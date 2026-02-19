România, singurul stat din cele 11 țări UE cu rol de observator reprezentat la nivel de șef de stat și de membru al Consiliului European la reuniunea Consiliului Păcii
CaleaEuropeana, 19 februarie 2026 03:20
Corespondență din Washington România este singura țară din cele 12 state membre ale Uniunii Europene participante cu rol de observator la prima reuniune a Consiliului pentru Pace care va fi reprezentată la cel mai înalt nivel, respectiv de președintele Nicușor Dan, potrivit listei difuzate de Administrația Prezidențială. Președintele american Donald Trump găzduiește joi, la Institutul […] The post România, singurul stat din cele 11 țări UE cu rol de observator reprezentat la nivel de șef de stat și de membru al Consiliului European la reuniunea Consiliului Păcii appeared first on caleaeuropeana.ro.
• • •
Alte ştiri de CaleaEuropeana
Acum o oră
03:20
România, singurul stat din cele 11 țări UE cu rol de observator reprezentat la nivel de șef de stat și de membru al Consiliului European la reuniunea Consiliului Păcii # CaleaEuropeana
Corespondență din Washington România este singura țară din cele 12 state membre ale Uniunii Europene participante cu rol de observator la prima reuniune a Consiliului pentru Pace care va fi reprezentată la cel mai înalt nivel, respectiv de președintele Nicușor Dan, potrivit listei difuzate de Administrația Prezidențială. Președintele american Donald Trump găzduiește joi, la Institutul […] The post România, singurul stat din cele 11 țări UE cu rol de observator reprezentat la nivel de șef de stat și de membru al Consiliului European la reuniunea Consiliului Păcii appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 2 ore
02:50
România a găzduit o reuniune trilaterală cu Franța și Germania consacrată abordării strategice și a hub-ului UE la Marea Neagră # CaleaEuropeana
Ministerul Afacerilor Externe al României, prin directorul Politic, ambasadorul Mihnea Motoc, a găzduit la 18 februarie 2026, la București, reuniunea în format trilateral România–Franța–Germania, dedicată regiunii Mării Negre și implementării Abordării Strategice a Uniunii Europene pentru această regiune, potrivit unui comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro. Discuțiile s-au concentrat asupra evoluțiilor de securitate din regiunea Mării […] The post România a găzduit o reuniune trilaterală cu Franța și Germania consacrată abordării strategice și a hub-ului UE la Marea Neagră appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 12 ore
16:20
Prima vizită a lui Nicușor Dan în SUA: Președintele reprezintă România, ca observator, la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump. Care sunt mizele? Corespondență specială din Washington # CaleaEuropeana
Corespondență din Washington Președintele Nicușor Dan efectuează joi prima sa vizită în Statele Unite de la preluarea mandatului de șef al statului, participând la Washington, la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace, o inițiativă a președintelui Statelor Unite, Donald Trump, cu România având statut de observator. Șeful statului a prefațat importanța acestei decizii într-un interviu acordat […] The post Prima vizită a lui Nicușor Dan în SUA: Președintele reprezintă România, ca observator, la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump. Care sunt mizele? Corespondență specială din Washington appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:20
Dragoș Pîslaru va depune „toate eforturile diplomatice, formale și informale” la UE pentru recuperarea celor 231 milioane de euro din PNRR, după decizia CCR privind pensiile speciale # CaleaEuropeana
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat că decizia Curții Constituționale privind legea pensiilor magistraților reprezintă un moment important atât din perspectiva echității sociale, cât și a relației României cu Comisia Europeană în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), subliniind că Guvernul va transmite oficial Bruxelles-ului dovada finalizării reformei pentru a […] The post Dragoș Pîslaru va depune „toate eforturile diplomatice, formale și informale” la UE pentru recuperarea celor 231 milioane de euro din PNRR, după decizia CCR privind pensiile speciale appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:10
Dragoș Pîslaru va depune „toate eforturile diplomatice, formale și informale” pe lângă Comisia Europeană pentru recuperarea celor 231 milioane de euro din PNRR, după decizia CCR privind pensiile speciale # CaleaEuropeana
