Donald Trump a criticat, din nou, decizia Marii Britanii de a ceda insula Diego Garcia (din Arhipelagul Chagos) către Mauritius. Spune că SUA pot folosi baza militara de pe insulă pentru a “eradica un potențial atac din partea unui regim extrem de periculos”, în cazul în care negocierile nucleare cu Iranul eșuează.
Biziday.ro, 18 februarie 2026 23:20
Donald Trump și adminsitrația americană au oscilat între critici și susținere față de decizia premierului britanic Keir Starmer de a ceda o parte din Arhipelagul Chagos, unde se află baza militară comună SUA – UK (pe insula Diego Garcia), către Mauritius, arată Financial Times. Acordul prevede și ca insula pe care se află baza să […]
Acum 30 minute
23:20
Acum 4 ore
20:40
Comisia Europeană a deschis o anchetă împotriva Shein, platforma chinezească de comerț online, pentru a verifica dacă algoritmul oferă sugestii personalizate cumpărătorilor pe baza unor date personale colectate ilegal și dacă este conceput să creeze dependență, dar și dacă mai există comercianți care vând păpuși sexuale cu aspect de copii. # Biziday.ro
Ancheta vizează modul în care platforma gestionează riscurile legate de vânzarea unor produse ilegale, inclusiv produse care ar putea constitui material de abuz sexual asupra copiilor. Investigația vine după ce, anul trecut, Shein a fost reclamată autorităților din Franța pentru comercializarea unor păpuși sexuale cu aspect de copil. Compania a transmis că a eliminat imediat […]
Acum 6 ore
19:00
Ilie Bolojan anunță că din martie guvernul va veni cu proiecte de legi care să ducă la o reformă a pensiilor și în “MAI, zona de apărare, zona de ordine publică și siguranță națională”. Vârsta de pensionare va crește, iar pensia va scădea dacă este cât ultimul salariu. Precizează că vor fi excepții pentru persoanele care lucrează în condiții speciale. # Biziday.ro
Într-o intervenție la Digi 24, Ilie Bolojan a fost întrebat ce intenționează să facă cu celelalte categorii de pensionari speciali. Premierul a răspuns: “Consider că pentru toate sistemele în care se permite pensionarea la o vârstă care înseamnă 50-51-52 de ani, atunci când un om este în deplinătatea facultăților fizice și intelectuale, acolo unde pensia […]
Acum 8 ore
17:40
Ungaria și Slovacia opresc temporar exporturile de motorină către Ucraina, pe care o acuză că este responsabilă pentru sistarea livrărilor de petrol rusesc prin conducta Drujba. Slovacia a decretat starea de urgenţă în domeniul aprovizionării cu petrol. # Biziday.ro
Ministrul de Externe din Ungaria a anunțat că țara sa sistează livrările de motorină către Ucraina până când livrările de petrol prin conducta Drujba vor fi reluate. Livrările de petrol rusesc către Ungaria și Slovacia sunt întrerupte din 27 ianuarie, după ce conducta Drujba a fost avariată în urma unor atacuri pe care ucrainenii le […]
16:20
Tentativă de fraudă deepfake care se folosește de imaginea lui Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, pentru a promova investiții financiare pe un site care se promovează ca platformă de tranzacționare. BNR atrage atenția asupra postărilor false și informează că instituția nu face recomandări și propuneri de investiții. # Biziday.ro
Banca Națională a României atrage atenția asupra unei tentative de fraudă din mediul online, descoperită în ultimele zile. Conținutul deepfake clonează website-ul și pagina dintr-o rețea de socializare a ziarului Adevărul. Materialul redă un fals transcript al unei pretinse participări a guvernatorului BNR la emisiunea “40 de întrebări cu Denise Rifai”. BNR atenționează că postările […]
Acum 12 ore
15:00
Discuțiile de pace dintre Rusia și Ucraina, de la Geneva, s-au încheiat brusc, după doar două ore, fără un acord concret. Conform lui Volodomir Zelenski, negocierile au fost “foarte dificile” și s-au blocat pe subiecte precum teritoriile ocupate de ruși în estul Ucrainei și soarta centralei nucleare Zaporijie. Rușii anunță noi discuții, “în viitorul apropiat”. # Biziday.ro
Negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia, desfășurate la Geneva sub mediere americană, s-au încheiat fără un acord asupra principalelor subiecte aflate pe agendă. Discuțiile au durat două zile, însă ultima rundă s-a încheiat după aproximativ două ore, fiind descrisă de președintele ucrainean Volodimir Zelenski drept “foarte dificilă”. Acesta acuză Rusia că încearcă să tergiverseze […]
