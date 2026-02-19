Vrancea: Șenilatele ISU, singura salvare în zonele izolate de viscol. La Anghelești, pompierii, drumarii și primăria au deszăpezit drumul pentru ca un echipaj SMURD să ajungă la o femeie care a născut acasă | AUDIO
Europa FM, 19 februarie 2026 01:00
Ninsorile s-au oprit în Vrancea, însă vântul puternic continuă să spulbere zăpada și blochează în continuare două drumuri naționale și unul județean. Sunt zone unde cu greu se poate ajunge, iar în ultimele ore au avut loc mai multe misiuni contracronometru pentru salvarea unor vieți. Șenilatele ISU Vrancea reprezintă, momentan, singura speranță pentru cei rămași […]
• • •
Acum 2 ore
01:00
01:00
Argeș: O locuință din Costești, inundată după ce nivelul apei unui lac a crescut din cauza topirii zăpezii. Opt persoane evacuate preventiv # Europa FM
Opt persoane au fost evacuate preventiv, miercuri seara, după ce apa provenită dintr-un lac a inundat o gospodărie în oraşul Costeşti, a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Argeş. „Apa a inundat curtea unei gospodării, fiind afectate spaţiile exterioare, iar pompierii intervin cu motopompe pentru evacuarea apei acumulate. Ca şi măsură de siguranţă, din […]
Acum 6 ore
21:00
Când scăpăm de valul de scumpiri. Guvernatorul BNR: În câteva luni inflația se va duce de la 9% spre 3%. Este o corecție | AUDIO # Europa FM
Când scăpăm de valul de scumpiri care pare fără sfârșit? Vești bune de la Banca Națională: „Urmează o prăbușire a inflației”, a declarat guvernatorul BNR, Mugur Isărescu. Spre sfârșitul anului, inflația – media scumpirilor – ar urma să scadă la 3,9%. În prezent, inflația este de 9,6%. Guvernatorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu: „Urmează o prăbușire […]
21:00
România acoperă necesarul de energie electrică și gaze naturale în această perioadă, asigură ministrul Energiei: „Producem mai mult decât consumăm” | AUDIO # Europa FM
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dat asigurări că România nu are probleme în această perioadă nici cu energia electrică, nici cu gazele naturale. Producția de energie depășește consumul intern, ceea ce permite inclusiv exporturi, iar depozitele de gaze sunt umplute în proporție de 40%, peste media Uniunii Europene, oferind astfel un plus de siguranță pentru […]
21:00
3 din 4 români au încercat să slăbească. De ce trebuie să vorbim diferit despre gestionarea greutății (P) # Europa FM
În fiecare început de an, „slăbitul” revine în topul rezoluțiilor românilor. Ne propunem să facem mai mult sport, să ținem diete mai stricte sau să „ne motivăm” mai bine. Cu toate acestea, realitatea arată că eforturile nu aduc, de cele mai multe ori, rezultatele dorite. Un nou sondaj realizat la nivel național la inițiativa Novo […]
21:00
Curtea de Apel Bucureşti, după decizia CCR privind reforma pensiilor magistraților: „Va avea consecinţe dramatice asupra funcţionării sistemului judiciar”/ „Puterea executivă a ales reconfigurarea arhitecturii constituţionale prin ruperea echilibrului între puterile statului” # Europa FM
Reprezentanții Curtea de Apel București au transmis, miercuri, 18 februarie, că privesc cu îngrijorare hotărârea CCR privind constituționalitatea legii pensiilor de serviciu ale magistraților, apreciind că intervenția legislativă echivalează cu o modificare a arhitecturii constituționale prin afectarea echilibrului dintre puterile statului, considerat un mecanism esențial de limitare a excesului de putere. Instanța avertizează că noul […]
21:00
Scriitorul Radu Vancu: „Extremismul românesc are încă suficiente resurse pentru a captura statul. Norocul nostru este că sunt proști”. Lectura – o armă împotriva manipulării | VIDEO # Europa FM
Paradoxul României de astăzi este că analfabetismul funcțional este considerat un risc de securitate națională, dar educația rămâne subfinanțată, iar cartea este taxată suplimentar. Știm cât de mare este pericolul, dar acționăm ca și cum nu ar fi o urgență. „Am sperat că această coaliție de la putere va face ceva pentru a stimula apetitul […]