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat că decizia Curții Constituționale privind legea pensiilor magistraților reprezintă un moment important atât din perspectiva echității sociale, cât și a relației României cu Comisia Europeană în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), subliniind că Guvernul va transmite oficial Bruxelles-ului dovada finalizării reformei pentru a […] The post Dragoș Pîslaru va depune „toate eforturile diplomatice, formale și informale” pe lângă Comisia Europeană pentru recuperarea celor 231 milioane de euro din PNRR, după decizia CCR privind pensiile speciale appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 24 ore
14:30
Ilie Bolojan salută decizia CCR privind pensiile magistraților și anunță demersuri pentru recuperarea fondurilor din PNRR: Reușim un pas mare spre echitate # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan a salutat decizia Curții Constituționale a României (CCR) prin care legea privind modificarea pensiilor de serviciu ale magistraților a fost declarată constituțională, după ce judecătorii constituționali au respins, miercuri, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ). Hotărârea a fost adoptată cu 6 voturi din totalul de 9 judecători ai Curții, după […] The post Ilie Bolojan salută decizia CCR privind pensiile magistraților și anunță demersuri pentru recuperarea fondurilor din PNRR: Reușim un pas mare spre echitate appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:30
Premierul canadian se oferă să „construiască o punte” între UE și regiunea Indo-Pacific pentru o alianță comercială anti-Trump # CaleaEuropeana
Premierul canadian Mark Carney a declarat că este dispus să „construiască o punte” între Uniunea Europeană și un bloc comercial în plină expansiune din regiunea Indo-Pacific, în vederea formării unui nou pact comercial anti-Trump, informează Politico Europe. Carney a răspuns marți la întrebări legate de informațiile potrivit cărora Ottawa conduce discuții între UE și statele […] The post Premierul canadian se oferă să „construiască o punte” între UE și regiunea Indo-Pacific pentru o alianță comercială anti-Trump appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:50
Nicușor Dan salută decizia CCR privind reforma pensiilor magistraților: Un gest de echitate, așteptat de societatea noastră # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan salută decizia Curții Constituționale privind reforma pensiilor magistraților. „Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, așteptat de societatea noastră. Asigur toți magistrații că munca lor este respectată, iar importanța lor în arhitectura statului este pe deplin recunoscută”, a menționat Nicușor Dan într-o reacție publicată pe rețeaua de […] The post Nicușor Dan salută decizia CCR privind reforma pensiilor magistraților: Un gest de echitate, așteptat de societatea noastră appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:40
România, vizată de noua strategie a UE pentru consolidarea securității și rezilienței economice a regiunilor învecinate cu Rusia, Belarus și Ucraina # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a adoptat miercuri, 18 februarie, o strategie cuprinzătoare pentru a intensifica sprijinul acordat regiunilor estice ale UE care se învecinează cu Rusia, Belarus și Ucraina. Potrivit unui comunicat, consolidarea prosperității și a rezilienței acestor regiuni nu este doar o expresie a solidarității UE în urma invadării Ucrainei de către Rusia, ci și o […] The post România, vizată de noua strategie a UE pentru consolidarea securității și rezilienței economice a regiunilor învecinate cu Rusia, Belarus și Ucraina appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:40
Ucraina îl include pe Aleksandr Lukașenko pe lista de sancțiuni a Kievului pentru găzduirea rachetelor rusești Oreșnik în Belarus # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat miercuri includerea lui Aleksandr Lukașenko pe lista de sancțiuni a Kievului, susținând că acesta a permis desfășurarea în Belarus a rachetelor balistice hipersonice Oreșnik și a facilitat atacuri rusești cu drone asupra nordului Ucrainei, informează The Guardian. Lukașenko, unul dintre cei mai apropiați aliați ai președintelui rus Vladimir Putin, […] The post Ucraina îl include pe Aleksandr Lukașenko pe lista de sancțiuni a Kievului pentru găzduirea rachetelor rusești Oreșnik în Belarus appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:40
Secretarul de stat Cristian Bușoi, în discuție cu Comisia Europeană: România își asumă un rol activ în consolidarea securității energetice în regiune # CaleaEuropeana
Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a anunțat miercuri, 18 februarie, că a avut o întâlnire la București cu Klaus-Dieter Borchardt, coordonator european pentru interconectivitatea energetică a Europei Centrale și de Sud-Est (CESEC), discuțiile vizând prioritățile României în sectorul energetic și cooperarea regională în domeniu. Potrivit mesajului publicat pe Facebook, oficialul român a […] The post Secretarul de stat Cristian Bușoi, în discuție cu Comisia Europeană: România își asumă un rol activ în consolidarea securității energetice în regiune appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:30
