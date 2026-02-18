„Inter s-a prăbușit! De ce, Chivu?” » Presa din Italia nu s-a ferit de cuvinte după înfrângerea din Norvegia. Nota primită de român
Cristian Chivu este sub presiune după ce Inter Milan a pierdut cu 1-3 pe terenul celor de la Bodo/Glimt, în turul play-off-ului pentru optimile Ligii Campionilor. Presa din Italia a scris despre eșecul formației pregătite de român.Norvegienii s-au impus pe terenul sintetic al stadionului Aspmyra, iar returul este programat marți, 24 februarie, de la ora 22:00, pe San Siro. ...
Pio Esposito, marcatorul unicului gol al celor de la Inter în înfrângerea cu Bodo/Glimt, scor 3-2, a venit la microfon imediat după partida din Norvegia și a încercat să explice eșecul. În turul play-off-ului UEFA Champions League, Inter a început cu stângul pe terenul celor de la Bodo/Glimt. Pio Esposito neagă faptul că a fost o problemă de atitudine, dar subliniază că golurile din repriza a doua ale norvegienilor le-au dat planurile peste cap. ...
Arsenal se încurcă cu „lanterna roșie” Wolverhampton » „Tunarii” ratează șansa de a urca la +7 în fruntea Premier League # Gazeta Sporturilor
Arsenal a remizat, scor 2-2, pe terenul lui Wolverhampton Wanderers, în etapa a 31-a din Premier League, iar echipa lui Mikel Arteta a ratat ocazia de a se distanța la șapte puncte de Manchester City în fruntea clasamentului.Liderul nu a profitat de reprogramarea partidei, cauzată de calificarea în finala Cupei Ligii, și a irosit șansa de a pune presiune serioasă pe urmăritoare.Start perfect pentru lider„Tunarii” au deschis scorul rapid, în minutul 5. ...
Cristian Achim, analiză lucidă după a 9-a finală de Cupă pierdută: „Un fapt statistic a fost decisiv” # Gazeta Sporturilor
CSM CSU Oradea a fost foarte aproape de a obține pentru prima oară Cupa României, reușind o evoluție admirabilă în fața lui U-BT Cluj-Napoca. În cele din urmă, alb-negrii s-au impus cu 85-84, iar roș-albaștrii au pierdut a 9-a finală în această competiție. ...
Schimbarea dictată de Gigi Becali în urmă cu o lună va fi aplicată la FCSB și în play-off: Matei Popa va continua să fie portarul titular și dacă echipa roș-albastră se va califica între primele 6 echipe.FCSB luptă să se califice în play-off, iar cu trei etape rămase din sezonul regulat încă are emoții. ...
De ce mărturia lui Mbappe este suficientă pentru a-l „condamna” pe Prestianni » Precedentul care le dă speranțe madrilenilor # Gazeta Sporturilor
A fost scandal fără precedent marți seara, la Benfica - Real Madrid, în manșa tur a play-off-ului pentru sferturile Ligii Campionilor. După golul lui Vinicius s-a activat protocolul anti-rasism. Benfica a emis un comunicat prin care a comentat că jucătorii lui Real Madrid nu l-au putut auzi pe Prestianni, însă mărturia lui Mbappe dă planurile peste cap. ...
„Pariul” lui Cristi Chivu a înscris în Liga Campionilor și a intrat în istoria lui Inter # Gazeta Sporturilor
Pio Esposito (20 de ani), fotbalistul celor de la Inter și unul dintre puștii promovați de Cristi Chivu, a marcat în minutul 30 al partidei cu Bodo/Glimt din turul play-off-ului pentru optimile Ligii Campionilor.Conduși cu 1-0 până în acel moment, elevii lui Cristi Chivu au forțat, iar chiar puștiul promovat de el a reușit să înscrie pe terenul sintetic din Norvegia. ...
