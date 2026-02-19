Vrancea: Șenilatele ISU, singura salvare în zonele izolate de viscol. La Anghelești, pompierii, drumarii și primăria au deszăpezit drumul pentru ca un echipaj SMURD să ajungă la o femeie care a născut acasă | AUDIO

21:00

Paradoxul României de astăzi este că analfabetismul funcțional este considerat un risc de securitate națională, dar educația rămâne subfinanțată, iar cartea este taxată suplimentar. Știm cât de mare este pericolul, dar acționăm ca și cum nu ar fi o urgență. „Am sperat că această coaliție de la putere va face ceva pentru a stimula apetitul […]