21:00
Ciprian Ciucu spune că operatorii de salubrizare de la sectoare ar fi raportat mai multe utilaje de deszăpezire pe teren decât erau în realitate. Poliția Capitalei va face verificări | AUDIO # Europa FM
Acuzatii grave ale primarului general al Capitalei la adresa primăriilor de sector, în episodul de iarnă prin care trece Bucureștiul, alături de alte județe din sudul și sud-estul țării. Ciprian Ciucu spune că operatorii de salubrizare de la sectoare ar fi raportat mai multe utilaje în teren și mai mulți oameni decât au fost în […]
Acum 12 ore
17:00
Performanță istorică pentru România la Jocurile Olimpice de iarnă. Echipa de bob masculin a obținut locul 5, cel mai bun rezultat din ultimii 34 de ani | AUDIO # Europa FM
Performanță istorică a României la Jocurile Olimpice de iarnă: echipa de bob masculin reușește cel mai bun rezultat din ultimii 34 de ani. Rprezentanta tricoloră la patinaj artistic, Julia Sauter, se califică cu record personal în finală. Joi seară, patinatoarea va concura pentru o medalie la Jocurile Olimpice Milano-Cortina. Echipajul României de bob, dublu masculin, […]
17:00
Liderul PSD, Sorin Grindeanu: Foarte bine că s-a clarificat în sfârşit subiectul pensiilor magistraților | AUDIO # Europa FM
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că este „foarte bine” că s-a clarificat, în sfârşit, subiectul pensiilor magistraţilor, la Curtea Constituţională. El a spus că, de acum înainte rămâne în grija ministrului Fondurilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, să se asigure că România nu va pierde cele 230 de milioane de euro, bani europeni […]
17:00
Mai avem o șansă de a salva cele peste 230 de milioane de euro din PNRR, transmite Dragoș Pîslaru, după ce CCR a declarat constituțională legea pensiilor magistraților: „Comisia Europeană se află în analiza finală” # Europa FM
România mai are o șansă de a salva cele peste 230 de milioane de euro din PNRR pentru reforma pensiilor magistraților. Ministrul Fondurilor Europene spune, la Europa FM, că va înștiința Comisia Europeană în privința deciziei de astăzi a Curtea Constituțională a României, care a stabilit că legea privind pensiile magistraților este constituțională. Dragoș Pîslaru […]
17:00
Guvernul Spaniei cere procurorilor o investigație asupra unor rețele de socializare după ce ar fi răspândit imagini pornografice cu copii, generate cu AI | AUDIO # Europa FM
În Spania, guvernul le-a solicitat procurorilor să investigheze platformele de socializare Meta, TikTok și X pentru că ar fi răspândit imagini cu abuzuri sexuale asupra copiilor generate cu inteligența artificială. Decizia vine după un demers similar în Marea Britanie, în vreme ce alte țări europene ți-au anunțat intenția de a interzice accesul adolescenților la rețelele […]
17:00
Buzău: Pacienții care au nevoie de dializă au fost transportați cu ajutorul șenilatelor la spital | AUDIO # Europa FM
Situație greu de gestionat în județul Buzău, din cauza viscolului. O parte din șoselele naționale au fost redeschise, la fel și Autostrada Moldovei, dar rămâne închis DN 22 spre Brăila. Cele mai critice zone sunt cele de câmpie. Pacienții care au nevoie de dializă au fost transportați cu ajutorul șenilatelor, iar ambulanțele ajung cu greu […]
17:00
Două loturi de stafide au fost retrase din magazinele Lidl. Produsele prezintă reziduuri de pesticide | AUDIO # Europa FM
Două loturi de stafide au fost retrase din magazinele Lidl. Produsele, provenite din Uzbekistan, prezintă reziduuri de pesticide, transmite Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Produsele pot fi returnate în magazine pentru recuperarea contravalorii, anunță instituția. Este vorba de stafidele „Furnicuța” – loturile B115D126 și B120D126. În urma analizelor de control, s-a depistat […]
17:00
17:00
„Batogul de sturion”, al 16-lea produs românesc recunoscut și înregistrat la nivel european | AUDIO # Europa FM
Încă un produs românesc este recunoscut și protejat la nivel european. Este vorba de „Batogul de sturion”, pentru care Comisia Europeană a aprobat astăzi adăugarea în registrul său de indicații geografice protejate. Este al 16-lea produs românesc aflat în acest registru. „Batogul de sturion” este obținut din fileuri de sturioni din acvacultură, adică morun, păstrugă, […]
