanele Radio România. Astăzi, la 97 de ani de la acel moment fondator, celebrăm aceeași pasiune pentru teatrul radiofonic, care continuă să aducă marile povești ale […]
19:00
Președintele României Nicușor Dan a fost invitatul unei ediții speciale a emisiunii Probleme la zi, în direct la Radio România Actualități. „E în interesul României să participăm, în această calitate de observatori, la Consiliul pentru Pace. Participăm la această iniţiativă, care îşi propune în momentul acesta să stabilizeze o zonă, Orientul Mijlociu, care este importantă […]
17:20
Este risc mare de avalanşă – 4 din 5, în Munţii Făgăraş şi Bucegi, la peste 1.800 de metri, şi risc 3 la altitudini mai mici, din cauza depunerilor noi de zăpadă, atenţionează Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă. În plus, ninsorile însemnate cantitativ prognoxzate şi rafalele de vânt cresc pericolul de avalanşe şi în masive […]
17:20
Ministerul Mediului cere aplicarea urgentă a măsurilor preventive în contextul codului portocaliu de ninsori și viscol # Rador
Autorităţile locale trebuie să fie în alertă şi să aplice fără întârziere măsurile preventive în această perioadă cu risc meteorologic şi hidrologic ridicat, a atenţionat secretarul de stat din Ministerul Mediului, Raul Pop, în cadrul şedinţei de astăzi a Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă. Oficialul a dispus monitorizarea permanentă a fenomenelor meteo şi hidrologice […]
17:10
În Spania a fost descoperită prima posibilă dovadă a faptului că, în antichitate, generalul Hannibal a folosit elefanţi în luptă # Rador
O echipă de arheologi a declarat că un os de picior de elefant descoperit în sudul Spaniei ar putea fi prima dovadă concretă că generalul cartaginez antic Hannibal a folosit elefanți de război în Europa. Echipa susţine că osul a fost găsit într-un sit din Epoca Fierului, lângă Córdoba. Desenele războiului purtat de Hannibal împotriva […]
17:10
Aproape 15 milioane de euro – niciodată o carte Pokémon nu a fost vândută la un preț atât de mare # Rador
O carte Pokémon a fost scoasă la licitație pentru aproape 16,5 milioane de dolari, un preț record. Influencerul și luptătorul american Logan Paul și-a scos la vânzare cartea „Pipachu Illustrator” pe care o achiziționase în 2021 pentru un preț record de atunci de aproape 5,3 milioane de dolari. Licitația organizată de Goldin Auctions s-a încheiat […]
16:50
TasteAtlas: Salata bulgărească „Albă ca zăpada” devansează tzatziki-ul grecesc și cacik-ul turcesc # Rador
Populara salată bulgărească „Snejanka”/ „Albă ca zăpada” se clasează pe primul loc printre cele mai apreciate preparate cu castraveți din lume într-un clasament realizat de platforma gastronomică globală TasteAtlas, devansând tzatziki-ul grecesc și cacik-ul turcesc. „Snejanka”, preparată cu iaurt strecurat, castraveți, usturoi, mărar, ulei și sare, primește o notă de 4,3 în clasamentul actualizat al […]
16:40
Paramount are la dispoziţie şapte zile pentru a face oferta cea mai bună şi finală de preluare a Warner Brothers # Rador
Compania Warner Brothers a oferit Paramount un termen de şapte zile pentru a face oferta cea mai bună şi finală de preluare a sa. De asemenea, conducerea Warner Brothers a anunţat că va organiza pe 20 martie şi un vot privind oferta din partea Netflix, pe care o preferă. Paramount intenţionează să preia întreaga reţea […]
16:30
Miniștrii de finanțe din ţările membre ale Uniunii Europene au adăugat Insulele Turk și Caicos și Vietnam pe lista UE a paradisurilor fiscale și au eliminat de acolo Fiji, Samoa și Trinidad și Tobago, se precizează într-un comunicat emis marți. În urma modificărilor, UE listează acum zece țări drept paradisuri fiscale: Samoa Americană, Anguilla, Guam, […]
16:30
Președintele Nicuşor Dan discută la această oră, la Palatul Cotroceni, cu liderii coaliției de guvernare. Într-un interviu la Radio România Actualități, șeful statului a declarat că pe agendă se află mai multe subiecte de politică internă, printre care se numără adoptarea bugetului pentru acest an, precum și mai multe inițiative legislative. Reuniunea are loc după […]
16:30
Uniunea Europeană a declanşat o anchetă oficială vizând retailerul online chinez Shein, pe fondul comercializării de către acesta a unor produse ilegale şi al îngrijorărilor privind designul care provoacă dependenţă al platformei. Acţiunea a fost declanşată după ce autorităţile franceze au cerut executivului UE, în luna noiembrie, să interzică păpuşile sexuale cu aspect de copii […]