14:40
Guvernul va face demersuri pentru a recupera cele 231 de milioane de euro din PNRR, dar nu garantează că va reuși. Înalta Curte anunță că va sesiza instituțiile europene, în scopul apărării independenței justiției, după decizia CCR privind pensiile speciale. # Biziday.ro
Purtătoarea de cuvânt a guvernului a transmis că prim-ministrul Ilie Bolojan salută decizia Curții și anunță că vor fi făcute toate demersurile pentru recuperarea celor 231 de milioane de euro din jalonul PNRR în care este inclusă această reformă. Același lucru l-a cerut și Sorin Grindeanu, președintele PSD, care a insistat că este treaba lui […]
12:40
Legea privind reforma pensiilor magistraților ESTE constituțională. CCR a respins sesizarea Înaltei Curți. Actul normativ prevede majorarea vârstei de pensionare de la 48 de ani la 65 de ani în 15 ani și reducerea cuantumului pensiei la 70% din salariul net. # Biziday.ro
Curtea Constituțională a aprobat legea privind tăierea pensiilor magistraților și creșterea treptată a vârstei de pensionare a acestora. După patru luni, cinci amânări și două asumări ale răspunderii Guvernului Bolojan, actul normativ merge la promulgare. Legea, pe care premierul Bolojan și-a asumat a doua oară răspunderea în Parlament, pe 2 decembrie, diferă de varianta respinsă […]
Acum 24 ore
10:40
Meteorologii au extins avertizarea de Cod Portocaliu de ninsoare și viscol, până miercuri seara, în București, în Dobrogea și în estul Munteniei. Cod Galben în aproape toată partea de sud și de est, până joi dimineața. # Biziday.ro
ANM a extins avertizările Cod Portocaliu de ninsoare și viscol în București și Ilfov – valabile, acum, până miercuri la ora 16, unde va continua să ningă, iar stratul de zăpadă va depăși 50 cm. În ceea ce privește județele Constanța, Tulcea, Călărași, Ialomița și Brăila, Codul Portocaliu va fi în vigoare până aproape de […]
09:50
Sondaj. Românii sunt în topul națiunilor europene care ar prefera o dictatură în locul democrației. Alături de greci, ei au cea mai mare neîncredere în modul în care funcționează democrația, în instituțiile publice din țara lor și chiar în partidele pe care le votează. Unul din cinci europeni spun acum că democrația nu funcționează iar o dictatură ar fi mai eficientă. # Biziday.ro
Realizat în cinci țări europene cu tradiții democratice diferite, studiul pare a arăta că, nu ideea de democrație în sine ar fi problema ci modul în care funcționează aceasta. Procentul celor nemulțumiți este foarte ridicat în Grecia, unde 76% din respondenți spun că sunt dezamăgiți de felul în care funcționează sistemul democratic. În Franța procentul […]
09:30
Bacău. Un autocar în care se aflau 28 de persoane a derapat și a ieșit în afara șoselei, la Onești, pe Calea Industriilor. Pasagerii au rămas blocați în vehicul până la venirea pompierilor. # Biziday.ro
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență transmite că accidentul a avut loc în jurul orei 08:00, în municipiul Onești, pe Calea Industriilor, unde autocarul a ieșit în afara părții carosabile. Pompierii care au mers la fața locului au constata că ușile autocarului erau blocate. Astfel, s-a început evacuarea pasagerilor prin partea din spate a vehiculului, […]
07:50
Toate unitățile de învățământ din județele Galați și Vrancea vor fi închise, astăzi, din cauza viscolului. Cursurile se vor desfășura online. Autoritățile recomandă cetățenilor să evite deplasările neesențiale. # Biziday.ro
Prefecturile județelor Galați și Vrancea au anunțat că toate unitățile de învățământ vor desfășura activitatea în format online, pe parcursul zilei, pentru a facilita intervenția utilajelor de deszăpezire și pentru a reduce riscurile în trafic. Prefecta județului Galați anunță că, la ora 7:30, nu au fost semnalate probleme majore și că se circulă în condiții […]
07:20
Căderi masive de zăpadă în București și în sudul țării. UPDATE. Au fost închise autostrăzile A0, A1, A3 și A7, precum și șase drumuri naționale din Ilfov, Buzău, Brăila și Vrancea. Mari întârzieri ale trenurilor din Gara de Nord. Cursele aeriene către Otopeni au fost deviate în Bulgaria, la Cluj și Craiova, iar cele care ar fi trebuit să decoleze sunt anulate sau întârziate. Meteorologii estimează că stratul de zăpadă depus va depăși jumătate de metru până la prânz. # Biziday.ro
