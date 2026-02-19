„Contractul cu profitul”. Zuckerberg, în fața juraților
Mark Zuckerberg a depus mărturie în procesul de la Los Angeles, unde Meta este acuzată că afectează sănătatea copiilor. CEO-ul a apărat măsurile de siguranță, dar a fost confruntat cu documente interne care arată interesul platformei pentru utilizatorii sub 13 ani.
Administrația Trump sfidează legislația UE prin proiectul „freedom.gov", un portal care va oferi europenilor acces la conținutul cenzurat local.
Șeful DNA își prezintă azi bilanțul. Ce nume grele a capturat. De ce nu mai candidează pentru al doilea mandat # Cotidianul de Hunedoara
Marius Voineag prezintă bilanțul DNA pe 2025, an marcat de dosare grele (Piedone, Generalul Zisu) și scandalul Recorder. Deși instituția e vizată de Inspecția Judiciară, Voineag nu mai vrea un nou mandat, vizând postul de adjunct al Procurorului General. Trei candidați luptă acum pentru șefia DNA.
De ce vizita lui Nicușor Dan la Trump nu este o opțiune, ci o necesitate brutală # Cotidianul de Hunedoara
În timp ce polonezii, ungurii, cehii, slovacii și alte țări au activitate puternică pe lângă Congresul american și pe lângă Departamentul de Stat, trimițând delegații săptămânale și activând rețele de influență din ambasadă sau din mediul de business, guvernul României este absent.
Șeful DNA își prezint azi bilanțul. Ce nume grele a capturat. De ce nu mai candidează pentru al doilea mandat # Cotidianul de Hunedoara
Pe lângă atacul la adresa algoritmilor „părtinitori", Macron cere restricționarea accesului tinerilor pe rețelele sociale. Președintele francez insistă că reglementările UE sunt vitale pentru siguranța digitală.
Ministrul Radu Miruță a oprit tăierea normei de hrană a militarilor, invocând tradiția istorică din 1864.
Harta influenței politice. De ce să faci reforme în PNRR când curg banii din Anghel Saligny ANALIZĂ # Cotidianul de Hunedoara
Robinetul cu bani din Programul „Anghel Saligny" a fost deschis mai ales către județele cu influență politică mare, fie direct prin liderii săi, fie prin persoane plasate în funcții-cheie.
Cât vor fi noile pensii speciale ale judecătorilor și procurorilor după decizia CCR # Cotidianul de Hunedoara
Guvernul Bolojan reduce drastic din pensiile speciale judecătorilor și procurorilor care vor ieși din activitate în anii următori, după decizia mult așteptată a Curții Constituționale,
Grindeanu, supărat pe măsurile lui Bolojan: Nu asta-i soluţia, non-stop să tai # Cotidianul de Hunedoara
Sorin Grindeanu, președintele PSD, a criticat din nou măsurile pe care Guvernul României, condus de Ilie Bolojan, le-a apicat.
Adolescentă de 16 ani, electrocutată pe stradă. Un copac a căzut peste cabluri # Cotidianul de Hunedoara
O fată de 16 ani a fost găsită inconștientă pe o stradă din București, în Sectorul 6 al Capitalei, existând suspiciunea că s-a electrocutat.
O instanță din Cluj a emis un ordin de protecție pe numele unui preot, acuzat de amanta sa ca o amenință.
Ce crede Bolojan despre decizia CCR privind pensiile magistraților: Îndreaptă o nedreptate # Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan a exprimat public opinia sa în legătură cu decizia Curții Constituționale a României de a tăia pensiile speciale.
181 de localități fără energie electrică din cauza vremii. Intervenții în desfășurare # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, susține că 181 de localități din România sunt fără energie electrică din cauza condițiilor meteo nefavorabile.
Fructe românești, cu reziduuri de pesticide peste limita admisă: Merele și căpșunele, cele mai periculoase # Cotidianul de Hunedoara
Autoritatea Națională Fitosanitară arată într-un raport oficial problemele care au fost descoperite în cazul fructelor pe care instituția le-a analizat în laboratoare de specialitate.
Bolojan pune punct pensionărilor timpurii. Când intră în vigoare noile modificări # Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan susține că se lucrează la o serie de modificări legislative prin care posibilitatea de a ieși la pensie, în jurul vârstei de 50 de ani, să fie eliminată.