16:20
Ministrul Alexandru Rogobete a declarat că spargerea monopolului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nu înseamnă privatizarea sistemului # Rador
Spargerea monopolului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nu înseamnă privatizarea sistemului, a declarat astăzi ministrul Alexandru Rogobete. Precizarea vine după ce președintele Casei a atenționat acum două zile că transferul Fondului Social de Asigurări de Sănătate către administrare privată, ar transmite un semnal periculos, și anume, acela că statul nu mai este capabil să […]
16:20
Consiliul de administrație al Băncii Naționale a decis menținerea ratei dobânzii de politică monetară la 6,5% pe an # Rador
Consiliul de administrație al Băncii Naționale a decis menținerea ratei dobânzii de politică monetară la 6,5% pe an. Totodată, dobânda pentru facilitatea de creditare rămâne la 7,5%, iar cea pentru depozite la 5,5%. De asemenea, conform raportului aprobat de BNR, rata anuală a inflației își va prelungi scăderea lentă în primul trimestru din 2026, transmite […]
14:30
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că atacul combinat lansat de Rusia în noaptea de 16 spre 17 februarie a fost calculat în mod special pentru a provoca pagube maxime infrastructurii energetice a țării. „Continuă lucrările de salvare și reparații în multe dintre regiunile noastre, după atacul masiv rusesc. Lovitura a fost combinată, calculată special pentru […]
14:00
Introducere Anul 2026 a devenit un punct central al dezbaterilor globale despre viitor, despre natura relațiilor transatlantice și despre modul în care ordinea internațională va fi modelată în deceniile ce urmează. Anual organizată în Germania încă din 1963, conferința reunește lideri de stat, miniștri, experți în securitate și factori de decizie din peste 115 țări, […]
13:50
Comerțul cu snus și dilemele prețurilor mari în Suedia și Finlanda: implicații pentru reforma europeană a tutunului # Rador
Introducere Snus este un produs tradițional suedez din tutun pentru uz oral, plasat sub buza superioară și consumat fără ardere. Produsul este legal și larg consumat în Suedia, iar istoric a contribuit la reducerea ratei consumului de țigări prin oferirea unei alternative senzației de nicotină fără fumat. Cu toate acestea, în Uniunea Europeană (UE), snusul […]
13:40
Emisiunea: „Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bâcâin – Iarna revine în forţă mai ales în sud-estul ţării – meterologii au revizuit prognoza, iar din această seară de la ora 20:00 codul galben se va transforma în portocaliu pentru această zonă, care cuprinde şi capitala. Astfel ninsorile vor fi abundente, stratul de zăpadă consistent, iar viscolul puternic. […]
13:30
Nu, trecerea la euro nu a generat scumpiri majore în Bulgaria, inflația lunară în ianuarie a fost de 0,6% # Rador
”Creșteri record”, chiar ”dublări ale prețurilor la produsele de bază” au fost expresiile vedetă în relatările din presa din România despre efectul trecerii la euro în Bulgaria, creând impresia unui adevărat dezastru pentru cetățeni. A fost, într-adevăr, așa? Datele centralizate din prima lună de la introducerea monedei unice europene contrazic aceste titluri alarmiste. CONTEXT Bulgaria […]
13:30
Non, le passage à l’euro n’a pas entraîné de hausses majeures des prix en Bulgarie, l’inflation mensuelle en janvier a été de 0,6 % # Rador
Des « hausses record », voire des « doubles augmentations des prix des produits de base » ont été les expressions vedettes dans les reportages de la presse roumaine sur l’effet du passage à l’euro en Bulgarie, créant l’impression d’un véritable désastre pour les citoyens. En a-t-il réellement été ainsi ? Les données centralisées du […]
12:10
Geneva găzduiește, marţi şi miercuri, o nouă rundă de negocieri trilaterale între Ucraina, SUA și Rusia. Întâlnirea are loc pe fondul declarațiilor preşedintelui american, Donald Trump, despre necesitatea ca Ucraina „să se așeze cât mai repede la masa negocierilor” și după un atac nocturn masiv al Rusiei asupra teritoriului ucrainean, în noaptea de 16 spre […]
12:00
