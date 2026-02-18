VIDEO | Levante - Villarreal 0-1. ”Submarinul galben” e din nou pe podium
Primasport.ro, 19 februarie 2026 00:30
• • •
Acum 30 minute
00:30
00:20
VIDEO | Como - AC Milan 1-1. Golurile au venit după erori mari ale portarilor
00:20
Ministrul Apărării vrea să modifice legea pentru ca Steaua să poată promova. “Nu se poate să limitezi un sportiv bun printr-o barieră legislativă”
00:20
Arsenal se împiedică de ultima clasată din Premier League
Acum o oră
00:00
VIDEO | Probleme mari pentru Cristi Chivu în Norvegia! Inter are serios de recuperat la retur. Newcastle a făcut scor de tenis cu Qarabag
Acum 2 ore
23:30
Toate meciurile de la Campionatul Mondial 2026 se vor disputa ”cu casa închisă”
23:30
VIDEO | Play-off-ul eliminatoriu din Champions League continuă! Trupa lui Cristi Chivu e condusă în Norvegia
Acum 4 ore
22:40
Sorana Cîrstea a fost eliminată în optimile turneului WTA de la Dubai
22:40
VIDEO | Play-off-ul eliminatoriu din Champions League continuă! Trupa lui Cristi Chivu egalează în Norvegia
22:30
E gata! S-a aflat ce pedeapsă a primit Radu Petrescu. Centralul a fost aspru sancţionat
22:30
VIDEO | Play-off-ul eliminatoriu din Champions League continuă! Bodo/Glimt înscrie un gol superb în poarta trupei lui Chivu
22:10
VIDEO | Play-off-ul eliminatoriu din Champions League continuă! Cristi Chivu joacă cu Bodo/Glimt! Trei partide se dispută ACUM
22:00
VIDEO | Qarabag - Newcastle 1-6. Prestaţie imperială a englezilor! Anthony Gordon a dat 4 goluri
22:00
VIDEO | Play-off-ul eliminatoriu din Champions League continuă! Cristi Chivu joacă cu Bodo/Glimt! Trei partide se joacă ACUM
21:40
Măsură fără precedent în fotbalul românesc luată de Kyros Vassaras după scandalurile legate de arbitraj
21:20
VIDEO | CSM Oradea - UBT Cluj 84-85. Finală dramatică în Cupa României
Acum 6 ore
20:30
EXCLUSIV | ”Este extrem de antipatic, nu are legătură culoarea pielii”. MM Stoica, ferm cu privire la scandalul în care e implicat Vinicius
20:10
O nouă tragedie în fotbalul românesc! Juniorul unei formaţii din Superliga a decedat
20:00
Vladislav Heraskevich, descalificat de la Jocurile Olimpice, s-a întors în Ucraina. Ce s-a hotărât să facă
20:00
Sancţiuni după incidentele de la Universitatea Craiova - Dinamo. Ambele cluburi au fost amendate
19:40
VIDEO | Play-off-ul eliminatoriu din Champions League continuă! Qarabag - Newcastle se joacă ACUM
19:10
”Lui Bergodi i s-a dat numărul minim, că putea fi suspendat de la o lună la 12”. Iuliu Mureşan consideră că Andrei Cordea a fost pedepsit prea dur
19:00
”Respect România, mă simt român”. Cristiano Bergodi, reacţie fabuloasă după ce şi-a aflat pedeapsa din partea Comisiei de Disciplină
18:50
”Inacceptabil într-o societate civilizată şi într-un sport care promovează valorile fair-play-ului”. CCA a dat comunicat după reacţiile lui Dani Coman
Acum 8 ore
18:40
Ucraina va boicota Jocurile Paralimpice în semn de protest faţă de prezenţa sportivilor ruşi
18:10
NEWS ALERT | Cristiano Bergodi, aspru pedepsit! Nu a scăpat nici Andrei Cordea
17:50
Kyros Vassaras a analizat controversa uriaşă de arbitraj de la Petrolul - FC Argeş. ”Arbitrul nu poate corecta o decizie greşită printr-o altă decizie greşită”
17:40
Kyros Vassaras a analizat contreversa uriaşă de arbitraj de la Petrolul - FC Argeş. ”Arbitrul nu poate corecta o decizie greşită printr-o altă decizie greşită”
17:30
Pierdere importantă pentru Rapid! Un jucător s-a accidentat şi va fi indisponibil aproximativ o lună
17:30
Mikaela Shiffrin, campioană olimpică în proba de slalom, la 12 ani după primul său titlu
17:30
Corvinul a ales stadionul pe care juca dacă promovează în Superliga
17:00
UEFA, anunţ ferm cu privire la scandalul de rasism de la meciul Benfica - Real Madrid
Acum 12 ore
16:30
Cristiano Bergodi nu a putut ajunge la Comisia de Disciplină. Cine îl reprezintă
16:20
VIDEO | Play-off-ul eliminatoriu din Champions League continuă! Cristi Chivu merge cu Inter în Norvegia pentru meciul cu Bodo/Glimt
16:20
Pentru a protesta faţă de participarea Rusiei, comisarul european Micallef nu va participa la ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice
16:20
Corvinul a ales stadionul unde va juca dacă promovează în Superliga
16:00
Jaqueline Cristian, eliminată de Mirra Andreeva în optimi la Dubai
16:00
Deandre Ayton a fost reţinut la aeroportul din Bahamas, fiind suspectat de posesie de marijuana
15:50
Dani Coman, pus pe glume la ieşirea din sediul LPF: "Le-a fost dor de mine, am venit să-i văd"
15:30
Pacquiao îl va înfrunta pe Provodnikov în aprilie, la Las Vegas
15:30
România a terminat pe locul 24 în concursul olimpic de sprint pe echipe la schi fond. Klaebo continuă să scrie istorie
15:10
Alcaraz şi Sinner luptă în optimi, la Doha! În direct de la 18:30, pe Prima Sport 3
14:50
Florentin Petre, răspuns acid după atacul lui MM Stoica: "Mi-am auzit cuvinte grele, care dor şi astăzi"
14:00
O rusoaică a purtat pancarta cu numele Ucrainei la ceremonia de deschidere a JO de iarnă. "Când mergi alături de aceşti oameni, îţi dai seama că au tot dreptul să simtă ură”
14:00
Mourinho reacţionează după scandalul de la meciul cu Real Madrid. "Benfica nu este un club rasist”
13:40
Şumudică a identificat problema principală de la FCSB: "Dezastru! E o palmă mare"
13:20
Preşedinta WTA anunţă înfiinţarea unui consiliu pentru reformarea circuitului feminin
13:20
Checklist înainte de plecare: pregătirea maşinii pentru ziua meciului
13:20
"Din păcate, Vinicius mi-a interpretat greşit cuvintele". Prestianni spune că nu i-a adresat insulte rasiste jucătorului de la Real Madrid
13:10
S-a aflat salariul lui Puşcaş la Dinamo! Cât va câştiga internaţionalul român după ce va semna cu formaţia lui Zeljko Kopic
