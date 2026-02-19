Timișul își joacă șansa la Belgrad pentru titlul de Regiune Gastronomică Europeană 2028
Timis Online, 19 februarie 2026 18:50
Gusturile autentice ale Banatului urcă pe scena internațională. Județul Timiș participă, în perioada 19–22 februarie, la Belgrade Tourism Fair 2026 cu unul dintre cele mai ambițioase demersuri ale sale: proiectul „Banat – Regiune Gastronomică Europeană 2028”.
• • •
Alte ştiri de Timis Online
Acum 5 minute
19:10
Acces „cât pentru un duplex” la viitorul Institut Oncologic. Lațcău: „Am emis avizul, dar Ministerul trebuie să facă modificări” # Timis Online
Accesul auto la viitorul Institut Oncologic de pe Calea Torontalului este „dimensionat cât pentru un duplex”, avertizează viceprimarul Ruben Lațcău. Deși Comisia de Circulație a avizat proiectul, Ministerul Sănătății trebuie să modifice infrastructura pentru a evita blocaje într-o zonă deja aglomerată.
Acum 30 minute
18:50
Timișul își joacă șansa la Belgrad pentru titlul de Regiune Gastronomică Europeană 2028 # Timis Online
Gusturile autentice ale Banatului urcă pe scena internațională. Județul Timiș participă, în perioada 19–22 februarie, la Belgrade Tourism Fair 2026 cu unul dintre cele mai ambițioase demersuri ale sale: proiectul „Banat – Regiune Gastronomică Europeană 2028”.
18:50
Prima reuniune a Consiliului de Pace a început. Donald Trump i-a încurcat funcția lui Nicușor Dan, prezentându-l drept „prim-ministrul României”.
Acum 2 ore
17:40
Copiii sub 16 ani ar putea avea acces limitat la rețelele sociale. Dezbatere la Timișoara cu specialiști din educație, sănătate și politică # Timis Online
Accesul copiilor la rețelele sociale a fost tema discutată joi, 19 februarie, la Consiliul Județean Timiș, într-o dezbatere publică organizată de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Timiș (ATOP), sub titlul „Rețelele sociale pentru copii: conexiuni, informație și riscuri”.
17:30
Un dispozitiv modern care reduce sângerările în intervențiile toracice, introdus la Spitalul Victor Babeș Timișoara # Timis Online
Spitalul Victor Babeș Timișoara a integrat în dotarea Compartimentului de Chirurgie Toracică sistemul LigaSure, un dispozitiv avansat pentru sigilarea vasculară, utilizat în scopul reducerii sângerării în timpul intervențiilor chirurgicale.
Acum 4 ore
17:00
Pădurea Verde poate deveni, într-un final, pădure-parc. Acord între primărie și Romsilva # Timis Online
La șase ani după preluarea Pădurii Verzi de la Guvern, Primăria Timișoara anunță că proiectul de „pădure-parc” a obținut ultimul aviz necesar. Municipalitatea propune un acord cu Romsilva pentru implementare, document ce va fi supus votului Consiliului Local. Urmează aprobarea indicatorilor și autorizarea lucrărilor.
17:00
A fugit de polițiști, dar a fost prins. Bărbat reținut la Recaș pentru conducere sub influența alcoolului # Timis Online
Un bărbat de 59 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, după ce a fost urmărit în trafic de polițiști la Recaș, a refuzat să oprească la semnal și a fost depistat conducând sub influența alcoolului, potrivit oamenilor legii.
16:50
Tradiție cu gust de victorie la Săcălaz: 30 de rețete s-au întrecut la „Degustarea cârnaților bănățeni” 2026 # Timis Online
Aromă de afumătură, rețete vechi de zeci de ani și o comunitate unită în jurul gustului autentic. Așa s-a scris o nouă filă din povestea uneia dintre cele mai îndrăgite tradiții ale germanilor din Banat. Evenimentul „Degustarea cârnaților bănățeni” – „Worschkoschtprob”, organizat de redacția Banater Zeitung, a adunat la Căminul Cultural din Săcălaz 30 de probe de cârnați de casă.
