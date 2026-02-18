Air Force One, vopsit în alte culori. Și puțin auriu
SportMedia, 19 februarie 2026 00:30
Avionul prezidențial american Air Force One urmează să fie vopsit în culori noi, printre care și auriu, una dintre culorile preferate ale președintelui Donald Trump. Potrivit Forțelor Aeriene ale SUA, citate de BBC, Air Force One și alte aeronave folosite de oficiali americani de rang înalt – inclusiv de Prima Doamnă Melania Trump – sunt … The post Air Force One, vopsit în alte culori. Și puțin auriu appeared first on spotmedia.ro.
• • •
Alte ştiri de SportMedia
Acum 30 minute
00:30
De ce a fost emis mesajul RO-Alert de „ninsoare abundentă” la 4 dimineața? Explicația ANM # SportMedia
Bucureștenii au fost treziți miercuri dimineață, în jurul orei 4:20, de un mesaj RO-Alert care anunța cod roșu de ninsoare abundentă. Alerta a stârnit reacții mixte: de la nervozitate, până la ironii și glume pe rețelele sociale, mulți oameni întrebându-se de ce un astfel de mesaj a fost transmis într-un interval orar în care majoritatea … The post De ce a fost emis mesajul RO-Alert de „ninsoare abundentă” la 4 dimineața? Explicația ANM appeared first on spotmedia.ro.
00:30
Avionul prezidențial american Air Force One urmează să fie vopsit în culori noi, printre care și auriu, una dintre culorile preferate ale președintelui Donald Trump. Potrivit Forțelor Aeriene ale SUA, citate de BBC, Air Force One și alte aeronave folosite de oficiali americani de rang înalt – inclusiv de Prima Doamnă Melania Trump – sunt … The post Air Force One, vopsit în alte culori. Și puțin auriu appeared first on spotmedia.ro.
00:30
Iranul „ar fi bine să încheie un acord”, avertizează Casa Albă. Axios: Trump se apropie de un război major cu Iranul # SportMedia
Iranul „ar fi bine să încheie un acord cu Statele Unite”, a declarat miercuri purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, care a spus că există „multe motive” pentru a lovi ţara cu regim islamic. „Există numeroase motive şi argumente în favoarea unui atac împotriva Iranului”, a declarat presei Karoline Leavitt, adăugând: „Iranul ar fi bine … The post Iranul „ar fi bine să încheie un acord”, avertizează Casa Albă. Axios: Trump se apropie de un război major cu Iranul appeared first on spotmedia.ro.
00:30
Liga Campionilor: Inter pierde cu Bodo/Glimt, Newcastle zdrobește Qarabag. Rezultatele de miercuri # SportMedia
SpotMedia.ro prezintă rezultatele înregistrate miercuri, 18 februarie, în turul play-off-ului pentru optimile de finală din Liga Campionilor. Qarabag – Newcastle 1-6Au marcat: Cafarquliyev 54 / Gordon 3, 32, 33, 45+1, Thiaw 8, Murphy 72 Bodo/Glimt – Inter 3-1Au marcat: Fet 20, Hauge 61, Hogh 64 / Esposito 30 Club Brugge – Atletico Madrid 3-3Au marcat: … The post Liga Campionilor: Inter pierde cu Bodo/Glimt, Newcastle zdrobește Qarabag. Rezultatele de miercuri appeared first on spotmedia.ro.
00:30
Horoscop zilnic pentru 19 februarie 2026. The post Horoscop zilnic: 19 februarie appeared first on spotmedia.ro.
00:30
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că apărarea libertății de exprimare pe platformele de socializare este „o prostie pură”, contracarând un obiectiv cheie de politică externă al președintelui Donald Trump. Macron a crticiat, miercuri, la New Delhi, poziția dură adoptată de Statele Unite care acuză Uniunea Europeană de cenzurare a rețelelor de socializare. „Fără a … The post Macron: Apărarea libertății de exprimare pe Facebook sau TikTok este „bullshit” appeared first on spotmedia.ro.
