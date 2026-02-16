Specialiștii îi avertizează pe cei care caută sfaturi medicale pe Google că rezumatele generate de inteligența artificială pot conține informații false și le pot pune sănătatea în pericol. Deși motorul de căutare precizează acest lucru, de regulă textul avertizării este scris cu font mic și șters, la finalul conținutului generat, și prea puțini îl mai citesc.
Biziday.ro, 16 februarie 2026 20:20
O investigație realizată de The Guardian relevă că funcția Google de rezumare AI Overviews – bazată pe Gemini – nu afișează niciun disclaimer atunci când un utilizator primește pentru prima dată sfaturi medicale prin această funcție, deși compania susține că îi îndeamnă pe utilizatori să apeleze la ajutor specializat atunci când răspunde la întrebări despre […]
• • •
Acum 30 minute
20:20
Specialiștii îi avertizează pe cei care caută sfaturi medicale pe Google că rezumatele generate de inteligența artificială pot conține informații false și le pot pune sănătatea în pericol. Deși motorul de căutare precizează acest lucru, de regulă textul avertizării este scris cu font mic și șters, la finalul conținutului generat, și prea puțini îl mai citesc.
O investigație realizată de The Guardian relevă că funcția Google de rezumare AI Overviews – bazată pe Gemini – nu afișează niciun disclaimer atunci când un utilizator primește pentru prima dată sfaturi medicale prin această funcție, deși compania susține că îi îndeamnă pe utilizatori să apeleze la ajutor specializat atunci când răspunde la întrebări despre […]
Acum 4 ore
18:00
Circulație oprită pe drumul dintre Adjud și Bacău (DN2), la Faraoani. Două persoane au fost rănite, într-un accident între trei autoturisme. # Biziday.ro
Centrul Infotrafic semnalează că traficul este oprit temporar pe DN 2 Bacău – Adjud, pe raza localității Faraoani, județul Bacău, în urma unui accident în care au fost implicate trei autoturisme. Coliziunea s-a soldat cu rănirea a două persoane.
17:00
Coaliția a decis că instituțiile din educație, sănătate, cultură și apărare pot să facă economii prin metode specifice fiecărui domeniu. Totuși, nu sunt exceptate de la tăieri de cheltuieli, dar pot să nu le facă din fondul de salarii. De asemenea, reforma administrației și pachetul de relansare vor fi adoptate prin ordonanță de urgență după finalizarea avizelor. # Biziday.ro
În urma ședinței de astăzi, coaliția de guvernare a convenit modificări ce vizează instituțiile din domeniile următoare: apărare, ordine publică, siguranța națională, educație, sănătate și cultură. Acestea pot realiza economiile prin metode care vor fi stabilite conform specificului domeniului. Concret, instituțiile în cauză nu vor fi exceptate de la tăierile de cheltuieli, însă pot să […]
Acum 6 ore
15:30
Datoria externă a României a crescut cu 23,8 miliarde de euro anul trecut, la peste 227 de miliarde de euro. Deficitul de cont curent a fost 30,1 miliarde de euro, cu 1,3 miliarde mai mare. În schimb, investițiile străine directe au crescut semnificativ. # Biziday.ro
Banca Națională informează că datoria externă totală a Românie a ajuns la 227,3 miliarde de euro, la sfârșitul anului 2025, mai mare cu 23,8 miliarde de euro față de cea din 2024. Conform BNR, în structură: datoria externă pe termen lung a însumat 179,4 miliarde de euro la 31 decembrie 2025 (78,9% din totalul datoriei […]
Acum 8 ore
14:20
Raport Salvați Copiii. Rata de vaccinare a copiilor din România a scăzut alarmant, iar cazurile de rujeolă se înmulțesc. Mai puțin de jumătate au fost vaccinați împotriva rujeolei, în 2025. Printre cauze, dezinformarea din social media și desființarea vaccinării în școli. # Biziday.ro
Organizația “Salvați Copiii” atrage atenția că România se confruntă cu cea mai gravă criză de vaccinare din ultimele decenii. Tot mai mulți copii nu primesc vaccinurile necesare, ceea ce a dus la o scădere progresivă a ratelor de acoperire vaccinală pentru ROR (rujeolă-oreion-rubeolă), în special pentru doza a doua administrată la 5 ani. Astfel, potrivit […]
14:20
Marea Britanie ia în calcul interzicerea accesului copiilor sub 16 ani la rețelele sociale, după modelul introdus în Australia. Deși are una dintre cele mai stricte legislații în domeniu, aceasta nu include și aspecte legate de utilizarea chatboților AI, în condițiile în care există cazuri de copii care ajung să se atașeze de astfel de sisteme. # Biziday.ro