Sorana Cîrstea, eliminată de la turneul din Dubai » Românca va pleca cu un cec consistent # Gazeta Sporturilor
Sorana Cirstea (35 de ani, locul 32 WTA) a fost eliminată în optimile turneului WTA 1000 de la Dubai, după o înfrângere în două seturi în fața filipinezei Alexandra Eala (20 de ani, locul 47 WTA).Românca a cedat cu 5-7, 4-6, la capătul unui meci de o oră și 39 de minute.A condus în primul set, dar nu a închisCîrstea a avut inițiativa în primul set și s-a aflat la conducere de patru ori, ultima dată la 5-4. ...
Mihai Silvășan, după ce U-BT Cluj-Napoca a câștigat Cupa României pentru a 7-a oară: „Un meci cum îi stă bine unei finale” # Gazeta Sporturilor
Miercuri, 18 februarie, U-BT Cluj-Napoca a învins-o pe CSM CSU Oradea cu 85-84 și a reușit să își adjudece Cupa României pentru a 7-a oară. La finalul partidei, Mihai Silvășan, antrenorul alb-negrilor, a vorbit despre cel de-al 17-lea trofeu din palmaresul său pe banca tehnică a „studenților”.După două meciuri în care a trecut cu ușurință de CSA Steaua București și CS Dinamo București, partida cu CSM CSU Oradea, din finala Cupei României, a arătat total diferit. ...
Radu Petrescu, arbitrul de la Petrolul - FC Argeș, scor 2-1, a primit o suspendare drastică după greșeala dublă din finalul partidei de pe „Ilie Oană”.GSP.ro a aflat că Radu Petrescu a primit o suspendare de 12 etape în urma erorii de la partida din etapa #27 din Superliga. Vassaras nu va anunța public sancțiunea, dar șeful arbitrilor l-a chemat deja la raport pe arbitru și i-a transmis penalizarea. ...
„Acum o să spuneți iar că sunt rasist” » A jucat în Franța, are 500 de meciuri în Superliga și explică diferența: „Nu mi-e rușine să recunosc” # Gazeta Sporturilor
Dan Nistor (37 de ani) a atins în weekend o bornă impresionantă: 500 de meciuri în prima ligă. Și a vorbit pentru Gazeta Sporturilor despre cariera sa, inclusiv perioada nefastă din Franța.Trecut pe la Pandurii, Dinamo, Universitatea Craiova și U Cluj, mijlocașul aflat acum sub comanda lui Cristiano Bergodi a avut și o experiență nereușită în Franța. ...
Unirea Slobozia va juca duminică, în runda cu numărul 28 din Superliga, primul meci din istorie în nocturnă, acasă, contra Universității Craiova. Din informațiile GSP.ro, miercuri a fost finalizată operațiunea de montare a celor patru stâlpi, iar gazdele și-au luat și măsuri de precauție, pentru ca totul să fie în regulă la disputa contra liderului din Superliga. ...
Apele Române, drept la replică după acuzațiile lui Gigi Nețoiu: „Fără acte de reglementare! Risc de inundații” # Gazeta Sporturilor
După ce Gigi Netoiu a acuzat Administrația Națională „Apele Române” că ar fi provocat inundarea fermei sale din comuna Cetate (județul Dolj), instituția a transmis un drept la replică, respingând ferm acuzațiile.Într-un comunicat oficial, Administrația Națională Apele Române susține că situația prezentată public „nu corespunde realității” și oferă o serie de clarificări. ...
Echipele de start în Wolverhampton - Arsenal, meci din etapa #31 din Premier League » „Tunarii” pot urca la +7 în fruntea clasamentului # Gazeta Sporturilor
Wolverhampton - Arsenal, meci din etapa a 31-a din Premier League, se dispută în această seară, de la ora 22:00. Partida de pe Molineux Stadium va putea fi urmărită în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Voyo.Liderul campionatului are șansa de a se distanța la șapte puncte în fruntea clasamentului, profitând de reprogramarea partidei din cauza calificării în finala Cupei Ligii, de pe Wembley. ...