Nu există soluții serioase de descurajare nucleară serioase, dincolo de armele americane. Răul cel mai mic pare concentrarea Europei pe descurajarea nucleară franco-britanică
Îngrijorare la Curtea de Apel București după tăierea pensiilor speciale de către CCR: Va genera grave dezechilibre # Cotidianul de Hunedoara
Curtea de Apel București a transmis o comunicare oficială prin care își exprimă îngrijorarea cu privire la decizia CCR față de pensiile magistraților.
Avion închiriat cu 200.000 de euro pentru zborul lui Nicușor Dan la Washington # Cotidianul de Hunedoara
Deplasarea la Washington a președintelui Nicușor Dan, pentru participarea la Consiliul de Pace, se face cu un avion închiriat.
Grupul Wagner revine prin sabotaje în Europa. Pe de altă parte, președintele Zelenski spune că ucrainenii nu vor ierta Vestul, dacă Ucraina va fi ciuntită
Cristina Butură, deputat AUR: „Ajutor medical rapid pentru familii și vârstnici, disponibil prin apel telefonic la 116117. O soluție reală pentru un sistem sufocat” # Cotidianul de Hunedoara
Deputatul AUR Cristina Irina Butură a depus la Camera Deputaților un proiect de lege facilitându-le românilor accesul către telemedicină.
Guvernatorul spune că este nevoie de continuarea programului actual de reducere a deficitului bugetar, program ce a fost agreat cu Comisia Europeană.
Bolojan pregătește noi taxe și tăieri. Taxă de solidaritate pentru medicamente, spor de doctorat redus și creștere a vârstei de pensionare a militarilor # Cotidianul de Hunedoara
Personalul plătit din fonduri publice care deține titlul științific de doctor va beneficia de o indemnizație pentru titlul științific de doctor în cuantum de 500 Iei brut lunar, conform unei ordonanțe de urgență pregătite de Guvern. Executivul va majora însă vârsta de pensionare a militarilor și va introduce totodată o "contribuție trimestrială temporară de solidaritate" în sarcina deținătorilor de autorizații de punere pe piață a medicamentelor.
Ciprian Ciucu a transmis, miercuri, că Primăria Capitalei nu are operatori de salubrizare, ci sectoarele.
Cinci bărbaţi au fost reţinuţi după ce s-au luat la bătaie cu alte persoane # Cotidianul de Hunedoara
Cinci bărbați din Cetate județul Dolj au fost reținuți pentru 24 de ore după o bătaie într-o societate comercială. Patru persoane au fost transportate la spital iar suspecții sunt cercetați pentru violență și tulburarea ordinii publice.
Materialul redă un fals transcript al unei pretinse participări a guvernatorului BNR la un interviu într-un show de televiziune.
Ce ascunde decizia CCR pe tăierea pensiilor speciale: troc politic sau dreptate socială? # Cotidianul de Hunedoara
Mai aveți puțintică răbdare, odată cu venirea primăverii vom afla exact cine înflorește și cine se ofilește în grădina Maicii Domnului și a celor trei apostoli ai matematicii: Nicușor Dan, Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu.
Ivan a arătat că, în total, din cele 200.000 de locuinţe care au fost afectate până acum, au fost reconectate 86.000 şi mai rămâne să fie reconectate alte 114.000.
Cancelarul german Friedrich Merz exclude creșterea taxelor, afirmând că nivelul actual de impozitare este deja aproape de limită și că noi majorări ar afecta economia.
Școlile din județul Brăila suspendă cursurile fizice joi din cauza ninsorilor. Elevii vor învăța online, cu excepția celor din municipiul Brăila.
CSM, după ce CCR a permis tăierea pensiilor magistraților: Profesia devine neatractivă # Cotidianul de Hunedoara
„O justiţie de calitate nu poate fi imaginată decât în condiţiile atingerii standardelor europene", transmite CSM.
CORESPONDENȚĂ Ce vrea România să obțină prin participarea la Reuniunea lui Trump # Cotidianul de Hunedoara
România va avea rol de observator. Momentan, nu s-a luat decizia de a adera la Consiliul lui Trump, deoarece trebuie analizat în ce măsură prevederile Consiliului de Pace sunt compatibile cu obligațiile internaționale deja existente.
VIDEO Bătaie în plenul Senatului: „Nu mă atinge”. Război între PACE și PSD # Cotidianul de Hunedoara
Conflictul a avut loc între trei senatori.
Bolojan anunță runda doi în războiul cu pensiile speciale și vârsta de pensionare # Cotidianul de Hunedoara
„Nu am nicio îndoială că în urma acestei reforme, acest respect nu doar că nu va fi știrbit, ci, dimpotrivă, va fi consolidat", a spus Bolojan.