17:00
Dezabetere în Parlament privind digitalizarea sectorului public. Președintele Comisiei pentru comunicații din Senat: „Dacă lucrurile nu se mișcă în România pe zona de digitalizare, vinovați suntem noi” | AUDIO # Europa FM
Visul multor români – de a plăti toate taxele online și relația cu primăriile sau Fiscul să nu depindă de prezența la ghișeu – mai are de așteptat până la realizare. Se caută soluții pentru ca serviciile publice să devină digitale și să nu mai fie nevoie să stăm la cozi. Numai că proiectele anunțate […]
17:00
17:00
17:00
Ministerul Dezvoltării a publicat proiectul de OUG privind reforma administrației. Care sunt principalele măsuri | AUDIO # Europa FM
Reforma administrației publice este acum în dezbatere publică. Ministerul Dezvoltării a publicat pe pagina sa, în secțiunea de transparență decizională, proiectul de ordonanță de urgență cu măsurile din administrație, în varianta agreată de coaliția de guvernare. Filosofia reformei este, de fapt, reducerea cheltuielilor publice și eficientizarea administrației locale prin aceste măsuri. Este vorba de măsuri […]
Acum 24 ore
13:00
Mai multe curse aeriene anulate sau redirecționate pe alte aeroporturi. Cei care urmează să călătorească, sfătuiți să vină la timp la aeroport | VIDEO # Europa FM
Mai multe curse aeriene au fost anulate miercuri dimineaţa din cauza ninsorii abundente şi a viscolului puternic, iar cinci aeronave au fost deviate pe alte aeroporturi, a anunţat Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB). Traficul aerian pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” București și pe Aeroportul Internațional București Băneasa „Aurel Vlaicu” se desfășoară miercuri dimineață în condiții […]
13:00
Buzău: Un microbuz cu 14 persoane a derapat într-un şanţ, iar o ambulanță a rămas blocată. Mai multe localități, rămase fără curent electric | AUDIO # Europa FM
Mai multe comune au rămas fără curent electric în județul Buzău. Un microbuz cu 14 persoane a derapat într-un şanţ, iar o ambulanţă a avut nevoie de sprijin după ce a rămas blocată din cauza zăpezii. În județul Buzău, mai multe localități au rămas fără curent electric sau sunt parțial fără energie electrică. Un microbuz […]
13:00
Un număr de 20 de trenuri ale CFR Călători au fost anulate, miercuri, ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile ce îngreunează circulaţia feroviară în zonele aflate sub cod de ninsori. Ce trenuri au fost anulate Circulaţia următoarelor trenuri a fost suspendată pentru intervenţii şi degajarea căii ferate: IC 535, IC 534, pe distanţa Bucureşti Nord […]
13:00
Giurgiu: Mai multe accidente rutiere și mașini avariate după o noapte de ninsoare și viscol. Până când rămâne în vigoare codul portocaliu | AUDIO # Europa FM
Codul portocaliu de ninsoare și viscol face ravagii în Giurgiu. De la primele ore ale dimineții, județul este într-o mobilizare generală după o noapte de accidente și blocaje, în timp ce în municipiu, zăpada grea a transformat arborii în adevărate capcane pentru trecători și șoferi. Noaptea a fost critică pe șoselele din județ. Pe Autostrada […]
13:00
Iași: O femeie a născut acasă după ce ambulanța care trebuia să o preia a derapat în localitate # Europa FM
O femeie din județul Iași a născut, miercuri, acasă, după ce ambulanța care trebuia să ajungă să o preia a derapat din cauza zăpezii de pe carosabil și a rămas o vreme blocată. În spijinul femeii și a nou-născutului a fost trimisă o altă ambulanță. Autospeciala aparținând Serviciului de Ambulanţă Judeţean Iaşi, aflată în misiune […]
13:00
Noi avertizări Cod galben și cod portocaliu de ninsori şi intensificări ale vântului, miercuri, în București și în 25 de județe # Europa FM
Adminstraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, 18 februarie, noi avertizări Cod galben şi Cod portocaliu de ninsori şi intensificări ale vântului, valabile pe parcursul acestei zile în 25 de judeţe şi în Bucureşti. În București și în judeţul Ilfov, codul portocaliu de ninsoare şi strat consistent de zăpadă va rămâmne în vigoare miercuri […]
