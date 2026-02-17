Nicușor Dan afirmă că este “în interesul României” să participe în calitate de observator la prima reuniune a Consiliului Păcii găzduită de Trump
CaleaEuropeana, 17 februarie 2026 16:40
Președintele Nicușor Dan apreciază că este în interesul României să participe, în calitate de observator, la Consiliul pentru Pace în Gaza, că este în interesul României să participe, în calitate de observator, la Comitetul pentru Pace, proiectul omologului american, Donald Trump. Într-un interviu acordat Radio România Actualități înainte de vizita în SUA, șeful statului a […] The post Nicușor Dan afirmă că este “în interesul României” să participe în calitate de observator la prima reuniune a Consiliului Păcii găzduită de Trump appeared first on caleaeuropeana.ro.
• • •
Alte ştiri de CaleaEuropeana
Acum 30 minute
16:40
Nicușor Dan afirmă că este “în interesul României” să participe în calitate de observator la prima reuniune a Consiliului Păcii găzduită de Trump # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan apreciază că este în interesul României să participe, în calitate de observator, la Consiliul pentru Pace în Gaza, că este în interesul României să participe, în calitate de observator, la Comitetul pentru Pace, proiectul omologului american, Donald Trump. Într-un interviu acordat Radio România Actualități înainte de vizita în SUA, șeful statului a […] The post Nicușor Dan afirmă că este “în interesul României” să participe în calitate de observator la prima reuniune a Consiliului Păcii găzduită de Trump appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum o oră
16:00
Concordia susține agenda BIAC de simplificare economică, propusă statelor OCDE: Reducerea birocratizării, cheia pentru creștere și competitivitate # CaleaEuropeana
Confederația Patronală Concordia susține agenda de simplificare pe care Business at OECD (BIAC) o propune statelor membre OCDE pentru stimularea creșterii economice și a competitivității, se arată într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro. Documentul Cutting Complexity , prezentat la Consultarea Anuală cu liderii și ambasadorii OCDE, vine într-un moment critic în care economiile dezvoltate se confruntă cu […] The post Concordia susține agenda BIAC de simplificare economică, propusă statelor OCDE: Reducerea birocratizării, cheia pentru creștere și competitivitate appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 2 ore
15:50
Statele membre trasează prioritățile bugetului UE pentru 2027, considerat esențial pentru obiectivele pe termen lung ale Uniunii # CaleaEuropeana
Consiliul UE a aprobat marți concluzii prin care stabilește orientările pentru bugetul anual al Uniunii Europene pentru 2027. Acestea oferă îndrumări politice Comisiei Europene pentru elaborarea proiectului de buget pentru anul viitor — ultimul exercițiu bugetar anual din cadrul financiar multianual (CFM) 2021–2027, se arată în comunicatul oficial. În concluziile sale, Consiliul subliniază că bugetul […] The post Statele membre trasează prioritățile bugetului UE pentru 2027, considerat esențial pentru obiectivele pe termen lung ale Uniunii appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:20
Pedro Sánchez solicită anchetarea giganților tehnologici în legătură cu materialele generate de AI care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor # CaleaEuropeana
Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez a declarat marți că guvernul său va solicita procurorilor să lanseze o anchetă privind rolul marilor companii tehnologice în utilizarea inteligenței artificiale pentru crearea și diseminarea de materiale pornografice cu copii, informează Politico Europe. „Consiliul de Miniștri va invoca articolul 8 din Statutul organic al Parchetului pentru a solicita anchetarea infracțiunilor […] The post Pedro Sánchez solicită anchetarea giganților tehnologici în legătură cu materialele generate de AI care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:00
UE intenționează să adopte cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei până pe 24 februarie, când se împlinesc patru ani de la invazia Ucrainei # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a confirmat marți că intenționează să adopte cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei până pe 24 februarie, data care marchează patru ani de la declanșarea invaziei la scară largă a Ucrainei, relatează The Guardian. „Continuăm să lucrăm la măsuri menite să priveze Rusia de fondurile, bunurile și tehnologiile care îi susțin […] The post UE intenționează să adopte cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei până pe 24 februarie, când se împlinesc patru ani de la invazia Ucrainei appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 4 ore