16:10
O întâmpinare memorabilă: Coridorul ca preambul al stilului tău personal
16:10
„Ce condiții trebuie să îndeplinesc pentru un credit ipotecar?”. Cu siguranță că aceasta este prima întrebare pe care le-o adresează românii reprezentanților băncii atunci când vor să achiziționeze o locuință cu ajutorul unui credit. Criteriile după care se acordă împrumuturile pentru locuințe sunt clare, menite să asigure atât protecția instituției financiare, cât și a clienților pe termen lung.
16:10
Marți, 24 februarie, de la ora 18:00, la Asociația LOGS (Casa LOGS, Str. Țebea nr. 12), timișorenii sunt invitați la o seară de comemorare și susținere, organizată în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara și alți actori locali.
15:30
Baia nu mai este doar un loc utilitar, ci un spațiu care reflectă stilul și personalitatea locuinței. Fiecare detaliu contează, iar alegerea elementelor potrivite poate transforma complet atmosfera.
Acum 8 ore
13:10
Paul-Marian Podariță, șeful Serviciului de Investigații Criminale, va fi adjunctul șefului IPJ Timiș pentru următoarele trei luni, asigurând conducerea instituției.
13:10
Contract de 25 de milioane de euro, tot cu Bozankaya, pentru tramvaie care să circule pe liniile 7 și 9. Când vor veni # Timis Online
Primăria Timișoara a semnat contractul pentru 10 tramvaie noi, mai scurte, destinate liniilor 7 și 9. Achiziția, în valoare de 25 de milioane de euro cu TVA, este realizată de Bozankaya și finanțată prin Programul Regional Vest 2021–2027.
12:50
Trofeul Festivalului – Concurs Gelu Stan ajunge în Țara Binșului. Cu o voce excepțională, Bianca Popa a impresionat juriul și publicul # Timis Online
Trofeul Festivalului - Concurs „Gelu Stan” 2026 ajunge în Bihor, cucerit fiind de o solistă de 23 de ani: cu o demonstrație de virtuozitate vocală impresionantă, o prezență scenică empționantă și un repertoriu inspirat, Bianca Diana Popa a cucerit unanim voturile juriului și aprecierea spectatorilor. Alte premii ale prestigioasei competiții muzicale au valorizat folclorul autentic din Banat, Mehedinți, Olt, Cluj, Buzău și Prahova.
12:50
Prințul Andrew, Duce de York, în centrul unui nou scandal: arestare legată de dosarul Jeffrey Epstein # Timis Online
Prințul Andrew, Duce de York a fost arestat de poliția britanică sub suspiciunea de comportament necorespunzător într-o funcție publică, în contextul legăturilor sale cu Jeffrey Epstein, potrivit relatărilor BBC, citate de Reuters și Agerpres. Prințul a negat orice faptă ilegală și a spus că regretă prietenia cu Epstein.
12:30
Nicușor Dan, mesaj de Ramadan: apel la solidaritate, dialog între religii și respect pentru diversitate # Timis Online
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj comunității musulmane din România la începutul Ramadanului, subliniind importanța reflecției spirituale, a compasiunii și a dialogului între religii. El a apreciat contribuția comunității musulmane la societatea românească și a încurajat respectul reciproc, solidaritatea și conviețuirea în armonie.
12:30
Aplicația Tranzy, folosită de timișoreni pentru a urmări în timp real mijloacele de transport în comun, nu mai funcționează, anunță Societatea de Transport Public Timișoara. STPT precizează că rămân disponibile patru alternative pentru informații despre trasee, orare și timpii de sosire.
11:50
Constructorul Podului Muncii, schimbat după o contestație cu decizie întârziată. Lucrările încep în primăvară # Timis Online
Primăria Timișoara a semnat, pentru a doua oară, contractul pentru reabilitarea Podului Muncii, după luni de contestații și reanalizări ale ofertelor. Noua asociere declarată câștigătoare va începe lucrările în primăvară, investiția fiind finanțată în mare parte din fonduri europene.
Acum 12 ore
11:10
Se deschide „Lada cu Zestre": cel mai așteptat festival al primăverii, care promovează patrimoniul tradițional # Timis Online
Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș (CECART) readuce în atenția publicului Festivalul – Concurs „Lada cu Zestre”, cea mai amplă competiție artistică a comunităților timișene în restaurarea și relansarea culturii tradiționale locale. Cea de-a XIX-a ediție a evenimentului mobilizează 57 de localități, 1.500 de artiști, peste o sută de expoziții și mai mult de 1.000 de preparate culinare bănățene. Accesul publicului la toate evenimentele festivalului este liber, iar organizatorii se așteaptă la mii de spectatori, ca în fiecare an.
