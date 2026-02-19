El este fotbalistul de 60 de milioane de euro, care a marcat patru goluri în seara de Liga Campionilor, în numai 42 de minute
Fanatik, 19 februarie 2026 07:50
Meciurile din Liga Campionilor, disputate în play-offul competiției, au scos la rampă un fotbalist care a reușit o performanță destul de rară în istoria fotbalului
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 30 minute
08:10
Povestea lui Eugen Pojoni, fotbalistul care a primit drept de joc de la Nicolae Ceaușescu! # Fanatik
Eugen Pojoni, dublu campion cu UTA în edițiile de campionat 1968-’69 și 1969-’70 ne-a părăsit la vârsta de 84 de ani. Fiind stabilit la Budapesta din 1995, a revenit la Arad în anul 2010 cu prilejul unei lansări de carte despre viaţa fotbalului arădean.
Acum o oră
07:50
El este fotbalistul de 60 de milioane de euro, care a marcat patru goluri în seara de Liga Campionilor, în numai 42 de minute # Fanatik
Meciurile din Liga Campionilor, disputate în play-offul competiției, au scos la rampă un fotbalist care a reușit o performanță destul de rară în istoria fotbalului
07:40
Vinicius contra tribunelor. Istoria abuzurilor rasiale suferite de brazilianul de la Real Madrid: poveste cu lacrimi și condamnări la închisoare # Fanatik
Povestea completă a abuzurilor rasiste suferite de Vinicius Junior în Europa. Brazilianul de la Real Madrid a devenit victima tribunelor. De ce este acuzat atacantul.
Acum 2 ore
07:10
Care este, de fapt, adevăratul motiv pentru care Tyson Fury revine în ringul de box: ”Mâine s-ar putea să nu mai vină niciodată” # Fanatik
Tyson Fury a hotărât să se întoarcă în ring la mai bine de un an după ce și-a anunțat retragerea din box. Care este motivul revenirii pugilistului britanic.
Acum 4 ore
05:50
Cum a ajuns România să subvenționeze energia ieftină din Bulgaria și Ungaria. Schema prin care românii acceptă să plătească facturi mai mari # Fanatik
De ce acceptă românii să plătească tarife mai mari la energia electrică? Schema prin care statul român a ajuns să subvenționeze energia ieftină din Bulgaria sau Ungaria. Sumele „investite” de țara noastră
Acum 8 ore
00:50
Radu Miruță, veste uriașă pentru Steaua! Ministrul Apărării a făcut anunțul despre dreptul de promovare în SuperLiga # Fanatik
Radu Miruță, ministrul Apărării, a vorbit despre situația Stelei București. Oficialul susține că actuala barieră legislativă trebuie modificată pentru ca echipa să poată promova în Superliga.
00:50
Cristi Chivu a dat o veste-șoc după Bodo/Glimt – Inter Milano 3-1 din Champions League: „L-am pierdut pe Lautaro”. Unde s-a făcut diferența în acest meci # Fanatik
Dublă lovitură pentru Interul lui Cristi Chivu! Înfrângere cu Bodo/Glimt în Champions League și o accidentare suferită de vedeta Lautaro Martinez! Anunțul făcut de antrenorul român
00:50
Cristi Chivu, pus la zid de presa din Italia după Bodo/Glimt – Inter 3-1: ”S-a scufundat”. Ce notă a primit tehnicianul român # Fanatik
Presa din Italia a tras un semnal de alarmă după eșecul din întâlnirea Bodo/Glimt - Inter 3-1. Ce i-au reproșat, de fapt, peninsularii lui Cristi Chivu.
00:50
Totul despre Bodø/Glimt, echipa care a făcut K.O. Inter-ul lui Cristi Chivu, chiar la Cercul Polar. Din oraș cât Slobozia, cu doar două meciuri jucate în ultimele trei luni # Fanatik
Inter pierde 1-3 în Norvegia, pe terenul celor de la Bodø/Glimt, echipa unui oraș de doar 55.000 de locuitori. Nordicii, cu doar două meciuri oficiale, în ultimele trei luni sunt aproape de optimile Champions League.
