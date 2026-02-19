„Contractul cu profitul”. Zuckerberg, în fața juraților

08:30

Marius Voineag prezintă bilanțul DNA pe 2025, an marcat de dosare grele (Piedone, Generalul Zisu) și scandalul Recorder. Deși instituția e vizată de Inspecția Judiciară, Voineag nu mai vrea un nou mandat, vizând postul de adjunct al Procurorului General. Trei candidați luptă acum pentru șefia DNA. The post Șeful DNA își prezintă azi bilanțul. Ce nume grele a capturat. De ce nu mai candidează pentru al doilea mandat appeared first on Cotidianul RO.