UPDATE, ora 7. Poliția anunță că a fost oprită circulația pe diferite tronsoane din autostrăzile A0, A1, A3 și A7. Pe A2, București-Constanța, se circulă, mai puțin vehiculele de peste 7,5 tone. Lista autostrăzilor și drumurilor naționale, închise la ora 7.00. Autostrada A1 București-Curtea de Argeș: închise căile de acces către București de la km. […]
07:10
Fotbal. Meciul de calificare în optimile Champions League, întrea Benfica și Real Madrid, a fost suspendat aproape zece minute după golul marcat de Vinicius. Atacantul și-a acuzat un adversar că l-a numit “maimuță”. # Biziday.ro
Vinicius Junior a ales să se bucure după golul marcat în minutul 50 dansând la colțul terenului, ceea ce i-a făcut pe fanii Benfica să arunce cu sticle și cu alte obiecte spre el, iar pe adversari să-l tragă la răspundere. Atacantul a primit cartonaș galben. Ulterior, camerele de filmat au surprins momentul în care […]
07:10
Bucureștiul și Ilfovul au intrat sub Cod Roșu de zăpadă. Până la ora 5 s-a depus deja un strat de 35 de cm de zăpadă și va continua să ningă până la ora 13. Meteorologii estimează că stratul depus va depăși 55 de cm. Se circulă cu dificultate în toată capitala. Centura Capitalei și Autostrada A7 sunt închise, iar pe A0, A2, A3 și pe mai multe drumuri din Buzău, Ialomița și Vrancea s-au introdus restricții de tonaj. Mai multe zboruri de pe Otopeni au fost anulate, iar cursele care veneau de la Dublin, Porto și Tel Aviv au fost redirecționate către Varna, Sofia, respectiv Cluj. # Biziday.ro
Codul Roșu va expira la ora 8.30, dar Bucureștiul rămâne și după aceea sub Cod Portocaliu, urmând să ningă până după amiază. În Capitală și Ilfov a fost transmis mesaj Ro-Alert. Într-o intervenție la Digi24, prefectul Capitalei a dat asigurări că utilajele au intervenit toată noapte, dar a cerut bucureștenilor să evite să plece cu […]
17 februarie 2026
23:50
Vâlcea. Trafic îngreunat pe DN 7 Râmnicu Vâlcea – Dedulești, la Budești, după ce un TIR a derapat și a rămas blocat, din cauza zăpezii de pe carosabil. # Biziday.ro
Poliția Română informează că traficul rutier se desfășoară îngreunat pe DN 7 Râmnicu Vâlcea – Dedulești, în apropierea localității Budești, județul Vâlcea, după ce un ansamblu rutier a derapat și a rămas imobilizat pe partea carosabilă. Traficul rutier se desfășoară alternativ, dirijat de polițiști.
23:50
Trafic îngreunat pe DN 2 Bacău – Focșani, în apropiere de Nicolae Bălcescu, după ce un TIR s-a răsturnat pe carosabil. # Biziday.ro
Poliția Română informează că traficul rutier este oprit pe DN 2 Bacău – Focșani, în apropierea localității Nicolae Bălcescu, județul Bacău, după ce un ansamblu rutier s-a răsturnat pe partea carosabilă.
Ieri
23:30
Trafic oprit pe DN 1, pe tronsoanele Brașov-Ploiești (Predeal) și Brașov-Sibiu (Feldioara), după ce mai multe tiruri au rămas blocate din cauza zăpezii de pe carosabil. # Biziday.ro
Poliția Română informează că traficul rutier este oprit pe DN 1 Brașov – Sibiu, în apropierea localității Feldioara, județul Brașov, unde un ansamblu rutier a rămas blocat pe carosabil din cauza condițiilor de drum, neputând înainta. De asemenea, autoritățile transmit că circulația este oprită și pe DN 1 Brașov – Ploiești, în apropierea localității Predeal, […]
23:20
Trafic îngreunat pe DN 1 Brașov – Ploiești, din cauza ninsorilor abundente. Autoritățile acționează pentru degajarea carosabilului. Sunt restricții pentru autovehiculele mai mari de 7,5 tone, pe direcția București – Brașov, la Nistorești. # Biziday.ro
Poliţia Română informează că traficul rutier se desfășoară îngreunat pe DN 1 Brașov – Ploiești, în condiții de iarnă, ca urmare a vremii nefavorabile. În zonă se acționează pentru menținerea drumului practicabil, însă condițiile meteo pot afecta siguranța deplasării. În acest context, a fost stabilită măsura restricționării traficului cu masa totală maximă admisă mai mare […]
22:30
Ilie Bolojan dezminte informațiile conform cărora guvernul ar plănui să taie norma de hrană a militarilor și polițiștilor. Arată că au existat discuții în coaliție pentru reduceri bugetare care să includă și cheltuieli de bază, dar că “au rămas într-o fază în care nu se va mai acționa asupra lor”. # Biziday.ro
