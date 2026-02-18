Cristi Chivu a spus tot ce nu a mers în Norvegia: „Asta le-am cerut jucătorilor” » Marea îngrijorare după eșec

16:40

Nakai Ami (17 ani) este prima după programul scurt în fața mai experimentatelor Kaori Sakamoto (25 de ani), Alysa Liu (20 de ani) și Mone Chiba (20 de ani). Micuța japoneză este la primul său sezon de senioare.Ami Nakai are 1,50 m și un zâmbet desprins din anime-uri. A patinat cu bucurie și entuziasm și este prima după programul scurt, cu un total de 78,71. Ea le-a depășit marți seară pe Kaori Sakamoto (77,23), pe Alysa Liu (76,59) și pe Mone Chiba (74,00). ...