Prima mică victorie a lui Ciucu: După 2 blocaje, are undă verde să intre în cursa pentru Forumul Orașelor

Acum 10 minute
13:20
Nicușor Dan cheamă coaliția la Cotroceni: Tăierile și bugetul întârziat, pe masa unei ședințe decisive # Lumea Politică
Nicușor Dan se întâlnește cu liderii coaliției de guvernare într-un context tensionat, cauzat de întârzierea bugetului de stat și reducerile salariale din ministere. Președintele solicită clarificări privind calendarul bugetar și impactul măsurilor economice. Președintele României, Nicușor Dan, se va întâlni marți cu liderii coaliției de guvernare la Palatul Cotroceni, la ora 15.00. Întâlnirea are loc […]
13:20
Tensiuni în Coaliție: PNL amenință cu ieșirea de la guvernare. Președintele Nicușor Dan cheamă liderii la Cotroceni # Lumea Politică
PNL analizează ieșirea din coaliția de guvernare, acuzând PSD de blocarea reformelor. Președintele Nicușor Dan organizează o întâlnire crucială cu liderii coaliției la Cotroceni, pe fondul tensiunilor crescânde. Deputatul Robert Sighiartău cere retragerea PNL din coaliția de guvernare, acuzând PSD de o campanie împotriva premierului Ilie Bolojan. Liberalul susține că social-democrații sunt interesați doar de […]
13:20
Scandal în ședința coaliției! Kelemen Hunor a dat replica serii: Nu poți să mitraliezi tot tufișul pentru că mișcă ceva pe acolo! # Lumea Politică
Ședința coaliției de guvernare a fost una extrem de tensionată, în contextul în care PSD și UDMR se opun reformei în sistem paușal dorită de către premierul Ilie Bolojan. În toiul discuțiilor, Kelemen Hunor a dat replica serii: ”Nu poți să pui mâna pe armă și să mitraliezi tot tufișul pentru că ți se pare că […]
13:20
CTP, despre prezența lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii: ”Ce-o să facă Micul Scăldător la Clubul Trump” # Lumea Politică
Cristian Tudor Popescu nu crede că Nicușor Dan va obține rezultate concrete pentru România prin participarea la Consiliul Păcii, fondat de Donald Trump. Gazetarul îl critică dur pe Dan, considerând că prezența sa nu va aduce niciun beneficiu țării. Cristian Tudor Popescu și-a exprimat scepticismul față de participarea lui Nicușor Dan la prima reuniune a […]
Acum 30 minute
13:10
Prima rafinărie de cupru, în România. Acord preliminar semnat cu o companie americană. Legătura cu Groenlanda # Lumea Politică
România ar putea construi prima rafinărie de cupru, după ce Ministerul Energiei a încheiat un acord preliminar cu o companie americană. Ministrul Bogdan Ivan a subliniat importanța proiectului pentru economia națională. România ar putea avea prima rafinărie de cupru și materiale rare, conform unui acord preliminar semnat de Ministerul Energiei cu o companie americană. Aceasta […]
13:10
Rezultatul testului antidrog făcut de Robert Negoiță la Institutul Național de Medicină Legaă # Lumea Politică
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a fost testat negativ pentru droguri la INML. În paralel, DNA anchetează posibile fapte de corupție legate de construirea unui drum pe terenul fratelui său. Rezultatul testului antidrog efectuat de Robert Negoiță la Institutul Național de Medicină Legală a ieșit negativ. Testele au verificat prezența substanțelor psihoactive, inclusiv morfină și […]
13:10
Prima mică victorie a lui Ciucu: După 2 blocaje, are undă verde să intre în cursa pentru Forumul Orașelor # Lumea Politică
Primarul Ciprian Ciucu a obținut, după trei încercări, aprobarea Consiliului General al Municipiului București pentru a depune candidatura orașului la Forumul Orașelor din 2027. Decizia a fost luată chiar în ultima zi posibilă pentru depunerea dosarului. Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a dat undă verde primarului Ciprian Ciucu pentru a depune dosarul de candidatură […]
Acum o oră
12:40
Datoria publică a României depășește pragul UE stabilit prin lege. Care sunt măsurile obligatorii # Lumea Politică
Legea responsabilității fiscal-bugetare prevede măsuri stricte în cazul depășirii pragului datoriei publice de 60% din PIB. Dacă acest prag este depășit, România trebuie să reducă datoria publică cu 5% anual. Regulamentul UE impune aceste măsuri pentru a preveni deficitele excesive. Conform Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, dacă datoria publică depășește 60% din PIB, România trebuie […]
