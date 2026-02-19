Escrocherie cu chirii ieftine: Percheziții în București și Teleorman

10:40

Pe 19 februarie 2026, la 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, una dintre cele mai persistente probleme legate de moștenirea sa nu ține de lipsa de interes, ci, paradoxal, de excesul de mitologie. În jurul artistului s-au construit, în ultimele decenii, povești repetate obsesiv, transformate în „adevăruri" culturale care, în realitate, nu au nicio bază documentară.