Premierul Ilie Bolojan a oferit informațiile în cadrul unei emisiuni la care a participat, la postul național de televiziune. Prim-ministrul a fost întrebat dacă mai este nevoie de discuții în coaliție înainte ca pachetul de relansare economică și reforma din administrație să fie adoptată, iar răspunsul său a fost: “Ieri a fost o discuție, care […]
20:40
O filială a grupului german Bayer a propus un acord de peste șapte miliarde de dolari, pentru soluționarea a zeci de mii de procese în care persoanele reclamă că expunerea la un erbicid le-a provocat cancer de sânge. Acordul nu implică o recunoaștere a răspunderii în acest sens. # Biziday.ro
Propunerea, care se ridică la 7,25 de miliarde de dolari, a fost depusă de divizia Monsanto a companiei germane la Curtea de Apel din St. Louis, statul Missouri. Programul de despăgubiri prevede plăți anuale, plafonate, pe perioade de până la 21 de ani. Separat, Bayer a informat că pregătește acorduri suplimentare, în valoare de trei […]
20:00
Raport. Experții UE în domeniul climatic recomandă adoptarea unor măsuri de pregătire pentru scenariul în care temperatura medie globală va crește cu trei grade Celsius, până la finalul secolului. Avertizează că măsurile actuale nu sunt suficiente și sunt adoptate prea târziu. # Biziday.ro
Maarten van Aalst, membru al Consiliului Consultativ Științific European pentru Schimbările Climatice, a declarat că Europa plătește deja prețul pentru lipsa de pregătire în fața încălzirii globale și că adaptarea la un climat mai cald, în viitor, este “în mare parte ușor de realizat, nu este o știință complicată”. Van Aalst a condus centrul climatic […]
17:20
SUA și Iran au stabilit punctele-cheie ce ar putea sta la baza unui posibil acord pentru oprirea programului nuclear iranian, în cadrul negocierilor de la Geneva. Ministrul iranian de Externe subliniază însă că acest progres nu înseamnă că o înțelegere este iminentă. Pe perioada discuțiilor, Teheranul a anunțat închiderea temporară a Strâmtorii Hormuz, una dintre cele mai importante rute petroliere din lume. # Biziday.ro
Iranul și Statele Unite au făcut un nou pas în negocierile privind programul nuclear iranian, însă tensiunile rămân ridicate în regiune după ce Teheranul a anunțat închiderea temporară a unor porțiuni din Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute petroliere din lume. Ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, a declarat după a doua rundă […]
16:30
Germania. Social-democrații s-au răzgândit și vor interzicerea accesului copiilor sub 14 ani pe rețelele de socializare, după o propunere similară din partea partenerilor de guvernare de la CDU. Pentru cei între 14 și 16 ani, ar putea fi create versiuni speciale ale platformelor, fără conținut personalizat, bazat pe algoritmi, dar și fără redare automată a videoclipurilor. # Biziday.ro
Partidul Social-Democrat din Germania (SPD), formațiune aflată la guvernare alături de partidul cancelarului Friedrich Merz, CDU, susține acum interzicerea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 14 ani, marcând o schimbare de poziție față de declarațiile anterioare, când respingea ideea unei interdicții totale. Liderul SPD, Lars Klingbeil, vicecancelar în guvernul condus de cancelarul Friedrich Merz, […]
15:40
BNR atrage atenția că inflația este încă la un nivel ridicat, dar se așteaptă să scadă lent în acest început de an. Totuși, anticipează încă o perioadă de creștere a inflației spre jumătatea anului. Pentru moment, a decis să mențină dobânzile de referință neschimbate. # Biziday.ro
Banca Națională a României a decis marți, 17 februarie 2026, să mențină dobânda-cheie la 6,50% pe an, dar și să păstreze neschimbate dobânda pentru creditele de urgență acordate băncilor (7,50%) și dobânda la depozite (5,50%). Decizia vine într-un context complicat, în care inflația rămâne ridicată, iar economia României a intrat în recesiune la finalul anului […]
14:10
Analiză. Cea mai urmărită emisiune TV din China este folosită ca o platformă pentru promovarea obiectivelor țării legate de AI și robotică umanoidă, după ce zeci de roboți și-au etalat capacitățile motrice fine, dar și abilitatea de cooperare cu artiști umani. China semnalează că tratează robotica drept industrie-cheie, în contextul în care domină deja piața globală a roboților umanoizi. # Biziday.ro