11:10
Inteligența artificială, utilizată în premieră națională în radiologie, la Spitalul Municipal Timișoara # Timis Online
Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara a implementat, în premieră la nivel național, sistemul CAREBOT AI CXR, o soluție informatică bazată pe inteligență artificială destinată sprijinirii activității de radiodiagnostic.
11:10
Primăria Timișoara a reluat amenajarea parcărilor în cartiere, odată cu încălzirea vremii, transformând foste amplasamente de garaje în locuri organizate pentru mașini. Primele lucrări au început în Lipovei și Dâmbovița, unde vor fi create peste 100 de locuri noi, programul urmând să continue și în alte zone ale orașului.
11:00
VIDEO. Urmărire în miez de noapte prin centrul Timișoarei. Șofer fără permis și băut prins de polițiști # Timis Online
Un șofer fără permis și băut a provocat o urmărire spectaculoasă prin Timișoara, după ce a acroșat o mașină de poliție și a fugit până în parcul central, fiind prins de oamenii legii.
09:40
FOTO. Iarna pune stăpânire pe Banatul Montan. 79 cm de zăpadă pe Semenic, pârtiile deschise în weekend # Timis Online
Vești excelente pentru iubitorii sporturilor de iarnă. S-a așternut un strat consistent de zăpadă în zona montană a Banatului, iar pârtiile sunt pregătite pentru turiști. Cel mai mare strat se înregistrează pe Muntele Semenic, unde s-au măsurat 79 de centimetri de zăpadă, informează comunitatea Banatul Montan.
09:00
Femeie de 37 de ani, prinsă băută la volan după ce a provocat un accident pe Calea Urseni # Timis Online
O femeie de 37 de ani, aflată sub influența alcoolului, a provocat aseară un accident pe Calea Urseni, după ce a intrat cu mașina într-un autoturism care circula regulamentar din sens opus.
08:40
Joi, 19 februarie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
08:30
Filiala Timiș a Partidul Național Liberal (PNL) deține în centrul Timișoarei două spații cumpărate în anii 2004–2006 la prețuri de inventar, în baza unei legi care permitea achiziția sediilor la valori derizorii. Unul dintre imobile găzduiește astăzi un restaurant, iar liberalii sunt acuzați că obțin profit din proprietăți cumpărate „pe nimic”.
Acum 24 ore
00:20
Joi puteți merge la mai multe spectacole, proiecții și expoziții.
18 februarie 2026
20:30
Ilie Bolojan anunță că din martie guvernul va veni cu proiecte de legi care să ducă la o reformă a pensiilor și în MAI, zona de apărare, zona de ordine publică și siguranță națională.
20:20
Recorduri, tone de slănină și invitați din România. Slaninijada 2026 transformă Kačarevo în capitala gustului din Balcani # Timis Online
Între 19 și 22 februarie, localitatea Kačarevo, din Banatul sârbesc, devine din nou epicentrul celui mai popular festival dedicat slăninii și produselor tradiționale din carne afumată din Serbia și Europa de Est: Slaninijada.
20:00
Bogdan, un elev de 14 ani de la Lenau, luptă cu un diagnostic crunt. Familia cere ajutor pentru tratament în străinătate # Timis Online
Un băiat de doar 14 ani din Timișoara, Bogdan Cîra, are nevoie urgentă de sprijin. Bogdan a fost diagnosticat cu suspiciune de limfom în stadiul IV, cu multiple metastaze, veste care i-a schimbat viața într-o singură clipă.
Ieri
18:30
Rețea care folosea carduri de carburant fictive, descoperită cu ajutorul polițiștilor din Timiș. Percheziții în Mehedinți # Timis Online
Poliția a descoperit o rețea care folosea ilegal carduri de combustibil pentru a alimenta fără să plătească, provocând un prejudiciu de 20.000 de euro. În urma descinderilor din Mehedinți, mai multe persoane au fost duse la audieri.
