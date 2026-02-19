Cum face PNL bani din „raporturi juridice de drept privat” în centrul Timișoarei
Timis Online, 19 februarie 2026 08:30
Filiala Timiș a Partidul Național Liberal (PNL) deține în centrul Timișoarei două spații cumpărate în anii 2004–2006 la prețuri de inventar, în baza unei legi care permitea achiziția sediilor la valori derizorii. Unul dintre imobile găzduiește astăzi un restaurant, iar liberalii sunt acuzați că obțin profit din proprietăți cumpărate „pe nimic”.
• • •
Filiala Timiș a Partidul Național Liberal (PNL) deține în centrul Timișoarei două spații cumpărate în anii 2004–2006 la prețuri de inventar, în baza unei legi care permitea achiziția sediilor la valori derizorii. Unul dintre imobile găzduiește astăzi un restaurant, iar liberalii sunt acuzați că obțin profit din proprietăți cumpărate „pe nimic".