O analiză realizată de Reuters relevă că Gala Festivalului Primăverii, difuzată de televiziunea de stat chineză, a depășit, în acest an, sfera unui simplu spectacol de divertisment și s-a remarcat mai degrabă ca o demonstrație a obiectivelor Chinei în ceea ce privește domeniul inteligenței artificiale și al roboticii umanoide. https://www.youtube.com/watch?v=R6T-Ea5CfRE În prim-plan s-au aflat tehnologiile […]
13:30
Germania va aloca mai mulți bani pentru inovare și startup-uri din domeniul apărării, promit oficialii. Decizia, pe fondul criticilor că Berlinul investește prea mult în echipamente militare convenționale, în timp ce războiul din Ucraina arată cât de importante sunt sistemele fără pilot. # Biziday.ro
Oficiali germani din domeniul apărării au promis să aloce mai mulți bani către inovare și startup-uri, pe fondul criticilor tot mai mari privind modul în care este cheltuit enormul buget militar al țării. După ani de zile în care nu și-a atins obiectivele de cheltuieli NATO, Berlinul a alocat sute de miliarde de euro pentru […]
11:00
Meteorologii au actualizat prognoza și anunță ninsori și viscol în peste jumătate de țară. Din această seară, intră în vigoare un Cod Portocaliu în Muntenia și sudul Moldovei, unde stratul de zăpadă va fi și de 50 cm. # Biziday.ro
Administrația Națională de Meteorologie a actualizat atenționările meteorologice. Astfel, până joi dimineața vremea fi rece și se vor înregistra precipitații în general moderate cantitativ, strat de zăpadă, polei, ghețus, intensificări ale vântului și viscol. Marți vremea va fi rece în regiunile extracarpatice, astfel încât temperaturile maxime se vor încadra, în general, între -4 și 4 […]
10:20
Cele mai mari bănci britanice plănuiesc lansarea unei platforme proprii de plăți, pe fondul îngrijorărilor legate de faptul că Donald Trump ar putea restricționa accesul europenilor la Visa și Mastercard. Între timp, țările UE extind proiectele Wero (lansat în 2024), precum și varianta unui Euro digital (non-comercial), din aceleași motive. # Biziday.ro
Presa britanică a aflat că Barclays, Natwest, Lloyds, Santander și Nationwide, cele mai mari bănci din UK, se întâlnesc săptămâna aceasta pentru a pune la punct ultimele detalii ale unei platforme proprii de plăți, “după ce au fost exprimate îngrijorări legate de posibilitatea domnului Trump de a închide sistemele actuale”, Visa și Mastercard. Băncile și […]
09:00
Parlamentul European a dezactivat funcțiile de inteligență artificială de pe toate dispozitivele de lucru ale eurodeputaților și ale personalului. Specialiștii instituției nu pot garanta securitatea datelor prelucrate cu aceste instrumente. # Biziday.ro
Conducerea instituției a informat, printr-un e-mail intern, că a dezactivat funcțiile de inteligență artificială integrate pe dispozitivele de serviciu, cum ar fi asistenții de scriere sau de rezumare a textelor. Nu sunt vizate aplicațiile, e-mail-ul, calendarul sau alte instrumente fără AI. De asemenea, le-a recomandat eurodeputaților să dezactiveze funcțiile și de pe dispozitivele personale. Departamentul […]
08:20
Franța. Procurorii anchetează Nestle, Danone și alte trei firme care produc lapte praf pentru bebeluși, după retrageri repetate cauzate de o posibilă contaminare cu o toxină care provoacă stări de greață și vărsături. # Biziday.ro
Procurorul din Paris au deschis o anchetă care vizează cinci companii producătoare de lapte praf pentru sugari: Nestlé, Danone, Lactalis, precum și Babybio și La Marque en Moins, mai mici pe piața locală. Investigația vizează “înșelăciunii privind bunuri care prezintă un pericol pentru sănătatea umană”, infracțiunea fiind pedepsită în țară cu până la șapte ani […]
Mai mult de 2 zile în urmă
21:20
Bloomberg a aflat că SpaceX a intrat într-o licitație secretă a Pentagonului pentru dezvoltarea unor roiuri de drone coordonate cu AI. Anterior, Elon Musk s-a declarat împotriva folosirii inteligenței artificiale în domeniul militar și chiar a semnat o scrisoare deschisă, alături de cercetători din domeniul roboticii, care avertiza asupra pericolului pe care l-ar reprezenta scoaterea armelor de sub controlul uman. # Biziday.ro