00:30
Sectorul 1: un teren de fotbal inaugurat cu poze, dar care nu exista, în actele primăriei. Copiii plătesc haosul administrativ # SportMedia
Când au văzut că micul lor teren de fotbal dintre blocuri a ajuns o ruină și că nimeni nu intervine, câțiva tineri din cartierul Pajura, Sectorul 1, au făcut ce știau mai bine: s-au descurcat singuri. Au strâns gunoaiele, au legat sârma ruptă a gardului, au vopsit stâlpii și au adus plase noi pentru porți. … The post Sectorul 1: un teren de fotbal inaugurat cu poze, dar care nu exista, în actele primăriei. Copiii plătesc haosul administrativ appeared first on spotmedia.ro.
00:30
Mari aliați europeni refuză să participe la prima reuniune a Consiliului pentru Pace al lui Trump. Summitul, privit ca o strângere de fonduri # SportMedia
Mai mulți aliați europeni majori ai Statelor Unite au refuzat să participe la prima reuniune a „Board of Peace”, inițiativa lansată de președintele american Donald Trump, criticând lipsa de claritate privind finanțarea și mandatul politic al noii structuri. Zeci de lideri și delegații naționale sunt așteptați joi la Washington, la summitul organizat de Casa Albă … The post Mari aliați europeni refuză să participe la prima reuniune a Consiliului pentru Pace al lui Trump. Summitul, privit ca o strângere de fonduri appeared first on spotmedia.ro.
Acum 4 ore
22:30
Guvernul dublează limitele maxime ale amenzilor contravenționale. Sancțiunile pot ajunge până la 10.000 de lei # SportMedia
Guvernul pregătește dublarea limitelor maxime pentru amenzile contravenționale stabilite de consiliile locale și județene, potrivit proiectului de ordonanță de urgență privind reforma din administrație, pus în transparență decizională de Ministerul Dezvoltării. Măsura este inclusă în varianta de proiect agreată de Coaliție și vizează, în principal, sancțiuni aplicate pentru salubritate, parcare neregulamentară, întreținerea spațiilor din jurul … The post Guvernul dublează limitele maxime ale amenzilor contravenționale. Sancțiunile pot ajunge până la 10.000 de lei appeared first on spotmedia.ro.
22:30
Sorana Cîrstea a părăsit, miercuri, turneul WTA de la Dubai. Sorana a fost învinsă de Alexandra Eala din Filipine, locul 20 în clasamentul mondial, scor 5-7, 4-6, după o oră și 39 de minute de joc. În sferturile de finală, Eala o va întâlni pe Coco Gauff. Tot miercuri, Jaqueline Cristian a fost eliminată de … The post Sorana Cîrstea părăsește turneul de la Dubai în optimi appeared first on spotmedia.ro.
Acum 6 ore
20:30
Cristiano Bergodi și Andrei Cordea și-au aflat pedepsele după scandalul de la CFR Cluj – U Cluj # SportMedia
Comisia de Disciplină a anunțat, miercuri, pedepsele primite de Cristiano Bergodi și Andrei Cordea după scandalul de la derby-ul CFR Cluj – U Cluj 3-2. Într-un comunicat oficial, Comisia de Disciplină a anunțat că Andrei Cordea a fost suspendat trei etape, în timp ce Bergodi a primit o lună de suspendare. De asemenea, Cordea a … The post Cristiano Bergodi și Andrei Cordea și-au aflat pedepsele după scandalul de la CFR Cluj – U Cluj appeared first on spotmedia.ro.
20:30
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că proiectul privind cumulul pensie-salariu este pregătit şi în zilele următoare va fi adoptat de guvern, el arătând că, după modelul magistraţilor, o persoană, după ce s-a pensionat, nu mai poate beneficia şi de pensie integral şi de salariu, ci doar de 15% din valoarea pensiei. Premierul Ilie Bolojan … The post Proiectul privind cumulul pensie-salariu va fi adoptat în zilele următoare de guvern appeared first on spotmedia.ro.
20:30
După decizia CCR, Ilie Bolojan anunță că vor fi modificate și celelalte pensii speciale, din luna martie # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a anunțat, miercuri, că Guvernul intenționează să modifice legislația și pentru celelalte categorii de pensii speciale, nu doar pentru magistrați, în contextul deciziei Curții Constituționale care a respins obiecția de neconstituționalitate privind legea pensiilor de serviciu. Întrebat la Digi 24 ce urmează în cazul celorlalte categorii de pensionari speciali, Ilie Bolojan a … The post După decizia CCR, Ilie Bolojan anunță că vor fi modificate și celelalte pensii speciale, din luna martie appeared first on spotmedia.ro.