Propunerea guvernului britanic vine după ce Australia a devenit primul stat care a interzis utilizarea rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani și după ce și alte țări au început să ia în calcul o astfel de interdicție, printre care Spania, Grecia și Slovenia. Guvernul condus de Keir Starmer ar putea adopta măsura chiar în […]
Acum 12 ore
12:30
Financial Times: UE își temperează criticile la adresa premierului ungar Viktor Orban și ar putea debloca noi fonduri europene pentru guvernul său, înainte de alegerile parlamentare din aprilie. Încearcă astfel să evite acuzațiile de ingerință și să nu alimenteze discursul anti-UE promovat de acesta. # Biziday.ro
Comisia Europeană și-a atenuat criticile la adresa premierului ungar Viktor Orbán, au declarat oficiali familiarizați cu subiectul pentru Financial Times. Astfel, ar putea chiar debloca 2,4 miliarde de euro – fonduri europene – în ciuda îngrijorărilor recente privind statul de drept în Ungaria, înaintea alegerilor din 12 aprilie. Liderii europeni se străduiesc, în acest mod, […]
11:50
Percheziții în București și în trei județe, într-un dosar de înșelăciune în formă continuată. Este vizat un cadru militar, suspectat că a indus în eroare mai multe persoane pentru a le convinge să achiziționeze criptomonede, banii ajungând de fapt în conturile sale. Prejudiciul estimat este de 1,6 milioane lei. # Biziday.ro
Polițiștii pun în executare cinci mandate de percheziție domiciliară, astăzi (16 februarie), în municipiul București (1) și în județele Ilfov (1), Brăila (2) și Constanța (1), într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune în formă continuată. Perchezițiile sunt efectuate la domiciliul unei persoane fizice (cadru militar activ) și […]
10:30
Meteorologii anunță un nou val de frig și ninsori, în aproape toată țara. Vremea va deveni rece, cu nopți și dimineți geroase. În unele zone, se va depune strat de zăpadă de circa 15 centimetri. Izolat vor fi condiții de polei și ghețuș. # Biziday.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare de vreme rece, precipitații în general moderate cantitativ, strat de zăpadă, polei, ghețus, intensificări ale vântului și viscol, valabilă în intervalul 16 februarie, ora 10:00 – 19 februarie, ora 10:00. Luni (16 februarie) vremea va deveni rece în Moldova, iar marți și în regiunile sudice, astfel încât […]
10:10
Peste 40% dintre români vor ca Uniunea Europeană să preia din atribuțiile de apărare, în timp ce un procent aproape egal spun că fiecare stat în parte trebuie să decidă cum își gestionează armata. Un sondaj INSCOP arată că, în rândul tinerilor de până în 30 de ani, ponderea celor care sunt favorabili unei armate europene este însă covârșitoare, de aproape 60%. # Biziday.ro
Realizat la mijlocul lunii ianuarie, sondajul INSCOP arată că 41,7% dintre români sunt favorabili unei variante în care Uniunea Europeană preia de la statele membre “mai multe atribuții în materie de securitate și apărare”, în timp ce 43,2% spun că “statele membre UE trebuie să păstreze toate atribuțiile pentru protejarea cetățenilor, în caz de agresiuni […]
09:10
Inflația stagnează la puțin sub nivelul de 10%. În luna ianuarie, s-au scumpit ușor combustibilii, țigările și legumele (sezonier). Deși nu au fost creșteri semnificative de prețuri față de decembrie (+0,8%), inflația anuală rămâne la un nivel ridicat ca urmare a unui efect de bază. # Biziday.ro
Potrivit INSSE, în ianuarie 2026 prețurile au crescut în medie cu +0,86% față de decembrie, iar inflația anuală a rămas la 9,6%. Alimentele s-au scumpit în medie cu 0,9%, dar în ultima lună au crescut marginal doar prețurile legumelor (+4%, față de decembrie), care sunt oricum mai ieftine acum decât în ianuarie 2025. Fluctuația acestora […]
08:30
Comandanții militari ai armatelor germană și britanică avertizează că “Rusia și-a schimbat decisiv postura spre vest și știm sigur acum că agresiunea și intențiile ei se extind dincolo de Ucraina”. Într-un apel comun, fără precedent, publicat concomitent în ziarele din țările lor, mareșalul Richard Knighton (UK) și generalul Carsten Breuer (Germania), arată că “reînarmarea nu este instigare la război; este acțiunea responsabilă a națiunilor hotărâte să-și protejeze popoarele și să mențină pacea. Forța descurajează agresiunea. Slăbiciunea o invită”. # Biziday.ro