Potrivit Bloomberg, care citează “persoane familiarizate cu situația, care au solicitat anonimatul” companiile SpaceX și xAI (care au fuzionat) se numără printre puținele care au fost selectate de Pentagon pentru o licitație închisă și secretă, ce pune la bătaie un buget de 100 de milioane de dolari doar pentru arhitectura unui soft care să permită […]
20:20
Specialiștii îi avertizează pe cei care caută sfaturi medicale pe Google că rezumatele generate de inteligența artificială pot conține informații false și le pot pune sănătatea în pericol. Deși motorul de căutare precizează acest lucru, de regulă textul avertizării este scris cu font mic și șters, la finalul conținutului generat, și prea puțini îl mai citesc. # Biziday.ro
O investigație realizată de The Guardian relevă că funcția Google de rezumare AI Overviews – bazată pe Gemini – nu afișează niciun disclaimer atunci când un utilizator primește pentru prima dată sfaturi medicale prin această funcție, deși compania susține că îi îndeamnă pe utilizatori să apeleze la ajutor specializat atunci când răspunde la întrebări despre […]
18:00
Circulație oprită pe drumul dintre Adjud și Bacău (DN2), la Faraoani. Două persoane au fost rănite, într-un accident între trei autoturisme. # Biziday.ro
Centrul Infotrafic semnalează că traficul este oprit temporar pe DN 2 Bacău – Adjud, pe raza localității Faraoani, județul Bacău, în urma unui accident în care au fost implicate trei autoturisme. Coliziunea s-a soldat cu rănirea a două persoane.
17:00
Coaliția a decis că instituțiile din educație, sănătate, cultură și apărare pot să facă economii prin metode specifice fiecărui domeniu. Totuși, nu sunt exceptate de la tăieri de cheltuieli, dar pot să nu le facă din fondul de salarii. De asemenea, reforma administrației și pachetul de relansare vor fi adoptate prin ordonanță de urgență după finalizarea avizelor. # Biziday.ro
În urma ședinței de astăzi, coaliția de guvernare a convenit modificări ce vizează instituțiile din domeniile următoare: apărare, ordine publică, siguranța națională, educație, sănătate și cultură. Acestea pot realiza economiile prin metode care vor fi stabilite conform specificului domeniului. Concret, instituțiile în cauză nu vor fi exceptate de la tăierile de cheltuieli, însă pot să […]
15:30
Datoria externă a României a crescut cu 23,8 miliarde de euro anul trecut, la peste 227 de miliarde de euro. Deficitul de cont curent a fost 30,1 miliarde de euro, cu 1,3 miliarde mai mare. În schimb, investițiile străine directe au crescut semnificativ. # Biziday.ro
Banca Națională informează că datoria externă totală a Românie a ajuns la 227,3 miliarde de euro, la sfârșitul anului 2025, mai mare cu 23,8 miliarde de euro față de cea din 2024. Conform BNR, în structură: datoria externă pe termen lung a însumat 179,4 miliarde de euro la 31 decembrie 2025 (78,9% din totalul datoriei […]
14:20
Raport Salvați Copiii. Rata de vaccinare a copiilor din România a scăzut alarmant, iar cazurile de rujeolă se înmulțesc. Mai puțin de jumătate au fost vaccinați împotriva rujeolei, în 2025. Printre cauze, dezinformarea din social media și desființarea vaccinării în școli. # Biziday.ro
Organizația “Salvați Copiii” atrage atenția că România se confruntă cu cea mai gravă criză de vaccinare din ultimele decenii. Tot mai mulți copii nu primesc vaccinurile necesare, ceea ce a dus la o scădere progresivă a ratelor de acoperire vaccinală pentru ROR (rujeolă-oreion-rubeolă), în special pentru doza a doua administrată la 5 ani. Astfel, potrivit […]
14:20
Marea Britanie ia în calcul interzicerea accesului copiilor sub 16 ani la rețelele sociale, după modelul introdus în Australia. Deși are una dintre cele mai stricte legislații în domeniu, aceasta nu include și aspecte legate de utilizarea chatboților AI, în condițiile în care există cazuri de copii care ajung să se atașeze de astfel de sisteme. # Biziday.ro
Propunerea guvernului britanic vine după ce Australia a devenit primul stat care a interzis utilizarea rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani și după ce și alte țări au început să ia în calcul o astfel de interdicție, printre care Spania, Grecia și Slovenia. Guvernul condus de Keir Starmer ar putea adopta măsura chiar în […]
12:30