13:00
Un taximetrist în vârstă de 61 de ani a fost găsit mort în maşină, miercuri dimineaţa, pe o stradă din Sectorul 1. Primele date arată că a suferit un infarct. „Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 1 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, în jurul orei 08:45, cu […]
13:00
Zborurile pe Aeroportul Otopeni, reluate după patru ore de activitate suspendată. În jur de 4.000 de pasageri așteaptă să se îmbarce | AUDIO # Europa FM
După patru ore de activitate suspendată complet pe Aeroportul Otopeni, piloții au decis să reia zborurile, după ce vremea s-a mai domolit. Aterizările, dar și decolările vor fi reluate. Activitatea pe piste a fost întreruptă de la ora 06:00 dimineața până în jurul orei 10:30, din cauza ninsorilor abudente. Purtătorul de cuvânt al Companiei Aeroporturi București, […]
13:00
Președintele Nicușor Dan va pleca azi spre Statele Unite, pentru participarea la Consiliul pentru Pace. Va zbura cu o aeronavă privată. Cine îl va însoți | AUDIO # Europa FM
Președintele Nicușor Dan urmează să decoleze în această după-amiază către Statele Unite, Washington, pentru a participa la prima reuniune a Consiliului pentru Pace. După ultimul zbor extern, în care a rămas blocat la Paris – pentru că aeronava militară Spartan nu putea decola din cauza vremii – președintele a ales să zboare cu un avion […]
13:00
Curtea Constituţională a respins miercuri sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie referitoare la noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor, ceea ce înseamnă că proiectul a fost declarat constituțional. Decizia judecătorilor CCR de a declara constituțional proiectul de lege care vizează reducerea pensiilor magistraților vine după cinci amânări. Anterior, în repetate rânduri, […]
09:00
Mii de persoane rămase fără electricitate în localități din țară, drumuri și autostrăzi închise în urma ninsorilor abundente. Situația pe mai multe județe | LIVE UPDATE | AUDIO # Europa FM
Copaci căzuți, localități rămase fără electricitate și drumuri blocate în cursul acestei dimineți în București și în mai multe județe din țară, după ce meteorologii au transmis un cod portocaliu și un cod roșu de ninsori abundente pentru aceste zone. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență, au fost înregistrate efecte la nivelul a 67 localități […]
09:00
Școli închise miercuri în județele Galați și Vrancea și parțial în județul Brăila. Cursurile vor avea loc online # Europa FM
Ninsorile abundente care au căzut peste noapte în mai multe județe din sud-estul țării și în Capitală au închis miercuri mai multe școli. Cursurile se vor desfășura online în toate unitățile de învățământ din județele Galați și Vrancea, a transmis Ministerul Educației. Potrivit Prefecturii Galați, cursurile în județ vor avea loc în sistem online, din […]
Ieri
01:00
Populația României a scăzut cu peste patru milioane în ultimii 35 de ani, arată o analiză a INS | AUDIO # Europa FM
Mai puțini cu patru milioane – cu atât a scăzut populația României în ultimii 35 de ani – arată o analiză a Institutului Național de Statistică. Cel mai mult a contribuit la această situație plecarea peste graniță a milioane de români. E vorba de 63%. Diferența o reprezintă sporul natural negativ. Analiza Institutului Național de […]
17 februarie 2026
21:00
Două persoane au fost reținute pentru agresarea unei doctorițe din Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Târgu Jiu. Cazul este cercetat de un procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, vrea modificarea legii astfel încât agresiunile asupra medicilor să fie considerate ultraj și pedepsite ca atare. Doctorița îi acorda […]
21:00
Franța: Cinci companii de lapte praf pentru sugari, anchetate după ce trei copii au murit, iar alți 15 au fost spitalizați în urma consumului de lapte din loturi retrase | AUDIO # Europa FM