Anthony Gordon, spectacol total cu Qarabag: doar un singur fotbalist în istoria Champions League a mai reușit asta # Gazeta Sporturilor
Anthony Gordon (24 de ani), fotbalistul celor de la Newcastle, a făcut spectacol în prima repriză a meciului din play-off-ul Ligii Campionilor împotriva celor de la Qarabag. Vedeta englezilor a punctat de 4 ori, din care două reușite au fost de la punctul cu var. Conform statisticienilor de la OPTA este doar al doilea fotbalist din istorie care reușește să marcheze patru goluri în prima repriză a unui meci de Liga Campionilor. ...
Premieră în fotbalul românesc! Vassaras a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Dani Coman » Ce urmează să se întâmple joi # Gazeta Sporturilor
Kyros Vassaras (60 de ani), șeful Comisiei Centrale a Arbitrilor, a luat decizia să îl cheme la sediul FRF pe Dani Coman, președintele celor de la FC Argeș, pentru a asculta împreună convorbirea dintre arbitrul Radu Petrescu și oamenii din camera VAR, la meciul cu scântei, dintre Petrolul și argeșeni, încheiat cu victoria gazdelor, scor 2-1. ...
Cine va arbitra derby-ul Rapid - Dinamo » Ultimul meci al „centralului”, urmat de scandal # Gazeta Sporturilor
Comisia Centrală a Arbitrilor a anunțat delegarea pentru derby-ul dintre Rapid București și Dinamo București, programat sâmbătă seara, de la ora 20:30, pe Arena Națională, în etapa a 28-a din Superliga. La centru va fi Rareș Vidican, aflat la al 14-lea meci în actualul sezon. ...
Campioana care s-a născut în SUA, dar reprezintă China, i-a iritat pe șefii statului american: „Când cineva care a beneficiat de sistemul nostru...” # Gazeta Sporturilor
James David Vance, vicepreședintele Statelor Unite ale Americii în mandatul lui Donald Trump, a comentat situația sportivei Eileen Gu, cea mai decorată sportivă la ski freestyle din istoria Jocurilor Olimpice. Gu s-a născut în USA, a trăit acolo, dar reprezintă China la nivel competițional, țara de origine a mamei sale. ...
Daniel Pancu a reacționat cu un citat din Grigore Vieru, după ce Cristiano Bergodi și-a aflat pedeapsa: „Doi mari vrăjmași are românul” # Gazeta Sporturilor
Daniel Pancu (48 de ani), tehnicianul celor de la CFR Cluj, a reacționat cu un citat și un cuvânt, la scurt timp după ce omologul lui de pe banca celor de la U Cluj, Cristiano Bergodi (61 de ani), și-a aflat pedeapsa din partea Comisiei de Disciplină a FRF ca urmare a scandalului-monstru de la derby-ul Clujului. Cristiano Bergodi a fost suspendat pentru o lună și amendat cu 10.000 de lei. ...
Ianis Zicu a numit favorita la titlu din Superliga: „Asta este ordinea. Rapid nu mi s-a părut la fel de puternică” # Gazeta Sporturilor
Farul Constanța, echipa pregătită de Ianis Zicu, 42 de ani, a avut în ultimele săptămâni un program extrem de dificil, întâlnind pe teren propriu ocupantele primelor trei poziții din Superligă: Universitatea Craiova, Dinamo și Rapid. „Marinarii” au reușit două victorii spectaculoase la malul Mării Negre, 4-1 cu formația din Bănie și 3-1 cu giuleștenii, însă au cedat în fața lui Dinamo, 2-3, după un meci în care dobrogenii au condus de două ori. ...
Rafa Benitez, la un pas de demitere! Două meciuri decisive pentru antrenorul lui Panathinaikos # Gazeta Sporturilor
Situație tensionată pentru Rafael Benitez (65 de ani), care ar putea rămâne fără echipă. Presa din Grecia susține că oficialii lui Panathinaikos sunt pregătiți să-l demită, după doar câteva luni de la instalarea sa pe bancă.Tehnicianul spaniol, ajuns la Atena în octombrie, a semnat un contract pe un an și jumătate, valabil până în 2027, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon. ...