Acum 2 ore
12:10
Primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, a decis să organizeze întâlniri cu conducerea STB și sindicatele pentru a stabili un plan de reechilibrare bugetară. Acesta a criticat Consiliul General pentru lipsa de implicare și a evidențiat problemele financiare ale societății de transport. Primarul Ciprian Ciucu a anunțat, luni seară, că va avea noi întâlniri cu […]
11:40
Mircea Geoană, fost secretar adjunct al NATO, subliniază importanța vizitei lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace al lui Trump. Geoană consideră că președintele României trebuie să reconfirme relația cu SUA, esențială pentru securitatea națională. Mircea Geoană a vorbit la Antena 3 despre necesitatea ca președintele României, Nicușor Dan, să participe la Consiliul pentru Pace […]
Acum 4 ore
11:10
Nicușor Dan a devenit ținta foștii susținători. „De ce parte a baricadei ești acum?” # Lumea Politică
Nicușor Dan, apreciat anterior de comunitatea „Declic” pentru pozițiile sale civice, devine acum ținta criticilor foștilor susținători. ONG-ul acuză o schimbare de direcție politică și cere explicații pentru o agendă pro-minerit promovată de consilierul său. Relația dintre Nicușor Dan și comunitatea „Declic” s-a deteriorat rapid, la doar opt luni de la preluarea mandatului său. Membrii […]
10:40
Senatul majorează vârsta minimă pentru jocuri de noroc. Restricții severe pentru publicitatea online # Lumea Politică
Senatul a votat două proiecte legislative menite să protejeze tinerii de riscurile asociate jocurilor de noroc. Primul proiect crește vârsta minimă de participare de la 18 la 21 de ani. Acesta a fost adoptat cu 96 de voturi pentru, 8 contra și 2 abțineri. Al doilea proiect interzice publicitatea online pentru jocuri de noroc […]
10:10
Guvernul alocă 2,3 miliarde lei pentru ajutoare la pensii. Nu toți pensionarii le primesc # Lumea Politică
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că suma de 2,3 miliarde de lei va fi distribuită către 2,8 milioane de pensionari. Decizia vine după ce indexarea pensiilor de 7% a fost anulată pentru 2026. Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat la Antena 3 că guvernul a decis să aloce 2,3 miliarde de lei pentru ajutoare […]
09:40
Geoană: România trebuie să joace „jocul cel nou”. Mesajul pe care trebuie să-l transmită Nicușor Dan la „Consiliul Păcii” # Lumea Politică
Mircea Geoană subliniază importanța unui mesaj clar din partea președintelui Nicușor Dan în întâlnirea cu Donald Trump. Președintele american promovează noul „Consiliu al Păcii” ca fiind crucial pe scena internațională. Mircea Geoană, fost secretar adjunct al NATO, a discutat la Antena 3 CNN despre întâlnirea crucială dintre președintele Nicușor Dan și Donald Trump. Geoană a […]
Acum 6 ore
09:10
Grindeanu anunță reduceri la impozitele locale cu „mari șanse”. UDMR susține inițiativa # Lumea Politică
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a dezvăluit că în curând va fi prezentată o propunere pentru reducerea impozitelor locale. Acesta a menționat că există un consens între PSD și UDMR pentru reintroducerea unor excepții fiscale. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat la România TV că o variantă de reducere a anumitor impozite locale va fi prezentată […]
08:40
Trump anunță că va decide curând asupra noilor livrări de arme pentru Taiwan, după avertismentele Chinei # Lumea Politică
Președintele Donald Trump a anunțat că va decide „foarte curând” în privința livrărilor de arme către Taiwan, o mișcare care provoacă tensiuni cu China. Beijingul a reacționat dur la achizițiile de armament ale Taipeiului, iar relațiile dintre cele două țări sunt tot mai tensionate. Președintele Donald Trump a declarat la bordul Air Force One că […]
08:40
Ministrul Muncii, anunț privind pachetul de solidaritate propus de PSD: Sunt sigur că va fi aprobat # Lumea Politică