Introducere De la primele ediții ale Jocurilor Olimpice de Iarnă din Chamonix 1924, competiția sportivă a fost mai mult decât o simplă celebrare a performanței atletice: un loc unde națiunile își afirmă statutul, își negociază imaginea și, uneori, își rezolvă conflictele simbolic. Relațiile internaționale au influențat constant dinamica acestor jocuri, de la boicoturi și propagandă […]
11:50
La microfon, Elvira Chilaru
11:40
Pentru colecționarii de mărci poștale și pentru amatorii de previziuni ale destinelor personale, Romfilatelia și Poșta Română introduc în circulație marți, 17 februarie a.c., o emisiune filatelică tradițională, Zodiacul chinezesc. Anul Calului de foc, având în componență o marcă poștală cu valoarea de 25 lei, un plic „prima zi” și o carte poștală maximă pentru […]
11:20
Radio România salută recunoașterea profesională acordată jurnaliștilor săi în cadrul Galei „Excelența în jurnalism”, desfășurată în 16 februarie 2026, la București, eveniment organizat de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR). Florin Brușten, secretar general al rețelei de studiouri regionale din cadrul Radio România, a fost distins cu Premiul pentru Management de presă. Mario H. Balint, corespondent […]
11:20
Ediția în limba suedeză a romanului Theodoros de Mircea Cărtărescu va fi lansată la Stockholm în prezența autorului # Rador
Mircea Cărtărescu își va prezenta cartea la „Scena Internațională a Scriitorilor“ a Kulturhuset și la ICR Stockholm Scriitorul Mircea Cărtărescu va participa la Stockholm, pe 19 și 20 februarie 2026, la două evenimente de lansare a volumului Theodoros, publicat în limba suedeză, în traducerea lui Inger Johansson, de prestigioasa editură Albert Bonniers Förlag. Volumul în […]
11:00
Emisiunea: „Radiojurnal” – Realizator: Nicoleta Turcu – De la această oră intră în vigoare codul galben de precipitații însemnate cantitativ, strat de zăpadă, intensificări ale vântului și viscol. Sunt vizate de atenționare Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova. Raul Ilea, meteorolog: Răcirea de vreme deja s-a făcut resimțită în jumătatea de nord a țării, iar astăzi […]
09:30
În Munţii Bucegi şi Făgăraş riscul de producere de avalanşe a crescut la gradul 4 din 5 la altitudini de peste 1.800 de metri. Pe unele văi depozitele de zăpadă sunt consistente, local de peste doi metri, iar în zona crestelor sunt formate cornişe, unele de mari dimensiuni. În următoarele zile sunt aşteptate ninsori abundente, […]
Ieri
09:20
Actorul Robert Duvall, câștigător al Premiului Oscar, cunoscut în întreaga lume pentru rolurile sale din „Nașul” şi din „Apocalypse Now” și pentru alte zeci de roluri în alte filme, a murit în Statele Unite, la vârsta de 95 de ani. O declarație cu acest anunţ a fost emisă în numele soției lui Duvall, Luciana, în […]
09:20
Președintele Nicușor Dan se va întâlni cu liderii coaliției de guvernare, la Palatul Cotroceni # Rador
Președintele Nicușor Dan se va întâlni astăzi cu liderii coaliției de guvernare. Întâlnirea este programată la ora 15:00, la Palatul Cotroceni, transmite Administrația Prezidențială. Întâlnirea șefului statului cu liderii coaliției de guvernare are loc la o zi după ce aceștia au stabilit mai multe măsuri bugetare. Reforma administrației publice și pachetul de relansare economică au […]
08:50
Președintele Franței, Emmanuel Macron, se află în India pentru o vizită de trei zile axată pe inteligență artificială și vânzări de armament. Odată cu perturbarea acordurilor comerciale globale de către Donald Trump, Franța și India caută să își diversifice partenerii comerciali. Luna trecută, India și Uniunea Europeană au semnat un acord de liber schimb considerat […]
08:40
Ministerul Justiţiei a validat lista cu cei 19 candidaţi înscrişi pentru conducerea marilor parchete # Rador
Realizator: Cristian Bâcâin – Ministerul Justiţiei a validat lista cu cei 19 candidaţi înscrişi pentru şefia marilor parchete. Este vorba despre Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – DIICOT. Interviurile vor începe peste aproximativ o săptămână cu cei care aspiră […]
08:40
Realizator: Cristian Bâcâin – Traficul rutier pe Drumul Naţional 7C – Transfăgărăşan va fi închis, în anumite intervale orare, de astăzi, pe tot parcursul săptămânii, în zona barajului Vidraru. Restricţiile sunt impuse pentru siguranţă, deoarece există riscul căderilor de pietre, iar staţionarea este permisă doar în zone special amenajate. Astăzi, mâine şi joi circulaţia este […]