14:20
Comisia Europeană inițiază proceduri oficiale împotriva Shein pentru practici care creează dependență, lipsa transparenței sistemelor de recomandare și vânzarea de produse ilegale # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a inițiat marți proceduri oficiale împotriva Shein, în temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale, pentru modul în care aceasta creează dependență, pentru lipsa de transparență a sistemelor de recomandare, precum și pentru vânzarea de produse ilegale, inclusiv de materiale care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor, informează comunicatul oficial. Mai precis, ancheta se va […] The post Comisia Europeană inițiază proceduri oficiale împotriva Shein pentru practici care creează dependență, lipsa transparenței sistemelor de recomandare și vânzarea de produse ilegale appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:10
BE READY: Comisia Europeană lansează un nou parteneriat european pentru consolidarea cercetării și capacității de răspuns la pandemii și epidemii # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a lansat BE READY, un nou parteneriat european pentru pregătirea în caz de pandemie. BE READY va consolida capacitatea UE de a anticipa, preveni și răspunde rapid la epidemii și pandemii, informează instituția într-un comunicat. Beneficiind de o finanțare UE în valoare de 120 de milioane de euro, parteneriatul va lansa apeluri transnaționale […] The post BE READY: Comisia Europeană lansează un nou parteneriat european pentru consolidarea cercetării și capacității de răspuns la pandemii și epidemii appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:20
Volodimir Zelenski insistă că diplomația va da roade doar dacă este dublată de măsuri punitive contra Rusiei: Acțiunile trebuie să vizeze singura sursă a acestei agresiuni # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a condamnat marți atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei din cursul dimineții, care a avut loc cu câteva ore înainte de o nouă rundă de discuții trilaterale privind pacea, de data aceasta pe continentul european, la Geneva. Zelenski a insistat că diplomația va da roade doar dacă este dublată de măsuri […] The post Volodimir Zelenski insistă că diplomația va da roade doar dacă este dublată de măsuri punitive contra Rusiei: Acțiunile trebuie să vizeze singura sursă a acestei agresiuni appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 6 ore
12:10
„Ucraina ar trebui să vină rapid la masa negocierilor”, afirmă Trump în contextul noilor discuții de la Geneva # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a afirmat că Ucraina trebuie să vină „rapid” la masa negocierilor, în contextul în care negociatori din Rusia, Ucraina și Statele Unite urmează să înceapă marți, la Geneva, o nouă rundă de discuții privind războiul, informează The Guardian. „Ucraina ar trebui să vină la masa negocierilor, rapid. Asta este tot ce […] The post „Ucraina ar trebui să vină rapid la masa negocierilor”, afirmă Trump în contextul noilor discuții de la Geneva appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:00
Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, propune o taxă dedicată finanțării educației, aplicată industriei jocurilor de noroc și pariurilor online: Ar putea genera între 2 și 4 miliarde de euro anual # CaleaEuropeana
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, propune o taxă dedicată finanțării educației, aplicată industriei jocurilor de noroc și pariurilor online. „Piața jocurilor de noroc online este una dintre industriile digitale cu cea mai rapidă creștere generând zeci de miliarde de euro anual. Totuși, o parte semnificativă din aceste profituri scapă unei impozitări echitabile, iar regulile rămân […] The post Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, propune o taxă dedicată finanțării educației, aplicată industriei jocurilor de noroc și pariurilor online: Ar putea genera între 2 și 4 miliarde de euro anual appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:40
Ministrul polonez al apărării sprijină ideea președintelui privind dezvoltarea capacităților nucleare militare ale țării # CaleaEuropeana
Ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, și-a exprimat luni sprijinul ferm pentru dezvoltarea capacităților nucleare militare ale Poloniei, în linie cu declarațiile făcute duminică de președintele Karol Nawrocki, informează EFE, potrivit Agerpres. În timpul unei conferințe de presă desfășurate luni la Cracovia, Kosiniak-Kamysz a declarat că, într-o chestiune atât de sensibilă, „este mai bine să […] The post Ministrul polonez al apărării sprijină ideea președintelui privind dezvoltarea capacităților nucleare militare ale țării appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:20