Comandanții militari ale căror armate s-au înfruntat în Al Doilea Război Mondial fac un apel dramatic la populațiile țărilor lor să susțină efortul de înarmare, dar și pentru celelalte țări europene, arătând că Europa este “o forță formidabilă, dacă țările acționează împreună, iar noi chiar acționăm împreună, nu suntem doar Marea Britanie singură și Germania […]
Acum 24 ore
22:10
Financial Times: Rusia folosește foști mercenari Wagner pentru a recruta europeni vulnerabili (săraci), cu scopul de a-i instrui pentru acte de sabotaj și violență pe teritoriul țările NATO din Europa. Incendierea unui depozit din estul Londrei, în 2024, a fost rezultatul unei operațiuni de acest fel. # Biziday.ro
Publicația financiară citează oficiali din serviciile secrete europene, care spun că responsabil de această operațiune este GRU, serviciul de spionaj militar al Rusiei, care a mai folosit gruparea Wagner și în trecut. Acum, serviciile ruse de spionaj, în general, au o problemă cu expulzarea spionilor acoperiți în diplomați de pe tot teritoriul UE, iar încercările […]
Ieri
14:20
Italia. Un român a încercat să smulgă o fetiță de un an și jumătate de lângă părinții ei, într-un supermarket din Bergamo. Atacatorul a fost oprit și, ulterior, arestat de poliție. Copilul a ajuns la spital. Atacatorul este un cetățean român, de 47 de ani, fără ocupație, fără locuință, dar și fără cazier. Scena, șocantă, a fost surprinsă de camerele de supraveghere și face turul presei italiene. # Biziday.ro
Incidentul s-a produs sâmbătă la prânz, într-un centru comercial din Bergamo (60 km de Milano). Bărbatul, care părea că vine spre magazin a prins-o brusc pe fetiță de picioare (ulterior s-a dovedit că i-a fracturat femurul) și a încercat să o tragă de lângă mama ei. Tatăl, care venea cu căruciorul de cumpărături a sărit […]
13:00
Australia va construi un șantier naval de submarine nucleare. Investiția, de 18 miliarde de euro, este realizată conform pactului cu SUA și Regatul Unit, care prevede dotarea Australiei cu submarine nucleare cu scopul de a limita influența Chinei în Pacific. # Biziday.ro
Prim-ministrul Anthony Albanese a anunțat, duminică, alocarea unei prime finanțări de 3,9 miliarde de dolari australieni (2,3 miliarde de euro) pentru construcția unui șantier naval de submarine cu propulsie nucleară în Osborne. Investiția este realizată în cadrul programului cu Marea Britanie și SUA (AUKUS), de dotare cu submarine cu propulsie nucleară. ”Investițiile în șantierul de […]
09:10
Analiză FT. Marii producători auto au pierdut 65 de miliarde de dolari numai în ultimul an, ca urmare a anulării subvențiilor americane pentru vehicule electrice și a determinării lui Donald Trump de a elimina reglementările privind reducerea emisiilor mașinilor pe benzină. Cele mai afectate sunt însă chiar mărcile americane – Stellantis, Ford și GM. # Biziday.ro
Producătorii auto sunt forțați să-și regândească sau chiar să renunțe la strategia de a trece la vehicule electrice, fiind forțați să revină la producția motoarelor pe benzină, sau, cel mult hibride, arată Financial Times. Dar toate acestea au un cost uriaș, aproape jumătate din pierderea ultimului an fiind acumulată de Stellantis, producătorul mărcilo Jeep, Chrysler, […]
08:30
Război Rusia-Ucraina. Autoritățile ruse anunță că Ucraina a desfășurat “un atac masiv” asupra coastei rusești a Mării Negre, noaptea trecută, de la Soci și până la strâmtoarea Kerci. Deși susține că Armata Rusă ar fi interceptat toate dronele ucrainene, guvernatorul regiunii Krasnodar recunoaște că sunt victime, iar un incendiu masiv afectează mai multe depozite și un terminal petrolier. # Biziday.ro
Ministerul rus al Apărării a anunțat că, în cursul nopții, apărarea aeriană ar fi neutralizat 68 de drone ucrainene deasupra apelor Mării Azov și a Mării Negre, a teritoriilor regiunilor Krasnodar, a Crimeei ocupate, dar și în Kursk și Stavropol. Nu este clar câte drone ucrainene au lovit efectiv teritoriul regiunii ruse Krasnodar, iar pe […]
Mai mult de 2 zile în urmă
19:40
Armata SUA a atacat zeci de facilități și depozite ale grupării teroriste Statul Islamic din Siria, în ultimele zece zile, în cadrul operațiunii declanșate după uciderea a doi soldați americani într-o ambuscadă. # Biziday.ro
Armata SUA a efectuat zece atacuri împotriva a peste 30 de ținte din Siria aparținând grupării Statul Islamic, ca parte a unei campanii împotriva grupării extremiste din Irak și Siria. Comandamentul Central al SUA (Centcom) a precizat că forțele sale au atacat infrastructura și depozite de arme. Atacurile au făcut parte din Operațiunea Hawkeye Strike, […]
