Polonia interzice circulaţia vehiculelor fabricate în China în jurul instalaţiilor militare

Financial Intelligence, 19 februarie 2026 01:30

Ministerul polonez al Apărării a anunţat miercuri un ordin care interzice vehiculelor fabricate în China să intre în […] The post Polonia interzice circulaţia vehiculelor fabricate în China în jurul instalaţiilor militare appeared first on Financial Intelligence.

Acum o oră
01:30
Acum 6 ore
22:10
BRD introduce yuanul chinezesc (CNY) în oferta sa de valute tranzacționabile Financial Intelligence
BRD Groupe Société Générale extinde portofoliul de valute disponibile pentru tranzacționare prin introducerea yuanului chinezesc (CNY). Această nouă […] The post BRD introduce yuanul chinezesc (CNY) în oferta sa de valute tranzacționabile appeared first on Financial Intelligence.
22:10
Cifra de afaceri consolidată a Orange Romania a ajuns la 1,455 miliarde de euro, în 2025, în creștere cu 2,9% Financial Intelligence
În 2025, cifra de afaceri consolidată a Orange Romania a ajuns la 1,455 miliarde de euro, în creștere […] The post Cifra de afaceri consolidată a Orange Romania a ajuns la 1,455 miliarde de euro, în 2025, în creștere cu 2,9% appeared first on Financial Intelligence.
22:10
Google va uni India şi SUA cu o reţea de cabluri submarine pentru accelerarea Inteligenţei Artificiale Financial Intelligence
Directorul executiv al Google, Sundar Pichai, a anunţat miercuri lansarea “Iniţiativei de Conectare India-America”, un proiect de infrastructură […] The post Google va uni India şi SUA cu o reţea de cabluri submarine pentru accelerarea Inteligenţei Artificiale appeared first on Financial Intelligence.
22:00
România se mobilizează pentru îmbunătățirea siguranței rutiere pe cele mai periculoase drumuri din UE (The Guardian) Financial Intelligence
Mașinile sunt principala cauză de deces în rândul copiilor și tinerilor adulți din întreaga lume, însă eforturile de […] The post România se mobilizează pentru îmbunătățirea siguranței rutiere pe cele mai periculoase drumuri din UE (The Guardian) appeared first on Financial Intelligence.
Acum 8 ore
19:30
Bolojan: În două-trei săptămâni vom afla dacă am pierdut fondurile aferente jalonului privind pensiile magistraţilor Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că imediat ce proiectul privind pensiile magistraţilor va deveni lege, prin promulgare […] The post Bolojan: În două-trei săptămâni vom afla dacă am pierdut fondurile aferente jalonului privind pensiile magistraţilor appeared first on Financial Intelligence.
19:30
Reuters: Klaas Knot şi Pablo Hernandez de Cos au cele mai mari şanse să conducă BCE Financial Intelligence
Foştii guvernatori ai băncilor centrale din Ţările de Jos şi Spania, Klaas Knot şi Pablo Hernandez de Cos, […] The post Reuters: Klaas Knot şi Pablo Hernandez de Cos au cele mai mari şanse să conducă BCE appeared first on Financial Intelligence.
19:30
Ungaria a sistat livrările de motorină către #Ucraina, ca represalii după blocarea conductei petroliere Drujba Financial Intelligence
Guvernul ungar a anunţat miercuri suspendarea livrărilor de motorină către Ucraina, întrucât aceasta menţine blocată conducta Drujba prin […] The post Ungaria a sistat livrările de motorină către #Ucraina, ca represalii după blocarea conductei petroliere Drujba appeared first on Financial Intelligence.
19:30
19:30
Bolojan nu este de acord cu impozitarea progresivă Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan nu este de acord cu impozitarea progresivă, el declarând că, în condiţiile în care avem […] The post Bolojan nu este de acord cu impozitarea progresivă appeared first on Financial Intelligence.
19:10
Dragoș Preda: Coridorul VIII trebuie conceput ca o axă strategică integrată de conectivitate – fizică, digitală, energetică și de securitate   Financial Intelligence
Coridorul paneuropean VIII trebuie conceput ca o axă integrată de conectivitate – fizică, digitală, energetică și de securitate, […] The post Dragoș Preda: Coridorul VIII trebuie conceput ca o axă strategică integrată de conectivitate – fizică, digitală, energetică și de securitate   appeared first on Financial Intelligence.