Emmanuel Macron a început o vizită de trei zile în India pentru a consolida relațiile bilaterale în domeniul apărării și al inteligenței artificiale # CaleaEuropeana
Președintele francez Emmanuel Macron se află în India pentru o vizită de trei zile cu scopul de a consolida relațiile în domeniul apărării și al inteligenței artificiale cu această țară din Asia de Sud. Macron are programată o întâlnire cu prim-ministrul indian Narendra Modi marți, la Mumbai, unde liderii vor discuta despre extinderea parteneriatului militar […] The post Emmanuel Macron a început o vizită de trei zile în India pentru a consolida relațiile bilaterale în domeniul apărării și al inteligenței artificiale appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 8 ore
10:50
Marea Britanie curtează Franța pentru a rămâne în clubul „Fabricat în Europa”, încercând să înduplece unul dintre cei mai duri susținători ai industriei din UE # CaleaEuropeana
Secretarul de stat britanic responsabil cu comerțul urmează să călătorească peste Canalul Mânecii pentru o ofensivă de curtoazie care să permită menținerea Marii Britanii în clubul select european „Fabricat în Europa”. Secretarul de stat Chris Bryant se va deplasa la Paris luna viitoare pentru a curta Franța, cea mai dură putere industrială din UE, în […] The post Marea Britanie curtează Franța pentru a rămâne în clubul „Fabricat în Europa”, încercând să înduplece unul dintre cei mai duri susținători ai industriei din UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:40
Croația respinge cererea Ungariei și Slovaciei de a permite transportul de petrol rusesc prin conducta Adria # CaleaEuropeana
Ministrul croat al Economiei, Ante Susnjar, a respins luni cererea formulată de omologul său ungar, Péter Szijjártó, de a permite transportul de petrol rusesc prin oleoductul Adria, dar a precizat că Zagreb este dispus să sprijine livrări din alte surse. Potrivit lui Susnjar, Croația este dispusă să sprijine Ungaria și Slovacia în asigurarea aprovizionării cu […] The post Croația respinge cererea Ungariei și Slovaciei de a permite transportul de petrol rusesc prin conducta Adria appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:10
Alexandru Nazare a discutat cu miniștrii de finanțe canadian și slovac despre „oportunitățile de investiții generate de pachetul de relansare economică – în special în sectoare strategice precum energia și apărarea” # CaleaEuropeana
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a discutat cu miniștrii canadian și slovac, François-Philippe Champagne și Ladislav Kamenický, despre „subiecte esențiale pentru poziționarea României în plan european și internațional”. Oficialul român participă la reuniunea miniștrilor de Finanțe din Uniunea Europeană. „Importanța României în Europa Centrală și de Est și potențialul nostru de dezvoltare, oportunitățile de investiții generate […] The post Alexandru Nazare a discutat cu miniștrii de finanțe canadian și slovac despre „oportunitățile de investiții generate de pachetul de relansare economică – în special în sectoare strategice precum energia și apărarea” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 12 ore
07:50
Canada a devenit prima țara non-europeană care a aderat la mecanismul UE de reînarmare, afirmă Carney: Un program care schimbă regulile jocului # CaleaEuropeana
Canada a devenit prima țară din afara Europei căreia i s-a acordat statutul de membru în cadrul programului european de reînarmare SAFE, a scris luni pe rețelele de socializare premierul țării, Mark Carney, susținând că acest mecanism „schimbă regulile jocului”. Ministrul apărării, David McGuinty, a semnat aderarea la programul Uniunii Europene în valoare de 150 […] The post Canada a devenit prima țara non-europeană care a aderat la mecanismul UE de reînarmare, afirmă Carney: Un program care schimbă regulile jocului appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 24 ore
21:30
“Poporul român trebuie să ignore” raportul critic din Congresul SUA, afirmă o senatoare americană: Un document ideologic și partizan care nu duce nicăieri # CaleaEuropeana
Raportul Comitetului Juridic din Congresul Statelor Unite care acuză Comisia Europeană că interferează cu alegerile din statele membre, inclusiv România, este un document “ideologic, partizan, căruia nu îi acordă nimeni nicio atenție”, a afirmat luni senatoarea democrată Jeanne Shaheen, aflată într-o vizită în România, în cadrul unei discuții cu jurnaliști români. Membră a Comisiilor pentru […] The post “Poporul român trebuie să ignore” raportul critic din Congresul SUA, afirmă o senatoare americană: Un document ideologic și partizan care nu duce nicăieri appeared first on caleaeuropeana.ro.