18:10
Volodimir Zelenski spune că Ucraina va organiza alegeri dacă Rusia acceptă un armistițiu de două luni. Critică SUA, care mediază negocierile de pace, despre care spune că întreabă adesea ce concesii poate face Ucraina, dar ”nu cere acest lucru și Rusiei”. # Biziday.ro
În cadrul discursului său de la Conferința pentru Securitate de la Munchen, Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită să organizeze alegeri cu condiția unui armistițiu de două luni. ”Sunt foarte sincer. Dați-ne două luni de armistițiu [și] vom merge la alegeri. Asta e tot. Dați-ne armistițiu, dați-ne securitate, infrastructură. Poate nu două luni, […]
15:50
Marea Britanie și aliații săi au determinat că opozantul rus Alexei Navalnîi a fost otrăvit de serviciile secrete ruse cu o toxină produsă de o broască tropicală. Anunțul a fost făcut de văduva lui Navalnîi, la Munchen, alături de miniștrii de Externe din UK, Germania, Olanda și Suedia. Anunțul, la doi ani de la moartea opozantului rus, într-o închisoare arctică din Rusia. # Biziday.ro
Iulia Navalnaia, văduva disidentului rus, a ales să facă chiar ea anunțul la momentul comemorării a doi ani de la aflarea veștii (tot la conferința de la Munchen, dar în 2024) că Alexei Navalnîi a murit. Marea Britanie și aliații săi au determinat că statul rus l-a otrăvit cu epibatidină, o toxină letală produsă de […]
12:10
Comisarul UE pentru Apărare vrea înființarea unei ”forțe rapide reacție de până la 100 de mii de soldați”, care să înlocuiască trupele americane de pe continent. Subliniază că aceasta nu ar fi o armată europeană, idee respinsă de mai multe țări. # Biziday.ro
Comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, a declarat într-un interviu pentru POLITICO, că țările europene trebuie să creeze o ”forță de reacție rapidă” de până la o sută de mii de soldați, care să înlocuiască trupele americane staționate în prezent în Europa. Kubilius a evitat, însă, să numească această forță drept ”armată europeană”, o ideea […]
11:40
Meteorologii anunţă precipitaţii şi răcirea vremii, de sâmbătă seara, până luni dimineața. La munte va ninge. Coduri galbene de vânt și ninsori viscolite, duminică, în mai multe județe. # Biziday.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare de precipitații moderate cantitativ, strat de zăpadă, ghețus, intensificări ale vântului, viscol și răcire, valabilă de sâmbătă seara până luni dimineața. ”Vor fi precipitații în general moderate cantitativ și se vor acumula 10…15 l/mp și izolat 20…30 l/mp. Precipitațiile vor fi mai ales sub formă de ploaie, […]
11:10
Conferința de Securitate de la Munchen. Marco Rubio spune că ”SUA și Europa aparțin împreună”, iar Administrația Trump nu ”își dorește sfârșitul erei transatlantice”. Totuși, a afirmat că SUA nu au niciun interes să fie ”îngrijitorii declinului Occidentului și vor aliați puternici, nu slabi”. # Biziday.ro
Secretarul de stat Marco Rubio a declarat sâmbătă, în discursul rostit la Conferinţa de Securitate de la Munchen, că destinul SUA se va intersecta mereu cu cel al Europei, iar ”SUA și Europa aparțin împreună”. Totuși, Rubio a spus că Administrația Trump nu ”își dorește aliați care sunt slabi” și că SUA vor, în schimb, […]
09:10
Război în Ucraina. Armata Ucraineană a trecut la contraofensivă în Donbas, după ce Elon Musk a oprit terminalele Starlink folosite de ruși, iar Putin a blocat aplicația Telegram, folosită inclusiv de trupele sale pentru coordonare. Presa britanică a aflat că Ucraina va primi în curând primele rachete hipersonice tactice produse de europeni. # Biziday.ro
Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) confirmă informațiile furnizate de câteva zile chiar de bloggerii militari ruși, potrivit cărora ucrainenii atacă punctual, dar pe mai multe fronturi, în Donbas, tăind pozițiile cele mai avansate ale rușilor, după ce aceștia par a fi pierdut conexiunile la Starlink. Elon Musk a luat decizia închiderii serviciului pentru terminalele de […]
13 februarie 2026
21:50
Franța. Nouă persoane au fost arestate într-un caz de fraudă la vânzarea biletelor de intrare la Muzeul Luvru, cu prejudiciu de zece milioane de euro. Printre suspecți sunt doi angajați și mai mulți ghizi turistici. # Biziday.ro