Acum 12 ore
00:10
Gestul făcut de Cristi Chivu imediat după umilința din Bodo/Glimt – Inter 3-1. Jucătorii s-au conformat imediat # Fanatik
Cristi Chivu, extrem de apăsat la finalul meciului Bodo/Glimt - Inter Milano 3-1 din Champions League. Cu toate acestea, românul a găsit puterea să se gândească și la fani în acele momente
18 februarie 2026
23:50
Ce nu s-a văzut la TV! Cum a fost Vinicius batjocorit la Benfica – Real Madrid! Guvernul Portugaliei a început o anchetă. Video # Fanatik
Imagini publicate în premieră care schimbă totul în scandalul monstru de la Benfica - Real Madrid! Cum a fost batjocorit, de fapt, Vinicius
23:20
Pontul zilei de joi, 19 februarie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 5,85 la Superbet pentru etapa 28 din SuperLiga # Fanatik
Cu pontul zilei de joi, 19 februarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 5,85 din etapa 28 din SuperLiga.
23:20
Povestea lui Ion Zangor, boberul de 35 de ani care a murit la un an după locul 5 la Jocurile Olimpice de iarnă: ”Ne-au certat că nu am luat medalie” # Fanatik
Ion Zangor a fost unul dintre cei mai mari sportivi români atunci când ne referim la competițiile de iarnă. Boberul a murit la 35 de ani, la scurt timp după locul 5 la Jocurile Olimpice de iarnă. Povestea acestuia.
23:00
Radu Petrescu, suspendare record! Câte etape i-a dat Vassaras după gafa uluitoare din Petrolul – FC Argeș # Fanatik
Radu Petrescu primește o sancțiune drastică după faza controversată din Petrolul – FC Argeș, când a oprit inexplicabil o acțiune clară de gol. Șeful CCA, Kyros Vassaras i-a decis pedeapsa.
22:50
Cristi Chivu, ajutat de VAR în Bodo/Glimt – Inter Milano din Champions League! Golul italienilor a fost validat după un presupus henț. Video # Fanatik
Intervenție VAR în favoarea lui Cristi Chivu într-un moment delicat pentru Inter Milano din deplasarea cu Bodo/Glimt din Champions League! Ce s-a întâmplat
22:40
Biletul zilei la pariuri, joi, 19 februarie 2026. Câștig de 343 de lei cu meciuri din Europa League # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de joi, 19 februarie 2026, poate aduce un câștig de 343 de lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din UEFA Europa League.
22:40
Cristi Chivu, criticat de suporterii lui Inter după golul superb înscris de Bodo Glimt. „Trebuie să își asume responsabilitatea”. Ce i-au reproșat, de fapt # Fanatik
Inter, antrenată de Cristi Chivu, a fost surprinsă de Bodo Glimt în play-off-ul UEFA Champions League. Norvegienii au marcat după o fază spectaculoasă. Antrenorul român, taxat pe social media.
22:20
Mihai Stoica își continuă disputa cu Florentin Petre: „Pozează în victimă și nu e”. Ironie la adresa lui Dinamo: „Nu au mai fost de mult acolo, înțeleg” # Fanatik
Mihai Stoica, o nouă reacție fermă vizavi de Florentin Petre! Ce a spus oficialul de la FCSB după ce antrenorul secund de la Dinamo a venit cu replica
22:00
Duel românesc în Europa League! Răzvan Lucescu și Ionuț Radu, față în față. „Va fi nevoie de 150% pentru a obține un rezultat pozitiv” # Fanatik
Răzvan Lucescu și Ionuț Radu, față în față în play-off-ul Europa League. PAOK și Celta Vigo se duelează la Salonic, iar antrenorul român se așteaptă la un meci complicat.
