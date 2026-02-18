„Inter s-a prăbușit! De ce, Chivu?” » Presa din Italia nu s-a ferit de cuvinte după înfrângerea din Norvegia. Nota primită de român

21:10

Anthony Gordon (24 de ani), fotbalistul celor de la Newcastle, a făcut spectacol în prima repriză a meciului din play-off-ul Ligii Campionilor împotriva celor de la Qarabag. Vedeta englezilor a punctat de 4 ori, din care două reușite au fost de la punctul cu var. Conform statisticienilor de la OPTA este doar al doilea fotbalist din istorie care reușește să marcheze patru goluri în prima repriză a unui meci de Liga Campionilor. ...