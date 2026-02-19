Eric Trump investește în afaceri israeliene cu drone. Conflicte de interese cu sfera guvernamentală
Lumea Politică, 19 februarie 2026 01:40
Eric Trump, fiul președintelui american Donald Trump, va investi într-o fuziune de 1,5 miliarde de dolari între Xtend, producător israelian de drone, și constructorul JFB Construction Holdings. Investiția ridică semne de întrebare privind posibile conflicte de interese, în contextul extinderii contractelor cu guvernul federal. Eric Trump se implică activ în fuziunea dintre Xtend și JFB […]
• • •
Alte ştiri de Lumea Politică
Acum o oră
01:40
Eric Trump investește în afaceri israeliene cu drone. Conflicte de interese cu sfera guvernamentală # Lumea Politică
Eric Trump, fiul președintelui american Donald Trump, va investi într-o fuziune de 1,5 miliarde de dolari între Xtend, producător israelian de drone, și constructorul JFB Construction Holdings. Investiția ridică semne de întrebare privind posibile conflicte de interese, în contextul extinderii contractelor cu guvernul federal. Eric Trump se implică activ în fuziunea dintre Xtend și JFB […]
Acum 2 ore
01:00
Buget record pentru CSM în 2026. Creștere de aproape 50% comparativ cu anul precedent # Lumea Politică
Bugetul Consiliului Superior al Magistraturii pentru 2026 este de 413,7 milioane lei, marcând o creștere semnificativă față de anul anterior. Majoritatea fondurilor sunt alocate pentru salarii, reprezentând aproape 70% din buget. Bugetul CSM pentru 2026 a fost stabilit la 413,7 milioane lei, conform raportului publicat de Ziarul de Iași. Aceasta reprezintă o creștere substanțială, de […]
Acum 4 ore
00:10
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a anunțat că România a intrat în recesiune tehnică dar a evitat recesiunea anuală. Consumul scade, iar investițiile publice devin cruciale. Isărescu a răspuns criticilor privind prognozele de inflație. Mugur Isărescu a declarat în cadrul unei conferințe de presă că România a intrat în recesiune tehnică, dar a evitat recesiunea anuală. […]
18 februarie 2026
23:30
Gheorghe Piperea, despre sprijinul financiar al României pentru Ucraina. „Sute de miliarde de dolari care se spală prin băncile estoniene către oligarhii ucrainieni” # Lumea Politică
Europarlamentarul Gheorghe Piperea a lansat critici dure privind ajutorul financiar oferit de România Ucrainei. Într-o emisiune recentă, acesta a susținut că fondurile sunt folosite în mod oneros și a semnalat suspiciuni de spălare de bani prin băncile estoniene. Gheorghe Piperea, invitat în emisiunea „Ai Aflat!”, a abordat subiectul finanțării Ucrainei de către România, alături de […]
22:40
Grupul Pace Întâi România a depus o moțiune simplă în Senat împotriva ministrului de Externe, Oana Țoiu. Ei acuză că „diplomația progresistă cu hashtaguri” afectează agricultura României. AUR sprijină demersul. Grupul Pace Întâi România a prezentat miercuri, în plenul Senatului, o moțiune simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Țoiu. Textul moțiunii este intitulat „Diplomația progresistă […]
Acum 6 ore
21:10
Prima reacție a lui Ilie Bolojan după ce CCR a declarat constituțională legea privind pensiile magistraților # Lumea Politică
Curtea Constituțională a declarat constituțională legea ce micșorează pensiile magistraților și crește vârsta de pensionare, respingând sesizarea ÎCCJ. Premierul a salutat decizia, subliniind importanța reformei pentru echitate și atragerea fondurilor europene prin PNRR. Guvernul a emis un comunicat de presă prin care premierul a salutat decizia Curții Constituționale de a respinge sesizarea ÎCCJ și de […]
Acum 12 ore
16:00
Nicușor Dan blochează pensionarea unor magistrați. A cerut informații despre dosarele aflate pe rol, CSM protestează # Lumea Politică