16:20
Polițiștii din Timișoara l-au prins în flagrant pe un bărbat de 30 de ani care încerca să vândă droguri de mare risc. Acțiunea a fost desfășurată împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T., iar suspectul a fost reținut și riscă arest preventiv.
16:20
Uneori, istoria nu se ascunde în arhive, ci pe un raft prăfuit, într-un șpais bănățean uitat de vreme. Zilele trecute, Muzeul Satului Bănățean a primit o donație cu totul specială: trei conserve de legume – conopidă, porumb și fasole galbenă – păstrate în stare excelentă timp de peste un secol.
16:10
Hoții nu mai țin cont de oră. În miezul zilei, o mașină parcată pe strada Călan din Timișoara a fost spartă # Timis Online
Un tânăr de 20 de ani a fost reținut de polițiștii din Timișoara, fiind bănuit de comiterea unui furt din autoturism, prejudiciul estimat fiind de aproximativ 7.500 de lei.
16:00
Vâlcov fără Picasso! ANAF a strâns, în nici 3 ore, aproape 800.000 de euro din colecția de artă a fostului ministru PSD # Timis Online
Așa după cum anticipam într-un articol apărut în Tio„ în urmă cu aproape o lună, ANAF l-a lăsat Darius Vâlcov fără Picasso: desenul „Scenă de corrida”, din colecția lui, scos la licitație pentru 8000 de euro, s-a vândut cu 28.000 de euro. De altfel, toate operele de artă din colecția fostului ministru PSD, scoase la licitație de Casa Artmark, s-au vândut în mai puțin de 3 ore, pentru aproape 800.000 de euro. Cele două picturi Grigorescu s-au dat pentru 170.000 euro fiecare, iar tabloul lui Brauner s-a vândut cu 150.000 euro. Darius Vîlcov a ieșit din pușcărie, pentru că, desigur, faptele sale din Dosarul Tablourile s-au prescris.
14:00
ADVERTORIAL. Iluminatul a devenit un element central în amenajarea interioarelor, transformând modul în care percepem spațiul și confortul de acasă. Nu mai vorbim doar despre o nevoie practică, ci despre o componentă estetică ce aduce coerență vizuală.
13:50
Emoție, amintiri și premii în bani. S-a încheiat înscrierea la concursul „Îndrăgostiți de amintiri” # Timis Online
Val de emoție la Muzeul Național al Banatului, unde s-a încheiat perioada de trimitere a fotografiilor pentru concursul „Îndrăgostiți de amintiri”. Zeci de imagini încărcate de poveste au ajuns la organizatori, fiecare fotografie purtând cu sine fragmente de viață, iubiri păstrate între file de album și chipuri care au traversat decenii cu eleganță și demnitate.
13:40
ADVERTORIAL. Începând cu data de 23 februarie, Prof. Univ. Dr. Andor Bogdan, medic primar ortopedie traumatologie, va efectua consultații de specialitate în cadrul Clinicii Neuromed, marcând o extindere importantă a serviciilor medicale oferite pacienților din Timișoara și din regiune.
13:40
Operație-maraton la Casa Austria: unui bărbat i-a fost replantat antebrațul amputat într-un accident casnic # Timis Online
Un bărbat de 62 de ani, victimă a unui accident casnic, a fost adus în 17 ianuarie la Spitalul Județean Timișoara cu antebrațul drept amputat. După o intervenție chirurgicală de peste zece ore, membrul a fost replantat cu succes, iar la controlul de o lună după operație pacientul prezintă semne bune de recuperare.
13:40
Shopping online fără compromisuri. Cum transformi o comandă banală într-o experiență plăcută # Timis Online
ADVERTORIAL. Shoppingul online a devenit atât de prezent în viața noastră, încât uneori uităm că ar trebui să fie și plăcut, nu doar rapid. sau convenabil. Cumpărăturile online ar trebui să fie lipsite de stres și de surprize neplăcute. O experiență de shopping din confortul locuinței, fără compromisuri, se construiește din alegeri mici, dar inteligente, făcute înainte, în timpul și după plasarea comenzii. Iată câteva trucuri care te vor ajuta să cumperi orice, fără stres și fără să te deplasezi!
