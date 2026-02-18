Liga Campionilor: Inter pierde cu Bodo/Glimt, Newcastle zdrobește Qarabag. Rezultatele de miercuri

16:30

Discuțiile de pace dintre Rusia și Ucraina, de la Geneva, s-au încheiat brusc, miercuri, după doar două ore şi evident fără vreun acord clar. Militar e mai uşor să se pună de acord, pe când politic nu se vede încă nici urmă de fum alb. Împărţirea teritorială din Est, securitatea energetică și controlul centralei nucleare … The post Discuțiile de pace de la Geneva s-au terminat brusc. Progres în zona militară, zero pe plan politic. Ce vor face americanii appeared first on spotmedia.ro.