“Pe baza informațiilor disponibile muzeului, suspectăm existența unei rețele care organizează o fraudă la scară largă”, a declarat un purtător de cuvânt al muzeului pentru Agence France Presse. Investigația a fost declanșată în urma unei plângeri formulate de conducerea instituției. Conform Biroului procurorului din Paris, nouă persoane au fost reținute, printre care doi angajați ai […]
19:40
Președintele Nicușor Dan consideră că “economia încetinește de patru ani, dar România reușește totuși să reducă un deficit bugetar masiv fără asistență externă, fără FMI și fără criza economică pe care a trăit-o în 2009–2010. Responsabilii politici să se preocupe mai mult de problemele structurale și mai puțin de zgomot și lozinci”. # Biziday.ro
Nicușor Dan a avut prima reacție după publicarea datelor Institutului Național de Statistică, privind înregistrarea a două trimestre consecutive de scădere economică, -0,1% în perioada iulie – septembrie și -1,9% în intervalul octombrie – decembrie 2025. Președintele invită la “o privire cu echilibru asupra datelor” și prezintă situația astfel: Economia a suferit o contracție de […]
18:20
Conferința de Securitate de la München. Cancelarul german afirmă că leadership-ul american la nivel global “a fost contestat și posibil pierdut”. Avertizează, totodată, că “ordinea mondială de până acum nu mai există”, pe măsură ce lumea “intră într-o nouă etapă, dominată de politica marilor puteri, de revizionismul agresiv al Rusiei și de dorința Chinei de a remodela lumea”. # Biziday.ro
UPDATE, ora 18. Friedrich Merz a făcut declarațiile în cadrul discursului de deschidere al celei de-a 62-a ediție a Conferinței de Securitate de la München, Germania. Cancelarul german a început intervenția într-o notă cordială, prin a descrie conferința drept “un seismograf al situației politice globale” și prin a spune că participă de ani de zile […]
17:20
Portugalia limitează accesul copiilor sub 16 ani la rețelele de socializare. Minorii cu vârste între 13 și 16 ani vor avea nevoie de acord parental verificat, iar cei sub 13 nu vor putea avea deloc conturi. Autoritățile urmează să monitorizeze aplicarea măsurilor. # Biziday.ro
Parlamentul din Portugalia a aprobat un proiect de lege în acest sens, devenind astfel una dintre cele mai recente țări europene care adoptă măsuri mai stricte în acest domeniu. Potrivit noii legi, vârsta minimă pentru acces independent la platformele de socializare, serviciile de partajare video și serviciile de comunicare este stabilită la 16 ani. Minorii […]
15:30
Analiză FT. Administrația Trump subminează democrațiile pentru a promova agenda MAGA în toată lumea. Timp de decenii, SUA au promovat valorile democratice, însă, în prezent, instituțiile și finanțările sunt folosite pentru a promova viziunea lui Donald Trump despre valorile americane. # Biziday.ro
Statele Unite au înființat funcția de subsecretar pentru diplomație publică în 1999, iar aceasta avea scopul de a modela percepția despre America și de a promova agenda sa. În ultimul sfert de secol, aceasta a însemnat valori democratice. În prezent, aceeași funcție și finanțările SUA sunt folosite pentru a promova viziunea MAGA în toată lumea, […]
14:50
Secretarul american de Stat avertizează înaintea Conferinței de Securitate de la München că relațiile transatlantice se află într-un “moment decisiv”, într-o lume în rapidă schimbare. Abordarea sa este, totuși, mai moderată decât a vicepreședintelui american la evenimentul de anul trecut. # Biziday.ro
Marco Rubio, secretar de Stat, conduce delegația americană la conferința din acest final de săptămână, iar înainte de a pleca la München, a declarat: “Cred că ne aflăm într-un moment decisiv… lumea se schimbă foarte repede chiar sub ochii noștri. Sincer, lumea veche, lumea în care am crescut, a dispărut, iar noi trăim într-o nouă […]
14:30
Ilie Bolojan consideră că din a doua jumătate a anului lucrurile “se vor reașeza” din punct de vedere economic: “Vom crea condiții pentru prosperitate și predictibilitate economică”. Spune că prețurile la energie sunt mari din cauza “băieților deștepți” care au blocat sistemul și estimează că tarifele ar putea scădea cu 10-20%, dacă producția și stocarea cresc. # Biziday.ro
Declarațiile lui Ilie Bolojan au fost făcute în cadrul unei emisiuni la postul de radio EuropaFM. Premierul a abordat mai multe aspecte de interes, primul fiind recesiunea. Șeful guvernului a subliniat că situația este temporară și că estimează ca la jumătatea anului economia să revină pe creștere, datorită măsurilor luate de guvern până acum. A […]
