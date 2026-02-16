Specialiștii îi avertizează pe cei care caută sfaturi medicale pe Google că rezumatele generate de inteligența artificială pot conține informații false și le pot pune sănătatea în pericol. Deși motorul de căutare precizează acest lucru, de regulă textul avertizării este scris cu font mic și șters, la finalul conținutului generat, și prea puțini îl mai citesc.

11:40

Heraskevych, care a purtat casca la toate antrenamentele de dinaintea competiției care începe joi, a fost informat, marți, de Comitetul Internațional Olimpic (CIO) că aceasta ”nu este conformă” și că nu are voie să o poarte. Însă miercuri, Heraskevych a purtat din nou casca la antrenamentele oficiale și a declarat pentru BBC Sport că crede […]