18:50
Asociația Administratorilor de Fonduri propune ca fondurile private de pensii să poată investi și în companii din domeniul apărării cotate la bursă, o reformă de  importanță națională prin care securitatea României și randamentul pensiilor private pot ”trage” în aceeași direcție Financial Intelligence
Asociația Administratorilor de Fonduri din România (AAF) inițiază o propunere de modificare legislativă prin care fondurile de pensii […] The post Asociația Administratorilor de Fonduri propune ca fondurile private de pensii să poată investi și în companii din domeniul apărării cotate la bursă, o reformă de  importanță națională prin care securitatea României și randamentul pensiilor private pot ”trage” în aceeași direcție appeared first on Financial Intelligence.
18:50
Franklin Templeton recomandă acționarilor să-l voteze pentru un nou mandat de administrator al Fondului Proprietatea, pentru patru ani Financial Intelligence
Franklin Templeton recomandă acționarilor să-l voteze pentru un nou mandat de administrator al Fondului Proprietatea, pentru patru ani, […] The post Franklin Templeton recomandă acționarilor să-l voteze pentru un nou mandat de administrator al Fondului Proprietatea, pentru patru ani appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
18:00
Apropiații lui Andrei Moise, membru în Consiliul Reprezentanţilor Fondului Proprietatea, au raportat noi vânzări de acțiuni FP Financial Intelligence
Apropiații lui Andrei Moise, membru în Consiliul Reprezentanţilor Fondului Proprietatea, au raportat noi vânzări de acțiuni FP, a […] The post Apropiații lui Andrei Moise, membru în Consiliul Reprezentanţilor Fondului Proprietatea, au raportat noi vânzări de acțiuni FP appeared first on Financial Intelligence.
17:20
Austria vrea să-şi reducă dependenţa de importurile de GNL americane şi se uită spre România şi Africa Financial Intelligence
Austria caută să extindă energia regenerabilă şi să majoreze importurile de gaze din Africa, pentru a evita să […] The post Austria vrea să-şi reducă dependenţa de importurile de GNL americane şi se uită spre România şi Africa appeared first on Financial Intelligence.
17:20
SCOR creează peste 300 de locuri de muncă în domeniile Tech & Data, Finance și operațiuni de reasigurare în București Financial Intelligence
Compania globală SCOR, unul dintre liderii mondiali în reasigurări, inaugurează oficial noul birou SCOR București și anunță angajarea […] The post SCOR creează peste 300 de locuri de muncă în domeniile Tech & Data, Finance și operațiuni de reasigurare în București appeared first on Financial Intelligence.
17:10
UniCredit Bank România a structurat un împrumut sindicalizat de 150 milioane euro pentru un jucător de pe piaţa imobiliară Financial Intelligence
UniCredit Bank România, acţionând ca unic coordonator şi aranjor împreună cu Alpha Bank Grecia, a structurat un împrumut […] The post UniCredit Bank România a structurat un împrumut sindicalizat de 150 milioane euro pentru un jucător de pe piaţa imobiliară appeared first on Financial Intelligence.
17:10
Roxana BOJARIU, ANM: Recordurile climatice au fost impresionante, în ultimii trei ani Financial Intelligence
Noi, cei din comunitatea științifică, vedem, în general, Pactul verde european, din care face parte și pachetul  Omnibus […] The post Roxana BOJARIU, ANM: Recordurile climatice au fost impresionante, în ultimii trei ani appeared first on Financial Intelligence.
16:20
Guvernatorul BNR: Dobânzile în piaţă au scăzut fără să se deprecieze leul Financial Intelligence
Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, declară că există un exces de lichiditate care este sterilizat […] The post Guvernatorul BNR: Dobânzile în piaţă au scăzut fără să se deprecieze leul appeared first on Financial Intelligence.
16:20
CSM: Creșterea vârstei de pensionare va genera plecări din sistemul judiciar; CCR: Proiectul privind reforma pensiilor magistraților asigură o trecere graduală la noile condiții de vechime și de vârstă Financial Intelligence
Consiliul Superior al Magistraturii a luat act de decizia Curţii Constituţionale a României privind conformitatea Proiectului de lege […] The post CSM: Creșterea vârstei de pensionare va genera plecări din sistemul judiciar; CCR: Proiectul privind reforma pensiilor magistraților asigură o trecere graduală la noile condiții de vechime și de vârstă appeared first on Financial Intelligence.