Administrația Prezidențială, sub conducerea lui Nicușor Dan, a cerut informații despre dosarele judecătorilor care doresc să se pensioneze. Președintele CSM, Gheorghe-Liviu Odagiu, contestă legalitatea acestei solicitări, subliniind că afectează independența judecătorilor și îngreunează activitatea instanțelor. Administrația Prezidențială a cerut Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) detalii despre cauzele aflate pe rol la judecătorii care au solicitat […]
15:30
Alerte meteo severe afectează Bucureștiul. Angajații Ministerului Investițiilor lucrează de acasă # Lumea Politică
Angajații Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene au fost sfătuiți să lucreze de acasă din cauza vremii extreme. Codul roșu emis pentru București și Ilfov a dus la măsuri de siguranță, anunțate de ministrul Dragoș Pîslaru. O parte din personalul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lucrează de acasă după ce condițiile meteo severe au determinat autoritățile […]
15:30
Contestația lui Călin Georgescu la măsura controlului judiciar a fost respinsă. ”Suntem ignorați până în momentul în care va fi imposibil să mai fim ignorați” # Lumea Politică
Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, se confruntă cu o situație juridică incertă după ce doi judecători de la Tribunalul București nu au ajuns la un consens privind controlul judiciar. În acest context, se va forma un complet de divergență. Pe treptele tribunalului, susținătorii l-au aclamat puternic. Doi judecători de la Tribunalul București nu […]
15:10
„Apele Române” aruncă vina în criza apei din Curtea de Argeș. Oamenii nu au apă potabilă de trei luni # Lumea Politică
Administrația „Apele Române” a subliniat că nu are atribuții în furnizarea apei menajere și potabile, responsabilitatea revenind operatorului local. În același timp, Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat că problema apei din Curtea de Argeș este cauzată de lipsa investițiilor în infrastructura locală. Administrația Națională „Apele Române” a declarat marți că nu are responsabilitatea de […]
15:00
Prima reacție a lui Ilie Bolojan după ce CCR a declarat constituțională legea privind pensiile magistraților # Lumea Politică
Premierul a salutat decizia Curții Constituționale de a respinge sesizarea ÎCCJ și a declara constituțională legea care micșorează pensiile magistraților și crește vârsta de pensionare, potrivit unui comunicat de presă emis de Guvern. „Ea confirmă corectitudinea demersului Guvernului României. Reforma pensiilor speciale a fost cerută cu insistență de societatea românească și reușim un pas mare […]
15:00
Un medic specialist a răbufnit:, după mesajul lui Arafat de la 4 dimineața: “Nu orice inconvenient este o catastrofă, nu orice ninsoare e un dezastru” # Lumea Politică
Medicul psihiatru Cristian Paparau atrage atenția asupra efectelor negative ale alertelor Ro Alert asupra sănătății mintale. Specialistul afirmă că aceste mesaje activează sistemul de răspuns la pericol al creierului, afectând în special persoanele vulnerabile la stres. Medicul psihiatru Cristian Paparau, profesor universitar în București, a discutat despre impactul alertelor Ro Alert asupra sănătății mintale, într-o […]
15:00
Cât a plătit un bucureștean pentru o cursă Bolt până la „Otopeni”. Mai scump cu ridesharing decât cu avionul # Lumea Politică
Traficul din București a fost dat peste cap de ninsorile abundente, iar tarifele curselor de ridesharing au crescut semnificativ. Utilizatorii au semnalat prețuri exagerate, comparabile cu biletele de avion, pe fondul cererii ridicate și al numărului redus de șoferi disponibili. Traficul din Capitală a fost grav afectat de ninsorile puternice, iar tarifele ridesharing au crescut […]
14:30
Plan fiscal controversat pentru New York. Primarul Mamdani vrea taxe mai mari pentru milionari # Lumea Politică
