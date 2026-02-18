Șoferii seniori, în vizor! Vârsta la volan ar putea aduce teste obligatorii
Click.ro, 18 februarie 2026 22:50
Pe măsură ce înaintăm în vârstă, reflexele și capacitatea de reacție se diminuează, iar accidentele rutiere devin mai frecvente în rândul șoferilor seniori. Din acest motiv, autoritățile analizează introducerea unor verificări speciale pentru persoanele care depășesc 75 de ani, pentru a se asigura c
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 5 minute
23:10
Surpriza de care a avut parte o turistă româncă în Paris: „Nu mi-au spus că o să intru în Harry Potter și camera secretelor” # Click.ro
O româncă care a decis să viziteze capitala Franței alături de prietenul ei a avut parte de o experiență cu totul magică și complet neașteptată.
Acum 15 minute
23:00
După ce Capitala a fost lovită de cea mai puternică ninsoare din ultimii 18 ani, toate autoritățile au intrat în alertă. În timp ce autoritățile locale sunt depășite de situație și așteaptă să-i ajute încălzirea vremii, polițiștii rutieri au anunțat regulile obligatorii pentru șoferi.
Acum 30 minute
22:50
Pe măsură ce înaintăm în vârstă, reflexele și capacitatea de reacție se diminuează, iar accidentele rutiere devin mai frecvente în rândul șoferilor seniori. Din acest motiv, autoritățile analizează introducerea unor verificări speciale pentru persoanele care depășesc 75 de ani, pentru a se asigura c
Acum o oră
22:30
Ce face un srilankez venit la muncă în România în zilele când nu trebuie să lucreze. Răspunsul lui a devenit viral pe TikTok # Click.ro
În timp ce mulți români aleg să plece dincolo de hotare în căutarea unui trai mai bun, pentru alți oameni, România reprezintă o șansă de neratat, unde pot câștiga salarii mult mai mari decât în țările natale.
Acum 2 ore
22:10
Filmul plin de suspans care a cucerit publicul din România. A ajuns în topul preferințelor de pe Netflix în doar câteva zile # Click.ro
Este un film care s-a lansat cu numai câteva zile în urmă, dar care deja s-a transformat în una dintre cele mai populare producții de pe Netflix. Acest film brazilian a ajuns deja în topul preferințelor din nu mai puțin de nouă țări în această săptămână, inclusiv în România!
22:00
Șoc în București! Fată de 16 ani, electrocutată pe stradă după prăbușirea unui copac peste cabluri # Click.ro
Un incident extrem de grav a avut loc miercuri seară, în Sectorul 6 al Capitalei, unde o adolescentă a ajuns de urgență la spital după ce a fost electrocutată pe trotuar.
21:40
Gerul face ravagii! Autoritățile trag un semnal de alarmă pentru toți cei care au animale # Click.ro
În contextul temperaturilor extrem de scăzute, al viscolului și al ninsorilor abundente, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a transmis mai multe recomandări pentru protejarea animalelor. Avertismentul vine după ce meteorologii au anunțat că episodul de iarnă se
Acum 4 ore
21:10
Îi recunoașteți? Așa arătau Dan Negru, Mircea Radu și Raluca Moianu la debutul în radio-tv: „După comunism, aveau nevoie de oameni curați!” # Click.ro
Îi recunoașteți? Așa arătau Dan Negru, Mircea Radu și Raluca Moianu la debut: „După comunism, aveau nevoie la tv de oameni curați!”
21:00
Șoferii riscă amenzi usturătoare dacă opresc lângă „zebră”! Regula pe care mulți o ignoră și care îi poate lăsa fără bani și fără mașină # Click.ro
Viața de șofer vine cu reguli clare, însă mulți conducători auto aleg să le ignore, mai ales când nu găsesc loc de parcare. În România, oprirea sau staționarea în apropierea trecerilor de pietoni este una dintre cele mai frecvente abateri, iar sancțiunile pot fi destul de mari. Mulți șoferi cred că
20:50
Testul de inteligență dificil pe care doar geniile îl pot rezolva în numai 40 de secunde. Unde se află peștele din imagine # Click.ro
Este un test de inteligență care, cel puțin la prima vedere, poate părea surprinzător de simplu. La urma urmei, tot ce ni se cere să facem este să găsim peștele ascuns printre caracatițele din imagine.