16:10
Comisia Europeană sprijină regiunile estice ale UE care se învecinează cu Rusia, Belarus şi Ucraina Financial Intelligence
Comisia Europeană a adoptat, miercuri, o strategie cuprinzătoare pentru a intensifica sprijinul acordat regiunilor estice ale UE care […] The post Comisia Europeană sprijină regiunile estice ale UE care se învecinează cu Rusia, Belarus şi Ucraina appeared first on Financial Intelligence.
16:10
Isărescu, întrebat ce poate face România după ce datoria publică a depăşit 60% din PIB: Guvernul şi Parlamentul vor veni cu îmbunătăţiri ale strategiei de management al datoriei externe Financial Intelligence
Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, a afirmat că Guvernul şi Parlamentul vor veni cu îmbunătăţiri […] The post Isărescu, întrebat ce poate face România după ce datoria publică a depăşit 60% din PIB: Guvernul şi Parlamentul vor veni cu îmbunătăţiri ale strategiei de management al datoriei externe appeared first on Financial Intelligence.
16:10
Isărescu: Avem un acord aproape permanent cu FMI, e un acord de politici; ei sugerau o corecţie fiscală având în centru nu majorarea TVA, ci un impozit progresiv Financial Intelligence
Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, afirmă că România are un acord aproape permanent cu Fondul […] The post Isărescu: Avem un acord aproape permanent cu FMI, e un acord de politici; ei sugerau o corecţie fiscală având în centru nu majorarea TVA, ci un impozit progresiv appeared first on Financial Intelligence.
16:10
Isărescu: Intrarea în OCDE – cel mai important program de reformă al acestei ţări Financial Intelligence
Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, consideră că intrarea în OCDE reprezintă cel mai important program […] The post Isărescu: Intrarea în OCDE – cel mai important program de reformă al acestei ţări appeared first on Financial Intelligence.
16:00
Isărescu:Dacă creşterea economică înseamnă din nou facilităţi fiscale, eventual pe 10-20 de ani, eu personal nu o susţin Financial Intelligence
Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, a afirmat miercuri că nu susţine o creştere economică bazată pe […] The post Isărescu:Dacă creşterea economică înseamnă din nou facilităţi fiscale, eventual pe 10-20 de ani, eu personal nu o susţin appeared first on Financial Intelligence.
16:00
BNR semnalează o tentativă de fraudă tip deepfake care utilizează imaginea guvernatorului Mugur Isărescu Financial Intelligence
Banca Naţională a României avertizează asupra unor postări apărute recent în mediul online, realizate prin tehnologia deepfake, care […] The post BNR semnalează o tentativă de fraudă tip deepfake care utilizează imaginea guvernatorului Mugur Isărescu appeared first on Financial Intelligence.
16:00
Distrigaz Sud Reţele a investit 558 de milioane de lei în reţeaua de distribuţie, în 2025 Financial Intelligence
Distrigaz Sud Reţele a investit, în 2025, în reţeaua de distribuţie a gazelor naturale, suma de 558 milioane […] The post Distrigaz Sud Reţele a investit 558 de milioane de lei în reţeaua de distribuţie, în 2025 appeared first on Financial Intelligence.
15:50
TPAO din Turcia va efectua împreună cu Shell activităţi de explorare în zona maritimă a Bulgariei Financial Intelligence
Compania naţională petrolieră TPAO din Turcia a semnat un acord de parteneriat cu Shell pentru a efectua împreună […] The post TPAO din Turcia va efectua împreună cu Shell activităţi de explorare în zona maritimă a Bulgariei appeared first on Financial Intelligence.
15:40
14:30
Isărescu: Discuţii despre intrarea în zona euro peste 5 ani, dacă programul pentru reducerea deficitului funcţionează Financial Intelligence
Discuţiile despre un termen de intrare în zona euro a României ar putea începe în 5 ani dacă […] The post Isărescu: Discuţii despre intrarea în zona euro peste 5 ani, dacă programul pentru reducerea deficitului funcţionează appeared first on Financial Intelligence.