Germania ia măsuri pentru a-și consolida serviciul de informații externe, acordându-i noi competențe extinse, în vederea unei posibile rupturi de SUA: Trebuie să fim capabili să ne descurcăm singuri # CaleaEuropeana
Germania ia măsuri pentru a-și consolida serviciul de informații externe, acordându-i noi competențe extinse, în vederea unei posibile rupturi de Statele Unite, informează Politico Europe. Planul vine în contextul în care liderii germani și alți lideri europeni sunt din ce în ce mai îngrijorați de faptul că președintele american Donald Trump ar putea decide să […] The post Germania ia măsuri pentru a-și consolida serviciul de informații externe, acordându-i noi competențe extinse, în vederea unei posibile rupturi de SUA: Trebuie să fim capabili să ne descurcăm singuri appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:20
Washingtonul ia în calcul reluarea testelor nucleare, invocând activitățile Rusiei și Chinei: „Nu vom rămâne într-o poziție intolerabilă de dezavantaj”, afirmă un oficial de rang înalt # CaleaEuropeana
Statele Unite sunt pregătite să reia testele nucleare de mică putere și să pună capăt moratoriului aflat în vigoare de mai multe decenii, într-un context marcat de deteriorarea arhitecturii globale de control al armamentelor și de acuzații privind activități similare ale Chinei și Rusiei, a declarat marți un oficial american de rang înalt, potrivit AFP, […] The post Washingtonul ia în calcul reluarea testelor nucleare, invocând activitățile Rusiei și Chinei: „Nu vom rămâne într-o poziție intolerabilă de dezavantaj”, afirmă un oficial de rang înalt appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:00
Maia Sandu a discutat cu o delegație a Senatului SUA despre securitatea regională și parcursul european al Republicii Moldova # CaleaEuropeana
Președinta Republicii Moldova Maia Sandu a avut marți o întrevedere cu o delegație de membri ai Senatului Statelor Unite ale Americii, condusă de senatoarea Jeanne Shaheen, discuțiile vizând cooperare bilaterală, situația din regiune și eforturile țării de a-și consolida reziliența și de a avansa parcursul european, informează Președinția de la Chișinău. Din delegație au făcut […] The post Maia Sandu a discutat cu o delegație a Senatului SUA despre securitatea regională și parcursul european al Republicii Moldova appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:50
SUA și Japonia dezvăluie proiecte în valoare de 36 de miliarde de dolari în domeniul petrolului, gazelor și mineralelor critice, contracarând China. Trump: „Va pune capăt dependenței noastre absurde de surse străine” # CaleaEuropeana
Președintele SUA, Donald Trump, a salutat angajamentul Japoniei de a investi aproape 36 de miliarde de dolari în proiecte petroliere, de gaze și minerale critice în Texas, Ohio și Georgia, informează CNBC și The Guardian. Președintele SUA și Sanae Takaichi, prim-ministrul Japoniei, au anunțat trei proiecte, printre care o centrală electrică în Portsmouth, Ohio, prezentată […] The post SUA și Japonia dezvăluie proiecte în valoare de 36 de miliarde de dolari în domeniul petrolului, gazelor și mineralelor critice, contracarând China. Trump: „Va pune capăt dependenței noastre absurde de surse străine” appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:40
„Iranul nu trebuie să dezvolte niciodată arme nucleare”, au subliniat Starmer și Trump într-o discuție telefonică # CaleaEuropeana
Premierul britanic Keir Starmer a avut marți seară o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump, în cadrul căreia au abordat programul nuclear iranian, conflictul din Ucraina și situația din Gaza, reafirmând că Teheranul „nu trebuie să dezvolte niciodată arme nucleare”. Potrivit unui comunicat al Downing Street, Starmer a condamnat din nou atacurile lui Vladimir […] The post „Iranul nu trebuie să dezvolte niciodată arme nucleare”, au subliniat Starmer și Trump într-o discuție telefonică appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:00
Canada lansează un plan de investiții de miliarde de dolari pentru consolidarea armatei și reducerea dependenței față de SUA # CaleaEuropeana
Canada a lansat marți un plan de investiții de miliarde de dolari pentru consolidarea armatei, mizând într-o mai mare măsură pe companiile naționale pentru a reduce dependența de Statele Unite, notează AFP, citat de Agerpres. „Ne-am bazat prea mult pe geografia noastră și pe alții pentru a ne proteja. Acest lucru a creat vulnerabilități pe […] The post Canada lansează un plan de investiții de miliarde de dolari pentru consolidarea armatei și reducerea dependenței față de SUA appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:00
Xi Jinping, înaintea unei posibile întâlniri cu Trump: Speranța relațiilor SUA–China se află în oameni # CaleaEuropeana