Tragedie în fotbalul românesc! Clubul din Superliga a anunțat decesul jucătorului de 16 ani # Gazeta Sporturilor
Petrolul Ploiești a anunțat miercuri seara, 18 februarie, prin intermediul unei postări făcute pe pagina oficială de Facebook a clubului, decesul juniorului Mario Cofaru, la doar 16 ani.Acesta era component al grupei U17 a echipei de pe „Ilie Oană”. Mario împlinise vârsta de 16 ani în urmă cu doar câteva zile, pe 6 februarie. ...
Meciul cu Bodo/Glimt, risc de amânare! » Inter a făcut deja sesizare la UEFA + De ce se teme echipa lui Chivu # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu are motive să se teamă de meciul de la Cercul Polar. Nu temperatura îl sperie, ci stadionul „Aspmyra” din Bodo. O latură a gazonului sintetic a fost serios deteriorată de utilajele de deszăpezire și aceasta prezinte numeroase denivelări, care pun în pericol integritatea fizică a jucătorilor lui Inter.Cu mai puțin de trei ore până la startul primei manșe a play-off-ului Champions League, delegația lui Inter a intrat în panică în Norvegia. ...
FIFA, gata să ia o măsură fără precedent, după scandalul de rasism din Liga Campionilor # Gazeta Sporturilor
Mikael Silvestre (48 de ani), fost internațional francez și unul dintre cei 16 membri ai Panelului Vocii Jucătorilor FIFA, a confirmat că se discută posibilitatea ca, pe viitor, jucătorii să fie sancționați pentru că se adresează adversarilor cu gura acoperită, în urma incidentului dintre Prestianni și Vinicius Junior la meciul Benfica - Real Madrid de marți, din Liga Campionilor. ...
Mihai Stoica, reacție după suspendările lui Bergodi și Cordea: „Nu înțeleg ce a făcut el” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a comentat sancțiunile primite de Cristiano Bergodi, antrenorul celor de la U Cluj, și Andrei Cordea, jucătorul celor de la CFR, în urma scandalului de la finalul derby-ului dintre cele două.Comisia de Disciplină a FRF a decis ca Bergodi să fie suspendat o lună și să primească o amendă de 10.000 de lei. Andrei Cordea a primit o suspendare de trei meciuri și o amendă de 5.000 de lei. ...
O nouă poveste de dragoste olimpică: Una dintre sportive, cerute în căsătorie de iubita ei # Gazeta Sporturilor
O scenă emoționantă a avut loc miercuri, la Milano, unde Brittany Bowe a fost cerută în căsătorie de iubita ei, Hilary Knight, chiar în timpul Jocurilor Olimpice de Iarnă.Momentul a fost publicat pe conturile oficiale ale celor două sportive: Knight (36 de ani) s-a așezat în genunchi, iar Bowe, cu un an mai în vârstă, a spus un „da” hotărât, vizibil emoționată, în timp ce primea inelul. ...
Marius Lăcătuș contestă suspendarea lui Bergodi: „Nu mi se pare pedeapsa corectă” # Gazeta Sporturilor
Marius Lăcătuș (61 de ani), fostul mare atacant al Stelei și al echipei naționale, a reacționat după hotărârea Comisiei de Disciplină din cadrul FRF, în urma scandalului de la finalul meciului CFR Cluj - U Cluj (3-2), care i-a avut în prim-plan pe Cristiano Bergodi și pe Andrei Cordea.Bergodi a fost suspendat o lună, în timp ce Cordea a primit trei etape de suspendare, dintre care două au fost deja ispășite. ...