Financial Times: UE își temperează criticile la adresa premierului ungar Viktor Orban și ar putea debloca noi fonduri europene pentru guvernul său, înainte de alegerile parlamentare din aprilie. Încearcă astfel să evite acuzațiile de ingerință și să nu alimenteze discursul anti-UE promovat de acesta. # Biziday.ro
Comisia Europeană și-a atenuat criticile la adresa premierului ungar Viktor Orbán, au declarat oficiali familiarizați cu subiectul pentru Financial Times. Astfel, ar putea chiar debloca 2,4 miliarde de euro – fonduri europene – în ciuda îngrijorărilor recente privind statul de drept în Ungaria, înaintea alegerilor din 12 aprilie. Liderii europeni se străduiesc, în acest mod, […]
11:50
Percheziții în București și în trei județe, într-un dosar de înșelăciune în formă continuată. Este vizat un cadru militar, suspectat că a indus în eroare mai multe persoane pentru a le convinge să achiziționeze criptomonede, banii ajungând de fapt în conturile sale. Prejudiciul estimat este de 1,6 milioane lei. # Biziday.ro
Polițiștii pun în executare cinci mandate de percheziție domiciliară, astăzi (16 februarie), în municipiul București (1) și în județele Ilfov (1), Brăila (2) și Constanța (1), într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune în formă continuată. Perchezițiile sunt efectuate la domiciliul unei persoane fizice (cadru militar activ) și […]
10:30
Meteorologii anunță un nou val de frig și ninsori, în aproape toată țara. Vremea va deveni rece, cu nopți și dimineți geroase. În unele zone, se va depune strat de zăpadă de circa 15 centimetri. Izolat vor fi condiții de polei și ghețuș. # Biziday.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare de vreme rece, precipitații în general moderate cantitativ, strat de zăpadă, polei, ghețus, intensificări ale vântului și viscol, valabilă în intervalul 16 februarie, ora 10:00 – 19 februarie, ora 10:00. Luni (16 februarie) vremea va deveni rece în Moldova, iar marți și în regiunile sudice, astfel încât […]
10:10
Peste 40% dintre români vor ca Uniunea Europeană să preia din atribuțiile de apărare, în timp ce un procent aproape egal spun că fiecare stat în parte trebuie să decidă cum își gestionează armata. Un sondaj INSCOP arată că, în rândul tinerilor de până în 30 de ani, ponderea celor care sunt favorabili unei armate europene este însă covârșitoare, de aproape 60%. # Biziday.ro
Realizat la mijlocul lunii ianuarie, sondajul INSCOP arată că 41,7% dintre români sunt favorabili unei variante în care Uniunea Europeană preia de la statele membre “mai multe atribuții în materie de securitate și apărare”, în timp ce 43,2% spun că “statele membre UE trebuie să păstreze toate atribuțiile pentru protejarea cetățenilor, în caz de agresiuni […]
09:10
Inflația stagnează la puțin sub nivelul de 10%. În luna ianuarie, s-au scumpit ușor combustibilii, țigările și legumele (sezonier). Deși nu au fost creșteri semnificative de prețuri față de decembrie (+0,8%), inflația anuală rămâne la un nivel ridicat ca urmare a unui efect de bază. # Biziday.ro
Potrivit INSSE, în ianuarie 2026 prețurile au crescut în medie cu +0,86% față de decembrie, iar inflația anuală a rămas la 9,6%. Alimentele s-au scumpit în medie cu 0,9%, dar în ultima lună au crescut marginal doar prețurile legumelor (+4%, față de decembrie), care sunt oricum mai ieftine acum decât în ianuarie 2025. Fluctuația acestora […]
08:30
Comandanții militari ai armatelor germană și britanică avertizează că “Rusia și-a schimbat decisiv postura spre vest și știm sigur acum că agresiunea și intențiile ei se extind dincolo de Ucraina”. Într-un apel comun, fără precedent, publicat concomitent în ziarele din țările lor, mareșalul Richard Knighton (UK) și generalul Carsten Breuer (Germania), arată că “reînarmarea nu este instigare la război; este acțiunea responsabilă a națiunilor hotărâte să-și protejeze popoarele și să mențină pacea. Forța descurajează agresiunea. Slăbiciunea o invită”. # Biziday.ro
Comandanții militari ale căror armate s-au înfruntat în Al Doilea Război Mondial fac un apel dramatic la populațiile țărilor lor să susțină efortul de înarmare, dar și pentru celelalte țări europene, arătând că Europa este “o forță formidabilă, dacă țările acționează împreună, iar noi chiar acționăm împreună, nu suntem doar Marea Britanie singură și Germania […]