Președintele Chinei, Xi Jinping, a declarat că dorința popoarelor chinez și american pentru schimburi și cooperare nu se va schimba, indiferent de evoluția relațiilor bilaterale, într-un mesaj adresat unor prieteni din statul american Iowa, potrivit Reuters, care citează agenția oficială chineză Xinhua. Mesajul vine înaintea unei posibile întâlniri cu președintele american Donald Trump, așteptată în […] The post Xi Jinping, înaintea unei posibile întâlniri cu Trump: Speranța relațiilor SUA–China se află în oameni appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:50
„Rusia este principala amenințare militară la adresa Suediei și a NATO”, avertizează Stockholm # CaleaEuropeana
Suedia a numit Rusia drept cea mai mare amenințare și avertizează că atitudinea tot mai riscantă a Moscovei ar putea declanșa o escaladare periculoasă, informează Politico Europe. Un raport anual publicat marți de Serviciul de Informații și Securitate Militară al țării a semnalat încălcări ale spațiului aerian, sabotaje și operațiuni cibernetice ca exemple ale acțiunilor […] The post „Rusia este principala amenințare militară la adresa Suediei și a NATO”, avertizează Stockholm appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:10
Iulian Chifu: Pentru evitarea rupturii, dezbaterea despre democrație pe linie transatlantică # CaleaEuropeana
Marea Ruptură transatlantică – despre care unii susțin că s-a produs deja iremediabil, alții fac eforturi ca să nu se producă, iar Marco Rubio și Elbridge Colby susțin că relația doar se restructurează, se reașează, se rebalansează – nu se produce doar la nivel strategic, ci are resorturi mai profunde, așa cum am văzut și […] The post Iulian Chifu: Pentru evitarea rupturii, dezbaterea despre democrație pe linie transatlantică appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:10
SUA amenință că va părăsi Agenția Internațională pentru Energie dacă aceasta nu renunță la tranziția verde # CaleaEuropeana
Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a amenințat că va retrage SUA din Agenția Internațională pentru Energie, a cărei activitate în domeniul utilizării energiilor regenerabile intră în conflict cu politica favorabilă combustibililor fosili a administrației Trump, informează Politico Europe. „Dacă o mare parte din agențiile de raportare a datelor se dedică acestui gen de fantezii […] The post SUA amenință că va părăsi Agenția Internațională pentru Energie dacă aceasta nu renunță la tranziția verde appeared first on caleaeuropeana.ro.
08:00
Alexandru Nazare: Depășirea pragului de 60% din PIB pentru datoria publică „nu înseamnă o criză”, ci rezultatul deficitelor bugetare acumulate # CaleaEuropeana
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat marți seara, după participarea la reuniunea ECOFIN de la Bruxelles, că depășirea pragului de 60% din PIB în cazul datoriei publice a României nu reprezintă o situație de criză, ci consecința unor deficite bugetare ridicate acumulate în anii anteriori, subliniind necesitatea continuării consolidării fiscale și a menținerii disciplinei bugetare. […] The post Alexandru Nazare: Depășirea pragului de 60% din PIB pentru datoria publică „nu înseamnă o criză”, ci rezultatul deficitelor bugetare acumulate appeared first on caleaeuropeana.ro.
07:40
Oana Țoiu: România, un hub de expertiză cibernetică pregătit să ofere soluții și lecții învățate pentru reziliența colectivă a NATO # CaleaEuropeana
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a avut marți, 17 februarie, o întrevedere cu Asistentul Secretarului General NATO pentru domeniul cibernetic și transformare digitală, Coordonator special pentru amenințări hibride, Jean Charles Ellermann-Kingombe, în contextul vizitei efectuate de acesta în România, informează Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit sursei citate, în cadrul discuției au fost abordate amenințările hibride și […] The post Oana Țoiu: România, un hub de expertiză cibernetică pregătit să ofere soluții și lecții învățate pentru reziliența colectivă a NATO appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ieri
21:50
Polonia va participa ca observator la Consiliul pentru Pace printr-un consilier al președintelui. Premierul Tusk exclude o aderare la organismul creat de Trump # CaleaEuropeana
Președintele polonez Karol Nawrocki nu va participa la reuniunea inaugurală a nou-înființatului „Board of Peace” al lui Donald Trump, programată joi la Washington, urmând să îl trimită în locul său pe șeful Biroului pentru Politică Internațională. Purtătorul de cuvânt al președintelui Nawrocki, Rafał Leśkiewicz, a anunțat marți, într-o postare pe platforma X, că la reuniune […] The post Polonia va participa ca observator la Consiliul pentru Pace printr-un consilier al președintelui. Premierul Tusk exclude o aderare la organismul creat de Trump appeared first on caleaeuropeana.ro.