Ce a remarcat Iuliu Mureșan după deciziile în cazurile lui Bergodi și Cordea: „Voi face o propunere în următoarea Adunare Generală” # Gazeta Sporturilor
Iuliu Mureșan, președintele de la CFR Cluj, a comentat deciziile Comisiei de Disciplină în cazurile lui Andrei Cordea și Cristiano Bergodi.După scandalul de la meciul dintre CFR Cluj și U Cluj, mijlocașul echipei lui Daniel Pancu a primit o suspendare de trei etape (din care a săvârșit două), iar antrenorul „studenților” a fost sancționat cu o lună de suspendare. ...
Sancțiunea primită de Dani Coman după derapajul violent la adresa lui Radu Petrescu # Gazeta Sporturilor
Dani Coman (46 de ani), președintele celor de la FC Argeș, și-a aflat miercuri după-amiaza pedeapsa din partea Comisiei de Disciplină din cadrul FRF, după derapajul violent avut la adresa arbitrului Radu Petrescu, la finalul meciului dintre Petrolul și FC Argeș, câștigat de gazde cu 2-1. Oficialul piteștenilor nu a primit suspendare, ci doar o amendă!Din informațiile GSP.ro, Coman a primit o amendă de 4. ...
Ce amendă a primit Dinamo pentru incidentele de la derby-ul cu Universitatea Craiova: nici oltenii nu au scăpat # Gazeta Sporturilor
Dinamo a fost amendată drastic în urma incidentelor de la meciul cu Universitatea Craiova din etapa #26 din Superliga, scor 1-1.La finalul duelului de pe Arena Națională, Ștefan Baiaram a scuipat un suporter adversar de la Tribuna I, după ce olteanul a fost scuipat la rândul lui. Aproape în același timp, „centralul” Istvan Kovacs a fost lovit de un obiect aruncat din tribună.Acum Comisia de Etică și Disciplină FRF a amendat Dinamo cu 16. ...
Cristiano Bergodi, tehnicianul celor de la Universitatea Cluj, și-a aflat pedeapsa după conflictul cu Andrei Cordea. Imediat după fluierul final al meciului dintre CFR Cluj și „U”, italianul, vizibil nervos, a sărit să-l bată pe Andrei Cordea. Antrenorul a oferit prima reacție în exclusivitate pentru GSP.ro.În urmă cu scurt timp a venit decizia Comisiei de Disciplină, acolo unde Cristiano Bergodi a fost suspendat pentru o lună și amendat cu 10.000 de lei. ...
Moment special pentru Zeljko Kopic la derby-ul cu Rapid: meciul 100 pe banca lui Dinamo! # Gazeta Sporturilor
Derby-ul cu Rapid, programat sâmbătă seară, va avea o încărcătură specială pentru Zeljko Kopic, nu doar prin prisma mizei și a orgoliilor din jurul partidei. Duelul de pe Arena Națională va fi meciul cu numărul 100 pentru tehnicianul „câinilor” în toate competițiile.Zeljko Kopic este antrenorul lui Dinamo din data de 1 decembrie 2023, când a preluat echipa într-o situație extrem de dificilă. ...
Cristiano Bergodi și-a aflat pedeapsa după scandalul din CFR - U Cluj » Și Andrei Cordea a fost suspendat # Gazeta Sporturilor
În urmă cu scurt timp a venit decizia Comisiei de Disciplină din cadrul FRF, după scandalul de proporții izbucnit la finalul meciului CFR Cluj - U Cluj (3-2) între Cristiano Bergodi (61 de ani) și jucătorul Andrei Cordea (26). Ambii au fost suspendați pentru cele întâmplate atunci. Din informațiile GSP.ro, Cristiano Bergodi a fost suspendat pentru o lună și amendat cu 10.000 de lei. La rândul lui, Andrei Cordea a fost și el suspendat și va lipsi trei meciuri. ...
Gabi Balint (63 de ani), fostul mare atacant al Stelei și al echipei naționale, a vorbit despre lupta la play-off, despre echipele care se vor bate la titlu, dar și despre problemele celor de la FCSB, susținând că roș-albaștrii nu vor reuși să prindă play-off-ul în acest sezon. ...