20:30
Un apartament din județul Bihor urmează să fie scos la vânzare prin licitație publică, în cadrul unei proceduri organizate de autoritățile fiscale. Imobilul, aflat într-un oraș mic, dar liniștit, ar putea deveni o oportunitate pentru cei care caută o locuință la un preț de pornire sub nivelul pieței
20:10
Mulți români apelează la acest truc! Ce se întâmplă atunci când oprești caloriferele din camerele goale # Click.ro
În condițiile în care facturile din țara noastră devin tot mai mari, mulți români caută metode care să îi ajute să economisească bani la final de lună. Iar o practică foarte populară de-a lungul întregii țări este oprirea alimentării cu căldură a caloriferelor din camerele nefolosite.
20:00
Aceste țări oferă cele mai bune condiții de trai cetățenilor lor. Un loc superb se află pe primul loc # Click.ro
Fiecare persoană își dorește o viață cât mai bună, iar unii oameni chiar sunt dispuși să își asume orice risc pentru a se muta în țări care oferă condiții de trai mai bune.
19:40
Ce a învățat un român după ce a stat timp de 42 de zile în beznă totală: „Călugării tibetani fac asta. Eu nu sunt călugăr, dar îmi place să explorez” # Click.ro
Unii oameni aleg vacanțe la mare sau city-break-uri, alții își caută experiențe care pun mintea și corpul la încercare. Un român a decis să facă ceva cu totul neobișnuit: a stat 42 de zile în întuneric total, într-o cameră fără lumină, fără telefon, fără internet și fără distrageri. El spune că acea
19:20
Prima fotografie cu tatăl ei, Ioniță de la Clejani, după 34 de ani: „Plâng!” Reacția dură a familiei: „Mi-au interzis să...” # Click.ro
Prima fotografie cu tatăl ei, Ioniță de la Clejani, după 34 de ani: „Am plâns!” Ce frumoasă e nepoata lăutarului, la 18 ani!
Acum 6 ore
19:10
Cum se prepară „Tăvălita”, desertul care aduce gustul satului în oraș. Mihaela Bilic: „Am aflat-o de la credincioasele din comuna Bănești” # Click.ro
Chiar dacă afară ninge și frigul e la putere, unele rețete ne aduc aminte de căldura și simplitatea satului românesc. „Tăvălita” este una dintre acestea, un desert dulce și aromat, care se poate duce la biserică sau savura acasă, indiferent de anotimp. Nutriționista Mihaela Bilic a ales să împărtășe
19:00
Zăpada căzută timp de 24 de ore a „cucerit” Bucureștiul iar șoferii și pietonii s-au trezit la fel de neajutorați în fața revărsării de omăt din cer. Au fost successiv două coduri de vreme rea, fără precedent în cel mai mare oraș al țării.
18:50
Fanii muzicii de calitate au motiv de emoție: celebra artistă portugheză Mariza revine în România pe 23 februarie 2026, ora 20.00, la Sala Palatului, cu un concert care se anunță deja aproape sold-out.
18:50
Zodia din horoscopul chinezesc lovită de dezamăgiri dureroase și pierderi neașteptate. O așteaptă trei luni de încercări karmice în Anul Calului de Foc # Click.ro
Anul Calului de Foc aduce energie puternică, impulsivitate și schimbări rapide pentru toate semnele din zodiacul chinezesc.
18:30
Monica Tatoiu, cunoscută pentru sinceritatea și stilul ei direct, a fost invitată recent în cadrul podcastului „Face to Face”, unde a fost provocată să răspundă la mai multe întrebări prin tragerea unor bilețele. Printre ele, s-a aflat și o întrebare delicată, Ce vedetă din showbiz nu o suportă
18:10
Uite cum au intrat mascații peste cămătarul Florin Ghenosu. Valoarea prejudiciului depășește jumătate de milion de euro VIDEO # Click.ro
Chiar în cursul zilei de astăzi, pe 18 februarie 2026, procurorii DIICOT au pus în aplicare opt mandate de percheziție domiciliară și șase mandate de aducere.
18:00
Până la ce oră e indicat să zici „Bună ziua”. Detaliul pe care foarte puțini români îl cunosc # Click.ro
Mai mult ca sigur că tuturor ni s-a întâmplat să spunem „bună ziua” unei persoane, doar ca apoi să ne dăm seama că este fie mult prea devreme, fie mult prea târziu, pentru acest lucru.
17:30
Nu toate prognosticurile medicilor se adeveresc, iar uneori dintr-o speranță mică se naște un miracol. Suedeza Marie Gustavsson (50 de ani) știe asta bine: la opt luni după fertilizarea in vitro, a adus pe lume tripleți – băiatul Charlie și fetele Lorinne și Lara.