21:40
Bulgaria va participa ca observator la prima reuniune a Consiliului pentru Pace. Parlamentul nu a ratificat încă semnarea Cartei de către premierul țării # CaleaEuropeana
Guvernul bulgar a confirmat marți că va participa în calitate de observator la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace, ce va avea loc joi la Washington, la invitația președintelui american Donald Trump, transmite EFE, potrivit Agerpres. Decizia a fost luată marți, în cadrul unei reuniuni a guvernului interimar bulgar, condus de conservatorul Rosen Jeliazkov, care […] The post Bulgaria va participa ca observator la prima reuniune a Consiliului pentru Pace. Parlamentul nu a ratificat încă semnarea Cartei de către premierul țării appeared first on caleaeuropeana.ro.
21:30
Ministrul Predoiu, o nouă întâlnire la Washington cu șeful FBI: România și SUA continuă discuțiile pentru un “task force” de combatere a criminalității, migrației ilegale și amenințărilor cibernetice # CaleaEuropeana
Ministrul afacerilor interne Cătălin Predoiu a avut, marți, o întrevedere la Washington cu directorul FBI, Kash Patel, și cu conducerea Biroului Federal de Investigații, axată pe dezvoltarea cooperării operative între România și Statele Unite pentru criminalității internaționale organizate, traficului de droguri, migrației ilegale, traficului de persoane, cybercriminalității și terorismului, transmite MAI într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro. […] The post Ministrul Predoiu, o nouă întâlnire la Washington cu șeful FBI: România și SUA continuă discuțiile pentru un “task force” de combatere a criminalității, migrației ilegale și amenințărilor cibernetice appeared first on caleaeuropeana.ro.
21:00
După patru ani de război în Ucraina, scade procentul românilor care consideră Rusia vinovată: 54,9% față de 71,2% în 2022 (studiu INSCOP și New Strategy Center) # CaleaEuropeana
Aproape 55% dintre români cred că Rusia este vinovată de declanșarea războiului din Ucraina, însă percepția este într-o diminuare considerabilă față de acum patru ani, când șapte din zece cetățeni români erau de părere că Moscova poartă responsabilitatea acestui conflict la granița cu România. Această măsurătoare este rezultatul studiului „4 ani de război în Ucraina”, […] The post După patru ani de război în Ucraina, scade procentul românilor care consideră Rusia vinovată: 54,9% față de 71,2% în 2022 (studiu INSCOP și New Strategy Center) appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:20
Episodul de neîncredere în relația cu SUA după anularea alegerilor “a fost depășit”, spune Nicușor Dan: Prezența României la Consiliul pentru Pace ajută # CaleaEuropeana
Relația dintre România și Statele Unite a traversat un episod de neîncredere după anularea alegerilor din 2024, însă „momentul a fost depășit”, a declarat marți președintele Nicușor Dan, care se pregătește să plece la Washington, la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace în Gaza, inițiat de președintele american Donald Trump. Într-un interviu acordat postului public […] The post Episodul de neîncredere în relația cu SUA după anularea alegerilor “a fost depășit”, spune Nicușor Dan: Prezența României la Consiliul pentru Pace ajută appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:10
Din Varșovia, ministrul canadian al Energiei promovează tehnologia CANDU utilizată și în România: Reprezintă cea mai bună opțiune pentru cea de-a doua centrală nucleară poloneză # CaleaEuropeana
Ministrul canadian al Energiei, Tim Hodgson, aflat într-o vizită la Varșovia, a pledat pentru tehnologia CANDU, despre care a spus că reprezintă cea mai bună opțiune pentru cea de-a doua centrală nucleară pe care Polonia o are în vedere, potrivit Reuters, informează Agerpres. Compania americană Westinghouse Electric a fost aleasă în 2022 pentru a construi […] The post Din Varșovia, ministrul canadian al Energiei promovează tehnologia CANDU utilizată și în România: Reprezintă cea mai bună opțiune pentru cea de-a doua centrală nucleară poloneză appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:40
Nicușor Dan afirmă că este “în interesul României” să participe în calitate de observator la prima reuniune a Consiliului Păcii găzduită de Trump # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan apreciază că este în interesul României să participe, în calitate de observator, la Consiliul pentru Pace în Gaza, că este în interesul României să participe, în calitate de observator, la Comitetul pentru Pace, proiectul omologului american, Donald Trump. Într-un interviu acordat Radio România Actualități înainte de vizita în SUA, șeful statului a […] The post Nicușor Dan afirmă că este “în interesul României” să participe în calitate de observator la prima reuniune a Consiliului Păcii găzduită de Trump appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:00
Concordia susține agenda BIAC de simplificare economică, propusă statelor OCDE: Reducerea birocratizării, cheia pentru creștere și competitivitate # CaleaEuropeana