Controversatul Inter-Juventus încă face valuri! Chivu i-a iritat la culme și pe fanii lui Napoli: „Spală-ți gura înainte să vorbești” # Gazeta Sporturilor
Declarațiile lui Cristian Chivu, antrenorul român al celor de la Inter, înaintea meciului de miercuri împotriva lui Bodo/Glimt, din play-off-ul Ligii Campionilor, i-a iritat pe fanii lui Napoli, o altă rivală din campionatul italian. ...
„Am crezut că halucinez!” » Un câine lup a fost aproape să provoace o „catastrofă” la Jocurile Olimpice de Iarnă # Gazeta Sporturilor
Jocurile Olimpice de Iarnă au adus deja amestecul obișnuit de triumfuri incredibile și înfrângeri sfâșietoare, în timp ce cei mai buni sportivi ai lumii concurează pentru aur în Italia, la Milano-Cortina. Cu toate acestea, miercuri dimineață, 18 februarie, un intrus neașteptat a adăugat o nouă doză de divertisment și intrigă competiției. ...
Continuă controversele, înaintea noului sezon de Formula 1 » Ce spune Max Verstappen: „Să-i lăsăm pe ei să fie Formula E” # Gazeta Sporturilor
Al doilea test premergător sezonului de Formula 1, organizat în Bahrain, vine la pachet cu alte controverse. Max Verstappen, cvadruplu campion mondial în Marele Circ și-a reiterat criticile la adresa noilor regulamente din Formula 1, afirmând că acestea seamănă cu „Formula E pe steroizi” și că nu îi place să piloteze monopostul pentru 2026. ...
Se teme de arbitraj înainte de meciul cu FC Argeș, după gafa lui Radu Petrescu: „Să nu arbitreze în compensație. Am fi de râs.” # Gazeta Sporturilor
Ciprian Marica, unul dintre acționarii Farului, a vorbit despre probleme de arbitraj apărute în Superligă, în ultimele etape din sezonul regulat.Farul se pregătește de meciul cu FC Argeș (duminică, 15:00), într-un meci extrem de important în lupta pentru play-off. ...
Johannes Klaebo - al zecelea aur olimpic din carieră! Încă o cursă câștigată de norvegian, alături de compatriotul său Einar Hedegart # Gazeta Sporturilor
Norvegia a câștigat încă un aur la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina 2026, prin echipa masculină de sprint în stil liber, avându-i la start pe Johannes Klaebo și pe Einar Hedegart. Acesta este cel de-al cincilea trofeu suprem pentru Klaebo la actuala ediție a Olimpiadei de iarnă și cel de-al zecelea în total, consolidându-i astfel de poziția de cel mai titrat sportiv din istorie al celei mai importante competiții hibernale. ...
În sfârșit! Kyros Vassaras a analizat imaginile și a dat verdictul în cel mai mare scandal de arbitraj din ultimii ani # Gazeta Sporturilor
Kyros Vassaras (60 de ani), șeful Comisiei Centrale a Arbitrilor, a analizat marele scandal de arbitraj din Petrolul - FC Argeș 2-1, când „centralul” Radu Petrescu a luat două decizii eronate.Context: În minutul 86 al meciului, la scorul de 1-1, FC Argeș a primit o lovitură liberă. Micovschi a executat, iar Radu Petrescu a fluierat un fault în atac, înainte ca Sierra să înscrie. ...
După Aioani, un alt rapidist se „rupe” înainte de meciul cu Dinamo: „Indisponibil pentru 3-4 săptămâni” # Gazeta Sporturilor
Robert Sălceanu (22 de ani), fundașul stânga de la Rapid București, s-a accidentat la mână în timpul antrenamentelor și va lipsi de pe teren în jur de 3-4 săptămâni.Rapidiștii se pregătesc de derby-ul cu Dinamo, programat sâmbătă, de la ora 20:30, iar această veste vine doar la o zi de când clubul din Giulești a anunțat accidentarea lui Marian Aioani, un alt jucător care va rata marele meci. ...