21:10
România trebuie să își urmeze interesele, afirmă senatoarea democrată Jeanne Shaheen despre participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii: Este util să se vadă cu Trump # CaleaEuropeana
România trebuie să acționeze cum consideră că este în interesul său, fiind util ca președintele Nicușor Dan să se întâlnească cu președintele american Donald Trump, a afirmat luni senatoarea democrată Jeanne Shaheen, aflată într-o vizită în România, în cadrul unei discuții cu jurnaliști români. Membră a Comisiilor pentru servicii armate și relații externe din cadrul […] The post România trebuie să își urmeze interesele, afirmă senatoarea democrată Jeanne Shaheen despre participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii: Este util să se vadă cu Trump appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:40
SUA promovează noi acorduri nucleare în Europa Centrală pentru a consolida securitatea energetică regională și cooperarea strategică cu aliații europeni # CaleaEuropeana
Secretarul de stat american Marco Rubio a anunțat, în cadrul vizitelor efectuate la Bratislava și Budapesta în perioada 15–16 februarie, o serie de inițiative privind dezvoltarea energiei nucleare civile în Europa Centrală, Washingtonul susținând că proiectele vor consolida securitatea energetică regională și cooperarea strategică cu aliații europeni. Potrivit Departamentului de Stat, inițiativele vizează construirea de […] The post SUA promovează noi acorduri nucleare în Europa Centrală pentru a consolida securitatea energetică regională și cooperarea strategică cu aliații europeni appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:40
ICI București anunță deschiderea apelului Incubation Space Program, dedicat startup-urilor aflate la început de drum care dezvoltă sau utilizează soluții bazate pe inteligență artificială # CaleaEuropeana
ICI București, în calitate de membru BSC AI Factory, anunță deschiderea apelului Incubation Space Program, dedicat startup-urilor aflate la început de drum care dezvoltă sau utilizează soluții bazate pe Inteligență Artificială (AI). Potrivit institutului, programul oferă: spațiu de incubare în hub-ul BSC AI Factory din București acces la expertiză tehnică și mentorat în domeniul AI […] The post ICI București anunță deschiderea apelului Incubation Space Program, dedicat startup-urilor aflate la început de drum care dezvoltă sau utilizează soluții bazate pe inteligență artificială appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:30
“Viziunea Giorgiei”: Înaintea publicării în SUA a unei cărți prefațate de Trump și Vance, Meloni se arată în dezacord cu Merz privind “influența MAGA în Europa” # CaleaEuropeana
Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, a declarat că nu este de acord cu evaluarea cancelarului german Friedrich Merz privind influența culturii MAGA în Europa, punctul său de vedere fiind amplificat în contextul unei relații relansate italo-germane de către cei doi lideri și a participării Italiei ca țară cu statut de observator la prima reuniune a Consiliului […] The post “Viziunea Giorgiei”: Înaintea publicării în SUA a unei cărți prefațate de Trump și Vance, Meloni se arată în dezacord cu Merz privind “influența MAGA în Europa” appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:20
Ministrul Finanțelor participă luni și marți la reuniunea ECOFIN de la Bruxelles: „Voi continua să promovez obiective importante pentru România” # CaleaEuropeana
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, participă în perioada 16-17 februarie la reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN), desfășurată la Bruxelles, unde va lua parte la dezbateri și va avea întâlniri bilaterale cu omologi din state membre și partenere, potrivit unui comunicat de presă remis CaleaEuropeană.ro. În prima zi a reuniunii, Alexandru Nazare va avea […] The post Ministrul Finanțelor participă luni și marți la reuniunea ECOFIN de la Bruxelles: „Voi continua să promovez obiective importante pentru România” appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:10
Comisia Europeană va participa ca observator, la fel ca Italia, România și Cipru, la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii, fără a adera la inițiativă # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană o trimite pe Dubravka Šuica, comisar european pentru Mediterana, la Washington pentru prima reuniune oficială a Consiliului pentru Pace al președintelui american Donald Trump, a anunțat luni Comisia Europeană, care a subliniat că UE nu se alătură inițiativei. „Comisarul Šuica va călători la Washington DC mai târziu în această săptămână. Va participa la […] The post Comisia Europeană va participa ca observator, la fel ca Italia, România și Cipru, la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii, fără a adera la inițiativă appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ieri
16:50
Premierul Marii Britanii sugerează înăsprirea legislației privind accesul copiilor la rețelele sociale. Printre opțiuni se numără stabilirea unei limite minime de vârstă pentru utilizarea acestora # CaleaEuropeana
Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, a sugerat că legile privind accesul adolescenților la rețele sociale vor fi înăsprite, arătându-se „deschis” față de opțiunea unei interdicții totale, precum măsurile adoptate de mai multe state, inclusiv unele europene, informează The Guardian. „Ne-am asumat responsabilitatea de a ne asigura că putem acționa în câteva luni, nu în câțiva […] The post Premierul Marii Britanii sugerează înăsprirea legislației privind accesul copiilor la rețelele sociale. Printre opțiuni se numără stabilirea unei limite minime de vârstă pentru utilizarea acestora appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:30
Pentagonul a inclus temporar Alibaba și BYD pe lista companiilor asociate cu armata chineză, declanșând scăderi pe bursă în sectorul tehnologic chinez (FT) # CaleaEuropeana
Pentagonul a inclus pentru scurt timp conglomeratul tehnologic chinez Alibaba și producătorul auto BYD pe lista companiilor pe care Statele Unite le consideră asociate cu armata chineză, înainte de a retrage documentul fără explicații, o decizie care a avut efecte imediate pe piețele financiare, relatează Financial Times. Potrivit publicației, Departamentul american al Apărării a transmis […] The post Pentagonul a inclus temporar Alibaba și BYD pe lista companiilor asociate cu armata chineză, declanșând scăderi pe bursă în sectorul tehnologic chinez (FT) appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:20
Ungaria și SUA semnează un acord privind cooperarea nucleară civilă. Orban și Rubio evocă începutul unei „noi epoci de aur” în relațiile bilaterale # CaleaEuropeana
Premierul ungar Viktor Orban l-a primit luni, la Budapesta, pe secretarul de stat american Marco Rubio, într-un moment pe care ambii lideri l-au descris drept începutul unei „noi epoci de aur” în relațiile dintre Ungaria și Statele Unite. În cadrul întâlnirii, cei doi oficiali au semnat un acord privind cooperarea nucleară civilă dintre cele două […] The post Ungaria și SUA semnează un acord privind cooperarea nucleară civilă. Orban și Rubio evocă începutul unei „noi epoci de aur” în relațiile bilaterale appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:20
Victor Negrescu solicită ca 20% din viitorul buget multianual al UE să fie alocat educației și formării competențelor # CaleaEuropeana
Eurodeputatul Victor Negrescu a solicitat, în plenul Parlamentului European, creșterea alocărilor pentru educație și formarea competențelor la 20% din viitorul buget multianual al Uniunii Europene, argumentând că investițiile în educație sunt esențiale atât pentru combaterea sărăciei, cât și pentru consolidarea competitivității economice a Europei. Intervenția a fost realizată în contextul dezbaterilor privind viitorul cadru financiar […] The post Victor Negrescu solicită ca 20% din viitorul buget multianual al UE să fie alocat educației și formării competențelor appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:00
Educația reprezintă soluția pentru combaterea dezinformării și manipulării dinspre Rusia, subliniază eurodeputatul Gheorghe Falcă # CaleaEuropeana
Eurodeputatul Gheorghe Falcă atrage atenția asupra tacticilor hibride de manipulare și dezinformare la care recurge Rusia și subliniază importanța eforturilor UE în vederea educării cetățenilor pentru le identifica. „Democrația nu a fost pregătită pentru atacurile hibride. Rusia, fiind o dictatură, își poate coordona ușor resursele pentru a influența și manipula. În fiecare an, are la […] The post Educația reprezintă soluția pentru combaterea dezinformării și manipulării dinspre Rusia, subliniază eurodeputatul Gheorghe Falcă appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:50
Ministrul german de externe critică cheltuielile pentru apărare ale Franței: Eforturile Parisului sunt „insuficiente” # CaleaEuropeana
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a criticat luni nivelul cheltuielilor pentru apărare ale Franței, apreciind că acestea sunt insuficiente și că Parisul trebuie să își crească investițiile în domeniul militar, relatează The Guardian. Într-un interviu acordat în această dimineață postului de radio Deutschlandfunk, Wadephul a sugerat că Franța trebuie să își majoreze cheltuielile pentru […] The post Ministrul german de externe critică cheltuielile pentru apărare ale Franței: Eforturile Parisului sunt „insuficiente” appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:40
Ministrul german de externe critică nivelul cheltuielilor pentru apărare ale Franței: Eforturile Parisului sunt „insuficiente” # CaleaEuropeana
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a criticat luni nivelul cheltuielilor pentru apărare ale Franței, apreciind că acestea sunt insuficiente și că Parisul trebuie să își crească investițiile în domeniul militar, relatează The Guardian. Într-un interviu acordat în această dimineață postului de radio Deutschlandfunk, Wadephul a sugerat că Franța trebuie să își majoreze cheltuielile pentru […] The post Ministrul german de externe critică nivelul cheltuielilor pentru apărare ale Franței: Eforturile Parisului sunt „insuficiente” appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:30
Securitatea Arcticii este esențială pentru stabilitatea Europei, subliniază ministrul finlandez al apărării, atrăgând atenția că Rusia își consolidează poziția nucleară și arctică în apropierea graniței cu Finlanda # CaleaEuropeana