20:30
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că nu susține introducerea impozitării progresive în acest moment, invocând situația bugetară complicată și lipsa capacității administrative a statului de a implementa o astfel de schimbare. Întrebat la Digi 24 dacă ar trebui introdus impozitul progresiv, premierul a subliniat că modificarea sistemului de impozitare nu poate fi făcută rapid. … The post Bolojan respinge impozitarea progresivă: „Nu este de actualitate un astfel de proiect” appeared first on spotmedia.ro.
20:30
Ministrul Muncii a trimis la Parchet dosarul angajaților din vămi încadrați în grad de handicap # SportMedia
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat miercuri că a transmis la Parchet dosarul care vizează situația unor angajați din sistemul vamal încadrați în grad de handicap, în urma finalizării procesului de reevaluare. „Cei care fraudează sistemul de dizabilitate trebuie să răspundă în fața legii. Am trimis la Parchet dosarul care vizează situația unor angajați din … The post Ministrul Muncii a trimis la Parchet dosarul angajaților din vămi încadrați în grad de handicap appeared first on spotmedia.ro.
20:30
Curtea de Apel București, după decizia CCR privind pensiile magistraților: Va avea consecințe dramatice # SportMedia
Reprezentanții Curții de Apel București au reacționat miercuri la decizia CCCR privind pensiile speciale ale magistraților, arătând că aceasta reprezintă „un regres în statutul de independență” și va avea consecințe grave asupra funcționării sistemului judiciar. „Curtea de Apel Bucureşti a luat act cu îngrijorare de decizia Curţii Constituţionale privind conformitatea Proiectului de lege în domeniul … The post Curtea de Apel București, după decizia CCR privind pensiile magistraților: Va avea consecințe dramatice appeared first on spotmedia.ro.
20:30
Zuckerberg, interogat în premieră într-un proces despre efectele social media asupra sănătății psihice a copiilor # SportMedia
Directorul general al Meta Platforms și fondatorul miliardar al Facebook, Mark Zuckerberg, va fi interogat miercuri pentru prima dată de un tribunal american cu privire la efectele Instagram asupra sănătății psihice a utilizatorilor tineri, într-un proces deschis de o femeie cu probleme depresive care susține că dependența de social media i-a amplificat depresia și gândurile … The post Zuckerberg, interogat în premieră într-un proces despre efectele social media asupra sănătății psihice a copiilor appeared first on spotmedia.ro.
Acum 8 ore
18:30
Uleiul pentru mașini de tuns: de ce este esențial pentru întreținerea echipamentului tău? # SportMedia
O mașină de tuns bine reglată se simte imediat: taie constant, nu agață și nu încălzește lama după câteva treceri. În majoritatea cazurilor, diferența dintre o tăiere lină și una care irită pielea stă într-un obicei simplu: lubrifierea corectă a lamelor. Fie că tunzi acasă o dată pe săptămână, fie că lucrezi într-un barber shop … The post Uleiul pentru mașini de tuns: de ce este esențial pentru întreținerea echipamentului tău? appeared first on spotmedia.ro.
18:30
CSM, după decizia CCR: Profesia devine neatractivă. Trebuie să umblăm la regimul de incompatibilități și interdicții. Ministrul Justiției face apel la magistrați să nu plece # SportMedia
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) avertizează că noua lege a pensiilor magistraţilor va produce „efecte grave” asupra funcţionării sistemului judiciar, în timp ce ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, face apel la magistraţi să rămână în sistem şi vorbeşte despre nevoia de stabilitate şi cooperare între instituţii, după ce Curtea Constituțională a declarat constituţional actul normativ pe … The post CSM, după decizia CCR: Profesia devine neatractivă. Trebuie să umblăm la regimul de incompatibilități și interdicții. Ministrul Justiției face apel la magistrați să nu plece appeared first on spotmedia.ro.
18:30
Avionul de luptă european de generație viitoare este în pericol, după ce cancelarul Friedrich Merz a pus sub semnul întrebării participarea Germaniei la proiectul comun cu Franța, invocând diferențe majore privind cerințele militare și sugerând că ar putea căuta alți parteneri, dacă disputele nu sunt rezolvate. Este vorba despre proiectul franco-german pentru dezvoltarea viitorului avion … The post Avionul de luptă european, în pericol. Germania ar putea căuta alți parteneri appeared first on spotmedia.ro.