Confederația Patronală Concordia susține agenda de simplificare pe care Business at OECD (BIAC) o propune statelor membre OCDE pentru stimularea creșterii economice și a competitivității, se arată într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro. Documentul Cutting Complexity , prezentat la Consultarea Anuală cu liderii și ambasadorii OCDE, vine într-un moment critic în care economiile dezvoltate se confruntă cu […] The post Concordia susține agenda BIAC de simplificare economică, propusă statelor OCDE: Reducerea birocratizării, cheia pentru creștere și competitivitate appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:50
Statele membre trasează prioritățile bugetului UE pentru 2027, considerat esențial pentru obiectivele pe termen lung ale Uniunii # CaleaEuropeana
Consiliul UE a aprobat marți concluzii prin care stabilește orientările pentru bugetul anual al Uniunii Europene pentru 2027. Acestea oferă îndrumări politice Comisiei Europene pentru elaborarea proiectului de buget pentru anul viitor — ultimul exercițiu bugetar anual din cadrul financiar multianual (CFM) 2021–2027, se arată în comunicatul oficial. În concluziile sale, Consiliul subliniază că bugetul […] The post Statele membre trasează prioritățile bugetului UE pentru 2027, considerat esențial pentru obiectivele pe termen lung ale Uniunii appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:20
Pedro Sánchez solicită anchetarea giganților tehnologici în legătură cu materialele generate de AI care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor # CaleaEuropeana
Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez a declarat marți că guvernul său va solicita procurorilor să lanseze o anchetă privind rolul marilor companii tehnologice în utilizarea inteligenței artificiale pentru crearea și diseminarea de materiale pornografice cu copii, informează Politico Europe. „Consiliul de Miniștri va invoca articolul 8 din Statutul organic al Parchetului pentru a solicita anchetarea infracțiunilor […] The post Pedro Sánchez solicită anchetarea giganților tehnologici în legătură cu materialele generate de AI care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:00
UE intenționează să adopte cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei până pe 24 februarie, când se împlinesc patru ani de la invazia Ucrainei # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a confirmat marți că intenționează să adopte cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei până pe 24 februarie, data care marchează patru ani de la declanșarea invaziei la scară largă a Ucrainei, relatează The Guardian. „Continuăm să lucrăm la măsuri menite să priveze Rusia de fondurile, bunurile și tehnologiile care îi susțin […] The post UE intenționează să adopte cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei până pe 24 februarie, când se împlinesc patru ani de la invazia Ucrainei appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:20
Comisia Europeană inițiază proceduri oficiale împotriva Shein pentru practici care creează dependență, lipsa transparenței sistemelor de recomandare și vânzarea de produse ilegale # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a inițiat marți proceduri oficiale împotriva Shein, în temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale, pentru modul în care aceasta creează dependență, pentru lipsa de transparență a sistemelor de recomandare, precum și pentru vânzarea de produse ilegale, inclusiv de materiale care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor, informează comunicatul oficial. Mai precis, ancheta se va […] The post Comisia Europeană inițiază proceduri oficiale împotriva Shein pentru practici care creează dependență, lipsa transparenței sistemelor de recomandare și vânzarea de produse ilegale appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:10
BE READY: Comisia Europeană lansează un nou parteneriat european pentru consolidarea cercetării și capacității de răspuns la pandemii și epidemii # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a lansat BE READY, un nou parteneriat european pentru pregătirea în caz de pandemie. BE READY va consolida capacitatea UE de a anticipa, preveni și răspunde rapid la epidemii și pandemii, informează instituția într-un comunicat. Beneficiind de o finanțare UE în valoare de 120 de milioane de euro, parteneriatul va lansa apeluri transnaționale […] The post BE READY: Comisia Europeană lansează un nou parteneriat european pentru consolidarea cercetării și capacității de răspuns la pandemii și epidemii appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:20
Volodimir Zelenski insistă că diplomația va da roade doar dacă este dublată de măsuri punitive contra Rusiei: Acțiunile trebuie să vizeze singura sursă a acestei agresiuni # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a condamnat marți atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei din cursul dimineții, care a avut loc cu câteva ore înainte de o nouă rundă de discuții trilaterale privind pacea, de data aceasta pe continentul european, la Geneva. Zelenski a insistat că diplomația va da roade doar dacă este dublată de măsuri […] The post Volodimir Zelenski insistă că diplomația va da roade doar dacă este dublată de măsuri punitive contra Rusiei: Acțiunile trebuie să vizeze singura sursă a acestei agresiuni appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:10