Parchetul de la Paris a deschis o anchetă împotriva a cinci companii de lapte praf pentru sugari, printre care Nestlé și Danone. În Franța, trei copii au murit și aproape 15 au fost spitalizați după ce au consumat lapte praf din loturile retrase. Din decembrie anul trecut, mai mulți producători au retras produsele de pe […]
21:00
Trei pompieri din cadrul ISU Neamț, premiați pentru salvarea a doi adulți și a unei fetițe în 2025 | AUDIO # Europa FM
Trei pompieri din cadrul ISU Neamț, care au dat dovadă de curaj, dedicare și reacție rapidă, au fost recompensați cu distincții pentru activitatea din anul trecut. Ei au reușit să salveze, la limită, viața a doi bărbați și a unei fetițe de un an și jumătate. Sergentul major Denis-Constantin Habic a fost desemnat Pompierul de […]
21:00
Jurnalistul Marco Badea: Din discursul lui Marco Rubio de la Munchen reiese că administrația Trump nu vrea ca UE să fie puternică. În schimb, ar susține partide extremiste, precum AUR | VIDEO # Europa FM
Într-o perioadă cu provocări internaționale complexe, în care regulile cunoscute par să nu se mai aplice și relațiile se reconstruesc din mers, în funcție de criterii mereu schimbătoare, iar aliații formali sunt tot mai divizați pe anumite subiecte, România încearcă să-și găsească traseul. Prezent la Conferința de Securitate de la Munchen, jurnalistul Marco Badea a […]
21:00
Modificarea legii privind protecția animalelor, aprobată în Senat. Propunerea legislativă prin care ar urma să fie eliminată eutanasierea în masă a fost amânată în comisia juridică | AUDIO # Europa FM
După cazul câinilor schingiuiți de la Suraia, a primit aviz favorabil în comisiile de Mediu și Ape, Păduri, Pescuit și Fond ale Senatului modificarea legii privind protecția animalelor. O altă propunere legislativă, prin care ar urma să fie eliminată eutanasierea în masă, a fost amânată în comisia juridică. Săptămâna viitoare, proiectele vor intra pentru avizare […]
21:00
La Lipova, în Arad, s-au montat „copii-semne de circulație”, care-i obligă pe șoferi să ridice piciorul de pe accelerație | GALERIE FOTO # Europa FM
Într-un oraș din județul Arad, șoferii sunt întâmpinați, mai nou, de copii care țin indicatoare rutiere deasupra capului. Nu sunt elevi ieșiți în stradă, ci machete extrem de realiste, montate de administrația locală pentru a-i face pe conducătorii auto să încetinească și, astfel, să crească siguranța în zona școlilor. Pe marginea drumurilor din orașul Lipova, […]
21:00
Peste 3.000 de persoane și-au pierdut certificatul de dizabilitate, după ce, în urma unui control al Ministerului Muncii, s-a constatat că erau obținute ilegal | AUDIO # Europa FM
Peste 3.000 de persoane și-au pierdut certificatul de dizabilitate, după un control al Ministerului Muncii. Asta înseamnă peste 11% dintr-un eșantion de 27.000 de persoane reevaluate. Ministrul Florin Manole vorbește de documente obținute pe nedrept și anunță că va sesiza Parchetul acolo unde va fi cazul. Cei care au primit certificate de dizabilitate pe nedrept […]
17:00
Piața Victoriei. Nicușor Dan, mizele participării la Consiliul pentru Pace. Invitat este jurnalistul Marco Badea # Europa FM
Într-o perioadă cu provocări internaționale extrem de complicate, în care regulile cunoscute par să nu se mai aplice și relațiile să se reconstruiască din mers, în funcție de criterii mereu în schimbare, și în care aliații formali sunt tot mai divizați pe anumite subiecte, România încearcă să-și găsească și ea traseul. Cu câtă pricepere, cu […]
17:00
Ministrul Apărării, despre participarea președintelui Nicușor Dan în calitate de observator la prima reuniune a Consiliului pentru Pace: După ce va evalua situația, va propune anumite acțiuni # Europa FM
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat marți, 17 februarie, că detaliile participării președintelui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace din Statele Unite vor fi stabilite în perioada următoare. Ministrul Apărării, Radu Miruță: „Probabil că în perioada următoare va stabili detaliile” Întrebat la Parlament dacă va face parte din delegația președintelui care va merge în SUA, […]
17:00
Cristian Tudor Popescu, despre participarea lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace: „Președintele-agheasmă. Mă îndoiesc că o să-l bage în seamă domnul Trump” | VIDEO # Europa FM