13:30
Isărescu: Dacă apeşi pe frână puternic, bineînţeles că vii cu inflaţia în jos, dar vii şi cu o recesiune de toată frumuseţea Financial Intelligence
Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, afirmă că dacă apeşi puternic pe frână, bineînţeles că aduci […] The post Isărescu: Dacă apeşi pe frână puternic, bineînţeles că vii cu inflaţia în jos, dar vii şi cu o recesiune de toată frumuseţea appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
13:20
Ministerul Dezvoltării a proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului privind măsurile din administrație, în varianta agreată de coaliție; În administrația publică locală – reducere cu 30%  din totalul posturilor aprobate; O disciplină financiară mai bună și o reducere a cheltuielilor de personal pentru administrația publică centrală de 10% a posturilor ocupate Financial Intelligence
Ministerul Dezvoltării a publicat pe pagina sa, în transparență decizională, proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului privind […] The post Ministerul Dezvoltării a proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului privind măsurile din administrație, în varianta agreată de coaliție; În administrația publică locală – reducere cu 30%  din totalul posturilor aprobate; O disciplină financiară mai bună și o reducere a cheltuielilor de personal pentru administrația publică centrală de 10% a posturilor ocupate appeared first on Financial Intelligence.
12:50
Negocierile trilaterale de la Geneva sunt “dificile”, afirmă Zelenski Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că negocierile de la Geneva dintre Rusia şi Ucraina, mediate de […] The post Negocierile trilaterale de la Geneva sunt “dificile”, afirmă Zelenski appeared first on Financial Intelligence.
12:40
CCR a decis: Pensiile magistraţilor pot fi tăiate Financial Intelligence
Pensiile magistraţilor pot fi tăiate, au decis în această dimineaţă judecătorii CCR. Curtea Constituțională a României a respins […] The post CCR a decis: Pensiile magistraţilor pot fi tăiate appeared first on Financial Intelligence.
12:40
Compania lui Warren Buffett Berkshire Hathaway își reduce participația la Amazon și pariază pe New York Times Financial Intelligence
Berkshire Hathaway Inc. compania lui Warren Buffett, și-a redus participația la Amazon.com (AMZN) Inc. cu peste 75% în […] The post Compania lui Warren Buffett Berkshire Hathaway își reduce participația la Amazon și pariază pe New York Times appeared first on Financial Intelligence.
12:10
ANRE: S-a aprobat și cea de-a doua cea mai mare autorizație de înființare pentru un producător de energie electrică, după Mintia: 550 de MW pentru un parc fotovoltaic care integrează și 534 MW stocare Financial Intelligence
George Niculescu: În mandatul meu, ANRE a dezvoltat toleranță zero la megawații pe hârtie. Raportul dintre proiectele cu […] The post ANRE: S-a aprobat și cea de-a doua cea mai mare autorizație de înființare pentru un producător de energie electrică, după Mintia: 550 de MW pentru un parc fotovoltaic care integrează și 534 MW stocare appeared first on Financial Intelligence.
11:40
Parapet a fost selectată în cea de-a doua fază a programului MoonShotX, obținând cel mai mare scor în procesul de evaluare Financial Intelligence
Compania Parapet a fost selectată în cea de-a doua fază a programului MoonShotX, obținând cel mai mare scor […] The post Parapet a fost selectată în cea de-a doua fază a programului MoonShotX, obținând cel mai mare scor în procesul de evaluare appeared first on Financial Intelligence.
10:40
Raport EPG: România se află într-o etapă timpurie, dar favorabilă, în care percepția publică asupra captării și stocării dioxidului de carbon este încă în formare Financial Intelligence
România se află într-o etapă timpurie, dar favorabilă, în care percepția publică asupra captării și stocării dioxidului de […] The post Raport EPG: România se află într-o etapă timpurie, dar favorabilă, în care percepția publică asupra captării și stocării dioxidului de carbon este încă în formare appeared first on Financial Intelligence.
10:30
Discuţie telefonică Starmer-Trump: Iranul nu trebuie să poată să dezvolte niciodată arme nucleare Financial Intelligence
Iranul nu trebuie să poată să dezvolte “niciodată” arme nucleare, a fost ideea subliniată de premierul britanic Keir […] The post Discuţie telefonică Starmer-Trump: Iranul nu trebuie să poată să dezvolte niciodată arme nucleare appeared first on Financial Intelligence.