15 februarie 2026
22:10
Financial Times: Rusia folosește foști mercenari Wagner pentru a recruta europeni vulnerabili (săraci), cu scopul de a-i instrui pentru acte de sabotaj și violență pe teritoriul țările NATO din Europa. Incendierea unui depozit din estul Londrei, în 2024, a fost rezultatul unei operațiuni de acest fel. # Biziday.ro
Publicația financiară citează oficiali din serviciile secrete europene, care spun că responsabil de această operațiune este GRU, serviciul de spionaj militar al Rusiei, care a mai folosit gruparea Wagner și în trecut. Acum, serviciile ruse de spionaj, în general, au o problemă cu expulzarea spionilor acoperiți în diplomați de pe tot teritoriul UE, iar încercările […]
14:20
Italia. Un român a încercat să smulgă o fetiță de un an și jumătate de lângă părinții ei, într-un supermarket din Bergamo. Atacatorul a fost oprit și, ulterior, arestat de poliție. Copilul a ajuns la spital. Atacatorul este un cetățean român, de 47 de ani, fără ocupație, fără locuință, dar și fără cazier. Scena, șocantă, a fost surprinsă de camerele de supraveghere și face turul presei italiene. # Biziday.ro
Incidentul s-a produs sâmbătă la prânz, într-un centru comercial din Bergamo (60 km de Milano). Bărbatul, care părea că vine spre magazin a prins-o brusc pe fetiță de picioare (ulterior s-a dovedit că i-a fracturat femurul) și a încercat să o tragă de lângă mama ei. Tatăl, care venea cu căruciorul de cumpărături a sărit […]
13:00
Australia va construi un șantier naval de submarine nucleare. Investiția, de 18 miliarde de euro, este realizată conform pactului cu SUA și Regatul Unit, care prevede dotarea Australiei cu submarine nucleare cu scopul de a limita influența Chinei în Pacific. # Biziday.ro
Prim-ministrul Anthony Albanese a anunțat, duminică, alocarea unei prime finanțări de 3,9 miliarde de dolari australieni (2,3 miliarde de euro) pentru construcția unui șantier naval de submarine cu propulsie nucleară în Osborne. Investiția este realizată în cadrul programului cu Marea Britanie și SUA (AUKUS), de dotare cu submarine cu propulsie nucleară. ”Investițiile în șantierul de […]
09:10
Analiză FT. Marii producători auto au pierdut 65 de miliarde de dolari numai în ultimul an, ca urmare a anulării subvențiilor americane pentru vehicule electrice și a determinării lui Donald Trump de a elimina reglementările privind reducerea emisiilor mașinilor pe benzină. Cele mai afectate sunt însă chiar mărcile americane – Stellantis, Ford și GM. # Biziday.ro
Producătorii auto sunt forțați să-și regândească sau chiar să renunțe la strategia de a trece la vehicule electrice, fiind forțați să revină la producția motoarelor pe benzină, sau, cel mult hibride, arată Financial Times. Dar toate acestea au un cost uriaș, aproape jumătate din pierderea ultimului an fiind acumulată de Stellantis, producătorul mărcilo Jeep, Chrysler, […]
08:30
Război Rusia-Ucraina. Autoritățile ruse anunță că Ucraina a desfășurat “un atac masiv” asupra coastei rusești a Mării Negre, noaptea trecută, de la Soci și până la strâmtoarea Kerci. Deși susține că Armata Rusă ar fi interceptat toate dronele ucrainene, guvernatorul regiunii Krasnodar recunoaște că sunt victime, iar un incendiu masiv afectează mai multe depozite și un terminal petrolier. # Biziday.ro
Ministerul rus al Apărării a anunțat că, în cursul nopții, apărarea aeriană ar fi neutralizat 68 de drone ucrainene deasupra apelor Mării Azov și a Mării Negre, a teritoriilor regiunilor Krasnodar, a Crimeei ocupate, dar și în Kursk și Stavropol. Nu este clar câte drone ucrainene au lovit efectiv teritoriul regiunii ruse Krasnodar, iar pe […]
14 februarie 2026
19:40
Armata SUA a atacat zeci de facilități și depozite ale grupării teroriste Statul Islamic din Siria, în ultimele zece zile, în cadrul operațiunii declanșate după uciderea a doi soldați americani într-o ambuscadă. # Biziday.ro
Armata SUA a efectuat zece atacuri împotriva a peste 30 de ținte din Siria aparținând grupării Statul Islamic, ca parte a unei campanii împotriva grupării extremiste din Irak și Siria. Comandamentul Central al SUA (Centcom) a precizat că forțele sale au atacat infrastructura și depozite de arme. Atacurile au făcut parte din Operațiunea Hawkeye Strike, […]