18:30
Nicușor Dan a plecat în SUA cu avionul lui Ion Țiriac. Cât costă un zbor până la Washington # SportMedia
Administrația Prezidențială a închiriat un avion privat pentru deplasarea lui Nicușor Dan în Washington DC, la Consiliul pentru Pace. Spre deosebire de alte deplasări oficiale, președintele României nu a plecat în Statele Unite cu aeronava Spartan din flota Forțelor Aeriene Române. Administrația Prezidențială a închiriat un avion privat cu care șeful statului poate călători fără … The post Nicușor Dan a plecat în SUA cu avionul lui Ion Țiriac. Cât costă un zbor până la Washington appeared first on spotmedia.ro.
18:30
Schiorul de fond norvegian Johannes Klaebo a cucerit miercuri a zecea sa medalie olimpică de aur, stabilind astfel un nou record al Jocurilor Olimpice de iarnă, informează DPA. Klaebo a adus victoria Norvegiei în proba de sprint liber pe echipe, în care a concurat alături de compatriotul său Einar Hedegart. Norvegienii s-au impus cu un … The post Jocurile Olimpice 2026: Johannes Klaebo a stabilit un nou record de medalii câștigate appeared first on spotmedia.ro.
18:30
Şefa Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, anunță că instanța supremă va sesiza instituțiile europene competente după ce CCR a declarat constituționale modificările privind pensiile magistraților, subliniind că slăbirea standardelor de protecție constituțională este „profund îngrijorătoare”. Într-o reacție pentru Digi24, șefa ÎCCJ a arătat că instanța supremă a epuizat toate căile interne pentru … The post Lia Savonea sesizează instituțiile europene după decizia CCR appeared first on spotmedia.ro.
Acum 12 ore
16:30
Andrei Rațiu, la mare căutare: Două echipe de top îl au pe listă și îl pot transfera cu „o sumă la îndemână” # SportMedia
Andrei Rațiu a impresionat în Spania cu ultimele sale prestații, iar jurnaliștii iberici scriu despre posibilitatea unui transfer. Rațiu a făcut un meci mare în Rayo Vallecano – Atletico Madrid 3-0, când a livrat un assist, iar AS laudă evoluția sa. Spaniolii evidențiază faptul că fundașul dreapta român se descurcă excelent sub presiune, de asemenea … The post Andrei Rațiu, la mare căutare: Două echipe de top îl au pe listă și îl pot transfera cu „o sumă la îndemână” appeared first on spotmedia.ro.
16:30
Discuțiile de pace de la Geneva s-au terminat brusc. Progres în zona militară, zero pe plan politic. Ce vor face americanii # SportMedia
Discuțiile de pace dintre Rusia și Ucraina, de la Geneva, s-au încheiat brusc, miercuri, după doar două ore şi evident fără vreun acord clar. Militar e mai uşor să se pună de acord, pe când politic nu se vede încă nici urmă de fum alb. Împărţirea teritorială din Est, securitatea energetică și controlul centralei nucleare … The post Discuțiile de pace de la Geneva s-au terminat brusc. Progres în zona militară, zero pe plan politic. Ce vor face americanii appeared first on spotmedia.ro.
16:30
Presa britanică cere plecarea lui Radu Drăgușin (24 de ani) de la Tottenham. Fundașul central din România nu a convins cu prestațiile sale, revenit după o accidentare gravă la genunchi. Britanicii susțin că Drăgușin „pur și simplu nu este suficient de bun” și cer înlocuirea sa cu un fotbalist de 18 ani. „Drăgușin pur și … The post Britanicii i-au pus eticheta lui Radu Drășugin: Concluzie dură appeared first on spotmedia.ro.
16:30
Performanță surprinzător de bună la prețuri corecte: trei laptopuri de gaming care merită fiecare leu # SportMedia
Piața laptopurilor de gaming s-a schimbat semnificativ în ultimii ani, iar competiția dintre producători a dus la apariția unor modele care oferă mult mai mult decât sugerează prețul lor. Fie că vorbim despre procesoare moderne, plăci grafice din generații recente sau sisteme de răcire optimizate, tot mai multe laptopuri de gaming reușesc să atingă standarde … The post Performanță surprinzător de bună la prețuri corecte: trei laptopuri de gaming care merită fiecare leu appeared first on spotmedia.ro.
