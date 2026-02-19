Unele companii aeriene au trimis pe Otopeni aeronave de capacitate mare pentru preluarea pasagerilor, după anulările de miercuri

23:45

Drumuri blocate, școli închise, transport în comun paralizat, pomi căzuți sub greutatea zăpezii, străzi pe care nu s-a mai ajuns cu utilajele de deszăpezire, ambulanțe în nămeți, toate s-au întâmplat într-un episod de iarnă veritabilă. „Așa erau odată toate iernile, dar cine se plângea?!”.