13:40
FOTO. Investiție de peste 75 de milioane de euro la Lugoj. Încă nu are finanțare, dar primăria caută constructor # Timis Online
Primăria Lugoj a lansat o nouă licitație pentru construirea noului Spitalul Municipal, investiție estimată la peste 75 de milioane de euro, cu TVA. Procedura include proiectarea, execuția și dotările, însă are clauză suspensivă, în lipsa finanțării asigurate.
13:10
Lațcău nu e de acord cu comasarea spitalelor din Timișoara: „Nu putem accepta experimente făcute din birourile politice PSD” # Timis Online
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a reluat ideea comasării spitalelor din Timișoara într-un consorțiu cu management unic, susținută de Alfred Simonis. Propunerea este respinsă ferm de viceprimarul Ruben Lațcău, care acuză un „experiment politic” pe sănătatea pacienților.
13:00
CCR validează reforma pensiilor magistraților. Pensia plafonată la 70% din ultimul salariu și vârsta de pensionare urcă la 65 de ani # Timis Online
Curtea Constituțională a României a declarat constituțional proiectul Guvernului Ilie Bolojan privind reforma pensiilor magistraților, care plafonează pensia la 70% din ultimul salariu și crește vârsta de pensionare la 65 de ani.
12:50
Drumul județean dintre Moșnița Veche și Ghiroda va fi modernizat. CJT pregătește lansarea licitației # Timis Online
Consiliul Județean Timiș a pregătit documentația și, în aceste zile, urmează să fie lansată licitația pentru modernizarea DJ 595 E, drumul județean care leagă Moșnița Veche de Ghiroda, anunță Alfred Simonis, președintele CJT. Pe lângă asfaltarea drumului, proiectul include trei sensuri giratorii, piste pentru bicicliști, trotuare, accese la proprietăți, stații de autobuz și parcări.
12:30
Descoperire macabră la Timișoara. Bărbat găsit mort într-o clădire abandonată de pe Take Ionescu # Timis Online
O persoană a fost găsită moartă într-o clădire dezafectată de pe bulevardul Take Ionescu din Timișoara. Echipajele de poliție și SMURD ajunse la fața locului au constatat decesul. Cercetările continuă pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs tragedia.
12:20
ITM Timiș: „6.000 de persoane depistate că munceau la negru în 2025, dintre care 5.000 erau doar activități de ride-sharing" # Timis Online
Peste 200 de reprezentanți ai mediului de afaceri din Timiș s-au reunit miercuri, 18 februarie, la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara, pentru seminarul „Noutăți și modificări legislative ale Codului Muncii”, organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș în parteneriat cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș și sub egida Instituția Prefectului Județul Timiș.
12:10
Studiu: Crește neîncrederea în democrație în Europa. România, printre cele mai sceptice state # Timis Online
Un studiu arată că tot mai mulți europeni sunt nemulțumiți de modul în care funcționează democrația, fără a respinge însă principiile acesteia. România și Grecia se numără printre statele cu cel mai ridicat nivel de neîncredere în instituții și partide. Aproximativ 22% dintre respondenți spun că ar prefera un regim autoritar în anumite situații, însă majoritatea (69%) respinge ideea unei dictaturi.
11:50
Uniunea Europeană nu este pregătită de înrăutățirea schimbărilor climatice, transmit consilierii UE # Timis Online
Consilierii independenți ai Uniunii Europene au spus, marți, că țările membre nu sunt pregătite de înrăutățirea schimbărilor climatice și ar trebui să investească bani urgent pentru a proteja oamenii și infrastructurile de inundații, incendii forestiere și valuri severe de căldură, potrivit Reuters.
11:40
FOTO. A 10-a Expoziție de „O Oră" creată de artistul timișorean M. C. Donici, de Ziua Națională Brâncuși # Timis Online
Asociația Culturală Arte-Factum și dr.arh. M. C. Donici organizează la Timișoara cea de-a X-a ediție a evenimentului Expoziția de „O Oră", dedicat Zilei Naționale Constantin Brâncuși. În acest an, expoziția va propune 16 lucrări de etnosculptură care se vor învecina, timp de o oră, cu monumentul ce-l înfățișează pe cel mai important artist român al tuturor timpurilor. Apoi, expoziția se reașează în Biblioteca UPT, pentru întreaga lună Brâncuși.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.