Primarul New York-ului, Zohran Mamdani, propune o strategie fiscală îndrăzneață pentru a acoperi un deficit bugetar uriaș. Planul său include majorarea impozitelor pe venit pentru cei bogați și pe profiturile marilor corporații. Aceste măsuri ar putea aduce miliarde de dolari la bugetul orașului. Zohran Mamdani, primarul socialist democrat al New York-ului, a prezentat un plan […]
13:40
Gheorghe Piperea cere o investigație asupra donațiilor lui Nicușor Dan din campanie. 7 milioane de lei, din aer # Lumea Politică
Europarlamentarul AUR, Gheorghe Piperea, a solicitat Autorității Electorale Permanente informații despre donatorii campaniei lui Nicușor Dan. AUR susține că fonduri semnificative au fost gestionate netransparent. Partidul atrage atenția asupra posibilelor riscuri de securitate națională. Gheorghe Piperea, europarlamentar AUR, a depus o cerere la Autoritatea Electorală Permanentă pentru a obține detalii privind 250 de donatori ai […]
Acum 24 ore
13:20
Legea privind pensiile speciale ale magistraților a trecut de Curtea Constituțională. Merge la promulgare # Lumea Politică
Judecătorii Curții Constituționale au decis miercuri, după cinci amânări, că legea care crește vârsta de pensionare a magistraților și care micșorează cuantumul pensiei de serviciu este constituțională. Decizia a fost luată cu 6 voturi la 3. Acum, urmează ca proiectul propus de Guvernul Bolojan să meargă la președinte pentru promulgare. Decizia a fost luată după […]
13:00
La negocierile de pace de la Geneva, delegația Ucrainei este divizată între două tabere conduse de Kirilo Budanov și Andrii Yermak. În timp ce Budanov susține o înțelegere rapidă mediată de SUA, Yermak este precaut în privința compromisurilor teritoriale. Președintele Zelenski încearcă să găsească un echilibru între aceste abordări. Negocierile de pace dintre Ucraina și […]
12:10
AUR propune măsuri urgente pentru ieșirea din recesiune. Petrișor Peiu ar începe cu reducerea TVA # Lumea Politică
Economistul Petrișor Peiu, reprezentând AUR, a prezentat o serie de propuneri pentru a contracara recesiunea economică din România. Peiu consideră că situația este mai dificilă decât o prezintă Guvernul și sugerează măsuri precum reducerea TVA și modificarea impozitării pe dividende. Petrișor Peiu, economist al partidului AUR, a venit cu o serie de soluții pentru a […]
11:30
Bolojan vrea măsuri urgente pentru a opri exodul românilor. INS: Populația a scăzut cu peste patru milioane # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a atras atenția asupra crizei demografice și a emigrării masive a românilor. Potrivit INS, populația țării s-a diminuat cu peste 4,16 milioane în ultimii 35 de ani, în principal din cauza migrației și a scăderii natalității. Premierul Ilie Bolojan a discutat la TVR 1 despre scăderea natalității și migrația masivă. Aceste fenomene […]
10:40
Viorica Dăncilă critică rolul lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace. „Nu are drept la vot, nu ia cuvântul” # Lumea Politică
Viorica Dăncilă a abordat în emisiunea „Marius Tucă Show” prezența președintelui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace. Ea a subliniat lipsa de influență a României la eveniment. Dăncilă a comparat situația cu abordarea premierului italian, Giorgia Meloni. Viorica Dăncilă se bucură de participarea României la Consiliul pentru Pace, dar a criticat rolul limitat al președintelui […]
10:00
Tablourile din pereții lui Vâlcov, vândute la licitație. Cât s-a scos pe lucrările de valoare la licitație # Lumea Politică
Lucrări de artă confiscate de la Darius Vâlcov au fost vândute pentru 791.450 de euro la o licitație organizată de Artmark. Fostul ministru al Finanțelor, condamnat la cinci ani de închisoare, are un prejudiciu de 1,2 milioane de euro de achitat către stat. Statul a reușit să recupereze 791.450 de euro din prejudiciul total de […]
09:10