România va fi prezentă, în calitate de observator, la Washington, pe 19 februarie, când va avea loc prima reuniune a Consiliului pentru Pace inițiat de președintele Statelor Unite, Donald Trump. Nicușor Dan a anunțat pe 15 februarie participarea, cu argumentele că țara noastră trebuie să fie acolo pentru eforturile internaționale de pace. Dar, o prezență […]
17:00
Ministrul Apărării refuză eliminarea normei de hrană pentru militari: „Întreține activitatea de popotă pentru 70% din angajații ministerului” | AUDIO # Europa FM
Norma de hrană pentru militari nu va fi eliminată. Explicațiile vin astăzi de la ministrul Apărării, Radu Miruță. Este o reacție la declarațiile făcute la începutul săptămânii de către liderul UDMR: Kelemen Hunor spunea, luni, că ar fi luată în calcul tăierea normei de hrană pentru bugetari. Ministrul Apărării, Radu Miruță: „Întreține activitatea de popotă […]
17:00
Hunedoara: Proiectul hidrotehnic de acumulare de la Mihăileni rămâne fără autorizație de construire, după decizia Curții de Apel Cluj. Barajul putea avea efecte negative asupra mediului, transmit activiștii | AUDIO # Europa FM
Proiectul hidrotehnic „Acumularea Mihăileni de pe râul Crișul Alb”, din județul Hunedoara, finalizat în proporție de 90%, rămâne fără autorizație de construire, în urma unei hotărâri definitive pronunțate de Curtea de Apel Cluj. Instanța a admis recursul formulat de Asociația Declic, la finalul unui proces care s-a derulat pe parcursul mai multor ani și în […]
17:00
Cristian Tudor Popescu, despre situația angajaților Combinatului Siderurgic din Galați: „Ar trebui activat Fondul de garantare”. „Oamenii ăia nu mai au ce mânca” # Europa FM
Peste 100 de angajați ai Combinatului Siderurgic Liberty Galați au ieșit luni în stradă, pentru a le reaminti autorităților că nu și-au mai primit salariile din toamna anului trecut. Recent, premierul Ilie Bolojan a declarat că Guvernul va declara combinatul Liberty obiectiv de importanță strategică. Măsura, care urmează să fie adoptată printr-o Ordonanță de Urgență […]
17:00
Sorin Grindeanu, despre măsura care prevede eliminarea normei de hrană: „Nu mai susținem acțiuni de acest fel” | AUDIO # Europa FM
PSD anunță că se opune măsurii care prevede eliminarea normei de hrană. Iar ministrul Apărării – USR – a anunțat că se opune tăierii normei de hrană pentru militari. Varianta eliminării a fost analizată în ședința coaliției de guvernare de luni, la propunerea Ministerului de Finanțe, cum anunța liderul UDMR, Kelemen Hunor. Președintele PSD, Sorin […]
17:00
Giurgiu: Cursuri suspendate în toate unitățile de învățământ din județ, miercuri, din cauza ninsorilor | AUDIO # Europa FM
În județul Giurgiu, autoritățile au decis ca mâine toate unitălile școlare din județ să treacă în variantă online din cauza codului portocaliu de ninsoare abundentă anunțat de meteorologi, valabil din această seară pâna mâine la prânz. Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu a decis astăzi suspendarea cursurilor cu prezență fizică în toate unitățile de […]
17:00
Primăria Capitalei va majora chiriile pentru cele peste patru mii de locuințe gestionate de Administrația Fondului Imobiliar. Prețurile nu au mai fost actualizate de aproape 20 de ani | AUDIO # Europa FM
În centrul Capitalei se poate sta în chirie cu mai puțin de 200 de lei pe lună, într-un apartament cu trei camere! Este vorba de mii de locuințe ale statului, închiriate la prețuri modice, care nu au mai fost actualizate de aproape 20 de ani. Primarul general, Ciprian Ciucu, anunță creșterea substanțială a chiriilor. Primarul […]
17:00
Începe Anul Calului de Foc. Astrologii spun că urmează o perioadă plină de optimism și oportunități | AUDIO # Europa FM
17 februarie marchează începutul noului an chinezesc – Anul Calului de Foc. Tot astăzi se dă startul celor 15 zile ale „Festivalului Primăverii”, când oamenii decorează casele și străzile cu decorațiuni roșii și poartă talismane norocoase. Astrologii spun că urmează o perioadă plină de optimism și oportunități, iar 2026 se leagă și de progresele rapide […]