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat la Antena 3 CNN că pachetul de solidaritate propus de PSD va fi discutat în următoarea ședință a coaliției. Manole estimează că pachetul, evaluat la 3,2 miliarde de lei, va primi undă verde, fără opoziția premierului Ilie Bolojan. Ministrul Florin Manole a declarat că discuțiile pe tema pachetului de […]
08:40
Pensionarii români care riscă să rămână fără pensie dacă nu trimit acest document urgent. Care este data limită # Lumea Politică
Pensionarii români stabiliți în afara țării trebuie să trimită un document esențial pentru a nu pierde drepturile financiare. Certificatul de viață trebuie transmis până la o dată limită, altfel există riscul suspendării plăților. Pensionarii români din străinătate trebuie să trimită certificatul de viață pentru a continua să primească pensia. Acest document este necesar pentru verificarea […]
08:30
Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu au încercat să schimbe conducerea filialelor PNL din București, dar inițiativa lor a fost blocată. Comisia de Arbitraj din PNL a respins cererile de demitere, subliniind scindarea din partid. Liderul PNL, Ilie Bolojan, alături de Ciprian Ciucu, liderul PNL București, au avut parte de o înfrângere importantă după ce partidul […]
08:30
Ciucu anunță măsuri la STB: „Avem aproximativ 250 de economiști și 200 de directori și șefi. Ne costă cât două oraşe Brașov” # Lumea Politică
Primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, a anunțat măsuri urgente pentru reechilibrarea bugetului Societății de Transport București (STB). Acesta a criticat managementul și a cerut sprijinul Consiliului General. Situația financiară a STB este gravă, cu datorii de 1,6 miliarde de lei. Primarul Ciprian Ciucu a declarat că a analizat organigrama și procesele de management ale […]
08:30
Specialiști în amfibieni: Toxina care l-a ucis pe Aleksei Navalnîi a fost probabil sintetică. „Nu este dificil să le găseşti” # Lumea Politică
Cinci țări europene au concluzionat că Aleksei Navalnîi a fost ucis cu o toxină letală, produsă în laborator. Opozantul rus a murit în februarie 2024, iar Moscova este văzută ca principal responsabil, deși Kremlinul neagă acuzațiile. Specialiștii din Ecuador și Columbia au stabilit că toxina care a dus la moartea lui Aleksei Navalnîi a fost […]
08:30
România, mai apropiată de dictatură ca niciodată în clasamentul mondial al democrațiilor. Suntem pe ultimul loc în UE, mult sub Ungaria lui Orban # Lumea Politică
România a fost plasată pe ultimul loc în UE în clasamentul democrației realizat de The Economist pentru 2024. Cu un scor de doar 5,99, țara noastră a fost retrogradată la statutul de „democrație hibridă”. Experții explică motivele acestei scăderi și ce poate fi făcut pentru a îmbunătăți situația. România a primit o veste proastă în […]
08:20
China a dezvăluit un proiect care îngrozește planeta: ce este Luanniao, nava-mamă dotată un arsenal precum în filmele SF # Lumea Politică
O animație difuzată de televiziunea publică din China prezintă un portavion spațial revoluționar, Luanniao, capabil să lanseze avioane fără pilot din orbită. Proiectul, parte a programului Nantianmen, este privit cu scepticism de experții internaționali, care pun la îndoială viabilitatea tehnologică a unei astfel de inițiative. În ianuarie 2026, televiziunea publică din China a captat atenția […]
08:20
Fenomenul furturilor din magazine ia amploare în România: ce fură românii cel mai des la casele self-pay # Lumea Politică
Furturile din magazinele românești devin tot mai frecvente, cu peste 40 de incidente zilnice. Capitala este cea mai afectată, iar introducerea caselor self-pay a facilitat acest fenomen. Produsele vizate sunt adesea cele mici și ușor de ascuns. Furturile din magazine au atins un nivel alarmant în România, cu peste 40 de incidente raportate zilnic. Bucureștiul […]
Acum 8 ore
06:10
Viorel Micula a scăpat de sechestrul pe avere. Statul român încearcă să recupereze peste 300 de milioane de euro # Lumea Politică
Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat anularea sechestrului de 1,29 miliarde lei impus asupra bunurilor lui Viorel Micula. În cazul fratelui său, Ioan Micula, procesul este în desfășurare. Cazul a pornit de la o decizie privind un ajutor de stat considerat ilegal. Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv recursul Fiscului […]