10:30
BCE anunţă că Lagarde se concentrează pe atribuţiile sale şi nu a luat nicio decizie privind plecarea sa Financial Intelligence
Preşedinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, este concentrată pe atribuţiile sale şi nu a luat nicio decizie cu […] The post BCE anunţă că Lagarde se concentrează pe atribuţiile sale şi nu a luat nicio decizie privind plecarea sa appeared first on Financial Intelligence.
10:10
Cushman & Wakefield Echinox: Stocul de retail din România al doilea cel mai mare din regiune, dar raportat la populație rămâne cel mai redus Financial Intelligence
Dezvoltatorii de spații comerciale țin pedala pe accelerație, astfel încât mai mult de 750.000 de metri pătrați de […] The post Cushman & Wakefield Echinox: Stocul de retail din România al doilea cel mai mare din regiune, dar raportat la populație rămâne cel mai redus appeared first on Financial Intelligence.
09:50
S-a publicat schema de protejare a populatiei după data de 1 aprilie 2026 – Dumitru Chisăliţă Financial Intelligence
S-a publicat schema de protejare a populatiei după data de 1 aprilie 2026. Această schemă nu mai este o […] The post S-a publicat schema de protejare a populatiei după data de 1 aprilie 2026 – Dumitru Chisăliţă appeared first on Financial Intelligence.
09:30
09:20
Comisia Europeană lansează BE READY pentru pregătirea europeană în pandemii, cu o finanțare de 120 milioane euro din bugetul Horizon Europe Financial Intelligence
Comisia Europeană a lansat BE READY, un nou parteneriat european pentru pregătirea în fața pandemiilor, menit să întărească […] The post Comisia Europeană lansează BE READY pentru pregătirea europeană în pandemii, cu o finanțare de 120 milioane euro din bugetul Horizon Europe appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Lista UE a paradisurilor fiscale include acum Turks and Caicos și Vietnam Financial Intelligence
Consiliul Uniunii Europene a actualizat lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale, adăugând Turks and Caicos Islands […] The post Lista UE a paradisurilor fiscale include acum Turks and Caicos și Vietnam appeared first on Financial Intelligence.
09:00
Remiterile românilor din străinătate la maxime istorice în 2025 (Andrei Rădulescu) Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu Datele publicate recent de Banca Națională a României (BNR) indică creșterea remiterilor românilor din străinătate […] The post Remiterile românilor din străinătate la maxime istorice în 2025 (Andrei Rădulescu) appeared first on Financial Intelligence.
07:40
Peru: Preşedintele interimar José Jeri a fost demis de parlament Financial Intelligence
Parlamentul peruan a votat marţi pentru demiterea preşedintelui interimar José Jeri, vizat de două anchete pentru presupus trafic […] The post Peru: Preşedintele interimar José Jeri a fost demis de parlament appeared first on Financial Intelligence.
07:30
Nvidia colaborează cu importante firme indiene de capital de risc în căutarea următoarelor startup-uri de inteligență artificială din țară Financial Intelligence
Nvidia, compania americană preferată în domeniul cipurilor AI, își extinde parteneriatele în India, inclusiv cu firme de capital […] The post Nvidia colaborează cu importante firme indiene de capital de risc în căutarea următoarelor startup-uri de inteligență artificială din țară appeared first on Financial Intelligence.
07:30
Canada lansează un vast plan de apărare pentru a-şi reduce dependenţa faţă de Statele Unite Financial Intelligence
Canada a lansat marţi planul său de miliarde de dolari pentru a-şi consolida armata, bazându-se mai mult pe […] The post Canada lansează un vast plan de apărare pentru a-şi reduce dependenţa faţă de Statele Unite appeared first on Financial Intelligence.
07:20
Președinta BCE, Christine Lagarde, va părăsi banca înainte de sfârșitul mandatului său de opt ani, relatează FT Financial Intelligence
Christine Lagarde este de așteptat să părăsească Banca Centrală Europeană înainte de sfârșitul mandatului său de opt ani […] The post Președinta BCE, Christine Lagarde, va părăsi banca înainte de sfârșitul mandatului său de opt ani, relatează FT appeared first on Financial Intelligence.