17:30
Ce venituri are Ioana Fâșie. Cât câștigă lunar partenera lui Ilie Bolojan ca asistentă la SJU Oradea # Click.ro
Puțini se așteaptă ca partenera unui politician de prim rang să lucreze într-un domeniu atât de riscant. Ioana Fâșie, jumătatea lui Ilie Bolojan, are o meserie care presupune expunere constantă la factori periculoși, dar și recompense pe măsură, sub formă de sporuri și indemnizație de hrană. Pasiune
17:30
Electrocasnicul popular în România ce poate consuma cât 15 frigidere. Costul facturilor poate crește semnificativ # Click.ro
Cu toții încercăm să facem tot posibilul pentru a reduce costul facturilor, motiv pentru care este important să reținem faptul că unele aparate electrocasnice pot contribui foarte mult la consumul de energie.
Acum 8 ore
17:10
Julia Fox (36 de ani) a fost imposibil de ignorat la Săptămâna Modei de la New York! Actrița americană a atras atenția la show-ul lui A$AP Rocky într-o ținută neobișnuită.
17:00
Unde se va filma „Asia Express” 2026? Filmările se mută într‑o țară neașteptată și nu vor semăna cu ce a fost până acum # Click.ro
„Asia Express” revine cu un sezon care promite să întoarcă toate așteptările! Primul concurent confirmat este Gabriel Torje, iar fanii deja speculează despre provocările care îl așteaptă. Nici pe departe nu este vorba despre destinațiile clasice precum Vietnam, Filipine, Mexic sau Turcia. Această al
17:00
Porcii chiar zboară într-o localitate din China! Un incident neobișnuit a avut loc pe 24 ianuarie, în provincia Sichuan. Un fermier din zona montană Tongjiang a încercat să transporte porci la abator cu ajutorul unei drone
16:40
O fabrică gigant, de 20.000 metri pătrați, se va deschide în România. Proiectul va costa aproximativ 14 milioane de euro # Click.ro
O fabrică uriașă urmează să se deschidă în România, pe o suprafață de aproximativ șase hectare. Noua locație a acestei firme importante, prezente pe piața din România încă din 1992, va urma să fie în apropiere de București, iar întreg proiectul va costa undeva în jur de 14 milioane de euro.
16:30
Monica Tatoiu, aniversare inedită de 39 de ani de căsnicie: „Am tras direct la țintă!” Ce cadou i-a făcut soțului? # Click.ro
Monica Tatoiu a aniversat 39 de ani de căsătorie împreună cu soțul ei, Victor, chiar de Ziua Îndrăgostiților iar acest moment nu a putut trece neobservat în familia femeii de afaceri.
16:10
S-a rezolvat situația avionului care îl va duce pe Nicușor Dan în SUA. Va zbura cu un jet privat de lux # Click.ro
Președintele României nu va zbura din România în Statele Unite ale Americii cu „clasicul” Spartan din Flota Forțelor Aeriene Române, avion folosit până acum pentru deplasările oficiale, anunță Boardig Pass, site specializat în informații din aviație.
16:10
Horoscop 19 februarie. Berbecii ar putea primi o lovitură din partea cui se așteaptă mai puțin, probleme cu banii pentru Capricorni # Click.ro
Horoscop 19 februarie. Ziua aduce lecții importante despre sinceritate, prudență și echilibru.
16:00
Sfaturile lui Mihai Albu pentru Nicușor Dan, ca să scape de pantofii „obosiți”. Care este modelul potrivit, ce lungime să aibă șosetele și pantalonii: „Ca să impună respect!” # Click.ro
Sfaturile lui Mihai Albu pentru Nicușor Dan, ca să scape de pantofii „obosiți”. Care este modelul potrivit, ce lungime să aibă șosetele și pantalonii: „Ca să impună respect!”
15:50
Metoda rapidă prin care îți poți deszăpezi mașina. Durează doar 2 minute și este cea mai eficientă dintre toate # Click.ro
Administrația Națională de Meteorologie a transmis, pe 17 februarie, două avertizări de vreme severă, iar condițiile meteo au creat dificultăți majore pentru șoferi în întreaga țară. Căderile masive de zăpadă au surprins mii de oameni, însă există o metodă rapidă de curățare a autoturismelor
15:50
Gestul care i-a adus unui bărbat din Târgu Mureș o amendă de zeci de mii de lei. Ce au descoperit polițiștii în apropierea unui cimitir # Click.ro
Un bărbat a primit o amendă uriașă după ce a abandonat o cantitate imensă de deșeuri, printre care zeci de perechi de pantofi vechi, chiar la intrarea într-un cimitir.