05:30
Reacția Kremlinului la acuzațiile de otrăvire a lui Navalnîi cu o toxină rară. Cinci țări europene cer dreptate # Lumea Politică
Kremlinul respinge acuzațiile conform cărora l-ar fi otrăvit pe Alexei Navalnîi. Cinci țări europene susțin că opozantul politic a fost ucis în închisoare cu o toxină rară. Mama lui Navalnîi și președintele Macron vor să se facă dreptate. Cinci țări europene au acuzat Rusia de otrăvirea lui Alexei Navalnîi în februarie 2024. Kremlinul a respins […]
Acum 12 ore
04:40
Secretarul de Stat american Marco Rubio se află într-un important turneu european. Scopul său este de a îmbunătăți relațiile transatlantice și de a reduce dependența energetică de Rusia. Vizita sa în Ungaria are și o dimensiune politică, sprijinindu-l pe Viktor Orbán în fața provocărilor electorale. Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a transmis un […]
04:00
Procurorul general Pam Bondi: „toate” dosarele legate de Jeffrey Epstein au fost dezvăluite. Peste 300 de nume mari apar în documente # Lumea Politică
Procurorul general al SUA, Pam Bondi, a anunțat publicarea tuturor dosarelor legate de Jeffrey Epstein, conform unei legi privind transparența. Lista include nume sonore precum Donald Trump, Barack Obama și Bill Gates. Procurorul general al Statelor Unite, Pam Bondi, a făcut publică decizia într-o scrisoare oficială, precizând că „toate” dosarele legate de Jeffrey Epstein au […]
03:10
În loc să restructureze sectorul bugetar, guvernul angajează. Câte posturi sunt disponibile la stat # Lumea Politică
Începutul anului aduce o creștere a locurilor de muncă în sectorul public, cu peste 1.500 de posturi disponibile. Deși numărul este mai mic față de sectorul privat, creșterea față de anul trecut este considerabilă. Angajatorii din sectorul public au postat peste 1.500 de locuri de muncă de la începutul anului, conform unei firme de recrutare […]
01:40
O „vrăjitoare” din Ialomița a evoluat în era tehnologiei. Și-a însușit două telefoane ca să le „ardă” bateriile # Lumea Politică
O adolescentă din Ialomița este anchetată pentru înșelătorie după ce a folosit metoda ghicitului pentru a sustrage două telefoane mobile. Incidentul a avut loc în Buzău, iar prejudiciul a fost recuperat. O tânără de 17 ani din Ialomița este cercetată de polițiștii din Buzău pentru înșelătorie. Ea a convins o altă adolescentă să îi dea […]
Acum 24 ore
00:10
Oana Gheorghiu cere „maturitate”: „România nu-și permite să plătească la nesfârșit bani pe care nu-i are și să se împrumute” # Lumea Politică
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că este esențial ca politicienii să acționeze responsabil pentru a stopa împrumuturile excesive. De asemenea, a confirmat pierderea fondurilor europene din cauza reformelor nefinalizate. Vicepremierul Oana Gheorghiu a subliniat că politicienii trebuie să acționeze cu maturitate pentru a opri împrumuturile necontrolate ale României. Într-un interviu la Digi 24, ea a […]
16 februarie 2026
23:30
Câte persoane au pierdut indemnizațiile de handicap, numai în Iași, după noile prevederi legale # Lumea Politică
În județul Iași, sute de persoane au fost afectate în 2025 de reevaluările gradului de handicap. Modificările au inclus fie pierderea încadrării, fie trecerea la un grad inferior. Ministerele de resort au avertizat în repetate rânduri asupra neconcordanțelor din sistem. Un raport al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași indică faptul că, […]
19:00
Nicușor Dan, criticat pentru participarea la Consiliul Păcii. „Secta USR-istă și gașca de propagandă o să amuțească” # Lumea Politică
Decizia lui Nicușor Dan de a lua parte la prima reuniune a Consiliului Păcii de la Washington a stârnit critici acerbe. Fostul premier Adrian Năstase și Silviu Predoiu, fost șef SIE, au comentat acid pe rețelele sociale. România va avea statut de observator, dar mulți pun sub semnul întrebării relevanța acestei participări. Nicușor Dan va […]
18:40
Cristian Tudor Popescu, îngrijorat pentru vizita lui Nicușor Dan în SUA. „Un detaliu, neesențial: ce-o să facă acolo” # Lumea Politică