Securitatea Arcticii este esențială pentru stabilitatea Europei, a declarat ministrul finlandez al apărării într-un interviu amplu acordat Euronews. El a adăugat că discuțiile privind descurajarea nucleară europeană sunt binevenite, dar nu pot înlocui încă NATO. Rusia își consolidează activele strategice în Arctica și construiește noi facilități de-a lungul frontierei cu Finlanda, a declarat ministrul apărării […] The post Securitatea Arcticii este esențială pentru stabilitatea Europei, subliniază ministrul finlandez al apărării, atrăgând atenția că Rusia își consolidează poziția nucleară și arctică în apropierea graniței cu Finlanda appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:10
Guvernul britanic analizează posibilitatea de a devansa termenul pentru atingerea unui nivel al cheltuielilor de apărare echivalent cu 3% din produsul intern brut, pe fondul presiunilor crescute legate de securitatea europeană și de evoluțiile războiului din Ucraina, potrivit unor informații relatate de BBC. Executivul de la Londra anunțase anterior că va majora bugetul apărării la […] The post Regatul Unit analizează accelerarea atingerii țintei de 3% din PIB pentru apărare appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:50
Ungaria menține reducerea prețurilor la utilități cu sprijinul SUA și susține eforturile americane de pace „prin toate mijloacele” de care dispune, afirmă Szijjártó după întâlnirea cu Rubio # CaleaEuropeana
Ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, l-a primit luni dimineață, la Budapesta, pe secretarul de stat american Marco Rubio și a declarat că Ungaria va menține, cu sprijinul Statelor Unite, reducerea costurilor la utilități și va susține prin toate mijloacele eforturile de pace americane. „De două ori la Washington, acum pentru prima dată la Budapesta: […] The post Ungaria menține reducerea prețurilor la utilități cu sprijinul SUA și susține eforturile americane de pace „prin toate mijloacele” de care dispune, afirmă Szijjártó după întâlnirea cu Rubio appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:30
Liderul opoziției din Ungaria promite să combată corupția și critică poziția ostilă a lui Orban față de UE și apropierea acestuia de Putin: Locul Ungariei este în Europa # CaleaEuropeana
Liderul opoziției din Ungaria, conservatorul Peter Magyar, a criticat dur, duminică, guvernul premierului ultanaționalist Viktor Orban și a promis să combată corupția și să se alăture Parchetului European dacă sondajele care îl clasează pe primul loc vor deveni realitate și va câștiga alegerile programate pentru luna aprilie, anunță EFE, citat de Agerpres. De asemenea, acesta […] The post Liderul opoziției din Ungaria promite să combată corupția și critică poziția ostilă a lui Orban față de UE și apropierea acestuia de Putin: Locul Ungariei este în Europa appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:00
Șefii militari ai Germaniei și Regatului Unit pledează pentru consolidarea apărării europene: Reînarmarea nu este beligeranță. Forța descurajează agresiunea, slăbiciunea o invită # CaleaEuropeana
Șeful Bundeswehr, generalul Carsten Breuer, și șeful Statului Major al Apărării din Regatul Unit, mareșalul aerului Richard Knighton, au susținut necesitatea reînarmării Europei în contextul amenințării reprezentate de Rusia, într-o scrisoare comună publicată în presa britanică și germană, în care argumentează existența unui „imperativ moral” pentru consolidarea capacităților de apărare. Cei doi oficiali militari au […] The post Șefii militari ai Germaniei și Regatului Unit pledează pentru consolidarea apărării europene: Reînarmarea nu este beligeranță. Forța descurajează agresiunea, slăbiciunea o invită appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:30
Ungaria și Slovacia cer Croației să permită importul de petrol rusesc prin conducta Adria și acuză Ucraina că blochează tranzitul prin conducta Drujba # CaleaEuropeana
Ungaria și Slovacia au solicitat Croației să permită transportul petrolului rusesc prin conducta Adria, în contextul în care Ucraina continuă să blocheze tranzitul prin conducta Drujba, a declarat duminică ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, potrivit agenției MTI, citată de Agerpres. „Solicităm Croației să permită transportul petrolului rusesc către Ungaria și Slovacia prin conducta Adria, […] The post Ungaria și Slovacia cer Croației să permită importul de petrol rusesc prin conducta Adria și acuză Ucraina că blochează tranzitul prin conducta Drujba appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:30
Marco Rubio califică raportul privind otrăvirea lui Navalnîi drept „îngrijorător”: Nu avem niciun motiv să punem la îndoială concluzia la care au ajuns cinci țări europene # CaleaEuropeana
Concluziile a cinci guverne europene potrivit cărora criticul Kremlinului Alexei Navalnîi a fost otrăvit sunt „îngrijorătoare”, a declarat duminică secretarul de stat american Marco Rubio, informează Politico Europe. Franța, Germania, Țările de Jos, Suedia și Regatul Unit au declarat sâmbătă că Rusia l-a otrăvit pe Navalnîi cu o toxină provenită de la o broască otrăvitoare, […] The post Marco Rubio califică raportul privind otrăvirea lui Navalnîi drept „îngrijorător”: Nu avem niciun motiv să punem la îndoială concluzia la care au ajuns cinci țări europene appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:00