„Ucraina ar trebui să vină rapid la masa negocierilor”, afirmă Trump în contextul noilor discuții de la Geneva # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a afirmat că Ucraina trebuie să vină „rapid” la masa negocierilor, în contextul în care negociatori din Rusia, Ucraina și Statele Unite urmează să înceapă marți, la Geneva, o nouă rundă de discuții privind războiul, informează The Guardian. „Ucraina ar trebui să vină la masa negocierilor, rapid. Asta este tot ce […] The post „Ucraina ar trebui să vină rapid la masa negocierilor”, afirmă Trump în contextul noilor discuții de la Geneva appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:00
Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, propune o taxă dedicată finanțării educației, aplicată industriei jocurilor de noroc și pariurilor online: Ar putea genera între 2 și 4 miliarde de euro anual # CaleaEuropeana
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, propune o taxă dedicată finanțării educației, aplicată industriei jocurilor de noroc și pariurilor online. „Piața jocurilor de noroc online este una dintre industriile digitale cu cea mai rapidă creștere generând zeci de miliarde de euro anual. Totuși, o parte semnificativă din aceste profituri scapă unei impozitări echitabile, iar regulile rămân […] The post Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, propune o taxă dedicată finanțării educației, aplicată industriei jocurilor de noroc și pariurilor online: Ar putea genera între 2 și 4 miliarde de euro anual appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:40
Ministrul polonez al apărării sprijină ideea președintelui privind dezvoltarea capacităților nucleare militare ale țării # CaleaEuropeana
Ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, și-a exprimat luni sprijinul ferm pentru dezvoltarea capacităților nucleare militare ale Poloniei, în linie cu declarațiile făcute duminică de președintele Karol Nawrocki, informează EFE, potrivit Agerpres. În timpul unei conferințe de presă desfășurate luni la Cracovia, Kosiniak-Kamysz a declarat că, într-o chestiune atât de sensibilă, „este mai bine să […] The post Ministrul polonez al apărării sprijină ideea președintelui privind dezvoltarea capacităților nucleare militare ale țării appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:20
Emmanuel Macron a început o vizită de trei zile în India pentru a consolida relațiile bilaterale în domeniul apărării și al inteligenței artificiale # CaleaEuropeana
Președintele francez Emmanuel Macron se află în India pentru o vizită de trei zile cu scopul de a consolida relațiile în domeniul apărării și al inteligenței artificiale cu această țară din Asia de Sud. Macron are programată o întâlnire cu prim-ministrul indian Narendra Modi marți, la Mumbai, unde liderii vor discuta despre extinderea parteneriatului militar […] The post Emmanuel Macron a început o vizită de trei zile în India pentru a consolida relațiile bilaterale în domeniul apărării și al inteligenței artificiale appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:50
Marea Britanie curtează Franța pentru a rămâne în clubul „Fabricat în Europa”, încercând să înduplece unul dintre cei mai duri susținători ai industriei din UE # CaleaEuropeana
Secretarul de stat britanic responsabil cu comerțul urmează să călătorească peste Canalul Mânecii pentru o ofensivă de curtoazie care să permită menținerea Marii Britanii în clubul select european „Fabricat în Europa”. Secretarul de stat Chris Bryant se va deplasa la Paris luna viitoare pentru a curta Franța, cea mai dură putere industrială din UE, în […] The post Marea Britanie curtează Franța pentru a rămâne în clubul „Fabricat în Europa”, încercând să înduplece unul dintre cei mai duri susținători ai industriei din UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:40
Croația respinge cererea Ungariei și Slovaciei de a permite transportul de petrol rusesc prin conducta Adria # CaleaEuropeana
Ministrul croat al Economiei, Ante Susnjar, a respins luni cererea formulată de omologul său ungar, Péter Szijjártó, de a permite transportul de petrol rusesc prin oleoductul Adria, dar a precizat că Zagreb este dispus să sprijine livrări din alte surse. Potrivit lui Susnjar, Croația este dispusă să sprijine Ungaria și Slovacia în asigurarea aprovizionării cu […] The post Croația respinge cererea Ungariei și Slovaciei de a permite transportul de petrol rusesc prin conducta Adria appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:10
Alexandru Nazare a discutat cu miniștrii de finanțe canadian și slovac despre „oportunitățile de investiții generate de pachetul de relansare economică – în special în sectoare strategice precum energia și apărarea” # CaleaEuropeana
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a discutat cu miniștrii canadian și slovac, François-Philippe Champagne și Ladislav Kamenický, despre „subiecte esențiale pentru poziționarea României în plan european și internațional”. Oficialul român participă la reuniunea miniștrilor de Finanțe din Uniunea Europeană. „Importanța României în Europa Centrală și de Est și potențialul nostru de dezvoltare, oportunitățile de investiții generate […] The post Alexandru Nazare a discutat cu miniștrii de finanțe canadian și slovac despre „oportunitățile de investiții generate de pachetul de relansare economică – în special în sectoare strategice precum energia și apărarea” appeared first on caleaeuropeana.ro.