Ilie Bolojan: „Munca și seriozitatea este problema”. Studenții cer modificarea „Legii Bolojan” LEAD: Premierul Ilie Bolojan a declarat că problema principală nu este comunicarea, ci munca și seriozitatea. În același timp, studenții solicită modificarea „Legii Bolojan”, care le limitează transportul feroviar. BODY: Marți seară, Ilie Bolojan, premierul României, a participat la un interviu la TVR 1. Întrebat ce ar schimba în modul de exercitare a funcției de premier, Bolojan a răspuns direct. Premierul a declarat că „nu comunicarea e problema. Munca și seriozitatea este problema”. Moderatorul a sugerat că poate Bolojan ar dori să schimbe ceva în comunicare, dar premierul a respins ideea. Bolojan a subliniat că „nu cred în etichete”, menținându-și poziția fermă. În paralel, studenții cer modificarea „Legii Bolojan”, care le limitează drepturile de transport cu trenul. Aceasta a generat nemulțumiri în rândul tinerilor. # Lumea Politică
TITLE: Ilie Bolojan: „Munca și seriozitatea este problema”. Studenții cer modificarea „Legii Bolojan” LEAD: Premierul Ilie Bolojan a declarat că problema principală nu este comunicarea, ci munca și seriozitatea. În același timp, studenții solicită modificarea „Legii Bolojan”, care le limitează transportul feroviar. BODY: Marți seară, Ilie Bolojan, premierul României, a participat la un interviu la […]
08:20
Ilie Bolojan, întrebat ce ar schimba la modul în care guvernează țara: „Nu comunicarea e problema. Munca și seriozitatea este problema” # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a declarat că problemele Executivului nu sunt legate de comunicare, ci de muncă și seriozitate, în cadrul unui interviu la TVR 1. În același timp, studenții solicită schimbarea „Legii Bolojan” care le limitează transportul feroviar gratuit. Premierul Ilie Bolojan a fost invitat la un interviu la TVR 1, unde a discutat despre […]
08:20
Exodul românilor, confirmat de INS. România a pierdut 4 milioane de români în 35 de ani, iar hemoragia populației lovește în societate și economie # Lumea Politică
România a înregistrat o pierdere demografică semnificativă în ultimele decenii, cu 4 milioane de cetățeni plecați în străinătate. Această tendință nu afectează doar populația, ci și stabilitatea economică și instituțională a țării. Sociologi și economiști atrag atenția asupra consecințelor majore pe care le are acest exod asupra viitorului României. România a trecut printr-o transformare demografică […]
08:20
Semnal de alarmă la nivel global. SUA vor să reia testele nucleare: ‘Nu vom rămâne într-o poziţie intolerabilă de dezavantaj față de China și Rusia’ # Lumea Politică
Statele Unite plănuiesc reluarea testelor nucleare de mică putere, întrerupând un moratoriu de decenii, ca răspuns la presupusele teste secrete ale Chinei și Rusiei. Expirarea tratatului New START a amplificat temerile privind proliferarea nucleară. Washingtonul solicită negocieri multilaterale, inclusiv cu Beijingul. SUA intenționează să efectueze teste nucleare de mică putere, după ce tratatul New START […]
08:20
Viktor Orban dezvăluie de ce Zelenski își permite să facă atacuri politice și insulte personale # Lumea Politică
Premierul ungar Viktor Orban se opune vehement aderării accelerate a Ucrainei la Uniunea Europeană, invocând voința cetățenilor maghiari. Acesta îl acuză pe Volodimir Zelenski de interferență în alegerile din Ungaria și de atacuri politice. Viktor Orban, prim-ministrul Ungariei, a declarat că nu susține aderarea rapidă a Ucrainei la UE, afirmând că această poziție reflectă voința […]
08:20
Prim pas spre oprirea dezmățului bugetar. Economist: S-au tăiat creșterile ”din pix” ale salariilor bugetarilor. Salarii înghețate până în 2028 # Lumea Politică
România a intrat oficial în recesiune, iar economiștii analizează cauzele. Adrian Negrescu subliniază că ultimele guverne au crescut cheltuielile cu salariile și pensiile din împrumuturi. Datoria publică a depășit 60% din PIB, iar măsurile de reformă devin inevitabile. România a intrat în recesiune, iar explicațiile pentru această situație nu au întârziat să apară. Economistul Adrian […]