21:50
Cât au ajuns să coste două nopți de cazare la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Ofertă surpriză și multiple beneficii # Fanatik
În plin sezon de schi, hotelul Simonei Halep din stațiunea Poiana Brașov vine cu o ofertă surpriză pentru turiști: cât au ajuns să coste două nopți de cazare în luxoasa locație din centrul țării.
21:40
Metalul Buzău amenință Dinamo înainte de sferturile de finală ale Cupei României: „Nu e un jucător în SuperLiga de nivelul lui”. Oferte de la echipe de play-off pentru Valentin Robu. Exclusiv # Fanatik
Declarații tari înainte de duelul din Cupa României Betano. Valentin Stan, antrenorul celor de la Metalul Buzău, nu se teme de Dinamo. Cine este jucătorul care ar face față oricând în Superliga.
21:30
LIVE BLOG | Liga Campionilor la handbal masculin, etapa 11. Dinamo – Fuchse Berlin. „Dulăii” vor să lege a 5-a victorie consecutivă în ultimele meciuri # Fanatik
Dinamo primește vizita celor de la Fuchse Berlin în etapa a 11-a din Liga Campionilor la handbal masculin. Pe Fanatik.ro găsiți care e programul complet al competiției și în ce situație se află „dulăii”.
21:20
Șocant! “Nevasta lui Prestianni l-a înșelat deja cu un mare negru, foarte probabil!”. Fostul coleg al lui Adrian Mutu, atac fără precedent în scandalul de rasism cu Vinicius. Video # Fanatik
Vinicius a acuzat faptul că a fost victima rasismului la meciul Benfica - Real Madrid. Scandalul a luat amploare, iar un fost coleg al lui Adi Mutu a avut un atac virulent la adresa agresorului.
21:10
Limba română, propusă ca materie de studiu şi examen în şcolile din Marea Britanie. Istoric: „Este a treia cea mai vorbită din Regatul Unit” # Fanatik
Istoricul britanic Tessa Dunlop cere ca limba română să fie introdusă ca materie opțională la GCSE, pentru a sprijini copiii din diaspora și a reduce costurile lecțiilor private.
21:00
Sportivul exclus de la Jocurile Olimpice de iarnă, premiat cu o sumă imensă de fostul patron al lui Mircea Lucescu! Și alți oameni de afaceri l-au sprijinit # Fanatik
Sportivul ucrainean Vladyslav Heraskevych a primit o sumă importantă din partea omului de afaceri Rinat Ahmetov după ce a fost exclus de la Jocurile Olimpice.
20:30
Cristiano Bergodi, prima reacție după suspendarea drastică. Ce mesaj a avut pentru membrii Comisiei de Disciplină # Fanatik
Cristiano Bergodi a fost suspendat pentru o lună după scandalul avut cu Andrei Cordea în derby-ul CFR - U Cluj. Cum a reacționat italianul la aflarea veștii.
20:20
Mihai Stoica, poziție tranșantă după scandalul de proporții făcut de Vinicius în Champions League: „Este extrem de antipatic, nu are legătură cu culoarea pielii” # Fanatik
Mihai Stoica, reacție fermă vizavi de scandalul monstru generat de Vinicius în Champions League, la Benfica - Real Madrid: „Numai el poate să facă asta”
20:00
O veste teribilă a venit din partea clubului Petrolul Ploiești. Un jucător de doar 16 ani a murit, tragicul anunț fiind făcut chiar de gruparea prahoveană.
19:50
Ciprian Ciucu trimite Poliția Locală să verifice cum a fost deszăpezită Capitala. „Se pare că au raportat mai multe utilaje decât au fost” # Fanatik
Primăriile de sector vor avea de a face cu Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, care suspectează nereguli privind numărul utilajelor de deszăpezire. Poliția Locală face verificări
19:50
Mihai Stoica, siderat după ce a văzut imaginile cu Cristi Chivu în Norvegia: „Aia e carpetă de la căminul cultural”. Video # Fanatik
Mihai Stoica a provocat hohote de râs în direct! Cum a comentat imaginile de senzație cu Cristi Chivu de dinainte de Bodo/Glimt - Inter Milano
19:30
Dani Coman și-a aflat pedeapsa după Petrolul – FC Argeș. Decizia luată de Comisia de Disciplină # Fanatik
Dani Coman și-a aflat pedeapsa după scandalul izbucnit la finalul meciului Petrolul – FC Argeș 2-1. Comisia de Disciplină a anunțat oficial sancțiunea primită de președintele clubului din Pitești.