BEI alocă 34 milioane de euro pentru sprijinirea construcției și exploatării a trei centrale fotovoltaice în sud-vestul României # CaleaEuropeana
Banca Europeană de Investiții (BEI) alocă 34 milioane de euro pentru extinderea producției de energie solară în România. Finanțarea BEI este menită să sprijine construirea și exploatarea a trei centrale fotovoltaice în sud-vestul României, care vor avea o capacitate combinată de 190 megawați (MW), suficientă pentru alimentarea a peste 160 000 de locuințe în țară, […] The post BEI alocă 34 milioane de euro pentru sprijinirea construcției și exploatării a trei centrale fotovoltaice în sud-vestul României appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:50
Președinta BCE respinge un impozit pe capitalul care nu rămâne în Europa și sprijină „stimulentele” pentru ca investițiile private să rămână în Europa # CaleaEuropeana
Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, și-a exprimat duminică opoziția față de un impozit sau o taxă pe capitalul care nu rămâne în Europa și este investit în alte țări, precum SUA, și s-a pronunțat în favoarea „stimulentelor” pentru ca investițiile private să rămână în Europa, anunță EFE, citat de Agerpres. „Sunt mai degrabă pentru […] The post Președinta BCE respinge un impozit pe capitalul care nu rămâne în Europa și sprijină „stimulentele” pentru ca investițiile private să rămână în Europa appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:40
„Nu va mai fi business as usual” în relația cu SUA, afirmă premierul Letoniei: O Europă mai bine înarmată și mai hotărâtă va câștiga mai mult respect # CaleaEuropeana
Europa trebuie să devină o putere geopolitică care să comunice în mod „direct și clar” cu SUA, în contextul în care aceasta încearcă să restabilească relațiile transatlantice, a declarat prim-ministrul leton Evika Siliņa, potrivit Politico Europe. În urma amenințărilor președintelui american Donald Trump privind anexarea Groenlandei, „nu cred că relația va mai funcționa în logica […] The post „Nu va mai fi business as usual” în relația cu SUA, afirmă premierul Letoniei: O Europă mai bine înarmată și mai hotărâtă va câștiga mai mult respect appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:30
România – primul lider european care sparge gheața materialelor critice împreună cu SUA, consideră ministrul energiei Bogdan Ivan # CaleaEuropeana
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat sâmbătă, la Digi24, că România ocupă primul loc în Uniunea Europeană în materie de minerale rare, într-un context internațional în care Statele Unite încearcă să își reducă dependența de mineralele critice provenite din China, prin consolidarea cooperării cu partenerii externi. Potrivit ministrului, România colaborează deja cu o firmă americană […] The post România – primul lider european care sparge gheața materialelor critice împreună cu SUA, consideră ministrul energiei Bogdan Ivan appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:00
Academia Oamenilor de Știință din România și Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” organizează Simpozionul Științific „Constantin Brâncuși, creatorul sculpturii moderne” # CaleaEuropeana
Academia Oamenilor de Știință din România (AOSR) și Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” (BCU) organizează Simpozionul Științific „Constantin Brâncuși, creatorul sculpturii moderne” – „Eu am făcut piatra să cânte”. Evenimentul are ca parteneri Institutul Cultural Francez și Agenția Universitară a Francofoniei și va avea loc în data de 18 februarie, începând cu ora 13.00, în Sala Carol I […] The post Academia Oamenilor de Știință din România și Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” organizează Simpozionul Științific „Constantin Brâncuși, creatorul sculpturii moderne” appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:50
Marco Rubio, după discursul de la München: “Nu ne-am dorit niciodată ca Europa să fie un vasal al SUA, ci partenerul nostru” # CaleaEuropeana
Statele Unite nu-și doresc ca Europa să fie un vasal al său, ci un partener, a declarat secretarul de stat american Marco Rubio, duminică, la Bratislava. Șeful diplomației americane s-a aflat în capitala Slovaciei pentru o întrevedere cu premierul slovac Robert Fico, înainte de a pleca spre Budapesta pentru discuții cu premierul ungar Viktor Orban și […] The post Marco Rubio, după discursul de la München: “Nu ne-am dorit niciodată ca Europa să fie un vasal al SUA, ci partenerul nostru” appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:50
Iulian Chifu: Ramura de măslin la Munchen – SUA vrea reformarea și nu distrugerea Occidentului colectiv # CaleaEuropeana
de Iulian Chifu* SUA a realizat că a întins prea tare coarda. De aceea, dintre cei trei reprezentanți majori ai administrației – histrionicul Trump, criticul JD Vance, reconciliatorul Rubio – l-a trimis la Munchen pe Secretarul său de Stat, Marco Rubio, din nevoia de a reconstrui relația transatlantică și de a evita, pe cât se […] The post Iulian Chifu: Ramura de măslin la Munchen – SUA vrea reformarea și nu distrugerea Occidentului colectiv appeared first on caleaeuropeana.ro.