08:10
CCR judecă pentru a șasea oară legea pensiilor magistraților. Nicușor Dan acuză CCR de tergiversare, după cinci amânări # Lumea Politică
Miercuri, Curtea Constituțională a României încearcă pentru a șasea oară să dea o decizie pe legea pensiilor magistraților, pe care Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament. Pe 11 februarie a avut loc ultima ședință pe reformă, unde judecătorii au amânat pentru a cincea oară decizia. „Având în vederea cererea de întrerupere a deliberărilor pentru studierea documentelor […]
08:10
Prefectul Capitalei, apel urgent în contextul codului roșu de ninsori: „Lăsați mașinile acasă” # Lumea Politică
Capitala este în alertă maximă din cauza ninsorilor abundente. Prefectul Bucureștiului, Andrei Nistor, avertizează că situația este dificilă și solicită cetățenilor să evite deplasările neesențiale. Intervențiile sunt îngreunate, deși resursele nu lipsesc. Autoritățile din București sunt în stare de mobilizare totală din cauza Codului Roșu de ninsoare. Prefectul Andrei Nistor a declarat că situația este […]
08:10
Ciprian Ciucu e la deszăpezit de azi-noapte. Primăria a pus la dispoziţie şi un număr de telefon pentru sesizări # Lumea Politică
Primarul Ciprian Ciucu a coordonat acțiunile de deszăpezire din cadrul comandamentului de iarnă, după emiterea Codului Portocaliu de ninsoare și vânt. Utilajele și angajații de la salubritate au fost mobilizați pentru a asigura traficul în condiții dificile. Primăriile de sector au intervenit cu sute de utilaje și mii de operatori pentru a menține arterele principale […]
Ieri
13:40
Dispariția lui Putin alimentează speculațiile. Zelenski spune că „nu mai are prea mult timp” # Lumea Politică
Absența președintelui rus Vladimir Putin din public stârnește din nou speculații. Liderul ucrainean Volodimir Zelenski sugerează că Putin “nu mai are prea mult timp”. Kremlinul respinge zvonurile, iar tensiunile cresc pe fondul acuzațiilor privind moartea opozantului Alexei Navalnîi. Președintele rus Vladimir Putin nu a mai fost văzut în public de aproximativ zece zile, ceea ce […]
13:30
Adrian Câciu, după ce Ministerul Finanțelor a publicat cifrele dezastrului: “În sfârșit, prezintă datele reale despre datorie publică” # Lumea Politică
Deputatul Adrian Câciu acuză Ministerul de Finanțe de întârzierea publicării datelor privind datoria publică a României. Situația arată că țara a depășit pragul de 60% din PIB, un nivel considerat critic. Deputatul PSD Adrian Câciu, fost ministru al Finanțelor, a criticat Ministerul de Finanțe pentru întârzierea în publicarea datelor privind datoria publică. Conform raportului, datoria […]
13:30
Călin Georgescu, la ieșirea de la semnarea controlului judiciar: “România nu trăiește o simplă recesiune” # Lumea Politică
Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a criticat dur modelul economic neoliberal, acuzându-l de crearea sărăciei și dependenței în România. La secția de poliție din Buftea, unde a semnat controlul judiciar, el a făcut un apel la revenirea la valorile tradiționale: patrie, familie, Dumnezeu. Fostul candidat la președinție, Călin Georgescu, s-a prezentat la secția […]
13:30
Flota „fantomă” a Rusiei: Un aliat al lui Putin avertizează puterile europene cu privire la confiscarea navelor ruseşti # Lumea Politică
Nikolai Patrușev, consilier apropiat al lui Vladimir Putin, a anunțat că Rusia ar putea desfășura forțe militare navale pentru a preveni sechestrarea vaselor sale de către puterile europene. Declarațiile vin în contextul sancțiunilor occidentale menite să izoleze Moscova. Nikolai Patrușev, un aliat apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, a declarat marți că Rusia ar putea […]
13:20
Nicușor Dan cheamă coaliția la Cotroceni: Tăierile și bugetul întârziat, pe masa unei ședințe decisive # Lumea Politică