19:30
Şumi, reacţie după scandalul de la CFR Cluj – U Cluj: “Dacă Şumudică făcea ce a făcut Bergodi, ce se întâmpla? E o telenovelă” # Fanatik
Marius Șumudică a văzut scandalul provocat de Cristiano Bergodi după derby-ul Clujului, iar fostul antrenor de la Rapid se întreabă ce s-ar fi întâmplat dacă era el implicat.
Acum 24 ore
18:50
Imn nou pentru Dinamo?! Alex Conovaru invidiază cântecul rivalilor: “M-am trezit că îl fredonez! Îmi place. E muzică” # Fanatik
Suporterii lui Dinamo își doresc să aibă parte de schimbări la echipă, iar una dintre doleanțele acestora este legată de schimbarea imnului, care nu este pe placul tuturor.
18:50
Cum arată avionul cu care zboară Nicuşor Dan în SUA. Cât costă aeronava închiriată de la Ion Ţiriac # Fanatik
Nicuşor Dan merge la Washington DC cu un avion Bombardier Global 6000 deţinut de Ion Ţiriac. Cât costă zborul spre SUA şi de ce a renunţat preşedintele la Spartan.
18:20
Cristiano Bergodi și Andrei Cordea și-au aflat sancțiunile după scandalul de la CFR – U Cluj # Fanatik
Au venit sancțiunile după scandalul dintre Cristiano Bergodi și Andrei Cordea de la derby-ul CFR - U Cluj. Ce suspendări a dictat Comisia de Disciplină a FRF.
17:50
Kyros Vassaras, reacție șocantă după ce cluburile din SuperLiga au dat cu arbitrii de pământ: „Pun în pericol siguranța brigăzilor” # Fanatik
Kyros Vassaras a analizat fazele de arbitraj din etapa a 27-a, dar a lansat și un mesaj dur împotriva cluburilor care i-au atacat arbitrii. Reacția președintelui CCA e una de-a dreptul șocantă
17:40
Aflat lângă Andrei Nicolescu, MM Stoica a dat verdictul despre jucătorul în formă al lui Dinamo: „N-are loc la națională” # Fanatik
Cine este jucătorul de la Dinamo, care în opinia lui Mihai Stoica, nu are loc la echipa națională a României. Anunțul oficialului FCSB.
17:30
Reacţia lui Sorin Grindeanu la decizia CCR privind pensiile magistraţilor. Preşedintele PSD nu renunţă la ideea de a-i retrage sprijinul lui Ilie Bolojan # Fanatik
Sorin Grindeanu pune în continuare presiune pe Ilie Bolojan şi subliniază că sprijinul pentru guvern va depinde de includerea în buget a pachetului de solidaritate al PSD.
17:20
De ce nu fac nunta Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc, deși au 5 ani de relație: ”Lucrurile sunt foarte clare” # Fanatik
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc au deja o relație care se întinde pe durata a 5 ani. Deși se înțeleg foarte bine, cei doi încă nu au făcut nunta. Care este explicația acestui aspect.
17:10
Cristi Chivu a provocat un nou scandal în Italia! Fostul coleg de cameră al lui Diego Maradona, atac exploziv la adresa românului: „Nu are dreptul să vorbească despre zeul fotbalului!” # Fanatik
Cristi Chivu s-a referit la Diego Maradona într-o conferință de presă, iar fostul coechipier al legendarului fotbalist i-a oferit o replică dură antrenorului român.