13:10
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului confirmă că Rusia va participa la noua rundă de negocieri cu Ucraina și SUA, săptămâna viitoare. Anterior, Volodimir Zelenski a declarat că nu este sigur că rușii vor accepta să participe la discuții desfășurate pe teritoriul american. # Biziday.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat că a fost stabilită o nouă rundă de negocieri cu SUA și Ucraina, săptămâna viitoare. “Există o înțelegere că acesta va avea loc săptămâna viitoare. Vă vom informa cu privire la locul și datele exacte. Dar, într-adevăr, va fi săptămâna viitoare”, a spus Peskov. Informația a […]
11:50
Mai mulți cercetători din domeniul AI, inclusiv de la OpenAI și Anthropic, și-au dat demisia, avertizând că “lumea este în pericol” și că datele sensibile furnizate de utilizatori pot fi “folosite pentru a-i manipula în moduri pe care nu le înțelegem și pe care nu le putem preveni”. Atrag atenția că dezvoltarea rapidă sare peste măsuri de siguranță critice, în favoarea profitului. # Biziday.ro
Cercetători și executivi de rang înalt din industria inteligenței artificiale au părăsit, doar în ultimele câteva zile, companii de top – precum Anthropic și OpenAI – lansând avertismente publice privind riscurile tehnologiei asupra utilizatorilor. Majoritatea susțin că, odată cu accelerarea exacerbată a dezvoltării pentru profit, inclusiv prin eventuale reclame intruzive ce exploatează vulnerabilitățile utilizatorilor și […]
11:10
Premierul Bolojan afirmă că recesiunea tehnică “temporară” pe care o traversează România este “un cost necesar pentru a duce la o economie solidă, o creștere sănătoasă și prosperitate reală”. În schimb, președintele PSD afirmă că situația este “o rușine pentru coaliție” și acuză că vinovatul principal pentru această situaţie este “încăpăţânarea dusă la absurd”, aluzie la Ilie Bolojan. # Biziday.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, în contextul în care economia României a intrat oficial în recesiune tehnică, că țara noastră a înregistrat în 2025 o creștere economică de 0,6%, “în condițiile schimbării rapide, în numai 6 luni, a modelului economic care ne-a dus cu spatele la zid”. “Am început trecerea de la un model bazat […]
09:20
Economia României a intrat oficial în recesiune. Statistica oficială confirmă că ultimele două trimestre din anul trecut au fost pe scădere, dar a revizuit și creșterile anunțate anterior, marcând și primul trimestru din 2025 ca fiind unul de scădere. În total, economia a scăzut pe trei trimestre din 2025, dar și pe primele trimestre din anul electoral 2024. # Biziday.ro
Statistica oficială (INSSE) a calculat că în ultimul trimestru din 2025 economia României a scăzut în termeni reali cu -1,9% față de trimestrul anterior. Cum și trimestrul a III-lea din 2025 a fost unul de scădere (-0,1%, corectat – anterior INSSE anunțase o scădere de -0,2%), oficial România este în “recesiune tehnică”. Deși statistica oficială […]
08:10
Analiză. Mișcările lui Vladimir Putin pe plan intern par a sugera că acesta se teme pentru stabiltatea regimului său și a trecut Garda Națională (Rosgvardia) în subordinea armatei, pentru a o avea sub strict control. Pare a pregăti, de asemenea, deființarea Ministerului pentru Situații de Urgență, după ce a blocat toate aplicațiile mobile de mesagerie și le-a înlocuit cu una controlată de FSB. # Biziday.ro
O analiză Sky News arată că mișcările din ultimele 24 de ore de la Moscova par a arăta că “Putin ar fi putut percepe o amenințare emergentă la adresa regimului său”. El a semnat un decret prin care pune efectiv Rosgvardia sub controlul șefului armatei ruse, Valeri Gherasimov, un loialist al lui Putin. Despre Rosgvardia […]
12 februarie 2026
23:50
Anchetă Reuters. Zeci de mii de autoturisme ale companiilor occidentale și asiatice ajung în Rusia prin China, în cadrul unor scheme pentru ocolirea sancțiunilor, în ciuda angajamentului producătorilor de a se retrage de pe piața rusească. # Biziday.ro
Reuters arată într-o investigație de presă, pe baza datelor firmei ruse de cercetare Autostat și a interviurilor realizate cu cinci persoane din activitatea economic, că vânzarea de mașini marca Toyota, Mazda sau de modele de lux germane continuă în Rusia, într-o anumită măsură, în ciuda restricțiilor impuse după februarie 2022, când Vladimir Putin a dat […]
21:50