Nicușor Dan se întâlnește cu liderii coaliției de guvernare într-un context tensionat, cauzat de întârzierea bugetului de stat și reducerile salariale din ministere. Președintele solicită clarificări privind calendarul bugetar și impactul măsurilor economice. Președintele României, Nicușor Dan, se va întâlni marți cu liderii coaliției de guvernare la Palatul Cotroceni, la ora 15.00. Întâlnirea are loc […]
13:20
Tensiuni în Coaliție: PNL amenință cu ieșirea de la guvernare. Președintele Nicușor Dan cheamă liderii la Cotroceni # Lumea Politică
PNL analizează ieșirea din coaliția de guvernare, acuzând PSD de blocarea reformelor. Președintele Nicușor Dan organizează o întâlnire crucială cu liderii coaliției la Cotroceni, pe fondul tensiunilor crescânde. Deputatul Robert Sighiartău cere retragerea PNL din coaliția de guvernare, acuzând PSD de o campanie împotriva premierului Ilie Bolojan. Liberalul susține că social-democrații sunt interesați doar de […]
13:20
Scandal în ședința coaliției! Kelemen Hunor a dat replica serii: Nu poți să mitraliezi tot tufișul pentru că mișcă ceva pe acolo! # Lumea Politică
Ședința coaliției de guvernare a fost una extrem de tensionată, în contextul în care PSD și UDMR se opun reformei în sistem paușal dorită de către premierul Ilie Bolojan. În toiul discuțiilor, Kelemen Hunor a dat replica serii: ”Nu poți să pui mâna pe armă și să mitraliezi tot tufișul pentru că ți se pare că […]
13:20
CTP, despre prezența lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii: ”Ce-o să facă Micul Scăldător la Clubul Trump” # Lumea Politică
Cristian Tudor Popescu nu crede că Nicușor Dan va obține rezultate concrete pentru România prin participarea la Consiliul Păcii, fondat de Donald Trump. Gazetarul îl critică dur pe Dan, considerând că prezența sa nu va aduce niciun beneficiu țării. Cristian Tudor Popescu și-a exprimat scepticismul față de participarea lui Nicușor Dan la prima reuniune a […]
13:10
Prima rafinărie de cupru, în România. Acord preliminar semnat cu o companie americană. Legătura cu Groenlanda # Lumea Politică
România ar putea construi prima rafinărie de cupru, după ce Ministerul Energiei a încheiat un acord preliminar cu o companie americană. Ministrul Bogdan Ivan a subliniat importanța proiectului pentru economia națională. România ar putea avea prima rafinărie de cupru și materiale rare, conform unui acord preliminar semnat de Ministerul Energiei cu o companie americană. Aceasta […]
13:10
Rezultatul testului antidrog făcut de Robert Negoiță la Institutul Național de Medicină Legaă # Lumea Politică
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a fost testat negativ pentru droguri la INML. În paralel, DNA anchetează posibile fapte de corupție legate de construirea unui drum pe terenul fratelui său. Rezultatul testului antidrog efectuat de Robert Negoiță la Institutul Național de Medicină Legală a ieșit negativ. Testele au verificat prezența substanțelor psihoactive, inclusiv morfină și […]
13:10
Prima mică victorie a lui Ciucu: După 2 blocaje, are undă verde să intre în cursa pentru Forumul Orașelor # Lumea Politică
Primarul Ciprian Ciucu a obținut, după trei încercări, aprobarea Consiliului General al Municipiului București pentru a depune candidatura orașului la Forumul Orașelor din 2027. Decizia a fost luată chiar în ultima zi posibilă pentru depunerea dosarului. Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a dat undă verde primarului Ciprian Ciucu pentru a depune dosarul de candidatură […]
12:40
Datoria publică a României depășește pragul UE stabilit prin lege. Care sunt măsurile obligatorii # Lumea Politică
Legea responsabilității fiscal-bugetare prevede măsuri stricte în cazul depășirii pragului datoriei publice de 60% din PIB. Dacă acest prag este depășit, România trebuie să reducă datoria publică cu 5% anual. Regulamentul UE impune aceste măsuri pentru a preveni deficitele excesive. Conform Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, dacă datoria publică depășește 60% din PIB, România trebuie […]