16:30
FCSB a cedat pe terenul Universității Craiova și și-a complicat serios misiunea de a ajunge în play-off. În acest moment un lucru este cert: campioana nu mai este la mâna ei. Echipa antrenată de Elias Charalambous are nevoie de trei victorii în ultimele trei etape rămase de disputat, dar și de rezultate favorabile ale echipelor … The post Ce șanse mai are FCSB să intre în play-off după eșecul din Bănie? appeared first on spotmedia.ro.
16:30
CCR motivează miercuri de ce a respins sesizarea Înaltei Curţi şi a decis că legea pensiilor speciale ale magistraților, asumată de Guvernul Bolojan, este constituțională şi acum poate merge la promulgare. Totodată, CCR a respins ca inadmisibile solicitările privind sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene cu întrebări preliminare. Curtea Constituțională a transmis, printr-un comunicat, … The post Cum motivează CCR decizia pe pensiile magistraților appeared first on spotmedia.ro.
16:30
De un sfert de secol, în ajun de 1 martie, Muzeul Național al Țăranului Român spune povestea mărțișorului în nenumărate feluri, câștigând astfel pariul cultural cu etnologii care prevedeau, la început de secol XX, sfârșitul obiceiului. Târgul Mărțișorului promovează și recontextualizează sărbătorirea unui obicei care a primit în ultimul secol o serie de transformări, predominant … The post Târgul Mărțișorului 2026 la Muzeul Țăranului Român appeared first on spotmedia.ro.
16:30
Frânarea corectă nu ține doar de reflexe rapide sau de experiența la volan. Ține, înainte de toate, de modul în care sistemul de frânare reacționează în condiții diferite de drum și de starea componentelor care îl alcătuiesc. Ploaia, zăpada sau asfaltul uscat solicită frânele în moduri diferite, iar plăcuțele de frână influențează direct distanța de … The post Frânare eficientă pe ploaie, zăpadă sau drumuri uscate: rolul plăcuțelor de frână appeared first on spotmedia.ro.
14:30
Ziua 1456 S-au reluat negocierile la Geneva după discuții tensionate în prima zi. Atac cu drone în Urali, veste bună de pe front pentru ucraineni # SportMedia
În ziua 1456 de război, Ucraina și Rusia au reluat negocierile la Geneva, după ce în ziua precedentă s-au arătat doar semne palide de progres. Acordurile teritoriale, securitatea energetică și controlul asupra centralei nucleare de la Zaporojie se află în centrul discuțiilor de azi. Negocierile de marți, care au durat șase ore, „au fost foarte … The post Ziua 1456 S-au reluat negocierile la Geneva după discuții tensionate în prima zi. Atac cu drone în Urali, veste bună de pe front pentru ucraineni appeared first on spotmedia.ro.
14:30
Doi judecători de la Tribunalul București nu au căzut de acord asupra măsurii controlului judiciar în cazul în care Călin Georgescu e judecat pentru propagandă legionară, așa că se va forma un complet de divergenţă. Fostul candidat la prezidențiale va fi citat la tribunal în acest sens. „În baza art. 394 alin. (5) din Codul … The post Călin Georgescu, citat la tribunal. Judecătorii nu s-au înțeles pe controlul judiciar appeared first on spotmedia.ro.
14:30
BNR crește ușor prognoza de inflație pentru 2026. Isărescu: Am evitat recesiunea anuală. E o situație fragilă, mergem pe o gheață destul de subțire # SportMedia
Banca Națională a României (BNR) a revizuit în creștere, la 3,9%, de la 3,7% anterior, prognoza de inflație pentru finalul anului 2026 și anticipează că aceasta va ajunge la 2,7% la sfârșitul lui 2027, potrivit datelor prezentate miercuri de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu. ”Aceasta este prognoza. Ce ne arată? În primul rând, iar menționez faptul … The post BNR crește ușor prognoza de inflație pentru 2026. Isărescu: Am evitat recesiunea anuală. E o situație fragilă, mergem pe o gheață destul de subțire appeared first on spotmedia.ro.