Cristian Tudor Popescu și-a exprimat nemulțumirea față de participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii de la Washington. Jurnalistul consideră că președintele nu a luat decizii importante în cele 9 luni de mandat, iar vizita este inutilă. Cristian Tudor Popescu a criticat pe Facebook decizia lui Nicușor Dan de a participa la reuniunea Consiliului Păcii […]
16:00
Podcastul „Legende Urbane” a înregistrat în ultimul an peste 46 de milioane de vizualizări pe toate platformele digitale. Vă prezentăm topul celor mai vizionați invitați care s-au perindat prin studiourile „Legende Urbane” în acest an. Peste jumătate din invitați au adunat peste un milion de spectatori Din cele 31 de episoade de „Legende Urbane”, nu […]
14:50
Explozie de prețuri în ianuarie! Alimentele de bază s-au scumpit pe linie, față de anul trecut. Pâinea, cu aproape 10%, laptele cu 11%, ouăle cu 13%. Ce produs e campionul scumpirilor, cu aproape 25% # Lumea Politică
Rata inflației rămâne ridicată la începutul anului 2026, cu o ușoară scădere față de sfârșitul lui 2025. Conform INS, inflația anuală a fost de 9,6% în ianuarie. Prețurile la energie, alimente și servicii continuă să apese asupra bugetelor. Datele INS arată că indicele prețurilor de consum a crescut cu 0,86% în ianuarie față de decembrie […]
14:50
INS anunță că inflația rămâne aproape de 10%. Viața tot mai scumpă în 2026: românii plătesc cu 60% mai mult la curent și cu 25% mai mult la cafea # Lumea Politică
La începutul anului 2026, inflația în România continuă să fie la un nivel alarmant, cu o rată anuală de 9,6%. În ciuda unei ușoare scăderi față de finalul anului trecut, gospodăriile resimt puternic creșterile de prețuri, mai ales în sectoarele de servicii și energie. Datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS) arată că, în […]
14:50
Zelenski se dezlănțuie împotriva rușilor: „Du-te dracului în Rusia!” / Ce a generat furia președintelui Ucrainei # Lumea Politică
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat un atac dur asupra rușilor care trăiesc în Occident, cerând sancțiuni mai dure. El a avertizat, de asemenea, despre pericolul reprezentat de Vladimir Putin, dacă nu este oprit. Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a adresat un mesaj dur rușilor care locuiesc în Occident, susținuți financiar de rudele lor din Rusia. […]
14:50
Economistul Adrian Negrescu explică manevra prin care se va scădea inflația din pix: Creșterea prețului energiei nu se mai ia în calcul # Lumea Politică
Economistul Adrian Negrescu prevede o scădere a inflației în a doua jumătate a anului 2026, dar nu datorită reducerii prețurilor sau creșterii veniturilor. Schimbarea vine din eliminarea creșterii prețului la energie din formula de calcul. Adrian Negrescu a declarat că inflația din România va cunoaște o temperare semnificativă în a doua parte a anului 2026. […]
14:50
Adrian Câciu pune cifrele în fața lui Bolojan: România a terminat banii din PNRR, are 0 euro în conturi. Din iunie 2025 nu a tras niciun cent # Lumea Politică
Fostul ministru al Fondurilor Europene, Adrian Câciu, a declarat că România are zero euro în conturi din PNRR. El a subliniat că țara nu a accesat fonduri europene din iunie 2025 și că plățile curente sunt acoperite din împrumuturi naționale. Adrian Câciu, fostul ministru al Fondurilor Europene, a lansat acuzații grave privind gestionarea fondurilor din […]
14:40
Prima ședință a coaliției după câteva săptămâni de pauză. Miniștrii PSD refuză să își dea avizul pentru reforma administrației / „Le urăm succes # Lumea Politică
Liderii coaliției de guvernare s-au întâlnit pentru a discuta despre reforma administrației, dar PSD refuză să semneze avizele necesare din cauza tăierilor salariale. Discuțiile au loc pe fondul unor amenințări privind ruperea coaliției și organizarea de alegeri anticipate. Liderii PSD, PNL, USR, UDMR și ai Minorităților Naționale s-au reunit luni pentru a discuta despre adoptarea […]
14:40
Cristian Tudor Popescu nu este impresionat după ce Nicușor Dan a anunțat că merge la Consiliul pentru Pace al lui Trump: ‘România la clasa a doua’ # Lumea Politică