17:00
Un savant de la Oxford avertizează că inteligența artificială va provoca o catastrofă globală. „Acesta nu este AI-ul pe care ni l-au promis” # Fanatik
Un profesor la Universitatea Oxford avertizează că lansarea grăbită a sistemelor AI insuficient testate ar putea duce la un "moment Hindenburg" şi submina încrederea publicului în tehnologie.
16:50
Încă o lovitură pentru Rapid! S-a accidentat înaintea derby-ului cu Dinamo și va lipsi o lună # Fanatik
Rapid primește lovitură după lovitură înaintea derby-ului cu Dinamo din SuperLiga. Un fotbalist s-a accidentat la antrenamente și va lipsi o bună perioadă de timp de pe gazon.
16:40
Kyros Vassaras a analizat greșelile de arbitraj de la Petrolul – FC Argeș, Hermannstadt – CFR Cluj și Dinamo – Unirea Slobozia. Șeful CCA a omis cea mai „fierbinte” fază a etapei. Video # Fanatik
Kyros Vassaras a ieșit să dea explicații. Președintele CCA a analizat fazele controversate de la meciurile Petrolul - FC Argeș, Hermannstadt - CFR Cluj și Dinamo - Unirea Slobozia. Ce a omis însă grecul
16:30
Ofri Arad, șocat înaintea debutului la FCSB! Ce a pățit israelianul la prima sa iarnă în România. Foto # Fanatik
În așteptarea debutului la FCSB, Ofri Arad a avut un șoc. Ce reacție a avut mijlocașul israelian când a făcut pentru prima dată cunoștință cu iarna grea din România.
16:10
Universitatea Craiova și Dinamo, în bătălia cifrelor! Ce arată jocul primelor două clasate din SuperLiga după 27 de etape # Fanatik
Universitatea Craiova și Dinamo par, în acest moment, principalele favorite la titlul de campioană, dominația lor în campionat fiind susținută și de cifre
16:00
Dani Coman, discurs la 180 de grade după ieșirea de la Comisia de Disciplină: „Am comunicat cu Vassaras” # Fanatik
Dani Coman s-a prezentat de bunăvoie și nesilit de nimeni la Comisia de Disciplină. Președintele lui FC Argeș a mers să dea explicații despre afirmațiile violente la adresa arbitrului Radu Petrescu
15:50
Augustin Zegrean anticipează un exod masiv din sistemul de justiție după decizia CCR pe pensiile speciale: „Nu au mai putut să boicoteze” # Fanatik
Legea pensiilor speciale ale magistraților a fost declarată constituțională. Augustin Zegrean, fost judecător al Curții Constituționale, anticipează o plecare masivă din sistemul de justiție
15:40
Drama din spatele sezonului de excepție al Universității Craiova! Doi jucători trăiesc zi de zi cu gândul la războiul din Ucraina și expansiunea Rusiei: „Familiile lor trec printr-o iarnă foarte dificilă. Oamenii să nu uite!” # Fanatik
Cum arată viața ucrainenilor Oleksandr Romanchuk și Pavlo Isenko de la Craiova, precum și impactul războiului asupra carierei lor. Interviu exclusiv al unui jurnalist pentru Fanatik
15:20
Decizie fără precedent la un club de SuperLiga! Va plăti amenzile primite de suporteri pentru rasism și xenofobie # Fanatik
Cu cât ne apropiem mai tare de finalul sezonului regulat, cu atât se întețesc controversele din SuperLiga. Mai nou, un club a decis să plătească amenzile fanilor acuzați de rasism și xenofobie
15:20
Costuri exorbitante la cursele cu Bolt sau Uber! Cât au plătit românii pentru un drum cu mașina în ziua care iarna a paralizat România # Fanatik
Tarifele Bolt și Uber au explodat în ziua în care codul portocaliu de iarnă a paralizat Bucureștiul și toate zonele din proximitate. O simplă cursă a ajuns să coste dublu sau chiar triplu față de o zi normală.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.