14:30
După două luni, cinci amânări, proteste și o rezistență dură din partea judecătorilor din CSM și a patru judecători constituționali, reforma pensiilor magistraților a fost validată de o majoritate CCR. Când nimeni nu mai credea, într-o zi de februarie cu Bucureștiul îngropat în zăpadă, o anomalie care a creat din magistrați o clasă privilegiată cu … The post De ce imperiul Liei Savonea se va prăbuși appeared first on spotmedia.ro.
14:30
Clubul Benfica Lisabona a respins versiunea jucătorilor de la Real Madrid privind presupusa insultă rasistă a lui Gianluca Prestianni la adresa atacantului brazilian Vinicius Junior, după golul pe care acesta l-a marcat în prima manșă a barajului pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, marți seara pe Estadio da Luz, exprimându-și totodată susținerea … The post Benfica respinge acuzațiile de insulte rasiste adresate lui Vinicius Junior appeared first on spotmedia.ro.
14:30
Românii sunt în topul europenilor care ar prefera dictatura în locul democrației: N-au încredere în instituții și în partide și nu i-ar deranja limitarea drepturilor # SportMedia
Un european din cinci consideră că în anumite cazuri dictatura ar putea fi preferabilă democrației, arată un sondaj realizat în cinci ţări, printre care şi România. Nemulţumirea vizează modul în care funcţionează democraţia în practică şi la partidele politice tradiţionale. Studiul, realizat în România, Grecia, Franța, Suedia și Marea Britanie, între 25 noiembrie şi 16 … The post Românii sunt în topul europenilor care ar prefera dictatura în locul democrației: N-au încredere în instituții și în partide și nu i-ar deranja limitarea drepturilor appeared first on spotmedia.ro.
12:30
Cancelarul german Friedrich Merz, lider al Uniunii Creștin-Democrate (CDU), a respins ferm planurile partenerului de coaliție, Partidul Social-Democrat (SPD), de a majora impozitele pentru veniturile foarte mari și pentru moștenirile consistente. Într-un interviu acordat podcastului politic Machtwechsel, Merz a declarat că nivelul actual de taxare este deja foarte ridicat. „Lămâia a fost destul stoarsă”, a … The post Cum respinge Merz majorările de taxe: Lămâia a fost destul stoarsă appeared first on spotmedia.ro.
12:30
Ministerul Energiei a publicat proiectul ordonanței de urgență prin care stabilește cum va fi reglementat prețul la gaze naturale de la 1 aprilie 2026 până la 31 martie 2027. Prin acest proiect, statul vrea să mai țină sub control prețurile la gaze pentru populație încă un an, dar în același timp să înceapă trecerea treptată … The post Cum și cât plătim gazul de la 1 aprilie – Finanțele au publicat proiectul appeared first on spotmedia.ro.
12:30
Momentul în care o avalanșă acoperă un munte din Alpi. Zeci de schiori privesc fascinați, apoi încearcă cu disperare să scape (Video) # SportMedia
Imagini dramatice au fost surprinse, marți, cu un nor uriaș de zăpadă și gheață prăbușindu-se pe un versant abrupt în apropierea unui hotel din stațiunea italiană Courmayeur, în nord-vestul Italiei. Într-un videoclip distribuit pe rețelele de socializare se vede un grup de schiori așteptând lângă telescaun, pe cealaltă parte a muntelui, și privind în sus … The post Momentul în care o avalanșă acoperă un munte din Alpi. Zeci de schiori privesc fascinați, apoi încearcă cu disperare să scape (Video) appeared first on spotmedia.ro.
12:30
George Pușcaș (29 de ani) este aproape de a juca pentru Dinamo, în România. Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a venit cu detalii despre mutare, după ce a anunțat acordul dintre „câini” și atacantul român. Liber de contract după ce s-a despărțit de turcii de la Bodrumspor, în septembrie 2025, Pușcaș este așteptat să-și pună … The post Dinamo, anunț despre transferul George Pușcaș appeared first on spotmedia.ro.
12:30
Te-ai întrebat vreodată cum poți alege un scaun de birou modern care să fie și confortabil, și potrivit pentru designul casei tale? Pare simplu, dar detaliile fac diferența. O alegere greșită poate strica echilibrul vizual al camerei sau poate duce la disconfort zilnic. Iar un model potrivit îți poate schimba complet experiența de lucru. Într-o … The post Cum să alegi un scaun birou modern care se potrivește în orice interior appeared first on spotmedia.ro.