Nakai Ami (17 ani) este prima după programul scurt în fața mai experimentatelor Kaori Sakamoto (25 de ani), Alysa Liu (20 de ani) și Mone Chiba (20 de ani). Micuța japoneză este la primul său sezon de senioare.Ami Nakai are 1,50 m și un zâmbet desprins din anime-uri. A patinat cu bucurie și entuziasm și este prima după programul scurt, cu un total de 78,71. Ea le-a depășit marți seară pe Kaori Sakamoto (77,23), pe Alysa Liu (76,59) și pe Mone Chiba (74,00). ...
Dani Coman s-a „autoinvitat” la sediul LPF și visează la preluarea șefiei: „Are nevoie de îmbunătățiri” # Gazeta Sporturilor
Dani Coman (46 de ani), președintele lui FC Argeș, și-a făcut miercuri apariția la sediul LPF, unde a avut loc ședința Comisiei de Disciplină a Federației Române de Fotbal. Din informațiile obținute de GSP.ro, oficialul piteștenilor nu a fost convocat pentru audieri și a venit din proprie inițiativă, anunț făcut în prealabil. ...
Ioan Andone a numit veriga slabă a lui Dinamo: „Nu-mi place de el” + Ce spune despre transferul lui George Pușcaș # Gazeta Sporturilor
Ioan Andone, 65 de ani, fostul jucător și antrenor de la Dinamo, a spus numele fotbalistului care ar trebui scos din primul 11 al formației din „Ștefan cel Mare”.Dinamo București se luptă pentru prima poziție cu Universitatea Craiova și Rapid, iar Ioan Andone o vede una dintre favoritele la titlu. Totuși, fostul antrenor din „Ștefan cel Mare” a observat și o verigă slabă în lotul formației antrenate de Zeljko Kopic. ...
Gianluca Prestianni explică de ce și-a acoperit gura cu tricoul: „Nu mai inventați!” # Gazeta Sporturilor
Gianluca Prestianni (20 de ani) a reacționat din nou, de această dată pe rețeaua de socializare X, la acuzațiile de rasism la adresa lui Vinicius (25 de ani), jucătorul lui Real Madrid, în timpul meciului cu Benfica din Liga Campionilor.Argentinianul a declarat că lumea îl acuză pe nedrept de rasism, iar majoritatea zvonurilor privind vorbele pe care i le-a adresat brazilianului ar fi false. ...
Hocheiul pe gheață este sportul principal la Jocurile Olimpice de Iarnă în ceea ce privește pariurile, însă curlingul a luat prin surprindere casele de pariuri.Pariorii manifestă un interes serios pentru acest sport atipic, care la fiecare patru ani, în timpul Jocurilor Olimpice de Iarnă, stârnește curiozitatea publicului. ...
Scenariul pe care primăria nu și l-a putut imagina » Cum s-au risipit 500.000€ în 80 de minute: „Mare lucru nu se mai poate face” # Gazeta Sporturilor
Gazeta Sporturilor v-a informat despre deteriorarea totală a gazonului stadionului „Emil Alexandrescu” din Iași în urma partidei pe care naționala de rugby a României a disputat-o duminică, în Copou, cu Belgia, scor 23-6. Primăria Iași investise peste 500.000 de euro în ultimii ani în terenul arenei amintite. ...
Emoționant: Mikaela Shiffrin, regină la slalom, medalie după 8 ani! O favorită, greșeală incredibilă, după ce i s-a rupt un băț # Gazeta Sporturilor
Mikaela Shiffrin (SUA, 30 de ani) a cucerit medalia de aur la slalom în cadrul Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina 2026, după ce la ediția trecută a JO nu a reușit nici măcar să urce pe podium. Americanca era favorită certă a probei și nu a dezamăgit, spulberându-și rivalele de pe pârtie cu timpi excelenți în cele două manșe. ...