Șefii de stat și de guvern din UE propun ca și produsele realizate împreună cu “țări partenere de încredere” să fie clasificate ca bunuri europene, pentru stimularea competitivității. Mario Draghi, fost președinte al BCE, avertizează asupra deteriorării economiei și vorbește despre posibilitatea unei Europe cu “două viteze”. # Biziday.ro
Liderii europeni s-au reunit la Castelul Alden-Biesen din Belgia, pentru un summit informal pe temele modalităților de relansare a economiei blocului comunitar, de eliminare a barierelor de reglementare și de atragere a investițiilor, astfel încât UE să facă față concurenței din partea SUA și a Chinei. Printre subiectele discutate a fost ideea produselor “Made in […]
20:40
Sondaj. Cetățenii din Germania, Franța, UK și Canada, aliați-cheie ai SUA, și-au pierdut încrederea în americani, atât ca factor de descurajare militară, cât și ca forță democratică, pe fondul tensiunilor generate de Administrația Trump. Majoritatea consideră că relațiile ar putea fi remediate după încheierea mandatului președintelui Trump. # Biziday.ro
Potrivit unui sondaj realizat de compania britanică independentă Public First, prezentat de Politico înaintea Conferinței de Securitate de la München, opinia cetățenilor din statele NATO considerate principalii aliați ai SUA s-a deteriorat semnificativ în ultimul an. În cadrul sondajului au fost analizate mai multe aspecte esențiale, precum protejarea democrației, împărtășirea valorilor comune și încrederea ca […]
19:10
SUA. Administrația Trump a decis să retragă majoritatea agenților ICE din Minnesota. Deși reprezentantul pentru securitatea frontierelor descrie mișcarea drept o victorie a autorităților federale, aceasta vine pe fondul furiei publice, care s-a accentuat în urma uciderii a doi protestatari. # Biziday.ro
Tom Homan, responsabilul Casei Albe pentru securitatea frontierelor, a făcut anunțul în cadrul unei conferințe de presă de joi, când a precizat că “o retragere semnificativă” a agenților serviciului de imigrări (ICE) din Minnesota este deja în desfășurare și va continua pe parcursul săptămânii viitoare. Totuși, o parte dintre ofițeri va rămâne în puncte strategice […]
17:10
Elveția va decide prin referendum, la vară, dacă limitează populația la 10 milioane de rezidenți permanenți. La atingerea pragului, ar putea fi restricționată intrarea celor care vor să se mute și să lucreze, inclusiv a solicitanților de azil și a familiilor străinilor deja stabiliți în Elveția, dar ar putea fi chiar rupt acordul cu UE privind libera circulație. # Biziday.ro
Elvețienii vor merge la vot pe 10 iunie pentru a decide dacă populația țării ar trebui limitată la cel mult 10 milioane de locuitori, adică toți cei care locuiesc legal în țară, inclusiv imigranții. În prezent, Elveția are aproximativ 9,1 milioane de locuitori. Inițiativa numită “Nu, unei Elveții cu 10 milioane de locuitori”, aparține partidului […]
16:30
Bruxelles. Parchetul European anchetează o posibilă fraudă în vânzarea către statul belgian a 23 de clădiri ce aparțineau Comisiei Europene, în valoare de aproape un miliard de euro. Percheziții la mai multe sedii ale CE. # Biziday.ro
Procurorii Parchetului European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, efectuează percheziții la mai multe clădiri folosite de Comisia Europeană, în capitala Belgiei, inclusiv la sediul departamentului de buget al instituției. EPPO a confirmat că adună probe într-o anchetă în curs, iar două persoane familiarizate cu operațiunea au spus pentru Financial Times că aceasta se referă […]
14:40
Meta acuză Rusia că încearcă să blocheze WhatsApp pe teritoriul țării, sub pretextul că încalcă legislația. Autoritățile ruse au început să restricționeze și Telegram, în încercarea de a-i determina pe utilizatori să folosească aplicația de comunicare Max, controlată de stat. # Biziday.ro
Un purtător de cuvânt al WhatsApp, deținută de Meta, a declarat: “Încercarea de a izola peste o sută de milioane de utilizatori de comunicațiile private și sigure este un pas înapoi și nu poate duce decât la o scădere a siguranței pentru cetățenii din Rusia. Continuăm să facem tot ce ne stă în putință pentru […]
13:50
Percheziții DNA în București, într-o anchetă privind infracțiuni de evaziune fiscală în domeniul ride-sharing. Prejudiciul este de aproximativ 28 milioane de lei. # Biziday.ro