12:30
Jocurile de noroc pot fi o adevărată sursă de divertisment, însă vin la pachet și cu riscuri reale dacă nu sunt tratate responsabil. Mulți jucători se lasă purtați de emoție și mizează fără să gândească, iar consecințele financiare și psihologice pot apărea rapid. Înainte de a te juca la cazinou, este important să îți pui … The post 3 întrebări pe care să ți le pui înainte să joci la cazinou appeared first on spotmedia.ro.
12:30
Piața asigurărilor auto din România a parcurs un drum lung, însă anul 2026 aduce cu sine provocări inedite. Deși digitalizarea a simplificat procesul de achiziție, a deschis și uși noi pentru infractorii cibernetici. Escrocheriile cu polițe RCA au devenit mai sofisticate, profitând de dorința șoferilor de a găsi prețul cel mai mic într-o economie instabilă. … The post Fraudele RCA în 2026: Cum să te protejezi de noile metode de înșelăciune appeared first on spotmedia.ro.
12:30
„When violin meets guitar” – spectacolul ce unește baladele rock cu anotimpurile lui Vivaldi, în turneu național # SportMedia
„WHEN VIOLIN MEETS GUITAR” spectacolul ce uneşte baladele rock cu anotimpurile lui Vivaldi porneşte într-un nou turneu naţional: rockul, baladele și Anotimpurile lui Vivaldi se întâlnesc într-un spectacol inedit, în care îi veţi aplauda pe Natalia Pancec la vioară și pe Emilian Florentin Gheorghe la chitară, într-o oportunitate unică de a fi aproape de doi … The post „When violin meets guitar” – spectacolul ce unește baladele rock cu anotimpurile lui Vivaldi, în turneu național appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
10:30
Stafful FCSB, surprins total: Jucătorul care „mai avea puțin și strica aparatele” la teste # SportMedia
FCSB primește o veste excelentă într-un moment de criză al echipei. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB a anunțat că Mihai Popescu (32 de ani) „a luat 100%” la un test pe care l-a efectuat pentru a-și da seama cât de aproape e de revenirea pe teren. Stoica a spus că … The post Stafful FCSB, surprins total: Jucătorul care „mai avea puțin și strica aparatele” la teste appeared first on spotmedia.ro.
10:30
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, a răspuns dur contestatorilor după controversele de la meciul Inter – Juventus 3-2. Înaintea meciului Bodo/Glimt – Inter, din Liga Campionilor, Chivu a fost pus să comenteze unele critici care i-au fost aduse de Luciano Spalletti, antrenorul lui Juventus. Românul a transmis, astfel, un mesaj dur tuturor … The post Cristi Chivu răspunde dur contestatarilor appeared first on spotmedia.ro.
10:30
Oferta de transfer, de 600.000 de euro, făcută de FCSB pentru semnătura unui jucător a fost acceptată. Joao Paulo (27 de ani), mijlocaș adus de FCSB de la Oțelul, a fost dorit de mai multe cluburi atunci când „roș-albaștrii” l-au convins să semneze. Rapid, Universitatea Craiova, echipe din Polonia și Kazahstan s-au interesat de transferul … The post FCSB l-a deturnat: Oferta de 600.000 de euro, acceptată appeared first on spotmedia.ro.
10:30
Zăpada abundentă căzută în ultimele ore și viscolul puternic au închis mai multe autostrăzi și drumuri naționale din centrul, sudul și estul țării. De asemenea, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române anunță că au fost impuse și restricții. LIVE Cod roșu de ninsori și viscol: copaci căzuți, mașini avariate, zboruri anulate, școli închise … The post LIVE Zăpada și viscolul au închis autostrăzi și drumuri naționale (Video) appeared first on spotmedia.ro.
10:30
Vinicius Junior acuză că i-au fost adresate insulte rasiste în timpul meciului Benfica – Real Madrid # SportMedia
Vinicius Junior, atacantul brazilian al echipei Real Madrid, care a denunțat un act de rasism în timpul meciului cu Benfica Lisabona, a subliniat că ‘rasiștii sunt niște lași” și a acuzat că faptul că a primit un cartonaș galben doar pentru că a ‘sărbătorit un gol’, informează EFE. Vinicius a avut un schimb de replici … The post Vinicius Junior acuză că i-au fost adresate insulte rasiste în timpul meciului Benfica – Real Madrid appeared first on spotmedia.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.