12:10
Primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, a decis să organizeze întâlniri cu conducerea STB și sindicatele pentru a stabili un plan de reechilibrare bugetară. Acesta a criticat Consiliul General pentru lipsa de implicare și a evidențiat problemele financiare ale societății de transport. Primarul Ciprian Ciucu a anunțat, luni seară, că va avea noi întâlniri cu […]
11:40
Mircea Geoană, fost secretar adjunct al NATO, subliniază importanța vizitei lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace al lui Trump. Geoană consideră că președintele României trebuie să reconfirme relația cu SUA, esențială pentru securitatea națională. Mircea Geoană a vorbit la Antena 3 despre necesitatea ca președintele României, Nicușor Dan, să participe la Consiliul pentru Pace […]
11:10
Nicușor Dan a devenit ținta foștii susținători. „De ce parte a baricadei ești acum?” # Lumea Politică
Nicușor Dan, apreciat anterior de comunitatea „Declic” pentru pozițiile sale civice, devine acum ținta criticilor foștilor susținători. ONG-ul acuză o schimbare de direcție politică și cere explicații pentru o agendă pro-minerit promovată de consilierul său. Relația dintre Nicușor Dan și comunitatea „Declic” s-a deteriorat rapid, la doar opt luni de la preluarea mandatului său. Membrii […]
10:40
Senatul majorează vârsta minimă pentru jocuri de noroc. Restricții severe pentru publicitatea online # Lumea Politică
Senatul a votat două proiecte legislative menite să protejeze tinerii de riscurile asociate jocurilor de noroc. Primul proiect crește vârsta minimă de participare de la 18 la 21 de ani. Acesta a fost adoptat cu 96 de voturi pentru, 8 contra și 2 abțineri. Al doilea proiect interzice publicitatea online pentru jocuri de noroc […]
10:10
Guvernul alocă 2,3 miliarde lei pentru ajutoare la pensii. Nu toți pensionarii le primesc # Lumea Politică
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că suma de 2,3 miliarde de lei va fi distribuită către 2,8 milioane de pensionari. Decizia vine după ce indexarea pensiilor de 7% a fost anulată pentru 2026. Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat la Antena 3 că guvernul a decis să aloce 2,3 miliarde de lei pentru ajutoare […]
09:40
Geoană: România trebuie să joace „jocul cel nou”. Mesajul pe care trebuie să-l transmită Nicușor Dan la „Consiliul Păcii” # Lumea Politică
Mircea Geoană subliniază importanța unui mesaj clar din partea președintelui Nicușor Dan în întâlnirea cu Donald Trump. Președintele american promovează noul „Consiliu al Păcii” ca fiind crucial pe scena internațională. Mircea Geoană, fost secretar adjunct al NATO, a discutat la Antena 3 CNN despre întâlnirea crucială dintre președintele Nicușor Dan și Donald Trump. Geoană a […]
09:10
Grindeanu anunță reduceri la impozitele locale cu „mari șanse”. UDMR susține inițiativa # Lumea Politică
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a dezvăluit că în curând va fi prezentată o propunere pentru reducerea impozitelor locale. Acesta a menționat că există un consens între PSD și UDMR pentru reintroducerea unor excepții fiscale. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat la România TV că o variantă de reducere a anumitor impozite locale va fi prezentată […]
08:40
Trump anunță că va decide curând asupra noilor livrări de arme pentru Taiwan, după avertismentele Chinei # Lumea Politică
Președintele Donald Trump a anunțat că va decide „foarte curând” în privința livrărilor de arme către Taiwan, o mișcare care provoacă tensiuni cu China. Beijingul a reacționat dur la achizițiile de armament ale Taipeiului, iar relațiile dintre cele două țări sunt tot mai tensionate. Președintele Donald Trump a declarat la bordul Air Force One că […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.