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada august 2023 – octombrie 2025, a unor infracțiuni de evaziune fiscală, de către mai multe societăți comerciale și reprezentanți ai acestora, în legătură cu activitatea de transport alternativ de persoane. Prejudiciul adus statului este estimat, la […]
12:40
Președintele Dan, despre decizia de a participa la ședința Consiliului pentru Pace: ”Suntem încă în discuții cu partea americană, despre care poate fi rolul unei țări ca România, care nu poate fi decât observator. În funcție de asta vom decide”. # Biziday.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, joi, din Belgia, unde participă la reuniunea Consiliului European, că nu a luat încă o decizie cu privire la participarea la prima reuniune a Consiliului pentru Pace. Șeful statului a precizat că partea română discută cu cea americană, despre potențialul rol al României, iar în funcţie de răspunsul americanilor, se […]
11:40
Sportivul ucrainean Vladislav Heraskevich, portdrapelul țării sale la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Milano, a fost descalificat deoarece a vrut să poarte o cască în memoria atleților uciși în răsboiul din Ucraina, în proba de skeleton. # Biziday.ro
Heraskevych, care a purtat casca la toate antrenamentele de dinaintea competiției care începe joi, a fost informat, marți, de Comitetul Internațional Olimpic (CIO) că aceasta ”nu este conformă” și că nu are voie să o poarte. Însă miercuri, Heraskevych a purtat din nou casca la antrenamentele oficiale și a declarat pentru BBC Sport că crede […]
11:10
Analiză FT: Rata natalității a scăzut la nivel global, sub nivelul de menținere demografică, în special în rândul femeilor cu studii superioare. Deși emanciparea profesională acestora se numără printre cauze, alături de investițiile în educația copiilor, revenirea la rolurile unei familii tradiționaliste, “în care soțul este stăpân”, nu ar ajuta, ci ar agrava declinul demografic. # Biziday.ro
Rata fertilității este în declin în aproape toate țările lumii, dar în special în statele membre OCDE (cu excepția Israelului). Ea este acum sub media “de înlocuire”, de 2,1 copii per femeie (care asigură menținere demografică), potrivit unei analize realizate de economista Claudia Goldin, laureată a Premiului Nobel. “Acest fenomen persistă încă din anii ’70 […]
11:00
Gallup, institutul american de sondaje, va înceta să mai evalueze lunar popularitatea președinților SUA, după aproape 90 de ani în care a desfășurat această activitate. Deși motivează decizia ca fiind “o schimbare a viziunii companiei”, ea vine după luni în care nivelul de aprobare față de politicile lui Donald Trump a scăzut la minime istorice. # Biziday.ro
După 88 de ani în care Gallup a efectuat sondaje pe opinie pentru a monitorizat ce părere au cetățenii Statelor Unite despre președinte, institutul a anunțat că va înceta să mai publice astfel de ratinguri. Decizia a fost luată în contextul în care Donald Trump a acuzat recent că mai multe case de sondare “produc […]
09:50
Carrefour își anunță oficial intenția de a-și vinde marketurile din România către frații Pavăl, proprietarii Dedeman. Magazinele vor fi în continuare operate sub numele Carrefour. Tranzacția, a cărei valoare exactă încă nu a fost dezvăluită, dar pornește de la o evaluare a firmei de 823 de milioane de euro, mai trebuie aprobată și de autoritățile române de concurență. # Biziday.ro
Carrefour anunță că se află în ultima fază a negocierilor (discuții exclusive) cu Paval Holding, pentru cedarea activităților sale din România. Intenția este aceea de a finaliza tranzacția în a doua parte a acestui an, după obținerea aprobării autorităților române de concurență. Compania franceză anunță că tranzacția se realizează pornind de la o valoare evaluată […]
08:00
Prețul țițeiului european depășește din nou 70 de dolari pe baril, în ciuda unei producții mari și a unei creșteri a stocurilor. Vizita lui Netanyahu la Washington agită piețele, care iau în considerare riscul ca liderul israelian să-l convingă pe Trump că atacarea Iranului este mai bună decât o înțelegere privind controlul programului nuclear. # Biziday.ro
Cotația țițeiul european de referință (Brent) a depășit miercuri seara 70 de dolari pe baril, piețele rămânând concentrate pe tensiunile dintre SUA și Iran. Stocurile de țiței ale SUA au crescut, atingând cel mai ridicat nivel de la sfârșitul lunii iunie, OPEC și-a menținut previziunile de creștere a producției, iar datele Agenției Internaționale pentru Energie, […]