15:40
Cât economisești dacă alegi generația anterioară de gadget-uri.
15:30
Un obișnuit al momentelor tensionate, Vinícius, a fost în centrul atenției.
15:30
România exportă banane de 3,4 milioane de euro. Cum produce țara noastră fructul exotic și unde se duc bananele „românesti” # Click.ro
România, țară fără plantații tropicale, a devenit un surprinzător exportator de banane. Anul trecut exporturile au atins 3,4 milioane de euro, conform datelor Eurostat. În 2020, exporturile erau de 7,7 milioane de euro
15:20
Blocaj total în Gara de Nord din cauza zăpezii! Sfaturile unui psiholog care așteaptă de ore întregi pe peron: „Creierul reacționează la impredictibil ca la o amenințare” # Click.ro
Blocaj total în Gara de Nord din cauza zăpezii!
Acum 12 ore
15:00
8 metode practice prin care poți ascunde cablurile electrice din locuință. Trucurile rapide care schimbă complet aspectul casei tale # Click.ro
Cablurile electrice la vedere pot strica aspectul unei amenajări moderne, dar există numeroase strategii prin care pot fi ascunse sau integrate estetic în decorul casei. De la soluţii permanente, la trucuri uşor de implementat, designerii de interior recomandă opţiuni potrivite pentru orice spaţiu.
14:50
Reptile rare, expediate în România în cutii de biscuiți și pungi de popcorn. Pedeapsa record pe care a primit-o un traficant de animale sălbatice # Click.ro
Un bărbat din Australia a primit o pedeapsă record pentru trafic de reptile, după ce a exportat ilegal exemplare rare, protejate prin lege, printre care șopârle pitice sudice, șopârle cu limbă albastră și dragoni cu barbă.
14:50
O controversată patinatoare olandeză ar fi câștigat o sumă uriașă.
14:50
3 zodii care au motive de bucurie după 18 februarie 2026. Universul e de partea lor, iar iubirea vine către acești nativi în mod natural # Click.ro
Pe 18 februarie 2026, trei zodii se bucură de o perioadă favorabilă și plină de energie pozitivă. Este o zi în care te simți special, apreciat și conectat la lucrurile care contează cu adevărat.
14:30
Ce rivală crede că are Monica Odagiu în finala Selecției Naționale pentru Eurovision: „O admir foarte tare!” # Click.ro
Alexandra Căpitanescu este favorita Monicăi Odagiu.
14:30
Motivul pentru care e bine să consumi lapte cu usturoi. Rețeta miraculoasă de la bunicile noastre # Click.ro
Când frigul pătrunde până în oase și răceala începe să-și facă simțită prezența, multe persoane se întorc la tradițiile vechi, căutând remedii naturale care să sprijine organismul. Un astfel de tratament este celebrul lapte cu usturoi, cunoscut încă din vremuri străvechi pentru proprietățile sale te
14:20
„Hai afară, la zăpadă!” Vedetele au ieșit la lopată în cea mai dificilă zi din această iarnă: „Mi-am anulat întâlnirile, filmările...” # Click.ro
Și vedetele muncesc atunci când nu au ajutoare!
14:20
CCR decide: legea care crește vârsta de pensionare și scade pensiile magistraților este constituțională. Reacții # Click.ro
Curtea Constituțională a României a decis că legea privind reforma pensiilor magistraților este constituțională, respingând sesizarea formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție. Hotărârea permite reducerea cuantumului pensiilor de serviciu și creșterea vârstei de pensionare. Decizia a fost lua
14:10
Orașul din România unde șoferii sunt atenționați de machete din mărime naturală să reducă viteza în apropierea școlilor: „Trecătorii le salutau” # Click.ro
Autoritățile dintr-un oraș din vestul țării au implementat o soluție ingenioasă pentru a-i forța pe șoferi să reducă viteza în apropierea instituțiilor de învățământ.
14:10
Sportiva a reușit cel mai bun rezultat al carierei sale.
13:50
Cum se chinuie Ana Maria, soția lui Daniel Pavel, să se îngrașe? „Mănânc cartofi prăjiți!” # Click.ro
Ana Maria Pavel este prea slabă. Ce mănâncă pentru a mai pune careva kilograme?
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.