Președintele României, Nicușor Dan, a decis să participe la Consiliul pentru Pace organizat de Donald Trump la Washington. Cristian Tudor Popescu a reacționat critic la această decizie, punând sub semnul întrebării și o posibilă întâlnire la Casa Albă. Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că va participa la Consiliul pentru Pace, organizat de fostul președinte […]
14:10
Trump anunță fonduri pentru Gaza. Nicușor Dan s-a hotărât să ajungă la Consiliul pentru Pace # Lumea Politică
Donald Trump a anunțat că statele membre ale Consiliului pentru Pace vor aloca peste 5 miliarde de dolari pentru reconstrucția și ajutorul umanitar în Gaza. Reuniunea va avea loc joi la Washington, cu prezența unor delegații din peste 20 de țări. România și Italia vor participa ca observatori. Donald Trump a dezvăluit pe Truth Social […]
13:40
Statele UE nu sunt pregătite să ofere Ucrainei o dată concretă pentru aderarea la blocul comunitar, a declarat Kaja Kallas la Conferinţa de Securitate de la Munchen. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski insistă asupra unei date precise, dar negocierile sunt încă în desfășurare. Kaja Kallas a afirmat că statele membre ale UE nu sunt pregătite să […]
Ieri
13:10
SUA transportă primul microreactor nuclear într-o operațiune istorică. Alternativă la generatoarele pe motorină # Lumea Politică
Un avion militar C-17 a realizat prima transportare a unui microreactor nuclear din California în Utah, marcând un moment istoric pentru SUA. Acțiunea, coordonată de Departamentele Energiei și Apărării, explorează potențialul energiei nucleare portabile în zone izolate. Un microreactor nuclear a fost transportat pentru prima dată de un avion militar C-17, din California în Utah, […]
12:40
Relațiile lui Epstein cu Mossad. Oficialii israelieni au sărit ca arși să nege total # Lumea Politică
Relația dintre fostul premier israelian Ehud Barak și Jeffrey Epstein a reaprins teoriile considerate conspiraționiste privind legături cu Mossad. Liderii politici israelieni și foști oficiali ai serviciilor secrete resping ferm aceste acuzații. Un nou val de documente și reportaje a adus în prim-plan relația dintre fostul prim-ministru israelian Ehud Barak și Jeffrey Epstein. Aceste dezvăluiri […]
12:10
obama Fostul președinte american Barack Obama a declarat într-un interviu că extratereștrii sunt reali, însă a respins ferm ideea că guvernul SUA ar ascunde dovezi despre forme de viață extraterestră la Area 51. Discuția a avut loc cu comentatorul politic Brian Tyler Cohen, care l-a întrebat direct despre existența extratereștrilor. Obama a răspuns: „Sunt reali, […]
11:40
Reducere drastică a consumului de alimente. Ministrul Barbu propune din nou plafonarea adaosului comercial # Lumea Politică
Scăderea puterii de cumpărare a românilor a dus la o reducere drastică a consumului de alimente, avertizează Florin Barbu. Ministrul Agriculturii anunță un mecanism de plafonare a adaosului comercial, corelat cu inflația, pentru a proteja industria alimentară. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat că puterea de cumpărare a românilor a scăzut semnificativ, iar consumul de […]
11:10
Duble negocieri la Geneva. Trump îi trimite pe Kushner și Witkoff ca să oprească două războaie # Lumea Politică
Donald Trump a desemnat pe Jared Kushner și Steve Witkoff să reia discuțiile cu Iranul asupra programului nuclear. Cei doi vor merge săptămâna aceasta la Geneva pentru negocieri indirecte cu Teheranul, sub medierea Omanului. Casa Albă a confirmat duminică, 15 februarie, că Jared Kushner și Steve Witkoff, emisarul special, vor participa la discuțiile de la […]
10:40
România și Europa în fața unei crize demografice. Vârsta medie și „depopularea regională” la noi # Lumea Politică
Populația Uniunii Europene îmbătrânește rapid, vârsta medie ajungând la 44,9 ani în 2025. Raportul Eurostat indică provocări majore pentru sistemele de pensii și economie. România se confruntă cu o presiune suplimentară odată cu pensionarea “decrețeilor”. Vârsta medie a populației din UE a atins 44,9 ani la 1 ianuarie 2025, cu o creștere de peste 2 […]