15 februarie 2026
23:10
De la München, Stoltenberg face apel la interesul comun al securității între Europa și SUA: Cu cât putem cădea mai mult de acord și asupra valorilor, cu atât mai bine # CaleaEuropeana
Corespondență din München Alianța transatlantică dintre Europa și Statele Unite trebuie să funcționeze ținând cont de valori și de interese, a afirmat duminică ministrul finanțelor din Norvegia, Jens Stoltenberg, ex-secretar general al NATO și viitor președinte al Conferinței de Securitate de la München. Vorbind în cadrul panelului „Visul european: Apărarea valorilor fundamentale, aflată sub presiune”, […] The post De la München, Stoltenberg face apel la interesul comun al securității între Europa și SUA: Cu cât putem cădea mai mult de acord și asupra valorilor, cu atât mai bine appeared first on caleaeuropeana.ro.
23:00
Kaja Kallas, ironică la München după discursul lui Rubio: Contrar a ceea ce ar spune unii, Europa woke decadentă nu se confruntă cu “o dispariție civilizațională” # CaleaEuropeana
Corespondență din München Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat duminică, pe podiumul Conferinței de Securitate de la München, că „în ciuda a ceea ce spun unii, Europa woke decadentă nu se confruntă cu o dispariție civilizațională”, în ceea ce a reprezentat prima sa reacție la discursul susținut cu o zi în urmă de […] The post Kaja Kallas, ironică la München după discursul lui Rubio: Contrar a ceea ce ar spune unii, Europa woke decadentă nu se confruntă cu “o dispariție civilizațională” appeared first on caleaeuropeana.ro.
22:30
Viitorul hub de securitate maritimă al UE la Marea Neagră, discutat de Oana Țoiu și Kaja Kallas la Conferința de Securitate de la München # CaleaEuropeana
Corespondență din München Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat, duminică, la Conferința de Securitate de la München, la sesiunea ministerială cu tema „Reinforcing Cooperation to Achieve a Secure and Stable Maritime Domain”, alături de Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Anita Anand, ministrul afacerilor externe al Canadei, Tess […] The post Viitorul hub de securitate maritimă al UE la Marea Neagră, discutat de Oana Țoiu și Kaja Kallas la Conferința de Securitate de la München appeared first on caleaeuropeana.ro.
18:10
“Triunghiul Odesa” România – Ucraina – Republica Moldova au convenit, la München, să lanseze Tripla Alianță Cibernetică # CaleaEuropeana
Corespondență din München România, Republica Moldova și Ucraina au convenit, în cadrul Conferinței de Securitate de la München, lansarea unei triple alianței cibernetice, în cadrul unei reuniuni ministeriale de externe a formatului trilateral „Triunghiul Odesa”, alături de omologii din Ucraina și Republica Moldova, informează MAE într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro. Cu ocazia reuniunii s-a adoptat Declarația […] The post “Triunghiul Odesa” România – Ucraina – Republica Moldova au convenit, la München, să lanseze Tripla Alianță Cibernetică appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:20
EXCLUSIV INTERVIU | Ministrul de externe Oana Țoiu respinge “narativul unei alegeri explicite” între Europa și SUA: România, o țară profund pro-europeană, care susține ferm parteneriatul strategic cu SUA # CaleaEuropeana
Corespondență din München România rămâne „o țară profund pro-europeană” și, în același timp, un susținător ferm al parteneriatului strategic cu SUA, a declarat ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro, la finalul celor trei zile ale Conferința de Securitate de la München, subliniind că pentru București este important „să nu […] The post EXCLUSIV INTERVIU | Ministrul de externe Oana Țoiu respinge “narativul unei alegeri explicite” între Europa și SUA: România, o țară profund pro-europeană, care susține ferm parteneriatul strategic cu SUA appeared first on caleaeuropeana.ro.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:50
EXCLUSIV De la München, Oana Țoiu explică decizia României de a merge la prima reuniune a Consiliului Păcii: Sprijinim efortul de pace al lui Trump și respectăm mandatul ONU # CaleaEuropeana
Corespondență din München România va participa săptămâna viitoare la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace pentru Gaza, creat de președintele american Donald Trump, însă cu statut de observator. Decizia a fost confirmată de președintele Nicușor Dan și explicată în detaliu de ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro la Conferința […] The post EXCLUSIV De la München, Oana Țoiu explică decizia României de a merge la prima reuniune a Consiliului Păcii: Sprijinim efortul de pace al lui Trump și respectăm mandatul ONU appeared first on caleaeuropeana.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.