07:50
Canada a devenit prima țara non-europeană care a aderat la mecanismul UE de reînarmare, afirmă Carney: Un program care schimbă regulile jocului # CaleaEuropeana
Canada a devenit prima țară din afara Europei căreia i s-a acordat statutul de membru în cadrul programului european de reînarmare SAFE, a scris luni pe rețelele de socializare premierul țării, Mark Carney, susținând că acest mecanism „schimbă regulile jocului”. Ministrul apărării, David McGuinty, a semnat aderarea la programul Uniunii Europene în valoare de 150 […] The post Canada a devenit prima țara non-europeană care a aderat la mecanismul UE de reînarmare, afirmă Carney: Un program care schimbă regulile jocului appeared first on caleaeuropeana.ro.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:30
“Poporul român trebuie să ignore” raportul critic din Congresul SUA, afirmă o senatoare americană: Un document ideologic și partizan care nu duce nicăieri # CaleaEuropeana
Raportul Comitetului Juridic din Congresul Statelor Unite care acuză Comisia Europeană că interferează cu alegerile din statele membre, inclusiv România, este un document “ideologic, partizan, căruia nu îi acordă nimeni nicio atenție”, a afirmat luni senatoarea democrată Jeanne Shaheen, aflată într-o vizită în România, în cadrul unei discuții cu jurnaliști români. Membră a Comisiilor pentru […] The post “Poporul român trebuie să ignore” raportul critic din Congresul SUA, afirmă o senatoare americană: Un document ideologic și partizan care nu duce nicăieri appeared first on caleaeuropeana.ro.
21:10
România trebuie să își urmeze interesele, afirmă senatoarea democrată Jeanne Shaheen despre participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii: Este util să se vadă cu Trump # CaleaEuropeana
România trebuie să acționeze cum consideră că este în interesul său, fiind util ca președintele Nicușor Dan să se întâlnească cu președintele american Donald Trump, a afirmat luni senatoarea democrată Jeanne Shaheen, aflată într-o vizită în România, în cadrul unei discuții cu jurnaliști români. Membră a Comisiilor pentru servicii armate și relații externe din cadrul […] The post România trebuie să își urmeze interesele, afirmă senatoarea democrată Jeanne Shaheen despre participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii: Este util să se vadă cu Trump appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:40
SUA promovează noi acorduri nucleare în Europa Centrală pentru a consolida securitatea energetică regională și cooperarea strategică cu aliații europeni # CaleaEuropeana
Secretarul de stat american Marco Rubio a anunțat, în cadrul vizitelor efectuate la Bratislava și Budapesta în perioada 15–16 februarie, o serie de inițiative privind dezvoltarea energiei nucleare civile în Europa Centrală, Washingtonul susținând că proiectele vor consolida securitatea energetică regională și cooperarea strategică cu aliații europeni. Potrivit Departamentului de Stat, inițiativele vizează construirea de […] The post SUA promovează noi acorduri nucleare în Europa Centrală pentru a consolida securitatea energetică regională și cooperarea strategică cu aliații europeni appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:40
ICI București anunță deschiderea apelului Incubation Space Program, dedicat startup-urilor aflate la început de drum care dezvoltă sau utilizează soluții bazate pe inteligență artificială # CaleaEuropeana
ICI București, în calitate de membru BSC AI Factory, anunță deschiderea apelului Incubation Space Program, dedicat startup-urilor aflate la început de drum care dezvoltă sau utilizează soluții bazate pe Inteligență Artificială (AI). Potrivit institutului, programul oferă: spațiu de incubare în hub-ul BSC AI Factory din București acces la expertiză tehnică și mentorat în domeniul AI […] The post ICI București anunță deschiderea apelului Incubation Space Program, dedicat startup-urilor aflate la început de drum care dezvoltă sau utilizează soluții bazate pe inteligență artificială appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:30
“Viziunea Giorgiei”: Înaintea publicării în SUA a unei cărți prefațate de Trump și Vance, Meloni se arată în dezacord cu Merz privind “influența MAGA în Europa” # CaleaEuropeana
Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, a declarat că nu este de acord cu evaluarea cancelarului german Friedrich Merz privind influența culturii MAGA în Europa, punctul său de vedere fiind amplificat în contextul unei relații relansate italo-germane de către cei doi lideri și a participării Italiei ca țară cu statut de observator la prima reuniune a Consiliului […] The post “Viziunea Giorgiei”: Înaintea publicării în SUA a unei cărți prefațate de Trump și Vance, Meloni se arată în dezacord cu Merz privind “influența MAGA în Europa” appeared first on caleaeuropeana.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.