Statul impune plafon de un an la vânzarea gazului folosit pentru încălzirea centralizată # Cotidianul de Hunedoara
Măsura se aplică producătorilor de uscat, Romgaz și Petrom, dar și celor offshore, anume BSOG în Marea Neagră – acesta are alte costuri de exploatare.
Victorie pentru România. Ce aliment devine al 16-lea produs autohton recunoscut și înregistrat la nivelul UE # Cotidianul de Hunedoara
Caracteristica de sustenabilitate este determinată de faptul că din anul 2006, România protejează sturionii printr-un regim de prohibiţie a pescuitului lor în habitatele naturale, inclusiv cele din aria geografică.
Lecțiile trecutului. Muzeul abandonului. Mădălina Dobrovolschi debutează sâmbătă la Prima TV cu emisiunea „România, cine ești?” # Cotidianul de Hunedoara
Muzeul Abandonului expune dramele copiilor lăsați în căminele-spital în comunism.
Bulgaria merge din nou la urne pe 19 aprilie în al optulea scrutin din ultimii cinci ani după prăbușirea guvernului și eșecul formării unei majorități stabile.
Prezență misterioasă înainte de ședința CCR care a tăiat pensiile speciale. Ce spune ministrul „altă întrebare” # Cotidianul de Hunedoara
„Pe acolo circul eu, domne", spune Florin Iordache, întrebat de Cotidianul despre prezența sa pe culoarul unde are sediul Curtea Constituțională.
Meloni nu mai merge să observe Consiliul lui Trump. Cine va reprezenta Italia # Cotidianul de Hunedoara
„Trebuie să facem ceea ce am făcut întotdeauna pentru a construi pacea și stabilitatea în întreg Orientul Mijlociu", a spus ministrul de Externe din Guvernul Meloni.
Anastasia Kucherova sfidează regimul de la Moscova. Rusoaica a purtat pancarda cu numele Ucrainei la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă.
Grindeanu îl pune pe ministrul Pîslaru să recupereze banii pierduți pentru tergiversarea reformei pensiilor speciale # Cotidianul de Hunedoara
„Am încredere că, dacă îşi face bine treaba domnul ministru Pîslaru, nu vom pierde acei bani", a adăugat șeful social-democraților.
Blocaj la Tribunal în cazul Călin Georgescu. Un al treilea judecător chemat să decidă soarta controlului judiciar # Cotidianul de Hunedoara
Un al treilea judecător va decide astăzi dacă Călin Georgescu rămâne sub control judiciar, după un blocaj în instanță. Fostul candidat este acuzat de propagandă legionară, iar procesul său poate începe oficial după o decizie definitivă a Tribunalului.
România, invitată de onoare la Frankfurt 2028: Pregătirile au început oficial # Cotidianul de Hunedoara
Statutul marchează intrarea ţării noastre într-un program de expunere internaţională cu impact cultural, economic şi diplomatic major, anunţă MInisterul Culturii.
Economistul Mario Draghi vine în mai în România, la evenimentul Tech Talks, organizat de Universitatea Politehnica Timişoara # Cotidianul de Hunedoara
Universitatea Politehnica Timişoara anuntă lansarea Tech Talks by UPT 2026, ediţia cu tema „Irreplaceable. The future needs humans".
EXCLUSIV Savonea nu se lasă, după decizia CCR. Anunță sesizarea instituțiilor europene # Cotidianul de Hunedoara
„Eroziunea gravă în planul protecției constituționale nu poate rămâne fără reacție".
Nicușor Dan, după tăierea pensiilor speciale ale magistraților: Un gest de echitate # Cotidianul de Hunedoara
„Asigur toți magistrații că munca lor este respectată, iar importanța lor în arhitectura statului este pe deplin recunoscută", a transmis Nicușor Dan.
Proiectul prevede o reducere cu 10% a posturilor ocupate în administraţia locală şi o reducere a cheltuielilor de personal pentru administraţia publică centrală de 10%
Potrivit prevederilor acordului, semnat în mai 2025, Regatul Unit restituie Insulele Chagos Insulei Mauritius.
Ce spune ministrul Finanțelor despre depășirea pragului de 60% din PIB pentru datoria publică # Cotidianul de Hunedoara
Datoria publică a României a depășit 60 % din PIB. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că este rezultatul acumulărilor din trecut, nu al deciziilor recente, și subliniază necesitatea disciplinei bugetare și a stabilității economice.
